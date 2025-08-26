Modelos de calendário de arrecadação de fundos para maximizar o impacto

Organizar um evento de arrecadação de fundos é semelhante a resolver um quebra-cabeça. Com várias peças em movimento, desde o planejamento e a promoção da campanha até a conexão com voluntários e o acompanhamento após o evento, manter tudo sob controle é um exercício de paciência.

É aqui que os modelos de arrecadação de fundos ajudam. Um modelo de arrecadação de fundos ajuda você a mapear suas metas, cronogramas e tarefas para que você cubra tudo. Ele mantém sua equipe alinhada e as estratégias de arrecadação de fundos no caminho certo.

Vamos conferir os melhores modelos de calendário de arrecadação de fundos no ClickUp para organizar suas atividades de arrecadação de fundos.

O que são modelos de calendário de arrecadação de fundos?

Os modelos de calendário de arrecadação de fundos ajudam você a programar, organizar e gerenciar todas as atividades importantes relacionadas aos seus esforços de arrecadação de fundos. Eles atuam como guias nos bastidores para manter os eventos em dia e ajudar você a atingir suas metas.

Aqui estão os elementos padrão de um modelo de calendário de arrecadação de fundos:

Datas da campanha: datas de início e término, prazos para eventos e tarefas relacionadas

Cronograma de comunicação: prazos para o envio de e-mails ou boletins informativos e publicação de posts nas redes sociais ou comunicados à imprensa

Detalhes dos doadores: seções específicas para ligações aos doadores, detalhes de contato dos doadores e listas de doadores

Coordenação de voluntários: integração, recrutamento, treinamento e escalas de trabalho dos voluntários

Atividades de marketing: uma maneira de organizar o lançamento de campanhas publicitárias, o planejamento de conteúdo e as colaborações

Detalhes do orçamento: Seções para anotar o orçamento alocado, o orçamento estimado e outras despesas importantes

Ações pós-campanha: Uma maneira de registrar reuniões de balanço, avaliações de desempenho, relatórios de impacto e avaliação de doadores

💡 Dica profissional: Determinar objetivos e estratégias requer uma abordagem focada desde o início. Use esses modelos gratuitos para organizações sem fins lucrativos no Excel e no ClickUp para maximizar o resultado de seus eventos de arrecadação de fundos.

12 modelos gratuitos de calendário de arrecadação de fundos para organizações sem fins lucrativos e organizadores de eventos

Aqui, listamos os melhores exemplos de modelos de calendário de arrecadação de fundos do ClickUp para todos os seus esforços de arrecadação de fundos:

1. Modelo de planejamento de eventos de arrecadação de fundos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize tarefas, crie um cronograma e gerencie doações com o modelo de planejamento de eventos de arrecadação de fundos do ClickUp

Organizar um evento de arrecadação de fundos requer um planejamento detalhado, desde a decisão do tema até a criação do relatório final. O modelo de planejamento de eventos de arrecadação de fundos do ClickUp elimina o estresse do planejamento com uma abordagem estruturada.

O modelo ajuda você a criar uma lista de etapas para um planejamento eficiente do evento, desde o contato com os principais doadores até o gerenciamento da receita.

Você obtém informações completas sobre nomes de eventos, datas de vencimento, status de prioridade e muito mais, para que não haja informações dispersas ou prazos confusos.

Veja por que você vai gostar

Liste todas as dependências para cada tarefa, como criação, edição e revisão de conteúdo promocional, antes da publicação final

Defina automações para criar e enviar convites aos convidados automaticamente

Crie um esboço do evento para acompanhar datas importantes, como o planejamento do evento e a escolha do local

Registre informações importantes, incluindo nome do evento, datas, membros da equipe, objetivo e receita alvo

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, angariadores de fundos comunitários e coordenadores de eventos que desejam organizar e gerenciar eventos de arrecadação de fundos de maneira integrada.

💡 Dica profissional: Quer otimizar os processos diários, desde a automatização de tarefas até à geração de relatórios financeiros? Experimente estas ferramentas de IA para organizações sem fins lucrativos.

2. Modelo de doações ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe doações, organize dados de doadores e gerencie prazos com o modelo de doações do ClickUp

Gerenciar doações pode ser complicado, mas o modelo de doações do ClickUp ajuda você a arrecadar fundos de maneira integrada.

Com seu layout organizado, você pode acompanhar os detalhes de cada doação em um só lugar.

O modelo fornece uma visão geral completa das datas e prazos importantes para o planejamento de eventos de arrecadação de fundos durante um período específico. Você obtém uma visão clara de todos os esforços de arrecadação de fundos, e os doadores têm transparência sobre onde os pagamentos estão sendo usados.

Veja por que você vai gostar

Liste todas as receitas estimadas de doadores e patrocínios para planejar seus esforços

Salve e acompanhe as doações recebidas com a Visualização segura de doações

Filtre e categorize os fundos arrecadados por meio de grandes doadores, subsídios e patrocínios corporativos

Acompanhe os modos de pagamento — cheque, cartão de crédito ou outros — juntamente com o tipo

Veja os próximos prazos e gerencie seu tempo com a Visualização do calendário

🔑 Ideal para: Profissionais de arrecadação de fundos comunitários e sem fins lucrativos que procuram um formato estruturado para organizar doações.

3. Modelo de planejador de calendário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje eventos e marcos, organize projetos e gerencie recursos com o modelo de planejador de calendário do ClickUp

Acompanhar datas e gerenciar prazos é simples com o modelo de planejador de calendário do ClickUp.

Você obtém uma visão cronológica de todos os prazos para eventos organizados durante um período específico. Eles são categorizados por departamentos, como RH, folha de pagamento, operações, vendas e datas de eventos. Isso ajuda você a acompanhar se tudo está ocorrendo conforme o planejado.

Este modelo de calendário para arrecadação de fundos ajuda você a planejar diferentes atividades de arrecadação de fundos e gerenciar projetos com eficácia.

Veja por que você vai gostar

Defina metas e marcos de arrecadação de fundos para cada tarefa para um acompanhamento preciso

Tenha uma visão geral de todas as tarefas e eventos futuros com a Visualização resumida e a Visualização da linha do tempo

Inclua informações relevantes para eventos e tarefas relacionadas, como referências, local, custos, marcos, etc.

Avalie as tarefas do evento com base na produtividade e nos resultados da arrecadação de fundos para identificar oportunidades de otimização

🔑 Ideal para: Profissionais de organizações sem fins lucrativos, coordenadores de eventos e angariadores de fundos comunitários que desejam gerenciar o calendário de eventos.

💡 Dica profissional: As equipes de arrecadação de fundos têm metas e OKRs como qualquer outra equipe. Aqui está um vídeo rápido explicando como gerenciar isso no ClickUp.

🧠 Curiosidade: Cerca de 10% de todas as doações ocorrem nos últimos 3 dias do ano.

4. Modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje eventos e acompanhe orçamentos com eficiência usando o modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp

O modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp oferece um conjunto abrangente de ferramentas, desde a arrecadação de fundos até o registro. Com esse modelo, planejar e gerenciar eventos para sua organização sem fins lucrativos se torna muito fácil.

Este modelo de calendário de arrecadação de fundos ajuda a rastrear quais equipes são responsáveis por quais tarefas, desde TI, organizadores de eventos, finanças e criativos, garantindo a responsabilidade.

Gerencie todas as tarefas de última hora, incluindo impressão de materiais, montagem de decorações e finalização da logística, sem caos.

Veja por que você vai gostar

Use automações para criar campanhas por e-mail e entrar em contato com patrocinadores em potencial

Organize tarefas e atribua-as aos membros da equipe com a Visualização de tarefas do evento

Visualize e acompanhe o cronograma do evento com a Visualização do Gráfico de Gantt

Acompanhe as etapas do evento, os componentes do evento e o status de conclusão em um só lugar

Defina um orçamento claro para a seleção do local, promoções do evento e muito mais, para facilitar o acompanhamento

🔑Ideal para: Organizações sem fins lucrativos, coordenadores de eventos e angariadores de fundos comunitários que pretendem criar planos de angariação de fundos e gerir orçamentos.

5. Modelo ClickUp para resgate de animais de estimação sem fins lucrativos

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os voluntários, gerencie as admissões de animais de estimação e monitore as metas de arrecadação de fundos com o modelo ClickUp Nonprofit Pet Rescue

O modelo ClickUp Nonprofit Pet Rescue facilita a busca de lares para animais de estimação e o gerenciamento de doações. Ele oferece visibilidade sobre os animais acolhidos, os recursos disponíveis e os orçamentos, tornando o planejamento simples e preciso.

O modelo simplifica o gerenciamento de diferentes aspectos do resgate e cuidados de animais de estimação, categorizando tarefas com campos personalizados, como interações, adoção, serviços veterinários, doações e cães adotáveis.

Essa estrutura facilita o resgate de animais de estimação para voluntários com seus recursos de controle de tempo, marcação e e-mail.

Veja por que você vai gostar

Mantenha uma lista das características específicas, padrões comportamentais e outros detalhes sobre os animais com o Box View

Acompanhe os prazos de todas as tarefas, como reabastecimento de suprimentos, consultas veterinárias e outras, com a Visualização do Calendário

Acompanhe os animais e seu status de adoção usando o acompanhamento de eventos e o acompanhamento em andamento, adotado, etc.

Organize e acompanhe atividades de arrecadação de fundos, como eventos de resgate de animais de estimação, campanhas de doação e muito mais

🔑Ideal para: Centros de resgate de animais, voluntários e organizações sem fins lucrativos que desejam gerenciar com sucesso o resgate de animais.

Veja o que Heath Hayden, coordenador de desenvolvimento profissional do Tacoma Community College, pensa sobre o uso do ClickUp:

Eu usei o ClickUp para organizar e gerenciar eventos e projetos grandes e pequenos no meu trabalho. Achei os recursos de calendário, dependência e pesquisa especialmente úteis. É o melhor software de gerenciamento de projetos que já usei.

Eu usei o ClickUp para organizar e gerenciar eventos e projetos grandes e pequenos no meu trabalho. Achei os recursos de calendário, dependência e pesquisa especialmente úteis. É o melhor software de gerenciamento de projetos que já usei.

6. Modelo de plano estratégico para eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie planos detalhados, organize tarefas e acompanhe o progresso com o modelo de plano estratégico para eventos do ClickUp

O modelo de plano estratégico para eventos do ClickUp torna as estratégias de planejamento de eventos bem-sucedidas e fáceis. Desde o orçamento e planejamento do projeto até a execução e acompanhamento, o modelo ajuda você a organizar todos os detalhes.

O modelo categoriza as atividades por finalidade, facilitando o acompanhamento dos resultados de cada campanha de arrecadação de fundos. Além disso, permite acompanhar o status do progresso, incluindo pendente, aprovado, precisa de revisão e outros, tornando o planejamento e a execução eficientes.

Veja por que você vai gostar

Gerencie o público, o canal da campanha e as funções em um só lugar para facilitar o acompanhamento

Adicione arquivos e hashtags para todas as campanhas para acompanhar facilmente os pontos fortes e fracos

Liste o orçamento alocado para cada tarefa do evento, para que você permaneça dentro do limite orçamentário

Automatize notificações para tarefas relacionadas a eventos vencidos ou que exijam ajustes

Planeje e acompanhe os cronogramas de cada evento com a Visualização do calendário de eventos

🔑Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e comunidades de arrecadação de fundos que desejam organizar campanhas de conscientização.

Leia mais: Modelos de calendário bonitos e gratuitos para se manter organizado com estilo

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos funcionários tem dificuldade em encontrar as informações de que precisam no trabalho. Quando o conhecimento está espalhado por e-mails, chats e ferramentas, o tempo perdido aumenta rapidamente. Com o ClickUp, você pode transformar e-mails em tarefas rastreáveis, vincular chats a tarefas, obter respostas da IA e muito mais em um único espaço de trabalho. 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento.

7. Modelo de marketing de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize informações sobre eventos, alinhe equipes e acompanhe o progresso com o modelo de marketing de eventos do ClickUp

O marketing de eventos é uma etapa essencial para a realização de eventos de sucesso. O modelo de marketing de eventos do ClickUp simplifica a organização de informações relevantes sobre eventos, facilitando o gerenciamento e o planejamento das iniciativas de marketing.

O modelo centraliza todas as informações, como fase do evento, tipo de evento, tipo de participação e tipo de local, em um único lugar. Isso garante um acompanhamento e um follow-up simples dos eventos.

Veja por que você vai gostar

Programe publicações nas redes sociais promovendo campanhas usando automações

Veja as metas de marketing, as metas de leads e os leads capturados juntos para um planejamento perfeito

Crie listas de verificação personalizadas para cada campanha de arrecadação de fundos, garantindo que todo o processo seja seguido

Liste o local e a data do evento junto com o evento para ver informações completas

Acompanhe os gastos, contas e recibos para permanecer dentro do orçamento

🔑Ideal para: Angariadores de fundos comunitários e organizações sem fins lucrativos locais que desejam promover seus eventos e aumentar a conscientização.

🔎 Você sabia? 32% dos doadores afirmam que as redes sociais são sua maior fonte de inspiração.

8. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Programe tarefas, organize-as e centralize os detalhes com o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Manter-se organizado requer um planejamento detalhado, e o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp ajuda você a fazer exatamente isso.

Categorize as tarefas com base nos eventos e funções, garantindo um planejamento e acompanhamento simples. Veja todos os seus compromissos, a categoria em que cada indivíduo se enquadra e a função da pessoa em uma visão abrangente.

O modelo de calendário de arrecadação de fundos, com informações sobre datas de início e término e metas, simplifica o planejamento e o acompanhamento das campanhas de arrecadação de fundos.

Veja por que você vai gostar

Organize as tarefas de acordo com quem precisa realizá-las e mantenha todos responsáveis

Avalie os níveis de produtividade de cada tarefa com base no sucesso do evento, para melhorar o planejamento futuro

Gerencie arquivos para cada tarefa, como processo do evento, detalhes de pagamento e relatórios de análise

Crie um formulário de solicitação de reunião com base nos requisitos do evento para facilitar o agendamento

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos e angariadores de fundos comunitários que pretendem organizar e planear cada etapa do evento de forma eficiente.

9. Modelo de calendário anual do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje tarefas, acompanhe metas e visualize o progresso com o modelo de calendário anual do ClickUp

Já perdeu um prazo importante planejado no início do ano? O modelo de calendário anual do ClickUp facilita o acompanhamento de todos os eventos com um layout estruturado.

Com eventos organizados por trimestre, departamento, categoria e equipe designada, o modelo de calendário de arrecadação de fundos ajuda você a definir prioridades e planejar suas tarefas.

Com uma visualização da linha do tempo, você obtém uma visão geral dos eventos com base em configurações de tempo personalizadas, permitindo monitorar o progresso e fazer ajustes conforme necessário.

Veja por que você vai gostar

Atribua um orçamento para cada tarefa para gerenciar o dinheiro ao longo do ano civil ou fiscal

Mantenha uma lista de todas as tarefas a serem realizadas para cada evento de arrecadação de fundos que você organizar

Calcule automaticamente o orçamento geral para cada evento categorizado por tarefas

Carregue documentos para cada tarefa, como a criação de anúncios e reuniões com a agência de publicidade para promoções

🔑 Ideal para: Angariadores de fundos comunitários, organizadores de eventos e organizações sem fins lucrativos que pretendem gerir eventos ao longo do ano.

💡 Dica profissional: Organizar um evento requer gerenciar agendas, analisar recursos e debater ideias. Use IA para planejar eventos e tornar esses processos perfeitos.

10. Modelo de lista de calendário editorial do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os editoriais do evento do início ao fim com o modelo de lista do calendário editorial do ClickUp

Gerencie com sucesso os cronogramas de publicação com o modelo de lista do calendário editorial do ClickUp. O modelo ajuda você a estabelecer as bases para a comunicação e monitorar todas as tarefas, desde o brainstorming de ideias até a publicação.

Avance as tarefas através do pipeline utilizando um processo organizado com etapas personalizadas. Além disso, priorize tarefas e marque os responsáveis para evitar duplicações e garantir a conclusão atempada.

Veja por que você vai gostar

Acompanhe o tempo para garantir estimativas precisas para cada editorial

Mantenha uma lista de tarefas para cada processo editorial, como pesquisa, redação e revisão, e acompanhe-as com a Visualização do Conselho

Carregue anexos relevantes, como resumos, esboços, diretrizes da marca e materiais de referência, juntamente com o cartão de tarefas

Marque a data de vencimento para cada etapa editorial, como o primeiro rascunho e as datas de revisão, para sempre cumprir o prazo

🔑 Ideal para: Comunidades de arrecadação de fundos, organizações sem fins lucrativos e organizadores de eventos que desejam criar e monitorar editoriais para o ano.

💡 Dica profissional: Quer otimizar o planejamento e o gerenciamento de prazos para a criação de conteúdo editorial? Confira as melhores ferramentas de software de calendário de conteúdo e visualize as datas de conclusão e os prazos de forma integrada.

11. Modelo de programação mensal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize as tarefas mensais e gerencie os recursos com o modelo de programação mensal do ClickUp

Está tendo dificuldades com prazos perdidos? O modelo de programação mensal do ClickUp ajuda você a gerenciar todos os eventos e tarefas relacionadas do mês sem complicações.

Veja a carga de trabalho de cada departamento e os planos dos membros da equipe para a alocação de tarefas. Além disso, use a Visualização do Calendário para acompanhar os prazos perdidos do mês e fazer ajustes.

Verifique onde você precisa prestar atenção, quais tarefas estão atrasadas e quais estão em dia para garantir que você nunca perca eventos e detalhes importantes.

Veja por que você vai gostar

Acompanhe o tempo necessário para cada tarefa, incluindo divulgação, organização de eventos e acompanhamento

Defina taxas horárias, orçamento alocado e custo real, e acompanhe tudo em um só lugar

Gerencie e acompanhe as receitas e despesas do mês com a Visualização de pagamentos

Use o medidor de progresso para acompanhar marcos importantes, como atingir metas de doações e acompanhar confirmações

Defina o processo para cada evento e estabeleça dependências para facilitar o planejamento

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, angariadores de fundos comunitários e organizações sem fins lucrativos que pretendem criar e verificar a programação mensal.

Leia também: O melhor software de gerenciamento de projetos para o sucesso de organizações sem fins lucrativos

12. Modelo de cronograma de voluntários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Verifique a disponibilidade, atribua tarefas e comunique alterações com o modelo de programação de voluntários do ClickUp

Coordenar os voluntários para que seus horários se alinhem aos eventos planejados pode ser um desafio. O modelo de programação de voluntários do ClickUp oferece uma abordagem abrangente para gerenciar voluntários sem confusão.

Categorize doadores e voluntários novos e aspirantes e identifique-os como membros, líderes de equipe e coordenadores para garantir que os eventos sejam organizados de maneira tranquila. Veja as funções e habilidades de cada voluntário para atribuir tarefas de acordo com elas e manter a eficiência.

Veja por que você vai gostar

Organize os detalhes de contato de todos os voluntários em um único lugar

Liste as habilidades e os motivos para o voluntariado para avaliar e atribuir responsabilidades com precisão

Simplifique o processo de integração e gerenciamento de voluntários com a Visualização do Processo de Voluntariado

Acompanhe os novos voluntários e envie-lhes mensagens de boas-vindas com a Visualização de novos voluntários

Crie um formulário para que voluntários interessados se inscrevam e compartilhem informações sobre suas habilidades

🔑 Ideal para: Profissionais de organizações sem fins lucrativos, equipes de desenvolvimento, coordenadores de eventos e angariadores de fundos comunitários que desejam contratar voluntários e gerenciar suas agendas.

Dica profissional: Quer organizar melhor seus esforços para eventos sem fins lucrativos? Use o ClickUp para Organizações Sem Fins Lucrativos para ajudar a acompanhar metas, programar e organizar eventos. Gerencie recursos da equipe, crie e compartilhe formulários de inscrição e colabore em projetos para manter os eventos funcionando perfeitamente.

O que torna um modelo de calendário de arrecadação de fundos bom?

Um bom modelo de calendário de arrecadação de fundos ajuda a simplificar seu fluxo de trabalho. Ao escolher o modelo, aqui estão os principais fatores que você deve considerar:

Fácil personalização: escolha um modelo fácil de editar para se adequar aos requisitos do seu evento de arrecadação de fundos, para simplificar o uso

Estrutura clara: procure um modelo que ofereça uma estrutura clara para organizar detalhes, como voluntários, apoiadores, grupos de doadores, membros do conselho e muito mais. Isso ajuda a evitar a confusão de informações

Colaboração perfeita : priorize um modelo que mantenha toda a equipe sincronizada. Isso ajuda a evitar duplicação, confusão e mantém o fluxo de trabalho organizado

Automações: selecione um modelo que ofereça automação perfeita para prazos e envio de e-mails

Organização visual: escolha um modelo com recursos como codificação por cores, filtros, metas SMART e visualizações de cronograma para identificar facilmente o que vem a seguir

Leia mais: Modelos gratuitos para arrecadação de fundos para eventos e instituições de caridade

Otimize o gerenciamento do calendário de arrecadação de fundos com o ClickUp

Os modelos de calendário de arrecadação de fundos mantêm detalhes minuciosos sobre os eventos organizados, que de outra forma poderiam se perder no caos do planejamento e da execução.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, torna a organização de eventos de arrecadação de fundos e o gerenciamento de calendários extremamente simples. Com os detalhes do evento, tarefas, comunicações e agendas em um só lugar, você ficará por dentro de suas tarefas com facilidade.

Evite que datas dispersas e detalhes importantes afetem negativamente o sucesso do evento. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e planeje, organize e gerencie um calendário de eventos de arrecadação de fundos!