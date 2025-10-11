Modelos gratuitos de esboço de redação para uma escrita estruturada e eficaz

Antes mesmo de começar a escrever, há uma coisa que pode salvar sua nota e sua sanidade: um modelo de esboço de redação sólido. Esteja você elaborando uma redação de análise literária, escrevendo uma redação para a faculdade ou tentando descobrir como estruturar uma redação persuasiva para o trabalho, um esboço funciona como um plano.

Isso mantém suas ideias principais, frases-tema e parágrafos organizados para que sua redação não se transforme em um caos. A maioria dos alunos escreve melhor e mais rápido quando sabe exatamente o que colocar em cada parte. É claro que tarefas diferentes podem exigir uma estrutura diferente, mas o formato básico da redação permanece o mesmo.

Se você já abriu um documento em branco e se sentiu bloqueado, está no lugar certo. Esses modelos ajudarão você a começar rapidamente.

O que são modelos de esboço de redação?

Um modelo de ensaio é um guia pré-estruturado que ajuda a organizar as partes principais de um ensaio antes de escrever. Ele divide o processo de redação do ensaio em introdução, tese, parágrafos do corpo e conclusão.

Cada seção tem espaço para frases-tema, detalhes de apoio e exemplos, permitindo que o escritor organize suas ideias principais com clareza.

Esses modelos seguem uma estrutura padrão de redação, tornando-os úteis para escrever qualquer tipo de redação — persuasiva, análise literária, narrativa ou redações universitárias. Eles ajudam os alunos a escrever com uma estrutura clara, reduzir repetições e manter o foco no ponto principal de cada parágrafo.

🔍 Você sabia? O formato de redação de cinco parágrafos — introdução, três parágrafos de desenvolvimento e conclusão — tornou-se predominante em meados do século XX, especialmente nos Estados Unidos.

O que torna um modelo de esboço de redação bom

Um modelo de ensaio bem estruturado dá uma direção clara à sua redação e ajuda a organizar suas ideias antes de começar a escrever. Ele deve apoiar todas as etapas do processo de redação do ensaio, desde o planejamento até a estruturação dos argumentos. Aqui estão algumas características que você deve procurar:

Estrutura de introdução integrada: um bom modelo deve oferecer espaço para estruturar seu gancho, informações básicas e tese em um único lugar, para uma abertura forte

Layout com a tese em primeiro lugar: escolha um modelo que coloque a tese no início, para que seu argumento permaneça em destaque ao longo de toda a redação

Seções definidas do parágrafo do corpo: procure blocos separados que o levem a preencher frases-tema, adicionar evidências de apoio e explicar seu raciocínio passo a passo

Pontos principais a serem verificados: O modelo deve ajudá-lo a identificar e acompanhar a ideia central de cada parágrafo para evitar sobreposições ou perda de foco

Suporte de transição: use modelos que sugiram onde colocar frases de ligação, para que seus parágrafos fluam suavemente de um para o outro

Sugestões para a estrutura da conclusão: opte por formatos que o orientem a reafirmar a tese, resumir os principais argumentos e terminar com uma reflexão final

Espaço para citações e notas: Um modelo útil deixa espaço para anotar referências, citações ou fontes enquanto você planeja, facilitando o processo de redação posteriormente

Os melhores modelos de esboço de redação em resumo

Modelos de estrutura de redação

Um modelo de redação pronto ajuda você a evitar a confusão mental e ir direto para a estruturação de suas ideias. O modelo certo torna o processo de escrita mais preciso e organizado. Vamos começar:

1. Modelo de esboço de história do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e estruture todo o esboço da sua redação com o modelo de esboço de história do ClickUp

O modelo ClickUp Story Outline é excelente para escritores que preferem construir ensaios como projetos. Não é apenas um documento — é um sistema completo de pastas onde você pode dividir a estrutura do seu ensaio em partes como introdução, parágrafos do corpo e conclusão, tudo usando cartões de arrastar e soltar.

Você obtém um mapa visual editável dos argumentos centrais da sua redação, do fluxo dos personagens (se for narrativa) ou da progressão dos tópicos. Isso torna o modelo especialmente útil para redações de análise literária ou qualquer redação convincente com pontos multifacetados.

⭐ Bônus: O ClickUp Brain ajuda você a gerar, organizar e refinar instantaneamente esboços de redação com sugestões baseadas em IA, tornando seu processo de escrita mais rápido e estruturado. Com a compreensão contextual do seu espaço de trabalho, ele pode resumir pesquisas, sugerir títulos e até mesmo rascunhar seções para manter suas redações claras e eficazes.

É como ter um assistente de pesquisa integrado que encontra respostas em seus próprios documentos, sugere melhorias na estrutura e na redação e gera resumos rápidos, tudo com base no contexto. Sem alternar entre abas, sem perda de tempo.

Veja por que você vai adorar

Organize os pontos da redação usando cartões de tarefas e quadros

Crie um cronograma usando marcos para prazos

Acompanhe o progresso com oito status personalizáveis

🔑 Ideal para: Planejar uma redação bem estruturada que envolva vários argumentos, muita pesquisa ou um fluxo complexo entre os parágrafos.

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA fosse incorporada ao seu espaço de trabalho e já fosse segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado ao ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo as três preocupações relacionadas à adoção da IA e conectando seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

2. Modelo de relatório de pesquisa do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme pesquisas complexas em uma redação estruturada e bem fundamentada com o modelo de relatório de pesquisa do ClickUp

O modelo ClickUp Research Report foi criado para escritores que lidam com ensaios que vão além da opinião pessoal — pense em ensaios argumentativos, análises literárias ou trabalhos com muitos dados e citações.

Criado para ensaios baseados em dados e trabalhos universitários detalhados, ele permite que você organize os resultados de suas pesquisas, materiais de referência e seções do ensaio em um único documento fluido. E como ele é baseado no ClickUp Docs, você tem colaboração em tempo real, páginas aninhadas, threads de comentários e até mesmo recursos visuais incorporados — tudo isso sem precisar alternar entre ferramentas.

Crie, organize e colabore em todo o esboço da sua redação de maneira integrada com o ClickUp Docs

O que diferencia este editor de documentos típico é sua capacidade de transformar sua pesquisa em um sistema de redação dinâmico e rastreável. Você pode editar conteúdo de IA, anexar recursos visuais, atribuir tarefas de revisão, rastrear a contagem de palavras e até mesmo automatizar acompanhamentos — tudo dentro do mesmo documento.

Veja por que você vai adorar

Divida tópicos complexos em seções rotuladas, como contexto, conclusões e análise

Incorpore fontes, citações e dados visuais ao documento para facilitar a consulta

Acompanhe o progresso desde a pesquisa até o rascunho final usando status personalizados

🔑 Ideal para: Estruturar ensaios em que pesquisa, evidências e clareza são fundamentais — especialmente em ensaios universitários, cursos avançados e trabalhos baseados em dados.

3. Modelo de redação de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize seu fluxo de trabalho de redação e cumpra prazos com o modelo de redação de conteúdo do ClickUp

O modelo de redação de conteúdo do ClickUp é feito sob medida para escritores que precisam lidar com vários prazos, ideias dispersas e feedback editorial. Projetado como um documento pronto para uso, ele oferece suporte a redações longas, esboços e rastreamento de versões, tornando-o uma escolha sólida para redações, especialmente redações persuasivas e trabalhos universitários que exigem revisões em camadas ou contribuições da equipe.

Ao contrário dos documentos simples, este oferece uma vantagem orientada para tarefas: brainstorming, rascunho, revisão e publicação — tudo dentro de um único espaço de trabalho conectado. Você pode incorporar esboços de redação, atribuir edições, deixar comentários e até mesmo anexar recursos visuais — sem sair do documento.

Veja o que Knight Campbell, CEO da Cairn Leadership Strategies, LLC, tem a dizer sobre o ClickUp:

Os modelos são excelentes para tarefas complexas e repetitivas.

Os modelos são excelentes para tarefas complexas e repetitivas.

Veja por que você vai adorar

Converta seções do seu esboço em tarefas e acompanhe as revisões com status

Estruture argumentos complexos com páginas aninhadas e cabeçalhos recolhíveis

Vincule pesquisas ou mídias relevantes com arquivos e recursos visuais incorporados

🔑 Ideal para: Escritores que lidam com tarefas com muito conteúdo que exigem planejamento, esboço e vários ciclos de revisão — perfeito para estudantes, redatores ou qualquer pessoa que esteja elaborando um ensaio bem estruturado com feedback da equipe.

➡️ Leia mais: Modelos de IA para economizar tempo e melhorar a produtividade

4. Modelo de esboço de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida grandes ideias em etapas prontas para ação com o modelo de esboço de projeto do ClickUp

O modelo de esboço de projeto funciona especialmente bem quando sua redação ou tarefa se assemelha mais a um pequeno projeto. Ele oferece estrutura sem ser rígido, dando a você espaço para definir metas, listar resultados e esboçar o progresso em vários pontos de verificação.

O que torna este modelo interessante é a forma como ele imita um roteiro de projeto. Em vez de ficar olhando para uma página em branco, você pode estruturar o fluxo da redação, da tese à conclusão, acompanhar argumentos de apoio como resultados esperados e definir tarefas à medida que gera cada parágrafo do corpo do texto ou revisão de fontes.

Veja por que você vai adorar

Defina os objetivos da redação e divida-os em etapas rastreáveis

Organize pontos de apoio, como entregas com prazos de conclusão

Atribua diferentes seções ou fontes aos colaboradores

🔑 Ideal para: Escritores que lidam com ensaios complexos e com várias etapas que se beneficiam de um planejamento semelhante ao de um projeto — pense em ensaios em grupo, esboços com muitos argumentos ou redações de pesquisa com seções em camadas.

🔊 Opinião do cliente ClickUp: A RevPartners conseguiu um serviço 64% mais rápido usando manuais de entrega ao cliente criados com os modelos do ClickUp, reduzindo significativamente o tempo gasto na organização e operacionalização do trabalho.

5. Modelo de blog ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todas as publicações do blog, desde a ideia até a promoção, com o modelo de blog do ClickUp

O modelo de blog do ClickUp é um sistema completo para gerenciar o conteúdo do blog, não apenas um lugar para escrever. Ele foi estruturado para ajudá-lo a lidar com a concepção de tópicos, rascunhos, otimização de SEO e fluxos de trabalho de publicação em um único pipeline.

Além da redação, o modelo se concentra no impulso. Você pode planejar seu calendário editorial, automatizar a criação de conteúdo, marcar colaboradores, atribuir tarefas para recursos visuais ou revisões e acompanhar o status de cada postagem — Esboço, Rascunho, Revisão e Publicado.

Veja por que você vai adorar

Configure um fluxo de trabalho de escrita repetível para ensaios no estilo de blog

Crie um calendário de conteúdo e atribua tarefas com prazos de entrega

Organize o conteúdo com base em tópicos, autores ou leitores-alvo usando campos personalizados

🔑 Ideal para: Escritores que criam blogs pessoais, trabalhos baseados em conteúdo ou qualquer ensaio com um componente de publicação — especialmente quando a estrutura, o tempo e a visibilidade são cruciais.

➡️ Leia mais: Como usar IA para documentação

6. Modelo de diretrizes de redação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Padronize a qualidade do seu conteúdo com o modelo de diretrizes de redação do ClickUp

O modelo de diretrizes de redação do ClickUp ajuda a manter o tom, a formatação e a voz consistentes entre vários autores ou tipos de conteúdo. Seja você parte de uma equipe de conteúdo ou esteja documentando regras de estrutura de redação para trabalhos acadêmicos, ele ajuda a eliminar suposições e tornar as expectativas bem claras.

Você pode estruturar exemplos, organizar seções por tipo de conteúdo (por exemplo, ensaios, posts de blog, estudos de caso), atribuir atualizações e mantê-lo como um documento vivo. Se sua equipe ou turma produz conteúdo regularmente, este modelo funciona como um ponto de referência confiável e evolui à medida que suas necessidades aumentam.

Veja por que você vai adorar

Divida as expectativas de redação em categorias como tom, formatação, gramática e citações

Inclua “o que fazer e o que não fazer” com exemplos reais para reforçar a consistência

Atribua atualizações ou revisões às partes interessadas à medida que seus padrões de redação evoluem

🔑 Ideal para: Educadores, líderes de conteúdo ou grupos de estudantes que precisam definir padrões claros de redação e garantir que todas as redações, tarefas ou publicações estejam alinhadas com as expectativas compartilhadas.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de calendário de conteúdo para mídias sociais no Excel e no Sheets

7. Modelo de estrutura de redação do TemplateLab

via Templatelab

O modelo de esboço de redação do TemplateLab é uma mina de ouro para estudantes, educadores e escritores que desejam estruturas prontas para uso, sem precisar configurar todo um fluxo de trabalho digital. Ele se destaca por sua profundidade expansível.

Em vez de prendê-lo a um formato rígido de cinco parágrafos, ele lhe dá a liberdade de adicionar quantos parágrafos de apoio forem necessários para seu argumento, sem afetar sua estrutura.

Cada seção é claramente identificada, com sugestões para transições, repetição da tese e referências, ajudando você a planejar uma redação bem estruturada, coerente e adaptável.

Veja por que você vai adorar

Escolha entre 37 estruturas de redação pré-formatadas diferentes

Baixe instantaneamente e imprima para uso offline

Ideal para professores que atribuem esboços ou alunos que precisam de uma estrutura rápida

🔑 Ideal para: Alunos do ensino médio e universitários, especialmente aqueles que preferem planejar no papel ou precisam de esboços imprimíveis para tarefas, atividades em sala de aula ou rascunhos iniciais.

8. Template.net Modelo de esboço de redação

Este modelo editável de esboço de redação da Template.net foi criado para oferecer flexibilidade — ideal para alunos que preferem um formato de preenchimento de lacunas que pode ser personalizado antes de começar a escrever.

Ao contrário dos downloads de PDF estáticos, este modelo pode ser editado diretamente no seu navegador ou baixado nos formatos Word, Google Docs ou Apple Pages. Ele o orienta em todos os aspectos essenciais — introdução, tese, frases-tema, pontos de apoio e conclusão —, deixando espaço para notas e referências.

Veja por que você vai adorar

Preencha sua tese, frases-tema e pontos-chave diretamente em cada seção

Adicione evidências de apoio e referências para manter sua redação pronta para uso

Reorganize as seções facilmente para testar diferentes estruturas de redação

🔑 Ideal para: Alunos que desejam um esboço profissional e editável que possam ajustar para redações universitárias, textos persuasivos ou qualquer tarefa que exija uma estrutura clara antes do rascunho completo.

➡️ Leia mais: Melhores ferramentas de criação de conteúdo com IA

9. Template.net Modelo de esboço de redação narrativa

Este modelo de esboço de redação narrativa da Template.net foi projetado para ajudá-lo a contar uma história envolvente sem perder o rumo. É ideal para alunos que estão trabalhando em redações narrativas que seguem uma estrutura cronológica, mas ainda precisam de transições fortes, arcos emocionais e um ponto principal definido.

O formato o orienta em cada parte essencial do fluxo narrativo — desde a definição do cenário até a reflexão sobre a experiência — para que sua história permaneça focada e significativa.

Ele é totalmente editável, permitindo que você personalize cada seção antes de começar a escrever. Esteja você redigindo uma anedota pessoal, um texto reflexivo ou uma tarefa de narrativa, este esboço oferece a estrutura certa.

Veja por que você vai adorar

Divida o início, o conflito, o clímax e a resolução em seções estruturadas

Adicione um tom emocional e uma lição aprendida para dar coesão à história

Use as sugestões de seção para manter o foco no fluxo do enredo e na estrutura narrativa

🔑 Ideal para: Alunos que escrevem narrativas pessoais, ensaios reflexivos ou trabalhos de contação de histórias que precisam ser impactantes, bem ritmados e sequenciados de forma lógica.

➡️ Leia mais: Melhores prompts de redação com IA para profissionais de marketing e escritores

10. Template.net Modelo de esboço de redação sobre causa e efeito

Este modelo de esboço de redação de causa e efeito foi criado para ajudá-lo a conectar ideias com clareza e propósito. Ele o orienta a dividir uma ideia principal em suas causas, efeitos ou ambos, tornando-o perfeito para tarefas que exigem raciocínio lógico, fluxo de argumentos estruturado e análise detalhada.

Este layout garante que seus argumentos sigam uma cadeia lógica, seja ao escrever sobre eventos históricos, questões sociais ou fenômenos científicos.

Disponível para edição no navegador ou download, ele tem uma formatação clara para uso acadêmico e pode ser personalizado para ensaios curtos ou análises aprofundadas com vários parágrafos.

Veja por que você vai adorar

Separe claramente as causas e os efeitos para evitar sobreposições e confusões

Use seções específicas para a tese, informações básicas e conclusão

Adicione prompts de transição para reforçar o fluxo entre os parágrafos

🔑 Ideal para: Alunos que estão trabalhando em ensaios analíticos, tarefas com estrutura lógica ou ensaios que exploram as razões e consequências de um evento ou tópico específico.

11. Template.net Modelo de esboço de ensaio de tese

Este modelo de esboço de tese da Template.net foi criado para ajudá-lo a desenvolver um argumento focado e mapear o conteúdo de apoio em torno dele.

A estrutura enfatiza a clareza da tese, com seções designadas para frases-tema, evidências de apoio e contra-argumentos. Isso a torna especialmente útil para ensaios argumentativos, ensaios persuasivos ou redações de nível universitário, onde é necessária uma posição clara.

O layout incentiva o pensamento disciplinado. Ele mantém você fiel à sua tese e garante que cada parágrafo do corpo do texto a apoie de forma significativa.

Veja por que você vai adorar

Desenvolva uma tese forte e reforce-a com sugestões de parágrafos alinhados

Inclua contra-argumentos e refutações para fortalecer seu argumento

Use a estrutura integrada para evitar tangentes ou afirmações sem fundamento

🔑 Ideal para: Alunos que escrevem ensaios baseados em argumentos, trabalhos de pesquisa ou ensaios de posição, nos quais a tese orienta toda a estrutura e cada detalhe de apoio deve estar vinculado a uma afirmação central.

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de escrita com IA para conteúdo

12. Template.net Modelo de esboço de redação comparativa e contrastiva

Este modelo de estrutura para redações comparativas oferece um formato claro e organizado para apresentar duas ou mais ideias lado a lado. Seja para avaliar obras literárias, eventos históricos ou argumentos opostos, este modelo ajuda a esclarecer pontos-chave e identificar padrões ou contradições com precisão.

Ele suporta os métodos em bloco e ponto a ponto, oferecendo flexibilidade dependendo dos requisitos da sua tarefa. O modelo está pronto para ser editado online ou exportado em vários formatos, facilitando o ajuste para uso no ensino médio, faculdade ou profissional.

Veja por que você vai adorar

Use seções separadas para semelhanças e diferenças para evitar sobreposição de conteúdo

Adicione títulos para cada assunto e evidências de apoio em cada comparação

Insira frases de transição para melhorar o fluxo entre pontos comparativos

🔑 Ideal para: Alunos que comparam teorias, textos, ideias ou eventos — especialmente em ensaios de análise literária, trabalhos de história ou ensaios universitários que exigem comparação e contraste detalhados.

➡️ Leia mais: Como usar IA para documentos do Word para otimizar a criação de conteúdo

13. Template.net Modelo de esboço de ensaio de caso de negócios

Este modelo de esboço de ensaio de caso de negócios foi projetado para ajudá-lo a construir um argumento forte e baseado em dados que seja lógico e persuasivo. Ele o orienta por seções como resumo executivo, declaração do problema, análise da solução e conclusão.

Este modelo garante que seu raciocínio seja claro, suas evidências organizadas e sua proposta convincente. Ele foi criado para oferecer clareza, sem enrolação, facilitando a apresentação de ideias comerciais complexas de maneira estruturada e fácil de ler.

Veja por que você vai adorar

Esboce sua redação com seções dedicadas ao problema, à solução e à análise de custo-benefício

Apresente as conclusões em uma sequência lógica que reflita a redação comercial do mundo real

Termine com um resumo persuasivo que reforce suas principais recomendações

🔑 Ideal para: Estudantes ou profissionais que escrevem ensaios com foco em negócios, análises de casos ou argumentos estruturados que exigem lógica clara, resultados mensuráveis e relevância no mundo real.

➡️ Leia mais: Os melhores avaliadores de redação com IA para economizar tempo e melhorar a precisão

Organize-se, escreva mais rápido e mantenha-se no caminho certo com o ClickUp

Você não precisa mais alternar entre aplicativos, formatos ou arquivos aleatórios do Word. Seja para estruturar uma redação para a faculdade, redigir uma análise literária ou mapear um argumento persuasivo, usar o modelo de redação certo pode mudar completamente a maneira como você escreve.

Os modelos apresentados acima oferecem uma vantagem, mas combiná-los com o ClickUp, um aplicativo completo para o trabalho, leva sua produção a um novo patamar.

Desde o brainstorming da sua ideia principal até o aprimoramento da sua conclusão, o ClickUp permite que você escreva, edite, colabore, atribua tarefas e acompanhe o progresso, tudo em um só lugar. Sem distrações, sem caos — apenas uma plataforma simplificada para fazer tudo.

✍️ Escreva de forma mais inteligente, mantenha o foco e gerencie seu processo de escrita como um profissional.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo