Modelos gratuitos de contratos de pagamento para termos financeiros juridicamente vinculativos

Pagamentos em atraso. Termos mal interpretados. Clientes que desaparecem. Basta um vago “vamos resolver isso mais tarde” para comprometer o seu fluxo de caixa.

É aí que os modelos de acordos de pagamento ajudam.

Um cronograma por escrito define termos claros — valor, data de vencimento, forma de pagamento e o que acontece se os pagamentos atrasarem. Quer você esteja oferecendo serviços, alugando um imóvel ou administrando um empréstimo, um contrato de pagamento protege seu tempo, seu trabalho e sua tranquilidade.

Se você ainda depende de conversas informais ou e-mails, é apenas uma questão de tempo até que algo escape. Vamos resolver isso com esses modelos.

O que são modelos de acordos de pagamento?

Um modelo de acordo de pagamento é um documento pronto para uso que descreve os termos sob os quais uma parte concorda em pagar à outra. Normalmente, inclui detalhes como o valor do pagamento, data de vencimento, método de pagamento, taxa de juros, multas por atraso e a lei aplicável.

Esses modelos ajudam a criar contratos juridicamente vinculativos para vários acordos financeiros, sejam eles empréstimos, contratos de serviços, pagamentos de aluguel ou planos de parcelamento.

Por que um acordo de pagamento é importante

Um acordo de pagamento define claramente as expectativas financeiras entre duas partes: quanto é devido, quando é o prazo de pagamento e o que acontece se os pagamentos não forem efetuados.

Isso protege ambas as partes, transformando promessas verbais em termos escritos e executáveis. Isso reduz as chances de disputas, atrasos e inadimplência, além de fornecer provas documentadas caso seja necessária uma ação judicial.

O que torna um modelo de acordo de pagamento bom

Um bom modelo de acordo de pagamento é claro, detalhado e estruturado para proteger ambas as partes. Ele deve evitar mal-entendidos e facilitar a aplicação da lei em caso de disputas.

Procure por estes recursos essenciais:

Detalhes do pagamento: Indique o valor total, as datas de vencimento e o método de pagamento

Informações sobre as partes: Inclua nomes legais completos e endereços postais

Termos e cronograma: Especifique o plano de reembolso, as datas das parcelas e qualquer flexibilidade

Condições de atraso no pagamento: defina multas por atraso, penalidades e juros

Pré-pagamento: Explique as regras de pagamento antecipado (multas ou descontos)

Inadimplência: especifique as medidas a serem tomadas caso uma das partes viole ou deixe de efetuar os pagamentos

Legal: Identifique a lei aplicável, a jurisdição e a resolução de disputas

Isenção de responsabilidade legal:Este guia fornece informações gerais e modelos de amostra e não constitui aconselhamento jurídico. As leis variam de acordo com a jurisdição — antes de usar qualquer modelo (incluindo opções de terceiros, como Signaturely ou Signeasy), confirme se ele está em conformidade com os requisitos do seu estado/país (por exemplo, limites de juros/usura, períodos de aviso prévio, divulgações obrigatórias). Considere a possibilidade de solicitar a um advogado que analise os acordos, especialmente no caso de empréstimos garantidos, termos de juros/taxas ou arrendamentos específicos do estado.

Modelos de acordos de pagamento em resumo

Os melhores modelos de contrato de pagamento (20 opções)

Modelos gratuitos estão por toda parte, mas nem todos são adequados quando se trata de dinheiro, prazos perdidos ou um cliente que desaparece após a primeira fatura. Os seguintes modelos de acordos de pagamento foram selecionados para economizar tempo, evitar confusão e garantir que o aspecto financeiro do seu contrato funcione da maneira mais tranquila possível:

1. Modelo de acordo de pagamento simples do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe, gerencie e assine condições de pagamento facilmente com o modelo de acordo de pagamento simples do ClickUp.

Este não é apenas mais um documento do Word com linhas para preencher. O modelo de acordo de pagamento simples do ClickUp vive dentro do seu fluxo de trabalho, não fora dele.

Isso significa que você pode ir além de inserir nomes e números — você pode atribuir tarefas, definir datas de vencimento, automatizar lembretes e acompanhar o status de cada pagamento em tempo real. Tudo fica organizado, conectado e acionável, para que seus contratos não fiquem apenas em uma pasta — eles realmente sejam cumpridos.

Você pode transformar seu contrato de pagamento em um documento dinâmico e rastreável, vinculado a projetos, lembretes, automações e fluxos de trabalho do cliente. Ele foi criado para manter as coisas claras, consistentes e visíveis.

🌟 Por que você vai adorar:

Defina tarefas recorrentes para revisar cronogramas de reembolso

Use campos personalizados para valores, métodos e notas

Adicione partes interessadas para visualizar e colaborar com os clientes em tempo real

Ative lembretes ou alertas automáticos por e-mail para datas de vencimento futuras

🔑 Ideal para: Freelancers, pequenas equipes ou prestadores de serviços que gerenciam vários clientes e precisam supervisionar em tempo real todos os acordos de pagamento.

📮ClickUp Insight: 39% afirmam que a instabilidade financeira é o seu maior receio ao considerar uma carreira diversificada — a incerteza é o principal obstáculo. Em vez de adivinhar para onde vão seu tempo e dinheiro, o ClickUp permite que você acompanhe cada hora gasta em cada projeto com o controle de tempo integrado. Você pode marcar tarefas por cliente ou fonte de renda, registrar horas faturáveis e usar campos personalizados para registrar taxas ou pagamentos. Com os painéis do ClickUp, você vê exatamente quanto tempo está investindo, quanto isso vale e quais projetos são mais lucrativos — tudo em tempo real.

2. Modelo de carta de acordo do ClickUpe

Obtenha um modelo gratuito Defina os termos e responsabilidades do projeto com o modelo de carta de acordo do ClickUp.

Ao contrário dos modelos genéricos que se limitam a termos básicos, este modelo de carta de acordo da ClickUp ajuda você a estabelecer expectativas claras entre as partes, mantendo uma abordagem colaborativa.

Você não está apenas digitando termos em um documento; você está definindo responsabilidades, prazos e termos diretamente em um fluxo de trabalho rastreável e editável à medida que o projeto evolui. Isso é especialmente útil ao iniciar uma nova parceria ou projeto e não querer deixar margem para confusões do tipo “Achei que tínhamos combinado...”.

🌟 Por que você vai adorar:

Adicione cláusulas de pagamento específicas para cada projeto com campos personalizados

Acompanhe as etapas do contrato usando status personalizados

Colete assinaturas eletrônicas e acompanhe as aprovações por meio do ClickUp Automations

Crie visualizações das responsabilidades usando a visualização do quadro

🔑 Ideal para: Pequenas empresas ou empreiteiros que lidam com vários contratos e desejam clareza sem precisar procurar atualizações em e-mails ou pastas.

3. Modelo de contrato de empréstimo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Proteja os detalhes do empréstimo e gerencie os termos de reembolso com o modelo de contrato de empréstimo do ClickUp

Não há espaço para falhas de comunicação quando você está emprestando ou tomando dinheiro emprestado. O modelo de contrato de empréstimo do ClickUp oferece mais do que um documento para preencher — ele configura um fluxo de trabalho estruturado para tudo, desde a taxa de juros até o cronograma de reembolso.

Este modelo ajuda você a formalizar um acordo juridicamente vinculativo enquanto acompanha cada etapa do empréstimo em tempo real. Seja para um empréstimo único ou pagamentos mensais recorrentes, todas as atualizações, revisões ou alterações de status são documentadas e visíveis.

🌟 Por que você vai adorar:

Acompanhe os detalhes do empréstimo, o valor da dívida e as informações do mutuário usando campos personalizados

Atribua tarefas a cada parte para revisar ou atualizar os termos de pagamento

Use status personalizados para acompanhar o empréstimo desde a versão preliminar até a assinatura e a conclusão

Monitore o andamento do empréstimo e o cumprimento dos pagamentos com tarefas recorrentes e painéis de controle

🔑 Ideal para: Pessoas físicas ou jurídicas que administram empréstimos internos, financiamento de parceiros ou adiantamentos de clientes e precisam de clareza sem precisar ficar fazendo follow-ups.

🔎 Você sabia? 55% das faturas B2B nos EUA estão vencidas. Sem um acordo de pagamento por escrito, fica mais difícil fazer cumprir o prazo.

4. Modelo de contrato de compra da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie, acompanhe e assine contratos em um só lugar com o modelo de contrato de compra do ClickUp

Se você já perdeu termos de compra em uma conversa por e-mail ou um contrato enterrado nas pastas do seu desktop, este modelo é para você. O modelo de contrato de compra do ClickUp ajuda você a gerenciar todo o processo de compra — da negociação às assinaturas — sem precisar alternar entre plataformas.

Ele fornece um único local para definir termos, atribuir responsabilidades e acompanhar as etapas de aprovação, especialmente quando várias partes estão envolvidas ou os termos estão sujeitos a alterações.

🌟 Por que você vai adorar:

Use campos personalizados para registrar termos e condições de pagamento ou informações do fornecedor

Atribua tarefas para revisão de contratos, aprovação jurídica e assinaturas

Crie um documento compartilhado para ambas as partes envolvidas, com atualizações em tempo real

Automatize lembretes de prazos ou compartilhamento de documentos após a data de vigência

🔑Ideal para: Empresas que trabalham com fornecedores, distribuidores ou parceiros B2B que desejam um sistema digital repetível para gerenciar compras sem gargalos ou confusão.

5. Modelo de contrato de compra e venda da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elabore, gerencie e finalize seus termos de venda rapidamente com o modelo de contrato de compra e venda do ClickUp

Este modelo de contrato de compra e venda da ClickUp não se limita a listar o que está sendo vendido — ele foi criado para otimizar todo o ciclo do contrato de vendas e compras. Você obtém um sistema centralizado para redigir termos, revisar detalhes de pagamento, definir condições e gerenciar aprovações.

Chega de alternar entre PDFs, caixas de entrada ou pastas da área de trabalho. Cada parte da transação — desde o valor do pagamento até os marcos de entrega — está exatamente onde sua equipe precisa.

🌟 Por que você vai adorar:

Registre as especificações do produto ou serviço usando campos personalizados

Atribua etapas de revisão e aprovação usando status personalizados

Defina marcos de entrega e prazos vinculados às datas de vencimento

Colabore entre departamentos em tempo real sem sair da plataforma

Acompanhe o progresso e as alterações em todos os acordos em andamento em um único painel

🔑Ideal para: Empresas que lidam com a compra e venda regular de bens ou serviços precisam de uma estrutura repetível para seus contratos de venda, com fácil colaboração e rastreamento de versões.

6. Modelo de contrato de prestador de serviços ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina funções e prazos claros usando o modelo de contrato de prestador de serviços do ClickUp

Contratar prestadores de serviços sem um contrato por escrito é um risco que a maioria das empresas não pode correr. O modelo de contrato de prestação de serviços da ClickUp simplifica a elaboração de termos, a definição do escopo, o estabelecimento de prazos e o fechamento de acordos de pagamento, sem perder o controle dos detalhes.

Em vez de lidar com contratos em documentos do Word e caixas de entrada, você tem um espaço de trabalho centralizado para organizar tudo, desde datas de vigência até cláusulas de ação legal, tudo acompanhado em tempo real.

🌟 Por que você vai adorar:

Defina responsabilidades e condições de pagamento usando campos personalizados

Crie cronogramas para entregas com gráficos de Gantt e marcos importantes

Automatize lembretes para pagamentos atrasados, renovações de contratos ou verificações de status

Reúna e armazene contratos assinados em um painel compartilhado

Monitore as partes envolvidas e o progresso com gerenciamento visual de tarefas

🔑Ideal para: Empresas que trabalham com freelancers, consultores ou prestadores de serviços terceirizados que precisam de um contrato transparente e executável, com responsabilidades claras.

💡 Dica profissional: Ao usar um modelo de RFQ (solicitação de cotação), padronize sua formatação e critérios para facilitar a comparação das respostas dos fornecedores.

7. Modelo de gerenciamento de contratos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize, acompanhe e automatize todos os contratos com o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Este modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp é mais do que um rastreador — é o seu painel de controle para todos os contratos ativos, sejam eles com clientes, fornecedores ou partes interessadas internas. Em vez de perder o controle das datas de renovação, obrigações legais ou condições de pagamento, este modelo descreve um sistema abrangente que simplifica o gerenciamento de contratos.

Este modelo de gerenciamento de contratos inclui visualizações como uma Lista Principal de Contratos, Formulário de Solicitação e um Rastreador de Progresso, projetados para simplificar o ciclo de vida do seu contrato, desde a minuta até o arquivamento.

🌟 Por que você vai adorar:

Organize contratos por tipo, departamento ou status usando campos personalizados

Monitore cronogramas e prazos usando gráficos de Gantt e etiquetas de prazo

Crie fluxos de trabalho com status como Elaboração, Revisão, Negociação e muito mais

Defina alertas para renovações futuras, prazos que estão expirando ou revisões necessárias

Mantenha todos os documentos, instruções de pagamento e notas das partes interessadas em um único hub compartilhado

🔑 Ideal para: equipes jurídicas, gerentes de compras e líderes de operações que lidam com vários contratos e precisam de um sistema centralizado para gerenciar tudo sem suposições.

🔎 Você sabia? 25% das falências na Europa estão relacionadas a atrasos nos pagamentos dos clientes. Acordos de pagamento formais podem servir como uma proteção preventiva, fornecendo às empresas bases legais para agir antes que os atrasos nos pagamentos fiquem fora de controle.

8. Modelo de contrato de locação do ClickUp para o Texas

Obtenha um modelo gratuito Crie contratos de locação prontos para locatários, elaborados para o Texas, com o modelo de contrato de locação do ClickUp

Os contratos de locação no Texas têm suas próprias regras, e este modelo de contrato de locação do ClickUp para o Texas ajuda você a manter a conformidade sem se envolver em suposições jurídicas. Ele foi projetado para simplificar tudo, desde os termos do aluguel e multas por atraso no pagamento até as responsabilidades básicas de cada parte.

Você pode armazenar registros de inquilinos, acompanhar datas de vencimento de aluguéis, definir lembretes para renovações e manter todas as versões do contrato documentadas — tudo em um único espaço de trabalho colaborativo.

🌟 Por que você vai adorar:

Registre os principais termos do contrato de locação e cronogramas de pagamento usando campos personalizados

Defina lembretes para renovações de contratos e datas de vencimento

Crie perfis de inquilinos e vincule-os a documentos de locação específicos

Acompanhe acordos específicos de imóveis entre vários inquilinos ou unidades

Automatize notificações para pagamentos atrasados, multas por pré-pagamento ou atualizações legais

🔑 Ideal para: Proprietários, administradores de imóveis ou corretores imobiliários que administram aluguéis no Texas e desejam proteger seus interesses e manter a conformidade legal sem complicações burocráticas.

➡️ Leia mais: O que é um patrocinador de projeto? Funções e responsabilidades dos patrocinadores de projeto

9. Modelo de contrato de serviços ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina os resultados esperados, prazos e condições de pagamento com o modelo de contrato de serviços do ClickUp

Todas as empresas prestadoras de serviços precisam se proteger, e o modelo de contrato de serviços da ClickUp foi criado exatamente para isso. É mais do que apenas um documento para download; é um espaço de trabalho ativo onde você pode definir o escopo, gerenciar expectativas e sincronizar seu cronograma de pagamentos enquanto colabora com as partes interessadas.

Seja um projeto pontual ou uma relação baseada em honorários, este modelo garante que ambas as partes estejam alinhadas antes do início de qualquer trabalho.

🌟 Por que você vai adorar:

Defina o escopo do trabalho , os resultados esperados e os prazos com documentos personalizados

Defina e acompanhe as condições de pagamento, incluindo a cobrança de pagamentos ou taxas únicas

Monitore o progresso usando visualizações de tarefas e atualizações de status

Atribua membros da equipe a seções para colaboração e edições em tempo real

Centralize as edições dos contratos, o histórico de versões e os marcos de aprovação

🔑 Ideal para: Freelancers, agências e prestadores de serviços que precisam de uma maneira clara e rastreável de formalizar o trabalho do cliente e evitar surpresas ou disputas de última hora.

➡️ Leia mais: Terceirização da gestão de projetos: benefícios da terceirização para gerenciar seus negócios

10. Modelo de contrato de fornecedor ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Esclareça os termos, entregas e pagamentos dos fornecedores com o modelo de contrato de fornecedor do ClickUp

Quer você esteja contratando um novo fornecedor ou renovando uma parceria existente, expectativas vagas podem se transformar em erros dispendiosos. O modelo de contrato de fornecedor da ClickUp oferece uma maneira clara de descrever todos os detalhes importantes, incluindo condições de pagamento, prazos de entrega, níveis de serviço e cláusulas legais.

Em vez de procurar versões de contratos em caixas de entrada ou pastas, você obtém visibilidade completa das responsabilidades, prazos e todas as revisões feitas.

🌟 Por que você vai adorar:

Defina as condições de pagamento dos fornecedores, modelos de preços e prazos de entrega com campos personalizados

Atribua tarefas de revisão e aprovação internas com prazos e etiquetas de prioridade

Acompanhe as alterações e o progresso com status personalizados, como "Em elaboração" ou "Em análise"

Use comentários e automação para sinalizar atrasos, informações incompletas ou acompanhamentos legais

Crie uma visualização compartilhada para que ambas as partes envolvidas permaneçam alinhadas quanto ao status do acordo

🔑 Ideal para: Líderes de compras, gerentes de operações ou qualquer pessoa que trabalhe com fornecedores externos e precise de estrutura, clareza e controle total sobre os fluxos de trabalho dos contratos.

🔎 Você sabia? Proprietários de pequenas empresas gastam 10% do seu dia cobrando faturas não pagas. Ter condições de pagamento por escrito ajuda a reduzir idas e vindas, estabelecendo expectativas claras desde o início.

11. Modelo de contas a pagar do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fique à frente das datas de vencimento e pagamentos a fornecedores com o modelo de contas a pagar do ClickUp

Perseguir faturas e vasculhar planilhas é uma maneira rápida de perder um prazo ou incorrer em multas por atraso. O modelo de contas a pagar do ClickUp oferece uma configuração simplificada para rastrear obrigações de pagamento, monitorar o status das faturas e automatizar tarefas recorrentes, sem precisar microgerenciar cada fornecedor ou transação.

Este modelo é uma mudança inteligente dos métodos manuais para um processo mais escalável, rastreável e que economiza tempo.

🌟 Por que você vai adorar:

Registre faturas por data de vencimento do pagamento inicial, tipo de pagamento e nome do fornecedor usando campos personalizados

Visualize pagamentos futuros e vencidos em exibições de calendário ou lista

Automatize lembretes de pagamento e e-mails de acompanhamento com as automações do ClickUp

Organize todo o seu processo de contas a pagar em etapas de status, como codificação de legenda, verificação e encaminhamento

Acompanhe oportunidades de saldo com desconto ou taxas adicionais para fazer previsões precisas

🔑 Ideal para: Contadores, equipes financeiras ou empresários que precisam de um sistema estruturado para gerenciar contas a pagar, reduzir erros manuais e manter os fornecedores satisfeitos.

➡️ Leia mais: Tipos de contratos e como gerenciá-los com eficiência

12. Modelo de contrato de aluguel ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie termos de aluguel claros e juridicamente vinculativos com o modelo de contrato de aluguel do ClickUp

Gerenciar aluguéis sem um contrato sólido é como dirigir sem seguro — arriscado e caro. O modelo de contrato de aluguel do ClickUp oferece aos proprietários e administradores de imóveis uma estrutura confiável e pronta para uso para definir termos de pagamento, regras e responsabilidades desde o primeiro dia.

Tudo, desde detalhamentos de aluguel até depósitos de segurança, direitos de acesso e multas por atraso no pagamento, pode ser documentado e rastreado em um único painel colaborativo.

🌟 Por que você vai adorar:

Registre valores de aluguel, datas de vencimento, taxas e depósitos usando campos personalizados

Atribua tarefas para a elaboração de contratos de locação, comunicação com locatários e atualizações de contratos

Defina lembretes para renovações de contratos de locação e revisões de rotina com automação

Armazene contratos assinados, fotos de imóveis e atualizações em um único lugar

Use o Docs, a Visualização em Lista e os gráficos de Gantt para monitorar os prazos dos contratos

🔑 Ideal para: Proprietários independentes, administradores de imóveis ou agentes de locação que precisam de uma configuração de aluguel clara, organizada e aplicável, sem precisar reinventar a roda todas as vezes.

🔎 Você sabia? Apenas 44% das empresas automatizaram algumas tarefas de contas a receber. Combinar um acordo de pagamento sólido com automação garante acompanhamentos mais rápidos, redução de erros e melhor rastreamento do que é devido.

13. Modelo de fatura freelance ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Cobre seus clientes mais rapidamente e acompanhe todos os pagamentos com o modelo de fatura para freelancers do ClickUp

Atrasos nos pagamentos e planilhas confusas podem prejudicar o seu ritmo de trabalho como freelancer. O modelo de fatura para freelancers do ClickUp mantém o seu processo de cobrança organizado, simples e tudo em um só lugar.

É um sistema que permite registrar serviços, acompanhar prazos de vencimento, enviar lembretes e fazer o acompanhamento sem precisar alternar constantemente entre plataformas. Tudo, desde condições de pagamento até informações do cliente, fica organizado e acessível sempre que necessário.

🌟 Por que você vai adorar:

Personalize cada fatura com detalhes do cliente, taxas e resumos de serviços

Configure lembretes automáticos para faturas não pagas ou pagamentos atrasados

Monitore o andamento das faturas usando os status Pendente, Pago ou personalizados

Acompanhe os prazos e envie lembretes sem sair do ClickUp

Armazene um arquivo completo de faturas e pagamentos anteriores em um único local

🔑 Ideal para: Freelancers e empreendedores individuais que desejam manter seu processo de faturamento profissional, eficiente e totalmente sob controle, independentemente do número de clientes com os quais lidam.

💡Dica profissional: Ao gerenciar transações online, não confie apenas no seu gateway de pagamento — use um software de gerenciamento de negócios que se integre diretamente aos seus sistemas de teste e pagamento. O ClickUp simplifica as operações e ajuda a identificar inconsistências entre as equipes financeira, de suporte e de produtos em tempo real.

14. Modelo de fatura para prestadores de serviços independentes da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Envie faturas claras e precisas com o modelo de fatura para prestadores de serviços independentes do ClickUp

Se você está lidando com vários clientes e projetos, a última coisa que precisa é um processo de faturamento confuso que atrapalhe seu trabalho. O modelo de fatura para prestadores de serviços independentes do ClickUp facilita o faturamento do seu trabalho, mantém tudo organizado e garante que você receba seus pagamentos em dia.

Tudo, desde condições de pagamento até detalhamento de impostos e datas de vencimento, está integrado em um fluxo de trabalho simples que se adapta à medida que sua carga de trabalho aumenta.

🌟 Por que você vai adorar:

Preencha e acompanhe faturas com campos personalizados para serviços, taxas, impostos e tarifas

Use os status Pendente e Pago para acompanhar o que ainda está em aberto

Automatize lembretes por e-mail para faturas não pagas e alterações de status

Armazene todos os contratos, faturas e informações de clientes em um espaço de trabalho compartilhado

Acesse facilmente o histórico financeiro de todos os projetos usando visualizações e filtros integrados

🔑 Ideal para: Prestadores de serviços independentes e consultores que desejam manter o controle do processo de faturamento sem microgerenciar cada transação ou cobrar os clientes pelo pagamento.

15. Modelo de acordo de pagamento da Signaturely

via Signaturely

O modelo de acordo de pagamento da Signaturely foi projetado com simplicidade e integridade jurídica. É perfeito para freelancers, credores ou proprietários de pequenas empresas que precisam de um contrato que possa ser baixado e preenchido.

Está disponível nos formatos PDF e Word, cobrindo todas as seções principais: valor da dívida, cronograma de reembolso, inadimplências, alterações e lei aplicável. É ideal quando você precisa de um contrato rápido e sem complicações para enviar, assinar e armazenar imediatamente.

🌟 Por que você vai adorar:

Defina claramente as condições de pagamento, o valor devido e as datas de vencimento

Especifique o que acontecerá se o devedor não pagar alguma parcela

Adicione cláusulas personalizadas sobre rescisão, resolução de disputas ou lei aplicável

Obtenha as assinaturas de todas as partes envolvidas para um contrato juridicamente vinculativo

Baixe e edite no Word para personalização flexível

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que precise de um acordo de pagamento simples e profissional pode baixar, ajustar e enviar em poucos minutos, sem precisar fazer login em uma plataforma completa.

💡Dica profissional: em vez de ficar esperando uma resposta após enviar uma fatura, inclua uma cláusula que exija que o devedor confirme o recebimento da solicitação de pagamento em até 48 horas. Essa pequena linha cria um gatilho legal para confirmar o compromisso.

16. Modelo de acordo de pagamento Signeasy

via Signeasy

O modelo de acordo de pagamento da Signeasy não se resume a anotar números — é uma ferramenta completa para lidar com condições de pagamento, assinaturas e gerenciamento de documentos digitais.

Quer se trate de empréstimos, contratos de aluguel ou pagamentos de serviços, este modelo oferece aos credores e devedores uma estrutura jurídica para gerenciar dívidas e evitar disputas. Você pode personalizá-lo, assiná-lo e enviá-lo — tudo a partir de uma única plataforma.

🌟 Por que você vai adorar:

Registre os detalhes do empréstimo, a frequência de pagamento, a taxa de juros e os termos de violação

Defina claramente as multas por atraso no pagamento e as cláusulas de rescisão

Personalize campos para método de pagamento, assinaturas e legislação aplicável

Anexe um cronograma detalhado de reembolso como anexo

Acompanhe o status dos documentos, envie lembretes e colete assinaturas eletrônicas juridicamente válidas

🔑 Ideal para: Startups, proprietários de pequenas empresas ou indivíduos que desejam evitar a burocracia, evitar confusões de pagamento e formalizar seus acordos de dívida em um fluxo totalmente digital.

17. Modelo de contrato de pagamento simples da PandaDoc

via PandaDoc

O modelo de acordo de pagamento simples da PandaDoc é para qualquer pessoa que precise de um contrato pronto para uso, rápido, imprimível e juridicamente válido.

Seja um empréstimo pessoal, uma transação comercial ou um acordo de pagamento estruturado, este modelo gratuito descreve tudo, desde o valor do empréstimo e a taxa de juros até o método de pagamento, multas por atraso e cláusulas de disputa — além disso, você pode adicionar uma assinatura eletrônica diretamente na plataforma.

🌟 Por que você vai adorar:

Documente claramente o valor da dívida, o cronograma de reembolso e as datas de vencimento

Defina o que acarreta multas por atraso no pagamento ou outras cobranças

Inclua seções jurídicas essenciais, como separabilidade, rescisão e lei aplicável

Adicione assinaturas digitais usando a ferramenta eSign integrada do PandaDoc

Baixe ou imprima o contrato conforme necessário para registros pessoais ou uso offline

🔑 Ideal para: Freelancers, proprietários ou pequenas empresas que desejam um acordo legalmente estruturado com a conveniência de exportações em PDF e capacidade de assinatura online.

💡 Dica profissional: adicione uma cláusula de pausa no serviço informando que, se um pagamento estiver atrasado por mais de X dias, todos os serviços ou entregas serão temporariamente suspensos até que o pagamento seja resolvido. Essa cláusula não é agressiva, mas estabelece limites e oferece alguma vantagem.

18. Modelo de acordo de plano de pagamento eSignMyDocuments

via eSign

Se você trabalha com pagamentos parcelados, este modelo de acordo de plano de pagamento da eSign.com foi projetado para lidar com todos os componentes essenciais de um cronograma de reembolso estruturado — mensal, semanal ou personalizado.

É perfeito para empréstimos pessoais, financiamentos informais ou acordos comerciais em que a clareza em torno de pagamentos recorrentes e possíveis penalidades é fundamental.

🌟 Por que você vai adorar:

Descreva o valor do empréstimo, a taxa de juros e a frequência de reembolso

Defina termos claros para inadimplência, multas por atraso e penalidades por pagamento antecipado

Adicione cláusulas opcionais, como saldo com desconto, co-signatário ou condições de pagamento antecipado

Inclua instruções específicas sobre o método de pagamento e as datas de vencimento

Faça o download nos formatos PDF, Word ou ODT para edição e uso offline

🔑 Ideal para: Pessoas físicas, amigos ou pequenos credores comerciais que desejam um contrato flexível e imprimível, com expectativas claras e salvaguardas legais incorporadas.

19. Modelo de acordo de pagamento do Contractbook

via Contractbook

O modelo de acordo de pagamento do Contractbook oferece uma estrutura detalhada e personalizável para definir as obrigações de dívida entre um credor (devedor) e um devedor.

Com suporte integrado para assinaturas eletrônicas e campos inteligentes, este modelo permite que pessoas físicas e jurídicas formalizem planos de pagamento com facilidade.

🌟 Por que você vai adorar:

Defina o valor da dívida, o método de reembolso e um plano de pagamento personalizado no Anexo A

Defina uma cláusula de aceleração clara em caso de atrasos nos pagamentos (por exemplo, o saldo total vence após 15 dias de atraso)

Inclua cláusulas de indenização, cessão de direitos, renúncia e resolução de disputas

Faça modificações somente com o consentimento por escrito de ambas as partes

Armazene e acompanhe o contrato no Contractbook para referência futura

⚖️ Observação legal: As cláusulas de aceleração podem ser restritas pela legislação local; confirme a aplicabilidade antes da execução.

🔑 Ideal para: Freelancers, proprietários de pequenas empresas ou credores que precisam formalizar e gerenciar planos de pagamento estruturados.

💡 Dica profissional: se você oferece serviços — como freelancer ou agência completa —, saber como redigir um contrato de prestação de serviços sólido é imprescindível. Um contrato claro e bem estruturado protege você contra alterações no escopo, atrasos nos pagamentos e expectativas incompatíveis. Aprenda a redigir um contrato de prestação de serviços e quais são as cláusulas indispensáveis.

20. Modelo de acordo de pagamento SignWell

via SignWell

O modelo de acordo de pagamento da SignWell mantém as coisas organizadas e focadas, com um layout simples projetado para definir rapidamente os termos entre credor e devedor. A linguagem é formal o suficiente para ter valor legal, mas simples o suficiente para que pessoas que não são advogados possam entender.

Não há formatação ou preenchimento excessivos, apenas o essencial: valor da dívida, plano de pagamento, termos de inadimplência e proteções legais, como cláusulas de liberação e notas de jurisdição. O documento está pronto para assinatura eletrônica, o que o torna especialmente útil se você deseja finalizar acordos online em minutos, sem precisar lidar com PDFs.

🌟 Por que você vai adorar:

Defina e documente o valor do empréstimo, os termos e as responsabilidades

Adicione cláusulas de jurisdição, indenização e inadimplência sem suposições jurídicas

Envie para assinatura e receba uma notificação quando ambas as partes tiverem assinado

Baixe ou armazene o contrato com segurança após concluí-lo

🔑 Ideal para: freelancers, proprietários de pequenas empresas ou pessoas que precisam de um acordo de pagamento juridicamente válido e rápido de assinar, sem precisar contratar um advogado.

Torne as condições de pagamento infalíveis com o ClickUp

Termos de pagamento ausentes ou expectativas vagas não apenas confundem, mas também custam tempo, dinheiro e confiança. Esses 20 modelos de contratos de acordo de pagamento foram criados para evitar exatamente isso.

Esteja você gerenciando faturas de clientes, configurando um empréstimo ou redigindo um contrato para um prestador de serviços ou fornecedor, um modelo do ClickUp (e alguns extras) facilita a criação, o acompanhamento e o gerenciamento de compromissos financeiros — legal e operacionalmente.

Tudo integrado, desde automação até assinaturas eletrônicas e acompanhamento de tarefas. Livre-se da confusão de PDFs e e-mails espalhados e simplifique seu processo de pagamento do início ao fim.

Pronto para manter o controle sobre suas condições de pagamento? Comece a usar o ClickUp gratuitamente.

Perguntas frequentes sobre modelos de acordos de pagamento

Sim, quando assinado por ambas as partes e em conformidade com a legislação local.

Muitas vezes sim, mas as taxas e divulgações são regulamentadas — verifique sua jurisdição.

Seu contrato deve especificar as medidas corretivas (multas por atraso, aceleração, suspensão de serviços ou cobranças).

Nem sempre, mas é aconselhável fazer uma revisão jurídica para valores maiores, empréstimos garantidos ou locações específicas de cada estado.