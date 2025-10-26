Os 11 melhores softwares de IDP para automação de documentos em 2025

48% dos entrevistados afirmam ter dificuldade em encontrar documentos rapidamente, enquanto 47% consideram o sistema de arquivamento online da sua empresa confuso e ineficaz. A consequência é perda de tempo, perda de produtividade em todos os processos de negócios e mais erros humanos.

Um software de processamento inteligente de documentos (IDP) ajuda a resolver isso, eliminando a necessidade de manuseio manual de documentos.

Ele extrai automaticamente informações importantes de arquivos não estruturados e as transforma em dados organizados e utilizáveis. Isso significa que sua equipe gasta menos tempo pesquisando e mais tempo trabalhando com informações precisas que fluem suavemente para seus sistemas existentes.

Neste artigo, você encontrará um resumo das principais opções de software IDP que podem simplificar tarefas com muitos documentos, reduzir a entrada repetitiva de dados e se integrar às ferramentas que você já usa.

Os 10 melhores softwares de IDP em resumo

Aqui está uma comparação rápida das principais soluções de software IDP para ajudá-lo a escolher a opção certa com base em alguns recursos essenciais, recursos adicionais, preços e avaliações dos usuários.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Gerenciamento de documentos baseado em IA, fluxos de trabalho automatizados e colaboração em equipe. Criação de documentos com IA, assistência contextual, integração de OCR, automações, modelos Planos gratuitos; personalizações para empresas. ABBYY Extração de dados e inteligência de processos com tecnologia de IA IA pré-treinada, OCR multilíngue, mineração de processos, habilidades plug-and-play Preços personalizados UiPath Combinando IDP com RPA Bots completos, validação humana em loop, modelos personalizados, ferramentas sem código Planos pagos a partir de US$ 25/mês por usuário IBM Datacap Captura multicanal de nível empresarial NLP, extração ML, redação baseada em funções, implantação na nuvem/no local Preços personalizados Microsoft Azure Fluxos de trabalho flexíveis de documentos com IA empresarial Modelos pré-construídos e personalizados, Power Automate, conformidade de segurança Preços personalizados Google Document AI Extração gerativa com tecnologia de IA Processadores prontos, ferramentas personalizadas, integração com BigQuery/Vertex AI Preços personalizados Appvia Autoatendimento seguro para desenvolvedores nativos da nuvem Guardrails, orquestração Kubernetes, visibilidade multicloud Preços personalizados Rossum Fluxos de trabalho sem papel com prioridade para IA Captura sem modelos, validação, extensões de baixo código e integrações Preços personalizados Infrrd Processamento sem intervenção humana orientado por SLA processamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, validação por IA, detecção inteligente de imagens Preços personalizados Docsumo Fluxos de trabalho sem contato e extração de alto volume Tabelas inteligentes, modelos pré-treinados, fluxos de trabalho personalizados, painel em tempo real Planos pagos a partir de US$ 199/mês por usuário Nanonets Fluxos de trabalho de IA flexíveis, alta precisão OCR com IA, mecanismos de decisão sem código, integrações, ROI rápido Preços personalizados

O que você deve procurar em um software de IDP?

Em qualquer local de trabalho, os funcionários precisam de acesso rápido e confiável às informações. Mas, sem um processamento inteligente de documentos, as equipes gastam muito tempo procurando em arquivos desorganizados.

*na verdade, quase dois em cada três funcionários já tiveram que recriar um documento que não conseguiram encontrar, e muitos passam mais de quatro horas por semana procurando arquivos digitais

O software IDP certo reduz esse desperdício usando aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e reconhecimento óptico de caracteres para automatizar a documentação do processo, classificar arquivos e extrair dados relevantes com precisão.

Ao escolher uma solução inteligente de processamento de documentos, procure por estes recursos de software de automação de documentos:

Extração precisa de dados para dados estruturados e não estruturados

Fácil integração com sistemas existentes e outros sistemas empresariais

Recursos de segurança robustos para proteger dados confidenciais

Processamento automatizado e escalável de documentos para grandes volumes

Configuração simples e fluxos de trabalho fáceis de usar para reduzir o processamento manual de documentos

🧠 Você sabia? 66% das organizações já estão testando a automação. Exemplos e casos de uso de automação de fluxo de trabalho mostram como automatizar tarefas diárias para que sua equipe gaste menos tempo com tarefas rotineiras e mais tempo com o que realmente importa.

Os 11 melhores softwares de IDP

Quer deixar de se afogar em entradas manuais de dados desatualizadas?

Aqui estão os 11 melhores programas de software IDP que manterão sua empresa em movimento com o processamento automatizado de documentos.

1. ClickUp (ideal para roteamento de fluxos de trabalho e colaboração em documentos entre equipes)

Transforme notas e rascunhos confusos em documentos claros e estruturados com o ClickUp Docs, alimentado por IA

Um usuário do Reddit descreve perfeitamente o software IDP ideal:

Se eu tivesse que escolher uma solução IDP hoje, provavelmente seria uma solução comercial com histórico comprovado, que está em constante evolução e se adapta às novas tecnologias.

É exatamente isso que o ClickUp oferece.

Como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, o ClickUp combina processamento inteligente de documentos, conteúdo alimentado por IA e fluxos de trabalho automatizados. Ele também oferece integrações poderosas para que as equipes possam lidar com dados estruturados e não estruturados.

Crie e compartilhe documentos com tecnologia de IA com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs, desenvolvido pela ClickUp Brain, transforma arquivos estáticos em documentos inteligentes.

As equipes podem usar o processamento de linguagem natural para gerar rascunhos, resumir atualizações longas de projetos ou reescrever textos técnicos densos em instruções claras que todos entendam.

Por exemplo, uma equipe de produto pode transformar notas de sprint em documentação estruturada do projeto em questão de minutos. Da mesma forma, uma equipe de suporte pode criar instantaneamente artigos da base de conhecimento a partir de consultas repetitivas.

Obtenha assistência contextual com o ClickUp Brain

Pesquise tarefas, comentários e atualizações instantaneamente para que sua equipe nunca perca tempo procurando informações através do ClickUp Brain

Além da geração de conteúdo, o ClickUp Brain oferece serviços contextuais que apresentam informações relevantes exatamente quando você precisa delas.

Esteja você redigindo um documento, revisando um projeto ou procurando respostas, o ClickUp Brain pode reunir tarefas, comentários e recursos relacionados em todo o seu espaço de trabalho, reduzindo o tempo gasto na busca por detalhes.

Aqui está um vídeo sobre como você pode obter respostas para suas perguntas em segundos no ClickUp Brain:

E o ClickUp se torna ainda mais poderoso com o Brain Max, com o qual você pode: Pesquisa unificada: Encontre instantaneamente contratos, faturas e documentos importantes no ClickUp, Google Drive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, além da web

Conversar com texto: use comandos de voz para carregar, organizar e recuperar documentos sem usar as mãos, tornando o processamento de documentos mais rápido e acessível

Solução de IA tudo-em-um: substitua várias ferramentas desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, por uma única plataforma pronta para uso corporativo que entende seus fluxos de trabalho e automatiza tarefas repetitivas relacionadas a documentos *o Brain MAX é o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para realizar tarefas, criar documentos de políticas, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais. É o seu companheiro contextual de desktop, projetado para otimizar o gerenciamento de documentos e aumentar a produtividade.

Automatize seus fluxos de trabalho usando ClickUp Automations e AI Agents

Encaminhe documentos, acione aprovações e atribua tarefas automaticamente para reduzir o trabalho repetitivo usando o ClickUp Automations

Transferências manuais, arquivos perdidos e atualizações repetitivas podem prejudicar os processos de negócios. O ClickUp Automations lida com etapas rotineiras automaticamente. Um documento enviado pode acionar revisões, aprovações ou alertas às partes interessadas sem nenhuma intervenção manual.

Imagine uma equipe financeira processando centenas de relatórios de despesas. Com o ClickUp, quando uma fatura digitalizada entra no sistema, a automação pode atribuí-la ao departamento financeiro, marcá-la com datas de vencimento e atualizar o status de pagamento assim que for aprovada. Sim, é assim tão fácil!🚀

💡 Dica profissional: o ClickUp também possui agentes de IA automatizados que podem lidar com processos repetitivos, responder a perguntas e até mesmo acionar ações com base no conteúdo do documento ou nas consultas do usuário. Esses agentes trabalham em segundo plano para sugerir e implementar proativamente as próximas etapas. Isso permite que as equipes se concentrem em trabalhos de maior valor, enquanto as tarefas rotineiras e a recuperação de informações são gerenciadas automaticamente.

Experimente a integração OCR com os campos personalizados do ClickUp

Extraia dados de documentos digitalizados e insira-os diretamente em tarefas e campos personalizados para facilitar o rastreamento

O ClickUp integra-se facilmente com ferramentas OCR através do Google Drive, Zapier ou outras aplicações conectadas. As equipas podem digitalizar documentos em papel ou extratos bancários, extrair dados importantes com OCR e enviar esses dados diretamente para o ClickUp Tasks ou ClickUp Custom Fields para acompanhamento.

Uma equipe jurídica, por exemplo, pode armazenar contratos digitalizados e capturar automaticamente datas, partes e condições como campos pesquisáveis no ClickUp.

Realize seu trabalho facilmente com o gerenciamento de conhecimento e a Pesquisa Conectada do ClickUp

Um dos principais desafios do IDP não é apenas extrair dados, mas torná-los instantaneamente acessíveis e acionáveis para as equipes. O ClickUp Connected Search preenche essa lacuna ao

Obtenha informações do Slack, e-mail e ferramentas de projeto com apenas uma pesquisa usando a Pesquisa Conectada do ClickUp

Pesquisa federada: pesquisa instantânea em todos os documentos carregados, dados extraídos e tarefas ou fluxos de trabalho relacionados

Perguntas e respostas contextuais: os usuários podem fazer perguntas em linguagem natural (por exemplo, “Mostre todas as faturas do fornecedor X no segundo trimestre”) e obter respostas diretas, não apenas listas de documentos

Conhecimento integrado: conecta os dados extraídos dos documentos às tarefas do projeto, comentários e bases de conhecimento, para que as equipes possam agir com base nas informações sem precisar alternar entre ferramentas

💡 Dica profissional: Criar documentos é ótimo. Mas transformá-los em conhecimento confiável e duradouro é o que diferencia os melhores dos bons. Quer ser o primeiro? Então recorra aos recursos de gerenciamento de conhecimento do ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Transforme notas dispersas em documentos refinados com redação alimentada por IA e resumos inteligentes

Apresente tarefas e comentários relacionados instantaneamente com a assistência contextual do ClickUp Brain

Automatize o encaminhamento de documentos, aprovações e transferências de tarefas com fluxos de trabalho fáceis de gerenciamento de documentos

Integre ferramentas de OCR para capturar dados importantes de documentos em papel ou digitalizados

Use modelos como o Documento de Plano de Processo para padronizar etapas, proprietários e revisões

Limitações do ClickUp

Requer OCR de terceiros para extração completa de dados

Automações avançadas têm uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 4,7/5 (mais de 9.400 avaliações)

Capterra 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o ClickUp

Este usuário do G2 observou:

O ClickUp se tornou o aplicativo mais usado em nossa organização. Ele reúne gerenciamento de tarefas, criação de documentos, controle de tempo, metas e ferramentas de colaboração em uma interface unificada que facilita a implementação.

O ClickUp se tornou o aplicativo mais usado em nossa organização. Ele reúne gerenciamento de tarefas, criação de documentos, controle de tempo, metas e ferramentas de colaboração em uma interface unificada que facilita a implementação.

💡Dica profissional: Você está cansado de procurar entre versões de arquivos desorganizadas? O blog “Por que o controle de versão de documentos é importante? ” mostra como manter todos os documentos organizados e atualizados para que sua equipe nunca perca tempo tentando adivinhar qual arquivo é o definitivo.

2. ABBYY (ideal para extração de dados e inteligência de processos com tecnologia de IA)

via ABBYY

O processamento manual de documentos retarda o trabalho das equipes quando se trata de faturas, reclamações ou documentos de clientes em dezenas de formatos e idiomas. A ABBYY ajuda as empresas a substituir tarefas repetitivas de entrada de dados por extração automatizada de dados.

Por exemplo, uma equipe de contas a pagar pode usar o ABBYY Vantage para capturar dados de faturas automaticamente, combiná-los com ordens de compra e sinalizar exceções para revisão. As seguradoras podem processar milhares de sinistros mais rapidamente, classificando formulários, extraindo detalhes importantes, como números de sinistros, e encaminhando-os ao gerente certo com o mínimo de intervenção manual.

A ABBYY combina isso com inteligência de processos, para que os líderes operacionais possam ver exatamente onde ocorrem os gargalos e corrigi-los.

Melhores recursos da ABBYY

Automatize o processamento de faturas, integração e reclamações, extraindo dados de qualquer tipo de documento.

Modelos de IA pré-treinados lidam com diferentes formatos, idiomas e caligrafia com alta precisão.

Combine a mineração de processos com o IDP para encontrar atrasos, custos ocultos e maneiras de otimizar os fluxos de trabalho.

Use o ABBYY Marketplace para baixar recursos de documentos plug-and-play e começar a usar rapidamente.

Transforme documentos em papel e arquivos digitalizados em dados estruturados prontos para seus sistemas principais.

Limitações do ABBYY

Pode ser necessária uma configuração especializada para fluxos de trabalho personalizados.

Ideal apenas quando combinado com projetos de automação mais amplos.

Preços da ABBYY

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ABBYY

G2 4,5/5 (mais de 340 avaliações)

Capterra 4,7/5 (mais de 420 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre a ABBYY

Este usuário do G2 destacou:

O ABBYY FineReader Engine oferece uma solução muito elegante, simplificada e fácil de usar para digitalizar documentos físicos. O programa é muito simples, oferecendo apenas as opções mais utilizadas.

O ABBYY FineReader Engine oferece uma solução muito elegante, simplificada e fácil de usar para digitalizar documentos físicos. O programa é muito simples, oferecendo apenas as opções mais utilizadas.

📖 Leia também: Como usar IA para documentação

3. UiPath (ideal para combinar IDP com automação de processos robóticos)

via UiPath

Equipes sobrecarregadas com papelada repetitiva e aplicativos desconectados muitas vezes têm dificuldade para ampliar a automação quando os dados dos documentos ainda precisam de verificações manuais. A UiPath resolve esse problema com o Document Understanding, um módulo que combina processamento inteligente de documentos, IA e automação de processos robóticos (RPA) em uma plataforma segura.

Por exemplo, uma seguradora que lida com grandes volumes de formulários de sinistros pode implantar os robôs da UiPath para ler os formulários digitalizados e extrair detalhes importantes, como números de apólices, valores de sinistros e informações de clientes. Quaisquer discrepâncias podem ser sinalizadas para rápida revisão humana.

Da mesma forma, os prestadores de serviços de saúde podem usar o analisador de PDF para capturar registros de pacientes em formatos mistos e encaminhá-los automaticamente para a equipe certa, reduzindo o acúmulo de tarefas administrativas.

Melhores recursos do UiPath

Automatize fluxos de trabalho complexos de ponta a ponta combinando bots RPA com software inteligente de processamento de documentos.

Use modelos baseados em IA para lidar com dados não estruturados, formulários manuscritos e arquivos digitalizados.

Valide exceções com o Action Center para que as equipes possam lidar com casos extremos sem interromper os fluxos de automação.

Crie e treine modelos de documentos personalizados rapidamente, com ferramentas sem código para usuários empresariais.

Integre-se perfeitamente com CRMs, ERPs e outros sistemas empresariais para um processamento direto.

Limitações do UiPath

Requer tempo inicial para treinar modelos de extração personalizados.

Pode parecer complexo para equipes sem experiência em RPA.

Alguns complementos avançados de IA podem exigir licenciamento separado.

Preços do UiPath

Plano básico : US$ 25/mês por usuário

Padrão : Preço personalizado

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o UiPath

G2 4,6/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre o UiPath

Esta avaliação do Reddit compartilhou:

Depois de testar o UiPath Studio por alguns dias, sinceramente, estou muito impressionado com os produtos oferecidos. Ele é capaz de agir como um bot que navega na web com as automações que configurei, além de mover informações diretamente usando integrações.

Depois de testar o UiPath Studio por alguns dias, sinceramente, estou muito impressionado com os produtos oferecidos. Ele é capaz de agir como um bot que navega na web com as automações que configurei, além de mover informações diretamente usando integrações.

📮ClickUp Insight: 30% dos trabalhadores acreditam que a automação poderia economizar de 1 a 2 horas por semana, enquanto 19% estimam que poderia liberar de 3 a 5 horas para um trabalho mais profundo e focado. Mesmo essas pequenas economias de tempo somam-se: apenas duas horas recuperadas por semana equivalem a mais de 100 horas por ano — tempo que poderia ser dedicado à criatividade, ao pensamento estratégico ou ao crescimento pessoal. Com os agentes de IA e o ClickUp Brain do ClickUp, você pode automatizar fluxos de trabalho, gerar atualizações de projetos e transformar suas notas de reunião em próximas etapas acionáveis — tudo na mesma plataforma. Não há necessidade de ferramentas ou integrações extras — o ClickUp reúne tudo o que você precisa para automatizar e otimizar seu dia de trabalho em um só lugar. 💫 Resultados reais: A RevPartners reduziu 50% de seus custos de SaaS ao consolidar três ferramentas no ClickUp, obtendo uma plataforma unificada com mais recursos, colaboração mais estreita e uma única fonte de verdade que é mais fácil de gerenciar e dimensionar. ”

4. IBM Datacap (ideal para captura multicanal de nível empresarial)

via IBM

Setores que utilizam muito papel ainda gastam muito tempo redigitando formulários e encaminhando arquivos digitalizados entre sistemas desconectados.

Então, o que o IBM Datacap faz de diferente? Ele combina processamento inteligente de documentos, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para capturar, classificar e encaminhar todos os tipos de documentos.

Por exemplo, uma equipe de processamento de reclamações pode tirar fotos de formulários manuscritos em um tablet e permitir que a IA do Datacap extraia campos de dados importantes com redação baseada em funções para garantir a privacidade. Os dados processados são então enviados diretamente para o sistema de gerenciamento de casos.

Principais recursos do IBM Datacap

Oferece suporte à captura multicanal a partir de scanners, e-mail, dispositivos móveis e aplicativos

Use NLP e aprendizado de máquina para extrair dados de layouts complexos ou desconhecidos

Aplique a redação baseada em funções para proteger dados confidenciais durante o processamento

Integre dados limpos diretamente com outras ferramentas de automação de negócios da IBM

Implemente na nuvem com o Datacap on Cloud para obter escala flexível

Limitações do IBM Datacap

Pode exigir configuração avançada para fluxos de trabalho específicos do setor

Pode parecer pesado para equipes menores que precisam apenas de processamento básico de documentos

A integração além do ecossistema IBM pode exigir configurações adicionais

Preços do IBM Datacap

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o IBM Datacap

G2 : 4,1/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o IBM Datacap

Esta avaliação da G2 capturou:

O IBM Datacap é uma ferramenta de baixo código/sem código (nem sempre) para captura de conteúdo de documentos, e faz o que promete. É fácil de usar com a ferramenta de desenvolvimento baseada em regras, que oferece uma infinidade de funções para lidar com OCR/ICR/AI (com ADP) para extrair/identificar conteúdo de documentos digitalizados estruturados e não estruturados.

O IBM Datacap é uma ferramenta de baixo código/sem código (nem sempre) para captura de conteúdo de documentos, e faz o que promete. É fácil de usar com a ferramenta de desenvolvimento baseada em regras, que oferece uma infinidade de funções para lidar com OCR/ICR/AI (com ADP) para extrair/identificar conteúdo de documentos digitalizados estruturados e não estruturados.

👀 Curiosidade: a primeira tentativa conhecida de “processamento de documentos” remonta ao século XIX, quando Christopher Sholes, inventor da máquina de escrever, queria acelerar a documentação manuscrita. O layout do teclado QWERTY que você ainda usa hoje foi originalmente projetado para diminuir a velocidade dos digitadores, para que as teclas não emperrassem.

5. Microsoft Azure (ideal para fluxos de trabalho de documentos com IA flexíveis de nível empresarial)

via Microsoft

Algumas empresas precisam de um controle rígido sobre como e onde os documentos são processados. O Microsoft Azure oferece esse controle. Você pode executar a extração de documentos com tecnologia de IA na nuvem, no local ou na borda, dependendo de suas necessidades de segurança e conformidade.

O Azure AI Document Intelligence combina modelos prontos para recibos e faturas com ferramentas para criar seus próprios modelos personalizados. Você pode adaptar a extração para setores, formatos ou idiomas específicos. Além disso, as equipes podem conectar os dados extraídos ao Power Automate e ao Azure Search para criar fluxos de trabalho completos de ponta a ponta.

Melhores recursos do Microsoft Azure

Execute a extração de documentos por IA na nuvem ou em servidores locais

Comece rapidamente com modelos pré-construídos ou treine modelos personalizados

Conecte os dados dos documentos ao Microsoft Power Automate e ao Azure Search

Aplique segurança e conformidade em todas as etapas

Aumente ou diminua o processamento com base na carga de trabalho

Limitações do Microsoft Azure

Os custos podem aumentar rapidamente se o uso disparar

Configurações personalizadas complexas exigem desenvolvedores experientes

O portal do Azure pode parecer complicado para novos usuários

Preços do Microsoft Azure

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Microsoft Azure

G2 : 4,4 (mais de 2.080 avaliações)

Capterra: 4,6 (mais de 1.920 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Microsoft Azure

Esta análise da Capterra apresentou:

Uma das características mais marcantes do Microsoft Azure é seu conjunto abrangente de serviços, que cobre tudo, desde computação e armazenamento até IA e aprendizado de máquina.

Uma das características mais marcantes do Microsoft Azure é seu conjunto abrangente de serviços, que cobre tudo, desde computação e armazenamento até IA e aprendizado de máquina.

📖 Leia também: Organizando arquivos e pastas: estratégias para melhorar seu fluxo de trabalho

6. Document AI (ideal para extração flexível e generativa com tecnologia de IA)

via Google

A má qualidade dos dados prejudica quase todas as empresas, mas apenas uma pequena parte delas considera isso uma prioridade. Em uma pesquisa recente, 91% dos profissionais de dados afirmaram que dados ruins afetam o desempenho, mas apenas 23% disseram que essa é uma área de foco real.

O Google Document AI resolve essa lacuna transformando arquivos desorganizados e não estruturados em dados limpos e estruturados nos quais você pode confiar.

As equipes podem começar rapidamente com processadores prontos para faturas, holerites ou cartões de identificação, ou criar modelos personalizados com apenas alguns exemplos. Os resultados são enviados diretamente para o BigQuery para análises aprofundadas ou conectados a fluxos de trabalho por meio do Vertex AI e outras ferramentas do Google Cloud.

O que o destaca é a forte integração com o ecossistema de IA mais amplo do Google. As equipes podem se beneficiar do OCR de nível empresarial em mais de 200 idiomas, reconhecimento de escrita à mão de alto nível e uma abordagem direta para o desenvolvimento de aplicativos de documentos inteligentes.

Principais recursos do Google Document AI

Comece com processadores pré-construídos para formulários comuns

Use o Workbench para criar ferramentas de extração personalizadas com o mínimo de dados de treinamento

Conecte-se ao BigQuery e ao Vertex AI para análises avançadas

OCR robusto com reconhecimento de escrita à mão em mais de 50 idiomas

Fácil de implementar por meio de API ou Google Cloud Console

Limitações do Google Document AI

Não possui processamento em lote para arquivos grandes

Menos especializado do que fornecedores dedicados de IDP

A automação além da captura geralmente requer configurações adicionais com outras ferramentas

Preços do Google Document AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google Document AI

G2 : 4,2 (mais de 35 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o Google Document AI

Esta avaliação da G2 observou:

O Document AI tem sido extremamente útil para nós na implementação do OCR. Foi muito simples treiná-lo, colocá-lo em funcionamento e integrá-lo ao nosso fluxo existente.

O Document AI tem sido extremamente útil para nós na implementação do OCR. Foi muito simples treiná-lo, colocá-lo em funcionamento e integrá-lo ao nosso fluxo existente.

👀 Curiosidade: a NASA utiliza técnicas avançadas de processamento de documentos desde a década de 1960 para digitalizar notas manuscritas de astronautas, registros de missões e planos de voo, preservando milhões de páginas da história espacial.

📚 Leia também: O melhor software PSA para automatizar processos de negócios

7. Appvia (ideal para transformação segura nativa da nuvem e autoatendimento para desenvolvedores)

via Appvia

A Appvia ajuda as organizações a desbloquear operações modernas na nuvem sem perder o controle ou o sono. Seu foco principal é tornar a infraestrutura complexa da nuvem simples e segura.

Com o Wayfinder (plataforma interna de desenvolvedores self-service da Appvia), seus desenvolvedores podem implantar e gerenciar recursos em nuvem sob demanda, enquanto sua equipe de plataforma mantém controles rígidos.

Melhores recursos do Appvia

Permita o autoatendimento seguro para desenvolvedores com proteções claras

Controle centralizado e visibilidade em vários provedores de nuvem

Automatize a implantação do cluster Kubernetes e o gerenciamento do ciclo de vida dos documentos

Capacite suas equipes com suporte prático e transferência de conhecimento

Reduza os tempos de implantação e, ao mesmo tempo, cumpra padrões de segurança rigorosos

Limitações do Appvia

Pode exigir configuração personalizada para ambientes híbridos altamente complexos

Avaliações da comunidade limitadas em comparação com grandes players da nuvem

Os melhores resultados geralmente dependem do uso da consultoria da Appvia em conjunto com a plataforma

Preços do Appvia

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Appvia

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Appvia

Esta avaliação da G2 compartilhou:

O recurso de autoatendimento completo é um recurso valioso para minhas tarefas de gerenciamento em nuvem, complementado pelo controle centralizado que aumenta minha eficiência. Além disso, a visibilidade e a automação em nuvem facilitam ainda mais minha carga de trabalho.

O recurso de autoatendimento completo é um recurso valioso para minhas tarefas de gerenciamento em nuvem, complementado pelo controle centralizado que aumenta minha eficiência. Além disso, a visibilidade e a automação em nuvem facilitam ainda mais minha carga de trabalho.

📖 Leia também: Melhor software de assistência à redação com IA

8. Rossum (ideal para fluxos de trabalho sem papel com prioridade em IA)

via Rossum

Muitas empresas ainda se afogam em papel. Quase metade das pequenas e médias empresas, para ser exato. Mas a Rossum ajuda a colmatar essa lacuna.

A plataforma nativa da nuvem e com prioridade em IA da Rossum captura, valida e envia dados limpos diretamente para seus sistemas. Menos erros e fluxos de trabalho mais rápidos permitem que suas equipes se concentrem no trabalho que impulsiona os negócios, sem modelos rígidos ou horas perdidas.

Melhores recursos do Rossum

Capture dados de documentos transacionais sem modelos predefinidos

Automatize aprovações, acompanhamento de fornecedores e validação de dados com agentes de IA

Dimensiona fluxos de trabalho de documentos de ponta a ponta com segurança, desde o pré-processamento até o pós-processamento

Integre-se facilmente com SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics e muito mais

Gerencie a plataforma por meio de extensões de baixo código, microsserviços e SaaS pronto para uso

Limitações do Rossum

Pode exigir gerenciamento de mudanças para equipes novas no IDP

As necessidades de personalização podem prolongar a implantação para casos específicos

Uma abordagem totalmente livre de modelos pode exigir treinamento para documentos incomuns

Preços da Rossum

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Rossum

G2 : 4,5/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Rossum

Esta avaliação da G2 apresentou:

A plataforma automatiza todo o ciclo de vida dos documentos, desde o recebimento até o lançamento dos dados nos sistemas internos, reduzindo significativamente o esforço manual. O Rossum AI foi projetado para fácil implementação, permitindo que as empresas integrem rapidamente e comecem a automatizar seus fluxos de trabalho de processamento de documentos com configuração mínima.

A plataforma automatiza todo o ciclo de vida dos documentos, desde o recebimento até o lançamento dos dados nos sistemas internos, reduzindo significativamente o esforço manual. O Rossum AI foi projetado para fácil implementação, permitindo que as empresas integrem rapidamente e comecem a automatizar seus fluxos de trabalho de processamento de documentos com configuração mínima.

9. Infrrd (ideal para processamento de documentos sem intervenção humana, orientado por SLA)

via Infrrd

O Infrrd vai além do OCR tradicional, oferecendo processamento inteligente de documentos sem intervenção manual e orientado por SLA. Como isso funciona? Imagine uma equipe de RH corporativa gerenciando centenas de registros de funcionários, contratos e documentos de conformidade todas as semanas, com prazos apertados.

Em vez de a equipe passar horas verificando detalhes ausentes ou erros de entrada manual de dados, a IA da Infrrd automatiza a extração, a validação e o encaminhamento do início ao fim.

Melhores recursos do Infrrd

Forneça extração de dados vinculada a SLA sem nenhuma intervenção manual

Lide com mais de 1.000 tipos de documentos em mais de 22 idiomas com uma taxa de erro inferior a 0,1%

Automatize fluxos de trabalho completos com agentes de IA e regras de extração personalizadas

Habilite a detecção inteligente de imagens e o chat ao vivo para documentos para obter insights em tempo real

Expanda as operações com segurança com processamento 24 horas por dia, 7 dias por semana

Limitações do Infrrd

Pode exigir tempo inicial para personalizar regras de extração complexas

Os preços são personalizados, portanto, o planejamento do orçamento requer consulta direta

Equipes menores podem considerar a implantação em grande escala mais avançada do que o necessário

Preços da Infrrd

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Infrrd

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Infrrd

Esta avaliação da G2 destacou:

A Infrrd tem uma equipe dedicada a levar a compreensão de documentos e a extração de dados para as empresas, no espaço único e desafiador dos documentos não estruturados, com os quais lidamos em grandes volumes com documentos de construção.

A Infrrd tem uma equipe dedicada a levar a compreensão de documentos e a extração de dados para as empresas, no espaço único e desafiador dos documentos não estruturados, com os quais lidamos em grandes volumes com documentos de construção.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de redação de conteúdo para uma criação de conteúdo mais rápida

10. Docsumo (ideal para fluxos de trabalho sem contato e extração de documentos em grande volume)

via Docsumo

O Docsumo elimina o trabalho cansativo de copiar e colar e a entrada repetitiva de dados, transformando documentos não estruturados em tabelas limpas e estruturadas. Imagine uma equipe de operações lidando com pilhas de contratos de fornecedores e relatórios mensais de despesas em vários departamentos.

Em vez de se perderem em tediosas entradas de dados, podem usar a IA do Docsumo para capturar detalhes importantes, sinalizar anomalias para revisão rápida e organizar tudo em formatos estruturados e pesquisáveis. Isso significa aprovações mais rápidas, menos erros manuais e mais tempo para as equipes se concentrarem em tarefas de maior valor.

Melhores recursos do Docsumo

Automatize a extração complexa de dados para faturas, extratos bancários, holerites e muito mais

Converta dados desorganizados e não estruturados em tabelas semelhantes ao Excel, prontas para análise

Lide com PDFs digitalizados, imagens, documentos longos e formulários manuscritos

Treine modelos personalizados ou use mais de 100 modelos pré-treinados para casos de uso específicos do setor

Crie fluxos de trabalho personalizados com regras de validação, tratamento de exceções e integrações

Obtenha painéis em tempo real, registros de auditoria e pesquisa avançada para visibilidade total dos dados

Limitações do Docsumo

Alguns usuários observam uma curva de aprendizado ao personalizar modelos de extração

A implementação para documentos altamente variáveis pode exigir um tempo de configuração adicional

Para aproveitar todos os benefícios, são necessários exemplos prévios e um planejamento claro do processo

Preços do Docsumo

Starter : US$ 199/mês por usuário

Crescimento : US$ 499/mês por uso

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Docsumo

G2 : 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários têm a dizer sobre o Docsumo

Esta avaliação da G2 marcou:

Ele reduziu o tempo que levamos para fazer a extração manual de dados em provavelmente 80-90%, mesmo incluindo verificações manuais de amostras dos dados de saída.

Ele reduziu o tempo que levamos para fazer a extração manual de dados em provavelmente 80-90%, mesmo incluindo verificações manuais de amostras dos dados de saída.

📖 Leia também: Modelos e formatos de SOP gratuitos

11. Nanonets (ideal para fluxos de trabalho de IA flexíveis e captura de dados de alta precisão)

via Nanonets

O Nanonets foi projetado para equipes que desejam automatizar o tedioso processamento de documentos sem modelos rígidos ou suporte de TI complexo. Seja para automatizar contas a pagar, processamento de reclamações ou reconciliação de pedidos, o Nanonets combina OCR, aprendizado de máquina e fluxos de trabalho sem código.

Isso permite que sua equipe capture dados de documentos desorganizados e os transfira diretamente para seu CRM, ERP ou qualquer sistema de registro.

Os melhores recursos da Nanonets

Extraia dados de faturas, ordens de compra, cartões de identificação, recibos e muito mais com OCR avançado com IA.

Automatize fluxos de trabalho complexos de documentos com mecanismos de decisão sem código.

Integre facilmente com ferramentas como Slack, Salesforce, Dropbox ou Microsoft Dynamics.

Valide, sinalize ou enriqueça os dados automaticamente antes de exportá-los para sistemas downstream.

Obtenha um ROI mensurável rapidamente, com um retorno médio de 3,5 vezes em apenas seis meses.

Limitações da Nanonets

Pode ser necessário algum tempo inicial para ajustar os fluxos de trabalho para layouts de documentos complexos ou antigos.

A revisão manual ainda pode ser necessária para casos extremos ou formatos raros.

Preços da Nanonets

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Nanonets

G2 : 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários têm a dizer sobre a Nanonets

Esta avaliação da G2 compartilhou:

O reconhecimento OCR é muito bom desde o início. A equipe da Nanonets também fez o trabalho inicial de treinamento do modelo, além de fornecer lógica personalizada para corresponder aos campos em nosso ERP para integração.

O reconhecimento OCR é muito bom desde o início. A equipe da Nanonets também fez o trabalho inicial de treinamento do modelo, além de fornecer lógica personalizada para corresponder aos campos em nosso ERP para integração.

💡Dica profissional: Está com dificuldade para colocar todos na mesma página? O que é colaboração em equipe? O blog da sua equipe apresenta 10 estratégias eficazes com maneiras simples de inspirar o trabalho em equipe para que seus projetos avancem de forma mais rápida e inteligente.

Se você está explorando ainda mais maneiras de automatizar fluxos de trabalho de documentos, aqui estão mais três ferramentas inteligentes de processamento de documentos que vale a pena considerar, além das principais líderes que abordamos:

Hyperscience : usa IA para automatizar a classificação de documentos e a extração de dados, mantendo os seres humanos no circuito para o tratamento de exceções.

Kofax TotalAgility : combina IDP com orquestração de processos, automação de fluxos de trabalho e RPA para processamento avançado de faturas.

Amazon Textract : detecta texto impresso, manuscrito, tabelas e pares de valores-chave sem a necessidade de modelos predefinidos.

Automatize de forma mais inteligente, trabalhe mais rápido — a vantagem do ClickUp

De arquivos extraviados a horas perdidas com a entrada repetitiva de dados, equipes em todos os lugares perdem tempo valioso e precisão todos os dias.

O software de processamento inteligente de documentos (IDP) muda a narrativa com dados limpos, pesquisáveis e acionáveis. No entanto, embora muitas ferramentas IDP automatizem a extração de dados ou acelerem as aprovações, muitas vezes elas não conseguem conectar seus documentos com o resto do seu trabalho diário.

Essa é a lacuna que o ClickUp preenche.

O ClickUp reúne processamento inteligente de documentos, redação com inteligência artificial, encaminhamento automatizado e fluxos de trabalho colaborativos em um único espaço de trabalho unificado. Chega de alternar entre aplicativos desconectados, se preocupar com o controle de versões ou procurar informações perdidas.

