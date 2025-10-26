Modelos gratuitos de orçamento para reforma residencial para acompanhar os custos

Planejar uma reforma residencial pode ser empolgante, mas sem um sistema de orçamento sólido, os custos podem sair do controle.

De fato, de acordo com a Houzz, mais de um terço dos proprietários excedem seu orçamento de reforma. Isso acontece porque eles não acompanham as despesas ou confiam em uma planilha de orçamento de reforma desatualizada que faz mais mal do que bem.

É aí que entram os modelos de orçamento para reforma residencial. Eles oferecem uma visão clara de todas as despesas, desde materiais até mão de obra, para que você mantenha o controle, tome decisões mais inteligentes e termine dentro do orçamento.

Neste guia, listaremos modelos gratuitos e prontos para uso de orçamento para reforma residencial, desenvolvidos pela ClickUp, que eliminam o estresse do gerenciamento de custos.

👀 Você sabia? O setor de reforma residencial nos Estados Unidos é avaliado em aproximadamente US$ 509 bilhões e deve atingir a impressionante marca de US$ 600 bilhões até 2027!

Modelos de orçamento para reforma residencial em resumo

Aqui está um resumo de todos os modelos de orçamento para reforma residencial listados neste blog:

O que são modelos de orçamento para reforma residencial?

Os modelos de orçamento para reforma residencial são ferramentas pré-construídas que ajudam você a planejar e acompanhar todas as suas despesas de reforma em um só lugar. Eles funcionam como um sistema de gerenciamento de despesas personalizado para o seu projeto, para que cada centavo seja contabilizado.

Com esses modelos, você pode:

Identifique antecipadamente os custos ocultos (por exemplo, taxas de entrega, ferramentas adicionais, horas extras do empreiteiro) antes que eles se acumulem

Evite exceder o orçamento acompanhando as despesas em tempo real em comparação com os limites orçamentados

Mantenha-se em sintonia com os empreiteiros , compartilhando planos de custos transparentes

Ajuste facilmente seu plano quando os preços mudarem no meio do projeto (por exemplo, aumento no custo dos materiais)

Priorize os gastos com base no fluxo de caixa disponível e nas fases do projeto

Mantenha a documentação em um único lugar para deduções fiscais, pedidos de empréstimo ou projetos futuros

O que torna um modelo de orçamento para reforma residencial bom?

Um bom modelo de orçamento para reforma residencial deve facilitar o planejamento e o acompanhamento, e não complicá-los. Veja exatamente o que você deve procurar 👇

Categorias de custos claras: Separe materiais, mão de obra, licenças, eletrodomésticos e outras despesas inesperadas

Colunas estimadas vs. reais: Oferece um layout lado a lado que mostra o que você planejou gastar vs. o que realmente gastou

Seções editáveis: permite adicionar, remover ou renomear linhas facilmente, com base no escopo específico da sua reforma

Cronograma ou calendário integrado: ajuda você a planejar os pagamentos por fase do projeto, como demolição, instalação, acabamento, etc

Cálculo automático do total: economiza tempo e evita erros, somando todos os seus custos em tempo real

Notas e acompanhamento de alterações: ajuda-o a registar custos inesperados, alterações ao âmbito do projeto ou melhorias no design, para uma total transparência

Coluna de contingência: garante que você tenha um orçamento reserva pronto para reparos inesperados ou aumentos de preços

Sinais visuais ou códigos de cores: facilitam a identificação de excedentes, custos pendentes ou itens de alto valor à primeira vista

Opções fáceis de exportar ou imprimir: Ideal para compartilhar offline com empreiteiros, arquitetos ou agentes de crédito quando necessário

🏡 Curiosidade: Aqui estão as principais razões pelas quais os proprietários realizam reformas em suas casas. Em qual categoria você se encaixa? Para reparar danos (35%)

Para aumentar o conforto (35%)

Para melhorar a habitabilidade da sua casa (32%)

Para melhorar a aparência estética da casa (32%)

Para personalizar a sua casa (31%)

Para aumentar o valor da sua casa (30%)

Modelos de orçamento para reforma residencial

Os seguintes modelos gratuitos de orçamento para reformas abrangem tudo, desde o simples acompanhamento de despesas até o gerenciamento completo do orçamento de construção. Cada modelo vem pré-configurado com visualizações úteis, campos personalizados e integrações para tornar o acompanhamento dos custos de reforma mais fácil do que nunca.

Vamos explorar esses modelos e ver como eles podem ajudar a manter sua reforma dentro do prazo e do orçamento.

1. Modelo de reforma residencial do ClickUp

Planeje cada detalhe da reforma da sua casa usando o modelo de reforma residencial do ClickUp

Renovar a sua casa parece emocionante até você ficar atolado em conversas no WhatsApp, recibos perdidos e dez tarefas sobrepostas. É exatamente essa confusão que você pode evitar com o modelo de reforma residencial do ClickUp.

Ele oferece uma visão completa e abrangente de todo o seu projeto de reforma, desde a demolição inicial até os retoques finais. Você pode dividir seu projeto por cômodo, definir prazos para as tarefas e sinalizar dependências para que o encanamento não comece acidentalmente antes que o piso esteja pronto.

Também ajuda a coordenar todos os envolvidos (empreiteiros, fornecedores e familiares) e a manter seu projeto de reforma organizado, dentro do prazo e do orçamento.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe o status do projeto usando a visualização do quadro Kanban do ClickUp para identificar obstáculos e trabalhos concluídos instantaneamente

Automatize atualizações e alertas de rotina para manter sua equipe ou empreiteiros sincronizados, sem necessidade de acompanhamento manual

Agrupe os trabalhos exteriores, interiores e de design em pastas separadas para melhor foco e navegação

✅ Ideal para: Proprietários que estão gerenciando reformas completas e desejam clareza, controle e menos dores de cabeça com planilhas

🎥 Assista: Como usar o ClickUp para gerenciar a reforma da sua casa:

2. Modelo de gerenciamento de projetos de reforma residencial do ClickUp

Gerencie facilmente equipes, aprovações e cronogramas com o modelo de gerenciamento de projetos de reforma residencial do ClickUp

Você sabia que 12% dos proprietários adiam projetos de reforma simplesmente porque não têm tempo, e 9% cancelam pelo mesmo motivo? Reformar uma casa envolve mais do que apenas tarefas individuais; trata-se de coordenar empreiteiros, obter aprovação de licenças e entregar resultados em várias frentes simultaneamente.

O modelo de gerenciamento de projetos de reforma residencial do ClickUp esclarece essa confusão, agindo como um empreiteiro geral virtual que nunca sai do trabalho. Com suas ferramentas integradas de agendamento e colaboração, ele garante que todos os membros da equipe saibam o que fazer e que todas as aprovações sejam obtidas no prazo, para que seu projeto permaneça dentro do cronograma e do escopo.

Por que você vai adorar este modelo:

Defina marcos importantes para cada fase da reforma e acompanhe-os facilmente na linha do tempo do modelo para garantir que as etapas principais sejam concluídas dentro do prazo

Atribua funções e responsabilidades claras aos membros da equipe com visibilidade da distribuição da carga de trabalho

Acompanhe as principais métricas de desempenho usando o painel ClickUp integrado, personalizado para acompanhamento de propriedades e projetos

Organize várias propriedades ou fases usando pastas e etiquetas personalizadas para uma navegação rápida

✅ Ideal para: Empreiteiros ou responsáveis por reformas que gerenciam várias equipes, fornecedores e etapas, especialmente quando cada atraso custa dinheiro

3. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Monitore suas receitas e despesas mensais enquanto mantém seus gastos sob controle com o modelo de orçamento simples do ClickUp

O modelo de orçamento simples do ClickUp simplifica o orçamento de reformas residenciais, fornecendo visualizações e categorias prontas para sua planilha de orçamento. É perfeito se você deseja apenas ter uma visão clara do que está entrando, do que está saindo e de quanto espaço você realmente tem para trabalhar.

O que o torna altamente útil é que ele não apenas controla o que você está gastando, mas também mostra como seus custos estão se comportando ao longo do tempo.

Assim, se suas despesas com materiais começarem a aumentar mês após mês, você perceberá isso logo no início. Isso lhe dará a chance de ajustar, reduzir ou pausar antes que as coisas saiam do controle, tornando-se uma das maneiras mais simples de gerenciar orçamentos de projetos sem estresse.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe as receitas de várias fontes com campos de receita dedicados e tipos de conta filtráveis

Alterne entre as visualizações Plano Orçamentário, Receitas e Despesas para obter um panorama financeiro geral e detalhado

Calcule automaticamente os totais mensais e anuais para saber quanto está economizando ou gastando a mais

✅ Ideal para: Proprietários ou quem está reformando pela primeira vez e procura um rastreador de orçamento simples para gerenciar as despesas e receitas mensais do projeto sem ter que lidar com contabilidade complexa

🎉 Curiosidade: De acordo com dados da NARI e da REALTOR®, 43% dos proprietários afirmam sentir-se genuinamente felizes após concluir uma reforma residencial, enquanto outros 38% se sentem satisfeitos. Na verdade, a pontuação média de satisfação para projetos de reforma é de 8,2 em 10! Então, sim, a poeira, os atrasos e o estresse com o orçamento podem testar sua paciência, mas a recompensa? Uma casa que você realmente ama!

4. Modelo de orçamento de projeto ClickUp com WBS

Divida o escopo do seu projeto em atividades detalhadas e monitore os gastos de forma eficiente com o modelo de orçamento de projeto ClickUp com WBS

Quando seu projeto de reforma envolve mais de um cômodo — cada um com seu próprio empreiteiro, cronograma e centro de custos —, o modelo de orçamento de projeto ClickUp com WBS é um salva-vidas. WBS significa Work Breakdown Structure(Estrutura de Divisão do Trabalho), e esse modelo ajuda você a dividir seu plano de projeto em partes claras e gerenciáveis por cômodo, fase ou equipe.

Você não só saberá o que está acontecendo, mas também quando, por que e quanto isso está custando. É como ampliar e reduzir a imagem da sua reforma sem perder de vista o panorama geral.

Por que você vai adorar este modelo:

Atribua datas de início, prioridades e estimativas de mão de obra a cada tarefa para um planejamento e programação estruturados

Acompanhe as horas de trabalho e os custos estimados e reais numa visualização lado a lado para evitar excedentes orçamentais

Visualize o progresso por fases e as dependências através das vistas integradas Gantt , Orçamento e Cronograma

✅ Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de construção ou qualquer pessoa que gerencie reformas em várias fases ou projetos de grande escala com orçamentos restritos

💡 Dica profissional: A maior parte do caos nas renovações domésticas provém de uma coisa: ferramentas de planeamento dispersas que não comunicam entre si. Quando o seu orçamento está num ficheiro, as suas tarefas noutro e as suas notas na caixa de entrada de outra pessoa, passa mais tempo a coordenar do que a criar. Aqui, você pode usar o ClickUp Brain para transformar a maneira como planeja e faz o orçamento da reforma da sua casa. É um assistente alimentado por IA que conhece seu orçamento, lista de tarefas, custos de materiais e até mesmo o cronograma do projeto. Com IA unificada e pesquisa em todo o seu espaço de trabalho ClickUp, você pode perguntar instantaneamente: “Crie um plano orçamentário de reforma para uma remodelação de cozinha abaixo de US$ 20.000, incluindo armários, azulejos e encanamento”

“Resuma o cronograma do meu projeto de banheiro e me avise se ultrapassarmos o orçamento de US$ 8.000”

“Liste todas as tarefas marcadas como ‘aguardando aprovação’ e estime o tempo de conclusão se os materiais chegarem até sexta-feira”

“Quanto do meu orçamento para a reforma da sala já usei e onde estou gastando a mais?”

5. Modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp

Tenha uma visão clara do seu projeto e acompanhe o desempenho de forma eficaz com o modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp

Quase 80% dos proprietários ultrapassam o orçamento durante as reformas, e dois terços se endividam apenas para financiá-las. O motivo é a falta de um planejamento orçamentário adequado, e é aí que o modelo de gerenciamento de projetos orçamentados do ClickUp entra em cena como sua rede de segurança financeira.

Ele oferece uma estrutura para planejar seu projeto de reforma residencial levando em consideração os custos em cada etapa. Ele ajuda você a equilibrar as prioridades, os recursos e os prazos do projeto dentro de um orçamento definido, garantindo que cada tarefa contribua para seus objetivos sem gastos excessivos.

Por que você vai adorar este modelo:

Organize as tarefas de renovação em fases estruturadas para gerenciar os prazos e acompanhar o orçamento com mais clareza

Acompanhe os custos estimados, reais e restantes em tempo real utilizando colunas de orçamento dedicadas

Categorize as tarefas usando campos como fase do projeto, status do orçamento e porcentagem de progresso

Visualize cronogramas e marcos usando a visualização de cronograma de projeto no estilo Gantt integrada

✅ Ideal para: Líderes de projeto e empreiteiros de reforma que precisam gerenciar projetos com orçamentos restritos, garantindo que todas as tarefas e compras sejam justificadas

6. Modelo de gerenciamento de custos de projetos ClickUp

Controle todas as despesas e simplifique a colaboração com o modelo de gerenciamento de custos de projetos do ClickUp

O modelo de gerenciamento de custos de projetos do ClickUp oferece visibilidade total de todas as despesas do projeto de reforma residencial, ajudando você a controlar cada centavo gasto. Enquanto o modelo de gerenciamento de projetos orçados ajuda você a planejar dentro de um orçamento definido, este foi criado para ajudar você a acompanhar, analisar e controlar os gastos em todas as fases.

Ele vai além de uma planilha de orçamento básica e funciona como um centro de comando para acompanhar os custos em tempo real, comparando-os com o seu orçamento e resolvendo variações orçamentárias antes que se tornem problemas.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe o desempenho dos custos em vários projetos usando tabelas que comparam as despesas planejadas e reais

Redirecione recursos subutilizados para áreas prioritárias, identificando antecipadamente lacunas de custos ou ineficiências

Defina alertas e limites para detectar gastos excessivos com antecedência usando a automação integrada

Alinhe os orçamentos com cronogramas, marcos e entregas usando visualizações vinculadas, como Calendário, Documentos e Lista de Projetos

✅ Ideal para: Gerentes de projeto ou empreiteiros que supervisionam projetos de construção ou reformas que exigem supervisão detalhada dos custos

💡 Dica profissional: Aqui estão algumas dicas comprovadas de gerenciamento de custos diretamente de profissionais de reforma: Elabore um orçamento detalhado antes de começar, incluindo materiais, mão de obra, licenças, despesas de subsistência e uma margem de 10 a 15% para imprevistos

Defina o seu âmbito antecipadamente durante a fase de projeto para evitar alterações dispendiosas a meio do projeto

Priorize o que é essencial em vez do que é desejável para que suas necessidades básicas sejam atendidas, mesmo que os custos mudem

Acompanhe as despesas em tempo real usando planilhas ou ferramentas; registre todas as faturas, orçamentos e pagamentos

Evite decisões precipitadas , como finalizar projetos e materiais antes do início da obra, para evitar estouros no orçamento

Mora na sua casa por um tempo antes de reformar para entender o que realmente precisa mudar (e o que não precisa)

Cuidado com os custos “ocultos”, como frete, acessórios ou acabamentos, que muitas vezes são esquecidos

7. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Crie propostas orçamentárias detalhadas e profissionais para reformas residenciais com o modelo de proposta orçamentária do ClickUp

O modelo de proposta orçamentária do ClickUp ajuda você a criar uma proposta orçamentária profissional e detalhada para garantir um empréstimo para reforma residencial ou a aprovação do projeto. Ele detalha todos os custos, explica o valor e mostra exatamente para onde o dinheiro está indo.

Em vez de começar com um documento em branco, você estará preparado com um documento que fala a sua língua e ajuda a tomar decisões mais rapidamente.

Por que você vai adorar este modelo:

Organize sua proposta em seções de orçamento pré-estruturadas que separam claramente as fontes de receita, as despesas projetadas e as justificativas

Personalize as informações financeiras com campos editáveis para categorias de custos, prazos, fontes de financiamento e notas adaptadas a cada projeto

Atribua tarefas de revisão e aprovação às partes interessadas diretamente na proposta para acelerar o processo de aprovação

Anexe arquivos, planilhas ou documentos de backup relevantes junto com cada seção para fornecer um contexto completo em uma única visualização

✅ Ideal para: Proprietários de imóveis, gerentes de projeto ou proprietários de pequenas empresas que precisam apresentar uma proposta de orçamento de reforma ou construção para obter a aprovação de partes interessadas, investidores ou credores

⚡ Arquivo de modelos: Já tentou obter um empréstimo para reforma residencial com uma planilha rabiscada e uma prece? Spoiler: não funciona. Um modelo de proposta de orçamento limpo e bem estruturado mostra aos credores ou partes interessadas que você fez sua lição de casa até o último centavo. Isso ajuda você a apresentar seu plano com clareza, confiança e contexto. Quando sua proposta fala a linguagem de detalhamento de custos, cronogramas e valor, ela é levada a sério (e, muitas vezes, aprovada mais rapidamente).

8. Modelo de gerenciamento de projetos de construção da ClickUp

Mantenha seus projetos de construção funcionando perfeitamente com status personalizados, campos e visualizações flexíveis usando o modelo de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp

Você não ficará surpreso ao saber que 87% dos projetos de construção enfrentam atrasos, e quase metade dos empreiteiros culpa o mau planejamento e a falta de coordenação. O modelo de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp ajuda você a evitar esses problemas antes que eles comecem.

Este modelo de orçamento de construção foi concebido para empreiteiros e empresas de renovação. Combina a gestão de calendários com o acompanhamento de custos e a gestão no terreno.

Ele permite que você acompanhe as atividades no local e os custos do trabalho, gerencie verificações de segurança e conformidade e mantenha todos os seus documentos de construção (como orçamentos e faturas) organizados. Com visualizações do projeto por fase e atualizações em tempo real, você pode supervisionar reformas residenciais ou comerciais leves com confiança e precisão.

Por que você vai adorar este modelo:

Adicione dados específicos do projeto usando 14 campos personalizáveis para documentar informações como localização, orçamento, tamanho do projeto e responsável pela tarefa

Alterne entre 5 visualizações, incluindo Mapa Mental, Lista e Gantt, para visualizar o trabalho à sua maneira e planejar cronogramas de construção com eficiência

Vincule tarefas relacionadas para criar dependências entre elas e receba alertas quando os prazos estiverem em risco

Organize seu espaço com etapas personalizadas para refletir as atividades reais do local, como licenças, aquisições e arquitetura

✅ Ideal para: Gerentes de construção ou empresas de reforma que lidam com várias reformas de alto orçamento ao mesmo tempo e precisam de um espaço de trabalho colaborativo para coordenar o trabalho de campo, a conformidade com as normas de segurança e o acompanhamento do orçamento em conjunto

🎥 Assista: Como usar o Clickup para gerenciamento de construção

⚡ Bônus: Quando você está gerenciando vários fornecedores ou planejando uma grande reforma, as ferramentas certas fazem toda a diferença. Use um software de gerenciamento de projetos de construção para acabar com o “apagamento de incêndios” e iniciar um fluxo real do projeto. A melhor parte é que isso evita chamadas constantes, falhas de comunicação e surpresas de última hora. E quando chegar a hora de apresentar seu plano, não deixe que uma proposta desorganizada atrapalhe você. Escolha entre os melhores modelos de propostas de construção para definir claramente o escopo, a divisão de custos, os prazos e os termos.

9. Modelo de plano de projeto de reforma residencial do ClickUp

Agende inspeções, aprovações de projetos e marcos importantes da reforma com o modelo de plano de projeto de reforma residencial do ClickUp

O modelo de plano de projeto de reforma residencial do ClickUp serve como um projeto para o seu projeto de reforma residencial (como uma reforma completa ou a adição de um novo cômodo), com fluxos de trabalho pré-construídos que abrangem tudo, desde demolição e licenças até inspeções e aprovações de projeto.

Ele vem com status personalizados adaptados à reforma (por exemplo, estrutura, encanamento, eletricidade, acabamento) para que você possa acompanhar o progresso em cada etapa da construção. Seu planejamento estruturado, comentários e cronogramas visuais garantem que nenhuma etapa crítica seja perdida.

Por que você vai adorar este modelo:

Crie fluxos de trabalho estruturados para licenças municipais, aprovações de clientes e pontos de verificação de decisões importantes usando listas de tarefas

Coordene entre equipes marcando empreiteiros, designers ou proprietários diretamente nas tarefas para manter a comunicação centralizada

Separe as principais áreas de renovação, como eletricidade, armários e pisos, usando listas de tarefas individuais e visualizações em quadro

Carregue fotos do antes e depois para registar o progresso da renovação e manter um histórico visual documentado

✅ Ideal para: Equipes que lidam com reformas completas de casas ou melhorias em várias etapas que exigem forte colaboração e acompanhamento de marcos importantes

10. Modelo de planejador de projetos de reforma residencial do ClickUp

Faça melhorias rápidas, como pintura ou iluminação, com facilidade usando o modelo flexível do Planejador de Projetos de Reforma Residencial do ClickUp

Nem todas as melhorias na casa exigem uma reforma completa. O modelo de planejador de projetos de reforma residencial do ClickUp oferece estrutura suficiente para planejar e executar melhorias em menor escala em seu projeto de reforma residencial, sem sobrecarregá-lo com detalhes.

Ele ajuda você a listar tarefas, materiais e custos para cada miniprojeto (como uma renovação de quarto no fim de semana ou uma reforma simples na cozinha) e acompanhá-los até a conclusão. Você pode usá-lo para planejar um cômodo de cada vez ou gerenciar várias pequenas melhorias em toda a casa, tudo isso enquanto controla o tempo e as despesas.

Por que você vai adorar este modelo:

Priorize os ganhos rápidos usando um painel visual limpo, quarto por quarto, para melhor foco nas tarefas

Planeje tarefas individuais de reforma por cômodo usando um layout de visualização de cômodo do tipo arrastar e soltar

Reutilize estruturas salvas para replicar listas de verificação frequentes de melhorias domésticas sem precisar começar do zero

Marque cada tarefa com os materiais ou ferramentas necessários para estar sempre preparado antes do início do trabalho

✅ Ideal para: Proprietários e entusiastas do faça você mesmo que gerenciam projetos rápidos de melhorias na casa ou pequenas reformas

11. Modelo de plano de projeto de reforma de banheiro do ClickUp

Resolva atrasos, custos excedentes e falhas de comunicação com empreiteiros na reforma do banheiro com o modelo de plano de projeto de reforma de banheiro do ClickUp

As reformas de banheiros podem parecer pequenas, mas são um dos projetos que exigem mais coordenação em qualquer casa. O modelo de plano de projeto de reforma de banheiro do ClickUp divide seu projeto de banheiro em seções claras para planejar mudanças no encanamento, instalações de acessórios, trabalhos com azulejos e atualizações elétricas.

Ao organizar a reforma em esses componentes, você pode abordar o projeto passo a passo e garantir que todas as licenças, inspeções e a sequência de serviços foram levadas em consideração.

Por que você vai adorar este modelo:

Agrupe as tarefas por área (por exemplo, encanamento, eletricidade) e atribua datas de vencimento

Acompanhe as aprovações de inspeção e o status do serviço com colunas integradas para atualizações específicas de tarefas

Evite o aumento do escopo dividindo instalações complexas em subtarefas com prazos claros

Anexe documentos essenciais, como layouts de design ou orçamentos de fornecedores, diretamente a cada tarefa

Obtenha visibilidade do progresso em tempo real por meio de barras de conclusão, lembretes e atualizações automáticas de status

✅ Ideal para: Proprietários, designers ou empreiteiros que planejam uma reforma pequena a média em banheiros, envolvendo vários profissionais

Vamos dar uma olhada em alguns dos custos e tendências mais recentes de reforma de banheiros , segundo a pesquisa da Houzz: As remodelações de casas de banho estão a ganhar popularidade em relação às cozinhas; 24% dos proprietários renovaram casas de banho, a mesma percentagem que as cozinhas

As grandes remodelações de casas de banho principais pequenas (com menos de 9 m²) registaram um aumento de 13%, com a despesa média a subir para 17 000 dólares

Banheiros grandes (mais de 9 m²) mantiveram-se estáveis em US$ 25.000 para reformas padrão

As reformas de banheiros de alto padrão tiveram um grande aumento: banheiros grandes e luxuosos custaram a partir de US$ 70.000, enquanto banheiros pequenos e sofisticados custaram a partir de US$ 45.000 Esses custos crescentes ressaltam a necessidade de começar a fazer um orçamento e um planejamento antes de mergulhar em um projeto de reforma do banheiro.

12. Modelo de design de interiores ClickUp

Organize tarefas de design, coordene com fornecedores e acompanhe o feedback dos clientes usando o modelo de design de interiores do ClickUp

O modelo de design de interiores do ClickUp ajuda designers e decoradores de interiores a gerenciar tudo, desde o mood board inicial até a instalação final. Ele oferece um espaço para planejar conceitos de design, procurar e acompanhar móveis ou materiais, coordenar com fornecedores e lidar com feedback e aprovações dos clientes.

Você pode se concentrar no projeto geral enquanto o ClickUp gerencia discretamente o orçamento, o cronograma e a comunicação com o cliente. Ele garante que sua visão (e a do cliente) se concretize sem contratempos e sem gastos excessivos.

Por que você vai adorar este modelo:

Incorpore painéis de inspiração de design usando o Pinterest, maquetes 3D ou Google Docs diretamente nas tarefas do projeto para referência rápida

Acompanhe os fornecedores, as entregas e os prazos de entrega por cômodo para evitar atrasos na chegada de móveis ou materiais

Gerencie o feedback e as revisões dos clientes por meio de campos de status de aprovação integrados para facilitar as aprovações

Crie um centro de recursos para todas as amostras, amostras e referências criativas para se manter organizado ao longo do projeto

✅ Ideal para: Designers de interiores e decoradores que gerenciam projetos de alto nível para clientes, desde a concepção até a conclusão

Facilite o orçamento da reforma da sua casa com o ClickUp

As reformas residenciais raramente ocorrem exatamente como planejado, especialmente quando se trata de dinheiro. Entre os custos dos materiais, os honorários dos empreiteiros e as mudanças inesperadas, é fácil perder o controle.

É por isso que usar um modelo de orçamento do ClickUp faz todo o sentido. Ele mantém tudo, desde estimativas até custos reais, em um só lugar, para que você não precise se preocupar com recibos ou planilhas pela metade.

Se você está fazendo uma reforma em sua casa, esses modelos tiram grande parte do estresse de seus ombros. E, sinceramente, essa tranquilidade vale totalmente a pena. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!