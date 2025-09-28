Anytype vs. Notion: qual é a melhor para a produtividade em 2025?

Os modernos espaços de trabalho digitais tornaram o gerenciamento do conhecimento infinitamente mais fácil. Se você está construindo uma base de conhecimento pessoal, organizando pesquisas ou planejando projetos, há várias plataformas que podem ajudar.

Anytype e Notion são ferramentas que ajudam a estruturar, armazenar e gerenciar informações como um segundo cérebro. Anytype é um novo participante que se destaca por sua promessa de uma abordagem totalmente local, focada na privacidade e offline-first para o gerenciamento do conhecimento. Por outro lado, Notion é uma plataforma conhecida por seus poderosos recursos de anotações, recursos colaborativos e bancos de dados ricos.

Para ajudá-lo a fazer essa escolha, analisamos o Anytype e o Notion em diferentes parâmetros, como recursos, preços, usabilidade no mundo real, etc.

Anytype vs. Notion em resumo

Aqui está uma tabela comparativa simplificada das 5 principais funcionalidades entre Anytype, Notion e ClickUp 🥇:

Recurso Anytype Notion Bônus: <2>ClickUp 🥇 Privacidade e segurança ✅ Criptografia de ponta a ponta, offline-first, armazenamento descentralizado ❌ Sem criptografia de ponta a ponta; armazenamento baseado em nuvem 🛡️ Em conformidade com SOC 2, HIPAA e GDPR; IA contextual com protocolos robustos de privacidade de dados Colaboração 🚫 Ainda não há colaboração em tempo real (em versão beta) ✅ Colaboração em equipe em tempo real com comentários, páginas compartilhadas e blocos sincronizados ✅ Conjunto completo de colaboração: edição em tempo real, comentários para tarefas, chat, documentos e resumos de tarefas com IA Widgets Suporte nativo a widgets para tarefas, notas e painéis Sem suporte nativo para widgets; requer integração de terceiros Painéis totalmente personalizáveis e widgets nativos; sem necessidade de terceiros Recursos de IA ❌ Ainda não disponível ⚡ Assistente de IA integrado para escrever, resumir e fazer sugestões 🧠 O ClickUp AI + agentes funcionam como uma IA contextual de trabalho tudo-em-um, além de automação, integrações e chat, em todas as tarefas, documentos e ferramentas conectadas Modelos e documentos 🧱 Modelos integrados sem código para notas e objetos 🧩 Modelos nativos e orientados pela comunidade para todos os casos de uso 🧠 Modelos criados profissionalmente + ClickUp Docs dinâmicos com mídia, IA e coedição em tempo real — mais poderoso e unificado do que ambos

O que é o Anytype?

via Anytype

O Anytype é um software local, peer-to-peer e de código aberto que garante aos usuários total autonomia e segurança sobre seus ativos digitais.

Seu foco na privacidade e no armazenamento descentralizado de dados garante que apenas os usuários possam acessar suas informações sem interferência de aplicativos de terceiros.

Recursos do Anytype

Os recursos do Anytype se concentram em sua abordagem local-first, armazenamento descentralizado e criptografia de ponta a ponta, garantindo total propriedade dos dados. Ao contrário do Notion, ele funciona totalmente offline, sincronizando automaticamente entre dispositivos quando reconectado.

De bancos de dados personalizáveis e visualizações gráficas a fluxos de trabalho padronizados e controles de privacidade robustos, o Anytype foi projetado para aqueles que priorizam a segurança sem comprometer a funcionalidade.

Recurso nº 1: criptografia de ponta a ponta

O Anytype emprega criptografia local no dispositivo para garantir que apenas você tenha as chaves para acessar seus dados. Isso mantém a privacidade dos dados, pois nenhuma entidade externa tem acesso a eles. Você tem total propriedade e confidencialidade sobre seus ativos digitais.

Recurso nº 2: acesso no modo offline

A abordagem offline-first do Antype permite que você crie e gerencie seus dados sem depender de uma conexão com a internet. Seu cofre é armazenado localmente no seu dispositivo, proporcionando acesso ininterrupto e tempos de carregamento rápidos.

Recurso nº 3: design sem código

O Anytype oferece uma experiência de criação sem código, permitindo que os usuários componham visualmente tudo o que imaginarem. O editor baseado em blocos, o banco de dados, os modelos e os widgets garantem liberdade total para personalizar seu espaço de trabalho da maneira que desejar, sem precisar escrever uma linha de código.

Recurso nº 4: visualização do banco de dados

Com o Anytype, você visualiza as entradas do seu banco de dados como gráficos relacionais. Além disso, o formato interativo facilita o gerenciamento, a demonstração e a interpretação eficazes das relações entre os dados, bem como a conexão de ideias entre conjuntos de dados e projetos complexos.

Preços do Anytype

Explorer : Grátis

Builder : US$ 99/ano

Co – Creator : US$ 299 por 3 anos

Negócios: Preços personalizados

O que é o Notion?

via Notion

O Notion é um aplicativo web versátil para produtividade e anotações. Ele combina gerenciamento de conhecimento, gerenciamento de tarefas e planejamento de projetos em uma única plataforma.

Seja você um indivíduo ou uma equipe, o Notion ajuda você a se manter organizado. Seus modelos personalizáveis e integração perfeita com outras ferramentas são outra vantagem.

Recursos do Notion

Ao contrário do Anytype, o Notion se destaca na colaboração em tempo real, acessibilidade baseada em nuvem e integrações poderosas com ferramentas como Slack, Google Drive e Zapier.

Com assistência alimentada por IA, filtragem avançada de bancos de dados e vinculação intuitiva de páginas, o Notion facilita a criação de fluxos de trabalho estruturados e dinâmicos para indivíduos e equipes.

Aqui está uma lista dos principais recursos do Notion:

Recurso nº 1: assistente de IA

via Notion

O assistente de IA integrado do Notion ajuda a redigir conteúdos, resumir notas e responder a perguntas com base nos dados do espaço de trabalho, oferecendo um aumento de produtividade. Esses recursos são úteis ao trabalhar em projetos em que a geração ou o refinamento de conteúdo são cruciais para o fluxo de trabalho.

Recurso nº 2: Wikis

via Notion

A melhor maneira de centralizar o gerenciamento de conhecimento profissional ou pessoal no Notion é através do uso de wikis. O Notion permite que você crie páginas interconectadas que tornam as informações acessíveis e navegáveis. Esses wikis individuais e empresariais estabelecem uma única fonte de verdade, facilitando o acesso aos dados.

Recurso nº 3: Documentos

via Notion

O Docs on Notion permite que os usuários criem uma página e comuniquem suas ideias de maneira eficaz. Ele possui um editor colaborativo baseado em blocos, onde as equipes se reúnem para trocar ideias, compartilhar feedback e utilizar IA para aprimorar o conteúdo, facilitando a documentação.

Recurso nº 4: Sites

O Notion Sites permite que os usuários publiquem qualquer página como um site sem esforço. Seja para criar páginas de destino, compartilhar informações publicamente ou divulgar recursos, o Sites reduz a dependência de serviços externos de hospedagem na web.

A interface intuitiva facilita a personalização, permitindo que os usuários criem seus sites sem conhecimento prévio de programação. Com análises integradas, você pode acompanhar o engajamento de forma eficaz e otimizar seu conteúdo.

Preços do Notion

Gratuito para até 10 usuários

Mais : US$ 12 por licença/mês

Negócios : US$ 24 por licença/mês

Empresa: Preços personalizados

Anytype vs. Notion: comparação de recursos

Ao comparar o Anytype, o Notion ou qualquer alternativa promissora, é essencial avaliar os recursos em conjunto com suas necessidades específicas. Aqui está uma comparação detalhada dos principais recursos:

Recurso nº 1: Widgets

Os widgets aumentam a produtividade, fornecendo acesso direto a informações, recursos ou ferramentas essenciais a partir do painel de controle. Os widgets também indicam a capacidade da plataforma de se adaptar às suas necessidades.

*o Anytype oferece widgets personalizáveis que permitem aos usuários personalizar seu espaço de trabalho. Esses widgets fornecem acesso rápido a notas, tarefas e outros objetos usados com frequência.

Embora o Notion não ofereça suporte nativo a widgets, os usuários podem incorporar widgets de terceiros usando serviços como Indify ou WidgetBox, que oferecem funcionalidades semelhantes.

Vencedor: Anytype, pois oferece suporte nativo a widgets para uma experiência de usuário verdadeiramente personalizada e adaptável. 🏆

Recurso nº 2: Calendário e gerenciamento de tempo

*o recurso Calendário do Anytype permite que os usuários gerenciem e visualizem seus eventos dentro do aplicativo. Você pode visualizar sua agenda por dia, semana, mês ou ano, atendendo às suas diversas necessidades de planejamento.

Da mesma forma, o Notion possui um calendário robusto que se integra ao seu banco de dados. Isso permite que você organize dados ou planeje tarefas ao longo de uma linha do tempo. O calendário do Notion também oferece suporte à colaboração, permitindo que as equipes gerenciem suas agendas de forma eficaz.

Vencedor: Empate. O Anytype e o Notion oferecem funcionalidades de calendário que facilitam o gerenciamento eficaz de tarefas e o agendamento. 🤝

Recurso nº 3: Web Clipper

O Web Clipper é uma ferramenta que permite aos usuários salvar conteúdo da web diretamente em seu espaço de trabalho. Isso torna a pesquisa e a coleta de informações rápidas e fáceis.

O Anytype lançou seu web clipper na versão 0.39.0. Use-o para recortar conteúdo e organizar todos os seus recortes em categorias relevantes para um gerenciamento eficaz do conhecimento pessoal. O web clipper está disponível como uma extensão do Chrome.

O Notion também oferece uma extensão de recorte da web para navegadores populares. Você pode salvar artigos, favoritos e outros conteúdos da web diretamente em seu espaço de trabalho do Notion. A funcionalidade de marcação facilita a organização e a recuperação de recortes da web.

Vencedor: É outro empate. Ambas oferecem ferramentas de recorte da web que facilitam a pesquisa e a organização de conteúdo. 🤝

Recurso nº 4: Portabilidade de dados

A portabilidade de dados permite que os usuários exportem ou transfiram seus dados em vários formatos, proporcionando-lhes maior controle sobre suas informações.

Como o Anytype se concentra na propriedade dos dados, ele concede aos usuários controle absoluto sobre a exportação de dados em diferentes formatos. Você pode importar dados em vários formatos, incluindo arquivos Markdown (MD), HTML, TXT, CSV, JSON e Protobuf. Quanto à exportação de dados, o Anytype permite os formatos MD, JSON e Protobuf.

O Notion permite exportar dados nos formatos PDF, HTML, MD e CSV. No entanto, o processo é um pouco complicado e certos tipos de conteúdo podem não ser exportados perfeitamente. Vários usuários relataram dificuldades ao migrar bancos de dados complexos ou conteúdo vinculado.

Vencedor: Anytype por sua abordagem direta à importação/exportação de dados, que oferece maior controle sobre as informações. 🏆

Recurso nº 5: Segurança

A segurança é fundamental se você lida com informações altamente confidenciais ou sensíveis.

O Anytype tem segurança incorporada em seu núcleo com criptografia de ponta a ponta. Sua abordagem local-first, evidenciada pelo modo offline, garante que os dados permaneçam privados e sob o controle do usuário. Além do acesso offline, o Anytype conta com nós de backup distribuídos em uma rede peer-to-peer para sincronização de dados. Esses nós de backup descentralizam o servidor, adicionando uma camada de segurança.

O Notion implementa medidas de segurança padrão e não oferece criptografia de ponta a ponta em seus serviços em nuvem. Além disso, todos os seus dados são armazenados nos servidores do Notion, exigindo que você confie nos protocolos de segurança integrados. Embora o Notion seja um aplicativo de anotações respeitável, a falta de controle sobre seus dados é uma preocupação para muitos.

Vencedor: Anytype, por seus recursos avançados de segurança, incluindo criptografia de ponta a ponta e acesso offline, promete maior privacidade e segurança. 🏆

Recurso nº 6: Integrações

*o Anytype tem se concentrado em se tornar um ambiente independente. Como tal, ele não oferece suporte a integrações com aplicativos externos no momento; no entanto, os planos e pipelines de desenvolvimento prevêem suporte a API e plug-ins. Você pode realizar incorporações, o que é uma solução alternativa se precisar conectar ferramentas.

O Notion oferece integrações abrangentes que ampliam suas capacidades além da tomada de notas e do gerenciamento de conhecimento. Integre o Notion com o Slack, Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Trello, ClickUp e várias outras ferramentas para um fluxo de trabalho unificado. Esse espaço de trabalho integrado facilita a troca de dados e a comunicação sem interrupções.

Vencedor: Notion, por oferecer suporte a uma variedade de integrações que aumentam a versatilidade da ferramenta e a eficiência do fluxo de trabalho. 🏆

Recurso nº 7: Modelos

O Anytype oferece vários modelos personalizáveis que permitem aos usuários configurar notas, projetos e bancos de dados adaptados às suas necessidades específicas.

Da mesma forma, os modelos do Notion servem como pontos de partida, permitindo que os usuários os modifiquem de acordo com suas necessidades. No entanto, o Notion realmente se destaca devido à variedade de modelos disponíveis. Esteja você gerenciando um projeto, fazendo anotações pessoais, criando conteúdo ou colaborando com sua equipe, o Notion tem um modelo para cada aplicação.

Vencedor: Notion, por sua extensa biblioteca de modelos, incluindo uma biblioteca de modelos criada pela comunidade. 🏆

Anytype vs. Notion no Reddit

Levamos o debate Anytype vs. Notion ao Reddit para entender a opinião dos usuários sobre as duas plataformas.

O usuário do Reddit u/Koko_chu resume perfeitamente a diferença entre as duas abaixo:

“Essa diferença fundamental por si só pode ser decisiva, dependendo do que for mais intuitivo para você. Além disso, aqui estão algumas observações: – O Notion é um software mais maduro; o Anytype está em fase Beta (e sendo desenvolvido ativamente), então espere mais bugs. – O aplicativo móvel do Anytype é mais rápido, mas mais pesado em alguns pontos. Conjuntos inline não são exibidos. – O Notion tem fórmulas completas, o Anytype ainda não (até hoje, é um dos recursos mais solicitados)– O Notion é um serviço em nuvem (com alguma criptografia, eu acho, mas não e2e), bastante lento quando grande e com funcionalidade offline básica. O Anytype é local – offline primeiro, com suporte em nuvem E2E e rápido. Ambos permitem exportar para markdown, mas, pessoalmente, exportar do Notion não funcionou muito bem para mim em termos de formatação de notas e localização delas... – No momento, o gerenciamento de arquivos é muito complicado no Anytype. Não me lembro do Notion ser ótimo, mas já faz um tempo que não o uso corretamente, então vou deixar essa de lado!– A estética do Notion é um pouco mais personalizável, com várias incorporações, alterações de fonte e complementos de terceiros. O Anytype está amadurecendo. – O Notion não tem uma visualização gráfica ou de fluxo; o Anytype tem. – O Notion tem blocos sincronizados e o Anytype não. ”

Muitos que preferem o Anytype o fazem por causa de seus recursos de privacidade e segurança, bem como pelo acesso offline. Os usuários do Notion gostam da facilidade de uso e da estabilidade da plataforma.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Anytype e ao Notion

Embora o Anytype e o Notion ofereçam recursos poderosos para gerenciamento de conhecimento, eles não estão imunes a limitações.

Por exemplo, o Anytype não oferece colaboração em tempo real, enquanto a segurança e a propriedade dos dados do Notion levantam preocupações para alguns.

É por isso que o ClickUp, o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo, é uma alternativa poderosa ao Anytype e ao Notion.

O ClickUp combina os melhores recursos do Anytype e do Notion e muito mais. Como uma ferramenta de trabalho de IA contextual, o ClickUp oferece uma plataforma que centraliza o gerenciamento de conhecimento, gerenciamento de projetos, comunicação em tempo real, colaboração em equipe, além de automações, agentes e IA contextual.

É aqui que o ClickUp se destaca:

Vantagem nº 1 do ClickUp: ClickUp Chat

Esqueça a necessidade de alternar entre ferramentas de discussão e ferramentas de gerenciamento de projetos para tarefas. O Chat do ClickUp permite que as equipes se comuniquem em tempo real, mantendo as conversas organizadas por projeto ou tópico.

Mantenha sua equipe remota e presencial conectada dentro do fluxo de trabalho com o ClickUp Chat

Além disso, com o recurso Atribuir Comentários do ClickUp, as discussões não se perdem — transforme qualquer comentário em uma ação com prazo de entrega, para que nada seja esquecido.

📌 Você deve estar se perguntando o que torna o ClickUp realmente único ?

Converse, mas com contexto — as discussões permanecem vinculadas às tarefas

Conversas acionáveis —transforme mensagens em tarefas

Sem limites de mensagens — ao contrário do plano gratuito do Slack, o ClickUp permite que você mantenha todo o seu histórico de bate-papo

Veja o que Thomas Clifford, gerente de produtos da TravelLocal, disse sobre o uso do ClickUp:

Usamos o ClickUp para todo o nosso gerenciamento de projetos e tarefas, bem como uma base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder atender a tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser facilmente interligadas.

Usamos o ClickUp para todo o nosso gerenciamento de projetos e tarefas, bem como uma base de conhecimento. Ele também foi adotado para monitorar e atualizar nossa estrutura OKR e vários outros casos de uso, incluindo fluxogramas, formulários de solicitação de férias e fluxos de trabalho. É ótimo poder atender a tudo isso em um único produto, pois as coisas podem ser facilmente interligadas.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Docs

Crie e edite documentos com sua equipe em tempo real com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs é um hub de documentos totalmente integrado que permite aos usuários criar, editar e colaborar em documentos em tempo real. A interface intuitiva do editor Docs oferece familiaridade com plataformas de processamento de documentos como o Google Docs ou o Microsoft Word.

Além de conteúdo textual, o Docs suporta mídia rica, como fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Seja para criar um wiki pessoal ou manter uma lista de verificação interativa, o ClickUp Docs suporta diferentes formatos. Você pode exportar facilmente esses documentos como PDF, HTML ou MD e imprimi-los.

ClickUp’s One Up #3: ClickUp Brain e Brain MAX

Aproveite o poder dos agentes de IA e vários modelos externos de IA (como ChatGPT, Gemini, Claude e outros) que têm o contexto COMPLETO do seu ecossistema de trabalho mais amplo, incluindo aplicativos conectados e a garantia de privacidade de nível empresarial.

Mantenha o trabalho em andamento — entre equipes, departamentos e fusos horários — com as respostas rápidas do ClickUp Brain

E é exatamente isso que o ClickUp Brain oferece. Como uma rede neural alimentada por IA que conecta perfeitamente tarefas, documentos, pessoas e todo o sistema de conhecimento da sua empresa, tornando o trabalho mais inteligente e eficiente. Esse é o poder de uma IA de trabalho ambiente.

Use a voz para criar tarefas, resumir reuniões, automatizar acompanhamentos ou gerar imagens com o Talk to text

Pesquise e recupere informações de qualquer aplicativo conectado e, em seguida, aja com base nelas usando IA

Converse com os modelos de IA mais recentes, como ChatGPT, Claude e Gemini, para codificação, redação, raciocínio complexo e muito mais, sem precisar alternar entre aplicativos

Gere imagens, tarefas, mensagens, projetos e muito mais — sem necessidade de engenharia de prompt ou entrada manual

Crie uma única fonte de verdade para toda a documentação do grupo com o ClickUp Knowledge Management

A IA no trabalho se torna mais acessível com o ClickUp Brain MAX , um companheiro de IA dedicado para desktop que unifica IA, pesquisa e automação em todos os aplicativos de trabalho. Isso inaugura uma nova era de IA contextual e acaba com o caos das ferramentas de IA desconectadas. Porque você só precisa de uma, e ela tem total consciência das suas tarefas.

ClickUp’s One Up #4: ClickUp Tasks

Imagine um sistema de gerenciamento de tarefas que antecipa suas necessidades em vez de aumentar sua confusão. O ClickUp Tasks tem como objetivo fazer exatamente isso, suavizando os pontos de atrito típicos. Em vez de ficar atrás de atualizações, esse recurso as entrega diretamente em seu espaço de trabalho.

Identifique potenciais obstáculos ao projeto com bastante antecedência ou localize instantaneamente uma tarefa crucial, independentemente de onde ela esteja arquivada.

Gerencie e automatize tarefas com IA no ClickUp Tasks

Além do básico, o ClickUp Tasks pode conectar todo o seu trabalho em um único espaço. Pense nisso como um hub central onde seus documentos, quadros brancos e conversas se conectam naturalmente às suas tarefas. A personalização desempenha um papel importante, permitindo que você adapte campos e fluxos de trabalho às necessidades da sua equipe.

Aqui está um breve vídeo com um resumo dos tipos de tarefas no ClickUp:

Como a automação lida com as tarefas repetitivas, você pode se concentrar no trabalho que realmente importa. Com recursos como resumos alimentados por IA e acompanhamento do progresso com o ClickUp Brain, o ClickUp Tasks tem como objetivo fornecer insights, ajudando você a tomar decisões mais informadas.

ClickUp’s One Up #5: Integrações do ClickUp

Integre e importe de outras ferramentas no ClickUp

O ClickUp Integrations conecta-se a mais de 1.000 aplicativos de terceiros, oferecendo a flexibilidade de selecionar as funcionalidades e recursos adicionais de que você precisa. Quer você use o GitHub para desenvolvimento, o Google Drive para armazenamento de arquivos ou o Slack para comunicação, o ClickUp integra tudo.

Além disso, integrações nativas e acesso à API prometem uma experiência mais conectada à medida que você sincroniza dados entre plataformas, automatiza tarefas repetitivas e trabalha perfeitamente em seus aplicativos favoritos!

Experimente o ClickUp — a melhor alternativa ao Anytype e ao Notion

Tanto o Anytype quanto o Notion têm seus pontos fortes e fracos. O Anytype está mais alinhado com o gerenciamento de conhecimento pessoal, com foco em privacidade, segurança e acesso offline.

Por outro lado, o Notion se destaca na colaboração, documentação de projetos e organização baseada em banco de dados. Alguns podem pensar que o Anytype é a melhor alternativa ao Notion em termos de segurança, enquanto outros podem considerar o Notion muito superior devido aos seus recursos colaborativos. A decisão, no final das contas, depende das suas necessidades.

No entanto, se você deseja o melhor dos dois mundos, o ClickUp é a alternativa definitiva. Ele oferece segurança completa com várias medidas para manter a conformidade com SOC 2, GDPR e HIPAA. Ao mesmo tempo, fornece uma variedade de recursos colaborativos que ajudam você a organizar ideias e se conectar com as pessoas importantes.

O ClickUp proporciona um poderoso aumento de produtividade para a gestão do conhecimento, permitindo que você trabalhe de forma mais inteligente, não mais árdua. Inscreva-se no ClickUp e experimente a diferença!