Modelos gratuitos de cronogramas de manutenção para um planejamento eficiente

Para equipes de manutenção ocupadas, que lidam com tudo, desde máquinas pesadas até unidades de climatização, acompanhar as tarefas recorrentes é a única maneira de evitar avarias dispendiosas e paradas não planejadas.

Um modelo de cronograma de manutenção organiza a manutenção dos equipamentos, atribui tarefas e garante que todos os trabalhos de manutenção preventiva sejam executados sem problemas. Seja você responsável pela gestão de uma instalação, frota ou processo complexo de gestão de ativos, um cronograma pronto para uso economiza tempo e elimina suposições.

Abaixo, vamos dar uma olhada nos cronogramas de manutenção projetados para ajudar as equipes a permanecerem no caminho certo, seguras e à frente.

O que são modelos de cronogramas de manutenção?

Um modelo de cronograma de manutenção é uma ferramenta pré-formatada usada para planejar e acompanhar tarefas de manutenção recorrentes para equipamentos, instalações ou veículos. Ele descreve detalhes importantes, como tipo de tarefa, pessoal designado, frequência e próximas datas de manutenção.

Por exemplo, uma fábrica pode usar um cronograma de manutenção preventiva mensal para inspecionar correias transportadoras, lubrificar peças móveis e verificar sensores, garantindo uma produção consistente e reduzindo o tempo de inatividade.

Um modelo de cronograma de manutenção não serve apenas para ativos físicos; as equipes também podem usá-lo para dar suporte ao gerenciamento do ciclo de vida de TI.

Da manutenção de hardware às atualizações de software, as tarefas programadas regularmente ajudam a prolongar a vida útil de sistemas críticos, reduzir o tempo de inatividade e manter a conformidade em toda a pilha de tecnologia.

🔍 Você sabia? 50% das organizações ainda gerenciam a manutenção usando planilhas ou métodos manuais, o que leva a erros de dados e tarefas perdidas. Um modelo estruturado reduz esse risco desde o primeiro dia.

O que torna um modelo de cronograma de manutenção bom?

Um modelo de cronograma de manutenção bem estruturado ajuda as equipes a organizar tarefas, acompanhar o progresso e minimizar o tempo de inatividade.

Aqui está uma lista de verificação de manutenção com os recursos que você deve procurar:

Divisão clara das tarefas : liste cada tarefa de manutenção com os membros da equipe designados e os prazos

Intervalos de tempo editáveis : ajuste a data de início, a frequência e a duração conforme necessário para cada item

Status codificado por cores : visualize tarefas concluídas, pendentes ou atrasadas rapidamente

Rastreamento automatizado de datas : defina lembretes recorrentes com base na última e na próxima manutenção

Registro do histórico de manutenção : armazene dados históricos para identificar padrões ou problemas recorrentes

Lista de verificação integrada : garanta que nada seja esquecido durante a manutenção de rotina

Coluna de acompanhamento de custos : monitore os custos de reparos e mão de obra em um só lugar

Fórmulas pré-definidas: calcule automaticamente datas ou totais para uma melhor gestão de ativos

Modelos de cronogramas de manutenção

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, oferece excelentes modelos de cronogramas de manutenção que vão além de apenas marcar caixas. Eles ajudam a organizar o trabalho da sua equipe, priorizar tarefas e evitar falhas evitáveis.

Aqui estão 15 modelos personalizáveis que se destacam.

1. Modelo de SOP de manutenção programada do ClickUp

Padronize as rotinas de cuidados preventivos com o modelo de SOP de manutenção programada do ClickUp

O modelo de SOP de manutenção programada do Clickup foi projetado para ajudá-lo a transformar tarefas de manutenção recorrentes em um processo previsível e repetível.

Isso é especialmente útil se você estiver gerenciando vários ativos em diferentes locais e quiser que todos os membros da equipe sigam o mesmo conjunto de procedimentos. O formato baseado em documentos simplifica a documentação, facilitando o acompanhamento do progresso e reduzindo a possibilidade de etapas perdidas.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Crie listas de tarefas claras com responsáveis e prazos

Defina a manutenção recorrente com base no tempo ou no uso

Documente procedimentos passo a passo para cada tarefa

Acompanhe as atualizações com comentários, visualizações e listas de verificação

🔑 Ideal para: Equipes responsáveis pela manutenção de instalações, equipamentos pesados ou operações em vários locais.

💡 Dica profissional: use a estrutura DACI para evitar gargalos. Esclareça quem é o responsável, quem aprova, quem contribui e quem é informado nas tarefas para evitar atrasos quando as responsabilidades se sobrepõem. Com os campos personalizados do ClickUp, você pode criar um campo para as funções DACI e atribuí-las diretamente dentro de cada tarefa de integração!

2. Modelo de SOP do Programa de Manutenção Preventiva ClickUp

Configure tarefas recorrentes e acompanhe os cuidados preventivos com o modelo de SOP do Programa de Manutenção Preventiva do ClickUp

O modelo de SOP de cronograma de manutenção preventiva do ClickUp foi criado para planejamento de longo prazo e execução diária. Ele ajuda sua equipe de manutenção a gerenciar inspeções, reparos e verificações de desempenho usando fluxos de trabalho repetíveis.

O que destaca este modelo é o fato de ele também funcionar como um software de gerenciamento de tarefas. Ele combina listas de ativos, atribuições de tarefas e análises de desempenho, tornando-o útil para empresas que mantêm grandes estoques.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Liste os ativos por tipo, localização ou categoria usando campos personalizados

Defina lembretes recorrentes para manutenção mensal ou semanal

Atribua aos membros da equipe tarefas específicas de inspeção ou reparo

Acompanhe o progresso e os problemas usando as informações do painel de controle

🔑 Ideal para: Equipes que supervisionam a manutenção de equipamentos críticos em operações complexas ou em vários locais.

3. Modelo de plano estratégico para técnicos de manutenção da ClickUp

Crie metas de manutenção de longo prazo com o modelo de plano estratégico para técnicos de manutenção do ClickUp

O modelo de plano estratégico para técnicos de manutenção da ClickUp vai além do agendamento, ajudando você a projetar e executar uma estratégia de manutenção mais ampla.

Com ferramentas para definir objetivos, atribuir responsabilidades e visualizar cronogramas, é uma opção ideal para instalações industriais que gerenciam vários técnicos e máquinas.

Visualizações como Linha do tempo e Gantt facilitam o planejamento, enquanto os Campos personalizados capturam a complexidade, a prioridade e o impacto das tarefas. Você obtém uma visão geral sem perder o controle dos detalhes.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Defina metas estratégicas de manutenção e alinhe-as com os objetivos comerciais

Use as visualizações de linha do tempo, carga de trabalho e Gantt para equilibrar a disponibilidade dos técnicos

Acompanhe as etapas do projeto usando etiquetas de status como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”

Visualize os KPIs e o impacto das iniciativas de manutenção com painéis de controle

🔑 Ideal para: Líderes de manutenção que gerenciam operações de longo prazo e alocam recursos entre equipes.

4. Modelo de gerenciamento de instalações do ClickUp

Acompanhe locais, despesas e fornecedores com o modelo de gerenciamento de instalações do ClickUp

O modelo de manutenção de instalações do ClickUp foi criado para fornecer aos gerentes de propriedades e equipes de operações uma visão completa de todos os locais ativos. A partir de uma configuração de pastas estruturada, você pode registrar solicitações de manutenção, gerenciar o uso do espaço e monitorar as condições dos equipamentos.

Sua configuração com várias visualizações (incluindo Calculadora de Custos e Visualização de Localização) permite coordenar fornecedores, acompanhar atualizações e equilibrar o planejamento de recursos entre escritórios ou edifícios sem nenhuma confusão.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Atribua tarefas às equipes certas em várias propriedades

Acompanhe os custos e estime orçamentos futuros usando a visualização da Calculadora de Custos

Registre os contatos de fornecedores e partes interessadas para facilitar a comunicação

Atualize o status das tarefas de Manutenção para Operacional sem perder o contexto

🔑 Ideal para: Gerentes de instalações responsáveis pelas operações, reparos e orçamentos de edifícios em vários locais

Isto é o que Will Helliwell, Diretor Criativo da United Way Suncoast, tem a dizer sobre o ClickUp: "Não tenho palavras para descrever o quanto ele é bom. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, é impossível errar com o ClickUp."

5. Modelo de gerenciamento de serviços de instalações do ClickUp

Otimize as solicitações de serviço com o modelo de gerenciamento de serviços de instalações do ClickUp

O modelo de gerenciamento de serviços de instalações do ClickUp foi projetado para gerenciar solicitações recebidas, rastrear tempos de resposta e aumentar a produtividade da equipe. Com status de tarefas categorizados e uma visualização de formulário integrada, é fácil encaminhar problemas como mau funcionamento do HVAC ou reparos de iluminação para as pessoas certas.

Atualizações em tempo real e fluxos de trabalho automatizados tornam-no útil para locais de grande volume, onde as solicitações chegam diariamente e precisam de ser resolvidas rapidamente.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Registre solicitações de serviço com formulários de admissão integrados

Atribua e acompanhe problemas usando status personalizados, como Nova solicitação e Em andamento

Use painéis para monitorar o desempenho da equipe e a resolução de problemas

Registre detalhes de problemas, aprovações e documentação em um único lugar

🔑 Ideal para: equipes de instalações que gerenciam solicitações de serviço, emissão de tickets e acompanhamento de manutenção.

6. Modelo de cronograma de 24 horas do ClickUp

Planeje inspeções e tarefas diárias com o modelo de programação de 24 horas do ClickUp

O modelo de cronograma de 24 horas do ClickUp ajuda as equipes de manutenção a planejar trabalhos urgentes e rotineiros em um único dia. Seja para lidar com reparos reativos, inspeções diárias ou turnos rotativos de técnicos, o layout detalha claramente o que deve ser feito e quando.

A visualização do calendário diário permite que você veja tarefas sobrepostas ou lacunas na disponibilidade de recursos, o que é fundamental para a manutenção de equipamentos sensíveis ao tempo.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Organize as tarefas de manutenção diárias por intervalos de tempo para um agendamento claro dos técnicos

Use campos personalizados para sinalizar trabalhos críticos e registrar notas dos técnicos

Acompanhe o progresso com atualizações de status em tempo real em todos os tickets de reparo

Analise as tarefas concluídas para avaliar o desempenho da equipe e reinicie para o dia seguinte

🔑 Ideal para: Líderes de manutenção que gerenciam fluxos de tarefas diárias, rondas de inspeção ou reparos de última hora.

🔍 Você sabia? O custo médio de uma paralisação não planejada é de US$ 260.000 por hora, tornando o planejamento e a manutenção preventiva uma prioridade financeira para todas as equipes de operações.

7. Modelo de cronograma por hora do ClickUp

Divida os turnos de trabalho e as tarefas de manutenção com o modelo de cronograma por hora do ClickUp

O modelo de cronograma por hora do ClickUp foi criado para equipes de manutenção que precisam de um controle rigoroso sobre sua programação diária, como inspeções por hora, turnos rotativos ou trabalhos de reparo consecutivos.

É útil em locais onde o tempo é fundamental, como instalações de saúde, armazéns ou fábricas. Use-o para dividir o dia de um técnico em blocos de tarefas estruturados, monitorar pagamentos para trabalhos em turnos ou atribuir prioridade com base na hora do dia.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Atribua e acompanhe tarefas de manutenção por hora para evitar sobreposições e lacunas

Use visualizações para calcular o pagamento por técnico para cada turno

Registre o desempenho e adicione notas para cada trabalho usando campos personalizados

Planeje sua semana usando uma visualização de calendário com atualizações em tempo real do status das tarefas

🔑 Ideal para: equipes de manutenção que gerenciam cargas de trabalho baseadas em turnos, tarefas urgentes ou contratos de nível de serviço.

8. Modelo de bloqueio de programação do ClickUp

Planeje o trabalho de manutenção por intervalos de tempo com o modelo de bloqueio de programação do ClickUp

O modelo de bloqueio de programação do ClickUp é ideal para equipes de manutenção que precisam dividir o dia em períodos de trabalho com base nos tipos de tarefas.

Seja manutenção preventiva, verificações rotativas de edifícios ou inspeções em vários locais, este modelo mantém tudo organizado. Atribua blocos de tempo a categorias como verificações de equipamentos, auditorias de segurança ou treinamento de técnicos.

Você também pode rastrear a localização das tarefas usando campos baseados em localização, o que é ótimo em grandes instalações ou canteiros de obras.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Defina blocos de tempo dedicados para categorias específicas de manutenção ou tipos de equipamentos

Use visualizações para organizar tarefas por local, técnico ou turno

Marque as tarefas com campos personalizados, como disponibilidade ou necessidade de recursos

Visualize tarefas diariamente, semanalmente ou mensalmente para um planejamento mais rigoroso e prevenção de conflitos

🔑 Ideal para: Equipes que gerenciam tarefas de manutenção recorrentes e urgentes em várias áreas.

🧠 Curiosidade: O “agendamento em blocos ” foi originalmente popularizado na educação, projetado para dar aos alunos períodos mais longos para um foco mais profundo. Acontece que as equipes de manutenção também adoram isso. Por quê? Menos trocas de tarefas significam menos erros e mais tempo para consertar o que é importante.

9. Modelo de programação de blocos do ClickUp

Planeje projetos de manutenção semanais com o modelo de programação em blocos do ClickUp

O modelo de programação em blocos do ClickUp é ideal para organizar tarefas de manutenção preventiva e projetos recorrentes em blocos baseados em tempo entre equipes. Você pode agrupar ordens de serviço por tipo de tarefa, atribuir blocos por departamento e obter um cronograma completo para evitar sobrecarga de recursos.

Isso é benéfico para instalações que lidam com vários projetos de manutenção e recursos técnicos limitados. A configuração de 18 status permite que você acompanhe até mesmo as menores transferências sem perder a visibilidade.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Atribua blocos de tempo a departamentos ou equipes com base no equipamento e na carga de trabalho

Use as visualizações de linha do tempo e calendário para planejar dias de manutenção sem sobreposições

Acompanhe grandes projetos desde a preparação até a conclusão usando status codificados por cores

Equilibre a carga de trabalho dos técnicos entre os locais usando a Visualização da carga de trabalho

🔑 Ideal para: Coordenadores de manutenção que gerenciam projetos de alto volume, tarefas recorrentes e programação para toda a equipe.

10. Modelo de disponibilidade de cronograma pessoal do ClickUp

Bloqueie os turnos dos técnicos e as janelas de disponibilidade com o modelo de disponibilidade de programação pessoal do ClickUp

Os responsáveis pela manutenção podem adaptar o modelo de cronograma de disponibilidade do ClickUp para acompanhar a disponibilidade dos técnicos para trabalhos de reparo, chamadas de emergência ou manutenção de rotina.

Em vez de depender de e-mails ou quadros brancos, use essa configuração para registrar a disponibilidade com antecedência e evitar agendamentos duplicados ou lacunas na programação. Com visualizações personalizadas e acompanhamento de status, você sempre saberá quem está disponível e quando, sem interromper o trabalho em andamento.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Registre a disponibilidade da equipe por dia, horário e categoria de tarefa

Use as visualizações de atividades para listar turnos, locais ou inspeções programadas

Atualize os status para refletir Programado, Concluído ou Cancelado sem confusão

Planeje a disponibilidade dos técnicos juntamente com as ordens de serviço de manutenção em aberto

🔑 Ideal para: Coordenadores de manutenção que gerenciam a disponibilidade de técnicos, cobertura de turnos e planejamento de chamadas de serviço

11. Modelo de planejador diário ClickUp

Fique à frente das tarefas diárias de manutenção com o modelo de planejador diário do ClickUp

O modelo de planejador diário do ClickUp é perfeito para líderes de manutenção que precisam acompanhar inspeções, reparos urgentes ou trabalhos específicos do local diariamente.

Ele ajuda você a atribuir tarefas por prioridade e categoria, como verificações de segurança, ações preventivas ou chamadas de emergência, mantendo tudo centralizado. Com uma visualização de calendário e acompanhamento visual do progresso, o modelo garante que sua equipe de manutenção permaneça focada.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Categorize as tarefas de manutenção por tipo de equipamento, local ou urgência

Priorize as ordens de serviço usando campos integrados e indicadores visuais

Acompanhe a conclusão das tarefas diárias com atualizações de status e gráficos

Use várias visualizações para planejar o dia e revisar o andamento do trabalho rapidamente

🔑 Ideal para: Equipes que gerenciam um grande volume de tarefas de manutenção de curto prazo ou inspeções de rotina em vários locais.

12. Modelo de cronograma diário por hora do ClickUp

Gerencie turnos de manutenção por hora e a disponibilidade da equipe com o modelo de programação diária por hora do ClickUp

O modelo de cronograma diário da ClickUp é destinado a supervisores de manutenção que precisam acompanhar os turnos dos técnicos, registrar ausências e planejar blocos de tempo para trabalhos de reparo.

Quer você esteja gerenciando uma equipe rotativa ou lidando com várias chamadas de serviço por dia, este modelo de manutenção simplifica as coisas. Ele divide o dia em intervalos de uma hora, com espaço para acompanhar quem está presente, o que foi atribuído e o que ainda precisa ser feito.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Atribua horas de trabalho e atualize o status do técnico como Presente, Ausente ou Fechado

Registre as ausências e inclua os motivos com documentação comprovativa

Use a Visualização da Programação Diária para monitorar as cargas de trabalho dos técnicos em tempo real

Planeje o cronograma de manutenção usando as visualizações Fluxo de Trabalho Diário e Calendário

🔑 Ideal para: Líderes de manutenção que gerenciam turnos por hora, registros de técnicos e atribuições de tarefas com base no tempo.

13. Modelo de cronograma de turnos do ClickUp

Organize os turnos dos técnicos com o modelo de cronograma de turnos do ClickUp

O modelo de cronograma de turnos do ClickUp foi projetado para equipes de operações que exigem controle preciso sobre a cobertura de manutenção, especialmente em ambientes que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Seja para gerenciar equipes rotativas, acompanhar o absenteísmo ou evitar lacunas durante os horários de pico, essa ferramenta ajuda você a registrar turnos, designar técnicos e visualizar atualizações.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Atribua turnos com visibilidade das funções e localizações da equipe

Acompanhe os motivos das ausências e ajuste a escala conforme necessário

Use atualizações de status para monitorar a conclusão dos turnos e o fluxo de tarefas

Simplifique as transferências de turno e a continuidade das tarefas com listas e visualizações organizadas

Os campos personalizados permitem que você anote ausências ou problemas específicos do turno

🔑 Ideal para: gerentes de instalações ou equipes de operações que programam turnos rotativos, gerenciam lacunas de cobertura ou lidam com equipes de manutenção 24 horas por dia, 7 dias por semana.

14. Modelo de reforma residencial do ClickUp

Planeje atualizações de equipamentos e reparos nas instalações com o modelo de reforma residencial do ClickUp

O modelo de reforma residencial do ClickUp é igualmente eficaz para equipes de instalações que gerenciam reformas internas, reparos em escritórios ou atualizações de sistemas. Você pode registrar tarefas como piso, instalação de iluminação ou substituição de HVAC, designar empreiteiros ou equipes internas e acompanhar os custos de materiais e mão de obra.

Ele foi desenvolvido para a coordenação entre equipes, com atualizações de status em tempo real e visualizações centralizadas para evitar atrasos e falhas de comunicação durante o trabalho de manutenção física.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Divida os projetos de renovação em fases, como demonstração, instalação e inspeção

Use campos personalizados para acompanhar os custos de mão de obra, orçamento e materiais

Defina prazos e dependências para trabalhos complexos com várias etapas

Alterne entre as visualizações Lista e Quadro para atualizações diárias ou planejamento geral

🔑 Ideal para: gerentes de instalações ou equipes de operações que lidam com reparos estruturais, atualizações de sistemas ou projetos de renovação em fases

15. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Otimize a integração de técnicos com um plano estruturado de três meses usando o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

O modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp é feito sob medida para técnicos de manutenção de fábricas que estão assumindo novas funções. Ele oferece aos funcionários e gerentes uma estrutura compartilhada para definir metas, registrar o progresso e acompanhar a prontidão do trabalho em tempo real.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Campos personalizados para acompanhar as etapas de integração e a responsabilidade pelas tarefas

Visualizações dedicadas para planos de integração, bate-papos, calendários e materiais de referência

Opções de status como “A fazer”, “Em andamento” e “Aguardando o cliente” para monitorar cada tarefa

Ferramentas Gantt e painel para visualizar marcos ao longo de 30, 60 e 90 dias

🔑 Ideal para: equipes de instalações que contratam pessoal de manutenção que precisa se adaptar rapidamente com clareza e responsabilidade

Mantenha sua equipe de manutenção em dia com o ClickUp

O modelo de cronograma de manutenção adequado ajuda você a ver o que está vencendo, quem é o responsável e onde começam a ocorrer atrasos.

Seja para gerenciar manutenção preventiva, inspeções de equipamentos ou projetos de gestão de ativos, o ClickUp oferece à sua equipe a estrutura necessária para planejar de forma mais inteligente e responder mais rapidamente.

De SOPs detalhados a acompanhamento por turnos e planos estratégicos de 30-60-90 dias, esses modelos eliminam as suposições e ajudam as equipes a manterem o foco. Não há tarefas perdidas, nem correria de última hora, apenas uma maneira mais direta de trabalhar.

Comece a planejar a manutenção como um profissional. Obtenha acesso gratuito ao ClickUp agora.