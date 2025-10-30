As 11 melhores IAs que ouvem e tomam notas em 2025

Tomar notas não significa mais rabiscar em um caderno ou digitar freneticamente enquanto tenta acompanhar a conversa.

Graças à IA que ouve e toma notas, você pode permanecer totalmente envolvido em reuniões, palestras ou sessões de brainstorming, enquanto a tecnologia faz o trabalho pesado. Essas ferramentas transcrevem conversas em tempo real, resumem pontos-chave e organizam suas notas automaticamente.

E não é só propaganda. De acordo com a ClickUp Insights, 88% dos entrevistados usam IA de alguma forma, com mais da metade (55%) interagindo com ferramentas de IA várias vezes ao dia. Assistentes de reunião e aplicativos de notas de reunião com IA estão entre os principais casos de uso aqui.

Neste blog, reunimos as melhores ferramentas de IA para anotações que estão ajudando profissionais e estudantes a abandonar de vez as anotações manuais.

O que você deve procurar em uma IA que escuta e toma notas?

Nem todas as ferramentas de IA para anotações são iguais.

Algumas simplesmente transcrevem suas reuniões virtuais, enquanto outras transformam discussões não estruturadas da equipe em resumos concisos das reuniões, destacam os principais itens de ação e integram tudo perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

Aqui estão algumas coisas a ter em mente ao escolher a IA certa que escuta e toma notas:

Transcrição em tempo real: escolha uma ferramenta com alta precisão de transcrição, especialmente se suas reuniões forem rápidas ou incluírem vários participantes com sotaques diferentes.

Resumo inteligente: opte por uma ferramenta que faça mais do que apenas transcrever e capture os principais pontos, decisões, dependências e próximos passos.

Integração do fluxo de trabalho: procure ferramentas que sincronizem com seu calendário, gerenciador de tarefas e plataforma de documentação para que suas notas de reunião se tornem parte de seu processo mais amplo.

Base de conhecimento pesquisável: escolha um software que facilite a organização e a recuperação de suas notas em uma configuração escolha um software que facilite a organização e a recuperação de suas notas em uma configuração de gerenciamento de conhecimento pessoal eficiente.

A melhor IA que escuta e toma notas em resumo

Aqui está uma rápida comparação entre os principais aplicativos para anotações, para que você possa comparar os recursos de IA, preços e casos de uso rapidamente.

Nome da ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento completo de tarefas, documentos e reuniões • AI Notetaker com resumos em tempo real • Integrado com ClickUp Tasks e Docs • Anotações de reuniões centralizadas com ClickUp Brain Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Otter.ai Transcrição e legendas em tempo real • Transcrições ao vivo com identificação do locutor • Otter AI Chat para perguntas e respostas instantâneas • Captura automatizada de slides durante reuniões Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16,99/usuário/mês. Fireflies Resumos de vendas e reuniões internas • Transcrição e pesquisa com inteligência artificial • Inteligência e análise de conversas • Integrações com CRM e calendário Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 18/usuário/mês. Avoma Equipes de receita e reuniões com clientes • Anotações em tempo real e inteligência de reuniões • Sincronização de CRM e videoconferência • Insights sobre negócios e ferramentas de coaching Os planos pagos começam a partir de US$ 29/usuário/mês. Notta Captura de notas leve e reuniões multilíngues • Transcrição em tempo real em mais de 100 idiomas • Resumos de IA com detecção de palavras-chave • Upload de arquivos e vocabulário personalizado Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/usuário/mês. Tactiq Equipes que utilizam o Google Meet e o Zoom • Barra lateral com transcrição ao vivo nas reuniões • Destaque e compartilhe notas instantaneamente • Exporta para o Google Docs e Notion Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês. Sembly Colaboração em equipe com análise de conversas • Resumos e insights de reuniões com IA • Espaços de trabalho compartilhados para notas • Extração de tarefas e itens de ação Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/usuário/mês. Krisp Cancelamento de ruído com anotações • Cancelamento de ruído e eco • Assistente de reunião com IA e resumos automáticos • Análise do tempo de conversação e das reuniões Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16/usuário/mês. Fathom Notas de IA gratuitas para Zoom e Google Meet • Resumos de reuniões gerados por IA • Anotações organizadas automaticamente por tópico • Integração com CRM e pesquisa de transcrições Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/usuário/mês. MeetGeek Videochamadas com insights e automação • Resumos de IA e destaques de transcrições • Compartilhamento automático no Slack, Notion e HubSpot • Rastreamento e análise de palavras-chave Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/usuário/mês. Jamie AI Geração rápida de notas, independente do idioma • Não é necessário participar de bots • Funciona em várias plataformas • Resumos de IA entregues instantaneamente após a reunião Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de ~$28/mês

A melhor IA que escuta e toma notas

Vamos discutir cada aplicativo de IA para anotações em detalhes.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento completo de tarefas, documentos e reuniões)

Mantenha suas notas de reunião, tarefas e conversas conectadas com o ClickUp.

Como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, o ClickUp é o seu centro de comando para transformar conversas em itens de ação rastreáveis.

Para começar, o ClickUp Calendar encontra de forma inteligente os melhores horários para sua equipe, eliminando o vaivém do agendamento manual. Sejam check-ins recorrentes ou chamadas estratégicas pontuais, você pode configurar reuniões diretamente do seu espaço de trabalho e deixar que o ClickUp cuide da logística.

Peça ao ClickUp Brain para agendar reuniões para você!

Seja uma reunião recorrente ou uma chamada estratégica pontual, o ClickUp AI Notetaker participa automaticamente de suas reuniões no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, fornece um resumo completo da reunião com gravação de áudio, os principais pontos da reunião em resumo e uma lista de verificação de itens de ação para esclarecer responsabilidades e manter as coisas em andamento.

Você também receberá uma transcrição completa da conversa, que poderá expandir e consultar sempre que necessário, juntamente com uma gravação de áudio completa, ideal para reproduções rápidas ou para acompanhar o que perdeu se não puder participar da reunião.

Capture transcrições precisas de reuniões com o ClickUp AI Notetaker.

E a magia não para por aí. O ClickUp Brain, a poderosa rede neural do ClickUp, pode traduzir notas de reuniões para qualquer idioma, extrair itens de ação, convertê-los em tarefas e vinculá-los aos cronogramas de projetos existentes.

Ela também pode revelar insights de conversas anteriores, já que suas transcrições podem ser pesquisadas no ClickUp. Dessa forma, você permanece focado na conversa enquanto o ClickUp cuida da documentação e do acompanhamento.

Faça perguntas específicas relacionadas às transcrições das suas reuniões e obtenha uma resposta abrangente com o ClickUp Brain.

Todas as suas notas de reunião são armazenadas automaticamente no ClickUp Docs e podem ser facilmente acessadas através do seu calendário ou do hub Docs. Quer armazenar discussões em andamento? Crie uma base de conhecimento interna. Prefere formatos estruturados? Experimente um modelo de notas de reunião para reuniões diárias ou atualizações de clientes.

Mas não para por aí. No ClickUp, todo o seu fluxo de trabalho — incluindo bate-papos e comentários de tarefas — pode ser convertido instantaneamente em Tarefas do ClickUp. Seja em uma sessão de brainstorming em um canal de bate-papo no ClickUp, deixando feedback em um documento ou discutindo os próximos passos em um comentário de tarefa, todas as conversas na área de trabalho são acionáveis.

Com apenas um clique, você pode transformar qualquer mensagem ou comentário em uma tarefa rastreável, atribuí-la à pessoa certa e definir prazos. Essa abordagem unificada significa que todas as discussões, decisões e ideias, independentemente de onde ocorram, podem ser capturadas, rastreadas e executadas no ClickUp. Sua equipe pode passar facilmente da conversa à ação, mantendo os projetos em dia e todos alinhados.

Quer ver como o AI Notetaker do ClickUp ajuda a tornar as reuniões mais produtivas? Assista a este vídeo ⬇️

Melhores recursos do ClickUp

Calendário com tecnologia de IA: programe automaticamente blocos de trabalho, mantenha todos os eventos, tarefas e notas sincronizados e colabore de forma tranquila com visibilidade da disponibilidade dos colegas de equipe com o ClickUp Calendar.

Integração de trabalho + chat : vincule discussões a tarefas e documentos relevantes com o ClickUp Chat e transforme qualquer mensagem em uma tarefa com título, descrição e links preenchidos automaticamente com o ClickUp Brain.

Automação do fluxo de trabalho: escolha entre uma vasta biblioteca de fluxos de trabalho prontos: atribua tarefas, altere status, mova listas, envie e-mails e muito mais com : escolha entre uma vasta biblioteca de fluxos de trabalho prontos: atribua tarefas, altere status, mova listas, envie e-mails e muito mais com o ClickUp Automations

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos pode ser um pouco complicado no começo para novos usuários.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz:

O ClickUp é muito útil apenas como uma lista de tarefas! Inicialmente, eu tinha certeza de que preferiria notas escritas, mas é muito bom ter tudo organizado da maneira que você preferir e poder alterar prazos e anexar arquivos às tarefas, etc. Isso garante que nada seja esquecido, pois tudo fica em um só lugar.

O ClickUp é muito útil apenas como uma lista de tarefas! Inicialmente, eu tinha certeza de que preferiria notas escritas, mas é muito bom ter tudo organizado da maneira que você preferir e poder alterar prazos e anexar arquivos às tarefas, etc. Isso garante que nada seja esquecido, pois tudo fica em um só lugar.

2. Otter.ai (ideal para transcrição de reuniões em tempo real e colaboração em equipe)

O anotador de notas gratuito com IA da Otter escuta suas conversas no Zoom, Google Meet e Microsoft Teams e, em seguida, cria instantaneamente notas inteligentes da reunião que você pode editar, pesquisar e compartilhar.

Ela se integra perfeitamente às principais plataformas de videoconferência por meio do bot “OtterPilot”, participando automaticamente de chamadas para capturar transcrições ao vivo com registro de data e hora e identificação automática do locutor. A plataforma se destaca na produtividade pós-reunião, gerando resumos concisos de IA, sinalizando itens de ação e oferecendo um espaço de trabalho colaborativo onde os membros da equipe podem editar as transcrições.

Você também pode adicionar comentários e compartilhar destaques diretamente em ferramentas como Slack, Notion e Salesforce, enquanto aprende vocabulário personalizado para melhorar a precisão.

Otter. ai melhores recursos

Obtenha transcrição ao vivo para Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, ajudando os participantes a acompanhar as conversas em tempo real.

Use o recurso de captura automática para slides e imagens importantes exibidas durante reuniões virtuais e consulte-as conforme necessário.

Crie um repositório centralizado para todas as suas reuniões com uma pesquisa baseada em palavras-chave nas transcrições, tornando a recuperação de informações super rápida.

Limitação do Otter.ai

A experiência do aplicativo móvel parece limitada em comparação com o pacote completo para desktop, especialmente para editar ou marcar notas.

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Pro: US$ 16,99 por usuário/mês

Negócios: US$ 30 por usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto da forma como a Otter AI analisa toda a transcrição da reunião e resume todos os pontos-chave da conversa. Se houver algo que não esteja listado, você pode editar a seção de resumo para adicioná-lo.

Gosto da forma como a Otter AI analisa toda a transcrição da reunião e resume todos os pontos-chave da conversa. Se houver algo que não esteja listado, você pode editar a seção de resumo para adicioná-lo.

3. Fireflies (ideal para conversas pesquisáveis e compatibilidade entre plataformas)

via Fireflies

O Fireflies foi projetado para equipes que buscam um assistente de reunião com IA que vai além de simplesmente gerar notas. Essa ferramenta escuta suas reuniões, transcreve-as com precisão e fornece transcrições pesquisáveis que permitem que você revisite conversas dias ou até meses depois.

O Fireflies se destaca por sua inteligência conversacional profunda e um poderoso recurso chamado “Ask Fred”, que usa a funcionalidade GPT para permitir que os usuários conversem com o conteúdo da reunião, recuperando respostas instantaneamente, extraindo detalhes importantes ou gerando conteúdo de acompanhamento, como e-mails ou publicações nas redes sociais.

Além da transcrição automática e dos resumos de IA, o Fireflies fornece análises detalhadas que rastreiam o tempo de fala e o sentimento do locutor, bem como rastreadores de tópicos para monitorar palavras-chave específicas. Isso o torna uma ferramenta confiável para equipes de vendas, marketing e recrutamento analisarem conversas, registrarem dados automaticamente em CRMs como Salesforce e HubSpot e obterem insights acionáveis de suas chamadas.

Os melhores recursos do Fireflies

Obtenha suporte para reuniões em várias plataformas, incluindo Zoom, Google Meet, Webex e muito mais, permitindo que equipes que utilizam diferentes ferramentas permaneçam sincronizadas.

Use recursos de pesquisa inteligente para descobrir tendências, temas recorrentes ou decisões tomadas em chamadas.

Automatize o resumo de reuniões com IA e organize notas em seções como itens de ação, perguntas e tarefas para acompanhamentos rápidos após a reunião.

Limitação do Fireflies

A precisão da transcrição pode variar em ambientes barulhentos ou com vários interlocutores se interrompendo mutuamente.

Preços do Fireflies

Gratuito

Pro: US$ 18 por usuário/mês

Negócios: US$ 29 por usuário/mês

Empresa: US$ 39 por usuário/mês

Avaliações e comentários do Fireflies

G2: 4,8/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies?

Uma avaliação do G2 diz:

O Fireflies se junta silenciosamente a cada chamada, transcreve a conversa com precisão surpreendente e, em seguida, cria itens de ação, resumos e até mesmo notas específicas para cada participante — sem que eu precise levantar um dedo. Os recursos de pesquisa de IA e destaques inteligentes são especialmente poderosos quando preciso relembrar discussões de semanas atrás em segundos.

O Fireflies se junta silenciosamente a cada chamada, transcreve a conversa com precisão surpreendente e, em seguida, cria itens de ação, resumos e até mesmo notas específicas para cada participante — sem que eu precise levantar um dedo. Os recursos de pesquisa de IA e destaques inteligentes são especialmente poderosos quando preciso relembrar discussões de semanas atrás em segundos.

👀 Você sabia? As anotações mais antigas da história foram gravadas em tabuinhas de argila na Mesopotâmia há mais de 5.000 anos. Os escribas antigos foram basicamente os primeiros a fazer anotações!

4. Avoma (ideal para equipes de vendas e sucesso do cliente que precisam de inteligência estruturada para reuniões)

via Avoma

O Avoma vai além do aplicativo comum de IA para anotações, oferecendo inteligência contextual rica para reuniões.

Seu principal ponto forte é a integração de quatro módulos principais: um Assistente de Reuniões com IA para transcrição e anotações, um Agendador e Roteador de Leads para reservas e roteamento, Inteligência de Conversação para análise aprofundada de chamadas e Inteligência de Receita para automação de CRM e acompanhamento de riscos de negócios.

O Avoma também pode gerar scorecards de coaching personalizáveis e sensíveis ao contexto para representantes, acompanhar a adesão a metodologias de vendas (como MEDDIC/BANT) e atualizar automaticamente campos de CRM, fornecendo um sistema poderoso para a saúde do pipeline e o gerenciamento do desempenho da equipe.

De resumos de reuniões baseados em funções a análises do tempo de conversação, essas informações são personalizadas para equipes de vendas, sucesso do cliente e produtos. Você pode até mesmo inserir essas informações em uma base de conhecimento interna para manter sua equipe alinhada.

Melhores recursos do Avoma

Permita que os participantes adicionem informações em tempo real com a edição colaborativa de notas ao vivo.

Obtenha uma análise detalhada de quanto cada participante falou com a análise do tempo de fala gerada por IA, ajudando os gerentes a identificar vozes dominantes ou desinteresse.

Habilite o CRM nativo para sincronizar insights e itens de ação diretamente em plataformas como Salesforce e HubSpot.

Limitação do Avoma

Os recursos avançados são projetados para equipes de vendas e atendimento ao cliente, portanto, freelancers ou estudantes podem não se beneficiar do conjunto completo de recursos.

Preços do Avoma

Startup: US$ 29 por mês/usuário

Organização: US$ 39 por mês/usuário

Empresa: US$ 39 por mês/usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Avoma

G2: 4,6/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Avoma?

Uma avaliação do G2 diz:

O Avoma foi uma grande mudança para nossa organização. A transcrição e os resumos de reuniões com tecnologia de IA garantem que as percepções dos clientes sejam capturadas e que as próximas etapas sejam claras para todos. Existem integrações nativas com o Zoom, HubSpot (nosso CRM atual) e outras ferramentas que aprimoraram nossos fluxos de trabalho, facilitando o alinhamento das equipes e mantendo os projetos em dia.

O Avoma foi uma grande mudança para nossa organização. A transcrição e os resumos de reuniões com tecnologia de IA garantem que as percepções dos clientes sejam capturadas e que as próximas etapas sejam claras para todos. Existem integrações nativas com o Zoom, HubSpot (nosso CRM atual) e outras ferramentas que aprimoraram nossos fluxos de trabalho, facilitando o alinhamento das equipes e mantendo os projetos em dia.

💡 Dica profissional: escolha um método de anotações, dependendo de seus objetivos, estilo e do nível de detalhe que você precisa nas anotações: Método de esboço : escreva os tópicos principais como títulos e aninhe os subpontos abaixo deles.

Método Cornell : Divida a página em três seções: Notas (conteúdo principal durante a reunião), Dicas (palavras-chave, perguntas, itens de ação) e Resumo (principais conclusões na parte inferior).

Método de gráficos: use tabelas para acompanhar quem disse o quê, prazos ou categorias (por exemplo, Tópico | Decisão | Item de ação | Responsável | Data de vencimento)

5. Notta (ideal para transcrição multilíngue e conversão de notas)

via Notta

O Notta oferece suporte à transcrição em tempo real por meio do Notta Bot, que pode participar de reuniões no Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Webex, com opções de transcrição monolingue e bilíngue.

Ela se destaca pela versatilidade e suporte a idiomas, oferecendo recursos excepcionais de transcrição e resumo em impressionantes 58 idiomas, com tradução para 42 idiomas, tornando-a a melhor opção para equipes globais e comunicação multilíngue.

Os recursos de destaque do Notta incluem a capacidade de gravar e transcrever até cinco páginas da web simultaneamente, um recurso de resumo com um clique para vídeos do YouTube e opções de integração de hardware, permitindo que os usuários capturem e organizem sem esforço o áudio de reuniões virtuais ao vivo, arquivos pré-gravados e até mesmo discussões presenciais.

Você tem a opção de aplicar modelos de anotações e adicionar vocabulário personalizado, como jargões específicos da empresa, para melhorar a precisão da transcrição. As transcrições podem ser exportadas em vários formatos, incluindo TXT, DOCX, PDF e SRT.

Principais recursos do Notta

Use a transcrição de voz para texto em tempo real para capturar palavras faladas instantaneamente, com suporte para mais de 50 idiomas e dialetos para colaboração global.

Segmente transcrições automaticamente com a organização de notas por tópico, facilitando a leitura rápida de gravações longas.

Exporte para o Notion, Evernote e Word para integrar suas anotações com fluxos de trabalho profissionais.

Sem limitações

O painel da área de trabalho pode parecer confuso, especialmente ao lidar com várias gravações ou notas sobrepostas.

Preços do Notta

Gratuito

Pro: US$ 13,49 por mês/usuário

Negócios: US$ 27,99 por mês/usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notta

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notta?

Uma avaliação do G2 diz:

Arraste e solte um link ou arquivo de vídeo e obtenha um resumo completo do vídeo em segundos. Também posso arrastar vários arquivos de 10 a 20 de uma vez, o que adoro. Em seguida, converto para o formato de resumo do YouTube. Utilizo isso para vídeos de cursos e é indispensável!

Arraste e solte um link ou arquivo de vídeo e obtenha um resumo completo do vídeo em segundos. Também posso arrastar vários arquivos de 10 a 20 de uma vez, o que adoro. Em seguida, converto para o formato de resumo do YouTube. Utilizo isso para vídeos de cursos e é indispensável!

6. Tactiq (ideal para legendas ao vivo e exportação rápida de reuniões)

via Tactiq

O Tactiq usa uma extensão do Chrome para transcrever reuniões ao vivo, sem precisar que um bot participe da chamada.

Você pode usar prompts de IA para extrair insights específicos, acompanhamentos, recapitulações, atualizações de projetos etc., e até mesmo automatizar tarefas pós-reunião (compartilhar resumos, atualizar CRMs, criar tickets, sincronizar insights) com base em gatilhos.

Ele oferece suporte à transcrição em tempo real no Google Meet, Zoom e MS Teams, e suas “Ações de IA personalizadas” garantem que suas instruções sejam reutilizáveis.

Como esse gerador de notas com IA garante a segurança dos dados por meio das normas SOC-2 Tipo II, ISO 27001, GDPR e outras normas relevantes, ele é uma boa opção para organizações que priorizam a confidencialidade e a conformidade.

Melhores recursos do Tactiq

Obtenha transcrições de reuniões ao vivo no Google Meet, Zoom e Microsoft Teams com legendas na tela.

Use o recurso de captura de citações para salvar declarações importantes durante as chamadas e adicionar contexto para facilitar a lembrança posterior.

Exporte para o Google Docs e o Notion para conectar instantaneamente os fluxos de trabalho de anotações e documentação.

Limitação do Tactiq

Sem gerenciamento de tarefas integrado, os itens de ação capturados ainda precisam ser movidos manualmente para ferramentas de produtividade.

Preços do Tactiq

Gratuito

Pro: US$ 12 por mês/usuário

Equipe: US$ 20 por mês/usuário

Negócios: US$ 40 por mês/usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Tactiq

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tactiq?

Uma avaliação do G2 diz:

Existem algumas coisas, mas provavelmente meu recurso favorito são os resumos alimentados por IA. Após minhas reuniões, o Tactiq me fornece um resumo rápido, destacando os pontos-chave e itens de ação. Isso é incrível, especialmente se eu tenho reuniões consecutivas e não tenho tempo para fazer anotações detalhadas.

Existem algumas coisas, mas provavelmente meu recurso favorito são os resumos alimentados por IA. Após minhas reuniões, o Tactiq me fornece um resumo rápido, destacando os pontos-chave e itens de ação. Isso é incrível, especialmente se eu tenho reuniões consecutivas e não tenho tempo para fazer anotações detalhadas.

7. Sembly (ideal para análise de reuniões e acompanhamento de decisões)

via Sembly

A Sembly é especializada em fornecer resumos detalhados e estruturados de reuniões com IA, com forte foco em gerenciamento de tarefas e conhecimento organizacional.

Seus recursos de destaque incluem o reconhecimento e a extração automáticos de itens importantes, como decisões, requisitos, riscos e questões, da transcrição, garantindo que nenhum compromisso seja perdido.

O Sembly também oferece “chats com várias reuniões” e “artefatos de IA”, que permitem aos usuários acessar todo o histórico de reuniões para encontrar informações em várias discussões. É uma ferramenta útil para gerentes de projetos e programas que precisam acompanhar o progresso e consolidar informações ao longo do tempo.

Melhores recursos do Sembly

Carregue arquivos de áudio e vídeo com até 5 horas de duração e 500 MB de tamanho para processar gravações de reuniões offline.

Filtre reuniões anteriores por participantes, fonte, palavras-chave, intervalo de datas, etc., com uma funcionalidade de pesquisa avançada.

Agrupe reuniões relacionadas em “Coleções” para uma melhor estrutura e use modelos personalizáveis e formatos de notas de reunião.

Limitação do Sembly

Sua interface não é a mais intuitiva para usuários iniciantes, e a curva de aprendizado pode retardar a integração de novas equipes.

Preços do Sembly

Pessoal: Gratuito

Profissional: US$ 15 por mês/usuário

Equipe: US$ 29 por mês/usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sembly

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sembly?

Uma avaliação do G2 diz:

Adoro o AI Chat. Você pode processar as notas da reunião dando instruções ao AI Chat. Na verdade, foi muito mais rápido e melhor do que um ser humano.

Adoro o AI Chat. Você pode processar as notas da reunião dando instruções ao AI Chat. Na verdade, foi muito mais rápido e melhor do que um ser humano.

🧠 Curiosidade: um estudo da Frontiers in Psychology mostra que a escrita à mão ativa mais regiões do cérebro e ajuda a melhorar a memória em comparação com a digitação. A boa notícia é que muitos aplicativos de anotações com inteligência artificial agora podem reconhecer e indexar caligrafias confusas, tornando até mesmo anotações manuscritas pesquisáveis.

8. Krisp (Ideal para áudio nítido e transcrição automática)

via Krisp

Além de transcrever chamadas/reuniões e fornecer notas geradas por IA, o Krisp modifica o sotaque do locutor em tempo real, para que o ouvinte ouça um sotaque mais neutro ou compreensível localmente.

A principal e mais aclamada capacidade do Krisp é sua tecnologia proprietária de cancelamento de ruído, eco e vozes de fundo, alimentada por IA. Ele oferece uma qualidade de áudio consistentemente nítida, separando de forma inteligente a voz do usuário de praticamente todos os sons ao redor, incluindo cliques do teclado, tráfego e conversas de outras pessoas.

Funcionando como um dispositivo de áudio virtual leve, o Krisp funciona perfeitamente em todos os aplicativos de comunicação sem precisar de um bot ou hardware especial. Recursos avançados, como o AI Agent Assist para resumos de reuniões, completam a oferta.

Melhores recursos do Krisp

Garanta um áudio nítido com cancelamento de ruído e remoção de eco em tempo real.

Use a IA para destacar palavras-chave, tarefas e pontos de discussão sem uma revisão manual completa.

Obtenha um detalhamento pós-chamada de quanto tempo cada participante passou falando.

Limitação do Krisp

Foca principalmente na qualidade do áudio e menos em resumos detalhados de reuniões ou geração de tarefas de acompanhamento.

Preços do Krisp

Gratuito

Pro: US$ 16 por mês/usuário

Negócios: US$ 30 por mês/usuário

Avaliações e comentários sobre o Krisp

G2: 4,7/5 (mais de 550 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Krisp?

Uma avaliação do G2 diz:

Ela se integra perfeitamente ao Zoom, Teams e outras ferramentas de conferência, e a configuração é rápida e fácil. A qualidade da transcrição melhorou muito ao longo do tempo, o recurso de gravação de vídeo é ótimo e o assistente de IA nas ações a serem tomadas da reunião é sempre preciso!

Ela se integra perfeitamente ao Zoom, Teams e outras ferramentas de conferência, e a configuração é rápida e fácil. A qualidade da transcrição melhorou muito ao longo do tempo, o recurso de gravação de vídeo é ótimo e o assistente de IA nas ações a serem tomadas da reunião é sempre preciso!

💡 Dica profissional: alguns profissionais preferem modelos estruturados, enquanto outros gostam de capturar informações de forma livre. Não sabe o que é mais adequado para você? Esses métodos de anotação podem ajudá-lo a descobrir.

9. Fathom (ideal para destaques baseados em funções e registro automático de CRM)

via Fathom

Para gerentes de projeto que desejam um intervalo curto entre o encerramento da reunião e o acompanhamento, o Fathom é uma boa opção, pois gera resumos em cerca de 30 segundos após o término da reunião.

Há também uma interface de assistente de IA onde você pode fazer perguntas sobre suas gravações (por exemplo, “O que foi dito sobre X?”) e obter respostas rápidas.

Ela também oferece ampla integração, especialmente para equipes de vendas e sucesso do cliente, sincronizando automaticamente vídeos de chamadas, transcrições e resumos estruturados diretamente em plataformas de CRM, como Salesforce e HubSpot, juntamente com um assistente de IA “Ask Fathom” para consultar o conteúdo da reunião.

Com essa ferramenta de IA para notas de reuniões, as equipes podem criar um repositório compartilhado e pesquisável de chamadas/transcrições anteriores, preservando o conhecimento, permitindo que novos membros da equipe se atualizem e facilitando o acesso a insights em todas as reuniões.

Descubra os melhores recursos

Destaque partes de uma reunião durante ou após a chamada e compartilhe com os membros da equipe, em vez de compartilhar a transcrição completa.

Faça perguntas sobre uma reunião e recupere informações por meio de marcas de tempo, etc.

Acompanhe insights específicos sobre negócios (pontos fracos, funções de compra etc.) e sincronize com o CRM para alinhar o conteúdo das reuniões com os fluxos de trabalho de receita.

Compreenda as limitações

Funciona apenas com o Zoom, o que pode ser limitante para equipes que utilizam outras plataformas de reunião, como Google Meet ou MS Teams.

Preços da Fathom

Gratuito

Premium: US$ 20 por mês/usuário

Equipe: US$ 18 por mês/usuário

Negócios: US$ 28 por mês/usuário

Avaliações e comentários da Fathom

G2: 5/5 (mais de 5.400 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 790 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

Uma avaliação do G2 diz:

O Fathom facilita a captura de notas de reuniões — posso me concentrar na discussão sem me preocupar em perder detalhes. As transcrições automáticas, os resumos e os recursos de destaque economizam muito tempo e garantem um acompanhamento preciso.

O Fathom facilita a captura de notas de reuniões — posso me concentrar na discussão sem me preocupar em perder detalhes. As transcrições automáticas, os resumos e os recursos de destaque economizam muito tempo e garantem um acompanhamento preciso.

10. MeetGeek (Ideal para análises pós-reunião e insights de coaching)

via MeetGreek

Com o MeetGreek, você pode controlar em quais reuniões a ferramenta de IA participa: todas as reuniões do calendário, apenas aquelas que você organiza, ou você pode convidar manualmente o anotador ou colar um link da reunião.

O ponto forte da plataforma reside na sua capacidade de detectar automaticamente o tipo de reunião (por exemplo, vendas, reunião de equipe, integração) e aplicar um modelo de resumo correspondente e altamente contextual, garantindo que as notas geradas sejam imediatamente relevantes e acionáveis.

Ela pode fornecer análises detalhadas com mais de 100 indicadores-chave de desempenho (KPIs) focados em engajamento, eficiência e insights dos palestrantes, que os gerentes podem usar para orientar suas equipes.

Para maior privacidade, a ferramenta permite que você escolha quem recebe os e-mails com resumos de reuniões gerados automaticamente: todos os participantes da chamada, pessoas no domínio da sua empresa ou apenas você.

O MeetGeek também oferece uma API aberta, permitindo que você importe transcrições, destaques, resumos e dados de reuniões para suas próprias ferramentas ou acione fluxos de trabalho.

Melhores recursos do MeetGeek

Analise a pontualidade, o envolvimento e o equilíbrio na participação ao longo do tempo com métricas de desempenho das reuniões.

Obtenha resumos gerados por IA com formatos estruturados (por exemplo, pontos-chave, tarefas, riscos) para facilitar o acompanhamento pós-reunião.

Treine a ferramenta com vocabulário personalizado para ajudá-la a se adaptar à linguagem da sua empresa e obter transcrições mais precisas.

Limitação do MeetGeek

A interface do desktop pode ficar um pouco lenta durante reuniões ao vivo, especialmente ao realizar várias tarefas simultaneamente.

Preços do MeetGeek

Básico: Gratuito

Pro: US$ 19 por mês/usuário

Negócios: US$ 39 por mês/usuário

Empresa: US$ 59 por mês/usuário

Avaliações e comentários do MeetGeek

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MeetGeek?

Uma avaliação do G2 diz:

Tudo o que preciso fazer é admitir o bot na reunião e tudo o mais é resolvido para mim. É muito fácil de usar e os complementos me ajudam a ficar de olho, se necessário.

Tudo o que preciso fazer é admitir o bot na reunião e tudo o mais é resolvido para mim. É muito fácil de usar e os complementos me ajudam a ficar de olho, se necessário.

11. Jamie AI (ideal para notas instantâneas de reuniões sem gravação)

via Jamie AI

Muitas ferramentas de reunião exigem que um bot participe das reuniões para capturar transcrições. O Jamie AI evita isso capturando o áudio através do seu dispositivo/aplicativo silenciosamente em segundo plano. Por isso, é uma escolha sólida para reuniões em campo, discussões presenciais ou ambientes híbridos.

Com essa ferramenta de anotações com IA, você obtém um hub centralizado para todas as transcrições e resumos de suas reuniões, que ficam organizados, pesquisáveis e marcados com tags.

Ela se concentra em gerar notas de reunião de alta qualidade, semelhantes às feitas por humanos, com detecção avançada de tópicos, que divide longas discussões em resumos organizados e divididos em capítulos. O design que prioriza a privacidade, combinado com recursos como identificação inteligente de alto-falantes e a capacidade de conversar com a IA para obter respostas instantâneas e contextuais, torna-a ideal para usuários que priorizam a discrição e a documentação limpa e estruturada.

Melhores recursos da Jamie AI

Receba lembretes baseados no microfone que solicitam que você inicie o Jamie quando a reunião começar.

Defina modelos para a aparência dos resumos e compartilhe-os facilmente, mesmo com pessoas que não usam o Jamie.

Adicione vocabulário personalizado ou jargões para equipes técnicas, multilíngues ou de áreas especializadas.

Limitação da Jamie AI

Não possui integrações com ferramentas comuns como Notion ou Slack, o que pode retardar seu fluxo de trabalho de documentação.

Preços da Jamie AI

Gratuito

Padrão: ~$28 (€25) por mês/usuário

Pro: ~ R$ 225 (€ 47) por mês/usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Jamie AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Pronto para abandonar as anotações manuais? Experimente o ClickUp.

Existem várias ferramentas de IA para anotações que podem transcrever reuniões ou resumir conversas.

Algumas são perfeitas para equipes multilíngues, outras para insights de coaching ou integração com CRM. A boa notícia? Você tem opções.

Mas se você está procurando algo mais do que apenas mais um assistente de reunião com IA, o ClickUp reúne tudo — notas, tarefas, documentos e IA — em um só lugar. Com o ClickUp AI Notetaker, você pode capturar resumos de reuniões, vinculá-los ao seu fluxo de trabalho e realmente realizar as tarefas sem precisar alternar entre ferramentas.

Quer transformar suas notas de reunião em ação? Experimente o ClickUp gratuitamente e veja como ele transforma o seu dia.

Perguntas frequentes

Sim, a IA pode ouvir áudio e tomar notas. As ferramentas modernas com tecnologia de IA podem transcrever palavras faladas em reuniões, palestras ou conversas e gerar automaticamente resumos ou notas detalhadas, facilitando a captura de informações importantes sem esforço manual.

Sim, existem várias ferramentas de IA projetadas para fazer anotações para você. Esses aplicativos podem participar de reuniões, gravar áudio, transcrever a conversa e fornecer anotações organizadas ou itens de ação, ajudando os usuários a manter o foco e economizar tempo na anotação manual.

O ChatGPT em si não escuta áudio nativamente, mas quando integrado a outras ferramentas ou plataformas que fornecem transcrição de áudio, ele pode ajudar a resumir ou organizar o conteúdo transcrito em notas claras. Algumas plataformas combinam o ChatGPT com reconhecimento de voz para oferecer essa funcionalidade.

Sim, existem muitos aplicativos disponíveis que podem ouvir conversas ou reuniões e fazer anotações automaticamente. Exemplos incluem Otter.ai, Microsoft Teams, Zoom com recursos de transcrição e outras ferramentas de assistente de reunião que usam IA para transcrever e resumir discussões em tempo real.