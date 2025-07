as 10 melhores alternativas ao Stackby para fluxos de trabalho mais inteligentes em 2025

Não dá para negar: o Stackby nos conquistou à primeira vista. Era limpo, sem código e parecia a ponte perfeita entre bancos de dados e planilhas.

Mas, no momento em que os fluxos de trabalho se tornam mais complexos, começam a aparecer falhas. Os usuários consideram a automação básica e a ferramenta menos poderosa do que o esperado. Muitos relataram frustração com a falta de integração com outras ferramentas.

Se o seu espaço de trabalho superou o software de planilhas destinado a simplificá-lo, este resumo é para você.

Selecionamos algumas alternativas poderosas que fazem tudo o que o Stackby faz — e muito mais. Essas alternativas ao Stackby ajudam você a organizar dados dispersos, automatizar tarefas repetitivas e dar à sua equipe espaço para crescer sem precisar reconstruir tudo do zero.

Alternativas ao Stackby em resumo

Está com pouco tempo? Aqui está um resumo rápido de como as principais alternativas ao Stackby se comparam.

Ferramenta Ideal para Recurso de destaque Preços ClickUp Gerenciamento completo de fluxos de trabalho e dados para equipes de todos os tamanhos Campos personalizados, fluxos de trabalho automatizados, painéis em tempo real, visualização em tabela para controle total do projeto Plano gratuito disponível; preços personalizados disponíveis para empresas Airtable Bancos de dados sem código com recursos visuais para pequenas equipes e empreendedores individuais Painéis personalizados, visualizações filtradas, permissões no nível do registro Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 24/mês monday. com Acompanhamento visual de projetos e colaboração para equipes de pequeno e médio porte Quadros visuais, criador de fluxos de trabalho com recurso de arrastar e soltar, gerenciamento de carga de trabalho Plano gratuito (até 2 usuários); planos pagos a partir de US$ 12/mês Asana Priorização de tarefas e alinhamento de equipes para agências e equipes Linha do tempo, campos personalizados, divisão de tarefas com inteligência artificial Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês Smartsheet Cronogramas de projetos complexos para empresas e grandes equipes operacionais Gráficos de Gantt, dependências entre planilhas, controles de permissão Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês Quickbase Empresas e equipes grandes que desejam criar aplicativos comerciais personalizados sem programação Automações e lógica, painéis baseados em funções, cálculos personalizados Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 35/mês Nifty Cronogramas de projetos e acompanhamento de marcos para equipes de médio a grande porte Marcos vinculados à linha do tempo, chat integrado, tarefas recorrentes Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 49/mês Trello Quadros de tarefas visuais e fluxos de trabalho simples para freelancers e pequenas equipes Automação Butler, quadros no estilo Kanban, espaços de trabalho Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 6/mês Coda Documentos dinâmicos com comportamento semelhante ao de um aplicativo para equipes grandes Fluxos de trabalho personalizados, centros de equipe, assistente de IA Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por Doc Maker Retable Híbrido leve de planilha e banco de dados para operadores individuais ou startups Colaboração em equipe, permissões em nível de coluna, opções de visualização flexíveis, enriquecimento de dados com IA Teste gratuito disponível; planos a partir de US$ 12/mês

👀 Você sabia? No debate entre banco de dados e planilha, uma grande diferença está na forma como os dados são relacionados. Enquanto as planilhas lidam com dados planos e lineares, os bancos de dados permitem estruturas relacionais, o que significa que você pode conectar diferentes tabelas usando identificadores exclusivos, assim como vincular pedidos de clientes a perfis individuais. Isso torna os bancos de dados muito mais poderosos ao gerenciar dados complexos ou dinâmicos em várias categorias.

O que você deve procurar nas alternativas ao Stackby?

Se você superou o Stackby ou precisa de recursos mais avançados e funcionalidades robustas, a alternativa certa pode fazer uma diferença dramática. No entanto, nem todo híbrido de planilha e banco de dados atenderá às suas necessidades de fluxo de trabalho.

Aqui está o que mais importa ao escolher um substituto para o Stackby:

Visualizações flexíveis de dados : vá além das tabelas com ferramentas que oferecem visualizações em lista, calendário, quadro e galeria — alternáveis com apenas um clique

Recursos de automação : automatize tarefas repetitivas com gatilhos e ações para economizar tempo e minimizar erros

Profundidade da integração : sincronize perfeitamente com sua pilha de tecnologia existente, incluindo CRMs, Slack, Gmail e outros aplicativos essenciais

Controles de permissão : defina níveis de acesso granulares para proteger dados confidenciais e permitir uma colaboração segura e simplificada

Personalização: adicione campos, fórmulas e layouts personalizados, sem necessidade de código, para uma experiência de espaço de trabalho totalmente personalizada

Vamos mergulhar nas melhores ferramentas alternativas para organização de dados que atendem a todos esses requisitos e muito mais.

👀 Você sabia? Um banco de dados relacional não é apenas para desenvolvedores — é a base de muitas ferramentas sem código que você já usa. Ao organizar os dados em tabelas vinculadas, os bancos de dados relacionais permitem que você acompanhe tudo, desde detalhes do cliente até atualizações do projeto, sem duplicação. É isso que torna plataformas como ClickUp e Airtable, entre outras, tão poderosas nos bastidores.

As melhores alternativas ao Stackby para gerenciamento de projetos

Selecionamos as melhores ferramentas de software semelhantes ao Stackby, que combinam perfeitamente a funcionalidade de banco de dados com o gerenciamento de tarefas e fluxos de trabalho. Essas ferramentas são ideais para equipes modernas que buscam realizar mais com o mínimo de esforço.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento completo do fluxo de trabalho)

Acompanhe e organize todos os tipos de dados no seu espaço de gerenciamento de trabalho usando o ClickUp

Pense na plataforma de gerenciamento de trabalho do ClickUp como uma alternativa ao Stackby com melhores recursos de colaboração.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina gerenciamento de projetos, acompanhamento de tarefas, gerenciamento de documentos e colaboração, automação e bancos de dados personalizáveis em um único espaço de trabalho unificado com inteligência artificial.

Edite dados em massa facilmente usando o banco de dados intuitivo e sem código criado com a Visualização de Tabela do ClickUp

A visualização em tabela do ClickUp reflete a simplicidade das planilhas, mas é superior com tarefas vinculadas, sinalizadores de prioridade, colunas calculadas e barras de progresso interativas. Você pode usá-la para gerenciar campanhas de marketing, organizar tarefas de lançamento de produtos ou criar um CRM leve em um único local.

A verdadeira magia está na personalização da plataforma. Com mais de 15 tipos de campos personalizados, incluindo menus suspensos, fórmulas, moedas e classificações, essa ferramenta flexível permite que as equipes capturem, filtrem e ajam em qualquer tipo de dado do projeto.

Obtenha um modelo gratuito Aproveite o modelo de planilha do ClickUp para melhorar o controle financeiro

O modelo de planilha do ClickUp facilita para as equipes que estão migrando do Stackby recriarem sua estrutura de dados com apenas alguns cliques.

Esteja você lidando com roteiros de produtos ou calendários de conteúdo, este modelo economiza tempo de configuração e oferece recursos avançados, como rollups de tarefas e subtarefas aninhadas.

A automação é outro ponto forte que se destaca. Você pode criar regras para atribuir responsáveis, atualizar status ou enviar alertas, reduzindo significativamente a sobrecarga manual.

Tudo sincroniza com seu calendário, e-mail e ferramentas de terceiros favoritas, tornando o ClickUp uma alternativa superior ao Stackby e uma atualização significativa para o planejamento e agendamento de projetos.

Quer saber como começar a automatizar seus fluxos de trabalho? Este vídeo simplifica tudo! 👇

Seja você um empreendedor individual ou um gestor de grandes equipes multifuncionais, a interface intuitiva do ClickUp se adapta às suas necessidades e cresce junto com você.

Principais recursos do ClickUp

Defina metas e acompanhe os OKRs usando painéis integrados

Use modelos pré-criados para gerenciamento de projetos, CRM e planejamento de conteúdo

Alterne entre as visualizações Tabela, Lista, Calendário e Gantt para obter uma perspectiva melhor

Obtenha insights detalhados sobre produtividade com o controle de tempo

Crie tarefas recorrentes com gatilhos de automação avançados

Importe dados do Google Sheets em poucos segundos

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado leve devido à variedade de recursos

Pode parecer complicado para casos de uso simples

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,6/5 (mais de 10.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do G2 diz:

Eu uso esses campos personalizados para relacionar dados e automações do ClickUp para implementar regras de negócios. Eu consigo construir praticamente TUDO com ele. Como se isso não bastasse, o ClickUp tem uma API que pode fazer praticamente tudo o que fazemos na tela. E eu usei MUITO.

Eu uso esses campos personalizados para relacionar dados e automações do ClickUp para implementar regras de negócios. Eu consigo construir praticamente TUDO com ele. Se isso não bastasse, o ClickUp tem uma API que pode fazer praticamente tudo o que fazemos na tela. E eu usei MUITO.

📮 ClickUp Insight: 45% dos trabalhadores já pensaram em usar automação, mas ainda não deram o salto. Fatores como tempo limitado, incerteza sobre as melhores ferramentas e opções excessivas podem impedir as pessoas de dar o primeiro passo em direção à automação. ⚒️ Com seus agentes de IA fáceis de criar e comandos baseados em linguagem natural, o ClickUp facilita o início da automação. Desde a atribuição automática de tarefas até resumos de projetos gerados por IA, você pode desbloquear uma automação poderosa e até mesmo criar agentes de IA personalizados em minutos, sem a necessidade de aprendizado. 💫 Resultados reais: A QubicaAMF reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% usando os painéis dinâmicos e gráficos automatizados do ClickUp, transformando horas de trabalho manual em insights em tempo real.

2. Airtable (ideal para bancos de dados sem código com um toque visual)

via Airtable

Poucas ferramentas tornam a organização de dados tão fácil e satisfatória quanto o Airtable. Ele combina a flexibilidade de uma planilha com o design sensível de um aplicativo moderno, tornando-o o favorito de criativos e planejadores.

Seu Designer de Interface permite criar painéis personalizados e visualizações semelhantes a aplicativos que se ajustam a diferentes usuários sem qualquer codificação. Isso significa que sua equipe de conteúdo pode se concentrar nos fluxos de trabalho de publicação, enquanto sua equipe financeira acompanha o ROI da campanha, tudo no mesmo espaço de trabalho.

Em comparação com o Stackby, a experiência do usuário do Airtable é mais refinada, colaborativa e escalável, especialmente quando as equipes exigem visualizações baseadas em funções ou precisam visualizar dados de várias maneiras.

O Airtable também simplifica a criação de bancos de dados com sua rica biblioteca de modelos e links intuitivos entre tabelas, algo que o Stackby ainda faz de forma mais manual.

Melhores recursos do Airtable

Importe CSVs ou sincronize fontes de dados externas em tempo real

Crie permissões em nível de registro para controlar o acesso dos usuários

Visualize dados com tabelas dinâmicas, gráficos e linhas do tempo (complemento Pro)

Compartilhe visualizações filtradas externamente com um acesso URL exclusivo

Colabore em tempo real com acompanhamento de alterações no nível de campo

Limitações do Airtable

Os preços podem aumentar rapidamente para equipes maiores

Os relatórios e análises são relativamente básicos sem complementos

Preços do Airtable

Gratuito

Equipe: US$ 24/mês por usuário

Negócios: US$ 54/mês por usuário

Escala empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Airtable

G2 : 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

Uma avaliação do G2 diz:

Achei a interface do Airtable muito fácil de usar. Ele tem uma estrutura poderosa para receber e compartilhar dados em vários formatos. Gosto das diferentes interfaces que você pode criar a partir de uma tabela. Aprecio a possibilidade de as pessoas preencherem formulários que carregam dados nas tabelas sem precisar de uma licença para cada pessoa que preenche um formulário.

Achei a interface do Airtable muito fácil de usar. Ele tem uma estrutura poderosa para receber e compartilhar dados em vários formatos. Gosto das diferentes interfaces que você pode criar a partir de uma tabela. Aprecio a possibilidade de as pessoas preencherem formulários que carregam dados nas tabelas sem a necessidade de uma licença para cada indivíduo que preenche um formulário.

3. monday.com (Ideal para acompanhamento visual de projetos e colaboração)

Codificado por cores, orientado por cronograma e organizado, o monday.com é uma alternativa confiável ao Stackby para gerenciamento de projetos. Os usuários gostam especialmente de seus quadros visuais exclusivos e do criador de fluxos de trabalho com recurso de arrastar e soltar.

O que o diferencia é a forma como combina perfeitamente o rastreamento de dados com a colaboração. Ao contrário do Stackby, que pode parecer isolado e estático, o monday.com oferece quadros interativos onde as equipes comentam, atualizam status e atribuem responsáveis em tempo real.

Seu layout baseado em colunas pode parecer uma planilha, mas por trás dessa simplicidade existe uma plataforma robusta que lida com dependências de tarefas, controle de tempo e automação com facilidade. A assistência de IA da plataforma também pode automatizar fluxos de trabalho e organizar dados.

Para equipes que desejam ir além de bancos de dados passivos e passar para a execução prática, monday.com é uma atualização.

monday. com melhores recursos

Crie automações personalizadas usando mais de 250 gatilhos e ações pré-definidos

Use a visualização da carga de trabalho para equilibrar a capacidade da equipe em vários projetos

Integre-se nativamente com o Gmail, Outlook, HubSpot e muito mais

Acesse modelos criados especificamente para equipes de marketing, PMO, RH e TI

Configure painéis privados e permissões no nível do item para fluxos de trabalho confidenciais

limitações do monday.com

Pode ser necessário treinamento para integrar usuários sem conhecimentos técnicos

Algumas visualizações (como Gantt) são restritas a planos de nível superior

preços do monday.com

Gratuito (até 2 licenças)

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

avaliações e comentários do monday.com

G2 : 4,7/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday.com?

Uma avaliação da Capterra diz:

monday.com A grande flexibilidade facilitou a personalização para atender às nossas necessidades. Possui painéis visuais impressionantes que nos fornecem uma visão em tempo real de como as coisas estão acontecendo em nossa organização.

monday. com A grande flexibilidade facilitou a personalização para atender às nossas necessidades. Possui painéis visuais impressionantes que nos fornecem uma visão em tempo real de como as coisas estão acontecendo em nossa organização.

4. Asana (melhor para priorização de tarefas e alinhamento de equipes)

via Asana

Imagine uma lista de tarefas que não apenas lembra o que você precisa fazer, mas também mostra como cada tarefa se encaixa no panorama geral. Essa é a clareza que o Asana oferece. Com sua interface limpa e tags codificadas por cores, o Asana torna projetos complexos mais gerenciáveis e significativos.

Seu recurso de linha do tempo permite mapear dependências visualmente, para que todos vejam como os atrasos afetam o plano. Em comparação com as tabelas de dados simples do Stackby, o Asana conecta tarefas em um roteiro de projeto dinâmico. Comentários, subtarefas e prioridades mantêm sua equipe alinhada, sem precisar alternar entre ferramentas.

Você pode anexar arquivos, marcar colegas de equipe e definir prazos com um clique. As sugestões de IA do Asana também ajudam a dividir metas em etapas rastreáveis, tornando-o uma escolha mais inteligente para equipes que desejam mais do que apenas armazenamento.

Principais recursos do Asana

Crie metas e acompanhe os principais resultados com painéis OKR integrados

Automatize tarefas rotineiras usando as regras e condições lógicas do Asana

Visualize a carga de trabalho entre os colegas de equipe para evitar o esgotamento

Adicione campos personalizados e filtros de classificação para personalizar as visualizações das tarefas

Use modelos de projeto para fluxos de trabalho de marketing, design e engenharia

Limitações do Asana

Sem visualização nativa semelhante a uma planilha para tarefas pesadas de banco de dados

A linha do tempo e os recursos avançados de relatórios estão disponíveis apenas nos planos pagos

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2 : 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Avaliação de um usuário no G2:

O Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos fácil de usar e flexível, ótima para manter as equipes organizadas e no caminho certo. É fácil de configurar, especialmente para equipes pequenas, e sua interface limpa torna o uso diário intuitivo. Embora haja uma ligeira curva de aprendizado no início, especialmente para novos usuários, guias úteis e um centro de suporte sólido tornam a transição mais suave.

O Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos fácil de usar e flexível, ótima para manter as equipes organizadas e no caminho certo. É fácil de configurar, especialmente para equipes pequenas, e sua interface limpa torna o uso diário intuitivo. Embora haja uma ligeira curva de aprendizado no início, especialmente para novos usuários, guias úteis e um centro de suporte sólido tornam a transição mais suave.

5. Smartsheet (ideal para cronogramas de projetos complexos e operações empresariais)

via Smartsheet

O Smartsheet parece uma planilha, mas funciona como uma potência. Por trás de suas linhas e colunas, é uma plataforma completa de execução de trabalho criada para a coordenação geral.

Seus gráficos de Gantt, rastreamento de caminho crítico e vinculação entre planilhas vão muito além do que o Stackby oferece. Você pode visualizar projetos multifásicos, alocar recursos e gerenciar riscos, tudo isso enquanto mantém a liderança informada com painéis dinâmicos.

Enquanto o Stackby enfrenta dificuldades com dependências em grande escala e previsão de cronogramas, o Smartsheet se destaca nesses cenários. Suas camadas de permissão e registros de atividades são ideais para equipes empresariais que lidam com conformidade ou relatórios entre departamentos.

Principais recursos do Smartsheet

Automatize aprovações e alertas usando o mecanismo de fluxo de trabalho integrado

Crie e compartilhe painéis para relatórios de projetos em tempo real

Gere fórmulas, calcule métricas e gere gráficos com IA

Use o histórico em nível de célula para auditar todas as atualizações

Gerencie o acesso com permissões em nível de grupo e de planilha

Colabore com fornecedores ou clientes usando planilhas e relatórios compartilhados

Limitações do Smartsheet

A interface do usuário pode parecer desatualizada em comparação com ferramentas modernas

Recursos avançados exigem tempo para configurar e aprender

Preços do Smartsheet

Pro: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Gerenciamento avançado de trabalho: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2 : 4,4/5 (mais de 19.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?

Avaliação de um usuário da Capterra:

No geral, o Smartsheet se destaca na criação de um ambiente colaborativo onde as equipes podem trabalhar juntas de maneira integrada. Sua combinação de design intuitivo, interface lógica e apresentação sofisticada de projetos o torna um recurso valioso para gerenciar projetos e impulsionar o sucesso da equipe.

No geral, o Smartsheet se destaca na criação de um ambiente colaborativo onde as equipes podem trabalhar juntas de maneira integrada. Sua combinação de design intuitivo, interface lógica e apresentação sofisticada de projetos o torna um recurso valioso para gerenciar projetos e impulsionar o sucesso da equipe.

👀 Você sabia? Antes de batizar seu software de planilhas Excel, a Microsoft deu a ele o nome de “Odyssey”!

6. Quickbase (ideal para criar aplicativos comerciais personalizados sem programação)

via Quickbase

Pense no Quickbase como seu kit interno de construção de software — sem necessidade de diploma em engenharia. Ele foi criado para equipes que desejam transformar planilhas em aplicativos estruturados com lógica de negócios, formulários e relatórios em tempo real

O Quickbase vai muito além da oferta sem código do Stackby, permitindo que os usuários criem aplicativos totalmente relacionais que automatizam fluxos de trabalho entre departamentos. Você pode criar regras condicionais, configurar modelos de dados e acionar ações como aprovações ou notificações, tudo a partir de uma interface visual.

Ao contrário do Stackby, que permanece no âmbito do rastreamento de tarefas e bancos de dados, o Quickbase se torna seu back-end para tudo, desde controle de estoque até integração de fornecedores.

É particularmente valioso para equipes de operações, finanças e TI que desejam fluxos de trabalho escaláveis e adaptados à sua lógica de negócios, sem precisar reinventar a roda.

Principais recursos do Quickbase

Use fórmulas e expressões para cálculos personalizados em todos os campos

Crie relatórios com filtragem, agrupamento e gráficos dinâmicos

Automatize a sincronização de dados de fontes externas, como Excel ou Salesforce

Implemente painéis baseados em funções para acesso personalizado dos usuários

Aproveite os ambientes sandbox para testar aplicativos antes da implantação

Limitações do Quickbase

Pode ser exagerado para o acompanhamento de tarefas simples ou projetos pessoais

A interface do usuário carece de um acabamento moderno em comparação com ferramentas mais recentes

Preços do Quickbase

Equipe: A partir de US$ 35/mês por usuário (cobrado anualmente)

Negócios: A partir de US$ 55/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Teste gratuito: 30 dias com acesso a recursos empresariais

Avaliações e comentários do Quickbase

G2 : 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Quickbase?

Uma avaliação do G2 diz:

O Quickbase nos dá flexibilidade para gerenciar nossos processos de uma maneira que se adapta à nossa forma de trabalhar. Gosto do fato de não ser rígido. Ele nos permite criar fluxos de trabalho que atendem às nossas necessidades, mesmo quando elas são complexas. Por exemplo, lidamos com muitos clientes, reclamações e faturas, e o Quickbase nos permite criar pipelines e automatizar partes desse processo.

O Quickbase nos dá flexibilidade para gerenciar nossos processos de uma maneira que se adapta à nossa forma de trabalhar. Gosto do fato de não ser rígido. Ele nos permite criar fluxos de trabalho que atendem às nossas necessidades, mesmo quando elas são complexas. Por exemplo, lidamos com muitos clientes, reclamações e faturas, e o Quickbase nos permite criar pipelines e automatizar partes desse processo.

7. Nifty (ideal para cronogramas de projetos e acompanhamento de marcos)

via Nifty

O Nifty combina planejamento e execução em um espaço colaborativo e organizado. É o tipo de ferramenta que parece surpreendentemente leve até você perceber que ela está gerenciando todo o seu pipeline de projetos, do início à entrega.

Seu recurso de linha do tempo vincula automaticamente as tarefas a marcos, para que as equipes se concentrem nos resultados, em vez de apenas nos resultados. Ao contrário do Stackby, onde o acompanhamento de marcos requer a criação de visualizações e fórmulas personalizadas, o Nifty oferece um roteiro visual integrado que mantém todos alinhados sem complicações.

Você também tem acesso a chat, documentos, compartilhamento de arquivos e quadros de tarefas, tudo em um só lugar, tornando-o muito mais versátil para equipes que gerenciam projetos de clientes ou sprints de produtos.

Os melhores recursos

Crie tarefas recorrentes e dependências entre projetos

Use o chat em equipe com tópicos vinculados diretamente às tarefas

Gere tarefas inteligentes e documentos específicos para projetos com o Orbit AI

Alterne entre as visualizações de linha do tempo, raia e lista sem esforço

Defina permissões de projeto para clientes e links de compartilhamento externo

Limitações interessantes

Ecossistema de integração menor em comparação com plataformas maiores

Análises limitadas ou recursos avançados de relatórios

Preços acessíveis

Gratuito (membros ilimitados)

Starter: US$ 49/mês por usuário

Pro: US$ 99/mês por usuário

Negócios: US$ 149/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários interessantes

G2 : 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nifty?

Uma avaliação da Capterra diz:

O Nifty é uma ótima ferramenta se você está procurando uma ferramenta de gerenciamento de projetos decente. É muito fácil começar a usar. O acompanhamento do projeto é fácil, pois possui vários recursos de acompanhamento, como Kanban e cronogramas. O preço também é o mais acessível e razoável. O recurso de suporte ao cliente também é excelente.

O Nifty é uma ótima ferramenta se você está procurando uma ferramenta de gerenciamento de projetos decente. É muito fácil começar a usar. O acompanhamento do projeto é fácil, pois possui vários recursos de acompanhamento, como Kanban e cronogramas. O preço também é o mais acessível e razoável. O recurso de suporte ao cliente também é excelente.

8. Trello (ideal para quadros de tarefas visuais e fluxos de trabalho simples)

via Trello

O Trello transforma o acompanhamento de tarefas em uma experiência visual — notas adesivas em um quadro digital, mas muito mais inteligente. É o tipo de ferramenta que ajuda sua equipe a “ver” o trabalho em andamento, não apenas listá-lo.

A beleza do Trello está em sua interface baseada em cartões. Cada cartão pode conter listas de verificação, comentários, anexos, prazos e campos personalizados.

Ao contrário do Stackby, que prioriza dados estruturados, o Trello foi criado para o fluxo. É perfeito para gerenciamento de tarefas leves, planejamento de equipes e fluxos de trabalho editoriais, onde a agilidade é mais importante do que bancos de dados.

Além disso, sua ferramenta de automação Butler permite definir regras e gatilhos para mover cartões, atribuir colegas de equipe e enviar alertas, reduzindo o trabalho repetitivo sem a necessidade de integrações. Com os planos mais caros, você também pode aproveitar o Atlassian Intelligence para o seu trabalho.

Melhores recursos do Trello

Adicione Power-Ups para calendários, controle de tempo, votação e muito mais

Use modelos de cartões para padronizar tarefas recorrentes

Filtre quadros por etiqueta, membro ou data de vencimento

Sincronize painéis com o Slack, Google Drive e Microsoft Teams

Gerencie vários quadros com o Trello Workspaces

Limitações do Trello

Não é ideal para fluxos de trabalho complexos ou grandes conjuntos de dados

Relatórios e análises de projetos limitados

Preços do Trello

Gratuito (até 10 colaboradores)

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente, estimado para 50 usuários)

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2 : 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Um avaliador do G2 compartilha:

O Trello me permite organizar meus projetos e trabalhar de uma maneira aberta e gráfica que é fácil de entender à primeira vista. É intuitivo, então passo menos tempo com fluxos de trabalho e mais tempo trabalhando. Como é simples de usar, posso integrar a equipe facilmente sem gastar uma fortuna em treinamentos complicados.

O Trello me permite organizar meus projetos e trabalhar de uma forma aberta e gráfica que é fácil de entender à primeira vista. É intuitivo, então passo menos tempo com fluxos de trabalho e mais tempo trabalhando. Como é simples de usar, consigo integrar a equipe facilmente, sem gastar uma fortuna em treinamentos complicados.

9. Coda (ideal para transformar documentos em espaços de trabalho dinâmicos)

Em algum lugar entre um documento e um banco de dados, o Coda silenciosamente quebra as regras do que um documento pode fazer. Você não apenas escreve no Coda, mas também cria, automatiza e conecta fluxos de trabalho inteiros dentro de uma página.

A verdadeira magia do Coda está nos seus Packs e no sistema de fórmulas, que transformam seus documentos em poderosos mini-aplicativos. Você pode importar dados de ferramentas como Slack, Jira ou Google Agenda, executar botões para acionar tarefas e escrever fórmulas que abrangem tabelas e seções.

O Stackby, embora ofereça o poder de um banco de dados, não permite esse nível de interação e personalização dentro de um documento.

No Coda, sua equipe não precisa alternar entre guias ou ferramentas — ela pode gerenciar tarefas, tomar decisões e agir sem sair do documento. É ideal para equipes baseadas em conhecimento e líderes de operações que desejam uma tela flexível com lógica inteligente integrada.

Principais recursos do Coda

Crie páginas interativas com seções recolhíveis e tabelas incorporadas

Use botões para acionar ações como notificações, atualizações ou chamadas de API

Personalize fluxos de trabalho com formatação condicional baseada em lógica

Publique documentos como sites ou compartilhe-os em portais fáceis de usar para os clientes

Colabore com permissões detalhadas em tabelas, páginas e pacotes

Limitações do Coda

Pode levar algum tempo para aprender toda a lógica e a sintaxe das fórmulas

A experiência móvel é menos fluida do que a versão para desktop

Preços do Coda

Gratuito

Pro: US$ 12/mês por Doc Maker (editores gratuitos)

Equipe: US$ 36/mês por Doc Maker (editores gratuitos)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Coda

G2 : 4,7/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Coda?

Um avaliador da Capterra compartilha:

*Na minha opinião, o Coda é como o Word/Docs com a funcionalidade do Excel/Sheets/Airtable e a aparência do Notion — pegue tudo isso e adicione personalização quase ilimitada e uma equipe de suporte ao cliente fantástica que ajudará você a alcançar coisas que você nem imaginava ser possível — o resultado final é apenas um documento, do jeito que os documentos devem ser

*Na minha opinião, o Coda é como o Word/Docs com a funcionalidade do Excel/Sheets/Airtable e a aparência do Notion — pegue tudo isso e coloque em esteróides, adicionando personalização quase ilimitada e uma equipe de suporte ao cliente fantástica que ajudará você a alcançar coisas que você nem imaginava ser possível — o resultado final é apenas um documento, do jeito que os documentos devem ser

10. Retable (ideal para híbridos leves de planilhas e bancos de dados)

Por trás de seu design minimalista e elegante, o Retable esconde uma flexibilidade surpreendente, como uma planilha que aprendeu novos truques enquanto você não estava olhando.

O Retable oferece um layout de tabela familiar, mas o aprimora com formatação condicional, várias visualizações e tipos de colunas inteligentes. Enquanto o Stackby parece rígido ou confuso quando a complexidade aumenta, o Retable mantém as coisas ágeis e fáceis de usar.

Você pode filtrar visualizações, codificar dados por cores e aplicar fórmulas facilmente, sem precisar passar por um longo processo de aprendizagem. Sua estrutura dinâmica a torna perfeita para profissionais autônomos, startups ou equipes que desejam escapar de planilhas volumosas sem mergulhar de cabeça em softwares corporativos.

Melhores recursos do Retable

Colabore em tempo real com sincronização instantânea em nível de célula

Defina permissões no nível da coluna para uma colaboração segura em equipe

Use as visualizações de calendário, kanban e galeria para visualizar os dados

Compartilhe visualizações ao vivo externamente por meio de links públicos ou códigos incorporados

Acompanhe as alterações com o histórico de versões e as opções de reversão

Enriqueça os dados com os tipos de coluna Chat GPT

Limitações do Retable

Biblioteca de modelos limitada em comparação com plataformas maiores

Carece de automação profunda ou integrações nativas

Preços do Retable

Equipe: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Retable

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Retable?

Uma avaliação da Capterra diz:

Ele preenche uma lacuna de dados entre bancos de dados e planilhas. Do ponto de vista das planilhas, ele é mais voltado para armazenar dados sem um banco de dados completo, mas mais rico em criadores fáceis de usar do que um banco de dados. Adoro como você tem várias maneiras de incorporar visualizações de dados em outros aplicativos, onde você pode modificá-los e coletar dados.

Ele preenche uma lacuna de dados entre bancos de dados e planilhas. Do ponto de vista das planilhas, ele é mais voltado para armazenar dados sem um banco de dados completo, mas mais rico em criadores fáceis de usar do que um banco de dados. Adoro como você tem várias maneiras de incorporar visualizações de dados em outros aplicativos, onde você pode modificá-los e coletar dados.

De planilhas a superpoderes com o ClickUp

Vamos ser sinceros: o Stackby foi um bom começo, mas agora é hora de passar para ferramentas que fazem mais do que apenas armazenar dados. Se você deseja uma colaboração mais organizada, automação mais inteligente, fácil programação de projetos ou uma plataforma que se adapte aos seus fluxos de trabalho exclusivos, a alternativa certa pode transformar completamente o trabalho da sua equipe.

Entre todas as ferramentas disponíveis, o ClickUp se destaca como uma solução completa que combina flexibilidade, estrutura e facilidade de uso como nenhuma outra. De campos personalizados a visualizações dinâmicas em tabelas, é o espaço de trabalho moderno que você nunca vai superar.

Pronto para deixar as dificuldades das planilhas para trás? Inscreva-se no ClickUp e transforme seu fluxo de trabalho de básico em brilhante.