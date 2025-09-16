Modelos gratuitos de certificados de estágio para empregadores e equipes de RH

Você acaba de concluir um ciclo de estágio bem-sucedido. Seus estagiários agregaram valor real, contribuindo para projetos, aprendendo rapidamente e se tornando parte da equipe. Agora vem a etapa final: reconhecer oficialmente o trabalho deles.

Mas, em vez de se esforçar para criar certificados do zero, e se você tivesse opções profissionais e personalizáveis prontas para usar? Conheça os modelos de certificados de estágio.

Um estágio bem elaborado reconhece o esforço, constrói credibilidade e reflete positivamente na sua organização. O modelo certo mantém o foco na mensagem, não na formatação.

Vamos explorar os melhores modelos gratuitos de certificados de estágio para ajudá-lo a concluir cada estágio com o reconhecimento que ele merece.

🔍 Você sabia que a duração média dos estágios é de cerca de 18,3 semanas?

O que são modelos de certificados de estágio?

Os modelos de certificação de estágio são formatos prontos para uso que as empresas podem personalizar para certificar a experiência de um estagiário. Eles economizam tempo e garantem que todas as informações necessárias sejam incluídas de maneira profissional e consistente.

Aqui estão os elementos padrão de um modelo de certificado de estágio:

Nome do estagiário : O nome completo do estagiário garante que o certificado seja personalizado e emitido corretamente para o estagiário certo

Logotipo e nome da empresa : O logotipo e o nome oficiais da organização são colocados na parte superior

Duração do estágio : as datas específicas de início e término são claramente indicadas, descrevendo o período exato do estágio

Função e departamento : A posição do estagiário e o departamento para dar uma ideia do escopo e do contexto de suas responsabilidades

Assinatura e data: Assinatura do líder da equipe e do gerente para verificar se o estagiário atendeu às expectativas

🧠 Curiosidade: Entre os séculos XI e XVI, na Europa, jovens de apenas 12 anos tornavam-se aprendizes, vivendo com mestres artesãos, recebendo alojamento e alimentação, mas sem remuneração. Eles aprendiam ofícios como ferreiro, tecelão ou padeiro por um período de 2 a 7 anos.

O que torna um modelo de certificado de estágio bom?

Um modelo de estágio não é apenas uma formalidade, é um registro de experiência profissional que agrega valor à trajetória profissional do candidato.

Veja o que incluir para garantir que seu modelo atenda aos padrões de RH e às expectativas profissionais.

Clareza e legibilidade : escolha um design simples, com títulos claros e espaçamento suficiente. Isso ajuda os destinatários a ler e verificar os detalhes com facilidade

Campos essenciais : selecione um modelo com espaços para o nome do estagiário, datas do estágio, eventos realizados, tipo de trabalho, nome da empresa e uma declaração clara de conclusão. Isso garante uma certificação abrangente

Espaço para assinatura e carimbo : escolha um modelo com seções para a assinatura do gerente, carimbo oficial e sua designação. Isso adiciona credibilidade ao certificado

Permita a personalização : procure modelos personalizáveis para que você possa adaptar as caixas de texto ou adicionar seções e outros elementos facilmente

Consistência da marca: escolha um design que combine com o logotipo, as cores e o estilo de fonte da sua empresa. Isso aumenta o profissionalismo e o reconhecimento

➡️ Leia mais: Metas inteligentes para estudantes universitários

Modelos de certificados de estágio

Os modelos de certificados de estágio oferecem um formato profissional e organizado para incluir os principais detalhes do estágio. Aqui estão as opções de modelos de estágio que você deve experimentar:

1. Certificado de Conclusão com Faixa Colorida

via Microsoft

Reconheça as realizações dos estagiários com um certificado profissional e elegante usando este Certificado de Realização com Faixa Colorida da Microsoft personalizável. O modelo para download oferece flexibilidade, seja para imprimir ou compartilhar o design online.

Veja por que você vai gostar:

Personalize com fotos, gráficos e elementos de design

Adicione animações, transições ou vídeos para versões digitais

Inclua seções importantes para destacar o desempenho do estagiário

🔑 Ideal para: Profissionais de RH, fundadores de startups, instituições educacionais e recrutadores que precisam de um formato profissional para listar as realizações dos estagiários ao final do estágio.

2. Modelo colorido de certificado de prêmio de estágio

O Modelo Colorido de Certificado de Prêmio de Estágio da Template. Net apresenta um layout simples que começa com os detalhes da empresa e um resumo das realizações do estagiário. Ele também inclui o tipo de estágio, como programas cooperativos ou estágios de verão.

Veja por que você vai gostar:

Personalize cada elemento para combinar com as cores da sua marca

Adicione logotipos, imagens ou elementos de design para personalizar o certificado

Altere os detalhes ou adicione caixas de texto para que se adapte ao formato de certificação da sua empresa

🔑 Ideal para: Profissionais de RH e recrutadores que procuram um formato estruturado para emitir certificações.

3. Certificado de Apreciação com Gradiente Azul

via Canva

O Certificado de Apreciação com Gradiente Azul da Canva pode ser personalizado para se adequar ao formato da sua empresa. Com um layout organizado, este modelo de estágio ajuda você a destacar detalhes importantes, como duração do estágio, principais projetos e conquistas notáveis.

Veja por que você vai gostar:

Adicione distintivos ou reconhecimentos formais obtidos durante o estágio

Crie uma planilha vinculada para armazenar e acompanhar os detalhes dos certificados de todos os estagiários

Inclua as assinaturas dos respectivos líderes de equipe

🔑 Ideal para: Profissionais de RH que desejam gerenciar os detalhes dos estagiários e criar um certificado profissional.

4. Certificado de Conclusão

via Adobe

Criar um certificado de estágio elegante e detalhado é simples com o modelo de Certificado de Conclusão da Adobe. Com personalização — de margens a fontes —, adapte facilmente o design para combinar com a identidade visual da sua empresa.

Seja impresso ou compartilhado digitalmente, este modelo de estágio ajuda você a emitir certificados com aparência profissional e personalizados.

Veja por que você vai gostar:

Adicione caixas de destaque para mostrar datas importantes e conquistas dos estagiários

Inclua informações essenciais sobre a empresa e detalhes do estágio de forma clara

Conecte-se ao seu espaço de trabalho para otimizar a edição e o compartilhamento de arquivos

🔑 Ideal para: Instituições educacionais e recrutadores que desejam um formato profissional para criar certificados de estágio com facilidade.

💡 Dica profissional: use as automações do ClickUp para notificar você ou sua equipe quando um estágio terminar, solicitando que você gere e envie o certificado.

5. Certificado de estágio em PDF da Jotform

via Jotform

O Certificado de Estágio em PDF da Jotform inclui todas as informações importantes: nome do estagiário, duração do estágio, projetos realizados e conquistas. A melhor parte? Ele vem com a ferramenta Assinatura para que o emissor certifique o documento.

Veja por que você vai gostar:

Crie um formulário para coletar detalhes do estágio e gerar certificados automaticamente

Personalize-o adicionando imagens, logotipos ou ícones para melhorar o apelo visual

Compartilhe o certificado digitalmente ou imprima-o

🔑 Ideal para: Equipes pequenas que procuram um modelo abrangente para emitir certificados.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Docs para criar e armazenar seus modelos de certificados de estágio. Você pode criar um modelo reutilizável, colaborar com sua equipe e facilmente duplicar ou editar certificados para cada estagiário.

6. Modelo de certificado de treinamento em espaços confinados com bordas e profissional

via Certificador

O modelo de certificado de treinamento em espaços confinados com bordas e profissional da Certifier ajuda você a reconhecer a conclusão do treinamento em programas de segurança e conformidade. Ele também está disponível nos formatos Figma e Microsoft Word.

Além disso, o modelo de estágio permite personalizar o layout e outros elementos gráficos para incluir detalhes do treinamento e apresentá-lo como prova de realização.

Veja por que você vai gostar:

Liste os tópicos do curso concluídos e os principais marcos do treinamento

Adicione emblemas ou certificações obtidos para reconhecimento visual

Personalize o modelo online e emita certificados em massa

🔑 Ideal para: Centros de educação autorizados pelo Instituto de Treinamento da OSHA (OTI) e instrutores autorizados pela OSHA que desejam documentar o treinamento.

7. Certificado de Participação da Freepik

via Freepik

O Modelo de Certificado de Participação da Freepik oferece um layout limpo e profissional para destacar as principais realizações do estagiário. Este modelo garante que seu certificado tenha uma aparência elegante e inclua todas as informações essenciais.

Veja por que você vai gostar:

Personalize o design para combinar com a sua marca, personalizando cores, caixas de texto e layout

Adicione distintivos como Melhor Estagiário ou outros reconhecimentos

Insira um código QR para facilitar o acesso aos registros ou portfólios dos estagiários

Crie um link para uma unidade compartilhada com documentos de apoio ou feedback

🔑 Ideal para: Instituições educacionais e pequenas equipes que desejam um formato profissional para certificar estagiários após o período de estágio.

8. Modelo de integração de funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize a lista de verificação de integração, marque reuniões e agende treinamentos com o modelo de integração de funcionários do ClickUp

Está tendo dificuldades para contratar estagiários e acompanhar sua trajetória? Experimente o modelo de integração de funcionários do ClickUp. Ele oferece suporte a listas de tarefas organizadas nas áreas de RH, jurídico, segurança, treinamento, software e hardware.

Este modelo de integração permite que você organize todas as etapas, desde o compartilhamento de recursos e gerenciamento de documentos até a avaliação e certificação final.

Veja por que você vai gostar:

Crie formulários detalhados de integração de estagiários para acompanhar o progresso e o desempenho com precisão

Personalize listas de verificação de integração para cada estagiário

Defina gatilhos automatizados para atualizar o status da tarefa à medida que cada etapa é concluída

Otimize a contratação, integração e certificação para uma experiência tranquila e consistente, tanto para as equipes quanto para os estagiários

🔑 Ideal para: Profissionais de RH, fundadores de startups e recrutadores que desejam estruturar as experiências de integração de estagiários e documentar os marcos de treinamento para certificações.

9. Modelo de metas SMART do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje as metas dos estagiários, acompanhe-as e crie feedback detalhado com o modelo de metas SMART do ClickUp

O modelo de metas SMART do ClickUp ajuda você a se manter organizado e focado nas metas durante todo o programa de estágio.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as conquistas do seu estagiário em Objetivos do Estágio para garantir transparência e feedback

Classifique o esforço de cada tarefa de 1 a 10 para priorizar as áreas de desenvolvimento do estagiário

Crie cartões de tarefas com subtarefas, listas de verificação e recursos para garantir clareza

Com a visualização em quadro branco, você pode definir metas claras e específicas para cada estagiário, completas com recursos visuais e codificação por cores para referência rápida

Use a visualização do quadro para acompanhar o progresso rapidamente e ajudar a orientar os estagiários de forma eficaz em todas as etapas

🔑 Ideal para: Fundadores de startups, centros de treinamento e recrutadores que buscam uma estrutura organizada para avaliar estagiários e garantir um processo de certificação sem complicações.

📣 Opinião do cliente: Veja o que Karthik Itharajula, líder de anotações da carscan.AI, pensa sobre o uso do ClickUp: Com a ajuda do ClickUp, estamos monitorando o progresso diário das tarefas relacionadas à produtividade, e ele também é capaz de lidar com todas as nossas questões relacionadas ao status, como passar de em andamento para concluído e, em seguida, para em revisão, para que a alta administração possa ter uma ideia sobre o status. Com a ajuda do ClickUp, estamos monitorando o progresso diário das tarefas relacionadas à produtividade, e ele também é capaz de lidar com todas as nossas questões relacionadas ao status, como passar de em andamento para concluído e, em seguida, para em revisão, para que a alta administração possa ter uma ideia sobre o status.

10. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina objetivos para o estagiário, documente o progresso e identifique os principais pontos fortes com o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Procurando um modelo que garanta uma integração e certificação tranquilas para seus estagiários? Experimente o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp. Ele permite que você delineie as principais tarefas nas etapas de 30, 60 e 90 dias do estágio. Além disso, você pode acompanhar quem é o responsável, quem foi designado, a prioridade das tarefas e as datas de vencimento — tudo em um só lugar.

Veja por que você vai gostar:

Crie um plano de integração estruturado com resultados claros ao longo do estágio

Use a visualização do calendário para mapear tarefas e ficar à frente dos prazos

Armazene todos os documentos de integração, treinamento e avaliação na guia Referências

Com a visualização do quadro, você pode monitorar o progresso em tempo real e mover as tarefas por cada etapa com facilidade

🔑 Ideal para: Recrutadores que procuram uma ferramenta para organizar as metas e a documentação dos estagiários para um processo de certificação sem complicações.

➡️ Leia mais: Exemplos de planos de desenvolvimento de carreira

11. Modelo de entrevista de saída da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Capture o feedback final e os dados de desempenho antes de emitir a certificação com o modelo de entrevista de saída da ClicUp

Quando chegar a hora dos estagiários saírem, ter tudo organizado garante um processo de emissão de certificados tranquilo e sem complicações. O modelo de entrevista de saída do ClickUp oferece um formato estruturado para coletar e armazenar todos os detalhes necessários.

Este modelo ajuda você a criar facilmente perguntas claras para entrevistas finais, para uma avaliação completa.

Veja por que você vai gostar:

Adicione páginas para incluir documentos de apoio, feedback e referências

Registre os números de identificação profissional do gerente do estagiário e do responsável para uma validação precisa

Insira comentários ou vincule documentos relacionados a cada seção para obter um melhor contexto

Seções dedicadas a detalhes do estagiário, resultados de aprendizagem, experiência profissional, satisfação no trabalho, feedback e assinaturas

🔑 Ideal para: gerentes de RH que buscam um formato estruturado para facilitar o feedback e a certificação dos estagiários.

➡️ Leia mais: Modelos de mapa de carreira para criar um roteiro de carreira claro

12. Modelo de plano de treinamento ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie os objetivos de aprendizagem dos estagiários e colete feedback com o modelo de plano de treinamento do ClickUp

O modelo de plano de treinamento do ClickUp ajuda você a criar uma experiência de aprendizagem clara e orientada para objetivos. Ele permite que você defina os objetivos de aprendizagem, marcos e módulos de treinamento dos estagiários, todos mapeados para os resultados da certificação.

Além disso, este modelo garante que seu processo de treinamento seja completo, mensurável e alinhado com os parâmetros de certificação finais.

Veja por que você vai gostar:

Seções dedicadas a objetivos de treinamento, cronogramas, visão geral do conteúdo e recursos

Converta os objetivos de treinamento em tarefas práticas com prazos definidos

Especifique os métodos de treinamento — workshops, tarefas práticas ou módulos online

Documente o feedback pós-estágio para agilizar a preparação do certificado

🔑 Ideal para: Profissionais de RH e instituições de treinamento que desejam um formato estruturado para mapear as metas e o sucesso dos estagiários para a emissão do certificado.

💡 Dica profissional: ferramentas com tecnologia de IA, como o ClickUp Brain, são uma ótima maneira de criar certificados de estágio personalizados. Gere uma certificação profissional com detalhes específicos do estagiário

Elabore comentários e notas sobre as tarefas do estagiário em um formato fácil de acompanhar

Gere um resumo do progresso do estagiário e do status das tarefas para uma rápida revisão e documentação

Escolha entre vários estilos visuais, incluindo fotográfico, anime, artístico e muito mais

13. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as tarefas e a conclusão dos estagiários para avaliar o progresso com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Os estagiários muitas vezes precisam lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp facilita para que tanto os estagiários quanto as equipes permaneçam no caminho certo. Com visualizações personalizadas pré-construídas, o modelo ajuda a acompanhar os responsáveis, as datas de vencimento e o tempo estimado.

Veja por que você vai gostar:

Inclua cartões de tarefas detalhados para maior visibilidade e referência rápida

Use o agendamento de arrastar e soltar na visualização do calendário para um planejamento flexível

Defina dependências de tarefas para evitar atrasos e gerenciar cronogramas com facilidade

Classifique as tarefas por prioridade e departamento para planejar e monitorar o progresso facilmente a partir de um painel central

🔑 Ideal para: gerentes de RH e institutos de treinamento que desejam documentar as tarefas dos estagiários e as taxas de conclusão para emitir certificações.

➡️ Leia mais: Como escrever um currículo para iniciantes?

14. Modelo de folha de presença ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as horas dos estagiários, monitore a disponibilidade e defina lembretes com o modelo de folha de presença do ClickUp

O modelo de folha de presença do ClickUp oferece um formato estruturado para registrar e revisar facilmente os registros de presença. Seu formulário de presença personalizado ajuda você a acompanhar se um estagiário estava presente, atrasado ou de licença, mantendo os dados claros e prontos para a revisão da certificação.

Veja por que você vai gostar:

Registre os dados de contato do estagiário para facilitar a consulta

Registre o tempo acompanhado, o projeto atribuído, o instrutor e as notas diárias de aprendizagem para um acompanhamento eficiente

Defina lembretes flexíveis para os estagiários sobre seus horários de trabalho

Sincronize automaticamente todas as entradas do formulário com a planilha de acompanhamento principal, eliminando a entrada manual

🔑 Ideal para: Pequenas equipes e centros de treinamento que desejam acompanhar as horas de trabalho dos estagiários para determinar a elegibilidade para o certificado.

15. Modelo de documentação de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente os projetos e tarefas específicas dos estagiários com o modelo de documentação de projetos do ClickUp

O modelo de documentação de projeto do ClickUp serve tanto como um rastreador de desempenho quanto como prova de certificação, tornando a documentação do projeto perfeita e confiável.

Isso ajuda você a converter as metas do estagiário em marcos mensuráveis. Como? Com seções dedicadas às metas do projeto, histórico e resumo, você pode documentar claramente a função do estagiário. Além disso, a revisão do projeto ajuda você a avaliar o desempenho e os resultados de aprendizagem deles.

Veja por que você vai gostar:

Crie uma tabela estruturada listando os marcos do estagiário, o líder da equipe e comentários ou observações

Crie um cronograma visual com prazos para cada tarefa para acompanhar a produtividade do estagiário

Defina métricas de desempenho essenciais para avaliar as contribuições dos estagiários de forma eficaz

🔑 Ideal para: Profissionais de RH e institutos de treinamento que desejam acompanhar as contribuições dos estagiários aos projetos e validar a certificação.

📮 ClickUp Insight: 16% dos gerentes têm dificuldade em integrar atualizações de várias ferramentas em uma visão coesa. Quando as atualizações estão dispersas, você gasta mais tempo reunindo informações e menos tempo liderando. O resultado? Cargas administrativas desnecessárias, informações perdidas e desalinhamento. Com o espaço de trabalho completo do ClickUp, os gerentes podem centralizar tarefas, documentos e atualizações, reduzindo o trabalho excessivo e revelando as informações mais importantes, exatamente quando elas são necessárias. 💫 Resultados reais: Reúna 200 profissionais em um único espaço de trabalho ClickUp, usando modelos personalizáveis e acompanhamento de tempo para reduzir despesas gerais e melhorar os prazos de entrega em vários locais.

16. Modelo de relatório semanal de status do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o progresso semanal do estagiário com o modelo de relatório de status semanal do ClickUp

Gerencie o desempenho e os registros de engajamento dos estagiários de maneira integrada com o modelo de relatório semanal do ClickUp. Ele oferece uma visão geral clara dos projetos atuais do estagiário, facilitando o registro das contribuições e o acompanhamento do crescimento ao longo do tempo.

Isso também facilita as avaliações e apoia um processo de certificação contínuo.

Veja por que você vai gostar:

Adicione uma prévia da lista de tarefas da próxima semana para manter a continuidade

Personalize tabelas ou adicione novas para capturar métricas de desempenho específicas

Crie subpáginas para organizar de forma organizada os registros semanais de tarefas ao longo do estágio

Ajuda você a manter um registro semanal do estagiário com detalhes como data de vencimento, data de conclusão, líder da equipe e feedback

🔑 Ideal para: Fundadores de startups, recrutadores e instituições educacionais que desejam acompanhar o desempenho semanal dos estagiários para uma avaliação eficiente no momento da certificação.

17. Modelo de avaliação de desempenho ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas claras e avalie o desempenho do estagiário de forma abrangente com o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Projetado para avaliações de 360 graus, o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp permite coletar feedback de colegas, acompanhar conquistas mensuráveis e avaliar a elegibilidade para certificação — tudo em um só lugar.

Sejam números de vendas, índices de satisfação do cliente ou taxas de conclusão de tarefas, este modelo de avaliação de desempenho ajuda você a documentar tudo isso.

Veja por que você vai gostar:

Liste métricas de desempenho claras para avaliar as contribuições dos estagiários

Inclua uma seção de autoavaliação para incentivar a reflexão do estagiário

Crie páginas para diferentes estagiários para manter as avaliações dos estagiários organizadas

Otimize o acompanhamento pós-avaliação com os estagiários, tornando as decisões de recontratação mais organizadas e eficientes

🔑 Ideal para: Pequenas empresas e institutos de treinamento que precisam de uma ferramenta abrangente para avaliar o desempenho dos estagiários.

🔍 Você sabia? Em média, 53% dos estagiários qualificados foram convertidos em contratações em tempo integral para cargos de nível básico.

18. Modelo de registro de funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize as tarefas, avaliações e registros de saída dos estagiários com o modelo de registro de funcionários do ClickUp

Organizar as tarefas e avaliações dos estagiários não é mais um incômodo com o modelo de registro de funcionários do ClickUp. É a sua solução completa para acompanhar, gerenciar e documentar cada etapa da jornada do estagiário.

Este modelo oferece uma estrutura organizada para armazenar tarefas, avaliações e detalhes de saída. As subpáginas permitem adicionar documentos essenciais, como contratos de funcionários, relatórios de progresso e muito mais, tornando a gestão de estagiários perfeita do início ao fim.

Veja por que você vai gostar:

Registre detalhes completos do histórico, incluindo formação acadêmica, experiência profissional, recrutamento e desligamento

Defina métricas de desempenho em formato de lista de verificação para simplificar as avaliações

Adicione comentários e recomendações para referência futura ou certificação

🔑 Ideal para: gerentes de RH, equipes pequenas e instituições de treinamento que desejam manter os dados dos estagiários organizados.

Registre e acompanhe o desempenho do estagiário com o ClickUp

Os modelos de certificado de estágio facilitam a inclusão de todos os detalhes essenciais da trajetória do estagiário em um formato estruturado.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda você a otimizar todo esse processo. Desde o registro de documentos e acompanhamento do desempenho até a emissão de certificados que refletem as contribuições dos estagiários, o ClickUp cuida de tudo para você.

Com modelos personalizáveis e recursos de acompanhamento poderosos, o gerenciamento dos registros dos estagiários é perfeito.

Portanto, não deixe que dados dispersos levem a erros de certificação. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para simplificar seu processo de documentação de estágio.