Modelos gratuitos de certificados de estágio para empregadores e equipes de RH

Você acaba de concluir um ciclo de estágio bem-sucedido. Seus estagiários agregaram valor real, contribuindo para projetos, aprendendo rapidamente e se tornando parte da equipe. Agora vem a etapa final: reconhecer oficialmente o trabalho deles.
Mas, em vez de se esforçar para criar certificados do zero, e se você tivesse opções profissionais e personalizáveis prontas para usar? Conheça os modelos de certificados de estágio.
Um estágio bem elaborado reconhece o esforço, constrói credibilidade e reflete positivamente na sua organização. O modelo certo mantém o foco na mensagem, não na formatação.
Vamos explorar os melhores modelos gratuitos de certificados de estágio para ajudá-lo a concluir cada estágio com o reconhecimento que ele merece.
🔍 Você sabia que a duração média dos estágios é de cerca de 18,3 semanas?
O que são modelos de certificados de estágio?
Os modelos de certificação de estágio são formatos prontos para uso que as empresas podem personalizar para certificar a experiência de um estagiário. Eles economizam tempo e garantem que todas as informações necessárias sejam incluídas de maneira profissional e consistente.
Aqui estão os elementos padrão de um modelo de certificado de estágio:
- Nome do estagiário: O nome completo do estagiário garante que o certificado seja personalizado e emitido corretamente para o estagiário certo
- Logotipo e nome da empresa: O logotipo e o nome oficiais da organização são colocados na parte superior
- Duração do estágio: as datas específicas de início e término são claramente indicadas, descrevendo o período exato do estágio
- Função e departamento: A posição do estagiário e o departamento para dar uma ideia do escopo e do contexto de suas responsabilidades
- Assinatura e data: Assinatura do líder da equipe e do gerente para verificar se o estagiário atendeu às expectativas
🧠 Curiosidade: Entre os séculos XI e XVI, na Europa, jovens de apenas 12 anos tornavam-se aprendizes, vivendo com mestres artesãos, recebendo alojamento e alimentação, mas sem remuneração. Eles aprendiam ofícios como ferreiro, tecelão ou padeiro por um período de 2 a 7 anos.
O que torna um modelo de certificado de estágio bom?
Um modelo de estágio não é apenas uma formalidade, é um registro de experiência profissional que agrega valor à trajetória profissional do candidato.
Veja o que incluir para garantir que seu modelo atenda aos padrões de RH e às expectativas profissionais.
- Clareza e legibilidade: escolha um design simples, com títulos claros e espaçamento suficiente. Isso ajuda os destinatários a ler e verificar os detalhes com facilidade
- Campos essenciais: selecione um modelo com espaços para o nome do estagiário, datas do estágio, eventos realizados, tipo de trabalho, nome da empresa e uma declaração clara de conclusão. Isso garante uma certificação abrangente
- Espaço para assinatura e carimbo: escolha um modelo com seções para a assinatura do gerente, carimbo oficial e sua designação. Isso adiciona credibilidade ao certificado
- Permita a personalização: procure modelos personalizáveis para que você possa adaptar as caixas de texto ou adicionar seções e outros elementos facilmente
- Consistência da marca: escolha um design que combine com o logotipo, as cores e o estilo de fonte da sua empresa. Isso aumenta o profissionalismo e o reconhecimento
Modelos de certificados de estágio
Os modelos de certificados de estágio oferecem um formato profissional e organizado para incluir os principais detalhes do estágio. Aqui estão as opções de modelos de estágio que você deve experimentar:
1. Certificado de Conclusão com Faixa Colorida
Reconheça as realizações dos estagiários com um certificado profissional e elegante usando este Certificado de Realização com Faixa Colorida da Microsoft personalizável. O modelo para download oferece flexibilidade, seja para imprimir ou compartilhar o design online.
Veja por que você vai gostar:
- Personalize com fotos, gráficos e elementos de design
- Adicione animações, transições ou vídeos para versões digitais
- Inclua seções importantes para destacar o desempenho do estagiário
🔑 Ideal para: Profissionais de RH, fundadores de startups, instituições educacionais e recrutadores que precisam de um formato profissional para listar as realizações dos estagiários ao final do estágio.
2. Modelo colorido de certificado de prêmio de estágio
O Modelo Colorido de Certificado de Prêmio de Estágio da Template. Net apresenta um layout simples que começa com os detalhes da empresa e um resumo das realizações do estagiário. Ele também inclui o tipo de estágio, como programas cooperativos ou estágios de verão.
Veja por que você vai gostar:
- Personalize cada elemento para combinar com as cores da sua marca
- Adicione logotipos, imagens ou elementos de design para personalizar o certificado
- Altere os detalhes ou adicione caixas de texto para que se adapte ao formato de certificação da sua empresa
🔑 Ideal para: Profissionais de RH e recrutadores que procuram um formato estruturado para emitir certificações.
3. Certificado de Apreciação com Gradiente Azul
O Certificado de Apreciação com Gradiente Azul da Canva pode ser personalizado para se adequar ao formato da sua empresa. Com um layout organizado, este modelo de estágio ajuda você a destacar detalhes importantes, como duração do estágio, principais projetos e conquistas notáveis.
Veja por que você vai gostar:
- Adicione distintivos ou reconhecimentos formais obtidos durante o estágio
- Crie uma planilha vinculada para armazenar e acompanhar os detalhes dos certificados de todos os estagiários
- Inclua as assinaturas dos respectivos líderes de equipe
🔑 Ideal para: Profissionais de RH que desejam gerenciar os detalhes dos estagiários e criar um certificado profissional.
4. Certificado de Conclusão
Criar um certificado de estágio elegante e detalhado é simples com o modelo de Certificado de Conclusão da Adobe. Com personalização — de margens a fontes —, adapte facilmente o design para combinar com a identidade visual da sua empresa.
Seja impresso ou compartilhado digitalmente, este modelo de estágio ajuda você a emitir certificados com aparência profissional e personalizados.
Veja por que você vai gostar:
- Adicione caixas de destaque para mostrar datas importantes e conquistas dos estagiários
- Inclua informações essenciais sobre a empresa e detalhes do estágio de forma clara
- Conecte-se ao seu espaço de trabalho para otimizar a edição e o compartilhamento de arquivos
🔑 Ideal para: Instituições educacionais e recrutadores que desejam um formato profissional para criar certificados de estágio com facilidade.
💡 Dica profissional: use as automações do ClickUp para notificar você ou sua equipe quando um estágio terminar, solicitando que você gere e envie o certificado.
5. Certificado de estágio em PDF da Jotform
O Certificado de Estágio em PDF da Jotform inclui todas as informações importantes: nome do estagiário, duração do estágio, projetos realizados e conquistas. A melhor parte? Ele vem com a ferramenta Assinatura para que o emissor certifique o documento.
Veja por que você vai gostar:
- Crie um formulário para coletar detalhes do estágio e gerar certificados automaticamente
- Personalize-o adicionando imagens, logotipos ou ícones para melhorar o apelo visual
- Compartilhe o certificado digitalmente ou imprima-o
🔑 Ideal para: Equipes pequenas que procuram um modelo abrangente para emitir certificados.
💡 Dica profissional: use o ClickUp Docs para criar e armazenar seus modelos de certificados de estágio. Você pode criar um modelo reutilizável, colaborar com sua equipe e facilmente duplicar ou editar certificados para cada estagiário.
6. Modelo de certificado de treinamento em espaços confinados com bordas e profissional
O modelo de certificado de treinamento em espaços confinados com bordas e profissional da Certifier ajuda você a reconhecer a conclusão do treinamento em programas de segurança e conformidade. Ele também está disponível nos formatos Figma e Microsoft Word.
Além disso, o modelo de estágio permite personalizar o layout e outros elementos gráficos para incluir detalhes do treinamento e apresentá-lo como prova de realização.
Veja por que você vai gostar:
- Liste os tópicos do curso concluídos e os principais marcos do treinamento
- Adicione emblemas ou certificações obtidos para reconhecimento visual
- Personalize o modelo online e emita certificados em massa
🔑 Ideal para: Centros de educação autorizados pelo Instituto de Treinamento da OSHA (OTI) e instrutores autorizados pela OSHA que desejam documentar o treinamento.
7. Certificado de Participação da Freepik
O Modelo de Certificado de Participação da Freepik oferece um layout limpo e profissional para destacar as principais realizações do estagiário. Este modelo garante que seu certificado tenha uma aparência elegante e inclua todas as informações essenciais.
Veja por que você vai gostar:
- Personalize o design para combinar com a sua marca, personalizando cores, caixas de texto e layout
- Adicione distintivos como Melhor Estagiário ou outros reconhecimentos
- Insira um código QR para facilitar o acesso aos registros ou portfólios dos estagiários
- Crie um link para uma unidade compartilhada com documentos de apoio ou feedback
🔑 Ideal para: Instituições educacionais e pequenas equipes que desejam um formato profissional para certificar estagiários após o período de estágio.
8. Modelo de integração de funcionários do ClickUp
Está tendo dificuldades para contratar estagiários e acompanhar sua trajetória? Experimente o modelo de integração de funcionários do ClickUp. Ele oferece suporte a listas de tarefas organizadas nas áreas de RH, jurídico, segurança, treinamento, software e hardware.
Este modelo de integração permite que você organize todas as etapas, desde o compartilhamento de recursos e gerenciamento de documentos até a avaliação e certificação final.
Veja por que você vai gostar:
- Crie formulários detalhados de integração de estagiários para acompanhar o progresso e o desempenho com precisão
- Personalize listas de verificação de integração para cada estagiário
- Defina gatilhos automatizados para atualizar o status da tarefa à medida que cada etapa é concluída
- Otimize a contratação, integração e certificação para uma experiência tranquila e consistente, tanto para as equipes quanto para os estagiários
🔑 Ideal para: Profissionais de RH, fundadores de startups e recrutadores que desejam estruturar as experiências de integração de estagiários e documentar os marcos de treinamento para certificações.
9. Modelo de metas SMART do ClickUp
O modelo de metas SMART do ClickUp ajuda você a se manter organizado e focado nas metas durante todo o programa de estágio.
Veja por que você vai gostar:
- Acompanhe as conquistas do seu estagiário em Objetivos do Estágio para garantir transparência e feedback
- Classifique o esforço de cada tarefa de 1 a 10 para priorizar as áreas de desenvolvimento do estagiário
- Crie cartões de tarefas com subtarefas, listas de verificação e recursos para garantir clareza
- Com a visualização em quadro branco, você pode definir metas claras e específicas para cada estagiário, completas com recursos visuais e codificação por cores para referência rápida
- Use a visualização do quadro para acompanhar o progresso rapidamente e ajudar a orientar os estagiários de forma eficaz em todas as etapas
🔑 Ideal para: Fundadores de startups, centros de treinamento e recrutadores que buscam uma estrutura organizada para avaliar estagiários e garantir um processo de certificação sem complicações.
📣 Opinião do cliente: Veja o que Karthik Itharajula, líder de anotações da carscan.AI, pensa sobre o uso do ClickUp:
Com a ajuda do ClickUp, estamos monitorando o progresso diário das tarefas relacionadas à produtividade, e ele também é capaz de lidar com todas as nossas questões relacionadas ao status, como passar de em andamento para concluído e, em seguida, para em revisão, para que a alta administração possa ter uma ideia sobre o status.
10. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp
Procurando um modelo que garanta uma integração e certificação tranquilas para seus estagiários? Experimente o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp. Ele permite que você delineie as principais tarefas nas etapas de 30, 60 e 90 dias do estágio. Além disso, você pode acompanhar quem é o responsável, quem foi designado, a prioridade das tarefas e as datas de vencimento — tudo em um só lugar.
Veja por que você vai gostar:
- Crie um plano de integração estruturado com resultados claros ao longo do estágio
- Use a visualização do calendário para mapear tarefas e ficar à frente dos prazos
- Armazene todos os documentos de integração, treinamento e avaliação na guia Referências
- Com a visualização do quadro, você pode monitorar o progresso em tempo real e mover as tarefas por cada etapa com facilidade
🔑 Ideal para: Recrutadores que procuram uma ferramenta para organizar as metas e a documentação dos estagiários para um processo de certificação sem complicações.
11. Modelo de entrevista de saída da ClickUp
Quando chegar a hora dos estagiários saírem, ter tudo organizado garante um processo de emissão de certificados tranquilo e sem complicações. O modelo de entrevista de saída do ClickUp oferece um formato estruturado para coletar e armazenar todos os detalhes necessários.
Este modelo ajuda você a criar facilmente perguntas claras para entrevistas finais, para uma avaliação completa.
Veja por que você vai gostar:
- Adicione páginas para incluir documentos de apoio, feedback e referências
- Registre os números de identificação profissional do gerente do estagiário e do responsável para uma validação precisa
- Insira comentários ou vincule documentos relacionados a cada seção para obter um melhor contexto
- Seções dedicadas a detalhes do estagiário, resultados de aprendizagem, experiência profissional, satisfação no trabalho, feedback e assinaturas
🔑 Ideal para: gerentes de RH que buscam um formato estruturado para facilitar o feedback e a certificação dos estagiários.
12. Modelo de plano de treinamento ClickUp
O modelo de plano de treinamento do ClickUp ajuda você a criar uma experiência de aprendizagem clara e orientada para objetivos. Ele permite que você defina os objetivos de aprendizagem, marcos e módulos de treinamento dos estagiários, todos mapeados para os resultados da certificação.
Além disso, este modelo garante que seu processo de treinamento seja completo, mensurável e alinhado com os parâmetros de certificação finais.
Veja por que você vai gostar:
- Seções dedicadas a objetivos de treinamento, cronogramas, visão geral do conteúdo e recursos
- Converta os objetivos de treinamento em tarefas práticas com prazos definidos
- Especifique os métodos de treinamento — workshops, tarefas práticas ou módulos online
- Documente o feedback pós-estágio para agilizar a preparação do certificado
🔑 Ideal para: Profissionais de RH e instituições de treinamento que desejam um formato estruturado para mapear as metas e o sucesso dos estagiários para a emissão do certificado.
💡 Dica profissional: ferramentas com tecnologia de IA, como o ClickUp Brain, são uma ótima maneira de criar certificados de estágio personalizados.
- Gere uma certificação profissional com detalhes específicos do estagiário
- Elabore comentários e notas sobre as tarefas do estagiário em um formato fácil de acompanhar
- Gere um resumo do progresso do estagiário e do status das tarefas para uma rápida revisão e documentação
- Escolha entre vários estilos visuais, incluindo fotográfico, anime, artístico e muito mais
13. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp
Os estagiários muitas vezes precisam lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp facilita para que tanto os estagiários quanto as equipes permaneçam no caminho certo. Com visualizações personalizadas pré-construídas, o modelo ajuda a acompanhar os responsáveis, as datas de vencimento e o tempo estimado.
Veja por que você vai gostar:
- Inclua cartões de tarefas detalhados para maior visibilidade e referência rápida
- Use o agendamento de arrastar e soltar na visualização do calendário para um planejamento flexível
- Defina dependências de tarefas para evitar atrasos e gerenciar cronogramas com facilidade
- Classifique as tarefas por prioridade e departamento para planejar e monitorar o progresso facilmente a partir de um painel central
🔑 Ideal para: gerentes de RH e institutos de treinamento que desejam documentar as tarefas dos estagiários e as taxas de conclusão para emitir certificações.
14. Modelo de folha de presença ClickUp
O modelo de folha de presença do ClickUp oferece um formato estruturado para registrar e revisar facilmente os registros de presença. Seu formulário de presença personalizado ajuda você a acompanhar se um estagiário estava presente, atrasado ou de licença, mantendo os dados claros e prontos para a revisão da certificação.
Veja por que você vai gostar:
- Registre os dados de contato do estagiário para facilitar a consulta
- Registre o tempo acompanhado, o projeto atribuído, o instrutor e as notas diárias de aprendizagem para um acompanhamento eficiente
- Defina lembretes flexíveis para os estagiários sobre seus horários de trabalho
- Sincronize automaticamente todas as entradas do formulário com a planilha de acompanhamento principal, eliminando a entrada manual
🔑 Ideal para: Pequenas equipes e centros de treinamento que desejam acompanhar as horas de trabalho dos estagiários para determinar a elegibilidade para o certificado.
15. Modelo de documentação de projeto ClickUp
O modelo de documentação de projeto do ClickUp serve tanto como um rastreador de desempenho quanto como prova de certificação, tornando a documentação do projeto perfeita e confiável.
Isso ajuda você a converter as metas do estagiário em marcos mensuráveis. Como? Com seções dedicadas às metas do projeto, histórico e resumo, você pode documentar claramente a função do estagiário. Além disso, a revisão do projeto ajuda você a avaliar o desempenho e os resultados de aprendizagem deles.
Veja por que você vai gostar:
- Crie uma tabela estruturada listando os marcos do estagiário, o líder da equipe e comentários ou observações
- Crie um cronograma visual com prazos para cada tarefa para acompanhar a produtividade do estagiário
- Defina métricas de desempenho essenciais para avaliar as contribuições dos estagiários de forma eficaz
🔑 Ideal para: Profissionais de RH e institutos de treinamento que desejam acompanhar as contribuições dos estagiários aos projetos e validar a certificação.
📮 ClickUp Insight: 16% dos gerentes têm dificuldade em integrar atualizações de várias ferramentas em uma visão coesa. Quando as atualizações estão dispersas, você gasta mais tempo reunindo informações e menos tempo liderando.
O resultado? Cargas administrativas desnecessárias, informações perdidas e desalinhamento. Com o espaço de trabalho completo do ClickUp, os gerentes podem centralizar tarefas, documentos e atualizações, reduzindo o trabalho excessivo e revelando as informações mais importantes, exatamente quando elas são necessárias.
💫 Resultados reais: Reúna 200 profissionais em um único espaço de trabalho ClickUp, usando modelos personalizáveis e acompanhamento de tempo para reduzir despesas gerais e melhorar os prazos de entrega em vários locais.
16. Modelo de relatório semanal de status do ClickUp
Gerencie o desempenho e os registros de engajamento dos estagiários de maneira integrada com o modelo de relatório semanal do ClickUp. Ele oferece uma visão geral clara dos projetos atuais do estagiário, facilitando o registro das contribuições e o acompanhamento do crescimento ao longo do tempo.
Isso também facilita as avaliações e apoia um processo de certificação contínuo.
Veja por que você vai gostar:
- Adicione uma prévia da lista de tarefas da próxima semana para manter a continuidade
- Personalize tabelas ou adicione novas para capturar métricas de desempenho específicas
- Crie subpáginas para organizar de forma organizada os registros semanais de tarefas ao longo do estágio
- Ajuda você a manter um registro semanal do estagiário com detalhes como data de vencimento, data de conclusão, líder da equipe e feedback
🔑 Ideal para: Fundadores de startups, recrutadores e instituições educacionais que desejam acompanhar o desempenho semanal dos estagiários para uma avaliação eficiente no momento da certificação.
17. Modelo de avaliação de desempenho ClickUp
Projetado para avaliações de 360 graus, o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp permite coletar feedback de colegas, acompanhar conquistas mensuráveis e avaliar a elegibilidade para certificação — tudo em um só lugar.
Sejam números de vendas, índices de satisfação do cliente ou taxas de conclusão de tarefas, este modelo de avaliação de desempenho ajuda você a documentar tudo isso.
Veja por que você vai gostar:
- Liste métricas de desempenho claras para avaliar as contribuições dos estagiários
- Inclua uma seção de autoavaliação para incentivar a reflexão do estagiário
- Crie páginas para diferentes estagiários para manter as avaliações dos estagiários organizadas
- Otimize o acompanhamento pós-avaliação com os estagiários, tornando as decisões de recontratação mais organizadas e eficientes
🔑 Ideal para: Pequenas empresas e institutos de treinamento que precisam de uma ferramenta abrangente para avaliar o desempenho dos estagiários.
🔍 Você sabia? Em média, 53% dos estagiários qualificados foram convertidos em contratações em tempo integral para cargos de nível básico.
18. Modelo de registro de funcionários do ClickUp
Organizar as tarefas e avaliações dos estagiários não é mais um incômodo com o modelo de registro de funcionários do ClickUp. É a sua solução completa para acompanhar, gerenciar e documentar cada etapa da jornada do estagiário.
Este modelo oferece uma estrutura organizada para armazenar tarefas, avaliações e detalhes de saída. As subpáginas permitem adicionar documentos essenciais, como contratos de funcionários, relatórios de progresso e muito mais, tornando a gestão de estagiários perfeita do início ao fim.
Veja por que você vai gostar:
- Registre detalhes completos do histórico, incluindo formação acadêmica, experiência profissional, recrutamento e desligamento
- Defina métricas de desempenho em formato de lista de verificação para simplificar as avaliações
- Adicione comentários e recomendações para referência futura ou certificação
🔑 Ideal para: gerentes de RH, equipes pequenas e instituições de treinamento que desejam manter os dados dos estagiários organizados.
Registre e acompanhe o desempenho do estagiário com o ClickUp
Os modelos de certificado de estágio facilitam a inclusão de todos os detalhes essenciais da trajetória do estagiário em um formato estruturado.
O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda você a otimizar todo esse processo. Desde o registro de documentos e acompanhamento do desempenho até a emissão de certificados que refletem as contribuições dos estagiários, o ClickUp cuida de tudo para você.
Com modelos personalizáveis e recursos de acompanhamento poderosos, o gerenciamento dos registros dos estagiários é perfeito.
Portanto, não deixe que dados dispersos levem a erros de certificação. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para simplificar seu processo de documentação de estágio.