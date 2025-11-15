Os 12 melhores geradores de cronogramas com IA para projetos em 2025

Os geradores de cronogramas com IA não apenas criam cronogramas, mas também os ajustam quando há mudanças.

Prazos alterados? Dependências modificadas? A ferramenta se adapta automaticamente, para que toda a equipe permaneça alinhada sem atualizações manuais constantes.

Se suas linhas do tempo têm sido um ponto fraco, este é um bom lugar para começar.

Este guia detalha o que é importante ao escolher um gerador de cronogramas com IA e algumas ferramentas de destaque que tornam o planejamento de projetos menos caótico.

Elaboramos uma tabela comparativa rápida para ajudá-lo a identificar as diferenças rapidamente. Abordaremos uma análise completa abaixo. 📋

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp Linhas do tempo de projetos codificadas por cores, ClickUp Brain, gráfico de Gantt, quadro branco e tarefas. Ideal para transformar cronogramas em fluxos de trabalho acionáveis com IA Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas. Gerador de linhas do tempo com IA da Venngage Modelos personalizáveis, geração de texto alternativo, verificadores de contraste. ícones Ideal para transformar dados em cronogramas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19/usuário/mês MyLens AI Várias entradas, integração com o Google Sheets e Excel, extensão do Chrome. Ideal para converter documentos complexos em linhas do tempo interativas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário Preceden Pesquisa integrada, 4600 ícones e controle de privacidade. Ideal para criar cronogramas profissionais Gratuito; planos pagos a partir de US$ 25/mês por usuário Gerador de infográficos de linhas do tempo com IA Piktochart Editor de arrastar e soltar, criação de linhas do tempo com tecnologia de IA Ideal para transformar informações complexas em narrativas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29/mês por usuário MyMap. AI Timeline Maker Barra de ferramentas integrada, exporte cronogramas em resolução 4K. Ideal para criar cronogramas profissionais para planejamento de projetos Gratuito; Preços personalizados Edraw. Criador de linhas do tempo com IA Chatbot integrado, 210 tipos de desenho, importação do Visio, Word e Excel. Ideal para converter texto em linhas do tempo Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7,9/mês por usuário. ChronoZoom Narração de histórias com visão geral, ferramenta de autoria Ideal para visualizar o histórico Gratuito ClioVis Modo de apresentação, geo-tagging e importação de imagens da Wikimedia Commons. Ideal para visualizar conexões Gratuito; planos pagos a partir de US$ 6,99/mês por usuário AI Graph Maker Linhas do tempo com tecnologia de IA, exporte linhas do tempo em formatos como PNG, SVG e Mermaid. Ideal para criar cronogramas estruturados Gratuito; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário Tiki‑Toki Visualização de linha do tempo em 3D, quatro opções de visualização e integração com o YouTube e o Vimeo. Ideal para criar uma linha do tempo 3D interativa Gratuito; planos pagos a partir de US$ 9,5/mês por usuário. CallidusAI Timelines Pesquisa com tecnologia de IA, complemento do Microsoft Word e criptografia AES de 256 bits. Ideal para plataformas jurídicas para automatizar pesquisas jurídicas Os planos pagos começam a partir de US$ 149/mês por usuário.

O que você deve procurar em geradores de cronogramas com IA?

Um bom gerador de cronogramas com IA ajuda você a mapear tarefas e dependências em questão de minutos. Ele simplifica seu fluxo de trabalho e não adiciona mais camadas de trabalho.

Aqui estão alguns recursos importantes a serem considerados:

Comece rapidamente: selecione um gerador de cronogramas com IA que seja fácil de aprender e não leve horas para configurar ou entender.

Personalize sua linha do tempo: personalize personalize a linha do tempo do seu projeto com as cores, logotipos e preferências de layout da sua marca para que tudo pareça familiar e alinhado com a marca.

Conecte suas ferramentas existentes: integre-as a plataformas como Google Agenda ou Outlook para manter tudo sincronizado.

Aproveite as sugestões inteligentes: deixe a IA recomendar a duração das tarefas, atribuir recursos e destacar marcos com base nas suas informações.

Alterne entre as visualizações: alterne entre gráficos de Gantt, quadros Kanban ou layouts de calendário, dependendo de como sua equipe prefere trabalhar.

Acompanhe o progresso em tempo real: gere relatórios em tempo real para monitorar a conclusão das tarefas e sinalizar gargalos antecipadamente.

Os melhores geradores de linhas do tempo com IA

Aqui estão algumas ferramentas criadas para simplificar o planejamento, adaptar-se às mudanças e ajudar sua equipe a cumprir prazos com eficácia, sem complicações de última hora.

1. ClickUp (ideal para transformar cronogramas em fluxos de trabalho acionáveis com IA)

Quando se trata de gerenciar cronogramas, o ClickUp ajuda a criar planos críticos que mantêm sua equipe focada nos prazos e marcos importantes.

No centro está o ClickUp Brain + ClickUp Calendar, que traz inteligência em tempo real para cada etapa do seu projeto.

Juntas, essas ferramentas analisam suas notas de reunião, conversas e dados de projetos para gerar e manter um cronograma realista com tarefas rastreáveis do ClickUp em seu calendário. Quando as prioridades mudam, a IA ajusta automaticamente sua programação.

Por exemplo, em um projeto de redesenho de site, a visualização da linha do tempo do ClickUp permite que você programe tarefas visualmente, defina dependências e ajuste datas de início ou término com controles intuitivos de arrastar e soltar. Você pode agrupar tarefas por responsável ou prioridade, facilitando a identificação de conflitos de recursos ou gargalos e reatribuir o trabalho conforme necessário.

Várias visualizações no ClickUp — incluindo Lista, Quadro (Kanban), Gantt, Calendário e Linha do tempo — permitem que diferentes partes interessadas acompanhem o progresso da maneira que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho, seja um designer gerenciando tarefas criativas ou um gerente de projeto analisando o caminho crítico.

Enquanto você se concentra na estratégia, o Brain mantém o progresso em andamento, adapta as prioridades e preenche as lacunas, tudo em tempo real, com contexto completo de todos os seus fluxos de trabalho.

Receba sugestões sobre cronogramas de tarefas e crie gráficos de Gantt no ClickUp com o ClickUp Brain.

Quando combinadas com os gráficos de Gantt do ClickUp, essas linhas do tempo geradas por IA se transformam em roteiros visuais interativos. Você pode facilmente arrastar e ajustar tarefas, estender durações, definir dependências e visualizar o progresso em uma interface clara e intuitiva. À medida que as tarefas avançam, a linha do tempo é atualizada automaticamente para manter toda a equipe alinhada com uma visão em tempo real do que precisa ser feito a seguir.

Planeje, programe e acompanhe o trabalho ao longo do tempo com clareza e facilidade na visualização do gráfico de Gantt do ClickUp.

Para visualizar facilmente os bloqueadores, as relações de dependência impedem que os membros da equipe iniciem uma tarefa antes que a tarefa pré-requisito seja concluída.

Principais recursos do ClickUp:

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser íngreme para novos usuários sem orientações claras.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

O que mais gosto no ClickUp é como tudo funciona perfeitamente em conjunto. A combinação de bate-papo, quadros brancos e espaços nos permite debater ideias, atribuir tarefas e acompanhar o trabalho, tudo em um só lugar. É flexível, visual e altamente personalizável, perfeito para gerenciar várias equipes e projetos em diferentes departamentos.

O que mais gosto no ClickUp é como tudo funciona perfeitamente em conjunto. A combinação de bate-papo, quadros brancos e espaços nos permite debater ideias, atribuir tarefas e acompanhar o trabalho, tudo em um só lugar. É flexível, visual e altamente personalizável, perfeito para gerenciar várias equipes e projetos em diferentes departamentos.

🤖 Curiosidade: os usuários do ClickUp Brain economizam 1,1 dias por semana. Não são apenas “algumas horas”. É tempo suficiente para assistir a uma temporada inteira de Stranger Things ou, finalmente, terminar aquele projeto paralelo.

2. Venngage AI Timeline Generator (ideal para transformar dados em linhas do tempo)

via Venngage

Tem dados, datas e um prazo? O Venngage ajuda você a criar linhas do tempo com aparência elegante e fáceis de acompanhar, sem precisar se preocupar com formatação.

Basta inserir uma solicitação na IA e ela apresentará seus marcos em segundos.

A plataforma foi projetada para comunicação visual, não apenas para gerenciamento de projetos. Isso a torna ideal para transformar relatórios com muito texto, dados históricos ou mapas de processos internos em recursos visuais de nível profissional, como infográficos.

De relatórios sem fins lucrativos a fases de planejamento hospitalar, os modelos diversificados e altamente personalizáveis garantem que você possa manter a estética da sua marca. Fundamentalmente, o Venngage se concentra na acessibilidade, oferecendo recursos como geração de texto alternativo e verificações de contraste de layout, garantindo que cada infográfico seja claro, compatível e impactante para um público mais amplo.

Melhores recursos do Gerador de Linhas do Tempo com IA da Venngage

Escolha entre mais de 10.000 ícones, ilustrações e imagens para dar vida à sua linha do tempo.

Compartilhe cronogramas por meio de um link privado ou exporte como imagem, PDF ou PowerPoint.

Acesse fotos de alta qualidade diretamente do Pixabay e do Pexels dentro do editor.

Limitações do gerador de linhas do tempo com IA da Venngage

As linhas do tempo não são atualizadas automaticamente com as mudanças no andamento do projeto, tornando-as mais adequadas para contar histórias do que para o planejamento de projetos em tempo real.

Preços do Gerador de Linhas do Tempo com IA da Venngage

Gratuito

Premium : US$ 19/mês por usuário

Negócios : US$ 49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Gerador de Linhas do Tempo com IA da Venngage

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gerador de Linhas do Tempo com IA da Venngage?

Aqui está uma avaliação do G2:

Por fim, temos uma ferramenta projetada para amadores criarem gráficos atraentes. A interface interativa da plataforma torna muito fácil para qualquer pessoa usar essa ferramenta. Com inúmeros modelos e gráficos excelentes, o Venngage se destaca de seus concorrentes.

Por fim, temos uma ferramenta projetada para amadores criarem gráficos atraentes. A interface interativa da plataforma torna muito fácil para qualquer pessoa usar essa ferramenta. Com inúmeros modelos e gráficos excelentes, o Venngage se destaca de seus concorrentes.

3. MyLens AI (ideal para converter documentos complexos em linhas do tempo interativas)

via MyLens AI

O MyLens AI extrai automaticamente datas e eventos importantes de seus documentos e os organiza em uma linha do tempo clara e editável.

Ela identifica marcos importantes do projeto, organiza-os na ordem correta e ajuda você a manter o controle do gerenciamento de tempo do projeto sem trabalho manual. Essa ferramenta de IA também permite adicionar mídia, ajustar rótulos e exportar sua linha do tempo como um infográfico, slide de apresentação ou recurso visual.

A extensão do Chrome aprimora ainda mais sua utilidade, permitindo que os usuários resumam e convertam instantaneamente o conteúdo da web em formatos visuais.

Melhores recursos do MyLens AI

Extraia datas e marcos de PDFs, arquivos CSV/Excel, imagens e páginas da web.

Importe dados facilmente por meio de integrações com o Google Sheets e o Microsoft Excel.

Use a extensão do Chrome para extrair conteúdo de sites ou vídeos do YouTube e convertê-lo em linhas do tempo visuais.

Limitações do gerador de linhas do tempo com IA MyLens

O desempenho da ferramenta depende de entradas limpas e bem estruturadas. Dados de entrada ruins ou ambíguos podem degradar significativamente a qualidade da saída.

Preços do MyLens AI Timeline Generator

Gratuito

Pro : US$ 20/mês por usuário

Crescimento : US$ 200/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o MyLens AI Timeline Generator

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MyLens AI?

Aqui está uma análise do Product Hunt:

Ótimo! Muito legal — testei algumas linhas do tempo impressionantes com ele. Tudo acontece sem esforço. Se você fornecer mais explicações, os resultados serão ainda melhores.

Ótimo! Muito legal — testei algumas linhas do tempo impressionantes com ele. Tudo acontece sem esforço. Se você fornecer mais explicações, os resultados serão ainda melhores.

4. Preceden (ideal para criar cronogramas profissionais)

via Preceden

O Preceden ajuda você a transformar planos complexos em cronogramas claros, sem a confusão de planilhas ou ferramentas de projeto pesadas. É ideal para equipes que precisam visualizar marcos entre departamentos, alinhar rapidamente as partes interessadas ou apresentar cronogramas em contratos, apresentações ou relatórios.

Você pode criar linhas do tempo manualmente ou gerá-las com IA e, em seguida, personalizar tudo, desde camadas e acompanhamento do progresso até temas e formatos de exportação.

Para usuários avançados, ele oferece suporte a Dependências, permitindo que um evento comece automaticamente quando outro termina, o que minimiza os ajustes manuais quando os planos mudam. Ele também possui um Editor em massa para entrada rápida de dados e pode processar durações (por exemplo, inserir “3 semanas” e deixar o software calcular a data de término), fornecendo um nível de detalhes geralmente encontrado apenas em softwares de gerenciamento de projetos de ponta.

Melhores recursos do Preceden

Insira eventos em vários formatos para data, hora e duração.

Escolha entre uma biblioteca de 4.600 ícones para representar vários eventos.

Controle a visibilidade da linha do tempo tornando-a pública, privada, protegida por senha ou compartilhando-a por meio de uma URL secreta.

Limitações do Preceden

Não mostra claramente a relação entre eventos e subeventos, tornando cronogramas complexos mais difíceis de entender.

Preços da Preceden

Gratuito

Básico : US$ 25/mês por usuário

Pro: US$ 40/mês por usuário

Avaliações e comentários da Preceden

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Preceden?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Preceden ajuda você a monitorar empreendimentos individuais, criando um cronograma em tempo real para cada uma de suas tarefas. O curso dos eventos é realmente impecável e perfeito.

O Preceden ajuda você a monitorar empreendimentos individuais, criando um cronograma em tempo real para cada uma de suas tarefas. O curso dos eventos é realmente impecável e perfeito.

5. Piktochart AI Timeline Infographic Generator (ideal para transformar informações complexas em narrativas)

via Piktochart AI

O Piktochart AI torna a criação de linhas do tempo rápida, impressionante e extremamente simples, mesmo que você não seja um designer. Basta descrever sua ideia em uma frase e ele transforma seu conteúdo em um infográfico de linha do tempo em segundos.

Isso ajuda a mapear marcos do projeto, traçar a trajetória de uma empresa ou visualizar eventos históricos. O editor permite ajustar o layout, adicionar ícones ou mídia e manter a identidade da marca usando sua biblioteca de ferramentas de design.

Você pode então exportar sua linha do tempo como uma imagem ou PDF e compartilhá-la com apenas um clique. Seu recurso AI Outline analisa de forma inteligente o texto colado ou os documentos carregados (PDF, DOCX) para criar uma estrutura clara e lógica antes mesmo do início do processo de design, garantindo que a linha do tempo resultante seja organizada e legível.

Melhores recursos do Piktochart AI Timeline Infographic Generator

Crie cronogramas a partir de qualquer solicitação, descrevendo sua ideia em até 120 caracteres.

Reorganize eventos, adicione marcos e personalize o design com um editor de arrastar e soltar.

Colabore com até três membros da equipe no plano gratuito para facilitar o trabalho em equipe.

Limitações do Piktochart AI Timeline Infographic Generator

Os downloads são limitados ao formato PNG se você estiver no plano Gratuito ou Pro.

Preços do Piktochart AI Timeline Infographic Generator

Gratuito

Pr0 : US$ 29/mês por usuário

Negócios : US$ 49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Piktochart AI Timeline Infographic Generator

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gerador de Infográficos de Linhas do Tempo com IA do Piktochart?

Aqui está uma análise da Capterra:

Minha experiência com o Piktochart tem sido fantástica! Ele tornou meu fluxo de trabalho muito mais rápido, e as ferramentas de IA são um sonho para quem deseja criar relatórios, infográficos e apresentações bonitos sem precisar de habilidades avançadas de design.

Minha experiência com o Piktochart tem sido fantástica! Ele tornou meu fluxo de trabalho muito mais rápido, e as ferramentas de IA são um sonho para quem deseja criar relatórios, infográficos e apresentações bonitos sem precisar de habilidades avançadas de design.

6. MyMap. AI Timeline Maker (ideal para criar cronogramas profissionais para planejamento de projetos)

O MyMap. AI torna a transformação de ideias em recursos visuais tão fácil quanto ter uma conversa. Basta dizer a ele no que você está trabalhando, seja um plano de projeto, notas de aula ou estratégia de conteúdo, e ele gera instantaneamente fluxogramas, mapas mentais, matrizes ou até mesmo apresentações completas.

Diferentemente de outras ferramentas, o MyMap extrai o contexto de várias fontes.

Cole PDFs, insira um link ou deixe que ele pesquise na web em tempo real; ele reunirá as informações principais em um visual limpo e editável.

Sua interface de bate-papo nativa de IA combina a capacidade de processar vários formatos de entrada (arquivos, URLs, texto) com pesquisa na web em tempo real no Google/Bing. Isso significa que você pode pedir para ela gerar um plano para um evento atual ou um tópico em alta, e a IA irá extrair o contexto mais recente da web para montar a linha do tempo, tornando-a ideal para estratégias de conteúdo em rápida evolução ou análises competitivas.

MyMap. Principais recursos do AI Timeline Maker

Salve as linhas do tempo como imagens ou PDFs ou compartilhe links com a equipe.

Use a barra de ferramentas integrada para alternar para o modo de apresentação e mostrar seu trabalho durante as reuniões.

Exporte cronogramas como imagens de alta qualidade, incluindo resolução 4K.

Limitações do MyMap. AI Timeline Maker

O plano básico inclui apenas um upload limitado de 1 arquivo (adequado para uso ocasional). Atualize para um plano pago para obter mais recursos.

Preços do MyMap. AI Timeline Maker

Teste gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o MyMap. AI Timeline Maker

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Edraw. AI Timeline Maker (ideal para converter texto em linhas do tempo)

O Edraw. AI ajuda você a criar linhas do tempo profissionais com seu chatbot integrado, que gera prompts para você. Quando sua linha do tempo estiver pronta, você poderá aprimorá-la arrastando e soltando símbolos e ícones da seção Clipart e ajustando os layouts usando o painel Canvas do lado direito.

Edraw. Principais recursos do AI Timeline Maker

Escolha entre mais de 210 tipos de desenhos, de mapas mentais a fluxogramas, para criar conteúdos diversificados.

Importe arquivos do Excel, Word e Visio para converter dados em cronogramas organizados.

Funciona perfeitamente em várias plataformas, incluindo Windows, macOS e dispositivos móveis.

Limitações do Edraw. AI Timeline Maker

Edraw. AI é um aplicativo totalmente baseado em nuvem.

Preços do Edraw. AI Timeline Maker

Gratuito

Pro : US$ 7,9/mês por usuário

Ilimitado: US$ 9,9/mês por usuário

Edraw. Avaliações e comentários sobre o AI Timeline Maker

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Edraw. AI Timeline Maker?

Aqui está uma análise do Product Hunt:

O Edraw. AI foi uma grande mudança para mim, pois permitiu a criação de cronogramas visuais de projetos. Com seus modelos de fluxogramas e gráficos de Gantt, consigo alocar tarefas, acompanhar prazos e monitorar o progresso com eficiência.

O Edraw. AI foi uma grande mudança para mim, pois permitiu a criação de cronogramas visuais de projetos. Com seus modelos de fluxogramas e gráficos de Gantt, consigo alocar tarefas com eficiência, acompanhar prazos e monitorar o progresso.

8. ChronoZoom (ideal para visualizar a história)

via ChronoZoom

O ChronoZoom não é uma ferramenta típica de linha do tempo para projetos; ele foi criado para contar histórias com uma visão geral.

Sua base é a tecnologia de zoom profundo Seadragon, desenvolvida no Windows Azure, que permite aos usuários ampliar em grandes escalas de tempo — do Big Bang até os dias atuais (um fator de zoom de quase 5 trilhões) — sem qualquer atraso, tornando-a uma poderosa ferramenta de visualização para pesquisas de Big History e narrativas interdisciplinares.

Para equipes de SaaS B2B, é uma ferramenta criativa de mapeamento de tempo para mapear a evolução do seu setor, recursos do produto ou necessidades do cliente. Pense em apresentações ou conteúdos de alto impacto nos quais você deseja impressionar com o contexto, como mostrar como as ferramentas de suporte baseadas em IA se tornaram inevitáveis após décadas de sistemas de tickets desajeitados.

Melhores recursos do ChronoZoom

Use uma ferramenta de autoria para criar linhas do tempo históricas que contam histórias interdisciplinares.

Conecte eventos, tendências e temas ao longo do tempo usando insights de diferentes áreas.

Explore múltiplas perspectivas por meio de linhas do tempo prontas, mídia e recursos selecionados.

Limitações do ChronoZoom

A interface do usuário parece desatualizada e não muito intuitiva, o que pode tornar a experiência do usuário mais lenta.

Preços do ChronoZoom

Gratuito

Avaliações e comentários do ChronoZoom

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChronoZoom?

Aqui está uma análise da Edutopic:

O ChronoZoom dá vida à história. Não sei dizer quantos alunos já me disseram que sempre acharam história chata antes. Agora, ela faz sentido para eles. Eles veem como diferentes aspectos do passado se alinham.

O ChronoZoom dá vida à história. Não sei dizer quantos alunos já me disseram que sempre acharam história chata. Agora, ela faz sentido para eles. Eles veem como diferentes aspectos do passado se alinham.

9. ClioVis (ideal para visualizar conexões)

via ClioVis

O ClioVis reúne linhas do tempo interativas, mapeamento de histórias e mapeamento mental para ajudá-lo a visualizar como ideias, eventos e pessoas se conectam ao longo do tempo.

Quer mostrar causa e efeito?

Você pode codificar eventos por cores, estabelecer conexões entre eles e até mesmo citar suas fontes primárias ou secundárias diretamente na plataforma.

Isso permite que usuários avançados (como aqueles que escrevem dissertações ou conduzem pesquisas de longo prazo) montem e visualizem conexões e relações entre pessoas, eventos e conceitos ao longo do tempo, em vez de apenas mapear quando eles ocorreram. Esse foco na modelagem de relações é essencial para pesquisadores e genealogistas que buscam descobrir e justificar causalidades e conexões em grandes conjuntos de dados.

Melhores recursos do ClioVis

Apresente cronogramas usando o modo de apresentação integrado do ClioVis — sem necessidade de PowerPoint ou Prezi.

Adicione geo-tags colocando pinos nos mapas ou carregando mapas personalizados.

Carregue imagens e áudio ou importe recursos visuais diretamente da Wikimedia Commons e de outras fontes.

Limitações do ClioVis

Suporta apenas URLs de imagens, que geralmente terminam com .jpg ou .png.

Preços do ClioVis

Gratuito

Premium : US$ 6,99/mês

Empresa : Preços personalizados

Grupos: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ClioVis

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

10. AI Graph Maker Timeline (ideal para criar cronogramas estruturados)

via AI Graph Maker

O AI Graph Maker permite criar cronogramas automaticamente com IA e organizar eventos em ordem cronológica. Esteja você trabalhando em projetos educacionais, planejamento pessoal ou gerenciamento de projetos, esta ferramenta ajuda a criar cronogramas claros e profissionais.

Tudo o que você precisa fazer é inserir os eventos principais manualmente ou fazer upload de um arquivo. O “Generate with AI” cuida do resto. Você pode então personalizar a linha do tempo ajustando cores, fontes, layout e conteúdo.

Principais recursos do AI Graph Maker

Exporte cronogramas nos formatos PNG, SVG e Mermaid para facilitar o compartilhamento.

Personalize o layout, o conteúdo e os elementos de design sem esforço.

O layout visual estruturado torna as linhas do tempo fáceis de ler e acompanhar.

Limitações do AI Graph Maker

Embora você possa compartilhar arquivos exportados, não há suporte para colaboração e comentários em tempo real.

Preços do AI Graph Maker

Gratuito

Hobby: US$ 5/mês

Avaliação e comentários do AI Graph Maker

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

11. Tiki‑Toki (ideal para criar linhas do tempo 3D interativas)

O Tiki-Toki não é apenas mais um criador de linhas do tempo, é onde um belo design se une a uma funcionalidade poderosa. Sua característica de destaque? Uma visualização de linha do tempo em 3D rotativa que dá ao seu projeto uma sensação dinâmica, quase cinematográfica.

Ele oferece quatro opções de visualização diferentes além da visualização padrão em hélice 3D (incluindo uma função de “zoom out” para evitar confusão), que, combinada com sua integração perfeita com vídeos do YouTube e Vimeo, permite a criação de linhas do tempo multimodais imersivas que são altamente eficazes para fins educacionais e de apresentação de projetos.

Seja para apresentar os marcos da empresa ou criar um projeto histórico para a aula, o Tiki-Toki ajuda você a transformar datas estáticas em uma história interativa e envolvente.

Melhores recursos do Tiki-Toki

Crie linhas do tempo imersivas em 3D com zoom, controle do tamanho do painel e configurações direcionais.

Adicione imagens, vídeos e áudio para experiências multimídia ricas.

Codifique os eventos com cores e organize-os por categoria para maior clareza.

Incorpore linhas do tempo em seu blog ou site (com planos premium).

Limitações do Tiki-Toki

O aplicativo para desktop não pode ser usado para criar linhas do tempo baseadas na web.

Preços do Tiki-Toki

Gratuito

Professor : US$ 150 por ano

Bronze : US$ 9,50/mês

Silver: US$ 25/mês

Avaliações e comentários do Tiki-Toki

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

12. CallidusAI Timelines (ideal para plataformas jurídicas para automatizar pesquisas jurídicas)

via CallidusAI

O CallidusAI foi desenvolvido especificamente para advogados que lidam com litígios complexos. Ele extrai automaticamente os principais fatos e datas de seus documentos e os organiza em linhas do tempo claras que se integram perfeitamente a memorandos de casos, declarações de fatos ou resumos.

A melhor parte? Seu recurso de linhas do tempo com IA está integrado a um sistema maior que realiza verificações proprietárias contra alucinações para garantir 0% de alucinações nos nomes dos casos em seus resultados de pesquisa jurídica. Ele foi desenvolvido para produzir documentos com qualidade de produção que são nativos do Word e inclui um recurso de marcação que pode ser treinado com o guia de estilo da própria empresa, indo muito além de uma simples ferramenta de extração de datas para litígios.

A ferramenta funciona essencialmente como um assistente jurídico completo, ajudando você a redigir memorandos de pesquisa jurídica, revisar contratos, analisar documentos de descoberta e revisar com várias lentes.

Melhores recursos do CallidusAI

Gere automaticamente cronogramas de litígios diretamente a partir de arquivos de casos enviados.

Elabore memorandos jurídicos de 20 a 30 páginas em 10 minutos, com todas as citações e formatação necessárias.

Faça revisões e compare contratos 10 vezes mais rápido usando seu próprio guia de estilo.

Use o complemento do Microsoft Word para integrar cronogramas, memorandos e muito mais.

Limitações do CallidusAI

O módulo Jurídico Geral não inclui recursos de elaboração de documentos.

Preços da CallidusAI

Individual : US$ 149/mês por usuário

Padrão : US$ 249/mês por usuário

Premium: Preço personalizado

Avaliações e comentários da CallidusAI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

