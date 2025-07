as 13 melhores alternativas ao Poe AI em 2025

Toda ferramenta tem um limite em que você para e pensa: “Isso ainda está funcionando para mim?”

Não porque seja ruim ou algo deu errado. Mas suas necessidades mudaram e seu fluxo de trabalho evoluiu. E o que antes parecia empolgante agora parece apenas ok.

É aí que muitos usuários do Poe AI estão chegando. O Poe ainda é uma excelente opção para muitos. Mas se você está começando a sentir que atingiu seu limite, seja em termos de recursos avançados, flexibilidade ou adequação, você não está sozinho.

Alguns usuários querem mais controle sobre os resultados. Outros procuram ferramentas que suportem diferentes modelos ou simplesmente ofereçam as melhores alternativas com fluxos de trabalho mais suaves.

Seja qual for o motivo, a boa notícia é que existem muitas alternativas poderosas criadas para acompanhar o ritmo. Reunimos as melhores alternativas ao Poe AI, cada uma com seus pontos fortes, recursos exclusivos e casos de uso.

🤖 Você sabia? 64% das empresas esperam que a IA aumente sua produtividade, mas somente se a ferramenta realmente funcionar para elas. 😬

Por que você deve procurar uma alternativa ao Poe AI?

O Poe AI é rápido e flexível, mas não é perfeito. Se você já o utiliza há algum tempo, talvez se identifique com estes problemas comuns 👇

Integrações limitadas : o Poe não se conecta nativamente com ferramentas como Slack ou Zapier, dificultando sua integração nos fluxos de trabalho diários. Para equipes que priorizam : o Poe não se conecta nativamente com ferramentas como Slack ou Zapier, dificultando sua integração nos fluxos de trabalho diários. Para equipes que priorizam a IA no local de trabalho , essa falta de integração se torna um sério ponto de atrito

Sem colaboração em equipe : você não pode coeditar, compartilhar threads em tempo real ou comentar com sua equipe, tornando-o mais adequado para uso individual

Falta de personalização : Não há como adaptar as respostas a setores específicos, como jurídico, médico ou financeiro. Não há modelos nem ajustes específicos para cada setor, o que afeta a satisfação do usuário

Gerenciamento de bate-papos desorganizado : os bate-papos não podem ser organizados ou marcados, e não há como pesquisar em históricos longos ou salvar conversas importantes

Fluxos de trabalho avançados ausentes : o Poe não oferece suporte a criadores de fluxos de trabalho, gatilhos de tarefas ou ações automatizadas que muitas ferramentas de produtividade oferecem atualmente

Opções de exportação limitadas : você não pode exportar para formatos como PDF, Word ou Markdown, nem enviar os resultados para seu CMS ou documentos

Sem análises aprofundadas: o Poe não mostra estatísticas de uso, análises no nível da conversa ou métricas de envolvimento da equipe que ajudam a otimizar o desempenho

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

As melhores alternativas ao Poe AI em resumo

Quer avaliar cada ferramenta rapidamente? Confira nossas comparações lado a lado para facilitar sua decisão.

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços ClickUp IA integrada para trabalho, gerenciamento centralizado de tarefas, colaboração em tempo real, automação, mais de 1000 integrações Indivíduos, pequenas equipes e empresas que precisam de gerenciamento de tarefas e projetos personalizável e orientado por IA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7 ChatGPT GPT-4o multimodal (texto, voz, imagens), plug-ins, memória, GPTs personalizados Assistente de IA para todos os fins Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/usuário/mês HuggingChat Vários modelos de código aberto (LLaMA, Mixtral), pesquisa na web, geração de imagens, uploads de PDF Explorando vários modelos de IA Plano gratuito disponível; planos profissionais disponíveis Perplexidade Pesquisa na web em tempo real com citações, resumos concisos e modelos de raciocínio avançados Pesquisa e verificação de fatos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês Claude Geração de texto de alta qualidade, assistência em codificação, análise de imagens (Claude Vision) Conversas seguras e articuladas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 17/mês Você. com Pesquisa por chat com IA, agentes de IA personalizáveis, aplicativos integrados, geração de imagens Pesquisa na web com IA e respostas resumidas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês DeepSeek Raciocínio de nível GPT-4 (modelo R1), acesso gratuito, desempenho eficiente Chat com IA gratuito e poderoso Plano gratuito disponível; preços da API com base no uso Microsoft Copilot Integração com aplicativos do Microsoft 365, consultas em linguagem natural, ferramentas de produtividade Assistente de IA dentro do ecossistema Microsoft Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/usuário/mês Google Gemini Respostas conversacionais, integração com aplicativos Google, modelo Gemini Advanced Chat e produtividade com IA desenvolvidos pelo Google Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19,99/mês Pi Estilo de conversação empático, lembra interações anteriores, multiplataforma Companheiro pessoal de IA Plano gratuito disponível YesChat. ai Vários modelos de IA, geração de música/vídeo por IA, GPTs criados pela comunidade Hub de IA completo para criação de conteúdo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês Llama Chat Converse com os modelos LLaMA da Meta, offline/auto-hospedados e personalizáveis Chat de IA privado e de código aberto Plano gratuito disponível; planos pagos com base no uso de tokens (a partir de US$ 0,19/1 milhão de tokens) Replika Interação personalizada, apoio emocional, experiência de RA, videochamadas Amigo/companheiro empático com IA Preços personalizados

📚 Leia também: Melhores ferramentas de comunicação com IA

13 melhores alternativas ao Poe AI

1. ClickUp Brain e Brain Max (ideais para fluxos de trabalho integrados e consolidação de vários aplicativos de IA em um só)

Se você está procurando um chatbot de IA que vai muito além de uma simples conversa, o ClickUp Brain é o seu companheiro de produtividade completo. Ao contrário de ferramentas apenas de chat, como o Poe, o ClickUp Brain combina perfeitamente IA avançada com recursos de produtividade integrados — pense em geração instantânea de tarefas, resumo de documentos e automação de fluxo de trabalho — tudo diretamente dentro do seu espaço de trabalho.

O ClickUp Brain é perfeito para equipes e indivíduos que querem que suas ideias se transformem em ação, não apenas fiquem paradas em uma janela de chat.

Com o Brain, você tem um assistente de trabalho com IA sempre pronto para ajudar: faça perguntas e obtenha respostas instantâneas em seu espaço de trabalho, atribua tarefas por meio do ClickUp Tasks, planeje sprints, escreva conteúdo ou acompanhe as discussões do projeto por meio do ClickUp Chat e das threads de comentários. Ele pode resumir threads inteiras do projeto, converter notas de reuniões em tarefas acionáveis e até sugerir melhorias na sua redação.

Além disso, o ClickUp oferece acesso a vários modelos de IA líderes, como ChatGPT-4o, Claude e Gemini, para que você sempre possa escolher a ferramenta certa para o seu fluxo de trabalho, sem sair do ClickUp.

Mas o que realmente diferencia o ClickUp como a melhor alternativa ao Poe é o Brain MAX. Embora o ClickUp Brain já seja um assistente integrado poderoso, o Brain MAX leva as coisas a um nível totalmente novo como seu aplicativo de desktop independente!

O Brain MAX é o primeiro superaplicativo de IA contextual que conecta todo o seu contexto de trabalho — não apenas dentro do ClickUp, mas também no Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e até mesmo na web. Ele unifica pesquisa, automação e produtividade com prioridade para voz em um único aplicativo nativo para desktop.

Com o Brain MAX, você pode encontrar qualquer coisa instantaneamente, automatizar tarefas, conversar com vários LLMs usando uma única interface e até mesmo comandar seu trabalho por voz, tudo isso enquanto o Brain MAX entende seus projetos, sua equipe e seu fluxo de trabalho exclusivo. Chega de alternar entre ferramentas de IA desconectadas ou perder o contexto — basta uma única IA que conhece seu trabalho e ajuda você a realizá-lo.

Resumindo, o ClickUp Brain é o seu assistente de IA integrado para um trabalho mais inteligente e rápido dentro do ClickUp, enquanto o Brain MAX é a atualização revolucionária que elimina a proliferação da IA e traz inteligência contextual verdadeira para todo o seu espaço de trabalho digital.

Se você quer uma IA que não apenas converse, mas realmente entenda e acelere seu trabalho, o ClickUp — com Brain e Brain MAX — é a alternativa ao Poe que você estava esperando.

⚡ Arquivo de modelos: Quer obter melhores resultados com suas ferramentas de IA? Experimente usar esses modelos de prompts de IA prontos para usar, economize tempo e oriente seu chatbot para respostas mais precisas e criativas

Melhores recursos do ClickUp

IA contextual que entende suas tarefas, projetos, reuniões e dinâmica da equipe

Pesquisa unificada no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e na web

Acesse vários modelos de IA de ponta (ChatGPT-4o, Claude, Gemini e muito mais) em uma única plataforma

Geração de tarefas com IA a partir de notas, chats e resumos de reuniões

Resumo instantâneo de documentos e threads para insights rápidos e acionáveis

Produtividade com prioridade para a voz com o Talk to Text para comandos sem usar as mãos e criação de conteúdo

Colaboração em tempo real e respostas instantâneas no ClickUp Chat

Segurança de nível empresarial com retenção de dados zero-day e sem treinamento de IA em seu espaço de trabalho

Limitações do ClickUp

Devido ao seu amplo conjunto de recursos, os novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado inicialmente

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Como compartilhou um avaliador do G2:

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, redigir documentos e até transcrever clipes de voz diretamente em uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a alternância de contexto e use menos ferramentas adicionais.

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, redigir documentos e até transcrever clipes de voz diretamente em uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a alternância de contexto e use menos ferramentas adicionais.

2. ChatGPT (ideal para tarefas diárias de escrita, brainstorming e codificação)

via ChatGPT

Desenvolvido pela GPT-4o da OpenAI, o ChatGPT é uma alternativa sólida ao Poe que suporta entrada de texto, voz e imagem, para que você possa interagir da maneira que quiser. O recurso Canvas permite a colaboração em tempo real na escrita e na codificação, facilitando a coedição e o feedback instantâneo.

A plataforma também oferece opções de personalização por meio de ferramentas como Instruções Personalizadas e GPTs personalizados, permitindo que você adapte as respostas com base no seu estilo, preferências ou caso de uso. Com o recurso Tarefas, você pode definir lembretes e tarefas recorrentes diretamente no aplicativo.

Além disso, com os planos para equipes, você desbloqueia mais recursos, como histórico de bate-papo compartilhado, geração de imagens com DALL-E, espaços de trabalho colaborativos e controles administrativos aprimorados.

Melhores recursos do ChatGPT

Carregue arquivos CSV ou planilhas e deixe o ChatGPT transformá-los em insights, resumos ou até mesmo gráficos visuais

Armazene, edite e gerencie recursos visuais gerados por IA usando a biblioteca de imagens

Use a memória para ajudar o ChatGPT a lembrar nomes, preferências ou hábitos de trabalho, para que as conversas pareçam mais naturais e personalizadas ao longo do tempo

Limitações do ChatGPT

Pode ocasionalmente “alucinar” ou errar fatos, especialmente em consultas complexas ou específicas

Preços do ChatGPT

Gratuito para sempre

Mais : US$ 20/mês

Pro : US$ 200/mês

Equipe : US$ 30 por usuário/mês (cobrado anualmente) ou US$ 30 por usuário/mês (cobrado mensalmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

Como compartilhou um avaliador do G2:

O que mais gosto no ChatGPT é que ele parece um amigo confiável, sempre pronto para me ajudar, dia ou noite. Seja para pesquisar, me candidatar a empregos ou apenas precisar de informações rápidas, ele me dá respostas inteligentes e bem estruturadas em segundos.

O que mais gosto no ChatGPT é que ele parece um amigo confiável, sempre pronto para me ajudar, dia ou noite. Seja para pesquisar, me candidatar a empregos ou apenas precisar de informações rápidas, ele me dá respostas inteligentes e bem estruturadas em segundos.

📦 Bônus: Procurando mais opções como esta? Reunimos uma lista útil de alternativas ao ChatGPT que vão além do básico, seja você procurando algo de código aberto, focado em pesquisa ou integrado às suas ferramentas favoritas

3. HuggingChat (ideal para testar e alternar entre vários modelos de IA de código aberto)

via HuggingChat

O HuggingChat (da Hugging Face) é um chatbot de IA gratuito e de código aberto, ideal para usuários que valorizam a personalização e o acesso a vários LLMs, como LLaMA, Mistral e Cohere.

Funciona mais como um ponto de encontro amigável, específico para modelos de IA de código aberto – aqueles criados pela comunidade e geralmente transparentes sobre como funcionam.

Portanto, se você é alguém que adora explorar o que o mundo do código aberto tem a oferecer e talvez até queira dar uma espiada nos bastidores, o Hugging Chat é uma alternativa fantástica, oferecendo acesso direto a uma IA realmente poderosa e impulsionada pela comunidade, muitas vezes sem nenhum custo, enquanto o Poe oferece um buffet mais amplo, tanto dos famosos proprietários quanto de algumas joias de código aberto, às vezes com recursos extras.

Principais recursos do HuggingChat

Crie e compartilhe chatbots personalizados com nomes, avatares e prompts de sistema exclusivos

Escolha entre os principais modelos abertos, como Llama 3. 3 da Meta, Command R+ da Cohere ou Mistral, dependendo do seu caso de uso e necessidades de desempenho

Conecte-se a ferramentas como pesquisa na web, geração de imagens ou análise de PDF para uma experiência de IA mais inteligente e interativa

Limitações do HuggingChat

Os codificadores personalizados não funcionam corretamente, a menos que você adicione um sinalizador específico, o que torna as coisas confusas e pouco confiáveis

Preços do HuggingChat

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários do HuggingChat

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📮 ClickUp Insight: Quase 88% dos participantes da nossa pesquisa agora contam com ferramentas de IA para simplificar e acelerar tarefas pessoais. Quer obter os mesmos benefícios no trabalho? A ClickUp está aqui para ajudar! O ClickUp Brain, assistente de IA integrado da ClickUp, pode ajudar você a melhorar a produtividade em 30% com menos reuniões, resumos rápidos gerados por IA e tarefas automatizadas.

4. Perplexity (ideal para pesquisas rápidas e confiáveis com citações da web em tempo real)

via Perplexity

O Perplexity AI é um assistente de pesquisa e conversação completo que combina respostas baseadas em IA com citações da web em tempo real. Ele também vem com uma funcionalidade de pesquisa profissional, que extrai resultados focados de artigos acadêmicos selecionados, blogs e publicações confiáveis.

Também inclui o modo Foco, que permite filtrar respostas por tipo de conteúdo, como Reddit, YouTube ou revistas acadêmicas, para obter resultados personalizados de acordo com suas necessidades.

Principais recursos do Perplexity

Execute consultas complexas e com várias partes com respostas estruturadas e lógicas

Organize threads, páginas e arquivos em um só lugar e escolha de quais sites o Perplexity deve extrair informações

Transforme pesquisas em conteúdo refinado e compartilhável que parece um post de blog bem estruturado, com citações incluídas

Limitações da Perplexity

Não possui fluxos de trabalho pré-definidos e modelos adaptados a setores específicos ou casos de uso

Preços da Perplexity

Gratuito

Pro: US$ 20/mês

Máximo: US$ 200/mês

Empresa: US$ 40/mês

Classificações e avaliações de perplexidade

G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Perplexity?

Como compartilhou um avaliador do G2:

Adoro a velocidade e a flexibilidade que o Perplexity Pro oferece. Ele faz um trabalho maravilhoso usando o contexto que eu forneço e suas pesquisas externas na web. A velocidade de inovação deles é impressionante.

Adoro a velocidade e a flexibilidade que o Perplexity Pro oferece. Ele faz um trabalho maravilhoso usando o contexto que eu forneço e suas pesquisas externas na web. A velocidade de inovação deles é impressionante.

5. Claude (Ideal para conversas seguras e articuladas e assistência na escrita/codificação)

via Claude

O Claude AI permite criar espaços de trabalho dedicados a projetos, onde bate-papos, documentos e insights ficam organizados, tornando-o ideal para equipes e tarefas de longo prazo. Com opções de personalização integradas, você pode adaptar o tom, o comportamento e as preferências do Claude para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Seu modo de pesquisa permite que Claude execute pesquisas na web em várias etapas e forneça respostas bem citadas, enquanto a ferramenta de análise permite executar código JavaScript diretamente no chat para obter insights de dados em tempo real.

Projetado com a estrutura de IA constitucional da Anthropic, ele garante que as respostas sejam úteis, honestas e seguras, tornando-o uma alternativa confiável ao POE para trabalhos criativos e técnicos.

Principais recursos do Claude

Ative o modo de análise mais aprofundada para obter respostas mais precisas em tarefas como depuração, matemática avançada ou consultas com grande uso de lógica

Gere, edite e organize documentos, códigos e conteúdos num painel lateral interativo enquanto conversa

Faça perguntas diretamente sobre os documentos enviados, Claude responde contextualmente, facilitando a extração e o resumo das informações

Limitações do Claude

O Claude AI muitas vezes segue mal as instruções, completando apenas parte de uma tarefa e parando para perguntar se deve continuar, o que consome mensagens adicionais

Preços do Claude

Gratuito para sempre

Pro: US$ 20/mês

Máximo: US$ 100/mês

Equipes: US$ 30/mês

Avaliações e comentários sobre Claude

G2: 4,4/5 (50 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Claude?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Claude faz um ótimo trabalho com tabelas e gráficos — ele realmente dá sentido aos dados e extrai os pontos-chave sem muito esforço da minha parte.

O Claude faz um ótimo trabalho com tabelas e gráficos — ele realmente dá sentido aos dados e extrai os pontos-chave sem muito esforço da minha parte.

📚 Leia também: Como usar IA para automatizar tarefas

6. You.com (Ideal para pesquisas na web com IA, com respostas resumidas e baseadas em fontes)

You.com é uma plataforma de IA unificada que suporta vários modelos de IA, como GPT-4, Claude e Gemini Pro, permitindo que você escolha a ferramenta certa para sua tarefa. Possui Agentes de IA, assistentes personalizados criados para tarefas como resumo de documentos, criação de imagens, codificação ou redação de e-mails. Você pode até criar seus próprios agentes, definir instruções específicas e compartilhá-los com outras pessoas.

Para criadores de conteúdo, o YouWrite ajuda a gerar tudo, desde posts de blog até e-mails, enquanto o YouImagine permite criar imagens geradas por IA usando modelos como DALLE-3 e Stable Diffusion.

Você. com melhores recursos

Escolha entre raciocínio profundo e respostas rápidas, dependendo da complexidade da sua tarefa

Acompanhe as tendências de uso, o comportamento de pesquisa e o engajamento para otimizar a forma como as equipes interagem com a IA

Ajuste as fontes das quais a IA extrai informações, como Reddit, Wikipedia ou arXiv, para obter resultados mais direcionados

Limitações do You.com

Alguns usuários dizem que, ocasionalmente, ele fornece links não relacionados

Preços do You.com

Gratuito para sempre

Planos pagos disponíveis

Avaliações e comentários do You.com

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o You.com?

Como compartilhou um avaliador do G2:

O AI Chat Search fornece informações breves e o site mais recente com resultados de qualidade, ao contrário dos concorrentes. Eu o uso como um mecanismo de pesquisa confiável para tópicos específicos, para encontrar artigos, como os trabalhos de pesquisa mais recentes, e obter resumos de parágrafos.

O AI Chat Search fornece informações breves e o site mais recente com resultados de qualidade, ao contrário dos concorrentes. Eu o uso como um mecanismo de pesquisa confiável para tópicos específicos, para encontrar artigos, como os trabalhos de pesquisa mais recentes, e obter resumos de parágrafos.

7. DeepSeek (Melhor para bate-papo gratuito e poderoso com IA com raciocínio no nível GPT-4)

via Deepseek

O DeepSeek AI é um modelo de linguagem de alto desempenho e código aberto, projetado para lidar com tarefas complexas de raciocínio, como codificação, lógica e matemática, com clareza passo a passo. Treinado usando aprendizado por reforço, ele mostra aos usuários exatamente como chega a cada resposta.

Ele oferece vários modelos especializados para diferentes casos de uso de IA. O modelo DeepSeek-VL lida com tarefas de linguagem e visão, enquanto o DeepSeek Coder é altamente treinado em código e se destaca no preenchimento de código, preenchimento automático e suporte à depuração.

Principais recursos do Deepseek

Suporte para um enorme comprimento de contexto de 128K tokens e uso de previsão multitoken

Escreva e depure códigos mais rapidamente com um modelo especializado feito para desenvolvedores e tarefas de programação

Totalmente acessível sob licença MIT e otimizado para funcionar de forma eficiente sem a necessidade de infraestrutura cara

Limitações do Deepseek

Frequentemente censura respostas de forma imprevisível, mudando no meio da resposta para “Desculpe, isso está fora do meu alcance” sem um motivo claro

Preços do Deepseek

Gratuito para sempre (preço da API com base no uso de tokens)

Avaliações e comentários da Deepseek

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

8. Microsoft Copilot (ideal para assistência com IA nos aplicativos do Microsoft 365 para maior produtividade)

via Microsoft

O Microsoft Copilot está integrado às ferramentas da Microsoft que sua equipe já usa, como Word, Excel, Outlook e Teams. Ele usa GPT-4 e Microsoft Graph para fornecer ajuda personalizada em tempo real para seus arquivos, bate-papos e calendário.

Se você está se aprofundando em pesquisas, o modo Deep Research extrai insights de todos os seus documentos e fontes confiáveis. Ele também inclui recursos como Copilot Actions, que ajudam a organizar e-mails ou marcar reuniões sem precisar fazer nada manualmente.

Principais recursos do Microsoft Copilot

Transforme respostas geradas por IA em documentos editáveis e compartilháveis no Microsoft 365 Copilot Chat

Organize e contextualize os dados do projeto usando Notebooks, que funcionam como telas interativas para gerenciar tarefas e informações

Crie e implemente assistentes de IA personalizados, adaptados às necessidades específicas da sua organização

Limitações do Microsoft Copilot

Alguns usuários consideram a experiência de chat do Copilot restritiva, pois as conversas têm um comprimento definido e, quando o limite é atingido, é necessário alternar entre painéis para consultar mensagens anteriores

Preços do Microsoft Copilot

Gratuito para sempre

Microsoft Copilot Pro: US$ 20 por usuário por mês

Avaliações e comentários do Microsoft Copilot

G2: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Copilot?

Como compartilhou um avaliador do G2:

Tem sido uma ferramenta excelente e simples para editar e gerar layouts de documentos. Também ajudou a gerar textos com a quantidade certa de informações.

Tem sido uma ferramenta excelente e simples para editar e gerar layouts de documentos. Também ajudou a gerar textos com a quantidade certa de informações.

9. Google Gemini (ideal para assistência de IA multimodal integrada ao ecossistema do Google)

via Google Gemini

O Google Gemini é um assistente de IA avançado integrado ao ecossistema do Google, desde a Pesquisa e o Gmail até o Docs e dispositivos Android. Seus recursos multimodais permitem que ele entenda e responda a textos, imagens, áudio, vídeo e até mesmo código, tudo na mesma conversa.

Você pode acessar o Gemini facilmente em todos os dispositivos. Ele processa comandos de voz no Android Auto, gerencia lembretes e mensagens no Wear OS e oferece suporte à geração e edição de imagens para criativos.

Principais recursos do Google Gemini

Participe de conversas de voz em tempo real e receba feedback imediato compartilhando sua tela ou feed da câmera

Controle funções do dispositivo, como alarmes, reprodução de mídia e inicialização de aplicativos, diretamente através do Gemini

Organize e contextualize dados para projetos específicos, aprimorando o gerenciamento de tarefas e a recuperação de informações

Limitações do Google Gemini

Alguns usuários alertam que o código gerado pelo Gemini pode não ser confiável — ele costuma apresentar bugs e pode introduzir vulnerabilidades de segurança se não for cuidadosamente revisado

Preços do Google Gemini

Gratuito para sempre

Gemini Advanced (Google One AI Premium): US$ 18,99/mês

Gemini Advanced para estudantes: Grátis até as provas finais de 2026 (inclui Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk e 2 TB de armazenamento)

Avaliações e comentários do Google Gemini

G2: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Gemini?

Como compartilhou um avaliador do G2:

É como ter um assistente útil para as tarefas do dia a dia, que pode ajudar na escrita, na síntese e até mesmo na explicação de temas complexos com palavras simples, mantendo o fluxo sem tornar as coisas robóticas ou rígidas.

É como ter um assistente útil para as tarefas do dia a dia, que pode ajudar a escrever, resumir e até explicar temas complexos com palavras simples, mantendo o fluxo sem tornar as coisas robóticas ou rígidas.

⭐ Não conhece ferramentas de IA? Aqui está um guia rápido sobre como usar um chatbot para aumentar a produtividade, automatizar tarefas e realizar tarefas mais rapidamente, sem precisar de conhecimentos técnicos.

10. Pi (ideal para oferecer conversas empáticas e solidárias)

via Pi

O Pi, desenvolvido pela Inflection AI, é um companheiro de IA pessoal centrado no ser humano, projetado para conversas emocionalmente inteligentes e semelhantes às humanas. Acessível pela web, aplicativos móveis e plataformas como WhatsApp, Instagram e Messenger, o Pi fica com você onde quer que você esteja.

O assistente também apoia a criatividade e o foco, ajudando os usuários a redigir poemas, debater ideias ou discutir decisões difíceis. Você pode até explorar diferentes tópicos através da guia Descobrir. Com o tempo, o Pi se adapta ao seu tom, necessidades e hábitos, fornecendo sugestões mais inteligentes e relevantes quanto mais você o usa.

Principais recursos do Pi

Participe de conversas com empatia, oferecendo apoio e compreensão além da mera transmissão de informações

Aprende com as interações dos usuários para personalizar as respostas, criando uma experiência mais personalizada ao longo do tempo

Oferece conversas com voz natural e várias opções de voz, aumentando o envolvimento do usuário e a acessibilidade

Limitações do Pi

Alguns usuários observam que o Pi tem uma compreensão limitada de tópicos sensíveis e emocionais, tornando-o menos eficaz para conversas mais delicadas

Preços do Pi

Gratuito para sempre

Planos pagos disponíveis

Avaliações e comentários do Pi

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pi?

Como compartilhou um avaliador do G2:

Definitivamente, a facilidade de uso, a compreensão da linguagem natural e a inteligência emocional, que são raras em chatbots de IA. Além disso, o fato de estar disponível em todos os dispositivos e em várias plataformas facilita o acesso.

Definitivamente, a facilidade de uso, a compreensão da linguagem natural e a inteligência emocional, que são raras em chatbots de IA. Além disso, o fato de estar disponível em todos os dispositivos e em várias plataformas facilita o acesso.

11. YesChat. ai (Ideal para criar e gerenciar diversos conteúdos com facilidade)

YesChat. ai é uma plataforma de IA completa que integra vários modelos de IA, incluindo GPT-4o, Claude 3 Opus e DALL·E 3. Os usuários podem alternar entre modelos para tarefas como redação, codificação ou geração de imagens. A plataforma também suporta uploads de arquivos, permitindo que os usuários interajam com documentos como PDFs e até mesmo explorem uma biblioteca com mais de 200.000 GPTs especializados.

Também inclui um Assistente de Redação com IA para melhorar a gramática e a clareza, um Humanizador de IA para tornar o texto gerado por IA mais natural e ferramentas como o Detector de IA para identificar conteúdo gerado por IA.

Melhores recursos do Yeschat.ai

Transforme prompts de texto em imagens usando ferramentas como o AI Picture Generator e o AI Human Generator

Crie faixas musicais personalizadas inserindo descrições de texto ou letras, com opções para diferentes estilos e atmosferas

Converta conteúdo escrito em vídeos envolventes, adequados para apresentações ou mídias sociais

Limitações do Yeschat.ai

O recurso gratuito Document Fusion AI não funciona, mesmo quando os requisitos de tamanho do arquivo são atendidos

Preços do Yeschat.ai

Gratuito para sempre

Plano Pro: US$ 8/mês (cobrado anualmente)

Plano Ultra: US$ 16/mês (cobrado anualmente)

Plano ilimitado: US$ 40/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre Yeschat.ai

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

12. Llama Chat (ideal para experiências de chat com IA personalizáveis e focadas na privacidade)

via Llama

O Llama Chat, desenvolvido pelos modelos Llama 3.2 da Meta, é um assistente de IA de código aberto com um comprimento de contexto estendido de até 128 mil tokens. Ele também pode lidar com conversas complexas e longas de maneira eficaz.

Um dos seus principais pontos fortes é a adaptabilidade. Desde o suporte ao cliente empresarial até à pesquisa acadêmica, os usuários podem personalizar o Llama Chat com código aberto e ajustá-lo para setores específicos. Além disso, a integração com as plataformas da Meta, como WhatsApp e Instagram, torna a experiência familiar e perfeita para muitos usuários.

Principais recursos do Llama Chat

Aprimore a funcionalidade integrando ferramentas externas e APIs para ampliar os casos de uso

Monitore os tempos de resposta e o uso de tokens para obter transparência e otimização

Adapte modelos para áreas especializadas, como saúde, para fornecer respostas precisas e relevantes

Limitações do Llama Chat

Alguns usuários relatam que a saída do Llama Chat pode ocasionalmente ser imprecisa, as imagens geradas podem carecer de clareza (especialmente com texto) e o recurso de animação de fotos nem sempre é suave

Preços do Llama Chat

Gratuito para sempre

Custo por 1 milhão de tokens de entrada e saída (3:1 combinados): US$ 0,19 – US$ 0,49

Avaliações e comentários do Llama Chat

G2 : 4,3/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Llama Chat?

Como compartilhou um avaliador do G2:

Eu o utilizei como um complemento de baixo custo para os modelos OpenAI e Anthropic, especialmente para tarefas específicas e restritas. É facilmente acessível e se destaca como uma alternativa open source robusta.

Eu o utilizei como um complemento de baixo custo para os modelos OpenAI e Anthropic, especialmente para tarefas específicas e restritas. É facilmente acessível e se destaca como uma alternativa open source robusta.

13. Replika (ideal para criar uma conexão emocional com um companheiro de IA personalizável)

via Replika

Replika é um companheiro de IA que usa aprendizado de máquina baseado em chat para formar um relacionamento emocional contínuo com você. Uma das principais características do Replika é a memória de conversas, que lembra detalhes de chats anteriores para referência posterior.

Ele também oferece acompanhamento do humor, registro em diário e cenários de dramatização, promovendo o crescimento pessoal e o bem-estar emocional. Seus avatares personalizáveis e dinâmica de relacionamento permitem que os usuários adaptem seu companheiro de IA às suas preferências, aumentando a sensação de companheirismo.

Melhores recursos do Replika

Os usuários podem ativar música de fundo na sala virtual do Replika para criar um ambiente de bate-papo mais calmo e personalizado

Ganhe moeda no aplicativo para desbloquear novos recursos, roupas e atividades, incentivando o envolvimento e a exploração

Personalize a personalidade do seu Replika através de características desbloqueáveis, como “curioso” ou “solidário”, e explore interesses em comum ao longo do tempo

Limitações do Replika

Os usuários dizem que ele não é especializado em base de conhecimento ou pesquisa, portanto, não resolve problemas de codificação nem busca informações na web

Preços do Replika

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Replika

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📚 Leia também: Os melhores aplicativos de IA para otimizar fluxos de trabalho

Torne seu fluxo de trabalho de ponta a ponta mais inteligente com o ClickUp Brain

Nesta jornada emocionante, exploramos as melhores alternativas ao Poe AI — ferramentas criadas com chats mais inteligentes, pesquisas mais rápidas, interface de usuário melhorada e conteúdo criativo. Mas se você está procurando algo que combine IA com produtividade real e automação do fluxo de trabalho, é hora de adotar o ClickUp.

É o seu espaço de trabalho completo, com IA integrada em tarefas, documentos, projetos, quadros brancos, modelos e literalmente tudo o mais! Desde a geração automática de tarefas a pendentes até o resumo de documentos longos e o gerenciamento de fluxos de trabalho em equipe, o ClickUp Brain faz o trabalho pesado para que você possa se concentrar no que importa.

Pronto para fazer mais com IA? Inscreva-se no ClickUp e experimente um trabalho mais inteligente, do seu jeito.