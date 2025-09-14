as 10 melhores ferramentas de IA para entrada de dados para automatizar seu fluxo de trabalho

A entrada manual de dados não é o trabalho dos sonhos de ninguém. Copiar faturas, registrar resultados de pesquisas, atualizar planilhas... é um trabalho lento e repetitivo. E basta um erro de digitação para causar o caos.

Se seus dias parecem um ciclo interminável de copiar e colar, é hora de trazer reforços.

As ferramentas de IA para entrada de dados são criadas para lidar com o trabalho pesado. Elas extraem, limpam, validam e organizam suas informações, enquanto você se concentra no trabalho que realmente faz a diferença.

Nesta lista, reunimos as melhores ferramentas para automatizar fluxos de trabalho de entrada de dados. Você administra uma pequena empresa ou gerencia uma equipe? Ou talvez você simplesmente adore fluxos de trabalho organizados. De qualquer forma, essas ferramentas de IA para entrada automatizada de dados ajudarão você a economizar tempo.

Pronto para conhecer seus novos auxiliares de processamento de dados?

🧠 Curiosidade: O Deutsche Bank já utilizou automação de processos robóticos (RPA) para processar mais de 500.000 transações por ano, com 99% de precisão nos dados e zero pausas para café. É um lembrete do mundo real de que, quando os bots lidam com as tarefas enfadonhas, os humanos podem se concentrar em trabalhos de maior valor.

Pronto para deixar que bots treinados cuidem de suas operações de entrada de dados? Aqui está um rápido resumo das melhores ferramentas de automação de IA para que você possa escolher seu assistente digital com confiança.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Fluxos de trabalho de tarefas + entrada de dados orientados por IA Recurso Talk-to-Text para entrada de dados habilitada por voz Entrada de dados com inteligência artificial + Visualização em tabela + Automações Plano gratuito para sempre disponível; personalizações para empresas Nanonets Processamento inteligente de documentos Aprende automaticamente os layouts dos documentos Gratuito com US$ 200 em créditos; preços personalizados Docsumo Extração de faturas e recibos Precisão ao nível do item de linha Os planos pagos começam em US$ 149/mês Rossum Conversão de e-mail em dados Análise de e-mails com tecnologia de IA Os preços começam em US$ 1.500/ano Nintex RPA RPA empresarial e automação de entrada de dados Construtor de processos robóticos com recurso de arrastar e soltar Teste gratuito disponível; preços personalizados com base no uso Jotform Captura de dados baseada em formulários Formulários aprimorados por IA e lógica condicional Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 39/mês Typeform Coleta de dados conversacional baseada em formulários Saltos lógicos e fluxo de pesquisa de IA Plano gratuito com respostas limitadas; planos pagos a partir de US$ 25/mês Zapier Automação do fluxo de trabalho entre aplicativos Automação de vários aplicativos sem código Plano gratuito com limites de tarefas; planos pagos a partir de US$ 22,81/mês Navegue pela IA Extração de dados da web “Robôs” pré-construídos para captura de dados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 48/mês OpenRefine Limpeza e transformação de dados Limpeza em massa com navegação facetada Ferramenta totalmente gratuita e de código aberto

Escolher o software de entrada de dados automatizada certo significa encontrar um que corresponda ao ritmo, precisão e estilo de fluxo de trabalho da sua equipe. Aqui está o que você deve priorizar:

Extração automatizada de dados para extrair informações de formulários, PDFs e e-mails com configuração mínima, mantendo a integridade dos dados

Redução de erros e validação em tarefas de processamento de dados para ajudá-lo a detectar erros antes que eles afetem seu trabalho

Integração personalizada do fluxo de trabalho para manter seus sistemas existentes, como CRM, planilhas ou ferramentas de projeto, sincronizados

Escalabilidade que garante que você possa processar volumes maiores sem diminuir suas capacidades de processamento de dados

Experiência do usuário que permite que sua equipe comece a trabalhar rapidamente, sem necessidade de aprendizado

👀 Você sabia? Existem várias maneiras de automatizar a entrada de dados. Cada uma resolve um problema diferente. Aqui estão algumas: Ferramentas de automação baseadas em formulários, como Jotform ou Typeform, ajudam a coletar dados estruturados na fonte

Ferramentas de extração de dados de documentos, como Docsumo ou Nanonets, digitalizam faturas, recibos e PDFs usando reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para extrair campos importantes automaticamente

A análise de e-mails (como o Rossum) captura dados tanto do corpo das mensagens quanto dos anexos

Ferramentas de web scraping, como o Browse AI, extraem informações em tempo real de sites Ferramentas como o ClickUp lidam com tudo, desde a simples entrada, extração e validação de dados até a automação completa do fluxo de trabalho. Ele mantém seus dados sincronizados entre planilhas, CRMs e quadros de tarefas sem nenhuma entrada manual.

Agora, vamos ao que interessa. Abaixo está tudo o que você precisa saber sobre as soluções mais inteligentes de entrada de dados que ajudarão você a elevar seu nível de entrada de dados.

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (ideal para integrar o gerenciamento de tarefas baseado em IA com fluxos de trabalho de entrada de dados)

Automatize a entrada de dados com o ClickUp Configure tarefas complexas de automação para validação de dados diária, semanal ou mensal usando o ClickUp

A entrada de dados não se resume apenas a coletar informações, mas também a garantir que elas cheguem às mãos certas, sejam processadas rapidamente e permaneçam organizadas em vários fluxos de trabalho.

Mas quando os envios se acumulam ou a coordenação da equipe falha, pequenos erros podem causar grandes atrasos.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, transforma a entrada manual de dados em um fluxo inteligente e automatizado, otimizado para a produtividade.

Automações ClickUp

Deseja eliminar a entrada manual repetitiva de dados configurando gatilhos e ações? Por exemplo, você pode criar tarefas de entrada de dados quando novos dados forem recebidos, atualizar status, designar membros da equipe ou gerar tarefas recorrentes para a entrada rotineira de dados.

O ClickUp Automations elimina o trabalho pesado da sua lista de tarefas.

Configure gatilhos baseados em regras para atribuir tarefas automaticamente, atualizar status e notificar as partes interessadas quando novos dados forem enviados com o ClickUp Automations

Aqui está um exemplo de um processo de automação. Quando um cliente preenche um formulário de solicitação, o ClickUp pode criar automaticamente uma tarefa, atribuí-la ao colega de equipe certo, alterar a prioridade da tarefa e até mesmo enviar um e-mail de acompanhamento — tudo sem intervenção humana.

É perfeito para líderes de operações, equipes de integração de clientes e profissionais administrativos que gerenciam grandes volumes de solicitações.

Você pode adaptar o ClickUp aos seus fluxos de trabalho exclusivos adicionando campos personalizados, configurando regras de validação e criando modelos para necessidades específicas de entrada de dados. Tudo o que você precisa fazer é definir as regras, e ele cuidará de tudo em segundo plano.

ClickUp Autopilot Agents Para equipes que lidam com dados de entrada, você também pode usar os Agentes Autopilot do ClickUp, que se adaptam às mudanças em seu espaço de trabalho e agem de forma autônoma com base nas instruções fornecidas. Esses agentes podem ser configurados usando opções pré-construídas ou um construtor sem código para agentes personalizados. Essas automações não apenas reduzem o erro humano, mas também liberam tempo valioso para análises e tomadas de decisão de nível superior, mantendo interações consistentes. Assista ao vídeo abaixo para saber mais:

ClickUp Brain

As automações são potencializadas com IA. Você pode criar suas próprias automações personalizadas simplesmente informando ao ClickUp Brain o que deseja automatizar em linguagem simples. Ele configurará tudo para você em qualquer espaço, pasta ou lista.

Use o ClickUp Brain para gerar automaticamente descrições de tarefas, e-mails de acompanhamento ou rótulos de prioridade a partir de entradas de dados não estruturados

O ClickUp Brain funciona basicamente como seu assistente inteligente, capaz de extrair dados de documentos (incluindo PDFs por meio de integrações OCR inteligentes), gerar tarefas a partir de notas de reuniões, resumir arquivos e responder a perguntas contextuais sobre seu espaço de trabalho em tempo real.

Quer garantir alta qualidade e integridade dos dados em todo o seu processo de dados? Experimente prompts com tecnologia de IA para gerar modelos de planilhas estruturadas, automatizar a extração de dados e implementar mecanismos de verificação de erros.

O Brain reduz drasticamente a entrada manual de dados, minimiza erros e garante que os dados estejam sempre atualizados e precisos.

Você pode realizar absolutamente qualquer tarefa de entrada de dados usando IA no ClickUp, seja processamento de faturas, atualizações de CRM, gerenciamento de banco de dados ou processamento de pedidos.

O ClickUp não é apenas o seu espaço de trabalho ideal para controle, mas também para clareza.

Visualização da tabela ClickUp

Se você sente falta do Excel para visualização de dados, experimente o ClickUp Table View. Ele imita a interface familiar da planilha, mas facilita a revisão, edição e atualização de dados estruturados.

Gerencie entradas de dados de alto volume em um layout estruturado, onde cada linha representa uma tarefa acionável com a Visualização de Tabela do ClickUp

Cada tarefa é exibida como uma linha, com colunas personalizáveis para diferentes campos de dados, suportando ações em massa, navegação rápida e até mesmo atalhos de copiar e colar para entrada rápida de dados. Você também pode classificar os envios por status, filtrar por responsável e atualizar vários registros de uma só vez.

Esta visualização é particularmente eficaz para gerenciar grandes volumes de dados, validar entradas e garantir a qualidade dos dados.

O ClickUp também oferece suporte a mais de 100 integrações com criadores de formulários ou sistemas de CRM, incluindo Salesforce, HubSpot e muito mais. Isso permite a captura automatizada de dados e a criação de tarefas, para que os dados fluam perfeitamente para o seu espaço de trabalho do ClickUp.

Essa centralização, com gerenciamento de projetos automatizado e otimizado, pode transformar totalmente seu sistema de organização de dados.

Seja para gerenciar algumas tarefas manuais de entrada de dados ou milhares de entradas, a arquitetura flexível e os recursos robustos de automação do ClickUp tornam-no escalável para empresas de qualquer tamanho. Seus recursos baseados em IA se adaptam ao aumento do volume de dados e à evolução dos requisitos de fluxo de trabalho, apoiando a eficiência e o crescimento a longo prazo.

Melhores recursos do ClickUp

Colabore em tempo real por meio de threads de comentários, atribuições de tarefas, compartilhamento de documentos e bate-papo no aplicativo ClickUp Chat

Crie painéis dinâmicos do ClickUp para monitorar a entrada de dados entre equipes

Importe entradas de CSVs ou formulários sincronizados diretamente para visualizações estruturadas

Acione alertas no Slack ou por e-mail quando novos dados atenderem a condições específicas

Agrupe tarefas por tipo de dados, fase do projeto ou origem do formulário para um acompanhamento mais claro

Automatize a verificação de erros e controle as permissões e o acesso de convidados para aumentar a segurança dos dados

Limitações do ClickUp

Personalizar fluxos de trabalho avançados requer algum tempo de adaptação para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz:

Uma ferramenta essencial para tornar as operações mais eficientes. Esta é a única ferramenta de gerenciamento de projetos que elimina o trabalho de inserir dados. A extensão do Chrome e os formulários são INCRÍVEIS!!!

Uma ferramenta essencial para tornar as operações mais eficientes. Esta é a única ferramenta de gerenciamento de projetos que elimina o trabalho de inserir dados. A extensão do Chrome e os formulários são INCRÍVEIS!!!

💡 Bônus: Se você deseja dar vida aos seus fluxos de trabalho de entrada de dados E: Pesquise de forma instantânea e intuitiva no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web para contexto de trabalho

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e executar tarefas por voz, sem usar as mãos e em qualquer lugar

Aproveite ferramentas de IA como ChatGPT, Claude e DeepSeek diretamente do Brain MAX, com todo o contexto do seu trabalho Experimente o ClickUp Brain MAX — um companheiro de IA para desktop superpoderoso que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para criar fluxos de trabalho personalizados, criar documentação, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais.

2. Nanonets (ideal para processamento inteligente de documentos)

via Nanonets

O Nanonets foi desenvolvido para equipes que lidam diariamente com uma avalanche de documentos — como faturas, contratos, identidades ou formulários digitalizados — e precisam de uma maneira mais inteligente e rápida de digitalizar tudo isso. Ele usa aprendizado profundo para reconhecer campos e layouts, mesmo que os documentos tenham formatos ou idiomas diferentes.

Basta carregar algumas amostras, rotular os campos uma vez e a IA aprende a lidar com variações por conta própria. Ela continua a melhorar a cada documento que você processa, reduzindo a necessidade de retreinamento ou verificação dupla da saída.

Melhores recursos da Nanonets

Faça o upload em massa de documentos para processamento em lote em segundos

Defina limites de confiança para sinalizar entradas incertas ou de baixa confiança

Encaminhe documentos para diferentes fluxos de trabalho com base no tipo de conteúdo

Exporte dados estruturados nos formatos JSON, XML ou Excel

Configure notificações webhook personalizadas para eventos de extração

Use trilhas de auditoria para rastrear alterações e melhorar a governança de dados

Limitações da Nanonets

Os preços podem ser proibitivos para equipes pequenas

Requer tempo de configuração para treinar modelos personalizados

Preços da Nanonets

Gratuito (US$ 200 em créditos)

Pague conforme o uso : preços baseados no uso, sem compromisso mensal

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Nanonets

G2 : 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Nanonets?

Uma avaliação da G2 diz:

Os recursos do mecanismo OCR, principalmente em termos de treinamento do mecanismo com os documentos, a vasta gama de diferentes tipos de documentos suportados, o modelo sem treinamento e a facilidade de adicionar rapidamente dados de treinamento adicionais em tempo real são realmente bons. O suporte rápido fornecido pelo representante de atendimento ao cliente da Nanonets e o atendimento por telefone são realmente apreciados.

Os recursos do mecanismo OCR, principalmente em termos de treinamento do mecanismo com os documentos, a vasta gama de diferentes tipos de documentos suportados, o modelo sem treinamento e a facilidade de adicionar rapidamente dados de treinamento adicionais em tempo real são realmente bons. O suporte rápido fornecido pelo representante de atendimento ao cliente da Nanonets e o atendimento por telefone são realmente apreciados.

👀 Você sabia? Bancos de dados relacionais não são apenas para desenvolvedores — eles são incrivelmente úteis para organizar o trabalho diário. Ao estruturar seus dados em tabelas vinculadas, você pode criar fluxos de trabalho mais inteligentes, nos quais uma atualização aciona alterações em todos os registros conectados. Ferramentas como o ClickUp permitem criar campos relacionais para conectar tarefas, clientes ou projetos sem precisar de uma linha de SQL. Isso significa que seu painel de campanha, rastreador de clientes e calendário de conteúdo podem se comunicar automaticamente. É uma maneira poderosa de reduzir a duplicação de dados, simplificar a geração de relatórios e ter uma visão geral da situação.

3. Docsumo (ideal para extração de faturas e recibos)

via Docsumo

Criado para equipes financeiras e operacionais que se afogam em faturas, contas ou extratos bancários, o Docsumo captura tudo, até o último item do recibo. Ele extrai dados em nível de item de linha, tornando-o ideal para empresas que precisam rastrear cada cobrança, taxa ou unidade com precisão milimétrica.

O Docsumo também aplica lógica de validação para sinalizar erros e encaminhar exceções para revisão antes de exportar os dados para plataformas de contabilidade, CRMs ou sistemas internos. É uma enorme economia de tempo para contas a pagar, contabilidade ou fluxos de trabalho com alta exigência de conformidade, onde a precisão não é opcional.

Melhores recursos do Docsumo

Importe documentos por meio de API, e-mail ou sincronização de pastas na nuvem

Defina limites de confiança em nível de campo para aprovação ou revisão

Categorize automaticamente os documentos recebidos por tipo ou cliente

Acompanhe o tempo de processamento e o desempenho com painéis visuais para processamento de dados financeiros

Exporte dados estruturados diretamente para plataformas de contabilidade ou ferramentas de BI

Mantenha o histórico de versões para auditorias e rastreamento interno

Limitações do Docsumo

Funciona melhor apenas com documentos financeiros estruturados

A interface pode parecer técnica para usuários não especialistas

Preços do Docsumo

Inicial: US$ 149/mês (1.000 páginas/mês; até 3 usuários)

Crescimento: US$ 499/mês (5.000 páginas/mês; até 10 usuários)

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários do Docsumo

G2: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Docsumo?

Uma avaliação da G2 diz:

Antes do DocSumo, levávamos muito tempo transferindo informações e dados de arquivos PDF para nossa pasta de trabalho, pois tínhamos que fazer isso manualmente. Desde que temos o DocSumo, bastam alguns cliques e nossos documentos são facilmente convertidos, e as informações e dados necessários agora podem ser facilmente transferidos para nossas pastas de trabalho.

Antes do DocSumo, levávamos muito tempo transferindo informações e dados de arquivos PDF para nossa pasta de trabalho, pois tínhamos que fazer isso manualmente. Desde que temos o DocSumo, bastam alguns cliques e nossos documentos são facilmente convertidos, e as informações e dados necessários agora podem ser facilmente transferidos para nossas pastas de trabalho.

Você sabia? O ClickUp Brain oferece o uso de vários modelos de IA de última geração, como Claude, ChatGPT e Gemini. Abandone a proliferação de IA e obtenha tudo o que você precisa da IA com o ClickUp.

4. Rossum (ideal para conversão de e-mail em dados)

via Rossum

Sua caixa de entrada está transbordando. A Rossum vê isso como uma oportunidade. Ela é especializada em transformar threads de e-mail caóticas e documentos anexados em dados estruturados e utilizáveis, sem que você precise abrir uma planilha.

Seu recurso mais poderoso é a análise de e-mails com inteligência artificial. Em vez de baixar anexos e copiar campos manualmente, o Rossum lê o corpo da mensagem, abre o PDF e extrai os dados automaticamente.

Seus modelos de IA pré-treinados também podem lidar com faturas, ordens de compra e outros documentos comerciais padrão, tornando a configuração incrivelmente rápida.

Melhores recursos do Rossum

Atribua caixas de entrada de e-mail como fontes de entrada de dados para fluxos de trabalho específicos

Anote documentos de forma colaborativa para melhorar o aprendizado da IA

Destaque campos incertos para revisão humana, para que nada passe sem verificação

Rastreie exceções e sinalize anomalias antes da exportação

Configure sincronizações em tempo real com sistemas ERP ou de gerenciamento de faturas

Visualize o desempenho da caixa de entrada para dados com análises de extração

Limitações do Rossum

Personalização limitada além dos tipos de documentos principais

Preços da Rossum

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Rossum

G2 : 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rossum?

Uma avaliação de usuário no G2 diz:

A Rossum está nos ajudando a acelerar o tempo de processamento de faturas, para que tenhamos mais tempo para lidar com consultas. Ajudando a reduzir faturas duplicadas e evitar pagamentos duplicados. A Rossum também nos permite encontrar problemas e erros nas faturas antes que elas cheguem ao nosso sistema contábil.

A Rossum está nos ajudando a acelerar o tempo de processamento de faturas, para que tenhamos mais tempo para lidar com consultas. Ajudando a reduzir faturas duplicadas e evitar pagamentos duplicados. A Rossum também nos permite encontrar problemas e erros nas faturas antes que elas cheguem ao nosso sistema contábil.

5. Nintex RPA (ideal para RPA empresarial e automação de entrada de dados)

via Nintex RPA

O Nintex RPA permite criar trabalhadores digitais que imitam ações humanas — copiar, colar, clicar, validar — sem nunca precisar de pausas para o café. Seu grande atrativo é o construtor de processos robóticos do tipo arrastar e soltar, que torna o design de bots menos parecido com codificação e mais com brincar com blocos.

Você pode automatizar as tarefas enfadonhas em ferramentas empresariais como SAP, Oracle, Citrix ou sistemas internos legados. Seja sincronizando faturas de fornecedores ou processando documentos de integração de clientes, os bots executam fluxos de trabalho de alto volume com precisão de nível de máquina.

Você controla exatamente como cada bot se comporta, quando ele é acionado e quais condições ele sinaliza para entrada humana.

Melhores recursos do Nintex RPA

Implemente bots autônomos para executar tarefas em um cronograma ou acionador

Conecte bots de RPA com ferramentas de assinatura eletrônica, formulários e fluxo de trabalho

Monitore o desempenho dos bots por meio de painéis de análise centralizados

Aproveite os modelos integrados para automações empresariais comuns

Use cofres de credenciais seguros para proteger dados de login confidenciais

Aplique acesso baseado em funções para gerenciar quem cria, executa e edita bots

Limitações do Nintex RPA

Não é adequado para equipes pequenas ou sem conhecimentos técnicos

Requer preços personalizados com base no ambiente e no uso do bot

Preços do Nintex RPA

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Nintex

G2: 4,2/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nintex?

Uma avaliação da G2 diz:

A Nintex possui o roteiro profissional mais abrangente e completo para planejar a automação de processos bem-sucedida, com forte ênfase na primeira fase, que é a digitalização de processos usando o Nintex promapp de forma colaborativa.

A Nintex possui o roteiro profissional mais abrangente e completo para planejar a automação de processos bem-sucedida, com forte ênfase na primeira fase, que é a digitalização de processos usando o Nintex promapp de forma colaborativa.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de automação criativa

6. Jotform (ideal para captura de dados com base em formulários)

via Jotform

O Jotform foi projetado para equipes que precisam coletar dados estruturados rapidamente, seja de clientes, consumidores ou equipes internas.

O criador de formulários com inteligência artificial e lógica condicional ajuda você a criar formulários mais inteligentes e dinâmicos em poucos minutos. Em vez de todos os respondentes verem o mesmo layout, o Jotform adapta as perguntas com base nas respostas anteriores, criando um fluxo personalizado que aumenta a velocidade e a precisão.

Você pode incorporar formulários em qualquer lugar, coletar respostas em tempo real e até mesmo acionar e-mails ou atribuições de tarefas assim que os envios forem recebidos. É adequado para captura de leads, admissão de clientes, inscrições em eventos e praticamente qualquer caso de uso em que o cansaço de preencher formulários seja real.

Melhores recursos do Jotform

Habilite a criptografia de formulários para capturar dados confidenciais com segurança

Use modelos pré-criados para pesquisas, questionários e formulários de solicitação

Integre as respostas diretamente com o Google Sheets, Slack ou Airtable

Aceite uploads de arquivos ou assinaturas digitais nos campos do formulário

Personalize temas para combinar com a identidade da sua marca

Gere envios em PDF para necessidades de arquivamento ou impressão

Limitações do Jotform

Controle de design limitado sem CSS personalizado

Os recursos de IA são específicos para cada formulário e apresentam lacunas de conhecimento

Preços da Jotform

Starter: gratuito para até 5 formulários

Bronze: US$ 39/mês (25 formulários)

Prata: US$ 49/mês (50 formulários)

Gold: US$ 129/mês (100 formulários)

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários da Jotform

G2: 4,6/5 (mais de 3.600 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jotform?

Uma avaliação da G2 diz:

Minha organização usa o Jotform para algumas coisas diferentes, mas nós o usamos principalmente para nossos clientes de sites quando eles precisam ter formulários mais complexos em seus sites, que vão além dos formulários de “contato” habituais. O Jotform tem muitas opções diferentes em seu criador de formulários, e é super fácil arrastar e soltar o que você precisa.

Minha organização usa o Jotform para algumas coisas diferentes, mas nós o usamos principalmente para nossos clientes de sites quando eles precisam ter formulários mais complexos em seus sites, que vão além dos formulários de “contato” habituais. O Jotform tem muitas opções diferentes em seu criador de formulários, e é super fácil arrastar e soltar o que você precisa.

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. As três principais barreiras são a falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com segurança. Mas e se a IA estiver integrada ao seu espaço de trabalho e já for segura? O ClickUp Brain, assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele é capaz de processar linguagem natural e compreende comandos em linguagem simples, resolvendo as três preocupações relacionadas à adoção da IA enquanto conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

7. Typeform (ideal para coleta de dados baseada em formulários conversacionais)

via Typeform

Quer transformar pesquisas e formulários estáticos em uma experiência fluida, semelhante a um bate-papo, que também aumenta as taxas de conclusão? O fluxo de pesquisa assistido por IA do Typeform parece mais uma conversa do que um formulário, ajudando você a coletar dados precisos e bem pensados sem sobrecarregar seu público.

Ele permite criar caminhos de perguntas totalmente personalizados com base em respostas anteriores, para que os usuários vejam uma pergunta relevante após a outra.

Melhores recursos do Typeform

Incorpore formulários como pop-ups, experiências em página inteira ou widgets em linha

Personalize fontes, cores e imagens para combinar com o tom da sua marca

Acompanhe as taxas de engajamento e conclusão com análises detalhadas

Traduza formulários para vários idiomas para públicos globais

Conecte-se diretamente a CRMs, ferramentas de e-mail e Notion

Habilite a lógica da calculadora para estimar preços, pontuações ou resultados em tempo real

Limitações do Typeform

As opções de exportação são limitadas nos planos gratuitos e básicos

Pode ficar caro ao expandir para várias equipes ou regiões

Preços do Typeform

Plano gratuito disponível

Básico: US$ 29/mês

Mais: $59/mês

Negócios: US$ 99/mês

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Typeform

G2: 4,5/5 (mais de 850 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Typeform?

Uma avaliação da G2 diz:

A interface é elegante, fácil de usar e envolvente para os respondentes. A lógica condicional e as integrações tornam os fluxos de trabalho perfeitos.

A interface é elegante, fácil de usar e envolvente para os respondentes. A lógica condicional e as integrações tornam os fluxos de trabalho perfeitos.

📖 Leia também: Software de automação de TI para otimizar processos de TI

8. Zapier (ideal para automação de fluxo de trabalho entre aplicativos)

via Zapier

O Zapier é a versão online da fita adesiva. Criado para usuários que desejam conectar seus aplicativos favoritos sem precisar aprender a programar, ele se destaca na automação de fluxos de trabalho com várias etapas em ferramentas como Google Sheets, Typeform, Slack e CRMs.

Seu recurso principal é a automação multiaplicativos, que permite transferir dados entre plataformas sem esforço.

Por exemplo, o envio de um novo formulário pode acionar instantaneamente uma notificação no Slack, atualizar uma planilha e enviar um e-mail de boas-vindas, sem a necessidade de intervenção manual.

Da automação de marketing ao sucesso do cliente e aos processos de contratação, o Zapier é a ferramenta poderosa sem código que mantém seus sistemas em comunicação e suas mãos longe do teclado.

Melhores recursos do Zapier

Crie Zaps (fluxos de trabalho) usando filtros, condições e lógica de várias etapas

Programe os Zaps para serem executados diariamente, semanalmente ou em intervalos personalizados

Clone e compartilhe automações entre equipes ou departamentos

Acompanhe o histórico de tarefas e as taxas de sucesso de cada Zap

Gerencie integrações em mais de 6.000 aplicativos a partir de um único painel

Proteja os fluxos de trabalho com autenticação de dois fatores e controles de permissão

Limitações do Zapier

Zaps complexos podem ser difíceis de solucionar

Os limites de tarefas nos planos gratuitos e básicos restringem a automação de alto volume

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional: US$ 22,81/mês

Equipe: US$ 78,72/mês para 25 usuários

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários do Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Uma avaliação da G2 diz:

A vantagem mais útil do Zapier é como ele elimina o trabalho manual, automatizando tarefas repetitivas entre diferentes aplicativos com um bom número de recursos. É muito fácil de configurar, mesmo sem conhecimentos de programação, e me poupa horas de trabalho, mantendo minhas ferramentas sincronizadas (frequência de uso). A facilidade de implementação e o processo de integração com outras ferramentas são muito rápidos, excelentes e sem estresse. O suporte ao cliente também não é ruim.

A vantagem mais útil do Zapier é como ele elimina o trabalho manual, automatizando tarefas repetitivas entre diferentes aplicativos com um bom número de recursos. É muito fácil de configurar, mesmo sem conhecimentos de programação, e me poupa horas de trabalho, mantendo minhas ferramentas sincronizadas (frequência de uso). A facilidade de implementação e o processo de integração com outras ferramentas são muito rápidos, excelentes e sem estresse. O suporte ao cliente também não é ruim.

📖 Leia também: Exemplos e casos de uso de automação de fluxo de trabalho

9. Browse AI (ideal para extração de dados da web)

via Browse AI

Imagine se você pudesse treinar um robô para navegar na web — e ele realmente obedecesse. O Browse AI permite extrair dados de sites, como listas de produtos, tabelas de preços ou sites de emprego, sem escrever uma única linha de código.

“Robôs” pré-construídos para sites populares ajudam você a começar a extrair dados instantaneamente. A configuração é tão simples quanto apontar e clicar nos elementos da página que você deseja. Depois de treinado, seu robô pode ser executado de acordo com uma programação, salvar dados em planilhas ou acionar alertas quando novas informações aparecerem.

Isso elimina horas de trabalho de copiar e colar para equipes que gerenciam pesquisa, operações de crescimento ou prospecção de vendas.

Navegue pelos melhores recursos de IA

Programe robôs para coletar dados de hora em hora, diariamente ou semanalmente

Capture dados estruturados de resultados paginados com uma única configuração

Exporte o conteúdo extraído para CSV, Google Sheets ou pontos finais da API

Clone configurações de robôs em sites ou domínios semelhantes

Configure notificações quando novos conteúdos forem detectados

Visualize os resultados da extração com rastreamento de erros e taxas de sucesso

Navegue pelas limitações da IA

Não tem um bom desempenho em páginas complexas e com muito JavaScript

Pode exigir limpeza manual, dependendo da estrutura do site

Veja os preços da IA

Gratuito (50 créditos por mês)

Pessoal: US$ 48/mês (2.000 créditos)

Profissional: US$ 87/mês (5.000 créditos)

Premium: a partir de US$ 500/mês (cobrado anualmente com mais de 600.000 créditos)

Navegue pelas avaliações e análises de IA

G2: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Browse AI?

Uma avaliação da G2 diz:

O Browse AI simplificou meus projetos de web scraping e automação de dados. A configuração de bots não requer codificação, e várias integrações com o Google Sheets e o Zapier tornam o scraping mais fácil e muito mais rápido.

O Browse AI simplificou meus projetos de web scraping e automação de dados. A configuração de bots não requer codificação, e várias integrações com o Google Sheets e o Zapier tornam o scraping mais fácil e muito mais rápido.

10. OpenRefine (ideal para limpeza e transformação de dados)

via OpenRefine

O OpenRefine é como uma escova de dentes para seus dados — ele esfrega, dá brilho e chega às pequenas cavidades que as planilhas deixam passar. Essa poderosa ferramenta de código aberto foi criada para qualquer pessoa que lida com conjuntos de dados desorganizados que precisam de uma limpeza profunda.

O que lhe dá uma vantagem é a sua capacidade de navegação facetada, que permite filtrar os seus dados por categorias, filtros ou padrões, para que possa identificar inconsistências e corrigi-las em massa.

Melhores recursos do OpenRefine

Aplique edições em massa usando expressões regulares e scripts de transformação

Agrupe entradas semelhantes para mesclar duplicatas com um clique

Reconcilie conjuntos de dados comparando campos com bancos de dados externos

Desfaça/refaz etapas para reverter alterações durante a limpeza

Importe/exporte dados em formatos como CSV, TSV, JSON ou XML

Use o rastreamento do histórico para documentar todas as modificações para auditoria ou reversão

Limitações do OpenRefine

Apenas para desktop, sem sincronização integrada na nuvem

Curva de aprendizado mais íngreme para usuários não técnicos que buscam apenas simplificar os processos de entrada de dados

Preços do OpenRefine

Gratuito

Avaliações e comentários do OpenRefiner

G2: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OpenRefine?

Uma avaliação da G2 diz:

*Gosto da facilidade de uso da ferramenta! Sempre que penso que ela está perfeita, percebo que meus dados foram aprimorados. Utilizo essa ferramenta tanto pessoalmente quanto profissionalmente e percebi que ela facilita muito meu trabalho

*Gosto da facilidade de uso da ferramenta! Sempre que penso que ela está perfeita, descubro que meus dados foram aprimorados. Utilizo essa ferramenta tanto pessoalmente quanto profissionalmente e descobri que ela facilita muito meu trabalho

Organize seus dados com o ClickUp

Não há medalha por limpar dados manualmente. Mas há alívio em automatizar isso.

Seja para coletar informações da web, processar faturas ou gerenciar entradas de pesquisas, as ferramentas com tecnologia de IA podem economizar horas de trabalho árduo (e talvez alguns cabelos grisalhos).

Mas se você deseja uma ferramenta que não apenas colete dados, mas também ajude você a agir com base neles, o ClickUp é sua melhor opção.

De automações inteligentes e agentes de IA a visualizações dinâmicas de tabelas, gerenciamento de tarefas e insights baseados em IA, o ClickUp oferece à sua equipe um único espaço para capturar, organizar e executar — tudo sem precisar alternar entre ferramentas ou guias.

Pronto para tornar a entrada de dados a parte mais fácil do seu fluxo de trabalho? Inscreva-se no ClickUp e comece a automatizar de forma mais inteligente hoje mesmo.