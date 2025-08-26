os 11 melhores criadores de formulários em conformidade com a HIPAA para uma coleta segura de dados

Se você é um profissional de saúde ou administra uma clínica médica, está bem ciente das desvantagens dos formulários de consentimento tradicionais em papel para conformidade com a HIPAA.

Os formulários em papel podem ser facilmente perdidos, danificados ou acessados por pessoas não autorizadas. As equipes passam horas arquivando e gerenciando esses formulários, apenas para repetir o exercício durante as auditorias.

Além disso, transferi-los entre departamentos ou para prontuários eletrônicos pode ser tedioso e propenso a erros. E, é claro, armazenar e recuperar formulários em papel é ineficiente e ocupa espaço.

Os criadores de formulários em conformidade com a HIPAA oferecem uma maneira mais segura de coletar e gerenciar informações de saúde protegidas (PHI). Eles reduzem as despesas administrativas, minimizam os riscos de conformidade, permitem que os pacientes enviem formulários com segurança a partir de qualquer dispositivo e ajudam você a estar sempre pronto para auditorias.

Se você está procurando um criador de formulários compatível com a HIPAA que substitua a papelada da sala de espera por uma conveniência digital segura, esta lista tem o que você precisa.

Visão geral do melhor software de criação de formulários em conformidade com a HIPAA

Quando você trabalha na área da saúde e lida com dados confidenciais de pacientes, criar pesquisas no Google Forms não é uma opção. Em vez disso, recorra a esses criadores de formulários em conformidade com a HIPAA.

Ferramenta Melhores recursos Ideal para Preços* ClickUp Mapeamento de formulários para tarefas, automações, painéis, resumos de IA Equipes que precisam de automação de fluxos de trabalho e integração de tarefas em uma plataforma segura Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Formstack Construtor de arrastar e soltar, lógica condicional, assinaturas eletrônicas, análises Organizações de saúde de médio porte que buscam fluxos de trabalho de dados seguros e escaláveis Os planos pagos começam a partir de US$ 99/mês por usuário FormDr Formulários otimizados para dispositivos móveis, upload de arquivos, lembretes automáticos Profissionais autônomos e pequenas empresas que desejam uma configuração DIY Os planos pagos começam a partir de US$ 59/mês FormHippo Incorporação de API, compartilhamento de QR, upload de arquivos, sincronização do Drive Equipes administrativas que utilizam o Google Drive Os planos pagos começam a partir de US$ 8,95/mês por usuário HIPAAtizer Conversão de PDF para formulário, editor visual, proteção contra spam Equipes de pequeno a médio porte que precisam de formulários HIPAA com recurso de arrastar e soltar e integração com a web Os planos pagos começam a partir de US$ 34/mês Cognito Forms Campos calculados, integrações de pagamento, registros de auditoria Equipes de gerenciamento de pacientes que precisam de lógica e cálculos avançados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês BlockSurvey Segurança blockchain, formulários de conhecimento zero, pesquisas anônimas Empresas que priorizam a coleta de dados com foco na privacidade Os planos pagos começam a partir de US$ 29/mês Jotform Biblioteca de modelos, PDFs preenchidos automaticamente, campos de consentimento, ferramentas de IA, registros de auditoria Grandes organizações de saúde que desejam combinar formulários de admissão com agendamento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 39/mês 123FormBuilder Multilíngue, Salesforce, suporte WCAG, lógica de fluxo de trabalho Equipes de todos os tamanhos criando formulários multilíngues Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 37/mês Zoho Forms Dados offline, assinaturas eletrônicas, lógica condicional, integrações Usuários do ecossistema Zoho que precisam de criadores de formulários com lógica condicional Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês MakeForms Construtor de formulários com IA, senha de uso único, análises, várias visualizações Organizações de médio a grande porte que buscam formulários compatíveis com design responsivo Os planos pagos começam a partir de US$ 29/mês

Os melhores criadores de formulários online em conformidade com a HIPAA

Seja para coletar formulários de admissão de pacientes, documentos de consentimento ou feedback pós-consulta, esses criadores de formulários em conformidade com a HIPAA ajudam você a cumprir as regulamentações sem sacrificar a usabilidade.

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (ideal para automação de fluxos de trabalho e integração de tarefas)

Crie formulários personalizados e seguros em conformidade com a HIPAA usando o ClickUp Forms

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina tarefas, documentos, relatórios e bate-papo — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Ela ajuda as equipes a gerenciar solicitações de pacientes, contribuições da equipe e fluxos de trabalho internos da clínica em um só lugar, desde a primeira resposta até o resultado final.

Comece com o ClickUp Forms. Digamos que sua clínica esteja coletando com segurança dados de pacientes ou solicitações internas para exames laboratoriais. Você pode criar um formulário simples e personalizado com menus suspensos, caixas de seleção e até mesmo lógica condicional para adaptar as perguntas com base nas respostas do paciente.

Transforme as respostas do ClickUp Form diretamente em tarefas do ClickUp

Cada envio de formulário cria uma tarefa no ClickUp Tasks, pré-preenchida com todos os detalhes: nome do paciente, ação solicitada, nível de prioridade e até mesmo um documento digitalizado, se tiver sido enviado. Com base nas regras definidas previamente, a tarefa é instantaneamente atribuída ao coordenador ou enfermeiro responsável.

Por exemplo, se a tarefa for marcada como “Urgente”, o software de gerenciamento de tarefas notificará automaticamente o líder da equipe, atualizará o status para “Em andamento” e a moverá para o topo da fila.

O ClickUp também possui formulários de admissão pré-criados, poupando-lhe o esforço de criá-los do zero todas as vezes. Por exemplo, o modelo de formulário do ClickUp é pré-estruturado para ajudá-lo a coletar informações essenciais dos pacientes digitalmente em um formato padronizado e encaminhá-las instantaneamente para o seu espaço de trabalho.

Obtenha um modelo gratuito Reduza a burocracia e evite erros de entrada de dados com o modelo de formulário do ClickUp para conformidade com a HIPAA

Inclui:

Campos personalizados para histórico médico, detalhes de contato e consentimento

Opções de automação para notificar a equipe ou atribuir tarefas assim que um formulário for enviado

Visualizações de tarefas nativas no estilo EHR para rastrear envios e etapas de admissão

Suporte à integração para sincronizar com seu fluxo de trabalho clínico mais amplo ou entidades cobertas

Melhores recursos do ClickUp

Controle o acesso com permissões granulares: Limite quem pode visualizar, editar ou gerenciar envios de formulários, tarefas, notas confidenciais e até mesmo espaços de trabalho

Mantenha todos em sintonia: Vincule solicitações ou tarefas relacionadas, como o formulário de admissão e o formulário de seguro de um paciente, com Vincule solicitações ou tarefas relacionadas, como o formulário de admissão e o formulário de seguro de um paciente, com as Dependências de Tarefas do ClickUp

Crie uma base de conhecimento: crie SOPs, PDFs e wikis de conhecimento interno com o ClickUp Docs e adicione-os às tarefas subsequentes

Filtre e classifique dados: adicione campos personalizados do ClickUp , como “Tipo de encaminhamento” ou “Status do seguro”, às tarefas para que seus dados de admissão e triagem permaneçam estruturados

Resuma os envios de admissão com IA integrada: use use o ClickUp Brain para gerar um resumo dos principais detalhes — histórico médico, sintomas, consultas anteriores dentro da tarefa criada a partir do formulário

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme devido às suas amplas opções de personalização

Preços do ClickUp

[tabela de preços]

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação diz tudo:

O ClickUp torna incrivelmente fácil gerenciar tarefas, listas e fluxos de trabalho em um só lugar. A capacidade de alternar entre várias visualizações (como Lista, Quadro, Gantt e Calendário) é um grande aumento de produtividade. As automações integradas são poderosas e economizam muito trabalho manual. É a ferramenta perfeita para a colaboração em equipe. Flexível, intuitivo e altamente personalizável. O ClickUp realmente simplificou a forma como nossa equipe planeja, acompanha e entrega o trabalho.

O ClickUp torna incrivelmente fácil gerenciar tarefas, listas e fluxos de trabalho em um só lugar. A capacidade de alternar entre várias visualizações (como Lista, Quadro, Gantt e Calendário) é um grande aumento de produtividade. As automações integradas são poderosas e economizam muito trabalho manual. É a ferramenta perfeita para a colaboração em equipe. Flexível, intuitivo e altamente personalizável. O ClickUp realmente otimizou a forma como nossa equipe planeja, acompanha e entrega o trabalho.

📮 ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA incorporados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas de conversação independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho automatizado com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada a todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de bate-papo, redigir ou aperfeiçoar textos, extrair informações do espaço de trabalho, gerar imagens e muito mais! Junte-se aos 40% dos clientes do ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

2. Formstack (ideal para fluxos de trabalho de dados seguros e escaláveis)

via Formstack

O Formstack permite que você crie formulários seguros e em conformidade com a HIPAA para admissão de pacientes, consentimento, acompanhamento e muito mais.

Recursos como criptografia integrada e controle de acesso baseado em funções garantem a segurança dos seus dados. O criador de formulários do tipo arrastar e soltar facilita o ajuste dos formulários à medida que seus processos evoluem, e você pode até mesmo adicionar lógica condicional aos formulários, permitindo que os pacientes pulem perguntas desnecessárias.

Com assinaturas eletrônicas integradas, você não precisa mais correr atrás dos pacientes para obter consentimentos manuscritos. É uma opção confiável para consultórios de pequeno e médio porte que desejam modernizar o processo de admissão.

Melhores recursos do Formstack

Analise o desempenho, as conversões e as taxas de abandono dos seus formulários digitais para otimizar a coleta de dados

Preencha formulários e documentos com base em dados de envios anteriores ou fontes externas

Encaminhe os dados diretamente para equipes ou sistemas usando lógica condicional, mapeamento de campos e recursos de roteamento de dados

Aproveite o Formstack Go, um recurso assistido por IA, para capturar dados offline e sincronizá-los automaticamente quando a conexão for restaurada

Limitações do Formstack

Os formulários demoram muito tempo para serem atualizados quando você deseja editá-los em massa

A estrutura de preços pode ser mais adequada para organizações de maior porte

Preços do Formstack

Formulários: US$ 99/mês

Suíte: US$ 299/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Formstack

G2: 4,3/5 (mais de 450 avaliações) 4,3/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,0/5 (mais de 110 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Formstack?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

Eu uso o Formstack Forms pelo menos uma vez por semana, e muitas vezes várias vezes por semana. Adoro o fato de podermos adicionar toda a lógica necessária a cada formulário. Minha empresa tem alguns formulários realmente longos e complexos, e é ótimo poder ocultar seções e campos conforme necessário para evitar que os membros da equipe tenham que colocar “N/A” como resposta centenas de vezes. A automação de e-mail é uma grande vantagem.

Eu uso o Formstack Forms pelo menos uma vez por semana, e muitas vezes várias vezes por semana. Adoro o fato de podermos adicionar toda a lógica necessária a cada formulário. Minha empresa tem alguns formulários realmente longos e complexos, e é ótimo poder ocultar seções e campos conforme necessário para evitar que os membros da equipe tenham que colocar “N/A” como resposta centenas de vezes. A automação de e-mail é uma grande vantagem.

👀 Você sabia? A Regra de Segurança, adicionada à HIPAA em 2005, abordava especificamente as informações eletrônicas protegidas de saúde (ePHI), muito antes do boom atual da telessaúde.

3. FormDr (ideal para profissionais autônomos que desejam uma solução DIY)

via FormDr

Usando o criador de formulários online em conformidade com a HIPAA da FormDr, seus pacientes podem preencher formulários em seus telefones ou laptops antes da consulta. Esses envios são encaminhados diretamente para o membro da equipe responsável.

Você pode personalizar a experiência do paciente com lógica condicional, pacotes de várias páginas e páginas de agradecimento com a marca durante a criação do formulário.

Por ser um criador de formulários sem código, você não precisa de suporte técnico para fazer todas essas alterações; você mesmo pode fazer isso. Ele também oferece uma biblioteca de modelos de formulários pré-construídos para várias especialidades médicas

Melhores recursos do FormDr

Envie formulários aos pacientes por e-mail ou mensagem de texto, permitindo que eles preencham a documentação em qualquer lugar e reduzindo o tempo de espera na sala de espera

Capture assinaturas digitais, fotos e atualizações de arquivos diretamente no software de integração de clientes

Automatize lembretes para solicitar que os pacientes preencham os formulários, reduzindo o número de faltas

Exporte dados de pacientes em massa para arquivos CSV compatíveis com o Excel para analisar respostas de formulários

Limitações do FormDr

Falta opções de personalização em seus modelos de formulários pré-construídos

Menos integrações de terceiros em comparação com plataformas maiores e mais generalizadas

Preços do FormDr

Essencial: US$ 59/mês

Plataforma: Preços personalizados

Equipes: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o FormDr

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FormDr?

Uma avaliação descreve-a da seguinte forma:

Antes de adotar o FormDr, usávamos um sistema totalmente “em papel”, que apresentava várias barreiras, incluindo despesas com impressão e envio de um pacote de formulários, tempo para enviar e receber os formulários de volta e impossibilidade de garantir que determinados campos fossem preenchidos antes do envio. Com o FormDr, as mulheres que se inscrevem em nosso programa podem preencher os formulários em cerca de 15 minutos a partir do momento em que os recebem.

Antes de adotar o FormDr, usávamos um sistema totalmente “em papel” que apresentava inúmeras barreiras, incluindo despesas com impressão e envio de pacotes de formulários, tempo para enviar e receber os formulários de volta e impossibilidade de garantir que determinados campos fossem preenchidos antes do envio. Com o FormDr, as mulheres que se inscrevem em nosso programa podem preencher os formulários em cerca de 15 minutos a partir do momento em que os recebem.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de formulários de feedback para coletar comentários

4. FormHippo (ideal para equipes administrativas que desejam encaminhar os formulários enviados diretamente para o Google Drive)

via FormHippo

O FormHippo permite que você crie formulários de admissão de pacientes personalizados, documentos de consentimento e fluxos de assinatura eletrônica em conformidade com a HIPAA. Esses formulários podem ser integrados à sua plataforma por meio de API ou usando links hospedados.

A plataforma pode converter formulários PDF existentes em documentos online interativos e preenchíveis, que os pacientes podem preencher e assinar eletronicamente em qualquer dispositivo. Sua interface intuitiva de arrastar e soltar facilita a criação de novos formulários do zero.

Você também pode escolher entre modelos pré-construídos personalizáveis em conformidade com a HIPAA para várias especialidades da área da saúde.

Melhores recursos do FormHippo

Publique formulários instantaneamente e distribua-os por meio de links exclusivos da web ou códigos QR

Obtenha uma ampla variedade de tipos de campos em conformidade com a HIPAA, incluindo texto, menus suspensos, caixas de seleção, botões de opção, imagens e uploads de arquivos

Capture assinaturas eletrônicas juridicamente vinculativas em qualquer formulário ou documento

Envie automaticamente os formulários enviados e os arquivos carregados para o seu Google Drive, organizando-os em pastas para facilitar o acesso

Limitações do FormHippo

A interface pode parecer um pouco desatualizada em comparação com seus concorrentes

Preços do FormHippo

Teste gratuito

Básico: US$ 8,95/mês por usuário

Pro: US$ 11,95/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o FormHippo

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? A Lei HITECH ampliou a HIPAA para abranger fornecedores terceirizados e introduziu regras rígidas de notificação de violação, aumentando os riscos para a proteção de dados.

5. HIPAAtizer (ideal para formulários compatíveis com HIPAA do tipo arrastar e soltar)

via HIPAAtizer

O HIPAAtizer é um criador de formulários e solução de documentos em conformidade com a HIPAA, projetado para converter formulários em papel, PDF ou formulários web existentes em formatos digitais seguros. Você pode incorporar esses formulários diretamente no site da sua clínica com apenas alguns cliques.

O processo de coleta de dados é simples. Os pacientes podem preencher formulários em qualquer dispositivo, e os envios são encaminhados com segurança para sua equipe. Eles podem receber alertas ou exportar dados conforme necessário.

*a criptografia em conformidade com a norma FIPS 140-2 e os registros detalhados de acesso garantem a segurança dos dados em sua organização de saúde. Ela também oferece modelos pré-criados de consentimento para telessaúde, triagem para COVID-19 e formulários de admissão que você pode personalizar com um editor visual.

Principais recursos do HIPAAtizer

Crie formulários personalizados com um editor de arrastar e soltar que inclui mais de 40 componentes, como assinaturas eletrônicas e uploads de arquivos

Ative o ReCAPTCHA para distinguir entre usuários humanos e automatizados e evitar spam

Converta formulários digitais, PDF, em papel ou Word existentes em pacotes de formulários online seguros

Mascare e oculte as informações de saúde protegidas (PHI) nos envios de formulários e e-mails de notificação para garantir a conformidade com a HIPAA

Limitações do HIPAAtizer

A plataforma é altamente focada na conformidade dos formulários e pode não oferecer um conjunto mais amplo de ferramentas de automação de fluxos de trabalho

A experiência do usuário pode ser aprimorada

Preços do HIPAAtizer

Conta Sandbox para desenvolvedores: Gratuita

Simple Compliance Gold: US$ 34/mês

Simple Compliance Gold Plus: US$ 45/mês

Simple Compliance Platinum: US$ 125/mês

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o HIPAAtizer

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HIPAAtizer?

Um breve trecho de um usuário:

A ferramenta é muito versátil e a equipe de suporte é extremamente prestativa. A capacidade de criar fluxos de trabalho e questionários complexos na área da saúde. Eles até convertem formulários em papel em formulários online em conformidade com a HIPAA.

A ferramenta é muito versátil e a equipe de suporte é extremamente prestativa. A capacidade de criar fluxos de trabalho e questionários complexos na área da saúde. Eles até convertem formulários em papel em formulários online em conformidade com a HIPAA.

📚 Leia mais: Melhor software de banco de dados gratuito

6. Cognito Forms (ideal para lógica e cálculos avançados de formulários)

via Cognito Forms

O Cognito Forms oferece lógica condicional avançada, campos calculados e suporte a formulários com várias páginas. É útil para criar formulários médicos complexos, como admissão de pacientes, avaliações de risco ou listas de verificação de sintomas.

Uma característica notável é o seu gerador de formulários com tecnologia de IA, que permite aos usuários criar um modelo de formulário funcional simplesmente descrevendo suas necessidades em linguagem simples

Esses formulários online em conformidade com a HIPAA não possuem integrações EHR nativas. No entanto, o Cognito Forms oferece suporte a webhooks, e você pode personalizar fluxos de trabalho para encaminhar envios ou acionar ações de acompanhamento.

Desenvolvedores e equipes de produto podem usar o acesso seguro à API para extrair ou enviar dados para outros sistemas e incorporá-los em fluxos de trabalho mais amplos de tecnologia da saúde.

Principais recursos do Cognito Forms

Automatize fluxos de trabalho com lógica condicional, exibição dinâmica de campos e notificações

Gere documentos PDF ou Word personalizados, como resumos de pacientes ou registros de consentimento, diretamente a partir do envio de formulários

Integre-se a gateways de pagamento como Stripe, PayPal e Square para aceitar pagamentos por meio de formulários dinâmicos, incluindo processamento em conformidade com PCI

Audite todas as atividades usando registros detalhados, acompanhando alterações de envio, ações de fluxo de trabalho e status de entrega de e-mails

Limitações do Cognito Forms

A conformidade com a HIPAA e o Acordo de Parceria Comercial (BAA) associado estão disponíveis apenas no plano Enterprise, de custo mais elevado, o que pode torná-lo inacessível para consultórios menores.

As alterações de formato na impressão são inconvenientes

Preços do Cognito Forms

Indivíduo: Gratuito

Pro: US$ 19/usuário/mês

Equipe: US$ 39/usuário/mês

Empresa: US$ 129/mês

Avaliações e comentários sobre o Cognito Forms

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações) 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cognito Forms?

De acordo com um avaliador:

Fácil de criar um formulário responsivo usando lógica condicional, canalização de respostas e automação com Stripe/Zapier. Fácil de compartilhar modelos entre contas. Fácil de incorporar formulários em um site.

Fácil de criar um formulário responsivo usando lógica condicional, canalização de respostas e automação com Stripe/Zapier. Fácil de compartilhar modelos entre contas. Fácil de incorporar formulários em um site.

📚 Leia mais: Software de gerenciamento de membros

7. BlockSurvey (ideal para coleta de dados com prioridade na privacidade)

via BlockSurvey

O BlockSurvey é um software de automação de formulários com uma abordagem de privacidade desde a concepção, utilizando tecnologia blockchain. Em vez de armazenar as respostas dos formulários em servidores centralizados, os dados são criptografados de ponta a ponta e pertencem exclusivamente ao respondente.

Sua equipe não pode acessar os dados brutos, a menos que tenha permissão explícita para isso. Em outras palavras, ela pode ser usada para produtos de tecnologia da saúde em que a minimização de dados e a arquitetura de confiança zero são importantes.

A plataforma também oferece domínios personalizados, incorporação segura e acesso à API para controlar como e onde seus formulários são usados.

Principais recursos do BlockSurvey

Crie pesquisas e formulários com um criador baseado em inteligência artificial que gera perguntas de alta qualidade, lógica de acompanhamento adaptativa e análise automatizada de dados

Colete respostas anonimamente, sem anúncios, rastreadores ou cookies, para aumentar a confiança

Personalize suas pesquisas com domínios, logotipos e temas personalizados

Analise os dados coletados por meio de um painel em tempo real com gráficos e resumos

Limitações do BlockSurvey

O login com senha pode representar um risco à segurança; qualquer pessoa que a tenha poderá acessar a conta, e o proprietário da conta não tem como protegê-la novamente

O modelo de segurança avançado e descentralizado da plataforma pode representar desafios para alguns departamentos tradicionais de TI da área da saúde

Preços do BlockSurvey

Padrão: US$ 29/mês

Premium: US$ 49/mês

Equipe: US$ 69/mês

Empresa: US$ 499/mês

Avaliações e comentários do BlockSurvey

G2: 4,8/5 (mais de 120 avaliações) 4,8/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o BlockSurvey?

Um usuário compartilhou este feedback:

O Blocksurvey é muito fácil de usar e implementar. Ele rapidamente se tornou meu criador de formulários preferido. A inovação está no fato de que os resultados são armazenados no blockchain, o que é uma camada adicional de segurança que eu aprecio

O Blocksurvey é muito fácil de usar e implementar. Ele rapidamente se tornou meu criador de formulários preferido. A inovação está no fato de que os resultados são armazenados no blockchain, o que é uma camada adicional de segurança que eu considero muito positiva

8. Jotform (melhor em variedade de modelos e integrações)

via Jotform

Com sua opção de conformidade com a HIPAA disponível nos planos Gold e Enterprise, a Jotform oferece uma ferramenta de mapeamento de PDF fácil de usar, do tipo arrastar e soltar. Com o Editor de PDF, as clínicas podem gerar PDFs preenchidos automaticamente a partir de envios de formulários que parecem idênticos aos documentos internos existentes.

As ferramentas com tecnologia de IA da Jotform podem gerar formulários a partir de prompts de texto ou resumir dados enviados instantaneamente. A biblioteca de modelos de formulários de inscrição pré-construídos permite que você comece rapidamente.

Você também pode habilitar o agendamento de consultas diretamente no formulário. Os pacientes podem selecionar um horário, que será sincronizado com o seu calendário conectado.

Melhores recursos do Jotform

Proteja dados confidenciais ativando a proteção de PHI em campos específicos

Receba pagamentos, agende consultas e colete assinaturas eletrônicas, tudo em um único formulário seguro

Integre-se a mais de 150 aplicativos de terceiros, incluindo EMRs, serviços de armazenamento em nuvem e processadores de pagamento

Acompanhe as ações do fluxo de trabalho, o envio de e-mails e os pagamentos com seu log de auditoria detalhado

Imponha o logoff automático após uma hora de inatividade para contas habilitadas para HIPAA

Limitações do Jotform

Tem limitações em termos de flexibilidade de design em comparação com outros formulários personalizados

Preços da Jotform

Starter: Gratuito

Bronze: US$ 39/mês

Silver: $49/mês

Gold: US$ 129/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Jotform

G2: 4,7/5 (mais de 3600 avaliações) 4,7/5 (mais de 3600 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jotform?

Aqui está uma perspectiva em primeira mão:

O Jotform é MUITO flexível nos tipos de formulários que posso criar. Desde formulários de registro, formulários de interesse, formulários de inscrição e formulários de pagamento (e isso é apenas a ponta do iceberg)... Quando altero o nome do campo, às vezes não me lembro de alterar as condições que configurei e, por isso, o formulário não funciona como pretendido. Seria bom ter um alerta ou lembrete! Fora isso, tenho muito pouco a reclamar.

O Jotform é MUITO flexível nos tipos de formulários que posso criar. Desde formulários de registro, formulários de interesse, formulários de inscrição e formulários de pagamento (e isso é apenas a ponta do iceberg)... Quando altero o nome do campo, às vezes não me lembro de alterar as condições que configurei e, por isso, o formulário não funciona como pretendido. Seria bom ter um alerta ou lembrete! Fora isso, tenho muito pouco a reclamar.

📚 Leia mais: Software de acompanhamento de candidatos para equipes

9. 123FormBuilder (ideal para criar formulários multilíngues)

via 123FormBuilder

o 123FormBuilder oferece conformidade com a HIPAA em seu plano Enterprise. Ele protege a privacidade com formulários em conformidade com o GDPR, protocolos de segurança avançados como SSO, funções personalizadas, trilhas de auditoria, autenticação de e-mail SPF/DKIM e backups diários.

Você pode configurar um fluxo de trabalho condicional em que, se um paciente selecionar um sintoma específico, isso acione um conjunto diferente de perguntas ou encaminhe o envio para um departamento específico. Você também pode usar o suporte a formulários em vários idiomas para atender a populações diversificadas de pacientes.

principais recursos do 123FormBuilder

Colete dados com segurança com criptografia SSL de 256 bits, criptografia de dados e formulários e armazenamento seguro em servidores AWD com residência de dados configurável

Melhore a acessibilidade com formulários que atendem aos padrões WCAG 2.1 Nível A e AA, incluindo a funcionalidade de texto alternativo para usuários com deficiências cognitivas

Gere faturas ou contratos diretamente a partir do envio de formulários

Automatize tarefas rotineiras enviando os dados dos formulários diretamente para outras ferramentas do seu conjunto de soluções de saúde

limitações do 123FormBuilder

Os formulários podem apresentar erros; por exemplo, os usuários reclamam da dificuldade em atribuir um redirecionamento de URL para páginas de agradecimento

A interface geral do usuário, embora altamente funcional, pode não parecer tão moderna quanto a de alguns dos concorrentes mais recentes

preços do 123FormBuilder

Básico: Gratuito

Gold: $37/mês

Platinum: US$ 49/mês

Diamante: US$ 99/mês

Empresa: US$ 225/mês (cobrado anualmente)

avaliações e comentários sobre o 123FormBuilder

G2: 4,5/5 (mais de 160 avaliações) 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 123FormBuilder?

Veja o que este revisor tem a dizer:

É muito fácil criar formulários. A interface do usuário é boa e é atualizada ocasionalmente para facilitar as coisas. A integração com o Salesforce e o método para pré-preencher e enviar dados são claros... Ocasionalmente, você encontra algo que não pode ser feito, mas geralmente nessas circunstâncias, há uma solução alternativa ou um método diferente que funcionaria. Os recursos de ajuda, embora abundantes e úteis, podem ser um pouco difíceis de navegar às vezes (acho que eles estão trabalhando nisso).

É muito fácil criar formulários. A interface do usuário é boa e é atualizada ocasionalmente para facilitar as coisas. A integração com o Salesforce e o método de pré-preenchimento e envio de dados são claros... Ocasionalmente, você encontra algo que não pode ser feito, mas geralmente nessas circunstâncias, há uma solução alternativa ou um método diferente que funcionaria. Os recursos de ajuda, embora abundantes e úteis, podem ser um pouco difíceis de navegar às vezes (acho que eles estão trabalhando nisso).

📚 Leia mais: Como criar um fluxo de trabalho de gerenciamento de clientes

10. Zoho Forms (ideal para integração com o ecossistema Zoho)

via Zoho Forms

Uma boa opção para equipes de tecnologia da saúde que já trabalham no ecossistema Zoho, o Zoho Forms é um criador de formulários que se conecta perfeitamente a CRMs, help desks ou painéis internos. Isso permite que você insira os dados do formulário diretamente nos aplicativos ou acione fluxos de trabalho baseados em lógica.

Embora a conformidade com a HIPAA esteja disponível apenas nos planos Premium e Enterprise, ela oferece um BAA assinado, criptografia SSL, mascaramento de dados em nível de campo e trilhas de auditoria.

O Zoho Forms pode ser integrado a ferramentas voltadas para o paciente que lidam com PHI e processos de coleta de dados confidenciais de pacientes.

Principais recursos do Zoho Forms

Distribua formulários por meio de mídias sociais, e-mail, código QR ou incorporando-os em seu site

Colete dados offline e use recursos como marcação de geolocalização, leitura de código QR, formulários de lógica condicional, assinaturas eletrônicas, upload de arquivos/imagens, leitura de cartões e modo quiosque

Colabore com os membros da equipe compartilhando formulários ilimitados (em planos pagos), definindo permissões e trabalhando em conjunto em tempo real

Analise o desempenho dos formulários com relatórios e análises integrados para acompanhar os envios e as taxas de conclusão

Limitações do Zoho Forms

Embora a lógica condicional seja compatível, ela é frequentemente descrita como complicada e difícil de gerenciar, especialmente em formulários com várias páginas ou altamente dinâmicos

Embora seja poderosa dentro de seu próprio ecossistema, ela pode oferecer menos vantagens como ferramenta independente

Preços do Zoho Forms

Gratuito: Gratuito

Básico: US$ 12/mês

Padrão: US$ 30/mês

Profissional: US$ 60/mês

Premium: US$ 110/mês

Avaliações e comentários sobre o Zoho Forms

G2: 4,4/5 (mais de 160 avaliações) 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Forms?

Veja como um usuário descreveu sua experiência:

É fácil e simples inserir os itens necessários, como nome e endereço dos clientes, trabalho realizado e qualquer outra informação que você queira registrar nas ordens de serviço.

É fácil e simples inserir os itens necessários, como nome e endereço dos clientes, trabalho realizado e qualquer outra informação que você queira registrar nas ordens de serviço.

11. MakeForms (ideal para design de formulários moderno e responsivo)

via Makeforms

O MakeForms é um criador de formulários em conformidade com HIPAA, GDPR, CCPA, PIPEDA e a DPA australiana.

Dependendo das suas necessidades de interação com o usuário, você pode escolher entre tipos de formulários, como formulários de uma única página, fluxos de várias etapas ou formulários completos. O assistente de IA sugere campos e estruturas com base na descrição do seu formulário.

Além disso, você pode definir um código único para verificar os usuários antes que eles enviem dados confidenciais. Esse recurso é útil em telessaúde ou integração de aplicativos.

Os melhores recursos do MakeForms

Use “fontes” para rastrear respostas para cada canal de distribuição para obter análises detalhadas

Escolha entre três tipos de formulários: Um de cada vez, Formulários por etapas e Todos de uma vez

Personalize formulários com mais de 160 modelos, como modelos de formulários de feedback, e 100 temas de design com marcas, logotipos e fontes personalizados

Colabore com sua equipe em espaços de trabalho compartilhados para otimizar a criação, revisão e gerenciamento de formulários

Gerencie e analise os dados enviados nos formulários usando várias visualizações, como tabelas e resumos

Limitações do MakeForms

O plano gratuito não inclui conformidade com a HIPAA (assinatura do Acordo de Parceria Comercial, BAA). Você precisa de planos pagos para isso

Preços do MakeForms

Essentials: US$ 29/mês

Pro: US$ 69/mês

Agência: US$ 149/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do MakeForms

G2: 4,9/5 (mais de 30 avaliações) 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MakeForms?

Diretamente de uma avaliação da G2:

Em primeiro lugar, o valor é excelente. Com 5.000 envios por apenas US$ 29 por mês, é acessível para lidar com grandes volumes sem gastar muito. Também notei que ele carrega rapidamente quando incorporado ao meu site, o que mantém tudo funcionando perfeitamente para os visitantes – uma grande vantagem para a experiência do usuário... As opções de integração parecem limitadas. Existem conexões com ferramentas de automação como o Zapier, mas prefiro não gastar mais com o Zapier apenas para conectar com minhas outras ferramentas. Expandir as integrações diretas tornaria as coisas muito mais fáceis.

Em primeiro lugar, o valor é excelente. Com 5.000 envios por apenas US$ 29 por mês, é acessível para lidar com grandes volumes sem gastar muito. Também notei que ele carrega rapidamente quando incorporado ao meu site, o que mantém tudo funcionando perfeitamente para os visitantes – uma grande vantagem para a experiência do usuário... As opções de integração parecem limitadas. Existem conexões com ferramentas de automação como o Zapier, mas prefiro não gastar mais com o Zapier apenas para conectar com minhas outras ferramentas. Expandir as integrações diretas tornaria as coisas muito mais fáceis.

Recursos a serem procurados em um criador de formulários em conformidade com a HIPAA

Se você estiver coletando dados de pacientes digitalmente, a escolha de um criador de formulários online compatível com a HIPAA é imprescindível. De acordo com os regulamentos da HIPAA, qualquer plataforma que lide com informações de saúde protegidas (PHI) deve atender a requisitos rigorosos de privacidade e segurança.

Aqui estão os principais recursos a serem considerados:

Garantia de um Acordo de Parceria Comercial (BAA): Assegura que o provedor ofereça um BAA assinado, a base das diretrizes de conformidade com a HIPAA, quando um terceiro lida com Informações de Saúde Protegidas

Criptografa todos os dados de ponta a ponta: Protege informações confidenciais com criptografia forte durante a transmissão segura de dados (envio de formulários) e em repouso (uma vez armazenados)

Controla o acesso dos usuários: Estabelece limites claros dentro da sua equipe com controles de acesso baseados em funções para minimizar riscos

Oferece registros de auditoria detalhados: Registra todas as visualizações, edições, envios e exportações para ajudar você a demonstrar conformidade durante auditorias

Integra-se aos seus sistemas EHR/EMR: Conecta-se aos seus registros eletrônicos de saúde ou sistemas de gerenciamento de consultórios existentes

Coleta assinaturas eletrônicas seguras para consentimento: Obtém assinaturas dos pacientes de forma legal em formulários de admissão, documentos de consentimento ou autorizações pós-consulta

Automatiza tarefas rotineiras: Acelera seu fluxo de trabalho com automações como lembretes para pacientes, notificação da equipe sobre novos envios e Acelera seu fluxo de trabalho com automações como lembretes para pacientes, notificação da equipe sobre novos envios e uso de lógica condicional para personalizar perguntas

Criadores de formulários em conformidade com a HIPAA vs. não conformes: breve comparação

Recurso Construtor de formulários em conformidade com a HIPAA Construtor de formulários não compatível Proteção de dados Criptografa dados em trânsito e em repouso Pode não garantir criptografia ou armazenamento seguro Controles de acesso Autenticação de usuários, permissões baseadas em funções, registros de auditoria Proteção básica de login, sem trilha de auditoria detalhada Acordo de Parceria Comercial (BAA) Fornece um BAA assinado, exigido por lei para o tratamento de PHI Não oferece um BAA, não é legalmente adequado para PHI Caso de uso Coleta de dados de pacientes, histórico médico e detalhes de seguro Pesquisas gerais, formulários de feedback e geração de leads Risco de uso na área da saúde Atende às regulamentações HIPAA e minimiza riscos legais/financeiros Usá-la para PHI pode resultar em multas e violações de dados

👀 Você sabia? A HIPAA não foi originalmente concebida para a privacidade na área da saúde. Ela surgiu em 1996 como uma lei para ajudar os trabalhadores a manter o seguro saúde ao mudar de emprego.

Mantenha seus formulários seguros com o ClickUp

Encontrar um criador de formulários em conformidade com a HIPAA é um passo fundamental para proteger os dados dos pacientes. No entanto, os formulários HIPAA são apenas uma pequena parte do quadro geral.

Depois que as informações do paciente forem coletadas, você precisará de uma maneira segura e organizada de acompanhar tarefas, transferências, aprovações e documentação.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reúne seus formulários, arquivos, tarefas, relatórios e conversas em uma plataforma fácil de usar e alimentada por IA. Seu plano Enterprise oferece conformidade com a HIPAA, com um Contrato de Parceria Comercial (BAA) assinado.

Seus formulários e dados de pacientes são protegidos com criptografia, controles de acesso e registros de auditoria, atendendo aos requisitos da HIPAA para PHI eletrônico (ePHI).

É flexível, segura e funciona perfeitamente para equipes de saúde.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅