as 11 melhores alternativas ao Moveworks para suporte de TI com inteligência artificial em 2025

Você automatizou o sistema de tickets e implantou chatbots, mas sua equipe ainda passa horas buscando atualizações e respondendo às mesmas perguntas de TI.

Se você usa o Moveworks — ou algo semelhante —, provavelmente lhe prometeram fluxos de trabalho mais fluidos. Mas, para muitas equipes, a realidade não corresponde exatamente ao que foi prometido. Embora o Moveworks tenha ajudado a definir o suporte de TI com inteligência artificial, os custos elevados, a personalização limitada e a curva de aprendizado íngreme não ajudam.

De qualquer forma, existem ferramentas de produtividade com IA mais inovadoras no mercado. Essas alternativas ao Moveworks vão além dos bots básicos, oferecendo suporte técnico em tempo real, estúdios de automação e integração perfeita com seus sistemas existentes. Elas ajudam as equipes de RH e TI a trabalhar com mais eficiência.

Vamos dar uma olhada nas melhores alternativas criadas para realmente entregar resultados.

Por que escolher alternativas ao Moveworks?

O Moveworks é uma poderosa plataforma de suporte baseada em IA. Mas, à medida que sua organização cresce ou diversifica suas necessidades, suas limitações podem se tornar mais evidentes. Talvez seja a flexibilidade restrita de personalização do fluxo de trabalho, os altos custos e os tempos de implementação mais lentos ou a dificuldade de integração com sistemas legados.

Seja qual for o caso, aqui estão alguns cenários que levam as equipes a explorar os concorrentes da Moveworks:

Mais controle sobre os fluxos de trabalho : algumas alternativas oferecem opções de baixo código ou código aberto para uma personalização mais profunda nos processos de TI e RH

Transparência e flexibilidade de custos : essas plataformas oferecem planos de preços detalhados e escalonáveis, adequados para equipes menores e startups

Integração simplificada e usabilidade : a adoção mais rápida é possível graças a curvas de aprendizado mais curtas

Recursos de integração aprimorados : conectores integrados ou APIs abertas permitem a sincronização perfeita com sua pilha de tecnologia

Automação avançada e recursos de IA: os concorrentes oferecem respostas generativas de IA e estúdios de automação de código do tipo arrastar e soltar além do Moveworks

Conclusão? Se você deseja aumentar a produtividade, automatizar tarefas de forma mais inteligente e oferecer funções de suporte de TI e RH de maneira integrada, vale a pena dar uma olhada nas ferramentas abaixo.

🧠 Curiosidade: O primeiro chatbot foi criado em 1966 — e era um terapeuta. Eliza, desenvolvida no MIT, simulava um psicoterapeuta rogeriano e usava a correspondência de padrões para refletir as perguntas dos usuários. Embora básica, ela despertou a imaginação inicial para a interação entre humanos e computadores. Os agentes de IA atuais, como os da IBM e da Espressive, podem analisar a linguagem, o contexto e até mesmo o tom emocional. De Eliza aos agentes de nível empresarial, foi uma jornada incrível.

Visão geral das alternativas ao Moveworks

Está com pouco tempo? Aqui está uma comparação rápida dos principais concorrentes da Moveworks, incluindo seus pontos fortes, recursos de destaque e preços mensais iniciais.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Automação de fluxo de trabalho e gerenciamento de projetos com IA e agentes ClickUp Brain, Autopilot AI Agents, automação de tarefas , chat com IA Planos gratuitos disponíveis, personalizações para empresas Aisera Automação de serviços de nível empresarial IA conversacional, AiseraGPT, automação de tickets, suporte omnicanal Preços personalizados Leena AI Automação de RH e suporte de TI Plano gratuito, plano pago a partir de US$ 140/mês Preços personalizados IBM Watson Assistant Compreensão de linguagem natural e chatbots NLP, Watsonx, fluxo de diálogo, integrações empresariais seguras Plano gratuito, plano pago a partir de US$ 140/mês Kore. ai Plataformas de IA conversacional Construtor de bots de baixo código, SmartAssist, bots pré-construídos de TI/RH Preços personalizados n8n Automação de fluxo de trabalho de código aberto Construtor de arrastar e soltar, mais de 200 integrações, opções de hospedagem própria Plano gratuito, plano pago a partir de US$ 65/mês Rezolve. ai Central de atendimento com IA e integração com o MS Teams Respostas automáticas, emissão inteligente de tickets, LMS integrado, implantação com prioridade para equipes Preços personalizados Agente virtual ServiceNow Centrais de atendimento de grande escala para empresas Criação de bots sem código, inteligência preditiva e integração profunda com ITSM Preços personalizados (pacote) Espressive IA para autoatendimento dos funcionários Motor NLP, chatbot Barista, automação de serviços de RH/TI Preços personalizados UiPath Automação robótica de processos (RPA) StudioX, AI Center, bots autônomos, automação sem código O plano pago começa em US$ 25/mês OpenDialog Design conversacional de baixo código Chatbots baseados em cenários, construção lógica e controle empresarial Plano gratuito, plano pago a partir de US$ 65/mês

As melhores alternativas ao Moveworks para usar

Cada ferramenta listada abaixo traz um ponto forte exclusivo, seja resolução de tickets com IA, design de fluxo de trabalho personalizado ou implantação de RPA em grande escala.

Em vez de oferecer recursos de suporte genéricos, essas plataformas se especializam em resolver pontos críticos operacionais reais, como atrasos na resposta, processos dispersos ou tarefas repetitivas de alto volume.

Do espaço de trabalho inteligente do ClickUp aos chatbots orientados por cenários do OpenDialog, esses concorrentes do Moveworks foram criados para ajudar as equipes de TI e RH a fazer mais com menos atrito. Vamos explorar como cada um se destaca.

1. ClickUp (ideal para automação de fluxo de trabalho e gerenciamento de projetos)

Organize tarefas usando mais de 15 visualizações, incluindo Gantt, Calendário e Linha do tempo, com o ClickUp

O trabalho hoje está comprometido. 60% do nosso tempo é gasto compartilhando, pesquisando e atualizando informações em diferentes ferramentas. Nossos projetos, documentação e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que prejudicam a produtividade.

O ClickUp resolve esse problema com o aplicativo completo para o trabalho, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo isso com a inteligência artificial de trabalho mais coesa do mundo.

Ele atua como um centro de comando para equipes de TI, RH e empresariais que desejam operar com eficiência, automatizar em escala e colaborar sem caos.

Enquanto a Moveworks se concentra em IA para tickets de serviço e solicitações de funcionários, a ClickUp amplia o escopo, oferecendo automação inteligente, colaboração em tempo real e visibilidade completa do projeto em uma plataforma unificada. É mais adequada para equipes que precisam de flexibilidade além da resolução de tickets.

ClickUp Brain

Tudo começa com o ClickUp Brain — um mecanismo de IA generativa que vai muito além do tratamento básico de consultas. Ao contrário do Moveworks, que responde principalmente às perguntas dos funcionários, os recursos do ClickUp Brain ajudam você a fazer isso e muito mais.

Ele extrai informações do seu espaço de trabalho ClickUp e das ferramentas conectadas, tornando-se um verdadeiro segundo cérebro para sua organização. O Brain também ajuda você a escrever SOPs, redigir respostas de TI, resumir tópicos de reuniões e gerar resumos de projetos — tudo dentro do seu fluxo de trabalho.

Gere resumos instantâneos, atualizações de tarefas e respostas com IA sensível ao contexto dentro do seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain

Para gerentes de service desk que precisam equilibrar suporte e estratégia, essa ferramenta de colaboração com IA deixa de ser apenas um helpdesk e se transforma em um verdadeiro copiloto.

💡 Bônus: Se você deseja dar vida aos seus fluxos de trabalho E: Pesquise de forma instantânea e intuitiva no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web para contexto de trabalho

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e executar tarefas por voz, sem usar as mãos e em qualquer lugar

Aproveite ferramentas de IA como ChatGPT, Claude e DeepSeek diretamente do Brain MAX, com todo o contexto do seu trabalho Experimente o ClickUp Brain MAX — um companheiro de IA para desktop superpoderoso que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para criar fluxos de trabalho personalizados, criar documentação, atribuir tarefas aos membros da equipe e muito mais.

Automações ClickUp

Para elevar ainda mais o nível, use o ClickUp Automations, a espinha dorsal de qualquer sistema de suporte escalável. Enquanto o Moveworks automatiza a triagem e o encaminhamento de tickets, o ClickUp permite automatizar sequências de integração, escalonamentos de tickets, lembretes de SLA e até mesmo atualizações de rastreamento de ativos.

Configure cadeias de automação em várias etapas que acionam ações entre tarefas, responsáveis e status

Você pode escolher entre mais de 100 regras ou criar uma lógica personalizada, sem precisar escrever uma linha de código. Basta definir suas regras — para mover as consultas dos funcionários de abertas para fechadas, novas tarefas de integração de uma equipe para outra quando uma condição for satisfeita — e o Automations faz o resto.

Agentes de IA ClickUp

Melhor ainda, os Autopilot Agents do ClickUp podem reagir automaticamente a gatilhos e compartilhar atualizações, relatórios ou respostas exatamente onde você precisa.

Por exemplo, o canal da equipe de gerenciamento de projetos lança um agente de respostas automáticas. Quando um participante pergunta: “Quem é o líder do projeto?”, o agente responde instantaneamente com o nome e duas fontes de informação.

Configure os agentes do ClickUp Autopilot para eliminar o trabalho repetitivo de responder a perguntas comuns e recorrentes

É ideal para equipes de TI que oferecem suporte aos funcionários e executam projetos internos ou fluxos de trabalho de conformidade.

🎥 Assista: aqui está um guia rápido sobre como configurar seu primeiro agente:

A plataforma também permite que você converse com seus colegas de equipe dentro do espaço de trabalho.

Enquanto o Moveworks prospera no Slack ou no Teams, o ClickUp Chat permite que suas conversas permaneçam dentro do seu espaço de trabalho. Conversas cruciais permanecem sempre no ClickUp, então não há necessidade de um local sem mudança de contexto.

Mantenha as equipes de TI e RH alinhadas com discussões, menções e atualizações em tempo real no ClickUp Chat

Precisa esclarecer um ticket ou aprovar uma implantação? Marque seu colega de equipe, vincule a tarefa e documente a decisão exatamente onde é importante, sem precisar alternar entre canais ou perder o contexto.

O ClickUp oferece o que o Moveworks não oferece: visibilidade completa de tickets, tarefas e equipes, sem o preço elevado.

Melhores recursos do ClickUp

Atribua tarefas automaticamente usando gatilhos como atualizações de status, datas de vencimento ou envios de formulários

Encaminhe tickets de TI com lógica personalizada usando criadores de automação visual

Crie SOPs, guias de serviço e documentos internos diretamente em seu espaço de trabalho

Visualize métricas de suporte com painéis e widgets de relatórios totalmente personalizáveis

Colabore em tempo real com comentários em nível de tarefa, anexos de arquivos e menções

Crie cadeias de dependência para gerenciar fluxos de trabalho complexos de TI ou RH entre equipes

Acompanhe o trabalho com estimativas de tempo, visualizações da carga de trabalho e opções de acompanhamento de sprints

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado um pouco íngreme para usuários iniciantes, especialmente com automações avançadas

O desempenho pode ficar lento em espaços de trabalho muito grandes ou complexos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz:

O ClickUp transformou completamente a forma como gerenciamos nossas tarefas internas na agência. Ele me permite acompanhar o fluxo de trabalho de toda a equipe em um só lugar, priorizar assuntos urgentes e manter a comunicação centralizada. A capacidade de automatizar processos, alternar entre várias visualizações (como lista, quadro e calendário) e integrar-se a outras ferramentas aumentou significativamente minha produtividade diária. É uma plataforma completa que se adapta perfeitamente ao nosso fluxo de trabalho e torna o gerenciamento da equipe muito mais eficiente.

O ClickUp transformou completamente a forma como gerenciamos nossas tarefas internas na agência. Ele me permite acompanhar o fluxo de trabalho de toda a equipe em um só lugar, priorizar assuntos urgentes e manter a comunicação centralizada. A capacidade de automatizar processos, alternar entre várias visualizações (como lista, quadro e calendário) e integrar-se a outras ferramentas aumentou significativamente minha produtividade diária. É uma plataforma completa que se adapta perfeitamente ao nosso fluxo de trabalho e torna o gerenciamento da equipe muito mais eficiente.

💡 Dica profissional: use a IA conectada no ClickUp para transformar todas as entradas — notas de reuniões, solicitações de suporte ou sessões de brainstorming — em execução instantânea. Veja como: resuma suas notas com o ClickUp Brain, gere tarefas automaticamente com responsáveis e prazos claros e, em seguida, defina automações para solicitar atualizações ou escalar atrasos. Não é apenas inteligente, é autônomo. Esse ciclo elimina a necessidade de acompanhamentos manuais e mantém os projetos em andamento, mesmo quando você está offline. Configure uma vez e deixe a IA conectada controlar o ritmo do seu fluxo de trabalho.

2. Aisera (ideal para automação de serviços de nível empresarial)

via Aisera

A IA que aguarda comandos é coisa do passado. A IA conversacional da Aisera foi criada para antecipar intenções, resolver solicitações de forma independente e se adaptar às equipes de TI, RH e atendimento ao cliente, sem a necessidade de intervenção humana constante.

Enquanto a Moveworks se concentra principalmente no atendimento reativo de tickets de TI, a Aisera traz o AiseraGPT: uma camada de automação proativa que entende a linguagem natural, aciona ações de back-end e aprende com cada interação.

Não se trata apenas de chatbots. Este concorrente do Moveworks pode redefinir senhas, conceder acesso ou sugerir artigos da base de conhecimento instantaneamente, e funciona em plataformas como Slack, Teams e até mesmo voz.

Melhores recursos da Aisera

Personalize as experiências dos funcionários com aprendizagem adaptativa baseada no comportamento do usuário

Habilite aprovações e solicitações de acesso baseadas em IA por meio de fluxos de trabalho de autoatendimento

Mapeie caminhos de resolução de incidentes usando análise de causa raiz impulsionada por IA

Monitore o desempenho em tempo real com análises de serviço selecionadas por IA

Mantenha a consistência do conhecimento com bases de conhecimento centralizadas e atualizadas automaticamente

Acelere a implementação com mais de 400 integrações e fluxos de trabalho pré-construídos que reduzem a necessidade de construções personalizadas

Limitações da Aisera

Os usuários relatam que é necessário suporte à implementação para fluxos de trabalho personalizados

Treinamento e documentação limitados para equipes de engenharia

Preços da Aisera

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Aisera

G2 : 4,4/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Aisera?

Uma avaliação do G2 diz:

A Aisera usa IA para oferecer soluções de autoatendimento, como chatbots e agentes virtuais que podem gerenciar com eficácia uma ampla gama de consultas de consumidores. Isso diminui a dependência de agentes humanos e economiza despesas operacionais. A plataforma oferece disponibilidade consistente, o que é crucial para empresas de comércio eletrônico que operam globalmente e têm clientes em vários fusos horários.

A Aisera usa IA para oferecer soluções de autoatendimento, como chatbots e agentes virtuais que podem gerenciar com eficácia uma ampla gama de consultas de consumidores. Isso diminui a dependência de agentes humanos e economiza despesas operacionais. A plataforma oferece disponibilidade consistente, o que é crucial para empresas de comércio eletrônico que operam globalmente e têm clientes em vários fusos horários.

📖 Leia também: Modelos de atendimento ao cliente para respostas aos clientes

3. Leena AI (ideal para automação de suporte de RH e TI)

via Leena AI

Além de responder às suas perguntas, a Leena AI vai além e atua como assistente virtual de RH e TI da sua equipe. Enquanto a Moveworks se destaca na automação de tickets de TI, a Leena AI traz paridade entre os dois departamentos, oferecendo uma experiência unificada aos funcionários com inteligência conversacional.

O ponto forte do Leena reside na sua profundidade específica do domínio. Este software de helpdesk não se limita a apresentar informações — automatiza a integração, gere consultas sobre folhas de pagamento e ajuda os funcionários a aceder a documentos de políticas, tudo a partir de uma interface Slack ou Teams. A sua IA é pré-treinada em fluxos de trabalho de RH e TI, pelo que está pronta a utilizar sem necessidade de grande personalização.

Principais recursos da Leena AI

Realize pesquisas de RH e análises de opinião com base em IA para acompanhar a satisfação dos funcionários e usuários

Configure fluxos de trabalho para desligamento, mobilidade interna e caminhos de treinamento

Ofereça suporte multilíngue para equipes globais usando modelos de idioma dinâmicos

Personalize o comportamento do assistente virtual para se adequar ao tom e às normas culturais da empresa

Mantenha trilhas de auditoria e documentação de conformidade por meio de registros automatizados

Limitações da Leena AI

Visibilidade limitada das opções de personalização sem uma demonstração

Funciona melhor com bases de conhecimento estruturadas e processos claros

Preços da Leena AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Leena AI

G2 : 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Leena AI?

Uma avaliação da G2 afirma:

O aplicativo responde a todas as perguntas dos nossos colegas e em nome do Departamento de RH, permitindo que nossa equipe se concentre em outras áreas importantes do trabalho. As vantagens de usar um agente autônomo de IA incluem maior eficiência, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, respostas consistentes e precisas, capacidade de lidar com várias tarefas simultaneamente, economia de custos e experiências de usuário aprimoradas por meio de interações personalizadas.

O aplicativo responde a todas as perguntas dos nossos colegas e em nome do Departamento de RH, permitindo que nossa equipe se concentre em outras áreas importantes do trabalho. As vantagens de usar um agente autônomo de IA incluem maior eficiência, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, respostas consistentes e precisas, capacidade de lidar com várias tarefas simultaneamente, economia de custos e experiências de usuário aprimoradas por meio de interações personalizadas.

📮 ClickUp Insight: 32% dos trabalhadores ocasionalmente trabalham além do horário programado, enquanto 24% fazem horas extras na maioria dos dias. O problema? Sem limites, as horas extras se tornam a regra, em vez da exceção. Às vezes, você precisa de uma ajudinha para definir esses limites. Peça ao ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, para intervir e criar uma programação otimizada para você. Integrado diretamente ao seu espaço de trabalho, ele mostra quais tarefas são realmente urgentes e quais não são! 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

4. IBM Watson Assistant (ideal para compreensão de linguagem natural e chatbots de IA seguros)

via IBM Watson

O IBM Watson Assistant combina segurança de nível empresarial com IA conversacional. Criado para grandes organizações com rigorosas necessidades de conformidade e privacidade, o Watson difere do Moveworks por oferecer uma compreensão mais profunda da linguagem natural, fluxos de diálogo personalizáveis e integração perfeita com sistemas internos, sem depender de plug-ins de terceiros.

O Watsonx, a plataforma de IA e dados da IBM, ajuda o Watson Assistant a se destacar. Ele oferece às empresas um controle mais rígido sobre seus dados e modelos, ao mesmo tempo em que permite interações inteligentes e semelhantes às humanas. Ele oferece suporte a árvores de decisão complexas, conversas com várias respostas e lógica de fallback que o Moveworks nem sempre consegue lidar de forma nativa.

O Watson também foi projetado para oferecer flexibilidade. Você pode implantar chatbots em aplicativos da web, de voz ou de mensagens e ajustar seu comportamento usando reconhecimento avançado de intenção e extração de entidades. Ele oferece mais controle do que os agentes de IA plug-and-play para equipes com dados confidenciais ou necessidades de conformidade global.

Principais recursos do IBM Watson Assistant

Crie conversas com várias respostas usando lógica de diálogo avançada e condições de fallback

Implante bots em IVR, aplicativos móveis e sites personalizados usando APIs flexíveis

Treine modelos de IA com dados específicos do domínio para interações personalizadas

Mantenha uma governança de dados rigorosa com opções de implantação em nuvem privada ou local

Monitore a precisão das intenções e o envolvimento dos usuários com análises de IA em tempo real

Limitações do IBM Watson Assistant

Curva de aprendizado mais íngreme em comparação com plataformas de IA sem código

Requer mais configuração técnica para casos de uso não padrão

Preços do IBM Watson Assistant

Plano Lite : gratuito (1.000 mensagens/mês)

Plano Plus : a partir de US$ 140/mês (até 1.000 usuários/mês)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o IBM Watson Assistant

G2 : 4,4/5 (mais de 320 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IBM Watson Assistant?

Uma avaliação da G2 cita:

Adoro como o IBM Watsonx Assistant está bem integrado com tudo o que já temos em funcionamento. É impressionante no que diz respeito ao processamento de linguagem natural, tornando nosso atendimento ao cliente mais ágil e o usuário mais intuitivo. Nós o vinculamos ao nosso CRM e a outros métodos de comunicação, para que as consultas dos clientes sejam registradas automaticamente e as respostas sejam rápidas. Isso reduziu significativamente os tempos de resposta e aumentou a produção em geral.

Adoro como o IBM Watsonx Assistant está bem integrado com tudo o que já temos em funcionamento. É impressionante no que diz respeito ao processamento de linguagem natural, tornando nosso atendimento ao cliente mais ágil e o usuário mais intuitivo. Nós o vinculamos ao nosso CRM e a outros métodos de comunicação, para que as consultas dos clientes sejam registradas automaticamente e as respostas sejam rápidas. Isso reduziu significativamente os tempos de resposta e aumentou a produção em geral.

👀 Você sabia? A compreensão de linguagem natural (NLU) é um subcampo da inteligência artificial (IA) e um componente central do processamento de linguagem natural (NLP), focado em permitir que os computadores compreendam, interpretem e derivem significado da linguagem humana, seja escrita ou falada. Ao contrário dos sistemas que simplesmente processam ou geram texto, a NLU visa compreender a intenção, o contexto e o sentimento por trás da linguagem, permitindo que as máquinas interajam com os seres humanos de forma mais natural e intuitiva.

5. Kore.ai (ideal para plataformas de IA conversacional entre departamentos)

A IA deve fazer mais do que falar — ela deve agir. A Kore.ai oferece ferramentas de conversação de nível empresarial que vão muito além dos tickets básicos de TI.

Em vez do agente virtual com foco restrito da Moveworks, a Kore.ai oferece um ecossistema completo de gerenciamento de serviços para a implantação de assistentes virtuais inteligentes (IVAs) em TI, RH, vendas e suporte.

A plataforma XO de baixo código da Kore.ai permite que você crie, treine e implante rapidamente bots específicos para cada função usando modelos ou lógica personalizada. Ela oferece suporte multicanal — WhatsApp, MS Teams, voz e muito mais —, além de oferecer NLP, análises e personalização robustas para IA unificada em toda a empresa.

Melhores recursos do Kore.ai

Atribua funções e permissões detalhadas para controlar o acesso à criação de bots entre equipes

Implemente assistentes multilíngues com tradução em tempo real e adaptação local

Personalize as jornadas dos usuários com detecção de sentimentos e modulação de tom integradas

Integre bots em CRMs, ERPs e ferramentas ITSM externos por meio de uma API segura

Simule conversas com ferramentas de teste de cenários antes de entrar em operação

Limitações do Kore.ai

A complexidade da plataforma pode ser opressiva para equipes pequenas

O tempo de configuração inicial é mais longo em comparação com as soluções plug-and-play

Preços do Kore.ai

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Kore.ai

G2 : 4,7/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kore.ai?

Uma avaliação da G2 afirma:

A Kore. AI é a melhor plataforma que ajuda as pessoas a desenvolver chatbots e assistentes virtuais. É uma plataforma sem código e com baixo código, onde podemos criar chatbots facilmente. E a melhor parte é que eles nos fazem aprender, oferecendo treinamento e ajudando a entender os conceitos de como construir e testar o bot, o que me ajuda a obter o melhor bot amigável para humanos.

A Kore. AI é a melhor plataforma para ajudar as pessoas a desenvolverem chatbots e assistentes virtuais. É uma plataforma sem código e com baixo código, onde podemos criar chatbots facilmente. E a melhor parte é que eles nos ensinam, oferecendo treinamento e ajudando a entender os conceitos de como construir e testar o bot, o que me ajuda a obter o melhor bot amigável para humanos.

6. n8n (Ideal para automação de fluxo de trabalho de código aberto)

via n8n

Quando você estiver cansado de pagar por automações simples, o n8n permite que você crie fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades.

Ao contrário do sistema fechado da Moveworks, esta ferramenta de fluxo de trabalho de IA de código aberto oferece aos desenvolvedores controle total para criar e dimensionar a automação em todas as funções. Não se limita ao suporte de TI — as equipes podem hospedar e personalizar fluxos de trabalho para qualquer caso de uso.

a interface de arrastar e soltar do n8n permite conectar ações em mais de 200 ferramentas, como Jira, GitHub e Slack, sem dependência de fornecedores. Com suporte para lógica de ramificação e fluxos de várias etapas, é perfeito para impulsionar a resposta a incidentes, CI/CD ou fluxos de trabalho de RH nos bastidores.

melhores recursos do n8n

Crie fluxos de trabalho baseados em webhooks para automatizar respostas de serviço em tempo real

Conecte bancos de dados e APIs usando nós HTTP, MySQL e GraphQL nativos

Fluxos de trabalho de controle de versão usando ferramentas CLI e integrações Git

Programe tarefas recorrentes e trabalhos de manutenção com suporte cron integrado

Acione fluxos a partir de aplicativos de mensagens, webhooks ou eventos de sistemas externos

limitações do n8n

Requer conhecimento técnico para configurar e manter

Não possui suporte nativo para IA conversacional ou recursos de agente virtual

preços do n8n

Plano gratuito

Empresa: Preços personalizados

avaliações e comentários sobre o n8n

G2 : 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

📖 Leia também: Exemplos e casos de uso de automação de fluxo de trabalho

7. Rezolve. ai (ideal para automação de service desk no Microsoft Teams)

Se sua equipe já utiliza o Microsoft Teams, o Rezolve.ai está disponível nessa plataforma. Ao contrário do Moveworks, que se integra a várias plataformas, o Rezolve.ai foi desenvolvido especificamente para o Teams, transformando-o em um service desk completo sem adicionar mais uma ferramenta ao seu conjunto.

Projetado para organizações de médio a grande porte, o Rezolve.ai combina tickets com inteligência artificial, automação de processos e microaprendizagem — tudo acessível por meio de um chat simples.

O Rezolve.ai combina inteligência contextual com integração profunda ao Microsoft 365 para otimizar o suporte interno. Ele entende a intenção do usuário, aciona fluxos de trabalho e orienta os funcionários em tempo real, transformando o Teams em um centro de suporte proativo.

Melhores recursos do Rezolve.ai

Inicie módulos de microaprendizagem de TI e RH diretamente nas sessões de chat

Classifique automaticamente os tickets de suporte usando árvores de conversação dinâmicas e roteamento de IA

Habilite integração, aprovações e perguntas frequentes em tempo real dentro da interface do Teams

Integre-se a sistemas back-end como Workday, Freshservice e Active Directory

Acione a automação em segundo plano para tarefas administrativas repetitivas por meio de fluxos de trabalho sem código

Limitações do Rezolve.ai

O design focado em equipes pode não ser adequado para organizações que utilizam o Slack ou outras plataformas

Personalização limitada fora do ecossistema da Microsoft

Preços do Rezolve.ai

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Rezolve.ai

G2 : 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

8. ServiceNow Virtual Agent (ideal para centrais de atendimento de grandes empresas)

via ServiceNow

Ao administrar uma empresa em grande escala, ferramentas de suporte “boas o suficiente” simplesmente não são suficientes. O Virtual Agent da ServiceNow foi desenvolvido especificamente para grandes organizações que precisam de automação altamente integrada e controlada, especialmente em ambientes de ferramentas ITSM.

Ao contrário do Moveworks, que oferece personalização limitada e depende de integrações de terceiros, o ServiceNow incorpora seu agente virtual nativamente em sua plataforma.

O ServiceNow permite que as empresas criem chatbots inteligentes que vão além das perguntas frequentes, atualizando tickets, acionando fluxos de trabalho e extraindo dados em tempo real. Seus criadores sem código e integração profunda com a Now Platform o tornam ideal para dimensionar a automação em TI, ativos e operações, tudo em um só lugar.

Melhores recursos do ServiceNow Virtual Agent

Crie fluxos de conversação personalizados usando construtores de arrastar e soltar na Now Platform

Execute operações complexas de back-end, como reinicialização do sistema ou provisionamento de acesso por chat

Monitore o desempenho dos bots com precisão de reconhecimento de intenção e painéis de resolução

Localize o conteúdo do bot usando o suporte multilíngue integrado e a memória de tradução

Conecte bots aos módulos de RH, finanças ou instalações para automação multifuncional

Limitações do ServiceNow Virtual Agent

Mais adequado para empresas que já utilizam o conjunto de ferramentas ITSM da ServiceNow

Alto investimento inicial e complexidade de implementação para novos usuários

Preços do ServiceNow Virtual Agent

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ServiceNow Virtual Agent

G2 : 4,4/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: Sem avaliações disponíveis

9. Espressive (ideal para autoatendimento de funcionários com precisão de NLP)

via Espressive

Os funcionários não deveriam ter que criar tickets apenas para saber como redefinir senhas. Essa é a crença central por trás do Espressive, um agente de suporte virtual baseado em IA projetado para atuar como uma porta de entrada para todos os serviços internos.

Ao contrário do Moveworks, que opera em aplicativos de mensagens, o agente Barista da Espressive oferece uma interface dedicada e fácil de usar, com processamento profundo de linguagem natural e foco no autoatendimento em toda a empresa.

O Barista compreende a intenção dos funcionários por trás de perguntas sobre férias, acesso a software ou folha de pagamento, fornecendo respostas rápidas e precisas sem suporte adicional. Seu modelo de linguagem exclusivo para funcionários se adapta à fala natural, enquanto os fluxos de trabalho pré-construídos do Espressive aceleram o suporte de TI, RH e instalações com menos tickets e roteamento mais inteligente.

Melhores recursos do Espressive

Analise tendências de uso e taxas de resolução com análises de suporte baseadas em IA

Ofereça respostas personalizadas com base na localização, departamento e função dos funcionários

Atualize o conhecimento dinamicamente por meio do aprendizado de máquina a partir de interações anteriores

Conecte-se a sistemas de tickets como Jira, Zendesk e ServiceNow para transferências híbridas

Encaminhe consultas não respondidas para agentes ao vivo com o histórico completo do chat e o contexto intacto

Limitações expressivas

Menos flexível para organizações que buscam uma automação profunda do back-end

Pode ser necessário reformatar o conteúdo interno para obter o desempenho ideal da IA

Preços expressivos

Preços personalizados

Avaliações e comentários expressivos

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Sem avaliações disponíveis

10. UiPath (ideal para automação de processos robóticos em escala)

via UiPath

Nem todas as tarefas precisam de um ser humano — ou mesmo de um chatbot. A UiPath elimina fluxos de trabalho repetitivos com automação robótica de processos (RPA) que funciona silenciosamente em segundo plano, liberando sua equipe totalmente de tarefas rotineiras.

Enquanto a Moveworks se concentra no suporte conversacional, a UiPath automatiza processos nos bastidores, como atualizações de sistema, transferências de dados e integrações de aplicativos empresariais sem solicitações do usuário.

O construtor de baixo código StudioX da UiPath permite que usuários sem conhecimentos técnicos criem automações, enquanto a TI dimensiona bots de nível empresarial com ferramentas de governança.

Do processamento de formulários à triagem de tickets, ele aumenta a eficiência do back-office e se integra às principais plataformas de negócios. Seus bots com inteligência artificial permitem decisões inteligentes em tempo real, perfeitas para construir forças de trabalho digitais resilientes.

Melhores recursos do UiPath

Orquestre bots independentes em máquinas virtuais e ambientes de nuvem

Automações seguras com acesso baseado em funções, registro e trilhas de auditoria

Aproveite o AI Center para treinar modelos que orientam a tomada de decisões em tempo real

Conecte fluxos de trabalho entre sistemas legados e ferramentas SaaS modernas de maneira integrada

Monitore o desempenho dos bots, os erros e o ROI a partir de um centro de comando centralizado

Limitações do UiPath

Requer uma equipe dedicada para governança de RPA e gerenciamento do ciclo de vida

O licenciamento pode se tornar complexo com frotas maiores de bots

Preços da UiPath

Básico : a partir de US$ 25 por mês

Planos Standard e Enterprise: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o UiPath

G2 : 4,6/5 (mais de 6.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

💡 Dica profissional: antes de automatizar qualquer coisa, faça um mapeamento. Use um modelo de mapa de processos do ClickUp para visualizar cada etapa do seu fluxo de trabalho de TI ou RH e, em seguida, marque as etapas repetitivas, que exigem muitas aprovações ou são sensíveis ao tempo. Essas são as suas áreas prioritárias para automação. Depois de mapeadas, conecte essas etapas ao ClickUp Automations ou a ferramentas como o n8n para eliminar atrasos e transferências manuais. Quanto mais claro for o seu mapa de processos, mais rápido você transformará fluxos de trabalho lentos em sistemas autônomos.

11. OpenDialog (ideal para design conversacional personalizado e controle de cenários)

via OpenDialog

Quando a conformidade se alia à conversação, o OpenDialog entra em cena. Ao contrário do Moveworks, que oferece fluxos de trabalho pré-configurados e personalização limitada, o OpenDialog dá às empresas controle total sobre o comportamento do chatbot por meio de um design baseado em cenários — ideal para setores com fluxos de diálogo complexos e necessidades regulatórias.

O mecanismo de conversação exclusivo da OpenDialog separa a lógica da linguagem, permitindo interações adaptativas e não lineares com o chatbot.

Ele lida com conversas orientadas por políticas em tempo real, caminhos ramificados e diálogos em camadas. Adequado para empresas das áreas financeira, de saúde e jurídica, ele oferece suporte à implantação local, configurações com foco na privacidade e integração profunda de TI, oferecendo controle e flexibilidade além dos agentes de IA SaaS básicos.

Melhores recursos do OpenDialog

Separe as camadas de contexto conversacional, lógica e experiência do usuário para um design modular de chatbot

Crie conversas multithread com fragmentos de diálogo reutilizáveis

Hospede no local para obter total propriedade dos dados e conformidade com as normas

Integre-se perfeitamente com sistemas de conhecimento internos e camadas de autenticação

Use ferramentas de modelagem de conversação visual para alinhar as equipes jurídica, técnica e de experiência do usuário

Limitações do OpenDialog

Requer pensamento estratégico de design e colaboração em equipe desde o início

Comunidade e ecossistema menores em comparação com plataformas de IA maiores

Preços do OpenDialog

Experimente : Grátis

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do OpenDialog

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Sem avaliações disponíveis

A ClickUp impulsiona centrais de atendimento com IA que fazem mais do que chatbots

A Moveworks ajudou a introduzir a IA no suporte de TI, mas não é mais a única ou a melhor opção. Para equipes que buscam personalização mais profunda, automação mais forte e escalabilidade de nível empresarial, o ClickUp se destaca.

Ele unifica IA, automação de fluxo de trabalho e colaboração em equipe em uma única plataforma flexível.

Ao contrário de ferramentas especializadas, o ClickUp se adapta às necessidades exclusivas da sua equipe em gerenciamento de serviços, suporte de RH e tarefas de back-end. Pronto para reduzir o trabalho manual, acelerar o suporte aos funcionários e criar sistemas mais inteligentes que crescem com você? O ClickUp oferece tudo isso em um só lugar.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e transforme sua central de atendimento em uma potência estratégica.