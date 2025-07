os 10 melhores modelos do Notion CRM para gerenciar clientes e vendas

Cansado de lidar com informações de clientes em cinco aplicativos e seis notas adesivas? Nós também! É aí que os modelos do Notion CRM podem ajudar. Eles reúnem todas as suas necessidades de gerenciamento de relacionamento com o cliente em um único espaço personalizável.

Seja você um empreendedor individual ou parte de uma equipe em crescimento, os modelos de CRM oferecem recursos essenciais para rastrear leads, gerenciar acompanhamentos e fechar negócios com facilidade.

Reunimos os 10 melhores modelos do Notion CRM para ajudá-lo a construir melhores relacionamentos, impulsionar as vendas e aproveitar o processo.

Também exploraremos modelos de uma alternativa ao Notion. Pronto para elevar o nível do seu atendimento ao cliente com sua futura ferramenta favorita (dica: é o ClickUp )?

O que torna um modelo do Notion CRM bom?

O Notion hospeda mais de 30.000 modelos para trabalho, educação e vida pessoal, todos criados pelos membros da sua comunidade.

Ao escolher o modelo certo para CRM, aqui estão alguns elementos que você deve verificar:

Clareza: Escolha um modelo de CRM Notion com uma estrutura clara e simples. Ele deve ser fácil de navegar e não envolver nenhuma curva de aprendizado. Isso facilitará o uso para você e sua equipe

Abrangência: opte por um modelo Notion que inclua todos os recursos essenciais de CRM, como pipelines visuais, visualizações de status e ferramentas de relatórios. Isso ajudará você a integrá-lo ao seu próprio sistema de CRM para obter melhores resultados

Personalização: escolha um modelo que permita personalizar seus elementos para se adequar escolha um modelo que permita personalizar seus elementos para se adequar ao processo de CRM da sua empresa. Isso ajudará você a atender às necessidades específicas do seu negócio

Escalabilidade: escolha um modelo de CRM Notion que suporte uso individual e empresarial. Isso ajudará você a acompanhar os leads mesmo quando sua empresa crescer

10 modelos de CRM do Notion

Aqui estão os melhores modelos do Notion para você melhorar seus processos de gestão de relacionamento com o cliente (CRM):

1. Modelo de CRM pessoal por Tejit Pabari

via Notion

Se você é um profissional com necessidades básicas de CRM, confira o Modelo de CRM Pessoal da Tejit Pabari. É uma ferramenta simples que permite armazenar e gerenciar seus contatos pessoais e profissionais. Você pode atribuir um status, prioridade, função e outros detalhes a cada número.

Além disso, o modelo permite que você agende reuniões e registre interações, permitindo que você acompanhe todas as chamadas e faça o acompanhamento necessário.

🌟 Por que você vai gostar:

Personalize campos para incluir lembretes de aniversários, data da última comunicação e interesses em comum

Organize os contatos por tipo de relacionamento, como amigos, mentores ou conhecidos

Compartilhe atualizações ou boletins informativos com contatos próximos usando integrações de e-mail

🔑 Ideal para: Freelancers, empreendedores individuais ou networkers que gerenciam conexões pessoais e profissionais.

💡 Dica profissional: Programe sessões de limpeza mensais ou trimestrais para mesclar entradas duplicadas, arquivar leads inativos e atualizar informações desatualizadas. Um CRM desorganizado leva a decisões erradas e oportunidades perdidas. 🧹

via Notion

O Modelo de Lista de Contatos (CRM Pessoal) da EdriansNotes ajuda no gerenciamento eficaz de contatos. Este documento funciona como sua agenda telefônica profissional, armazenando e organizando todos os contatos importantes dos clientes em seu sistema.

Além de registrar interações, você pode definir lembretes e adicionar notas pessoais, como aniversários e preferências, para garantir que nunca perderá contato com um contato importante.

🌟 Por que você vai gostar:

Agrupe contatos por categoria, como clientes, fornecedores ou funcionários

Adicione detalhes ao contexto do registro a partir de chamadas, reuniões ou eventos de networking

Colabore com os membros da equipe atribuindo proprietários de contatos ou pessoas de contato

🔑 Ideal para: Qualquer pessoa que precise de uma lista centralizada e pesquisável de contatos com detalhes básicos.

🎥 Quer multiplicar por 10 os seus processos de vendas com IA? Assista ao vídeo abaixo:

3. Modelo de rastreamento de leads da Sentele

via Notion

Com uma interface simples, o Modelo de Rastreamento de Leads da Sentele oferece uma visão abrangente dos seus leads e do status de interação deles, permitindo que você programe acompanhamentos com antecedência.

E isso não é tudo: ele também revela dados interessantes, como taxa de resposta e taxa de fechamento, para que você saiba em quais leads vale a pena se concentrar. Todos esses recursos tornam o gerenciamento do pipeline de vendas uma tarefa fácil.

🌟 Por que você vai gostar:

Acompanhe o status dos leads em etapas personalizáveis, como Novo, Contatado, Qualificado e Fechado

Crie uma visualização de quadro Kanban para gerenciar o fluxo do pipeline visualmente

Adicione listas de tarefas a cada lead para otimizar o alcance e o acompanhamento

🔑 Ideal para: Representantes de vendas ou profissionais de marketing que acompanham o alcance, o status dos leads e as conversões.

4. Modelo de diretório de funcionários da OpenCore Group

via Notion

Procurando um modelo para gerenciar os contatos internos da sua empresa? Confira o Modelo de Diretório de Funcionários da OpenCore Group. É um documento centralizado onde você insere as informações de contato de todos os funcionários da sua empresa.

Além disso, inclua outros detalhes relevantes, como função, endereço de e-mail e localização. Isso ajuda você a encontrar e entrar em contato com o funcionário certo no sistema para lidar com uma interação específica com o cliente. Também é extremamente útil durante a integração e a saída de funcionários.

🌟 Por que você vai gostar:

Agrupe funcionários por equipe, localização ou função usando filtros e visualizações

Adicione detalhes de integração e documentos importantes em cada cartão de funcionário

Compartilhe o acesso ao diretório com o RH, gerentes ou novos funcionários para garantir a transparência

🔑 Ideal para: equipes de RH ou pequenas empresas que gerenciam informações de contato e funções da equipe.

5. Modelo de CRM de parcerias do Notion

via Notion

Muitas organizações ficam tão envolvidas na gestão de clientes que negligenciam a importância do gerenciamento do relacionamento com o cliente. Mas é aí que entra o Modelo de CRM da Notion Partnerships.

Este modelo ajuda você a gerenciar as interações com as partes interessadas externas da sua empresa, desde parceiros a fornecedores e até mesmo investidores.

🌟 Por que você vai gostar:

Registre e agende conversas para ficar por dentro do gerenciamento de clientes

Segmente os parceiros por região, setor ou tipo de colaboração

Use campos de data para acompanhar renovações, check-ins e avaliações de desempenho

Centralize e organize detalhes importantes, como informações de contato de parceiros, categoria e receita recorrente anual (ARR)

🔑 Ideal para: Equipes de desenvolvimento de negócios que supervisionam parcerias estratégicas e colaborações.

6. Modelo de CRM para imobiliárias da Osesenaga Okieimen

via Notion

O Modelo de CRM para Imobiliárias da Osesenaga Okieimen foi projetado especificamente para indivíduos e empresas envolvidos no comércio imobiliário. Ele permite que você unifique todos os dados dos seus clientes em um só lugar, incluindo o tipo, as preferências e as propriedades selecionadas.

Inclua informações sobre vendedores e classifique os negócios em categorias como “aberto” e “fechado”. Isso ajuda a mantê-lo atualizado e permite que você entre em contato com clientes em potencial para fechar negócios o mais rápido possível.

🌟 Por que você vai gostar:

Personalize campos para tipo de imóvel, localização, faixa de preço e status

Incorpore imagens de propriedades ou links de listagens para uma navegação visual

Conecte tarefas como visitas ao local ou prazos para documentação a cada registro de cliente

🔑 Ideal para: Agentes imobiliários e gestores imobiliários que acompanham listagens, clientes e leads.

🔍 Você sabia? Alguns corretores imobiliários usam seu CRM para rastrear se um cliente prefere gatos ou cães. Isso ajuda a personalizar os presentes para a casa e, ocasionalmente, a apresentar propriedades que aceitam animais de estimação! 🐕

7. Modelo de formulário de consulta do cliente da TingDesign

via Notion

Procurando um modelo que ajude você a gerenciar as solicitações dos clientes sem confusão? O Modelo de Formulário de Solicitação do Cliente da TingDesign possui um design simples para otimizar todo o processo de solicitação do cliente, desde a coleta até o rastreamento e gerenciamento.

Além disso, você pode alterar layouts, personalizar campos e compartilhar o formulário com apenas um link. Dessa forma, você responde rapidamente às dúvidas dos clientes para aumentar a satisfação e impulsionar os esforços de CRM da sua empresa.

🌟 Por que você vai gostar:

Designe membros da equipe para acompanhar novas consultas prontamente

Acompanhe os tempos de resposta e a satisfação dos clientes para melhorar os fluxos de trabalho

Use uma visualização em tabela ou quadro para monitorar envios de formulários e progresso

🔑 Ideal para: Empresas de serviços que registram as solicitações dos clientes diretamente no Notion.

8. Modelo de CRM para influenciadores do Notion

via Notion

O Modelo de CRM para influenciadores do Notion permite centralizar informações sobre cada influenciador com quem sua empresa colabora. Isso inclui detalhes como nome, canal, país, comerciais e resultados esperados.

Consequentemente, isso ajuda você a gerenciar as relações com influenciadores e permite acompanhar o progresso de cada campanha.

🌟 Por que você vai gostar:

Vincule páginas de campanha a cada influenciador para centralizar a colaboração

Adicione métricas de desempenho, como alcance, CTR e ROI, para medir o impacto

Colabore com sua equipe de marketing atribuindo responsáveis a cada influenciador

🔑 Ideal para: Equipes de marketing ou agências que gerenciam campanhas e divulgação de influenciadores.

9. Modelo de painel de agência por Jake Pretty

via Notion

Como o nome sugere, o Modelo de Painel de Controle da Agência, criado por Jake Pretty, é um recurso de CRM especialmente desenvolvido para atender às necessidades de uma empresa do tipo agência. Você pode usá-lo para acompanhar todas as interações com os clientes e o andamento dos negócios, simplificando os esforços gerais de CRM da sua agência.

🌟 Por que você vai gostar:

Personalize cartões de projeto com informações sobre orçamento, escopo e fase

Organize tarefas por equipe ou linha de serviço usando visualizações filtradas

Incorpore relatórios de desempenho e painéis para cada interação com o cliente

Centralize os detalhes dos seus projetos, parceiros, tarefas e processos

🔑 Ideal para: Agências criativas ou digitais que acompanham clientes, campanhas e atividades da equipe.

10. Modelo simples de gerenciador de faturas por Jo Lodge

via Notion

Simples, eficiente e fácil de usar, o Modelo de Gerenciador de Faturas Simples da Jo Lodge funciona como um centro para todas as suas faturas. Ele permite que você visualize, organize e gerencie todas as suas faturas, pagas e pendentes.

Isso ajuda a controlar suas finanças e envia lembretes oportunos para garantir que todas as faturas sejam pagas.

🌟 Por que você vai gostar:

Acompanhe as faturas por cliente, data de vencimento, status e valor

Vincule faturas a projetos relevantes ou bancos de dados de clientes

Adicione detalhes de métodos de pagamento e transações para uma contabilidade rápida

🔑 Ideal para: Freelancers e pequenas empresas que gerenciam faturas e status de pagamentos.

Limitações do Notion

Embora o Notion ofereça uma ampla variedade de modelos versáteis de CRM, eles deixam a desejar em vários aspectos cruciais que reduzem sua eficácia. Aqui estão alguns deles:

Curva de aprendizado: A maioria dos modelos do Notion possui um layout simples. Apesar disso, personalizá-los para necessidades avançadas de CRM é uma tarefa desafiadora. Isso aumenta sua complexidade e os torna inadequados para equipes com proficiência técnica limitada

Sem colaboração em tempo real: Um CRM eficiente requer uma coordenação perfeita entre diferentes departamentos, como vendas e marketing. No entanto, os modelos de CRM do Notion não oferecem recursos de colaboração em tempo real, dificultando o trabalho em equipe e a obtenção de resultados

Recursos de visualização limitados: Uma das principais desvantagens dos modelos de CRM do Notion é que eles não oferecem recursos avançados de visualização, como tabelas e gráficos. Isso torna o painel de CRM menos atraente e intuitivo de usar

Problemas de desempenho: O Notion, como plataforma, tende a travar e ficar lento à medida que o seu espaço de trabalho cresce. Isso faz com que ele seja desfavorável para equipes em expansão, pois elas não podem usar vários modelos ao mesmo tempo

Modelos alternativos do Notion

Os modelos de CRM do Notion são bons. No entanto, eles não são eficazes para equipes com necessidades avançadas. Mas não se preocupe: onde o Notion fica aquém, o ClickUp entra em ação.

O aplicativo completo para o trabalho, ClickUp, está equipado com todas as ferramentas e modelos de que você precisa para otimizar seus relacionamentos com os clientes de maneira eficaz. Portanto, se você deseja centralizar os dados dos seus clientes ou monitorar seu funil de vendas, você pode fazer tudo isso.

Confira esses modelos da ClickUp e potencialize seu CRM hoje mesmo:

1. Modelo ClickUp CRM

Obtenha um modelo gratuito Alinhe os esforços de CRM da sua equipe com o modelo de CRM do ClickUp

Se você está procurando um modelo de CRM integrado que possa ajudar sua equipe a oferecer um melhor atendimento ao cliente, opte pelo modelo ClickUp CRM. Este modelo fácil de usar e ideal para iniciantes permite que você acompanhe as vendas e monitore a satisfação do cliente, permitindo avaliar a eficácia de suas estratégias de CRM e fazer ajustes conforme necessário.

Além disso, ele orienta você no gerenciamento de leads. Ele fornece informações sobre o status de um lead — aberto, engajado ou tentativa de engajamento —, permitindo que você priorize os acompanhamentos e utilize com eficiência todas as oportunidades de vendas disponíveis.

🌟 Por que você vai adorar:

Centralize todas as atividades de CRM em um sistema estruturado e escalável

Visualize negócios em várias etapas e preveja receitas

Personalize visualizações para executivos de contas, SDRs e operações de vendas

Integre com ferramentas de e-mail e calendário para sincronizar registros de comunicação

🔑 Ideal para: Equipes que desejam um CRM personalizável e completo dentro do seu espaço de trabalho do projeto.

2. Modelo simples de CRM ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique a forma como você faz CRM com o modelo ClickUp Simple CRM

Para usuários que preferem ferramentas limpas e organizadas, o modelo ClickUp Simple CRM foi criado para se concentrar no relacionamento com o cliente. Ele elimina o excesso e oferece campos inteligentes, pipelines Kanban e marcação de contatos.

O modelo organiza os dados de contato dos clientes, acompanha o progresso das vendas e analisa as tendências e o feedback dos clientes para fornecer insights detalhados sobre sua estrutura de CRM. Além disso, você pode personalizar seus campos para torná-los relevantes também para parceiros, fornecedores e investidores.

🌟 Por que você vai adorar:

Mantenha os registros de interação e as notas de relacionamento atualizados com facilidade

Crie visualizações filtradas para integração de clientes ou leads frios por estágio, tipo ou região

Simplifique o acompanhamento de contatos agrupando tarefas como clientes individuais

Use campos personalizados para adicionar detalhes essenciais, como número de telefone e tamanho do negócio

🔑 Ideal para: Startups ou proprietários de pequenas empresas que precisam de um CRM leve para acompanhar os clientes.

💡 Dica profissional: Não tente alterar seu processo de vendas ou projeto para se adequar ao modelo de CRM. Em vez disso, personalize campos, pipelines e painéis para se adequar à forma como sua equipe já trabalha. ✂️

3. Modelo de acompanhamento de comissões ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as vendas e incentive sua equipe com precisão com o modelo de acompanhamento de comissões do ClickUp

Quando os incentivos impulsionam o desempenho, o acompanhamento preciso das comissões torna-se essencial. O modelo de acompanhamento de comissões da ClickUp oferece um sistema abrangente para acompanhar as vendas, aplicar taxas de comissão e calcular os ganhos por representante.

Com fórmulas incorporadas, painéis de controle no nível do usuário e visualizações de relatórios, ele garante que todos saibam onde estão, eliminando a necessidade de gerenciar planilhas separadas ou documentos Notion desconectados. Isso ajuda a rastrear e calcular comissões para cada membro da equipe, permitindo que você defina metas de acordo com isso.

🌟 Por que você vai adorar:

Calcule comissões usando campos de fórmula dentro das tarefas

Registre transações de vendas e aplique estruturas de comissões em níveis

Acompanhe pagamentos e status como Pendente, Aprovado ou Pago

Automatize as atualizações do cálculo de comissões à medida que o status das transações muda

🔑 Ideal para: Equipes de vendas ou gerentes que calculam e acompanham comissões de vendas.

📣 Opinião do cliente: Veja o que Brenna Keenan, diretora de marketing digital da SSM Creative Collective, tem a dizer sobre o uso do ClickUp: O ClickUp é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos e CRM que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente realize todas as suas tarefas em um só lugar, sem precisar assinar vários outros serviços. O ClickUp é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos e CRM que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente realize todas as suas tarefas em um só lugar, sem precisar assinar vários outros serviços.

4. Modelo de pipeline de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize todo o seu funil de vendas de uma só vez com o modelo de funil de vendas do ClickUp

Um pipeline de vendas otimizado permite identificar oportunidades de vendas antecipadamente, eliminar ineficiências na jornada do cliente e oferecer uma experiência de vendas mais integrada aos seus clientes. O modelo de pipeline de vendas do ClickUp faz exatamente isso.

É um documento que conecta as duas extremidades do seu funil de vendas, permitindo visualizá-lo facilmente em uma única tela. Os representantes podem gerenciar seus pipelines, enquanto os gerentes obtêm uma visão macro do desempenho da equipe. Além disso, você pode organizar os dados dos clientes e priorizar os leads para se concentrar nos compradores mais prováveis, usando seu tempo e recursos com eficiência. Isso, por sua vez, ajuda a melhorar as taxas de conversão.

🌟 Por que você vai adorar:

Organize leads usando uma visualização de quadro com etapas como Prospecto, Demonstração, Proposta e Fechado

Combine painéis de negócios com recurso de arrastar e soltar, registros de chamadas integrados e relatórios visuais em uma ferramenta coesa

Personalize campos para tamanho do negócio, informações de contato e data prevista de fechamento

Filtre negócios por prioridade, setor ou fonte de leads para ações direcionadas

🔑 Ideal para: Representantes de vendas que gerenciam negócios em vários estágios do pipeline.

📮 ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as ações a realizar, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Quer esteja a enviar notas de acompanhamento ou a utilizar folhas de cálculo, o processo é frequentemente disperso e ineficiente. A solução de gestão de tarefas da ClickUp garante uma conversão perfeita das conversas em tarefas, permitindo à sua equipa agir rapidamente e manter-se alinhada.

5. Modelo ClickUp Sales CRM

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o desempenho das vendas e gerencie leads com mais eficiência com o modelo ClickUp Sales CRM

Criado para o gerenciamento completo do ciclo de vendas, o modelo ClickUp Sales CRM oferece um tratamento robusto de dados sem comprometer a usabilidade. Desde o contato inicial até o acompanhamento pós-venda, todas as atividades são registradas, vinculadas e rastreáveis.

Ele fornece uma variedade de dados de vendas que oferecem insights sobre os processos de CRM, permitindo que você os reavalie e melhore para obter melhores resultados. Com visualizações prontas para pontuação de leads, agendamento de chamadas de vendas e acompanhamento de desempenho, é uma atualização significativa em relação aos fluxos de trabalho fragmentados do Notion CRM.

🌟 Por que você vai adorar:

Monitore o desempenho das vendas, visualize as interações com os clientes e identifique clientes potenciais para aproveitar todas as oportunidades

Acompanhe os follow-ups e as notas das reuniões usando subtarefas ou comentários

Automatize lembretes para ações subsequentes ou transições de etapas de negociação

Tome decisões melhores e baseadas em dados com análises em tempo real

🔑 Ideal para: Equipes em crescimento que precisam de um CRM integrado com colaboração em tarefas e equipes.

6. Modelo de relatório de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha insights quantitativos sobre o desempenho de vendas da sua equipe com o modelo de relatório de vendas do ClickUp

Você sente que algo está errado com sua estratégia de vendas, mas não sabe exatamente o que é? Se sim, o modelo de relatório de vendas do ClickUp é o recurso de que você precisa em seu kit de ferramentas de CRM! Este modelo fácil de usar utiliza indicadores-chave de desempenho (KPIs), como taxa de sucesso, taxa de cancelamento e custo de aquisição de clientes (CAC), para fornecer insights detalhados sobre o progresso e o desempenho de suas vendas.

Além disso, permite visualizar tendências, detectar oportunidades e analisar o comportamento dos clientes, permitindo-lhe, em última análise, fechar mais negócios através da otimização da sua estratégia de gestão de clientes.

🌟 Por que você vai adorar:

Filtre dados por período, representante de vendas ou fonte de leads para obter insights específicos

Meça as taxas de conversão e a duração do ciclo por fonte de leads

Crie tarefas recorrentes para revisões e atualizações mensais de relatórios

Acompanhe as taxas de conversão e o desempenho das vendas semanais, mensais ou trimestrais usando campos de fórmula

🔑 Ideal para: Gerentes e executivos que geram relatórios visuais de desempenho de vendas.

7. Modelo ClickUp Sales Tracker

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo ClickUp Sales Tracker para acompanhar e melhorar seus esforços de vendas

O modelo ClickUp Sales Tracker oferece uma maneira rápida e intuitiva de registrar chamadas, reuniões, demonstrações e contatos por e-mail. Projetado para equipes e empresas que desejam aprimorar seus esforços de vendas, é especialmente útil para manter a consistência diária e identificar padrões na prospecção.

Este modelo gratuito fornece todas as ferramentas necessárias para compreender e melhorar sua abordagem de vendas. E isso não é tudo: ele permite acompanhar o desempenho individual e da equipe em tempo real, identificar áreas em que os esforços de vendas tiveram os resultados desejados e tomar decisões baseadas em dados para simplificar seu pipeline.

🌟 Por que você vai adorar:

Use listas de verificação e modelos de tarefas recorrentes para monitorar a produtividade individual e da equipe ao longo do tempo

Adicione campos personalizados para status do lead, valor, tipo de produto e estágio de vendas

Acompanhe as atualizações das tarefas para monitorar o progresso das vendas e os acompanhamentos

Filtre e classifique negócios por prioridade ou probabilidade de fechamento

🔑 Ideal para: Equipes de vendas que acompanham atividades diárias, metas e progresso das negociações.

8. Modelo de chamadas de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme cada chamada de vendas em um discurso vencedor com o modelo de chamadas de vendas do ClickUp

Quer estruturar a forma como sua equipe lida com chamadas de vendas? Use o modelo de chamadas de vendas do ClickUp. Esse modelo ajuda você a registrar o resultado de cada chamada, incluindo com quem foi e as próximas etapas, para que nada passe despercebido.

Seja uma chamada de descoberta, acompanhamento ou negociação, tudo é documentado em um só lugar. Com o tempo, você obtém clareza sobre como sua equipe está progredindo no funil de vendas e onde as conversas tendem a estagnar.

🌟 Por que você vai adorar:

Adicione campos estruturados para objeções, próximas etapas e resultados

Agende e acompanhe chamadas de vendas como tarefas com horários de chamadas e detalhes do cliente

Registre notas diretamente na descrição da tarefa ou no ClickUp Docs

Atribua chamadas aos representantes e use listas de verificação para etapas de preparação ou acompanhamento

🔑 Ideal para: Equipes de vendas internas que planejam e gerenciam chamadas de clientes ou clientes potenciais.

🧠 Curiosidade: A versão analógica do CRM era um Rolodex, o que significa que os vendedores usavam literalmente arquivos giratórios para rastrear e gerenciar contatos antes do surgimento das ferramentas digitais! 😱

9. Modelo de processo de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todo o seu pipeline de vendas sem complicações com o modelo de processo de vendas do ClickUp

Um processo de vendas claramente definido ajuda a aumentar a produtividade da equipe, encurtar os ciclos de vendas e reduzir as suposições. O modelo de processo de vendas do ClickUp descreve cada fase do seu funil de vendas, desde a captura de leads até a integração.

Com essa estrutura, você pode identificar lacunas, acompanhar o desempenho da equipe e garantir que todas as oportunidades de vendas sejam tratadas com intenção. Além disso, ela combina diagramas de fluxo de trabalho, SOPs e atribuições de tarefas reais para orientar os representantes através das melhores práticas, oferecendo muito mais do que os esboços genéricos de CRM no Notion.

🌟 Por que você vai adorar:

Documente SOPs e modelos para etapas de e-mail ou propostas

Acompanhe o desempenho da equipe no cumprimento do processo padronizado

Mapeie cada etapa do seu processo de vendas como uma tarefa ou lista de verificação

Atribua responsabilidades aos membros da equipe de vendas para cada fase

🔑 Ideal para: Equipes que documentam e seguem um processo de vendas estruturado passo a passo.

10. Gerenciamento do funil de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe e gerencie leads com uma ferramenta sistematizada usando o modelo de gerenciamento de pipeline de vendas do ClickUp

Para equipes que buscam otimizar seu processo de vendas de ponta a ponta, o modelo de gerenciamento de pipeline de vendas do ClickUp oferece um fluxo de trabalho personalizável para acompanhar todas as negociações, desde a prospecção até o fechamento. Esse modelo ajuda você a visualizar seu funil de vendas, gerenciar contatos e monitorar o andamento das negociações. Adapte facilmente as etapas, os campos e as visualizações para se adequar ao seu ciclo de vendas exclusivo e às suas necessidades de relatórios.

🌟 Por que você vai adorar:

Visualize todo o seu pipeline de vendas com etapas de arrastar e soltar

Acompanhe os valores dos negócios, datas de fechamento e próximas etapas usando campos personalizados

Atribua tarefas e defina lembretes para manter sua equipe focada nos objetivos

Gere relatórios para analisar taxas de sucesso e identificar gargalos

Ideal para: Equipes que procuram um pipeline estruturado e personalizável para gerenciar negócios e melhorar a visibilidade em todo o ciclo de vendas.

Atualize seus processos de CRM com os modelos de CRM da ClickUp

Os modelos do Notion CRM oferecem flexibilidade e personalização para gerenciar contatos, acompanhar leads e organizar pipelines de vendas, tornando-os uma escolha sólida para indivíduos e pequenas equipes.

No entanto, à medida que suas operações comerciais crescem e suas necessidades se tornam mais complexas, confiar exclusivamente no Notion pode levar a limitações na automação, na geração de relatórios e na colaboração em equipe.

É aí que entra o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Projetado para unificar todo o seu trabalho em um só lugar, o ClickUp combina gerenciamento de projetos, armazenamento de documentos, comunicação e recursos de CRM.

Graças à automação avançada, análises detalhadas e ferramentas de colaboração integradas dos modelos ClickUp, você pode otimizar e dimensionar seus processos de CRM.

Não perca tempo! Explore agora os modelos gratuitos de CRM da ClickUp — inscreva-se aqui gratuitamente!