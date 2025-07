16 modelos gratuitos de portfólio de pesquisa UX para designers

“Como faço para que isso faça sentido?”

Se você já ficou olhando para um documento em branco e uma pilha de entrevistas, sabe como é essa sensação.

A parte difícil não é apenas fazer a pesquisa, mas transformá-la em uma história clara e convincente. Um ótimo portfólio de UX faz exatamente isso: mostra seu processo, estratégia e estrutura em ação.

A boa notícia? Você não precisa começar do zero.

Selecionamos 16 modelos gratuitos de portfólio de pesquisa de UX para ajudá-lo a transformar seu trabalho em histórias precisas e estratégicas, perfeitas para procura de emprego, trabalho freelance ou branding pessoal.

Vamos começar! ⚓

O que é um modelo de portfólio de pesquisa UX?

Um modelo de portfólio de pesquisa UX é uma estrutura organizada, geralmente em formato de documento, apresentação de slides ou site, projetada para orientar pesquisadores na compilação e apresentação de seus trabalhos.

Ele inclui seções predefinidas para visão geral do projeto, métodos de pesquisa, detalhes dos participantes, conclusões, impacto e perguntas da pesquisa de experiência do usuário, garantindo que todos os elementos necessários sejam documentados de forma consistente.

O que torna um modelo de portfólio de pesquisa de UX bom?

A vida de um designer de UX gira em torno de tomar decisões ponderadas com base em pesquisa e colaboração. Um modelo bem estruturado, com um formato consistente e flexível o suficiente para se adaptar a diferentes tipos de pesquisa e escopos de projeto, torna isso mais fácil.

Veja o que você deve procurar. 👇

Estrutura de projeto definida: inclui seções pré-criadas para objetivos, inclui seções pré-criadas para objetivos, métodos de pesquisa do usuário , descobertas, resultados e reflexões

Campos personalizados e tags: permitem organizar pesquisas por tipo, grupo de usuários, nível de impacto ou estágio de design

Acompanhamento do status: Ajuda a gerenciar trabalhos em andamento com rótulos como Rascunho, Em revisão ou Concluído

Estudos de caso e resultados vinculados: Conecta cada esforço de pesquisa a mudanças no design, protótipos ou melhorias na usabilidade

Layout pronto para colaboração: Suporta edição em tempo real, comentários e contribuições dos membros da equipe

Formatação profissional: mantém seu portfólio organizado, fácil de visualizar e atualizar em vários projetos

16 modelos de portfólio de pesquisa UX

Os portfólios de UX geralmente estão espalhados por ferramentas desconectadas, o que dificulta a apresentação de uma história coesa ou a ampliação do seu processo de pesquisa entre equipes.

O ClickUp resolve esse problema com modelos que integram resumos de pesquisa, documentação, cronogramas e feedback em um espaço de trabalho unificado.

Mas não é só isso.

O software de gerenciamento de projetos de design ClickUp aprimora todo o seu fluxo de trabalho de pesquisa, ajudando você a mapear jornadas e insights, capturar todos os detalhes e acompanhar o progresso em tempo real entre as equipes.

Vamos começar! 🛠️

1. Modelo de portfólio de design ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie portfólios focados em pesquisa com o modelo de portfólio de design da ClickUp

Se organizar seus projetos parece caótico, o modelo de portfólio de design da ClickUp oferece um espaço estruturado para mapear sua jornada criativa.

Veja como criar um portfólio de design com este modelo:

Revisão do cliente, Revisão interna, Para aprovação e Concluído , para acompanhar o andamento do projeto Use os status personalizados do ClickUp , como, para acompanhar o andamento do projeto

Resultado final, Categoria do design e Estágio do design para registrar as principais decisões Adicione campos personalizados do ClickUp , comoEstágio do design para registrar as principais decisões

Navegue por várias visualizações personalizadas, como Comece aqui, Projetos e Por etapas de design, para estruturar sua narrativa visualmente

📌 Ideal para: Estudantes de design de UX que estão criando um portfólio baseado em pesquisa.

2. Modelo de quadro branco para briefing de design da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina os objetivos do projeto com o modelo de quadro branco para briefing de design da ClickUp

Quando todos têm uma versão diferente do briefing, você precisa do modelo de quadro branco para briefing de design da ClickUp, que traz clareza ao caos. Criado para o alinhamento inicial, ele oferece um espaço visual compartilhado para definir os objetivos do projeto, mapear as expectativas do cliente e alinhar a direção criativa com as necessidades do negócio.

Veja como usá-lo:

Use seções pré-criadas, como Destaques da marca, Objetivos, Mercado-alvo e Direção de marketing , para consolidar as informações

Adicione notas adesivas, referências e anotações na tela para dar espaço ao pensamento criativo

Transforme notas adesivas em tarefas do ClickUp diretamente do quadro branco para preservar o contexto

📌 Ideal para: Pesquisadores de UX em início de carreira que colaboram em projetos em fase inicial e precisam de um espaço de trabalho visual.

🔍 Você sabia? Don Norman é conhecido como o “Pai da Experiência do Usuário”. Ele cunhou o termo “experiência do usuário” (UX), definindo-o como: “A experiência do usuário abrange todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa, seus serviços e seus produtos”

3. Modelo de plano de pesquisa de usuários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize seu processo de design de UX com o modelo de plano de pesquisa de usuários da ClickUp

O modelo de plano de pesquisa de usuários da ClickUp é um documento pronto para uso, projetado para ajudar equipes de produto a planejar, organizar e executar pesquisas de usuários eficazes. Ele orienta você na definição dos objetivos da pesquisa, na descrição da metodologia e na identificação dos principais critérios dos participantes.

Veja como isso ajuda:

Comece com um documento pré-formatado que o orienta na definição de objetivos, segmentos de usuários, metodologias e cronogramas

Gerencie etapas como Planejamento , Em andamento e Concluído com status personalizados

Aplique tags para o tipo de pesquisa e grupos de usuários-alvo para uma melhor organização

📌 Ideal para: Equipes que estão preparando planos de pesquisa estruturados para demonstrar clareza.

4. Modelo de revisão heurística da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha um sistema de revisão focado com o modelo de revisão heurística da ClickUp

O modelo de revisão heurística da ClickUp oferece um fluxo de trabalho repetível para organizar todas as suas descobertas em um só lugar.

Veja como o modelo ajuda você a realizar revisões mais rápidas e organizadas:

Avalie cada elemento da interface do usuário em relação aos princípios de usabilidade simultaneamente com a Visualização de revisão heurística dedicada

Registre problemas como tarefas e marque-os com campos como gravidade ou categoria para facilitar a priorização em seu portfólio de marketing

Siga o Guia de introdução integrado para integrar sua equipe e alinhar os critérios de revisão

📌 Ideal para: Profissionais de UX de nível médio que realizam auditorias individuais ou em equipe para mostrar suas habilidades de avaliação e pesquisa.

5. Modelo de estudo de caso da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie estudos de caso informativos com o modelo de design de estudo de caso da ClickUp

O modelo de design de estudo de caso da ClickUp ajuda você a criar narrativas baseadas em dados que mostram seu impacto da maneira que você precisa.

Veja como ele permite que você se concentre:

Acompanhe o progresso do estudo de caso do início ao fim com os status Novo depoimento, Em revisão e Precisa de revisão

Destaque o impacto dos dados com campos que classificam cada estudo de caso por nome do cliente, resultado, tipo de projeto ou setor

Navegue por visualizações como Questionário de estudo de caso, Painel do cliente e Status do estudo de caso para coletar informações, designar revisores e monitorar o fluxo de trabalho geral

📌 Ideal para: candidatos a vagas na área de UX que elaboram estudos de caso detalhados e mensuráveis para apresentar decisões de design respaldadas por dados de usuários.

💡 Dica profissional: O espaço em branco (ou negativo) ajuda a guiar o olhar do usuário e torna o conteúdo mais fácil de assimilar, criando uma sensação de limpeza e organização; certifique-se de incorporá-lo na proporção certa.

6. Modelo de roteiro de UX da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Traga clareza à estratégia de UX com o modelo de roteiro de UX da ClickUp

O modelo de roteiro de UX da ClickUp oferece uma linha do tempo visual compartilhada que contextualiza suas iniciativas de UX. Criado no ClickUp Whiteboards, este modelo ajuda você a dividir o trabalho com precisão:

Organize iniciativas nas faixas Agora, Próximo e Futuro para que sua equipe possa se concentrar no que está em andamento

Use blocos definidos para capturar Tema, Objetivo, Quem e O quê, Resumo e Dependências para cada esforço

Destaque as fases da pesquisa, as prioridades do design e as etapas de implementação usando ferramentas de design UX , notas adesivas e marcadores baseados em legendas

📌 Ideal para: Pesquisadores de UX que planejam comunicar sua estratégia de longo prazo e decisões de design.

💡 Dica profissional: ótimos portfólios de UX começam com projetos bem documentados. Este vídeo mostra como gerenciar trabalhos criativos e de design no ClickUp, para que você possa mostrar não apenas os resultados, mas todo o seu processo.

7. Modelo de quadro branco para testes de usabilidade da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie sistemas de teste repetíveis com o modelo de teste de usabilidade da ClickUp

Um teste de usabilidade avalia como usuários reais interagem com seu produto para descobrir pontos de atrito e melhorar a experiência geral. O modelo de quadro branco para testes de usabilidade da ClickUp garante que essas informações sejam capturadas com clareza e utilizadas de maneira eficiente.

Veja como o modelo de teste de usabilidade pode ajudar:

Use o layout Quadro branco integrado para mapear objetivos, fluxos de tarefas e detalhes dos participantes antes do início de qualquer teste

Adicione campos personalizados para acompanhar os pontos fracos dos usuários, as taxas de sucesso das tarefas e o feedback qualitativo no contexto

Mova itens entre status personalizados, como Agendado, Em teste ou Analisado, para manter todos alinhados

📌 Ideal para: Criadores de portfólios que desejam incluir ciclos completos de testes de usabilidade.

8. Modelo de plano de teste de usabilidade da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize sessões de teste com o modelo de plano de teste de usabilidade da ClickUp

O modelo de plano de teste de usabilidade da ClickUp é uma estrutura pré-construída que orienta sua equipe em todas as fases do teste de usabilidade, desde o recrutamento até a geração de relatórios. Ele fornece um fluxo de trabalho com campos definidos, subtarefas e acompanhamento do progresso para garantir uma execução consistente.

Você pode:

Use os campos personalizados Nome do projeto, Descrição do projeto, Líder do teste e Método de teste para orientar a equipe sobre o escopo e a logística

Divida o trabalho em sete subtarefas claras, como Planejamento do teste, Recrutamento de participantes, Preparação de materiais, Configuração do ambiente, Teste propriamente dito, Análise de dados e Relatório do teste com a “Lista de tarefas”

Visualize o progresso em tempo real com a barra Progresso do teste ao vivo

📌 Ideal para: Pesquisadores que gerenciam várias sessões de testes de usabilidade e precisam de um formato consistente.

💡 Dica profissional: Incorpore elementos divertidos, como animações, textos lúdicos e gamificação, para aumentar o envolvimento e a fidelidade dos usuários e até mesmo aliviar a frustração. Por exemplo, aplicativos como TikTok e Fitbit usam recursos divertidos como esses para manter os usuários voltando.

9. Modelo de tarefa para portfólio de design da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha a execução do seu portfólio organizada com o modelo de tarefa de portfólio de design da ClickUp

O modelo de tarefa de portfólio de design da ClickUp foi criado para designers que precisam de mais do que uma visão geral. Esta versão focada em tarefas do modelo de portfólio de design UX detalha a execução, acompanhando cada etapa do design, ativo e prazo com precisão.

Veja como usá-lo no dia a dia:

Divida seu trabalho de design em campos como Fase do design, Categoria do design e Resultado final

Fique por dentro do progresso com Prazos, Prioridades de tarefas e Responsáveis para monitorar o progresso através da conclusão de tarefas

Navegue pelas páginas aninhadas dentro dos documentos ClickUp anexados para ver as metas do projeto, briefings, estratégia de UX e métricas de sucesso

📌 Ideal para: Designers juniores que documentam tarefas individuais de projetos, ativos de design e iterações.

📖 Leia também: Livros sobre design UX que todo designer deve ler

10. Modelo de resumo executivo para designers de interface do usuário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Capture seus valores de design com o modelo de resumo executivo para designers de interface do usuário da ClickUp

Quando as partes interessadas pedem uma visão geral rápida do seu trabalho de UI, o modelo de resumo executivo para designers de UI da ClickUp é muito útil. Você pode usá-lo para explicar como suas decisões de UI se alinham às necessidades dos usuários e aos objetivos de negócios.

Para gerenciá-lo de maneira ideal, experimente:

Adicione campos como Nome do projeto, Nome do cliente e Tipo de design para documentar em que você está trabalhando e para quem

Organize projetos usando seções como Feedback pendente, Em andamento ou Concluído para que colaboradores e revisores saibam o que foi feito e o que ainda precisa ser feito

Alterne entre as visualizações Lista, Quadro ou Calendário para gerenciar entregas ou preparar reuniões com as partes interessadas

📌 Ideal para: candidatos focados em UI que desejam criar uma visão geral clara do trabalho visual.

🔍 Você sabia? A principal diferença entre experiência do cliente e experiência do usuário é que a experiência do cliente abrange todo o relacionamento com uma marca, enquanto a experiência do usuário se concentra nas interações com o produto.

11. Modelo de entregáveis do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida o trabalho em partes gerenciáveis com o modelo de entregas da ClickUp

O modelo de entregáveis da ClickUp mantém a visibilidade sobre várias entregáveis, evitando o não cumprimento de prazos.

Veja como isso ajuda você a manter o controle:

Acompanhe o progresso em tempo real com status como A fazer, Em andamento, Para aprovação e Concluído , para que todas as etapas de cada entrega fiquem bem claras

Capture detalhes de entrega usando campos como Aprovador, Status RAG, Fase do projeto e Status de conclusão para eliminar ambiguidades e sinalizar bloqueios antecipadamente

Gerencie o panorama geral com visualizações predefinidas, como Status da equipe, Cronograma e Quadro de status, para monitorar cronogramas, cargas de trabalho e dependências

📌 Ideal para: Pesquisadores de UX que gerenciam vários projetos e desejam acompanhar os resultados.

12. Modelo de portfólio de projetos aprimorado com IA da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Fique à frente com sugestões inteligentes usando o modelo de portfólio de projetos aprimorado com IA da ClickUp

Se o seu portfólio de projetos parece uma caixa preta cheia de atualizações perdidas e riscos ocultos, o modelo de portfólio de projetos aprimorado com IA da ClickUp oferece uma maneira mais inteligente de gerenciar e dimensionar toda a sua operação.

Desenvolvido pela ClickUp Brain, este modelo apresenta insights, riscos e sugestões de recursos em tempo real, sem a necessidade de alternar entre painéis.

Veja como funciona:

Veja instantaneamente o status dos projetos, proprietários, prazos e bloqueios em todos os fluxos de trabalho com o Painel do portfólio

Use Progress Insights (AI) para identificar tarefas atrasadas, iniciativas paralisadas e o estado geral do projeto

Sinalize projetos em risco e recomende ações corretivas com o Rastreador de riscos automatizado

Aproveite o Quadro de Alocação de Recursos para entender a capacidade da equipe, identificar colegas com tarefas em atraso ou em excesso e usar sugestões de IA para reatribuir tarefas

📌 Ideal para: Profissionais experientes em UX que apresentam insights entre projetos com resumos gerados por IA.

13. Modelo de kit de mídia ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mostre sua marca com profissionalismo com o modelo de kit de mídia da ClickUp

O modelo de kit de mídia da ClickUp é um espaço de trabalho centralizado para organizar e compartilhar os ativos da sua marca, informações da empresa e materiais de imprensa em um formato elegante e fácil de acessar. Um complemento perfeito para o seu sistema de aquisição de clientes, ele cria um kit elegante que conta a história da sua marca e a duplica para diferentes clientes.

Você pode estruturar:

O que você faz e por que isso é importante na seção Sobre mim e principais métricas

Carregue seu logotipo, fotos de produtos ou fotos de perfil diretamente no documento

Liste as ofertas e tarifas de forma clara para evitar idas e vindas na seção Tabela de serviços

Garanta que a mídia chegue rapidamente à pessoa certa usando a seção Detalhes de contato

📌 Ideal para: Designers de UX freelancers que estão criando um kit de mídia com sua marca pessoal, incluindo serviços, métricas e amostras de trabalho.

14. Modelo de plano de projeto ClickUp para pesquisa

Obtenha um modelo gratuito Realize pesquisas colaborativas com o modelo de plano de projeto para pesquisa da ClickUp

O modelo de plano de projeto para pesquisa da ClickUp oferece uma estrutura para organizar todas as fases da pesquisa, desde a definição dos objetivos até a entrega dos resultados.

Veja como ele ajuda você a gerenciar a complexidade:

Defina as bases do projeto usando campos integrados para Objetivos, Escopo, Cronograma e Funções da equipe

Divida os fluxos de trabalho em tarefas claras e rastreáveis com status personalizados, como Planejamento, Coleta de dados, Análise e Concluído

Defina fases como revisão de literatura, coleta de dados e análise com a Visualização em lista agrupada por estágio do projeto

📌 Ideal para: Pesquisadores que conduzem estudos completos de UX e precisam de uma maneira estruturada de delinear as fases.

📖 Leia também: Conferências e eventos de design UX para profissionais

15. Modelo de quadro branco de pesquisa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma fonte centralizada de informações com o modelo de quadro branco de pesquisa da ClickUp

Nem todo projeto de pesquisa de UX começa com uma lista de tarefas; às vezes, você precisa pensar em voz alta, mapear ideias e colaborar visualmente. É aí que entra o modelo de quadro branco de pesquisa do ClickUp. Ele foi criado para brainstorming, colaboração e mapeamento de ideias em formato livre.

Use este modelo para:

Reúna resultados brutos de pesquisa usando notas adesivas digitais, agrupadas por categoria ou tema

Identifique tendências mais rapidamente com uma tela visual que destaca padrões e pontos críticos

Colabore com seus colegas de equipe ao vivo — adicione, edite e comente diretamente nas pesquisas compartilhadas

Passe do brainstorming à ação convertendo notas em tarefas rastreáveis

📌 Ideal para: Pesquisadores em estágio inicial que preferem mapear as descobertas visualmente antes de transformá-las em insights estruturados.

16. Modelo de relatório de pesquisa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize dados de pesquisa com o modelo de relatório de pesquisa da ClickUp

Você fez a pesquisa, agora vem a parte difícil: transformá-la em um relatório claro e compartilhável. O modelo de relatório de pesquisa da ClickUp foi projetado para documentar a experiência do usuário e apresentar suas descobertas em um formato profissional e pronto para compartilhar.

Com este modelo, você pode:

Use seções pré-formatadas para Resumo executivo, Metodologia, Resultados, Discussão e Anexos

Acompanhe contribuições e edições com campos como Autor do relatório e Colaboradores

Aplique status como Rascunho, Em revisão, ou Aprovado para gerenciar o progresso

📌 Ideal para: Profissionais que traduzem dados brutos em estudos de caso de pesquisa de UX.

Não está convencido com esses modelos de portfólio de pesquisa de UX? Veja o que diz um usuário real:

Eu uso o ClickUp de forma intermitente para gerenciar vários projetos de UX ao mesmo tempo. A principal razão pela qual gosto do ClickUp é que posso separar todo o meu trabalho em projetos e equipes e, em seguida, visualizar tudo com o nível de detalhe que eu quiser.

Obtenha a taxa de cliques necessária

Sua pesquisa tem profundidade, e seu portfólio deve refletir isso.

Esteja você aprimorando sua narrativa para gerentes de contratação ou apenas organizando o caos criativo, as opções de modelos de portfólio de pesquisa de UX da ClickUp são o seu ponto de partida.

Eles vêm equipados com o ClickUp Brain para resumir automaticamente insights, quadros brancos para mapear jornadas no contexto e visualizações flexíveis para organizar tudo, desde planos de pesquisa até resultados de testes de usabilidade.

Pronto para elevar o nível do seu portfólio de pesquisa de UX? O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, oferecendo as ferramentas para gerenciar, documentar e apresentar sua pesquisa, tudo em um só lugar. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅