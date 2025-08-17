os 11 melhores geradores de notas SOAP para uma documentação clínica mais rápida e precisa

É o fim do dia e você acabou de atender seu último paciente. O ideal seria relaxar e ir para casa. Mas, em vez disso, você está olhando para uma pilha crescente de notas de pacientes que ainda precisam ser escritas — um final frustrante para um longo dia monitorando sintomas, atualizando registros médicos e acompanhando o progresso dos pacientes.

As notas SOAP — Subjetivas, Objetivas, Avaliação e Plano — são essenciais para a prática clínica, mas escrevê-las de forma eficiente e precisa, especialmente sob pressão, pode ser difícil. É aí que um gerador de notas SOAP pode ajudar.

Se você tem uma clínica movimentada ou ainda está em treinamento, essas ferramentas otimizarão seu fluxo de trabalho, mantendo suas notas claras, completas e em conformidade.

Vamos dar uma olhada. 🧰

Geradores de notas SOAP em resumo

As notas SOAP garantem a consistência no registro dos dados dos pacientes, ajudando a reduzir falhas de comunicação entre as equipes de atendimento. Assim, para facilitar sua decisão, aqui está uma lista de todos os geradores de notas SOAP:

Nome da ferramenta Melhor para Caso de uso Preços* ClickUp Fluxos de trabalho personalizados e documentação SOAP com inteligência artificial Gerenciamento de documentação entre equipes e projetos de saúde Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas SOAPNoteAI. com Geração de notas independente, sem necessidade de um sistema EHR Gere rapidamente notas SOAP a partir de anotações, ditados ou sessões de telessaúde Preços personalizados Suki AI Documentação clínica habilitada para voz Use comandos de voz ou escuta ambiente para criar notas clínicas integradas ao EHR Preços personalizados SOAP AI Documentação clínica multilíngue com ICD-10 Formatação automática de notas clínicas na estrutura SOAP usando IA Gratuito; planos pagos a partir de US$ 60/mês por usuário DeepScribe Anotações clínicas ambientais Capture conversas entre médicos e pacientes e gere notas em tempo real Preços personalizados Notável Saúde Automatização em todas as tarefas clínicas Automatização dos fluxos de trabalho administrativos e de documentação em organizações de saúde Preços personalizados Tali AI Assistente de voz integrado ao EHR Anotações, ditados e pesquisas médicas ativados por voz em sistemas EHR Gratuito; planos pagos a partir de US$ 49,99/mês por usuário Augmendix Anotações em tempo real e envolvimento do paciente Oferecendo suporte remoto em tempo real para documentar consultas com pacientes Preços personalizados Carepatron Portais online para clientes Gerenciamento de consultas, faturamento e registros de pacientes Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19/mês Healthie Prestadores de serviços de telessaúde e bem-estar Oferece suporte a cuidados virtuais, acompanhamento de bem-estar e notas SOAP precisas para nutricionistas e coaches de bem-estar Gratuito; planos pagos a partir de US$ 49/mês por usuário SimplePractice Receitas eletrônicas e gerenciamento de medicamentos Otimização do atendimento ao cliente, agendamento, faturamento e documentação SOAP para prestadores de serviços independentes Os planos pagos começam em US$ 49/mês por usuário

O que você deve procurar em geradores de notas SOAP?

Da personalização à automação, aqui está uma rápida descrição dos recursos essenciais para tornar sua documentação clínica mais rápida, inteligente e sem estresse. ⚒️

Conformidade e segurança: Primeiro, certifique-se de que o software está em conformidade com a HIPAA. Você vai precisar de criptografia integrada para informações armazenadas e compartilhadas, além de recursos inteligentes, como limpeza automática de PHI, para manter os dados dos pacientes seguros

Personalização e especialização: Escolha ferramentas com Escolha ferramentas com modelos de notas específicos para sua especialidade. Pontos extras se os campos forem personalizáveis e a plataforma suportar diferentes estilos de notas, como SOAP, DAP ou BIRP

Recursos de IA e automação: Procure ferramentas com IA que usam processamento de linguagem natural (NLP) para transformar notas em áudio ou taquigráficas em documentação estruturada

Flexibilidade de saída: Garanta que suas notas possam ser exportadas em diferentes formatos, como PDF ou Word, e facilmente compartilhadas com outros profissionais quando necessário

📚 Importante: Aqui está um pequeno glossário com todos os termos que você precisa saber: HIPAA: Lei de portabilidade e responsabilidade dos seguros de saúde

PHI: Informações de saúde protegidas

DAP: Dados, avaliação, plano

EHR: Registro eletrônico de saúde

ICD-10: Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Os melhores geradores de notas SOAP

Procurando o melhor gerador de notas SOAP? Cada vez mais médicos estão recorrendo a ferramentas digitais para economizar tempo, reduzir erros e se concentrar no atendimento ao paciente.

Aqui estão as principais ferramentas que se destacam pela interface intuitiva, recursos inteligentes e suporte. ⚓

1. ClickUp (Melhor para fluxos de trabalho de documentação médica personalizados)

Entre consultas de pacientes, trabalho administrativo e a tentativa de manter a documentação em dia, é fácil se sentir sobrecarregado com o grande volume de informações.

ClickUp , o aplicativo completo para o trabalho, combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo com a tecnologia da IA de trabalho mais coesa do mundo. Com integração perfeita, o ClickUp ajuda você a se concentrar nas interações com os pacientes sem precisar alternar entre aplicativos.

Começando com o software de gerenciamento de projetos ClickUp Healthcare, os médicos têm uma plataforma única e inteligente para gerenciar fluxos de trabalho de pacientes, otimizar a criação de notas SOAP e manter tudo conectado.

Nota de conformidade: ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos em conformidade com o GDPR que oferece recursos robustos de segurança e privacidade. Para organizações de saúde, o ClickUp pode ser configurado para atender aos padrões de conformidade HIPAA quando usado sob um Contrato de Parceria Comercial (BAA) ativo com o ClickUp. Com o ClickUp, as equipes de saúde podem otimizar a documentação, a colaboração e o gerenciamento do fluxo de trabalho, tudo em um único espaço de trabalho flexível.

Otimize os fluxos de trabalho dos pacientes de ponta a ponta com o software de gerenciamento de projetos ClickUp Healthcare

Mas como é que a ferramenta de gestão de projetos de saúde ajuda?

Suponha que você acabou de atender um paciente e precisa anotar rapidamente suas notas SOAP antes de seguir em frente. Chega de anotações em papel — basta abrir o Bloco de Notas do ClickUp e começar a digitar ou ditar a partir do seu espaço de trabalho. Em vez de procurar papel, use o Bloco de Notas do ClickUp no seu espaço de trabalho para digitar (ou ditar) instantaneamente suas ideias. Isso é especialmente útil ao anotar os sintomas de um paciente durante rondas ou consultas.

Anote notas rápidas sem complicações com o Bloco de Notas do ClickUp

É privado, visível apenas para você, para que possa livremente debater ideias ou registrar notas preliminares antes de formalizá-las. Depois de inserir suas notas, você pode convertê-las diretamente em tarefas do ClickUp.

Mas se você deseja uma ferramenta de documentação mais estruturada com colaboração em tempo real, opte pelo ClickUp Docs.

Armazene todas as suas notas de forma centralizada com o ClickUp Docs

Você pode criar seus modelos de notas SOAP no ClickUp Docs, organizá-los em pastas e colaborar com sua equipe. Esses modelos são criados pelo usuário e não são pré-configurados para a área da saúde, mas você pode personalizá-los totalmente de acordo com seu fluxo de trabalho.

Escreva notas SOAP, vincule-as a tarefas (como agendar acompanhamentos ou solicitar exames) e até mesmo incorpore visualizações do seu fluxo de trabalho clínico, como listas de pacientes, calendários ou visualizações do quadro, diretamente no documento. O Docs consolida informações subjetivas e objetivas em um só lugar, tornando o formato das suas notas SOAP mais fácil de acompanhar.

O ClickUp Docs é um aplicativo de anotações que permite usar rich text, listas de verificação e anexos de imagens — ideal para criar rascunhos estruturados de entradas SOAP, narrativas de doenças atuais ou notas de procedimentos rapidamente. Esses elementos visuais tornam duas vezes mais fácil consultar resultados de exames físicos ou notas de tratamentos anteriores.

Além disso, a colaboração em tempo real permite que todo o seu departamento trabalhe simultaneamente no mesmo plano de cuidados, deixe comentários ou marque uns aos outros para feedback.

Quer ir mais longe com a assistência da IA? Entre no ClickUp Brain.

🎥 Aqui está um vídeo rápido para facilitar a escrita com IA!

O mecanismo do Brain está profundamente integrado ao seu espaço de trabalho, compreendendo seu contexto, notas, tarefas, documentos, equipe e objetivos.

Digamos que você escreveu uma nota HPI preliminar e deseja refiná-la em um formato SOAP mais polido. Basta solicitar ao assistente de IA em linguagem natural para ajudá-lo a limpá-la, resumir os pontos principais e adequar a terminologia aos padrões de documentação clínica.

Você também pode solicitar à ferramenta de IA para anotações que:

Gere resumos de casos de pacientes em andamento

Ajudam você a escrever instruções para os pacientes com base nas entradas recentes

Crie resumos educacionais rápidos com base na literatura médica que você vinculou em seu espaço de trabalho

Você também pode solicitar à ferramenta de IA para anotações que gere resumos de casos de pacientes em andamento, ajude a escrever instruções para pacientes com base em entradas recentes ou crie resumos educacionais rápidos com base na literatura médica que você vinculou ao seu espaço de trabalho.

ClickUp AI Notetaker para equipes de saúde

O AI Notetaker da ClickUp pode participar automaticamente das reuniões da sua equipe, transcrever conversas e gerar resumos concisos e itens de ação, ajudando as equipes de saúde a se manterem organizadas e alinhadas.

Observação: O ClickUp AI Notetaker não é uma ferramenta dedicada à documentação clínica. É mais adequado para reuniões internas, discussões de casos e chamadas administrativas.

🚨 ClickUp Insights: Descobrimos recentemente que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente do seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain irá buscar as informações do seu espaço de trabalho e/ou aplicativos de terceiros conectados!

Melhores recursos do ClickUp

Personalize modelos de notas SOAP, formulários de admissão de pacientes ou planos de tratamento para manter a consistência em toda a sua documentação a partir de uma lista de mais de 1.000 modelos do ClickUp

Use os painéis do ClickUp para visualizar métricas importantes, como distribuição de casos, notas pendentes ou cronogramas de acompanhamento, para uma melhor supervisão operacional

Automatize tarefas repetitivas, como atribuir acompanhamentos, alterar o status de tarefas ou enviar lembretes para revisões de documentação usando o ClickUp Automations

Converta entradas do Bloco de Notas em tarefas para acompanhamento ou ações adicionais.

Colabore em tempo real com sua equipe em rascunhos de documentação

Limitações do ClickUp

Pode haver uma curva de aprendizado para usuários novatos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.080 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja o que diz uma avaliação da G2

Preciso de um blog para escrever tudo o que gosto no ClickUp. Eles têm tudo: tarefas (em visualização de lista, tabela, quadro, calendário, mapa, etc.), documentos, IA, painéis, automações... Você pode compartilhar links públicos de tarefas ou documentos. As tarefas têm uma guia de atividades para que você possa ver todo o histórico sobre elas. É muito flexível e profissional. Com o ClickUp, não há desculpas para não ser extremamente produtivo.

Preciso de um blog para escrever tudo o que gosto no ClickUp. Eles têm tudo: tarefas (em visualização de lista, tabela, quadro, calendário, mapa, etc.), documentos, IA, painéis, automações... Você pode compartilhar links públicos de tarefas ou documentos. As tarefas têm uma guia de atividades para que você possa ver todo o histórico sobre elas. É muito flexível e profissional. Com o ClickUp, não há desculpas para não ser extremamente produtivo.

2. SOAPNoteAI.com (Ideal para geração independente de notas SOAP sem necessidade de EHR)

via SOAPNoteAI

SOAPNoteAI.com é um gerador leve baseado na web que ajuda os médicos a criar notas SOAP rapidamente usando prompts simples baseados em formulários. Em vez de depender de entradas de texto livre, a ferramenta orienta os usuários por cada seção — Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano — usando campos estruturados.

Depois de preenchido, o sistema compila as entradas em uma nota formatada pronta para ser copiada ou baixada. Embora não se integre diretamente aos prontos-socorros, ele pode ser usado por profissionais de saúde, estudantes ou médicos que desejam uma maneira de gerar notas sem precisar fazer login.

SOAPNoteAI.com melhores recursos

Selecione modelos especializados para diferentes casos de uso, como fisioterapia, enfermagem, saúde mental e muito mais

Dite ou grave sessões e deixe que o assistente de IA crie automaticamente notas SOAP detalhadas

Receba recomendações de códigos ICD-10 em tempo real para melhorar a precisão do diagnóstico e a conformidade na documentação clínica

Limitações do SOAPNoteAI.com

As gravações de áudio utilizadas para a geração de notas são eliminadas no prazo de 24 a 48 horas

Preços do SOAPNoteAI.com

Plano somente áudio: US$ 69/mês por usuário

Plano ilimitado de áudio e texto: US$ 79/mês por usuário

Pacotes de créditos – Pague conforme usar:

Pacote básico: US$ 9/único para 10 créditos (≈US$ 0,90 por nota)

Pacote Pro: US$ 19/pagamento único para 25 créditos

Pacote Ultra: US$ 59/pagamento único para 100 créditos

Avaliações e comentários do SOAPNoteAI.com

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: a terapia ocupacional remonta a 100 a.C.! Um médico grego chamado Asclepiades já utilizava movimentos, música e banhos para ajudar pessoas com doenças mentais a se sentirem melhor. Basicamente, a Grécia antiga tinha sua versão de sessões de terapia e estratégias de tratamento!

3. Suki AI (Melhor para documentação clínica habilitada para voz)

via Suki AI

O Suki AI é um assistente ambiental ativado por voz, projetado para ajudar os médicos a documentar mais rapidamente e com menos carga cognitiva. Em vez de digitar ou navegar por modelos, você fala e o Suki gera notas SOAP abrangentes na hora, incluindo sinais vitais ditados, instruções ao paciente e códigos CID-10.

Ele se integra diretamente aos principais sistemas de EHR, como Epic e Cerner. O Suki também ajuda na entrada de pedidos, respondendo a perguntas clínicas e minimizando a documentação após o expediente.

Principais recursos do Suki AI

Implemente em mais de 99 especialidades clínicas com suporte para fluxos de trabalho de cuidados primários e especializados

Gere notas SOAP abrangentes a partir de gravações de voz ambiente usando reconhecimento de voz com inteligência artificial

Acesse informações importantes sobre os pacientes e resumos com o novo recurso “Resumo do paciente”

Limitações do Suki AI

Às vezes, ele tem dificuldade com acentos, ruídos de fundo ou terminologia médica complexa

Preços do Suki AI

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Suki AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

4. SOAP AI (Ideal para documentação clínica multilíngue com ICD-10)

via SOAP AI

O SOAP AI é ótimo para sugestões de diagnóstico em tempo real e integração com o ICD-10, que ajudam médicos e enfermeiros a chegar a diagnósticos mais precisos. Isso é valioso para melhorar a precisão do faturamento e reduzir a carga cognitiva durante a tomada de decisões clínicas em ritmo acelerado.

A plataforma oferece suporte à documentação de telessaúde sem interrupções, transformando gravações de consultas virtuais em notas SOAP estruturadas.

Melhores recursos do SOAP AI

Modelos de notas personalizados para áreas específicas, como psiquiatria, enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia

Exclui todos os dados da sessão automaticamente após o processamento, sem retenção de PHI após a geração

Atenda a um grupo diversificado de pacientes com suporte para 19 idiomas

Limitações da IA SOAP

Às vezes, pode transcrever notas de reuniões e áudio incorretamente

Preços do SOAP AI

Gratuito

Profissional: US$ 60/mês por usuário

Ilimitado: US$ 99/mês por usuário

Classificações e avaliações da IA SOAP

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: Use o método de anotações SQ3R (Survey, Question, Read, Recite e Review) para aumentar a eficiência das suas notas SOAP. Ele ajuda você a se envolver ativamente com o conteúdo, melhorar a retenção e identificar rapidamente informações importantes, como o histórico do paciente, sinais vitais, diagnóstico e tratamento.

5. DeepScribe (Melhor para anotações clínicas ambientais)

via DeepScribe

E se suas notas clínicas pudessem ser escritas sozinhas enquanto você se concentra no paciente? O DeepScribe usa tecnologia de voz ambiente para capturar conversas naturais entre pacientes e profissionais de saúde e convertê-las automaticamente em notas clínicas precisas e acionáveis.

Com modelos personalizáveis adaptados a mais de 50 especialidades, o DeepScribe foi projetado para se adaptar ao seu fluxo de trabalho exclusivo. Ele também aumenta a precisão da codificação e acelera o tempo de fechamento dos prontuários, ajudando você a melhorar a produtividade e os resultados dos pacientes.

Principais recursos do DeepScribe

Edite e revise notas de forma interativa com ferramentas de edição de texto sincronizada e verificação ortográfica com o DeepScribe Notes

Promova a colaboração internacional entre equipes com documentação multilíngue em mais de 25 idiomas

Acesse prompts clínicos em tempo real e insights acionáveis durante o atendimento ao paciente com o DeepScribe Assist, que exibe as informações mais relevantes quando você precisa delas

Limitações do DeepScribe

Os usuários reclamam que, às vezes, ele exclui os resultados e planos dos pacientes e os organiza em seções incorretas

Preços do DeepScribe

Preços personalizados

Avaliações e comentários do DeepScribe

G2: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o DeepScribe?

Veja o que diz uma avaliação da G2

Eu confio nas notas de transcrição da DeepScribe AI, e a DeepScribe confia nos servidores da Amazon, que ficam fora do ar de vez em quando sem aviso prévio, e às vezes todas as minhas transcrições do dia são perdidas! Gostaria de ver alguma maneira de manter meus áudios no meu dispositivo e enviá-los quando os servidores voltarem a funcionar. Esse recurso pode já ter sido adicionado, pelo que eu sei, porque eu só perdi transcrições!

Eu confio nas notas de transcrição da DeepScribe AI, e a DeepScribe confia nos servidores da Amazon, que ficam fora do ar de vez em quando sem aviso prévio, e às vezes todas as minhas transcrições do dia são perdidas! Gostaria de ver alguma maneira de manter meus áudios no meu dispositivo e enviá-los quando os servidores voltarem a funcionar. Esse recurso pode já ter sido adicionado, pelo que eu sei, porque eu só perdi transcrições!

6. Notable Health (Melhor para automação em tarefas clínicas)

via Notable Health

A Notable Health é uma plataforma alimentada por IA que lida com o atendimento de pacientes, agendamento de consultas, autorizações prévias, documentação completa e encaminhamento e gerenciamento de pacientes.

A plataforma também analisa a documentação clínica para capturar diagnósticos completos e Categorias Hierárquicas de Condições (HCCs) para melhorar as pontuações de risco.

Seu recurso “Crescimento, Aquisição e Acesso” usa automação inteligente para identificar e envolver novos pacientes, otimizar o agendamento e melhorar o acesso aos cuidados. A funcionalidade “Gerenciamento do Ciclo de Receitas” também automatiza os fluxos de trabalho de codificação, faturamento e reclamações para acelerar os reembolsos e reduzir as recusas.

Principais recursos do Notable Health

Ferramentas integradas capturam e analisam o feedback dos pacientes em grande escala para revelar tendências de satisfação e identificar lacunas nos serviços

Suporta mais de 150 idiomas para voz e texto, facilitando o atendimento a populações de pacientes linguisticamente diversificadas

Envie lembretes automáticos de consultas e notificações de acompanhamento para reduzir o número de faltas

Limitações notáveis em saúde

Pode ser difícil acompanhar a evolução dos padrões de segurança para prestadores de serviços de saúde

Preços da Notable Health

Preços personalizados

Classificações e avaliações notáveis na área da saúde

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: Aqui estão algumas estratégias para tomar notas que você deve conhecer: Escuta ativa: em vez de transcrever, reformule as principais ideias com suas próprias palavras para melhorar a compreensão e a memorização

Codificação por cores: use cores consistentes para identificar padrões, prioridades e itens de ação instantaneamente

Mapeamento mental: transforme notas dispersas em redes visuais para que você possa ver como as ideias se conectam e lembrá-las mais rapidamente posteriormente

7. Tali AI (Melhor para assistente de voz integrado ao EHR)

via Tali AI

O Tali AI permite que você grave suas notas diretamente no prontuário eletrônico. Se precisar verificar uma diretriz durante uma consulta, basta perguntar e ele buscará as respostas em fontes clínicas confiáveis.

Ele também oferece suporte a ditado multilíngue, sugere códigos médicos, identifica diferentes interlocutores em uma conversa e pode lidar com tarefas administrativas, como definir lembretes ou preencher formulários. Funciona em computadores, dispositivos móveis e navegadores, e atende aos padrões HIPAA e SOC 2 Tipo 2 para segurança de dados.

Principais recursos do Tali AI

Pesquise o histórico médico usando comandos de voz sobre dosagens de medicamentos e consultas clínicas de fontes confiáveis, como Merck Manuals e OpenFDA

Diferencie automaticamente os interlocutores durante as conversas para atribuir diálogos com precisão durante a documentação

Automatize a tomada de notas clínicas com o “Ambient Scribe”, que gera notas médicas com base em conversas

Limitações da Tali AI

Os usuários reclamam da repetição e da má organização das notas transcritas em áudio

Preços do Tali AI

Pessoal: US$ 0/mês por usuário

Premium: US$ 49,99/mês por usuário

Pro: US$ 150/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Tali AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tali AI?

Veja o que diz uma avaliação da Capterra:

Ajuda-me a concentrar-me mais no paciente durante a consulta, pois sei que as minhas notas estão a ser transcritas. Também são notas bem detalhadas num minuto, assim que termino a consulta... Às vezes, capta palavras erradas e tenho de corrigir algumas palavras.

Ajuda-me a concentrar-me mais no paciente durante a consulta, pois sei que as minhas notas estão a ser transcritas. Também são notas bem detalhadas num minuto, assim que termino a consulta... Às vezes, capta palavras erradas e tenho de corrigir algumas palavras.

8. Augmedix (Melhor para anotações em tempo real e envolvimento do paciente)

via Augmedix

A Augmedix oferece um conjunto flexível de ferramentas de documentação com inteligência artificial, projetadas para todos os níveis de suporte clínico, desde a geração rápida de notas self-service até a transcrição completa.

Com o “Augmendix Go”, você pode gerar notas médicas de alta qualidade em segundos usando IA. Além disso, ele se integra diretamente a sistemas de EHR como Epic, Cerner e Athena, garantindo um fluxo de dados bidirecional contínuo.

Também é compatível com tecnologia vestível, como óculos inteligentes, para acessar informações do paciente e documentar sem usar as mãos, enquanto se concentra no atendimento.

Melhores recursos do Augmedix

Edite, codifique e finalize notas geradas por IA com suporte adicional pós-consulta ao prontuário eletrônico do paciente (EHR) através do “Augmedix Assist”

Receba suporte completo para o fluxo de trabalho clínico antes, durante e após as consultas com o “Augmedix Live”, incluindo atendimento personalizado de um especialista em documentação médica (MDS) dedicado

Acesse lembretes em tempo real sobre lacunas nos cuidados e faturamento com o “CareCues”, ajudando os médicos a lidar com exames preventivos, contraindicações de medicamentos e outras tarefas

Limitações do Augmedix

Alguns dizem que não há corretor ortográfico integrado e que a ferramenta sofre interrupções ocasionais no fornecimento de energia

Preços da Augmedix

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Augmedix

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Augmedix?

Veja o que diz uma avaliação da G2:

Os escreventes da Augmedix tornaram meu dia muito mais eficiente. Como tudo na vida, há uma curva de aprendizado. Gosto de manter meus planos bem detalhados para poder consultá-los mais tarde. Os escreventes não podem ler minha mente, então funciona melhor se eu ditar algumas frases rápidas para eles logo após terminar de atender o paciente. Ainda assim, é muito mais eficiente do que qualquer outro sistema que já usei.

Os escreventes da Augmedix tornaram meu dia muito mais eficiente. Como tudo na vida, há uma curva de aprendizado. Gosto de manter meus planos bem detalhados para poder consultá-los mais tarde. Os escreventes não podem ler minha mente, então funciona melhor se eu ditar algumas frases rápidas para eles logo após terminar de atender o paciente. Ainda assim, é muito mais eficiente do que qualquer outro sistema que já usei.

9. Carepatron (ideal para criar portais online para clientes)

via Carepatron

Carepatron é uma plataforma de gerenciamento de consultórios que integra comunicação com clientes, faturamento, documentação e agendamento.

Nesta plataforma, os clientes podem marcar suas consultas por meio de um portal online, o que reduz o tempo perdido com idas e vindas. E a IA integrada cuida das tarefas administrativas rotineiras, ajudando os profissionais a liberar tempo em sua semana.

Ele também oferece suporte ao atendimento em equipe, com calendários compartilhados, anotações colaborativas e acesso baseado em funções, para que cada pessoa veja apenas o que é relevante para sua função.

Melhores recursos do Carepatron

Defina faturamento recorrente para clientes contínuos e gere faturas com o portal de faturamento e pagamento integrado

Permita que os clientes acessem seus compromissos, notas de progresso, arquivos, agendamentos e preencham formulários com um portal dedicado ao cliente

Acione ações com base na atividade do cliente e automatize lembretes, acompanhamentos e sugestões de documentação com o “Carepatron AI”

Limitações do Carepatron

Alguns usuários relatam que o processo de criação de formulários é complicado e demorado

Preços do Carepatron

Gratuito

Essencial: US$ 19/mês

Mais: US$ 24/mês

Avançado: US$ 29/mês

Avaliações e comentários da Carepatron

G2: 4,5/5 (mais de 380 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 510 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Carepatron?

Veja o que diz uma avaliação da G2

Em segundo lugar, o software em si é muito intuitivo e eficaz, mas requer alguns passos adicionais na versão gratuita (o que é perfeitamente compreensível), e estou ansioso por ver o que a versão para assinantes tem para oferecer. Foi muito fácil de implementar e integrar no meu negócio. Uma vez que será a minha principal fonte de ligação, estou ansioso pelo crescimento de ambos!

Em segundo lugar, o software em si é muito intuitivo e eficaz, mas requer alguns passos adicionais na versão gratuita (o que é perfeitamente compreensível), e estou ansioso por ver o que a versão para assinantes tem para oferecer. Foi muito fácil de implementar e integrar no meu negócio. Uma vez que será a minha principal fonte de ligação, estou ansioso pelo crescimento de ambos!

10. Healthie (Ideal para prestadores de serviços de telessaúde e bem-estar)

via Healthie

Criado para nutricionistas, nutricionistas e profissionais de bem-estar, o Healthie ajuda a agendar consultas, realizar sessões de vídeo seguras, gerenciar prontuários eletrônicos, faturar clientes e manter seu fluxo de trabalho funcionando perfeitamente.

Ele também vem com formulários personalizáveis e um portal do cliente para ajudá-lo a manter notas organizadas, automatizar tarefas tediosas e oferecer um atendimento personalizado. Essa ferramenta também possui recursos inteligentes de preenchimento automático que inserem automaticamente dados relevantes do cliente, como notas de sessões anteriores, metas, sinais vitais ou refeições registradas, para preencher suas notas.

Principais recursos do Healthie

Realize sessões seguras de telessaúde, incluindo consultas individuais e em grupo por vídeo

Registe as interações com os clientes e mantenha registos de saúde eletrónicos com modelos personalizáveis

Atribua e acompanhe tarefas com “Tarefas inteligentes” para automatizar acompanhamentos de rotina

Limitações do Healthie

Não possui IA integrada para análises nutricionais aprofundadas e não oferece suporte ao cliente

Preços Healthie

Gratuito

Essentials: US$ 49/mês por usuário

Mais: US$ 129/mês por usuário

Grupo: US$ 149/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Healthie

G2: Usuários insuficientes

Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Healthie?

Veja o que diz uma avaliação da Capterra

Gosto do fato de ser compatível com a HIPAA, permitir recursos para conversar com seus clientes por meio do aplicativo, ter um ótimo recurso de faturamento e gosto do atendimento ao cliente. Acho que o aplicativo para celular tem muitos bugs e poderia ser muito melhor; por exemplo, faturamento, edições de imagens para permitir feedback sobre partes (por exemplo), parece travar com frequência com meus clientes, além de não oferecer muitas conexões com redes sociais.

Gosto do fato de ser compatível com a HIPAA, permitir recursos para conversar com seus clientes por meio do aplicativo, ter um ótimo recurso de faturamento e gosto do atendimento ao cliente. Acho que o aplicativo para celular tem muitos bugs e poderia ser muito melhor; por exemplo, faturamento, edições de imagens para permitir feedback sobre partes (por exemplo), parece travar com frequência com meus clientes, além de não oferecer muitas conexões com redes sociais.

11. SimplePractice (ideal para receitas eletrônicas e gerenciamento de medicamentos)

via SimplePractice

Se você está procurando uma prática mais amigável para o cliente, o SimplePractice é uma ótima ferramenta. Com lembretes automáticos de consultas por SMS, e-mail ou telefone, você reduzirá o número de faltas sem levantar um dedo. A telessaúde também é muito fácil com o recurso integrado de vídeo e compartilhamento de tela.

Ele também possui um Portal do Cliente seguro, onde os clientes podem preencher documentos, efetuar pagamentos e solicitar consultas a qualquer momento. Seu recurso “ePrescribe” permite enviar receitas eletronicamente para mais de 40.000 farmácias em todo o país.

Principais recursos do SimplePractice

Personalize e conclua os processos de documentação clínica com modelos de notas flexíveis e os Planejadores de Tratamento da Wiley

Acompanhe o progresso dos clientes com avaliações integradas, como PHQ-9 e GAD-7, além de gráficos visuais de progresso

Automatize a contabilidade de seguros com relatórios de pagamento integrados para uma contabilidade precisa com as funcionalidades “Seguros”

Limitações do SimplePractice

Não permite personalizar faturas e “superbills” (documentos com detalhes de despesas médicas)

Preços do SimplePractice

Inicial: US$ 49/mês por usuário

Essencial: US$ 79/mês por usuário

Mais: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o SimplePractice

G2: 4,1/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SimplePractice?

Veja o que diz a análise da Capterra

O calendário é ótimo, fácil de usar e você pode ver os horários agendados dos clientes. Você pode configurar notificações para ser alertado sobre os horários das consultas. O atendimento ao cliente tem sido útil e eles respondem rapidamente. Eles oferecem muitos recursos excelentes... Eu preferiria mais personalização nas faturas e nos Superbills.

O calendário é ótimo, fácil de usar e você pode ver os horários agendados dos clientes. Você pode configurar notificações para ser alertado sobre os horários das consultas. O atendimento ao cliente tem sido útil e eles respondem rapidamente. Eles oferecem muitos recursos excelentes... Eu preferiria mais personalização nas faturas e nos Superbills.

A maneira mais inteligente de lidar com notas SOAP

Exploramos alguns dos melhores geradores de notas SOAP disponíveis, mas para uma solução abrangente que vai além da documentação, o ClickUp se destaca.

Com o ClickUp Docs, você pode criar e organizar notas SOAP em pastas estruturadas. O Bloco de Notas facilita a captura de observações rápidas durante o gerenciamento de pacientes, enquanto o ClickUp Brain garante que você possa recuperar informações instantaneamente, sem perder tempo procurando.

O ClickUp reúne tudo em uma plataforma segura e simplificada, ajudando profissionais de saúde, fisioterapeutas, estudantes de medicina e médicos a documentar com mais eficiência e se concentrar no que é mais importante: o atendimento ao paciente.

👉 Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo. ✅