10 ferramentas de automação do Excel para economizar horas de trabalho manual

O Excel está em toda parte — seja para controlar orçamentos, criar modelos ou configurar painéis, é provável que você tenha aberto uma planilha hoje. No entanto, tarefas que precisam ser repetidas, como atualizar valores, transferir dados ou formatar células, podem se tornar uma perda de tempo.

É por isso que muitos profissionais recorrem a ferramentas de automação que lidam com o trabalho pesado e reduzem o esforço manual.

Neste guia, abordaremos algumas das ferramentas de automação do Excel mais úteis para economizar tempo e reduzir o trabalho manual.

A escolha da ferramenta de automação do Microsoft Excel certa para tarefas complexas depende do seu fluxo de trabalho, do tamanho da equipe e da complexidade das tarefas. Aqui estão os principais recursos que sua próxima ferramenta deve ter para automatizar processos manuais em uma pasta de trabalho do Excel:

Facilidade de uso: procure ferramentas com interfaces intuitivas, opções de baixo código ou criadores de automação do tipo arrastar e soltar.

Cobertura de tarefas: avalie se a ferramenta pode lidar com uma ampla gama de tarefas repetitivas em suas planilhas (como importação/exportação de dados, geração avalie se a ferramenta pode lidar com uma ampla gama de tarefas repetitivas em suas planilhas (como importação/exportação de dados, geração de relatórios do Excel , etc.)

Recursos de integração: pesquise se a ferramenta pode ser integrada às plataformas que você já usa para automatizar os fluxos de trabalho do Excel em toda a sua pilha.

Escalabilidade: Certifique-se de que ela pode lidar com conjuntos de dados crescentes, vários usuários e lógica complexa à medida que suas necessidades evoluem, sem atrasar seu trabalho.

IA para recursos inteligentes: verifique a automação básica com verifique a automação básica com ferramentas de IA do Excel , como reconhecimento de padrões de dados, limpeza automática ou análise preditiva para melhorar a precisão.

Essas ferramentas de automação do Microsoft Excel ajudam você a trabalhar mais rápido, manter a precisão e se concentrar no trabalho, eliminando tarefas tediosas em planilhas. Escolha uma que atenda aos seus objetivos!

1. ClickUp (ideal para otimizar a execução de projetos baseados em planilhas)

Transforme suas planilhas em bancos de dados visuais com a Visualização de Tabela do ClickUp.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

A plataforma transforma fluxos de trabalho pesados em planilhas em sistemas de tarefas colaborativos e automatizados.

Como? A Visualização de Tabela do ClickUp gerencia orçamentos, inventários e cronogramas com estrutura, responsabilidade, automação e recursos de extração de dados adicionais. Onde o Excel se limita a linhas e fórmulas, o ClickUp apresenta bancos de dados relacionais, vinculação de tarefas e visualizações poderosas para ajudar sua equipe a agir com base nos dados, em vez de apenas armazená-los.

Depois que seus dados estiverem estruturados, você pode configurar o ClickUp Automations para atribuir tarefas automaticamente, acionar notificações quando uma campanha passar para “Pronta para lançamento” ou atualizar automaticamente um campo personalizado quando as tarefas forem marcadas como concluídas.

Use mais de 100 modelos pré-construídos do ClickUp Automations para automatizar suas tarefas repetitivas e demoradas.

Digamos que você esteja gerenciando o lançamento de um produto. Quando uma nova tarefa é marcada como “Recurso de lançamento”, uma automação do ClickUp pode atribuí-la à equipe de design, definir uma data de vencimento três dias depois e notificar as partes interessadas instantaneamente.

Esse trabalho é refletido nos painéis do ClickUp, que fornecem um relatório em tempo real, visual e dinâmico de tudo o que acontece na sua visualização de tabela do ClickUp. Em vez de exportar manualmente gráficos ou tabelas dinâmicas do Excel, você pode criar visualmente widgets que acompanham o desempenho da campanha, as taxas de conclusão do projeto ou o consumo do orçamento.

Acompanhe seu desempenho e recupere dados para obter informações detalhadas com os painéis do ClickUp.

Quer saber quantas solicitações de clientes estão atrasadas ou quanto tempo sua equipe dedicou a cada campanha? Gere um painel do ClickUp que é atualizado automaticamente enquanto sua equipe trabalha na visualização de tabela e sua automação é executada em segundo plano.

Confira este vídeo sobre como configurar os painéis do ClickUp 👇

Se o seu trabalho é em arquivos Excel, CSV, TSV ou JSON, use o Importador de Planilhas para transferir dados para o ClickUp. Você pode importar diretamente para Listas ou Espaços existentes, reutilizar mapeamentos de campos entre equipes e vincular seus dados a status, prioridades e subtarefas existentes.

Importe dados do Microsoft Excel para o ClickUp com o Importador de Planilhas.

Melhores recursos do ClickUp

Classifique, filtre e agrupe seus dados, aplique campos personalizados, como orçamentos, proprietários e prazos, e crie relações de dependência entre tarefas.

Aciona resumos automatizados, análises de dados ou atualizações de projetos usando o ClickUp Brain em qualquer tarefa ou campo personalizado.

Escolha entre mais de 1.000 integrações do ClickUp ou use webhooks personalizados para sincronizar ferramentas como CRMs, calendários, análises e plataformas de desenvolvimento.

Alterne entre diferentes LLMs, como ChatGPT, Claude, etc., a partir do ClickUp Brain.

Limitações do ClickUp

Muitos recursos podem sobrecarregar um novo usuário (no entanto, a ClickUp University oferece um processo guiado para entender como funciona).

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Agora usamos uma única ferramenta para acompanhar o trabalho. É isso. Não precisamos mais lidar com duas ou três ferramentas e planilhas do Excel.

⭐️ Bônus: como os agentes de IA do Clickup podem economizar horas de trabalho manual O gerenciamento manual de dados pode ser tedioso e demorado. Os agentes de IA automatizam tarefas repetitivas, tornando seu fluxo de trabalho mais rápido e eficiente. Automatize a entrada e a limpeza de dados: os agentes de IA podem importar, validar e limpar dados de várias fontes, reduzindo o esforço manual e os erros.

Gere relatórios instantaneamente: configure automações para criar e atualizar relatórios, gráficos e painéis em tempo real — sem mais cálculos manuais.

Atribua tarefas e lembretes automaticamente: acione atribuições de tarefas ou lembretes de acompanhamento com base em alterações de dados ou prazos.

Resuma e analise dados: deixe a IA resumir rapidamente grandes conjuntos de dados, destacar tendências e fornecer insights acionáveis.

Recupere e compartilhe informações instantaneamente: use assistentes com inteligência artificial para responder a perguntas ou obter dados específicos — sem precisar mais pesquisar em linhas intermináveis. Os Agentes Autopilot no ClickUp mantêm o fluxo de informações em todo o espaço de trabalho, com intervenção manual mínima.

2. Microsoft Power Automate (ideal para automação de processos em aplicativos da Microsoft)

via Microsoft Power Automate

O Power Automate é a plataforma de automação baseada em nuvem e com baixo código da Microsoft que permite projetar, criar e dimensionar fluxos de trabalho em aplicativos de desktop, serviços em nuvem e sites sem grande envolvimento da TI.

Ela permite que você identifique oportunidades de automação por meio da mineração de tarefas e processos e otimiza o trabalho repetitivo, seja acionando ações quando os valores do Excel mudam, gerenciando fluxos de aprovação ou sincronizando dados entre aplicativos.

Recursos avançados de IA estão integrados à plataforma: criação de fluxo de linguagem natural (com tecnologia Copilot), automações sugeridas por IA e modelos integrados para processamento de documentos, imagens e geração de conteúdo. Tudo isso envolto em ferramentas de governança, segurança e monitoramento de nível empresarial para garantir que seus esforços de automação sejam dimensionados com segurança e eficácia.

Melhores recursos do Microsoft Power Automate

Monitore o ROI por meio de ferramentas de análise integradas que mostram exatamente quanto tempo você está economizando com cada automação.

Use a mineração de processos para identificar gargalos em seus fluxos de trabalho baseados no Excel e otimizá-los para obter maior eficiência.

Crie automações com autocorreção que se adaptam às mudanças em seus modelos de planilhas ou estruturas de dados, graças aos recursos de IA.

Limitações do Microsoft Power Automate

O executor de fluxo da área de trabalho pode travar devido a uma pequena alteração na interface do usuário no aplicativo de destino.

O tratamento de erros pode ser desafiador e demorado.

Preços do Microsoft Power Automate

Gratuito

Power Automate Premium: US$ 15/usuário por mês (cobrado anualmente)

Processo do Power Automate: US$ 150/usuário por mês (cobrado anualmente)

Processo hospedado do Power Automate: US$ 215/usuário por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Microsoft Power Automate

G2: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Power Automate?

Um avaliador do G2 diz:

O que eu adoro no Power Automate é a facilidade de configurar fluxos entre aplicativos que uso diariamente, como Outlook, Teams e SharePoint. Consegui criar um fluxo de aprovação para envio de documentos no trabalho sem precisar de nenhum conhecimento de programação.

🧠 Curiosidade: relatórios sugerem que mais de 90% dos funcionários experimentam aumento de produtividade e redução dos níveis de estresse devido à automação do trabalho.

3. Zapier (ideal para automação do Excel entre aplicativos)

via Zapier

Com o Zapier, você pode criar Zaps — fluxos de trabalho automatizados que conectam o Excel a milhares de outros aplicativos. Esses Zaps permitem definir gatilhos e ações para que atualizações rotineiras, notificações ou transferências de dados ocorram automaticamente, sem esforço manual.

Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho com várias etapas em que os comentários de novos clientes de um Formulário Google adicionam instantaneamente uma linha à sua planilha do Excel. Esse mesmo Zap pode então atualizar células relacionadas com valores calculados e acionar uma tarefa de acompanhamento em sua ferramenta de planilha de gerenciamento de projetos.

Ao conectar vários aplicativos e ações, o Zapier ajuda as equipes a transferir dados facilmente entre sistemas e manter planilhas atualizadas sem precisar copiar e colar.

Melhores recursos do Zapier

Limpe e formate os dados recebidos antes que eles cheguem às suas planilhas do Excel usando as ferramentas de transformação de dados integradas do Zapier.

Configure a lógica condicional para encaminhar diferentes tipos de dados para planilhas específicas do Excel com base em regras personalizadas.

Adicione atrasos entre as etapas para controlar quando as ações acontecem

Limitações do Zapier

A depuração pode ser um desafio se um Zap falhar devido a um erro no aplicativo.

Inclui uma curva de aprendizado na criação de Zaps complexos e com várias etapas.

Preços do Zapier

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 29,99/usuário por mês

Equipe: US$ 103,99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zapier

G2: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Um avaliador do G2 compartilha:

A vantagem mais útil do Zapier é como ele elimina o trabalho manual, automatizando tarefas repetitivas entre diferentes aplicativos com um bom número de recursos.

📮 ClickUp Insight: 21% das pessoas afirmam que mais de 80% do seu dia de trabalho é dedicado a tarefas repetitivas. E outras 20% afirmam que as tarefas repetitivas consomem pelo menos 40% do seu dia. Isso significa que quase metade da semana de trabalho (41%) é dedicada a tarefas que não exigem muito pensamento estratégico ou criatividade (como e-mails de acompanhamento 👀). Os agentes de IA do ClickUp ajudam a eliminar esse trabalho árduo. Pense na criação de tarefas, lembretes, atualizações, notas de reuniões, rascunhos de e-mails e até mesmo na criação de fluxos de trabalho completos! Tudo isso (e muito mais) pode ser automatizado em um instante com o ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho. 💫 Resultados reais: a Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

4. SheetFlash (ideal para automação em massa do Excel)

via SheetFlash

O SheetFlash é um complemento do Excel sem código que traz a automação do fluxo de trabalho diretamente para sua planilha. Ele substitui macros complexas e scripts VBA por um sistema visual baseado em cartões — cada cartão de ação representa uma etapa em sua sequência de automação.

O SheetFlash permite gravar e documentar fluxos de trabalho com várias etapas em um formato legível, tornando as tarefas repetitivas transparentes e transferíveis.

Como opera inteiramente dentro do Excel, a instalação é feita de forma integrada através do menu Complementos, sem necessidade de configuração externa. Ele foi projetado para acelerar transformações complexas de dados, de modo que tarefas que poderiam levar horas podem ser concluídas em minutos, simplificando as operações para usuários de todos os níveis técnicos.

Melhores recursos do SheetFlash

Crie projetos para organizar automações diárias, semanais ou mensais.

Use IA para buscar dados externos e transformar informações internas da planilha, reduzindo o tempo de pesquisa e processamento.

Modifique a lógica ou a ordem das tarefas sem precisar de scripts

Limitações do SheetFlash

O plano gratuito restringe os usuários a salvar apenas um projeto.

A capacidade de armazenamento é limitada a 5 MB por ação na versão gratuita.

Preços do SheetFlash

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 4,99/licença por mês

Premium: US$ 8,99/licença por mês

Avaliações e comentários do SheetFlash

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SheetFlash?

Um usuário do Reddit escreve:

…Ferramentas como o SheetFlash já automatizam a maioria das tarefas do Excel sem a necessidade de codificação…

5. Numerous.ai (ideal para automação do Excel com tecnologia de IA)

Numerous.ai faz o Excel pensar como o ChatGPT. Ele integra IA generativa diretamente no Excel e no Google Sheets com a função simples =AI() (ou =NUM.AI).

Você pode acionar o ChatGPT dentro da sua planilha para tarefas como resumir textos, limpar dados, categorizar itens ou gerar cópias — sem necessidade de API, codificação ou configuração. Essa ferramenta permite que indivíduos e equipes automatizem tarefas em massa, usem planilhas como usuários avançados e criem protótipos de fluxos de trabalho de IA com eficiência.

Inúmeras. Melhores recursos do ai

Gere conteúdo de campanha diretamente no seu software de planilhas — crie palavras-chave do AdWords, estruturas de anúncios do Facebook e conteúdo de SEO sem mudar de contexto.

Limpe entradas de dados desorganizadas automaticamente usando IA, economizando horas de trabalho manual de formatação e padronização.

Teste protótipos de IA e compartilhe os resultados com sua equipe usando o formato estruturado da planilha.

Inúmeras limitações do ai

Sua eficiência no Numerous.ai depende da proficiência de aplicativos de IA de terceiros.

Preços da Numerous.ai

Gratuito

Prós: Preços personalizados

Inúmeras avaliações e comentários sobre a ai

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Numerous.ai?

Um usuário diz:

Eu uso essa ferramenta diariamente e ela facilitou muito meu trabalho rotineiro, permitindo que eu me concentre nas coisas importantes.

👀 Você sabia? 96% das organizações consideram difícil modificar ou reconstruir automações.

6. Power Query (ideal para limpeza de dados sem trabalho manual)

via Power Query

Se você já abriu o Excel, importou um CSV desorganizado e passou meia hora limpando-o, sabe como é trabalhoso preparar dados repetitivamente. O Power Query elimina esse fardo. Ele permite que os analistas conectem, transformem e combinem dados de várias fontes por meio de uma interface visual passo a passo, sem a necessidade de codificação.

Você pode moldar, filtrar e reestruturar dados uma vez e salvar essas etapas para que sejam executadas automaticamente na próxima vez. Seja para mesclar várias planilhas, extrair dados de bancos de dados ou transformar arquivos brutos em tabelas organizadas, o Power Query transforma a limpeza repetitiva em um fluxo de trabalho repetível. Para usuários empresariais, isso significa menos tempo lidando com detalhes e mais tempo analisando.

Melhores recursos do Power Query

Remova colunas, altere tipos de dados, divida ou mescle colunas e classifique dados com operações simples de apontar e clicar que o Power Query lembra e repete.

Importe dados de várias fontes, incluindo modelos de banco de dados , arquivos CSV e páginas da web, e depois modele-os exatamente como você precisa.

Limpe dados desorganizados lidando com valores ausentes, localizando e substituindo texto, desativando dados para tabelas dinâmicas e combinando várias fontes de dados em um único conjunto de dados limpo.

Limitações do Power Query

A configuração inicial requer o aprendizado da interface do Power Query e dos conceitos básicos do código M.

Preços do Power Query

O Power Query faz parte do ecossistema do Power BI.

Gratuito para sempre

Power BI Pro: US$ 14/usuário por mês (cobrado anualmente)

Power BI Premium por usuário: US$ 24/usuário por mês (cobrado anualmente)

Power BI Embedded: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Power Query

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Power Query?

Um usuário do Reddit diz:

O Power Query tem suas vantagens. É preciso pensar de maneira um pouco diferente. No Excel, pensamos em linhas e colunas e como elas se relacionam. No Power Query, pensamos muito mais em tabelas e como elas se relacionam. Mas, como regra geral: se você entende o Excel, você entende o Power Query.

📖 Leia também: Como usar o Excel para gerenciamento de projetos

7. Visual Basic for Applications (VBA) (Ideal para usuários avançados do Excel)

O Visual Basic for Applications (VBA) é a linguagem de script integrada da Microsoft para o Excel e outros aplicativos do Office. Acessível na guia Desenvolvedor, ele permite automatizar tarefas repetitivas, personalizar planilhas e até mesmo criar fluxos de trabalho entre aplicativos.

O VBA pode gravar macros que reproduzem suas ações ou permitir que você escreva códigos para criar funções totalmente novas, adaptadas às regras do seu negócio. Ele pode responder a eventos, como entrada de dados, abertura de pastas de trabalho ou atualizações de planilhas, tornando a automação dinâmica e sensível ao contexto. Além do Excel, o VBA pode se conectar ao Word, Outlook e Access, transformando o pacote Office em um ambiente programável para automação de ponta a ponta.

Melhores recursos do Visual Basic for Applications (VBA)

Crie relatórios automatizados no Excel extraindo dados de várias planilhas, calculando totais e formatando-os de maneira consistente.

Crie formulários interativos e caixas de diálogo personalizadas para automatizar tarefas de entrada de dados e informar a tomada de decisões.

Acesse o modelo de objetos do Excel para manipular intervalos, gráficos e o comportamento da pasta de trabalho.

Limitações do Visual Basic for Applications (VBA)

Há uma curva de aprendizado se você quiser ir além da gravação básica de macros.

Preços do Visual Basic for Applications (VBA)

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários sobre o Visual Basic for Applications (VBA)

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Visual Basic for Applications (VBA)?

Um usuário do Reddit diz:

Atualmente, o VBA é a única linguagem que vincula e integra nativamente todos os aplicativos do pacote Microsoft Office. Enquanto o Office continuar sendo amplamente utilizado em ambientes empresariais, o VBA estará presente.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Airtable

8. UiPath (ideal para automação completa do Excel com RPA)

via UiPath

A UiPath oferece um poderoso conjunto de atividades de automação do Excel criadas especificamente para lidar com tarefas complexas em planilhas. Se você precisa atualizar centenas de células, gerenciar dados em várias planilhas ou executar cálculos em pastas de trabalho, essas atividades pré-construídas simplificam o processo.

Um complemento do Excel integrado permite que você selecione células, tabelas e intervalos com apenas um clique, sem precisar inserir manualmente referências de células ou fórmulas. Essa integração estreita torna a criação de fluxos de trabalho muito mais intuitiva, permitindo que você configure visualmente as operações do Excel sem precisar codificar nenhum detalhe de baixo nível.

Melhores recursos do UiPath

Crie fluxos de trabalho visuais no Excel usando atividades de arrastar e soltar

Crie automações visuais no UiPath Studio

Use IA para classificar documentos e extrair dados estruturados

Limitações do UiPath

Não possui recurso de leitura de código de barras

O estúdio pode apresentar lentidão com fluxos de trabalho maiores ou complexos.

Preços da UiPath

Básico: US$ 25/usuário por mês

Padrão: Preço personalizado

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o UiPath

G2: 4,6/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o UiPath?

Um usuário do G2 escreve:

Aprecio como o UiPath simplifica a automação com uma interface intuitiva, acessível tanto para iniciantes quanto para especialistas.

👀 Você sabia? 78% das empresas já utilizam IA em pelo menos uma função de negócios.

9. Microsoft 365 Copilot (ideal para automação de linguagem natural em aplicativos MS)

via Microsoft 365 Copilot

Digamos que você peça ao Excel: “Resuma as tendências de receita do último trimestre”, e receba instantaneamente gráficos, insights e recomendações. O Microsoft 365 Copilot torna isso possível.

Integrado diretamente aos aplicativos do Microsoft 365, incluindo Excel, Word, Outlook e Teams, o Copilot usa prompts de linguagem natural para criar, analisar e visualizar dados no contexto. No Excel, ele não apenas gera fórmulas ou gráficos, mas também pode destacar os principais fatores, identificar valores atípicos e sugerir cenários com base nos dados reais da sua empresa.

Por se basear nos documentos, e-mails, calendários, chats e planilhas da sua organização, o Copilot fornece respostas contextuais em vez de resultados genéricos. O resultado é uma maneira mais natural de pensar, analisar e trabalhar, ajudando você a passar de dados brutos para insights mais rapidamente do que nunca.

Melhores recursos do Microsoft 365 Copilot

Extraia conteúdo relevante de reuniões, e-mails ou bate-papos recentes

Faça perguntas sobre seus dados e obtenha respostas contextuais

Transforme linguagem natural em ações do Excel — sem precisar mais procurar em menus ou lembrar fórmulas complexas.

Obtenha ajuda na análise de dados com insights e visualizações instantâneas

Limitações do Microsoft 365 Copilot

Funciona apenas com arquivos do Excel armazenados na nuvem da Microsoft.

Pode ocasionalmente fornecer sugestões irrelevantes

Preços do Microsoft 365 Copilot

Gratuito para sempre

Microsoft Copilot Pro: US$ 20/usuário por mês

Avaliações e comentários do Microsoft 365 Copilot

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft 365 Copilot?

Um usuário do Reddit compartilha:

Para mim, o Copilot tem sido a maior ajuda no Excel. O fato de eu nem precisar pensar muito sobre como visualizar os dados sozinho é incrível.

10. Appy Pie Automate (ideal para agendar backups no Excel)

via Appy Pie Automate

Precisa atualizar planilhas de estoque com base nos dados de vendas?

O Appy Pie Automate facilita a conexão do Excel com seus aplicativos favoritos, como plataformas de comércio eletrônico, CRMs ou ferramentas de marketing, sem qualquer necessidade de programação.

Sempre que um novo evento ocorrer (como uma venda ou um novo contato), você poderá adicionar ou atualizar automaticamente linhas nas tabelas do Excel. Isso elimina a necessidade de copiar, colar ou transferir fórmulas manualmente e permite que sua equipe se concentre em insights, em vez de tarefas repetitivas.

Melhores recursos do Appy Pie Automate

Configure ações baseadas em tempo ou acionadas por eventos para atualizar arquivos do Excel quando condições específicas forem atendidas.

Programe backups automatizados de arquivos importantes do Excel para evitar a perda de dados.

Crie fluxos de trabalho personalizados no Excel usando uma interface visual e sem código que parece natural, mesmo que você nunca tenha automatizado nada antes.

Limitações do Appy Pie Automate

Quanto mais complexas forem suas automações do Excel, mais alto será o nível de preço que você precisará.

Preços do Appy Pie Automate

Padrão: US$ 12/usuário por mês (cobrado anualmente)

Profissional: US$ 30/usuário por mês (cobrado anualmente)

Negócios: US$ 80/usuário por mês (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Appy Pie Automate

G2: 4,7/5 (mais de 1.380 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.390 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Appy Pie Automate?

Um revisor do G2 escreve:

Mesmo que você não saiba programar, é possível criar um produto que você planejou sem gastar muito tempo sozinho. Você não precisa se esforçar muito para aprender programação e detalhes. Você pode obter ajuda individual e resolver problemas quando ficar preso.

👀 Você sabia? 41% dos vendedores acreditam que uma integração completa da IA em sua organização estimularia um crescimento sem precedentes.

Vá além da automação do Microsoft Excel com o ClickUp

Automatizar tarefas do Excel economiza tempo, mas muitas vezes requer um esforço manual significativo, deixando você lutando com arquivos desconectados, colaboração limitada e supervisão manual. Se sua equipe está crescendo ou seus processos de negócios estão se tornando mais complexos, considere atualizar para uma plataforma integrada.

Com o ClickUp, você pode gerenciar seus dados com a Visualização de Tabela, eliminar tarefas repetitivas com mais de 100 automações, criar painéis em tempo real e importar suas planilhas do Excel existentes em minutos.

Pronto para melhorar sua experiência de automação? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e evite a proliferação de planilhas!