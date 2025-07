Modelos gratuitos de árvores genealógicas do Google Sheets

Tudo começa com uma caixa empoeirada no sótão, algumas fotografias a preto e branco e nomes escritos a lápis na parte de trás — fragmentos de uma história familiar à espera de ser reconstituída.

Com o tempo, as famílias crescem, se afastam e se reúnem, muitas vezes deixando para trás memórias difíceis de organizar ou rastrear. No entanto, cada um desses momentos contribui para uma rica tapeçaria de história e conexões compartilhadas

Para dar sentido a tudo isso, um modelo de árvore genealógica do Google Sheets pode ser surpreendentemente poderoso. Com um layout claro, ele ajuda você a descobrir conexões, mapear relacionamentos, preservar histórias e colocar a história da sua família em foco.

Você não precisa gastar muito dinheiro para organizar gerações da história da sua família — basta um pouco de tempo e o modelo certo.

Vamos encontrar o modelo perfeito para você. 🖌️

O que torna um modelo de árvore genealógica do Google Sheets bom?

Um modelo de árvore genealógica sólido do Google Sheets torna a história da sua família simples e clara de acompanhar, além de fácil de atualizar. Veja o que procurar em uma árvore genealógica organizada. 👀

Estrutura organizada para relacionamentos: Começa com um ancestral comum e se ramifica por geração, mantendo nomes e relacionamentos dispostos em linhas ou colunas

Clareza visual e legibilidade: Usa cores diferentes, texto em negrito e bordas para separar ramos e destacar detalhes importantes

Expansibilidade e flexibilidade: Atualize facilmente à medida que encontrar mais parentes, com espaço suficiente para adicionar datas de nascimento, locais ou notas sem deixar a árvore desorganizada

Integração de fotos e links: Permite adicionar fotos de família diretamente nas células e incluir links para álbuns, documentos ou sites de genealogia para uma abordagem personalizada e interativa

Colaboração: Facilita para os membros da família participarem, editarem ou comentarem e continuarem compartilhando facilmente com opções de impressão ou cópia digital

Acesso em vários formatos: Permite baixar ou exportar a árvore genealógica em diferentes formatos, como Google Docs ou até mesmo Google Slides para apresentações ou relatórios, e manter tudo convenientemente armazenado e sincronizado no Google Drive

🧠 Curiosidade: A maior árvore genealógica documentada do mundo pertence a Confúcio, sim, o filósofo chinês. Sua linhagem foi registrada continuamente por mais de 2.500 anos e abrange mais de 80 gerações.

Modelos de árvore genealógica do Google Sheets

Encontrou uma foto antiga e não reconhece metade das pessoas nela? É hora de começar a construir sua árvore genealógica. 💁

Converse com parentes e reúna suas histórias ou mergulhe nos arquivos da família. Esses modelos vão te dar o ponto de partida tão necessário.

1. Modelo de árvore genealógica do Google Sheets por Template. Net

Não quer um modelo que o limite a um único formato? O Modelo de árvore genealógica do Google Sheets da Template. Net funciona perfeitamente no Excel e no Google Sheets sem exigir ferramentas extras, assinaturas ou configurações complicadas.

Você pode inserir quantas gerações quiser, ajustar o design para se adequar à história da sua família e continuar atualizando-o à medida que sua pesquisa revela novos rostos e facetas. Além disso, ele vem com uma licença comercial vitalícia. Isso significa que você não precisa se preocupar com regras de atribuição ou limites de uso ocultos. Basta baixá-lo uma vez e ele será seu para personalizar como quiser.

✅ Ideal para: Pessoas que procuram um gráfico de árvore genealógica simples e personalizável, sem ferramentas adicionais ou assinaturas

💡 Dica profissional: Um truque do Google Docs para criar uma árvore genealógica é usar Inserir > Desenho e construir uma árvore genealógica visual simples usando formas e linhas. É uma solução rápida quando você não quer perder tempo procurando modelos.

2. Modelo de árvore genealógica do Google Sheets por Vertex 42

via Vertext42

O Modelo de árvore genealógica do Google Sheets da Vertex 42 equilibra bem estrutura e flexibilidade. Você pode trabalhar com gráficos em branco imprimíveis ou digitalmente usando versões para Google Sheets, Excel ou Word, o que for mais adequado ao seu estilo.

Um recurso interessante é a opção de adicionar fotos de cada pessoa diretamente na árvore. Ver os rostos ao lado dos nomes pode tornar tudo mais pessoal e sincero. Dependendo de quão longe você deseja ir, também é possível escolher quantas gerações incluir, com layouts para quatro, seis ou até sete gerações.

A versão em Excel inclui até estilos e orientações de layout diferentes, o que facilita a adaptação à medida que sua árvore cresce. E se você não sabe por onde começar, há um exemplo da árvore genealógica da família Kennedy que pode lhe dar uma ideia de como tudo se encaixa.

✅ Ideal para: Iniciantes e historiadores familiares casuais que criam uma árvore genealógica sem escrever fórmulas personalizadas ou se preocupar com formatação

3. Modelo de árvore genealógica do Google Sheets por Someka

via Someka

Se você já pensou em traçar sua árvore genealógica da mesma forma que traçaria a linhagem Skywalker, o Modelo de árvore genealógica do Google Sheets Star Wars, criado por Someka, é um lugar divertido para começar.

Ele vem pré-preenchido com nomes conhecidos, como Luke Skywalker e Shmi Skywalker. O layout também é totalmente personalizável. Você pode trocar facilmente os personagens e usá-lo para mapear sua própria família, não importa quão complexas sejam as conexões. Ele está disponível para Excel e Google Sheets, para que você possa fazer atualizações e edições facilmente online ou offline.

✅ Ideal para: Fãs de Star Wars que gostam de dar um toque único à sua árvore genealógica, com uma linhagem interativa criada com uma abordagem inspirada na cultura pop

4. modelo de árvore genealógica de 6 gerações da Vertex 42

via Vertex 42

O Modelo de árvore genealógica de 6 gerações, criado por Jon e Jim Wittwer, é uma das opções mais práticas e visualmente eficientes disponíveis para árvores genealógicas maiores.

Projetado com a pesquisa genealógica real em mente, este modelo resolve um problema comum. A maioria das árvores genealógicas multigeracionais amontoa nomes em caixas minúsculas ou desperdiça espaço valioso. Este modelo equilibra de forma inteligente a compactação com a clareza, cabendo seis gerações perfeitamente em uma única página, sem tornar os nomes ilegíveis.

Você pode até personalizá-lo com fotos, embora os espaços reservados para imagens sejam bem pequenos devido a limitações de espaço. Como bônus, o arquivo inclui uma planilha de 7 gerações na última atualização, perfeita para quem quer se aprofundar ainda mais na sua ascendência.

🔍 Você sabia? Antes da modernização dos registros, as famílias brâmanes na Índia mantinham pergaminhos genealógicos escritos à mão chamados Panjis. Eles eram tão importantes que os casamentos eram frequentemente arranjados somente após a compatibilidade ser verificada por meio desses registros.

Limitações do uso do Google Sheets para árvores genealógicas

Embora o Google Sheets ofereça uma opção gratuita e acessível para mapear os dados da sua família, sua utilidade diminui drasticamente quando você tenta construir uma árvore genealógica multigeracional ou ricamente detalhada.

Veja mais detalhes sobre as limitações (junto com uma solução melhor para acabar com seus problemas):

Restrições visuais e de layout

O Google Sheets não possui personalização visual avançada, como a capacidade de adicionar formas, usar o recurso de arrastar e soltar para posicionar ou separar ramos da família de maneira intuitiva.

✅ Para resolver isso, use o ClickUp Mind Maps para organizar visualmente os ramos da família com flexibilidade de arrastar e soltar, conectores, formas personalizadas e rótulos, perfeito para árvores genealógicas complexas em várias páginas ou gerações. Crie uma árvore genealógica personalizada usando os mapas mentais do ClickUp e vincule-a a tarefas para sua pesquisa familiar/genealógica com um clique

Problemas de escalabilidade

À medida que você adiciona mais membros ou amplia os dados da família ao longo das gerações, o Google Sheets pode ficar confuso. A formatação manual necessária para manter as relações claras torna-se rapidamente incontrolável.

✅ As mais de 15 visualizações do ClickUp, especialmente tabelas e listas, permitem agrupar membros da família por geração, linhagem ou região. Você pode alternar facilmente a visibilidade, dividir árvores em seções ou expandi-las em várias páginas com documentos e tarefas vinculados.

Gráficos e tabelas limitados

O recurso de organograma do Google Sheets é básico, na melhor das hipóteses — ele não oferece suporte a linhas curvas, conectores dinâmicos ou anotações detalhadas que facilitam a interpretação das árvores genealógicas.

✅ Os quadros brancos do ClickUp oferecem controle total sobre conectores, formas, tipos de linha e estilos. Você pode até adicionar fotos à sua árvore genealógica. Isso torna sua árvore genealógica bonita, funcional e fácil de acompanhar, mesmo com ramificações complexas ou relações de parentesco. Personalize sua árvore genealógica com várias opções de estilo e a capacidade de incorporar imagens nos quadros brancos do ClickUp

Saiba mais sobre tudo o que você pode fazer com os quadros brancos do ClickUp 👇🏽🎥

Limitações funcionais e analíticas

O Google Sheets não possui os recursos de um software avançado de genealogia. Ele não oferece rastreamento automático de relacionamentos, vinculação de registros ou a capacidade de integração com fontes externas de dados familiares.

✅ Use os campos personalizados do ClickUp para marcar relações (por exemplo, materno/paterno, irmão, cunhado), as automações do ClickUp para identificar lacunas (como datas de nascimento ausentes) e até mesmo incorporar bancos de dados de terceiros diretamente nas tarefas usando os recursos de incorporação e integração do ClickUp.

Modelos alternativos de árvores genealógicas do Google Sheets

Se você está procurando modelos de árvores genealógicas que vão além das limitações do Google Sheets, agora você sabe que o ClickUp oferece algumas alternativas interessantes. Conhecido por sua flexibilidade no gerenciamento de tarefas e projetos, o software de colaboração visual oferece modelos personalizáveis, visualmente atraentes e fáceis de usar.

Aqui está uma lista dos melhores! 🧰

1. Modelo de árvore genealógica do ClickUp

Obter modelo gratuito Organize, armazene e colabore em pesquisas genealógicas com o modelo de árvore genealógica do ClickUp

Se você está procurando uma maneira visual e colaborativa de mapear a história da sua família, o modelo de árvore genealógica do ClickUp é um ótimo lugar para começar. Ele é pré-construído usando os quadros brancos do ClickUp, para que você não fique preso a layouts rígidos. Você pode arrastar, soltar, conectar e personalizar cada elemento (da maneira que quiser).

Comece adicionando o nome da sua família na parte superior e, a partir daí, é uma viagem de cima para baixo pela sua linhagem. Clique duas vezes para editar nomes, datas, fotos ou detalhes e use conectores para formar relações entre gerações.

A interface é o que torna tudo ainda melhor. Quer duplicar um ramo da família? Basta pressionar Ctrl ou Cmd + D. Precisa agrupar ou desagrupar elementos? É feito em poucos cliques. Além disso, você pode convidar outros membros da família para contribuir em tempo real, pois é um quadro colaborativo.

✅ Ideal para: Pessoas que pensam visualmente e historiadores familiares que precisam de uma maneira interativa de construir e compartilhar sua árvore genealógica

📮 ClickUp Insight: Cerca de 90% das pessoas estabelecem metas relacionadas à saúde ou ao crescimento profissional, mas projetos e hobbies que são sua paixão muitas vezes ficam de lado. Mas ideias divertidas também merecem destaque. Anote-as no Bloco de Notas do ClickUp ou esboce-as nos Quadros Brancos do ClickUp e conclua aqueles projetos criativos — como construir uma árvore genealógica — que você vem adiando há meses. Tudo o que você precisa é de um plano. 🤓 💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp afirmam que conseguem realizar cerca de 10% mais trabalho, incluindo tarefas divertidas, desde que começaram a usar a ferramenta.

2. Modelo de quadro branco para diagrama de parentesco do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Entenda relações complexas entre pessoas e grupos com o modelo de quadro branco ClickUp Kinship Diagram

O modelo de quadro branco ClickUp Kinship Diagram é outra solução intuitiva para visualizar relações familiares. Ao contrário dos gráficos estáticos tradicionais, ele permite desenhar conexões familiares complexas com facilidade.

Isso é particularmente útil para quem deseja entender dinâmicas familiares complexas ou para profissionais que auxiliam clientes a explorar suas origens genealógicas.

Você pode criar tarefas com status personalizados, como Aberto e Concluído , para acompanhar o andamento de cada mapeamento de relacionamento. Além disso, os campos personalizados permitem categorizar e adicionar atribuições.

✅ Ideal para: Genealogistas que precisam mapear exemplos de diagramas familiares intricados e complexos e relacionamentos com um formato de quadro branco mais analítico

📖 Leia também: Melhores softwares de quadro branco para colaboração

3. Modelo de organograma do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie uma árvore genealógica organizada e estruturada com o modelo de organograma do ClickUp

Originalmente destinado à criação de organogramas (como o nome sugere), o modelo ClickUp Org Chart Template oferece uma tela editável para organizar sua árvore genealógica de forma visual. Construído com um layout passo a passo, de cima para baixo, ele permite mapear gerações com clareza, seja traçando sua família imediata ou mergulhando em ramos mais distantes.

Clique duas vezes para adicionar nomes, datas de nascimento ou detalhes pessoais e use conectores para definir facilmente as relações entre pais e filhos e entre irmãos.

À medida que sua árvore evolui, você pode reorganizar seções em segundos sem precisar reconstruir nada (ótimo para reconectar-se com primos distantes ou descobrir novos parentes). Você também pode adicionar cores para agrupar linhagens familiares, inserir comentários ou notas de rodapé para contextualizar melhor e colaborar ao vivo com parentes, marcando-os diretamente no documento.

✅ Ideal para: historiadores familiares, organizadores de reuniões ou qualquer pessoa que documente estruturas familiares extensas ao longo de várias gerações

🧠 Curiosidade: A ilustração mais antiga conhecida de uma árvore genealógica — a Árvore de Jessé — remonta ao século XI. Era uma forma medieval de mostrar a ascendência de Jesus e era frequentemente desenhada em vitrais impressionantes ou esculpida nas paredes das catedrais.

4. Modelo de mapa mental em branco do ClickUp

Obter modelo gratuito Crie uma árvore genealógica viva com o modelo de mapa mental em branco do ClickUp

O modelo de mapa mental em branco do ClickUp oferece uma tela em formato livre para você criar sua árvore genealógica exatamente como imagina. Seu layout de arrastar e soltar o torna um dos exemplos de mapa mental mais adaptáveis para visualizar relações entre gerações.

Comece com um nome ou ideia central e expanda em qualquer direção, como rastrear linhagens, mesclar ramos da família ou adicionar histórias paralelas. Adicione nomes, datas de nascimento, relações familiares e notas personalizadas. Se quiser ir além do básico, você pode até inserir fotos, tradições culturais ou eventos importantes para enriquecer a narrativa da sua família.

Como é desenvolvido no ClickUp Whiteboards, a colaboração em tempo real é integrada. Você pode convidar irmãos, primos ou parentes mais velhos para adicionar o que eles se lembram. Não é divertido?

✅ Ideal para: Historiadores familiares criativos ou educadores que desejam total liberdade visual para criar uma árvore genealógica, incluindo legados culturais

Depois de adicionar a história da sua família ao ClickUp — usando tarefas, campos personalizados e até mesmo relações para mapear gerações —, fica fácil acompanhar tudo.

Integrado ao espaço de trabalho, o ClickUp Brain é uma excelente ferramenta para encontrar tudo o que você precisa. Seja a data de nascimento de um bisavô ou uma nota que seu primo adicionou meses atrás, basta perguntar.

Por exemplo, tente “Em que ano o vovô Joe nasceu?” e encontre o resultado mais relevante, economizando tempo e trabalho.

🔍 Você sabia? Antes do papel e das planilhas, a história da família era transmitida oralmente, especialmente nas culturas africana e árabe. Contadores de histórias, como os griots da África Ocidental, eram os arquivos vivos da linhagem familiar, memorizando e recitando gerações de ancestrais durante cerimônias.

5. Modelo de diretório de fotos do ClickUp

Obter modelo gratuito Encontre fotos pesquisando por palavras-chave e tags para um rastreamento preciso da árvore genealógica com o modelo de diretório de fotos do ClickUp

Quer exibir sua linhagem com fotos? O modelo de diretório de fotos do ClickUp exibe perfis familiares com fotos, nomes e informações adicionais em um layout em forma de grade. Cada “cartão” pode representar um membro da família, e você pode personalizar os campos para incluir datas de nascimento, locais, relacionamentos ou até mesmo fatos interessantes e histórias da família.

Em vez de vasculhar linhas de texto ou planilhas, você tem uma visão inicial da sua árvore genealógica com fotos, o que é ideal para apresentações e reuniões. À medida que sua árvore genealógica cresce e novas informações surgem, você pode atualizar o modelo facilmente.

✅ Ideal para: Famílias que desejam exibir sua árvore genealógica com ênfase visual nas fotos

Reviva a história da sua família com o ClickUp

Se você já usa o Google Sheets para criar uma árvore genealógica organizada representando diferentes gerações, já sabe que é um ótimo ponto de partida: simples, acessível e familiar. No entanto, uma planilha só pode levar você até certo ponto quando sua árvore começa a crescer ou você deseja mais recursos visuais, personalização e colaboração.

É aí que entra o ClickUp. Seus guias passo a passo e modelos visuais, como quadros brancos, mapas mentais e até diretórios de fotos, tornam tudo divertido, interativo e fácil de desenvolver. Você pode arrastar e soltar, codificar ramos com cores, enviar fotos e até colaborar com parentes em tempo real, não importa onde eles estejam.

Pronto para ir além dessas pequenas células? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅