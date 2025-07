Se você está aqui, provavelmente já ouviu falar do Perplexity, talvez até já tenha usado e gostado... assim como este usuário do Reddit, que mal conseguia conter a empolgação.

Experimentei o Perplexity no WhatsApp hoje – é incrível! Respostas rápidas, informações atualizadas, resumos, tudo através do chat.

Para muitos, é a ferramenta ideal para verificar e confirmar informações sem precisar vasculhar manualmente centenas de resultados de pesquisa.

Embora seja poderoso por si só, usar o Perplexity AI no WhatsApp também abre uma série de oportunidades.

Para usuários avançados do WhatsApp, especialmente profissionais de marketing, essa é uma maneira prática de melhorar o engajamento.

Com uma taxa de abertura de 98% do WhatsApp, enviar imagens geradas por IA ou respostas concisas por meio de um bot do WhatsApp pode levar a retornos mais altos com o mínimo de esforço. É um método eficiente para criar conteúdo visual, lidar com perguntas rápidas e gerar imagens que impulsionam a ação.

Neste artigo, mostraremos como usar o Perplexity AI para gerar imagens no WhatsApp, desde a configuração do sistema até o envio da sua primeira mensagem.

O que é a Perplexity AI e por que os usuários do WhatsApp estão usando?

O Perplexity AI é um assistente de pesquisa alimentado por IA que combina a simplicidade de um chatbot com a profundidade de um mecanismo de pesquisa. Ele fornece respostas rápidas e coloquiais para perguntas complexas, respaldadas por dados em tempo real e citações de fontes.

Agora que funciona diretamente no WhatsApp, os usuários podem obter o mesmo suporte poderoso sem precisar alternar entre aplicativos.

Você pode usar esse recurso para várias tarefas: gerenciar bate-papos com clientes, criar conteúdo visual ou verificar rapidamente dados, tudo dentro da sua conversa no WhatsApp.

Aqui estão alguns exemplos do que as pessoas perguntam ao Perplexity no WhatsApp: 📌 “Mostre-me um resumo das últimas avaliações do iPhone” 📚 “Traduza este parágrafo para o francês” 🚀 “Crie uma imagem de um foguete sendo lançado em estilo aquarela”

Em vez de pesquisar em várias guias ou copiar links, o Perplexity fornece a resposta diretamente onde você já está conversando.

Veja o que o diferencia:

Respostas verificadas com citações visíveis para que os usuários possam verificar as informações

Dados em tempo real da web , mantendo seu conhecimento atualizado

Geração de imagens, geração de código e suporte multimodal para entradas visuais ou baseadas em texto (via plano Pro)

Resumo de artigos complexos, documentos longos e notas dispersas

Acompanhamento contínuo na mesma conversa nova, tornando a experiência natural

Organização e análise de projetos para descobrir insights interessantes

Por que usar imagens geradas por IA no WhatsApp?

Quando a Forever Liss começou a enviar mensagens multimídia para clientes que abandonaram carrinhos, suas taxas de recuperação de carrinhos aumentaram 24,6%. A marca tornou as compras mais rápidas e envolventes ao combinar a automação de chatbots com imagens do WhatsApp, curiosidades e links de produtos.

Este estudo de caso mostra a importância das mensagens veiculadas pela mídia para o marketing no WhatsApp. Os clientes respondem melhor a estímulos visuais, especialmente quando combinados com o chat direto do WhatsApp e a automação.

Para empreendedores individuais, designers e equipes pequenas, criar esses recursos visuais manualmente nem sempre é viável. É aí que geradores de arte com IA, como o Perplexity AI, ajudam, permitindo que você gere imagens personalizadas e alinhadas à sua marca rapidamente e personalize suas campanhas.

Com o Perplexity AI no WhatsApp, os usuários podem criar facilmente:

🤩 Destaques do produto para compartilhamento de catálogos

📝 Imagens informativas para conteúdo educacional ou tutorial

💬 Cartões com citações ou banners de anúncios

⏰ Lembretes de eventos ou ofertas por tempo limitado

🎨 Respostas visuais a perguntas simples ou perguntas frequentes

Está com dificuldade para destacar sua marca em meio a tantas outras semelhantes? Tendências de design gráfico para diferenciar sua empresa mostra como transformar tendências como mapeamento de calor e tipografia experimental em ativos reais para sua marca.

📮 ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite idealizar, visualizar e executar com mais rapidez!

Como usar o Perplexity AI para gerar imagens no WhatsApp

Começar a usar o Perplexity AI no WhatsApp é muito simples, pois não é necessário baixar aplicativos extras nem fazer logins complicados. Siga estas etapas para configurar sua ferramenta de IA para redes sociais:

Passo 1: Configure o Perplexity AI no WhatsApp

Para começar, leva menos de um minuto:

Salve o número oficial da Perplexity: +1 (833) 436-3285

Ou clique aqui para abrir o Perplexity diretamente no WhatsApp: wa.me/18334363285

Abra o WhatsApp e localize o contato na sua lista

Inicie um novo chat e envie sua primeira mensagem

Você não precisa de uma conta Perplexity, senha ou aplicativos adicionais. Tudo o que você precisa é de uma conexão ativa com a internet e o WhatsApp.

Leia também: Principais aplicativos de mensagens seguras

Passo 2: Gere imagens com a Perplexity AI no WhatsApp

Depois de configurar o chat do WhatsApp com o Perplexity, você pode começar imediatamente a gerar imagens.

Para criar imagens, basta enviar uma solicitação descrevendo o que você deseja. O Perplexity entende linguagem natural, então você não precisa usar jargões técnicos. Aqui estão alguns exemplos que você pode experimentar:

“Crie uma imagem de um gato usando um capacete espacial”

“Gere uma imagem de uma cidade futurista com carros voadores”

“Faça uma imagem de uma cabana aconchegante na montanha ao pôr do sol”

“Crie uma imagem de um caderno com anotações manuscritas em uma mesa de madeira”

“Gere uma imagem de uma festa na praia à noite com lanternas”

Essas imagens geradas por IA são entregues instantaneamente na conversa do seu bot do WhatsApp. Você pode usá-las em seu calendário de conteúdo, apresentações, maquetes de produtos ou até mesmo em projetos criativos pessoais.

💡 Dica profissional: a Perplexity AI no WhatsApp também pode fornecer respostas concisas e precisas, ajudar em pesquisas rápidas e resolver problemas do dia a dia, tudo em um único chat. Você pode verificar fatos, resumir tópicos ou obter orientações passo a passo sem precisar alternar entre aplicativos.

Dicas para gerar imagens melhores com o Perplexity no WhatsApp

Quer aproveitar ao máximo a geração de imagens do Perplexity AI no WhatsApp? Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a criar prompts melhores e obter resultados mais relevantes:

Adicione estilo ou dicas de configuração : peça estilos como “aquarela”, “minimalista” ou “arte pixelada” Exemplo : “Crie uma imagem de uma praia em tons pastéis com filtros retrô”

Exemplo : "Crie uma imagem de uma praia em tons pastéis com filtros retrô"

Use perguntas complementares

Se a primeira imagem não ficar boa, refine-a dizendo “torne mais colorida” ou “adicione um fundo com pôr do sol” no mesmo chat do WhatsApp

Solicite várias opções

Você pode dizer “gerar três versões diferentes de uma rua iluminada por neon à noite” para obter variações. Mas observe que o Perplexity só pode enviar uma imagem por vez como resposta ao seu comando

Especifique o formato ou a finalidade

Mencione se é para uma publicação em rede social, slide ou status do WhatsApp para permitir que o assistente de IA compreenda melhor o layout que você precisa

🧠 Você sabia? Com mais de 2 bilhões de usuários ativos, o WhatsApp domina o mercado global de mensagens instantâneas, mas nem tudo são flores. Existem vantagens e desvantagens em usar o WhatsApp. Conhecê-las ajudará você a conversar de maneira mais inteligente (ou mudar de aplicativo, se necessário).

Leia também: Melhores alternativas ao WhatsApp para empresas

Limitações do uso do Perplexity AI para imagens no WhatsApp

É empolgante gerar imagens com o Perplexity AI diretamente no WhatsApp, mas algumas limitações podem atrasar o processo.

O limite de caracteres do WhatsApp pode encurtar as solicitações ou respostas, o que às vezes afeta os detalhes ou a clareza da sua solicitação de imagem

O Perplexity não pode criar gráficos, infográficos ou recursos visuais em camadas, portanto, é limitado a imagens únicas e independentes

Sem entradas claras de estilo ou assunto, as imagens podem parecer genéricas ou carecer de variação criativa

Você não pode controlar a resolução, o tamanho da imagem ou o formato do arquivo, o que pode limitar a forma como você usa as imagens em projetos de design

Para consultas específicas ou técnicas, a precisão das imagens pode diminuir, pois o Perplexity depende de fontes gerais da web, em vez de bancos de dados especializados

Leia também: Os melhores modelos de design gráfico gratuitos para equipes criativas

Usando o ClickUp para otimizar seus projetos de imagens com IA

Ferramentas desconexas acabam com o ímpeto.

Quando as ideias criativas da sua equipe estão em uma ferramenta, os comentários em outra e as tarefas em outra ainda, os projetos ficam parados, você perde o controle do contexto, os prazos são adiados e a colaboração se torna reativa em vez de proativa.

Se você está usando o Perplexity AI no WhatsApp para gerar imagens, mas está armazenando prompts no Google Docs e coletando feedback por e-mail, sua equipe terá dificuldade para acompanhar e manter a sincronização.

O ClickUp reúne tudo isso em um só lugar, mantendo seus fluxos de trabalho de design e marketing com inteligência artificial organizados, colaborativos e dinâmicos.

Faça brainstorming, gere e compartilhe imagens com os quadros brancos do ClickUp e o ClickUp Brain

Comece com um quadro branco do ClickUp. Digamos que você esteja planejando imagens para o lançamento de um produto. Você esboça algumas ideias em colaboração com sua equipe, insere algumas imagens inspiradoras e, em seguida, digita o seguinte comando no ClickUp Brain:

“Gere uma imagem de um smartwatch flutuando sobre o horizonte luminoso de uma cidade à noite.”

Experimente o ClickUp Brain gratuitamente Crie imagens em segundos e mantenha todo o seu fluxo criativo em movimento com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain não gera apenas imagens. Ele se conecta aos seus documentos, tarefas e comunicações, permitindo que você faça perguntas com base nos dados do seu espaço de trabalho, como “Qual é o status dos recursos visuais da nossa página inicial?” ou “Resuma todos os comentários sobre as imagens da revisão desta semana. ”

Comece a usar o ClickUp Brain hoje mesmo Conecte seu processo de geração de imagens com IA aos seus fluxos de trabalho em um único aplicativo usando o ClickUp Brain

Aqui está um vídeo rápido sobre como você pode usar o ClickUp Brain, desde a concepção até a execução da sua campanha:

Quer discutir as imagens geradas com mais detalhes? Abra o ClickUp Chat ao lado do seu quadro de ideias.

Você e seu designer podem revisar a imagem instantaneamente, fornecer feedback por meio de comentários e até mesmo converter esses comentários em tarefas atribuíveis. É tão simples quanto usar o Perplexity AI no WhatsApp, mas com todo o fluxo de trabalho criativo envolvido.

Dê feedback sobre as imagens geradas e converta-as em tarefas acionáveis através do Clickup Chat

Leia também: Alternativas ao Dall-E para criar imagens com IA

Incorpore imagens de IA ao fluxo de trabalho do projeto com as tarefas do ClickUp

Acompanhe todos os recursos de imagem, desde o rascunho até a versão final, com status personalizados, prazos e responsáveis usando as tarefas do ClickUp

Depois de gerar sua imagem com o Perplexity AI, basta enviá-la para a tarefa relacionada no ClickUp para um gerenciamento impecável do projeto de design.

Digamos que você esteja criando três imagens sociais para uma postagem no blog. Você insere cada imagem na tarefa, marca seu redator para revisar as legendas e define uma data de vencimento para a publicação.

Se houver feedback, os comentários permanecerão conectados à imagem.

Com o ClickUp Tasks, não há confusão, duplicação nem dúvidas do tipo “Qual versão estamos usando?”

💡 Dica profissional: você também pode usar as ferramentas de revisão integradas do ClickUp para anotar imagens, vídeos e PDFs e trabalhar neles de forma assíncrona. Basta anexar o recurso desejado em um comentário na tarefa correspondente do ClickUp. Abra o recurso e clique em “Adicionar comentário” no canto superior direito. Deixe comentários atribuídos clicando nos pontos desejados no recurso visual!

Anote arquivos multimídia, como imagens, vídeos e PDFs, para melhorar a colaboração usando o Proofing no ClickUp

Leia também: Dicas úteis para o WhatsApp

Traga consistência ao seu trabalho com os agentes de IA do ClickUp

À medida que seus projetos de imagens com IA crescem, aumenta também a necessidade de consistência. É aí que entram os Agentes Autopilot do ClickUp, oferecendo recursos premium para aprimorar seu fluxo de trabalho.

Crie agentes autopilot AI personalizados para lidar com fluxos de trabalho complexos em seu espaço de trabalho ClickUp

Esses agentes alimentados por IA operam dentro do seu espaço de trabalho, realizando ações inteligentes com base em gatilhos. 📌 Por exemplo:

Quando alguém carrega uma imagem gerada pelo Perplexity em uma tarefa, um Agente Autopilot pode marcar automaticamente a tarefa como “Pronta para revisão” e atribuí-la ao líder criativo

Depois que os membros da equipe deixam comentários em uma conversa, o agente pode resumir o feedback e registrá-lo como uma lista de verificação dentro da tarefa de imagem

Quando você cria um novo documento de prompt de arte com IA , ele pode ser vinculado automaticamente à pasta da campanha correspondente e compartilhado com colaboradores

👀 Curiosidade: a primeira imagem gerada por computador surgiu em 1963. Era um modelo simples de mão criado pelo pioneiro da computação gráfica Ivan Sutherland usando o Sketchpad, o antecessor das ferramentas de design modernas.

Armazene e reutilize seus prompts de IA usando o ClickUp Docs

Salve suas instruções de IA para reutilizar no ClickUp

Em vez de deixar ótimas sugestões de imagens desaparecerem no histórico do WhatsApp, salve-as em um documento compartilhado do ClickUp.

Salve, organize e compartilhe suas melhores sugestões de imagens ou briefings criativos com colaboração ao vivo com o ClickUp Docs

Por exemplo, se sua campanha usa um estilo visual consistente, como “ícones de design plano de equipes remotas trabalhando”, você pode criar uma biblioteca de prompts em torno disso para que sua equipe possa usar a qualquer momento.

Você pode até mesmo atribuir uma tarefa: “Atualize a imagem promocional do feriado usando o prompt do ano passado, mas com a marca deste ano.”

👀 Curiosidade: você também pode salvar (e reutilizar) prompts individuais ou privados para você mesmo diretamente no ClickUp Brain. Acesse Prompts salvos e clique em Adicionar prompt. Em seguida, digite suas instruções e torne-as privadas.

Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Midjourney para geração de imagens com IA

Perplexo? Não mais com o ClickUp

Criar conteúdo visual não precisa mais envolver alternar entre ferramentas de design, longas cadeias de e-mails ou ciclos de feedback lentos. Com a Perplexity AI no WhatsApp, você pode gerar imagens impressionantes apenas enviando uma mensagem.

Mas imagens incríveis são apenas o começo. O ClickUp transforma seus recursos visuais gerados por IA em resultados reais. Com recursos como ClickUp Brain, Quadros Brancos, Agentes de IA e Documentos, você pode centralizar suas solicitações, automatizar fluxos de trabalho e manter todos alinhados, desde a concepção até o lançamento.

Pronto para otimizar seu processo criativo, desde a ideia até a publicação? Inscreva-se agora no ClickUp!