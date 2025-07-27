Modelos gratuitos de inventário doméstico para organizar e proteger seus pertences

Experimente listar todos os carregadores, canecas e câmeras depois de um arrombamento, um cano estourado ou uma grande mudança — estressante é pouco para descrever.

As seguradoras não podem reembolsar o que você não pode provar, e cerca de 5 a 6% de todos os pedidos de indenização de seguros residenciais são totalmente negados, muitas vezes devido à falta de documentação adequada.

Um modelo de inventário doméstico sólido permite que você registre todos os detalhes antes que ocorra um desastre. Isso significa que uma lista de inventário bem elaborada pode ficar pronta para envio em minutos, em vez de meses. Esteja você em um estúdio ou em uma casa com seis quartos, o modelo de lista de inventário certo — Google Sheets, PDF ou aplicativo — facilita muito o controle dos seus bens pessoais.

Este guia explora por que é importante criar um inventário doméstico, o que incluir e onde encontrar modelos gratuitos, como o ClickUp (entre outros), para proteger seus pertences e sua tranquilidade.

👀 Você sabia? Os incêndios são responsáveis por quase um quarto de todas as despesas com sinistros de seguros nos EUA, representando 23% do total dos pagamentos.

O que são modelos de inventário doméstico?

Os modelos de inventário doméstico são listas de verificação ou planilhas prontas para uso que reúnem todos os objetos, como lâmpadas, laptops e lembranças, em um único arquivo organizado. Eles possuem colunas pré-definidas para cômodo, nome do item, número de série, data de compra, preço, garantia e fotos.

Mas, primeiro, o que é um modelo de inventário doméstico? É uma estrutura personalizável que você abre no Google Sheets, Excel, aplicativos de inventário para celular ou como um PDF preenchível. Digitalize um código de barras, adicione detalhes e insira fotos enquanto fórmulas integradas fazem os cálculos.

Chega de notas adesivas, fotos espalhadas ou cadernos pela metade.

Assim, ao usar um modelo de inventário doméstico, você pode:

Simplifique o registro e a avaliação de todos os itens em um só lugar

Classifique, filtre ou pesquise sua lista em segundos para obter respostas rápidas

Compartilhe um único arquivo com familiares, transportadores ou seguradoras

Comece um sistema abrangente criando um sistema de inventário que sincroniza recibos e garantias

Incorpore-os aos seus hábitos gerais de gestão doméstica para manter a clareza

Um modelo de inventário doméstico é ideal para proprietários, locatários e pessoas preocupadas com seguros que mantêm um registro de seus bens, sinistros ou mudanças.

O que torna um modelo de inventário doméstico bom?

Um bom modelo de inventário doméstico faz mais do que listar seus pertences — ele ajuda você a se manter organizado, preparado e pronto para registrar uma reclamação rapidamente. Procure por estes itens essenciais:

Estrutura por cômodo: Divida por sala de estar, cozinha, quartos, garagem e até mesmo o canto do porão

Campos detalhados para itens: Inclua marca, modelo, número de série, data de compra, preço e condição para cada item

Fotos ou vídeos: Adicione imagens ou um vídeo para fornecer às seguradoras provas visuais dos seus bens pessoais

Atualizações fáceis: Use uma planilha de inventário baseada na nuvem ou um formato flexível como o Google Sheets, que você pode editar ao longo do tempo

Layout adaptável: escolha um modelo adequado para eletrônicos, móveis, coleções e muito mais, pois nem todas as casas são iguais

Armazenamento fácil de fazer backup: Salve uma versão online e mantenha uma cópia impressa fora do local, em caso de incêndio, roubo ou falha técnica

12 modelos de inventário doméstico

Manter o controle de todos os objetos espalhados pela casa pode parecer impossível. Mas esses modelos de lista de inventário doméstico oferecem maneiras realmente simples e sem estresse de catalogar e proteger seus pertences.

1. Modelo de inventário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os níveis de estoque, remessas e pontos de reabastecimento com o modelo de inventário do ClickUp

O modelo de inventário ClickUp centraliza todos os seus pertences em um espaço de trabalho ativo, para que você sempre tenha um controle sobre eles. Ele também funciona como um ticker para acompanhar os níveis de estoque, o rastreamento de pedidos e as datas de envio de seus eletrodomésticos ou equipamentos de escritório doméstico.

Os campos personalizados também permitem que você registre detalhes do fornecedor, pontos de reabastecimento e custos unitários. As seis visualizações integradas ajudam a filtrar os dados por item, localização ou status do pedido.

Use este modelo para:

Mantenha registros detalhados de informações de compra, contatos de fornecedores e custos, tudo em um só lugar

Configure as automações do ClickUp para receber lembretes sobre suprimentos em falta e necessidades de reabastecimento

Colabore facilmente compartilhando atualizações de inventário em tempo real através do ClickUp Docs integrado

Simplifique a gestão de eletrodomésticos, equipamentos de escritório e outros pertences sem ter de lidar com vários ficheiros

🎯 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, gerentes de armazéns e usuários de escritórios domésticos que procuram uma maneira simples, mas poderosa, de reduzir erros no controle de inventário.

2. Modelo de gerenciamento de inventário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os movimentos de estoque, disponibilidade e alterações de custo com o modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Esteja você se preparando para uma mudança, preenchendo documentos de seguro ou apenas tentando manter o controle sobre o que possui, o modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp organiza seus pertences, sem pastas ou planilhas espalhadas.

Ele organiza seus itens em uma única pasta, onde status personalizados podem sinalizar itens como em estoque, retirados ou pendentes de revisão. Automações integradas enviam lembretes de estoque baixo para que você nunca fique sem itens essenciais e possa atualizar registros no desktop ou no celular. Combine a visualização “Valor” com o guia do ClickUp para um planejamento de inventário mais inteligente e decida exatamente quando reabastecer.

Este modelo permite que você:

Registre alterações de custo e condições com campos personalizados para avaliações precisas do seguro

Visualize seu inventário em tabelas, listas, linhas do tempo e visualizações de valor para identificar lacunas rapidamente

Automatize lembretes de reabastecimento e análises de tendências para prever necessidades futuras

Colabore em atualizações a partir do computador ou celular para uma gestão doméstica perfeita

🎯 Ideal para: Proprietários, locatários e pessoas preocupadas com seguros que desejam visibilidade em tempo real e controle proativo do inventário

Enquanto isso, confira este vídeo sobre como criar e gerenciar status personalizados:

3. Modelo de relatório de inventário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gere insights de inventário em tempo real com tabelas de cálculo automático, gráficos e fluxos de trabalho de aprovação usando o modelo de relatório de inventário do ClickUp

O modelo de relatório de inventário do ClickUp facilita para proprietários e locatários transformarem os dados dos itens de suas casas em relatórios profissionais para reclamações de seguro ou listas de verificação para mudanças.

Você pode atualizar as contagens com campos sem código e orientar cada relatório pelas etapas de rascunho, revisão e publicação sem precisar alternar entre aplicativos separados. Este modelo mantém seus bens documentados, compartilháveis e prontos sempre que você precisar de provas ou esclarecimentos.

Você também pode acompanhar facilmente as principais métricas de inventário, simplificando o monitoramento de tendências e a identificação de problemas antes que eles se tornem graves.

Obtenha este modelo para:

Crie relatórios de avaliação com cálculos em tempo real, sem necessidade de fórmulas manuais

Monitore mudanças nos padrões de inventário para se preparar para seguros ou mudanças futuras

Anexe recibos ou fotos diretamente no relatório para comprovação instantânea

Compartilhe resumos elegantes e prontos para as partes interessadas com seguradoras ou familiares

Programe auditorias recorrentes para manter um registro atualizado do inventário

🎯 Ideal para: Proprietários e locatários preocupados com seguros que precisam de relatórios profissionais e fáceis de compartilhar para reclamações e mudanças.

🧠 Curiosidade: os antigos mesopotâmios (por volta de 3000 a.C.) usavam fichas de argila para controlar bens e gado, o que é considerado uma das primeiras formas de controle de inventário.

4. Modelo de lista de verificação para mudanças da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize todas as tarefas da mudança com listas de verificação por fases, visualizações em quadro e cronograma e lembretes inteligentes usando o modelo de lista de verificação para mudanças do ClickUp

O modelo de lista de verificação para mudanças da ClickUp transforma o caos de uma mudança em um plano claro e passo a passo para proprietários e locatários. Ele ajuda você a organizar a embalagem, a transferência de serviços públicos e as verificações finais.

Em um espaço de trabalho ao vivo, você encontrará fases pré-definidas, desde a preparação antes da mudança até a instalação, cada uma com tarefas práticas e prazos. Anexe fotos de itens frágeis, atribua responsabilidades à família ou aos profissionais da mudança e defina lembretes para mudanças de endereço.

Com as visualizações Quadro, Lista e Linha do tempo, você verá todos os prazos de um só olhar e evitará caixas esquecidas ou tarefas esquecidas.

Este modelo permite que você:

Mapeie as tarefas em fases, como Pré-mudança, Dia da mudança e Instalação, para um cronograma perfeito

Atribua zonas de embalagem e responsabilidades aos membros da equipe ou da família

Anexe fotos dos itens e notas de manuseio especial para pertences frágeis

Automatize lembretes para transferências de serviços públicos, encaminhamento de correspondência e depósitos de segurança

🎯 Ideal para: Locatários e proprietários que precisam de um roteiro confiável e compatível com dispositivos móveis para organizar cada etapa da mudança.

5. Modelo de reforma residencial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene todos os detalhes da reforma em um espaço de trabalho compartilhado com o modelo ClickUp Home Renovation

O modelo ClickUp Home Renovation reúne todos os aspectos da sua reforma em um único espaço de trabalho dinâmico, facilitando o planejamento, o orçamento e o acompanhamento do progresso em tempo real.

Você pode definir metas para o projeto, dividi-las em tarefas com estimativas de custo e atribuir responsabilidades a prestadores de serviços ou familiares. As visualizações interativas de cronograma e tarefas permitem alternar entre uma visão geral e listas detalhadas, para que nada passe despercebido.

Use este modelo para:

Descreva fases como demolição, estruturação e acabamento com cronogramas claros e dependências

Atribua tarefas e acompanhe os custos de mão de obra e materiais com campos personalizados

Alterne entre as visualizações Gantt, Quadro e Lista para equilibrar agendas gerais e tarefas diárias

Colabore em notas, fotos e aprovações com empreiteiros usando o Docs integrado

Monitore o orçamento em relação aos gastos reais para evitar surpresas desagradáveis

🎯 Ideal para: proprietários que fazem reformas por conta própria e empreiteiros que precisam de um fluxo de trabalho de renovação centralizado e transparente.

6. Modelo de ordem de compra e inventário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Envie pedidos, monitore entregas e automatize alertas de estoque baixo para itens domésticos de alto valor usando o modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Para proprietários e locatários que gerenciam itens de alto valor, o modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp mantém eletrodomésticos, aparelhos e equipamentos organizados, desde a compra até a entrega.

Fique por dentro de todos os pedidos gerenciando solicitações de compra e estoque atual em uma pasta ativa. Envie novos pedidos, registre detalhes do fornecedor e acompanhe datas de entrega, juntamente com os níveis de estoque em tempo real. Alertas automáticos sinalizam itens com estoque baixo, enquanto os status personalizados movem cada pedido de “Enviado” para “Em trânsito” e “Entregue” sem suposições.

Este modelo permite que você:

Registre e priorize pedidos de compra de itens domésticos caros

Compare pedidos pendentes com o inventário disponível para evitar compras em excesso

Acompanhe os detalhes dos fornecedores, datas de entrega previstas e status de pagamento

Automatize alertas de estoque baixo para eletrodomésticos e equipamentos de escritório

🎯 Ideal para: Proprietários, locatários e senhorios que precisam de um acompanhamento preciso de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e equipamentos de escritório de alto valor.

7. Modelo de inventário de material de escritório ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre a quantidade de suprimentos, acione lembretes automáticos de reabastecimento e categorize por departamento ou projeto com o modelo de inventário de materiais de escritório do ClickUp

Imagine precisar imprimir um documento importante... e perceber que está sem papel, de novo. O modelo de inventário de materiais de escritório do ClickUp ajuda a manter os escritórios domésticos e as áreas de estudo da família abastecidos, sem corridas de última hora.

Em uma única lista, você registrará quantidades de itens como papel para impressora, cadernos e canetas, e definirá limites mínimos de estoque que acionarão lembretes automáticos. Os campos personalizados permitem que você anote quem solicitou cada item e sua localização, enquanto várias visualizações facilitam a identificação dos cômodos ou mesas que precisam ser reabastecidos.

Além disso, garante que você nunca fique sem canetas, papel para impressora ou pastas, itens essenciais para trabalhar em casa, quando você mais precisa deles.

Use este modelo para:

Acompanhe os níveis de estoque e receba alertas automáticos de estoque baixo para evitar interrupções durante o trabalho ou os estudos

Categorize os itens por escritório doméstico, sala de aula ou projeto para facilitar a pesquisa e a organização

Alterne entre as visualizações Tabela, Quadro e Calendário para planejar compras de acordo com sua agenda

Atribua tarefas de reabastecimento e compartilhe atualizações em tempo real através do ClickUp Docs para visibilidade da equipe

🎯 Ideal para: Famílias e profissionais remotos que precisam de um sistema proativo para manter o escritório em casa e os materiais escolares abastecidos, sem caos de última hora.

👀 Você sabia? Apenas 47% dos proprietários preparam um inventário doméstico antes de registrar uma reclamação.

8. Modelo de inventário doméstico em Excel da Vertex42

via Vertex42

Precisa de um layout de Excel eficiente e simples para catalogar todos os seus itens domésticos? O Modelo de Lista de Inventário Doméstico do Excel da Vertex42 é um modelo simples, onde você pode adicionar informações sobre tudo, desde móveis até eletrônicos, em um único arquivo.

Este modelo oferece colunas pré-formatadas para descrições, números de série, datas de compra e custos, além de categorias de exemplo para você começar rapidamente. Este modelo permite que você:

Registre os detalhes e valores dos itens em um formato de planilha familiar para facilitar a inserção de dados

Classifique e filtre os bens por cômodo ou categoria para localizar itens instantaneamente

Incorpore fotografias junto com as entradas para fornecer uma prova clara de propriedade

Personalize colunas para datas de garantia ou custos de substituição de acordo com suas necessidades de acompanhamento

🎯 Ideal para: Proprietários que procuram uma solução simples, baseada em planilhas, para proteger seus bens e agilizar os pedidos de indenização do seguro.

O ClickUp é extremamente flexível. Posso usar “tarefas” ou itens para qualquer número de coisas: itens de ação, projetos, eventos inteiros (com subtarefas como itens de ação), contatos, documentos e recursos, objetos físicos/inventário, artigos, recortes da web e tudo o mais que eu precisar. Não só as tarefas podem ser qualquer coisa que você precisar, como também você pode visualizá-las da maneira que quiser. A capacidade de alternar entre a visualização de um conjunto de tarefas/itens como lista, quadro ou calendário aumenta a capacidade do sistema de ser uma plataforma multiuso para gerenciamento de projetos e recursos.

9. Modelo de inventário doméstico em Excel da Spreadsheet123

via Spreadsheet123

Nem todas as casas precisam de softwares sofisticados — às vezes, uma planilha simples é tudo o que você precisa. Por exemplo, a Planilha de Inventário Doméstico da Spreadsheet123 é uma opção prática para quem deseja apenas registrar seus pertences em um arquivo Excel organizado.

Adicione números de série, datas de compra, condições e até fotos. Se você está se preparando para uma mudança ou apenas tentando lembrar de onde veio aquele liquidificador, este modelo é fácil de usar e surpreendentemente útil.

Use este modelo para:

Insira, armazene e atualize detalhes de itens em um layout do Excel

Classifique e filtre seus bens por cômodo, categoria ou valor para uma pesquisa rápida

Incorpore fotos ao lado das entradas para capturar provas visuais de propriedade

Personalize colunas para garantias, custos de substituição ou números de série

🎯 Ideal para: Proprietários, senhorios e pequenos gestores imobiliários que precisam de uma ferramenta offline simples para catalogar bens para fins de seguro ou preparação de mudanças.

10. Modelo de inventário doméstico em planilha da Coefficient

via Coefficient

O Modelo de inventário doméstico em planilha da Coefficient oferece uma planilha compatível com a nuvem que transforma listas caóticas de bens em um sistema organizado de gerenciamento de recursos.

Disponíveis nos formatos Excel e Google Sheets, eles estruturam campos de dados para nomes de itens, modelos, números de série, detalhes de compra e valores estimados. Com cálculos automáticos e gráficos integrados, você obtém uma visão clara do que possui e do valor dos seus bens.

Obtenha este modelo para:

Calcule instantaneamente o valor dos itens e o valor total da sua casa

Sincronize atualizações entre downloads do Excel e do Google Sheets de forma integrada

Visualize a distribuição dos bens por cômodo ou categoria em gráficos

Acompanhe números de série, datas de compra e expirações de garantia

Compartilhe planilhas em tempo real com seguradoras ou familiares para obter suporte rápido em caso de sinistros

🎯 Ideal para: Proprietários, locatários e pessoas preocupadas com seguros que precisam de um acompanhamento preciso e compatível com a nuvem para agilizar reclamações e mudanças.

11. Modelo de lista de verificação de inventário doméstico em PDF da Budget Insurance

via Budget Insurance

Precisa de um guia imprimível, quarto por quarto, para registrar todos os seus bens? A Lista de verificação de inventário doméstico em PDF da Budget Insurance pode ser exatamente o que você precisa.

De aparelhos eletrônicos de última geração a ferramentas de jardim, tudo fica em um documento fácil de usar. Colunas calculadas automaticamente lidam com a contagem de itens e valores totais, enquanto campos integrados permitem registrar as fontes de compra usando modelos de lista de fornecedores. Você também pode anexar recibos e fotos diretamente, tornando seu inventário completo e pronto para a seguradora.

Este modelo permite que você:

Registre itens com contagens e calcule automaticamente os valores totais

Anexe recibos e imagens para comprovar claramente a propriedade

Registre as fontes de compra usando modelos integrados de lista de fornecedores

Mantenha uma lista de verificação estruturada, sala por sala, para uma documentação rápida

Prepare um inventário pronto para reclamações sem ferramentas digitais

🎯 Ideal para: Proprietários e locatários que preferem uma lista de verificação simples, offline e imprimível para preparar inventários completos e prontos para reclamações.

👀 Você sabia? Profissionais da área de seguros afirmam que o processo de sinistros é até 100% mais rápido quando os clientes já têm um inventário completo pronto.

12. Modelo de inventário doméstico em planilha da Superjoin

via Superjoin

O Modelo de inventário doméstico em planilha da Superjoin usa padrões baseados em IA para simplificar seu acompanhamento. Ele transforma qualquer planilha em um poderoso software de otimização de inventário para uso doméstico.

À medida que você registra os itens, ele sugere categorias, valores e condições para que você evite adivinhações manuais. A incorporação de fotos e campos personalizados capturam números de série, datas de compra e expirações de garantia em uma interface amigável que funciona em todos os dispositivos sem instalações volumosas.

Use este modelo para

Aproveite as sugestões da IA para categorizar e avaliar itens com precisão

Incorpore fotos e notas para comprovar instantaneamente a propriedade

Acompanhe números de série, datas de compra e detalhes da garantia sem esforço

Sincronize atualizações entre dispositivos para acessar o inventário em tempo real

🎯 Ideal para: Proprietários, locatários e pessoas preocupadas com seguros que desejam uma planilha inteligente com tecnologia de IA para proteger seus bens valiosos.

Proteja sua casa e sua tranquilidade com o ClickUp

Gerenciar seu inventário não precisa ser um incômodo ou uma confusão de planilhas e notas adesivas. O ClickUp facilita manter tudo conectado — níveis de estoque, pedidos de compra, alertas de reabastecimento e tarefas relacionadas — tudo em um só lugar.

Chega de alternar entre aplicativos ou se preocupar em perder algo importante. Com visualizações personalizáveis e automações, você está sempre por dentro do que está em estoque e do que precisa de atenção.

Claro, existem muitos modelos disponíveis. Mas o ClickUp oferece muito mais do que apenas uma lista — é um sistema completo para otimizar seu inventário e fluxos de trabalho relacionados.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e comece já!