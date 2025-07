os 10 melhores softwares de rastreamento de cobranças em 2025

Procurando o melhor software de rastreamento de cobranças?

Esteja você coletando itens físicos, como inventário, artefatos ou memorabilia pessoal, ou reunindo dados por meio de formulários e pesquisas, a ferramenta certa pode ajudá-lo a se manter organizado, preciso e eficiente.

Neste blog, reunimos as melhores ferramentas para rastrear coleções tangíveis e dados digitais. Desde a catalogação de objetos até o gerenciamento de envios de formulários e a sincronização de tudo em um só lugar, essas soluções foram criadas para analistas de dados, colecionadores e pesquisadores que precisam de mais do que apenas planilhas.

🔎 Você sabia? O Museu Britânico gerencia mais de 8 milhões de objetos e usa um sistema de catalogação digital personalizado para rastrear a proveniência, a condição e o histórico de exposições ao longo dos séculos.

Os melhores softwares de rastreamento de cobranças em resumo

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Rastreamento eficiente de coleta de dados Formulários ClickUp, fluxos de trabalho personalizados, painéis, colaboração em tempo real, automação de tarefas, resumos de IA com ClickUp Brain Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Sortly Gerenciamento de estoque para pequenas empresas Leitura de códigos de barras, atualizações de estoque em tempo real, sincronização móvel, upload de fotos Os planos pagos começam em US$ 49 Kolekto Gerenciamento e venda da sua cobrança Campos personalizados, acesso ao mercado, exportação para Excel, marcação de itens Planos pagos a partir de US$ 7/mês CatalogIt Criação de um catálogo detalhado de produtos Captura de fotos pelo celular, acesso para vários usuários, sistema em nuvem, integrações com exibição na web Gratuito; planos pagos a partir de US$ 14 iCollect Everything Colecionáveis pessoais Leitura de código de barras, campos personalizáveis, sincronização de dispositivos, backup/exportação Os planos pagos começam em US$ 30 Tellico Gerenciamento gratuito de cobranças Modelos para livros/jogos/selos, obtenção automática de dados, editor de registros flexível Gratuito PastPerfect Vinculando áudio a artefatos Catalogação de objetos, anexação de áudio/foto, gerenciamento de contatos, rastreamento de doadores Os planos pagos começam em US$ 745 Arquivo de obras de arte Exposições online e histórico de ativos Relatórios de manutenção, vitrines online, códigos QR, ferramentas financeiras Os planos pagos começam em US$ 34 Argus Gerenciamento de coleções físicas e digitais Curadoria de multimídia, relatórios de engajamento, modelos personalizados, automação Preços personalizados S-Museum Gerenciamento de coleções de museus baseado na web Conformidade com o SPECTRUM, suporte multilíngue, terminologia estruturada, fluxos de trabalho em equipe Preços personalizados

📊 Pesquisa mostra: 96% dos pesquisadores querem que a IA cuide das tarefas de higienização de dados para eles.

Os 10 melhores softwares de rastreamento de cobranças

Vamos encontrar uma ferramenta de coleta compatível com suas necessidades de trabalho.

1. ClickUp (Melhor para rastreamento eficiente de coleta de dados)

Adicione lógica condicional ao seu questionário de múltipla escolha no ClickUp Forms

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, se destaca como o melhor software de coleta de dados, centralizando todas as etapas do seu processo de coleta — coleta, organização, rastreamento e colaboração — em um fluxo de trabalho contínuo com tecnologia de IA.

No centro dos recursos de coleta de dados do ClickUp estão os Formulários ClickUp, que permitem capturar informações de qualquer fonte e transformar instantaneamente os envios em tarefas acionáveis. Esteja você realizando pesquisas, coletando feedback ou gerenciando solicitações, os Formulários ClickUp garantem que seus dados fluam diretamente para o seu espaço de trabalho, sem necessidade de entrada manual.

Configure regras para atribuir, atualizar ou mover tarefas automaticamente com base nos seus dados com o ClickUp Automations

Mas coletar dados é apenas o começo. O ClickUp Tasks permite que você personalize cada etapa do seu processo, desde a recepção até a revisão e conclusão. Personalize tarefas com campos personalizados para capturar exatamente as informações de que você precisa. Com o ClickUp Automations, você pode definir regras para atribuir, atualizar ou mover tarefas automaticamente com base nos seus dados, economizando tempo e reduzindo erros manuais.

Assista a este vídeo para saber mais sobre o ClickUp Automations👇

Com o ClickUp Views, você pode visualizar e organizar os dados coletados da maneira que for melhor para você — seja uma visualização em tabela para gerenciamento no estilo planilha, visualização em quadro para fluxos de trabalho Kanban ou visualização em calendário para acompanhamento de cronogramas.

Todos os dados coletados são armazenados em um único local com armazenamento centralizado, facilitando a localização, o compartilhamento e a proteção das informações. Anexe arquivos, adicione comentários e vincule tarefas relacionadas para que nada seja esquecido.

Organize tarefas em várias visualizações, como Lista e Calendário, com o ClickUp Views

Para dar sentido aos seus dados, os painéis do ClickUp oferecem visualizações poderosas — tabelas, gráficos e widgets — que transformam informações brutas em insights acionáveis. Monitore tendências, acompanhe o progresso e compartilhe relatórios com as partes interessadas com apenas alguns cliques.

Você pode pedir ao ClickUp Brain, a IA do ClickUp, para analisar os envios de formulários e gerar um resumo da opinião dos clientes.

Veja um exemplo do ClickUp Brain em ação 👇

Melhores recursos do ClickUp

Capture informações de qualquer fonte com os formulários ClickUp

Crie fluxos de trabalho personalizáveis para automatizar seu processo de coleta

Armazene todos os seus dados com segurança em um armazenamento centralizado

Visualize e analise dados usando os painéis do ClickUp

Automatize ações repetitivas com o ClickUp Automations

Organize e gerencie coleções com campos personalizados para rastreamento de dados sob medida

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem se sentir sobrecarregados devido à variedade de recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Chrissie Boyle, gerente sênior de campanhas da Penske Media Corporation, afirma:

Agora temos um fluxo de trabalho estabelecido, temos formulários que você deve enviar se precisar de algo, para que possamos gerenciar melhor nossa largura de banda diariamente, e isso eliminou muitas suposições de outros departamentos. Se você precisar, está no ClickUp, e está extremamente bem organizado, para que você também não tenha dificuldade em encontrar o que procura.

2. Sortly (ideal para gerenciamento de inventário)

via Sortly

Se você é proprietário de uma pequena empresa e tem dificuldade para controlar seus níveis de estoque, experimente o Sortly. Com uma rápida leitura do código de barras, você pode atualizar os níveis de estoque instantaneamente.

O aplicativo também organiza os itens em pastas por localização e tipo, facilitando a localização dos suprimentos. E se você estiver com pouco estoque, um alerta de estoque baixo será exibido, solicitando que você faça um novo pedido antes que os itens acabem.

Principais recursos do Sortly

Gere um relatório em tempo real para analisar tendências de uso e orçamento para o próximo trimestre

Sincronize as atualizações mais recentes de dispositivos móveis para diferentes locais

Carregue fotos em alta resolução para rastrear cada item visualmente

Limitações do Sortly

O site mostra números errados se vários usuários estiverem atualizando-o simultaneamente

As opções de categorias são limitadas para empresas em evolução

Seu código QR Sortly pode ficar corrompido

Preços do Sortly

Avançado: US$ 49/mês por usuário

Ultra: US$ 149/mês por usuário

Premium: US$ 299/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações da Sortly

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sortly?

*Um revisor da Capterra afirma:

Acho que está muito bem organizado. Gosto de poder conectar nosso leitor de código de barras e escanear nossos produtos. Usamos o nosso exclusivamente para controlar o que há em nosso estoque e garantir que temos aquela peça específica quando precisamos, em vez de esperar um dia para recebê-la. Gosto de poder ter em quantos dispositivos eu precisar!

3. Kolekto (Ideal para gerenciar e vender sua coleção)

via Kolekto

Como um colecionador apaixonado, gerencie sua coleção crescente com o Kolekto. Com apenas alguns toques, você pode adicionar uma nova categoria e atributos personalizados para adaptar o inventário às suas necessidades. Usando a câmera do seu celular, tire fotos de alta qualidade e vincule-as instantaneamente a cada item.

Melhores recursos do Kolekto

Exporte toda a coleta para um arquivo Excel para facilitar o backup e a análise

Navegue pelo Marketplace dedicado da Kolekto e conecte-se com coletores com ideias semelhantes em todo o mundo

Faça uma varredura rápida de uma etiqueta de ativo para obter registros detalhados e organizar seu espaço

Limitações do Kolekto

A Kolekto oferece uma assinatura mensal ou anual, o que pode não ser ideal para quem procura vários níveis de preços

Não possui análises avançadas integradas para acompanhar tendências ou avaliações ao longo do tempo

Encontrar compradores ou vendedores para itens colecionáveis de nicho ainda pode exigir plataformas externas

Preços do Kolekto

Plano mensal: US$ 7,54/mês por usuário

Aplicativo móvel: US$ 9,43/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Kolekto

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📮 ClickUp Insight: 74% dos funcionários usam duas ou mais ferramentas apenas para encontrar as informações de que precisam, alternando entre e-mails, chats, notas, ferramentas de gerenciamento de projetos e documentação. Essa constante mudança de contexto desperdiça tempo e diminui a produtividade. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp unifica todo o seu trabalho — e-mails, bate-papos, documentos, tarefas e notas — em um único espaço de trabalho pesquisável, para que tudo esteja exatamente onde você precisa.

4. CatalogIt (ideal para criar um catálogo de produtos)

via CatalogIt

Com o CatalogIt, você abre o aplicativo, captura um item com a câmera do seu celular e cria instantaneamente uma entrada detalhada. Por exemplo, você pode fotografar um vaso antigo e adicionar sua descrição, contexto histórico e atualizações de condição — tudo a partir de uma única interface.

Seja para preservar o histórico ou gerenciar o inventário diário, o CatalogIt mantém todos os detalhes ao seu alcance.

Principais recursos do CatalogIt

Gerencie coleções com vários usuários em museus, arquivos e instituições

Use o CatalogIt HUB ou integrações API para exibir coleções em seu site ou plataformas públicas

Visualize ou edite informações de qualquer lugar usando o sistema em nuvem

Limitações do CatalogIt

O CatalogIt pode travar ao gerar relatórios

A função Filtro de propriedades de pesquisa é complicada de usar

Preços do CatalogIt

Gratuito para sempre

Museu: US$ 54/mês por usuário

Pessoal: US$ 14,99/mês por usuário

Organização: US$ 54/mês por usuário

Conservator: US$ 54/mês por usuário

API, plugin para WordPress e integração com iframe: US$ 35/mês por usuário

Avaliações e comentários do CatalogIt

G2: 4,9/5 (20 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CatalogIt?

Uma avaliação da G2 diz:

O sistema baseado em nuvem nos permite visualizar/editar de qualquer lugar em qualquer sistema operacional. O aplicativo é fácil de usar e o banco de dados é robusto. A publicação externa permite que nossa coleta seja acessível ao público, com atualizações de dados exibidas instantaneamente, sem a necessidade de “republicar”. O atendimento ao cliente tem sido fantástico.

🧠 Curiosidade: A pesquisa sobre gamificação é um dos métodos mais utilizados em pesquisas de mercado.

5. iCollect Everything (Ideal para coleções pessoais)

via iCollect Everything

Você inicia o iCollect Everything, pronto para organizar sua coleção em constante crescimento. Como você vai proceder? Com uma rápida leitura do código de barras, catalogue instantaneamente um novo item — uma revista em quadrinhos rara, um vinil vintage ou um boneco de ação valioso.

Em seguida, use campos personalizáveis para adicionar notas pessoais, detalhes de compra e valores estimados. É simples assim!

principais recursos do iCollect Everything

Acesse e atualize sua coleta pelo iPhone, aplicativo Android, Mac, Windows ou pela web

Pesquise facilmente entre centenas de entradas para evitar duplicatas acidentais

Mantenha sua coleta segura com opções fáceis de exportação e backup de dados

limitações do iCollect Everything

Para adicionar itens ilimitados ao aplicativo, você precisa fazer uma compra única para uso vitalício

Para usar o aplicativo para desktop, você precisa adquirir o plano completo do aplicativo móvel

Não oferece um mercado forte para compra, venda ou troca de itens colecionáveis

preços do iCollect Everything

Compre o aplicativo móvel com acesso ilimitado: $59,99

Cada item colecionável é ilimitado: US$ 29,99

Aplicativo para desktop: US$ 49/ano por usuário

avaliações e comentários do iCollect Everything

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o aplicativo iCollect Everything?

Um usuário do Reddit diz :

Comecei a usar há algumas semanas. Gosto muito. É uma ótima maneira de ter toda a sua coleção no bolso. Vale a pena conferir. Custa US$ 30 se você adicionar mais de 30 filmes, mas para mim vale a pena.

6. Tellico (Melhor para gerenciamento gratuito de coleta)

via Tellico

Você pode escolher entre modelos pré-criados para livros, videogames e selos no Tellico ou criar seu próprio catálogo personalizado. Com a obtenção automática de dados, os detalhes podem ser extraídos de várias fontes, reduzindo a entrada manual.

O editor de entrada flexível permite ajustar registros e suporta vários formatos, como texto, caixas de seleção e imagens.

Melhores recursos do Tellico

Pesquise várias bases de dados online para recuperar detalhes rapidamente, sem necessidade de introdução manual

Compartilhe e faça backup da sua coleção com opções de exportação como BibTeX, CSV e HTML

Organize sua coleção por qualquer campo, como gênero, autor ou ano

Limitações do Tellico

Compatibilidade limitada com outras plataformas de gerenciamento de cobranças

Ao contrário dos aplicativos baseados em nuvem, as atualizações e os backups dependem do gerenciamento do usuário

Preços do Tellico

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Tellico

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

7. PastPerfect (ideal para vincular descrições em áudio a artefatos)

via PastPerfect

Inicie o PastPerfect e acesse o Catálogo de Objetos para inserir informações detalhadas, como ID do objeto, proveniência e condição. A Atualização Multimídia permite anexar imagens de alta resolução e vincular descrições em áudio ao registro do artefato.

Para manter as relações com os clientes organizadas, acesse a seção Gerenciamento de contatos, atualize os perfis dos doadores e acompanhe as contribuições recentes. Você também pode criar modelos de arrecadação de fundos para configurar campanhas em minutos.

Melhores recursos do PastPerfect

Acesse ferramentas de gerenciamento de doadores e membros dentro do software de CRM

Prepare-se para uma exposição gerando relatórios personalizados com detalhes dos artefatos e locais de exibição

Use a impressão e a digitalização de códigos de barras para um rastreamento e gerenciamento eficiente do estoque

Limitações do PastPerfect

Os usuários podem encontrar desafios ao personalizar campos ou módulos para atender aos requisitos institucionais exclusivos

Os novos usuários podem achar o sistema complexo, exigindo um tempo significativo para se tornarem proficientes

Podem surgir custos adicionais e complexidades ao integrar coleções online ou exposições virtuais

Preços do PastPerfect

Pacote inicial: US$ 745

Pacote completo: US$ 870

Pacote XL: US$ 1245

Pacote 2XL: US$ 2.245

Avaliações e comentários sobre o PastPerfect

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o PastPerfect?

Um usuário da Capterra diz:

O PastPerfect nos permite manter um registro de todos os artefatos em nossas coleções, bem como ter um banco de dados pesquisável para ajudar os pesquisadores a localizar itens de que possam precisar.

8. Artwork Archive (ideal para criar uma exposição online)

via Artwork Archive

Documente seu artefato recém-adquirido no Artwork Archive. Ao acompanhar seu histórico de restauração nos relatórios de manutenção, você pode garantir sua longevidade.

Se não tiver certeza sobre a obra, use o recurso Salas Privadas para compartilhar com segurança os detalhes da obra com os membros do conselho antes de sua divulgação pública. Depois de fazer isso, gere um código QR para a obra, permitindo que os visitantes acessem seu arquivo digital com uma rápida digitalização.

Principais recursos do Artwork Archive

Acesse o catálogo central e insira detalhes como o artista, a proveniência e a avaliação para obter uma visão geral detalhada

Solicite pagamentos de forma profissional com faturas, finanças e relatórios de vendas bem gerenciados

Mantenha registros históricos, detalhes de compras e organize as finanças com ferramentas integradas

Crie uma vitrine online com a Ferramenta de Exposição, com entrevistas com artistas e contexto histórico

Limitações do Artwork Archive

Embora acompanhe as vendas, não possui integrações avançadas com o mercado

Recursos avançados exigem tempo para serem dominados

Preços do Artwork Archive

Padrão para organizações: US$ 34/mês por usuário

Organizações Plus: US$ 69/mês por usuário

Organizações empresariais: US$ 162/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Artwork Archive

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,9/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Artwork Archive?

Uma avaliação da Capterra diz :

Acho-o muito útil não só para documentar obras de arte, mas também para arquivar documentos publicados.

🧠 Curiosidade: os seres humanos não são os únicos colecionadores. Os pássaros australianos bowerbirds são famosos por reunir objetos coloridos (como bagas, conchas e até tampas de garrafas) para decorar seus ninhos e atrair parceiros. Rastrear suas “coleções” ajudou os cientistas a entender como as exibições estéticas podem evoluir na natureza.

9. Argus (ideal para lidar com ativos físicos e digitais)

via Argus

Catalogue, digitalize e compartilhe suas coleções usando o Argus, um sistema de gerenciamento de coleções (CMS). Seu banco de dados personalizável permite que os curadores rastreiem facilmente acessos, empréstimos e localizações de itens, enquanto vinculam multimídia relacionada para uma narrativa significativa.

As instituições podem organizar exposições online através do portal público interativo, permitindo aos visitantes explorar as coleções com opções avançadas de pesquisa e filtragem.

Principais recursos do Argus

Melhore a experiência dos visitantes com imagens de alta resolução, vídeos, objetos relacionados e documentação rica em metadados

Acompanhe o envolvimento dos usuários, demonstre o impacto às partes interessadas e gere relatórios personalizados

Reduza tarefas repetitivas, como entrada de dados e atualizações de inventário, com fluxos de trabalho automatizados

Limitações do Argus

A funcionalidade durante a criação de novos modelos não é consistente

Este software de coleta de dados para dispositivos móveis pode parecer um pouco complicado

Grandes volumes de dados podem dificultar a entrada de dados

Preços do Argus

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Argus

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. S-Museum (ideal para gerenciamento baseado na web)

Com fluxos de trabalho avançados, colaboração entre vários usuários e interoperabilidade, o S-Museum ajuda museus a catalogar, gerenciar e compartilhar suas coleções físicas e digitais.

Sua conformidade com o SPECTRUM garante o cumprimento das normas internacionais para museus, enquanto a importação/exportação de dados integrada permite fluxos de trabalho personalizados. Assim, os formulários em papel podem ser inseridos manualmente no sistema.

Principais recursos do S-Museum

Mantenha registros precisos e acessíveis globalmente com suporte multilíngue e terminologia estruturada

Atribua acesso baseado em funções aos membros da equipe, garantindo fluxos de trabalho seguros e eficientes

Lide com acessos, inventário, catalogação e conservação com um sistema intuitivo e centralizado

Limitações do S-Museum

Embora flexível, a personalização profunda pode exigir desenvolvimento adicional

A implantação em várias instituições pode exigir uma configuração extensa

Preços do S-Museum

Preços personalizados

Avaliações e comentários do S-Museum

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

📊 Pesquisas mostram: Dados limpos e estruturados podem melhorar a velocidade da tomada de decisões. Uma ferramenta de rastreamento ajuda você a chegar lá, sem o caos das planilhas.

O que você deve procurar em um software de rastreamento de cobranças?

Escolher o software de rastreamento de coleta certo pode fazer a diferença no seu fluxo de trabalho. Os melhores aplicativos de coleta de dados facilitam a coleta de informações com recursos como gerenciamento de inventário, integrações, segurança e análises em tempo real. Eles garantem que seus dados permaneçam precisos, organizados e facilmente acessíveis.

Veja o que você deve procurar ao escolher a solução perfeita:

Design otimizado para dispositivos móveis: Compatível com um aplicativo para dispositivos móveis para coletar dados mesmo quando você estiver em trânsito

Personalização: Inclui diferentes Inclui diferentes métodos de coleta de dados com diversos tipos de perguntas para se adequar ao seu processo de pesquisa

Rico em integrações: Conecta-se às suas ferramentas existentes Conecta-se às suas ferramentas existentes de análise de dados , visualização e relatórios para fluxos de trabalho menos complexos

Interface intuitiva: Apresenta um software com uma interface intuitiva e fácil de aprender, minimizando a curva de aprendizagem para todos os pesquisadores

Sincronização em tempo real: Fornece acesso imediato aos dados coletados e os sincroniza com um servidor central para análise rápida

💡 Dica profissional: antes de escolher uma ferramenta, liste todos os formatos de dados com os quais você trabalha regularmente e, em seguida, escolha o software que oferece importação/exportação perfeita, sem correções manuais.

Colete e gerencie seus dados de maneira inteligente

A coleta precisa de dados é a base para uma tomada de decisão informada. Sem ela, erros, inconsistências e informações desatualizadas podem levar a artefatos perdidos, escolhas ruins e oportunidades de crescimento perdidas.

Com o ClickUp, você pode otimizar e simplificar todo o processo. Formulários personalizáveis garantem a coleta estruturada de dados, a colaboração em tempo real mantém sua equipe alinhada, a automação elimina tarefas manuais e ferramentas poderosas de relatórios fornecem os insights de que você precisa — tudo em um sistema centralizado.

É hora de dizer adeus às planilhas espalhadas e aos erros manuais. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo!