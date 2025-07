as 10 melhores alternativas ao Alchemer para pesquisas e coleta de dados

Dados precisos levam a decisões inteligentes, mas somente se sua plataforma de pesquisas e feedback do cliente for capaz de fornecê-los sem dificuldades.

Se você está procurando as melhores alternativas ao Alchemer, é provável que sua configuração atual não esteja atendendo às suas necessidades — talvez seja muito complicada, limitada ou simplesmente não forneça os insights de que você precisa.

Desde a coleta de feedback dos clientes até a realização de pesquisas com os funcionários, as empresas de hoje precisam de ferramentas intuitivas, personalizáveis e prontas para serem escalonadas.

A plataforma certa deve ajudá-lo a criar pesquisas com facilidade, coletar respostas individuais que levam a insights valiosos e oferecer recursos de relatórios que tornam seu próximo passo cristalino.

Então, vamos explorar as opções que fazem exatamente isso, sem te deixar perdido em um labirinto de recursos confusos e páginas de preços.

Por que escolher alternativas ao Alchemer?

O Alchemer (anteriormente SurveyGizmo) tem várias limitações que podem tornar a coleta de dados complicada. Aqui estão algumas razões pelas quais você pode querer explorar alternativas para pesquisas com funcionários, feedback, relatórios e coleta de dados:

Curva de aprendizado íngreme: A interface do Alchemer pode ser intimidante para iniciantes. Isso pode afetar equipes que precisam configurar pesquisas rapidamente ou automatizar tarefas específicas

Recursos limitados de relatórios: Embora funcionais, as ferramentas de relatórios da plataforma muitas vezes carecem de personalização e flexibilidade, dificultando a extração de insights profundos

Preço elevado: A estrutura de preços do Alchemer também pode ser um impedimento para pequenas empresas ou equipes com um orçamento apertado

Painel e funcionalidade de IA restritos : a análise em tempo real e o compartilhamento do painel exigem uma conta paga; os planos gratuitos ou de avaliação têm restrições de acesso aos dados e recursos, limitando o uso completo dos recursos da IA da Alchemer

Dados arquivados: as pesquisas e respostas permanecem armazenadas, mas ficam inacessíveis sem a atualização

Experiência do usuário complicada: A usabilidade e a navegação da plataforma receberam feedback misto, com espaço para melhorias

Dadas essas limitações, não é surpresa que muitos usuários busquem alternativas mais eficientes e fáceis de usar, que ofereçam ótimos relatórios, suporte ao cliente e funcionalidade geral.

👀 Você sabia? 79% dos agentes acreditam que a IA como copiloto aumenta suas habilidades, ajudando-os a oferecer um atendimento ao cliente superior.

Principais alternativas ao Alchemer em resumo

Aqui está um breve resumo dos casos de uso e dos melhores recursos de cada alternativa ao Alchemer em nossa lista:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Fluxo de trabalho e gerenciamento de dados tudo em um para equipes de todos os tamanhos Construtor de formulários avançado com lógica condicional, automação, insights baseados em IA, modelos personalizáveis e integrações com aplicativos de terceiros Plano gratuito disponível; preços personalizados disponíveis para empresas Typeform Pesquisas e formulários interativos para empresas de médio e grande porte Formulários personalizáveis com perguntas de acompanhamento dinâmicas, experiência com a marca e opções de incorporação Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês por usuário Qualtrics Gerenciamento da experiência do cliente e pesquisa de mercado para grandes empresas Análises baseadas em IA, recomendações automatizadas, modelos prontos e integração com o Google Analytics Preços personalizados Formulários Google Criação simples de formulários dentro do ecossistema Google para indivíduos e pequenas empresas Formulários e respostas ilimitados, análise de dados em tempo real, integração perfeita com o Google Workspace Gratuito SurveyMonkey Pesquisas e formulários com inteligência artificial para empresas e agências de médio a grande porte Ramificação condicional, análise de sentimentos, acesso a painéis globais e modelos personalizáveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 39/mês por usuário Jotform Formulários com integração de pagamentos para pequenas empresas e empreendedores individuais Suporte a gateway de pagamento, formulários multilíngues, automação e mais de 10.000 modelos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 39/mês por usuário Zoho Survey Criação de formulários dentro do ecossistema Zoho para usuários Zoho Proteção SSL, relatórios personalizáveis, integração com o Google Sheets e modelos pré-criados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/mês Microsoft Forms Criação de formulários dentro do ecossistema Microsoft Office 365 para usuários Microsoft e grandes empresas Suporte multilíngue, colaboração em tempo real, gráficos automáticos e integração perfeita com o Office 365 Gratuito Formstack Formulários automatizados e em conformidade com a HIPAA para grandes empresas e agências Construtor sem código, campos dinâmicos, assinaturas eletrônicas e conformidade com GDPR/HIPAA Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 99/mês Wufoo Relatórios e análises de formulários para pequenas empresas e agências Criptografia SSL, painéis de controle com atualização automática, limites de respostas e integrações com aplicativos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 22/mês

As 10 melhores alternativas ao Alchemer para usar

Agora, vamos dar uma olhada em algumas das melhores alternativas ao Alchemer que podem atender de forma eficaz às necessidades de relatórios de pesquisa e feedback de clientes da sua empresa.

1. ClickUp (Melhor para fluxo de trabalho e gerenciamento de dados tudo em um)

Crie formulários com recursos avançados, como lógica condicional, usando o ClickUp Form View

Como o aplicativo para tudo no trabalho e um poderoso software de gerenciamento de trabalho, o ClickUp simplifica a coleta de dados e otimiza os fluxos de trabalho.

Sua característica mais eficaz? A visualização de formulários do ClickUp. O gerador de formulários integrado permite usar pesquisas de maneira eficiente em qualquer situação, seja para coletar feedback de funcionários, realizar pesquisas de mercado ou coletar insights de clientes.

De cores a fontes e segurança de formulários, cada detalhe pode ser personalizado para refletir a personalidade da sua marca e se alinhar ao público-alvo.

Os formulários também suportam lógica condicional, o que significa que podem adaptar a visibilidade das perguntas com base nas respostas individuais. Isso adiciona um nível de sofisticação que torna a criação de formulários fácil, mesmo para necessidades mais complexas.

O ClickUp Forms permite que profissionais de marketing capturem leads, pesquisadores criem pesquisas, empresas simplifiquem o recebimento de informações e equipes de software organizem relatórios de bugs — tudo em uma única ferramenta flexível.

Pode até mesmo ser usado para automatizar fluxos de trabalho.

Automatize tarefas, desde a análise de dados de formulários até o envio de notificações com o ClickUp Automations

As mais de 100 automações pré-criadas no ClickUp Automations economizam um tempo precioso. Cada envio de formulário pode criar tarefas, atribuir responsáveis, acompanhar feedbacks e acionar acompanhamentos, economizando tempo e reduzindo o trabalho manual.

E para ir ainda mais longe, o ClickUp Brain aprimora esses recursos com atualizações e análises baseadas em IA, garantindo um gerenciamento eficiente das tarefas.

As ferramentas com inteligência artificial da Brain permitem que os usuários criem pesquisas de mercado personalizadas e analisem as respostas para descobrir as principais tendências, padrões e preferências dos clientes.

Analise envios de formulários instantaneamente e obtenha insights baseados em IA com o ClickUp Brain

Você pode usá-lo para gerar rapidamente perguntas relevantes para pesquisas, coletar dados com facilidade e transformar respostas em insights acionáveis. Além disso, deixe que esses insights moldem seu produto, orientem seu marketing e apoiem decisões de negócios mais inteligentes.

Quer trabalhar com o ChatGPT ou o Claude? Escolha entre grandes modelos de linguagem (LLMs) dentro do ClickUp e reduza o tempo e a atenção perdidos com a mudança de contexto.

📮 ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da nossa pesquisa utilizam recursos de IA incorporados em pacotes de produtividade. Essa baixa adoção sugere que as implementações atuais podem carecer da integração contextual e perfeita que levaria os usuários a migrar de suas plataformas conversacionais independentes preferidas. Por exemplo, a IA pode executar um fluxo de trabalho automatizado com base em um prompt de texto simples do usuário? O ClickUp Brain pode! A IA está profundamente integrada em todos os aspectos do ClickUp, incluindo, entre outros, resumir threads de chat, redigir ou refinar textos, extrair informações da área de trabalho, gerar imagens e muito mais! ✨ Junte-se aos 40% dos clientes da ClickUp que substituíram mais de três aplicativos pelo nosso aplicativo completo para o trabalho!

A plataforma vem com análises avançadas, modelos personalizáveis e agentes de IA úteis para ajudá-lo a aproveitar ao máximo suas pesquisas online. Eles podem ajudar na análise da concorrência, identificação de tendências, aproveitamento do feedback dos usuários para entender seu público e visualização dos dados da pesquisa.

Em suma, torna a pesquisa de mercado mais rápida, inteligente e muito mais eficaz, independentemente do tamanho da sua empresa.

Visualize o progresso, monitore o desempenho e tome decisões baseadas em dados com os painéis do ClickUp

Insira as informações da pesquisa nos painéis do ClickUp para facilitar a visualização, simplificando o acompanhamento das alterações e a previsão dos resultados.

Melhores recursos do ClickUp

Colete respostas de formulários e torne-as acionáveis com as tarefas do ClickUp

Automatize tarefas rotineiras, como atribuir tarefas, alterar status e publicar comentários

Use modelos de formulários de feedback para criar formulários de feedback, formulários de solicitação e pesquisas rapidamente

Analise os dados enviados diretamente nos painéis do ClickUp para obter insights em tempo real

Integre formulários com aplicativos de terceiros, como Google Sheets, Slack e Zapier, usando as integrações do ClickUp

Conecte o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos (incluindo ferramentas de e-mail/SMS) para automatizar fluxos de trabalho acionados por respostas de pesquisas

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem enfrentar uma ligeira curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.430 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Nossas equipes usaram formulários e modelos para padronizar alguns fluxos de trabalho. Também usamos a automação integrada para facilitar alguns fluxos de trabalho, especialmente quando campos personalizados capturam informações que podem ajudar a determinar quem deve ser designado para uma tarefa. Por fim, também usamos a integração de e-mail e os recursos de API para gerar tarefas automaticamente quando algumas plataformas alertam ou mostram possíveis problemas de desempenho.

2. Typeform (ideal para criar formulários e pesquisas interativos e conversacionais)

via Typeform

Procurando uma abordagem mais conversacional para pesquisas? O design exclusivo e intuitivo do Typeform transforma formulários, pesquisas e questionários tradicionais em experiências interativas.

Seu foco em uma pergunta por vez faz com que as pesquisas pareçam menos uma tarefa e mais uma conversa, aumentando as taxas de resposta. Com o Typeform, você também obtém insights detalhados sobre o comportamento do cliente, decisões de compra e sentimentos, graças à sua análise baseada em IA.

Ao contrário do Alchemer, que pode ser complexo, o Typeform se destaca pela simplicidade, integrações perfeitas e modelos elegantes.

Principais recursos do Typeform

Personalize formulários com cores, fontes, imagens, GIFs e vídeos para criar uma experiência com a marca da sua empresa

Apresente as perguntas uma de cada vez, criando uma conversa mais natural e envolvente

Incorpore formulários facilmente em seu site para aumentar a visibilidade

Faça perguntas dinâmicas de acompanhamento para obter insights mais profundos com base nas respostas anteriores

Obtenha white labeling em planos de nível superior

Limitações do Typeform

Os recursos de IA estão disponíveis apenas nos planos Enterprise

O preço é caro para pequenas empresas ou empreendedores individuais

Preços do Typeform

Pacote básico : US$ 29/mês por usuário

Core Plus : US$ 59/mês por 3 usuários

Negócio principal : US$ 99/mês por 5 usuários

Core Enterprise: Preços personalizados

Growth Essentials : US$ 199/mês por 3 licenças

Growth Pro : US$ 349/mês por 5 licenças

Growth Custom: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Typeform

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Typeform?

Uma avaliação do G2 diz:

A melhor parte do Typeform é a facilidade de criar formulários complexos e ainda assim personalizá-los para quem os preenche. Isso reduziu bastante o spam no meu site e aumentou as consultas gerais. A página de resultados também é útil para coletar estatísticas dos clientes com muita rapidez. Sinto que ainda mal comecei a explorar todo o potencial do Typeform.

💡 Dica profissional: priorize os dispositivos móveis ao criar seus formulários, desenvolvendo-os primeiro para telas pequenas, em vez de apenas ajustá-los posteriormente e torcer para que funcionem

3. Qualtrics (Ideal para gestão da experiência do cliente [CXM] e pesquisa de mercado)

via Qualtrics

Se você é um pesquisador de mercado ou trabalha para melhorar a experiência do cliente, a Qualtrics pode ajudá-lo a criar as pesquisas certas. Ela oferece inteligência preditiva e análises avançadas, com tecnologia do mecanismo iQ™ exclusivo.

O Qualtrics se destaca entre as alternativas ao Alchemer com suas recomendações automatizadas, que direcionam o feedback para as equipes certas, facilitando a ação rápida com base nas opiniões dos clientes. Você pode tomar medidas direcionadas com base no feedback, o que ajuda a maximizar o impacto de suas ações.

Principais recursos do Qualtrics

Use recursos de IA e aprendizado de máquina com o Stats iQ para análises complexas e o Text iQ para análise de feedback

Integre com o Google Analytics para formulários e pesquisas online

Crie pesquisas com ferramentas intuitivas e obtenha insights acionáveis por meio de recursos avançados de relatórios

Aproveite modelos de pesquisa prontos para coletar feedback valioso dos clientes

Limitações do Qualtrics

Tutoriais online e materiais de suporte limitados em comparação com outras alternativas ao Alchemer

Preços da Qualtrics

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Qualtrics

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

🧠 Curiosidade: As pessoas tendem a dar respostas mais ponderadas em pesquisas quando acreditam que suas respostas levarão a mudanças. É por isso que muitas ferramentas oferecem incentivos ou gamificam o processo!

4. Google Forms (ideal para a criação de formulários simples dentro do ecossistema Google)

via Google Forms

Se sua equipe já é usuária do Gmail, Google Apps ou Google Drive, o Google Forms é uma escolha óbvia. É super fácil de usar e um ótimo ponto de partida para quem deseja criar pesquisas, questionários ou formulários.

Você pode personalizar seus formulários com as cores, fontes e imagens da sua empresa. Além disso, ele suporta lógica condicional, que permite adaptar o formulário com base nas respostas.

Principais recursos do Google Forms

Crie formulários ilimitados e colete respostas ilimitadas

Escolha entre uma variedade de modelos pré-concebidos para formulários de feedback, aplicações, etc.

Gere automaticamente tabelas e gráficos para análise de dados em tempo real

Integre com ferramentas do Google Workspace, como Google Sheets e Google Analytics

Limitações do Google Forms

Integrações limitadas com terceiros

Preços do Google Forms

Gratuito com uma conta Google

Avaliações e comentários do Google Forms

G2: 4,6/5 (mais de 42.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Forms?

Uma avaliação da G2 diz:

A facilidade de uso e o fato de tudo o que você precisa para administrar uma pequena empresa estar em um só lugar. Também gosto que tudo esteja incluído em uma única taxa, o que torna o serviço muito escalável.

5. SurveyMonkey (ideal para pesquisas e formulários com inteligência artificial)

via SurveyMonkey

O SurveyMonkey oferece um conjunto sólido de ferramentas para ajudá-lo a fazer perguntas melhores e coletar respostas que lhe dirão algo valioso. Ele funciona bem em uma variedade de casos de uso, seja para medir a satisfação do cliente, coletar feedback dos funcionários ou explorar novas oportunidades de mercado.

Com mais de 2,4 milhões de previsões baseadas em IA feitas diariamente, a plataforma oferece recomendações inteligentes para refinar suas pesquisas.

Ao contrário do Alchemer, o SurveyMonkey oferece acesso direto a um painel global integrado com mais de 335 milhões de pessoas. Isso permite que você solicite feedback de públicos-alvo sem precisar procurar respondentes por conta própria, a partir de apenas US$ 1 por resposta concluída.

Principais recursos do SurveyMonkey

Use os modelos do SurveyMonkey para começar rapidamente

Melhore a precisão com ramificação condicional e lógica de pulos

Incorpore pesquisas em e-mails para aumentar as taxas de resposta

Use WordCloud e análise de sentimentos para analisar dados

Exporte resultados em formatos como CSV, XLS, PDF, PPT e SPS

Limitações do SurveyMonkey

Limita as pesquisas ao vivo a dez perguntas, incluindo texto e imagens, pois pesquisas com mais perguntas podem enfrentar restrições de edição e não podem ser copiadas

Recursos avançados e análises detalhadas exigem planos de nível superior

Preços do SurveyMonkey

Básico: Gratuito

Plano mensal individual padrão: US$ 99/mês

Vantagem individual anual: US$ 39/mês

Plano Premier Individual Anual: US$ 139/mês

Vantagem para equipes : US$ 30/mês por usuário

Team Premier : US$ 92/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (mais de 23.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 10.300 avaliações)

🧠 Curiosidade: O SurveyMonkey apareceu em um episódio da série “The Office”, em que Jim Halpert o usa para realizar uma pesquisa sobre o “Prêmio Dundie” para seus colegas de trabalho.

6. Jotform (ideal para criar formulários com integração de pagamentos)

via Jotform

Se você está explorando alternativas ao Alchemer, vale a pena dar uma olhada no Jotform.

Enquanto o Alchemer atende mais a usuários avançados, o Jotform torna a criação de formulários complexos algo simples, graças ao seu construtor intuitivo de arrastar e soltar e mais de 10.000 modelos prontos. Não é necessário ter conhecimentos especializados — isso por si só já o diferencia de muitas outras ferramentas de formulários.

Você pode automatizar fluxos de trabalho, adicionar lógica condicional, oferecer suporte a vários idiomas e acompanhar respostas individuais por meio de análises detalhadas. Obtenha flexibilidade e insights sem o incômodo habitual.

Principais recursos do Jotform

Escolha entre mais de 100 temas para personalizar seus formulários de pagamento, pesquisas e muito mais

Automatize tarefas como geração de faturas, relatórios, lembretes por e-mail e respostas automáticas

Aceite pagamentos através de 32 gateways, ACH, cartões de crédito/débito e cheques eletrônicos

Colete assinaturas através do DocuSign

Traduza formulários para mais de 130 idiomas para alcançar um público global

Limitações do Jotform

A versão gratuita oferece um número limitado de formulários

Preços do Jotform

Starter: Gratuito (5 formulários)

Bronze : US$ 39/mês por usuário (25 formulários)

Silver : US$ 49/mês por usuário (50 formulários)

Gold: US$ 129/mês por usuário (100 formulários)

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Jotform

G2: 4,7/5 (mais de 3.600 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

7. Zoho Survey (ideal para criação de formulários dentro do ecossistema Zoho)

via Zoho Survey

O Zoho Survey torna a criação e o gerenciamento de pesquisas super simples, especialmente se você é novo em ferramentas de pesquisa. O recurso de arrastar e soltar permite criar questionários rapidamente, e sua interface fácil de usar é perfeita para organizações menores ou equipes que não possuem conhecimento técnico.

A personalização é uma grande vantagem aqui. Você pode ajustar tudo, desde o tema da pesquisa até o logotipo da sua marca, e até mesmo ajustar as cores do cabeçalho e dos botões de navegação para combinar com a sua marca.

Além disso, os recursos lógicos permitem personalizar as respostas, para que você possa atribuir uma página de destino diferente com base nas respostas das pessoas às suas perguntas.

Principais recursos do Zoho Survey

Mantenha suas pesquisas seguras e privadas com proteção SSL

Analise os dados de suas pesquisas com o Google Sheets para obter insights mais profundos

Personalize relatórios para visualizar tendências de respostas e tomar decisões informadas

Acesse mais de 200 modelos pré-criados com mais de 25 tipos de perguntas

Limitações do Zoho Survey

Mais adequado para usuários do Zoho One, com integrações limitadas de CRM

Preços do Zoho Survey

Gratuito

Básico: US$ 9/mês

Mais : US$ 35/mês

Pro : US$ 49/mês

Empresa: US$ 109/mês

Avaliações e comentários sobre o Zoho Survey

G2: 4,4/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Survey?

Uma avaliação da G2 diz:

Fácil de usar e criar suas próprias pesquisas para uso corporativo ou mesmo pessoal. O suporte ao cliente é fantástico.

8. Microsoft Forms (ideal para criar formulários integrados ao Office 365)

via Microsoft Forms

Limpo, direto e surpreendentemente capaz, o Microsoft Forms realiza o trabalho sem complicações desnecessárias. Ele cobre o essencial — criação de formulários, modelos, personalização e acompanhamento de respostas — tudo a partir de um painel simples.

O que lhe dá uma vantagem é o suporte multilíngue integrado, que ajuda você a se conectar com um público mais amplo e diversificado.

Os educadores se beneficiam especialmente de recursos como questionários e acompanhamento de tarefas, com a vantagem adicional de poder exportar as respostas diretamente para o Excel. Além disso, sugestões inteligentes de IA ajudam você a criar pesquisas melhores, seja para coletar feedback de funcionários ou gerenciar contribuições da equipe.

Principais recursos do Microsoft Forms

Colabore em tempo real com os membros da equipe

Escolha entre uma variedade de tipos de perguntas, como pesquisas e questionários

Visualize respostas com gráficos e tabelas automáticos

Integre-se perfeitamente com ferramentas do Microsoft 365, como Excel e OneNote

Limitações do Microsoft Forms

Carece de alguns recursos avançados

Não suporta cobrança direta de pagamentos

Preços do Microsoft Forms

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

9. Formstack (ideal para criar formulários automatizados em conformidade com a HIPAA)

via Formstack

Além de criar formulários usando construtores sem código e com tecnologia de IA, o Formstack é uma plataforma de produtividade usada em setores como saúde, finanças e direito. Ao contrário de algumas outras alternativas ao Alchemer, ele oferece suporte a campos dinâmicos, conteúdo condicional e assinaturas eletrônicas, além de estar em conformidade com as normas GDPR, HIPAA e SOC 2.

A plataforma afirma economizar 17 horas por semana ao conectar-se a CRMs, sistemas ERP e outras ferramentas, reduzindo assim as tarefas manuais. Ela transforma dados em insights, gera documentos com inteligência artificial, permite assinaturas eletrônicas e acompanha o desempenho dos formulários.

Principais recursos do Formstack

Importe formulários de outras plataformas com a ferramenta Form Importer

Bloqueie spam com reCAPTCHA invisível

Crie vários formulários rapidamente com o criador de formulários com IA

Acesse análises em tempo real para obter insights valiosos

Limitações do Formstack

A interface do usuário pode parecer instável e confusa às vezes

Preços do Formstack

Formulários: US$ 99/mês por usuário criador (cobrado anualmente)

Pacote: US$ 299/mês para 3 usuários do construtor (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Formstack

G2: 4,3/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Formstack?

Uma avaliação da G2 diz:

O Formstack para Salesforce oferece uma integração incrivelmente perfeita que facilita a geração de documentos e o envio de formulários. A experiência nativa garante que os dados fluam diretamente do Salesforce, eliminando a entrada manual e reduzindo erros. A flexibilidade na automação de fluxos de trabalho, combinada com opções robustas de personalização, permite um processo suave e eficiente. A equipe de suporte também é ágil e prestativa quando necessário.

10. Wufoo (Melhor para relatórios e análises de formulários)

via Wufoo

Criar formulários não deve ser uma tarefa árdua, e o Wufoo prova isso. Com um construtor fácil de arrastar e soltar e um Designer de Temas flexível, você pode estilizar cada formulário para combinar com sua marca — logotipos, cores, fontes, tudo.

Para aqueles que precisam de mais do que apenas feedback, ele também oferece suporte à cobrança de pagamentos por meio de integrações com os principais provedores, tornando-o uma escolha sólida para lojas online, taxas de eventos ou doações. É simples, personalizável e criado para manter as coisas funcionando rapidamente.

Principais recursos do Wufoo

Proteja os dados com criptografia SSL de 256 bits

Crie relatórios personalizados com painéis atualizados automaticamente e análises integradas

Defina limites para respostas ou prazos

Integre com mais de 2.300 aplicativos, incluindo PayPal

Limitações do Wufoo

As opções de widgets são limitadas em comparação com os concorrentes

O plano gratuito é altamente restritivo

Não suporta formulários offline

Preços do Wufoo

Gratuito

Starter: US$ 22/mês

Profissional: US$ 45/mês

Avançado: US$ 113/mês

Ultimate: US$ 286/mês

Avaliações e comentários sobre o Qualtrics

G2: 4,2/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Crie formulários rapidamente e simplifique o gerenciamento de dados com o ClickUp!

Suas pesquisas são tão boas quanto os dados e insights que geram. Se você está procurando alternativas ao Alchemer que façam mais do que apenas criar pesquisas e ajudá-lo a agir com base no feedback, o ClickUp é a solução perfeita.

Ele combina o poder da criação de pesquisas com um gerenciamento de tarefas robusto, para que você possa converter automaticamente as respostas das pesquisas em tarefas acionáveis. Seja para automatizar fluxos de trabalho, organizar feedback ou acompanhar o progresso, o ClickUp mantém tudo em um só lugar para máxima produtividade.

Chega de alternar entre plataformas ou perder detalhes importantes — agora você tem processos simplificados e insights em tempo real.

Pronto para ver como funciona para você? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e transforme os resultados das suas pesquisas em ações significativas!