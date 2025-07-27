Modelos gratuitos de agendamento de entrevistas para otimizar seu processo de contratação

Quando se trata de agendar entrevistas, 64% dos recrutadores afirmam que as trocas de e-mails são o seu maior desafio.

Acrescente desafios de RH, como disponibilidade dos entrevistadores, conflitos de agenda e remarcações de última hora, e tudo fica complicado rapidamente. Sem um sistema de agendamento de entrevistas à prova de falhas, você corre o risco de perder candidatos promissores e comprometer a imagem da sua empresa.

É por isso que reunimos os melhores modelos gratuitos de agendamento de entrevistas para ajudá-lo a se manter no topo do seu jogo.

Quer esteja a contratar para uma função ou a lidar com várias, estas ferramentas vão garantir que tudo corre bem. Vamos tornar o agendamento de entrevistas uma preocupação a menos.

O que são modelos de agendamento de entrevistas?

Os modelos de agendamento de entrevistas são ferramentas estruturadas especialmente concebidas para agilizar o seu processo de recrutamento. As equipes de RH, os gerentes de contratação e os proprietários de pequenas empresas podem usar esses modelos para se manterem a par do seu processo de recrutamento e evitar conflitos de agendamento. Eles ajudam você a gerenciar todas as etapas do processo de entrevista, desde a entrevista inicial até o feedback final.

Você obtém uma visão centralizada dos detalhes da entrevista, incluindo nomes dos candidatos, cargos pretendidos e etapas da entrevista, juntamente com datas, horários disponíveis e entrevistadores designados.

Isso ajuda você a atualizar o status das entrevistas, manter todas as fases do processo de contratação em dia, coordenar com equipes internas e fornecer feedback sobre as entrevistas.

Em resumo, os modelos de agendamento de entrevistas mantêm todos alinhados sobre quem está entrevistando quem, quando e por quê. Eles garantem uma comunicação mais fluida, uma tomada de decisão mais rápida e uma experiência muito melhor para os candidatos.

👀 Você sabia? 51% dos gerentes de contratação conseguem discernir se um candidato é adequado para o cargo nos primeiros cinco minutos de uma entrevista.

Modelos de agendamento de entrevistas

Você pode obter modelos personalizáveis gratuitos para agendamento de entrevistas no ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, e em outras fontes confiáveis. Esses modelos foram criados para manter seu processo tranquilo, sua equipe sincronizada e seus candidatos impressionados.

Aqui estão os melhores para mantê-lo organizado e eficiente:

1. Modelo de cronograma de trabalho dos funcionários da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize a programação da equipe de RH e o andamento das tarefas de entrevista com o modelo de programação de trabalho dos funcionários do ClickUp

Conciliar os turnos, a disponibilidade e a carga de trabalho da equipe de RH pode ser uma grande dor de cabeça para recrutadores e equipes de RH. O modelo de cronograma de trabalho dos funcionários do ClickUp ajuda você a otimizar o planejamento da força de trabalho, organizar os cronogramas da equipe de recrutadores, monitorar a largura de banda e acompanhar o andamento do processo de entrevistas.

Este modelo permite:

Planeje visualmente os horários de trabalho das suas equipes de RH para que elas tenham tempo suficiente para gerenciar o processo de entrevistas dos candidatos

Identifique e sincronize tarefas críticas da entrevista com a disponibilidade e as habilidades de recrutamento específicas do RH

Acompanhe o status e o andamento das tarefas de recrutamento para cargos específicos com os Status personalizados

Monitore as dependências das tarefas no processo de entrevista para garantir que todos na sua equipe de recrutamento estejam preparados para lidar com entrevistas presenciais e virtuais

Crie prazos para comunicar a programação aos funcionários com os marcos do ClickUp

🔑 Ideal para: Agendar os turnos da equipe de contratação, monitorar a disponibilidade e ajudar os recrutadores a planejar de acordo com os cronogramas de contratação e a carga de trabalho

2. Modelo de bloqueio de agendamentos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Bloqueie facilmente os agendamentos de entrevistas com o modelo de bloqueio de agendamentos do ClickUp

40% dos candidatos esperam receber um convite para entrevista dentro de seis dias após se candidatarem a uma vaga. Se você perder essa janela, corre o risco de perder os melhores talentos.

O modelo de bloqueio de agendamentos do ClickUp ajuda você a cumprir esse prazo, atualizando você sobre os cronogramas das entrevistas, a disponibilidade da equipe e as tarefas pendentes. Ele permite que você atribua datas com precisão a cada candidato, evitando sobreposições de agendamentos e longos atrasos.

Você pode usar este modelo para:

Planeje agendas de entrevistas presenciais e por vídeo com rapidez e precisão

Atribua recrutadores adequados às tarefas de entrevista para uma vaga específica

Entenda as dependências entre as tarefas de recrutamento e garanta que as partes interessadas estejam disponíveis

Abra blocos de tarefas em 7 visualizações diferentes com as Visualizações personalizadas para visualizar e organizar facilmente sua programação

🔑 Ideal para: Organizar agendas de entrevistas, evitar conflitos de calendário e manter o processo de contratação em dia e centrado nos candidatos

3. Modelo de programação horária do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Permita que os recrutadores planejem cada hora do seu dia com o modelo de programação horária do ClickUp

Um cronograma horário claro mantém as entrevistas objetivas e diretas. Isso ajuda você a fazer perguntas estratégicas sem prolongar as coisas, para que os candidatos permaneçam envolvidos e você obtenha as informações necessárias.

O modelo de programação horária do ClickUp ajuda você a mapear cada tarefa de recrutamento, mantendo todas as entrevistas focadas, eficientes e alinhadas com seus objetivos de contratação.

Isso irá ajudá-lo a:

Aumente a produtividade das entrevistas definindo metas e prioridades claras no Calendário ClickUp , que pode ser compartilhado

Mantenha o processo de recrutamento organizado com um cronograma diário flexível, mas estruturado

Acompanhe o progresso em relação aos objetivos de contratação através da Visualização de Tarefas

Use quatro status personalizados diferentes, como Cancelada, Concluída, Em andamento e A fazer, para ver quais entrevistas ainda estão em andamento, quais foram concluídas e quais foram canceladas e remarcadas

🔑 Ideal para: Estruturar fluxos de trabalho diários de recrutamento, manter o cronograma das entrevistas com candidatos e manter visibilidade completa do pipeline de contratação

🧠 Curiosidade: Famosa por suas perguntas inusitadas, a Google certa vez perguntou a um candidato: “Quantas bolas de basquete cabem nesta sala?” Spoiler: eles não estavam procurando um número — eles queriam ver o processo de resolução de problemas do candidato.

4. Modelo de agendamento em blocos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Agende blocos de tempo para entrevistas de acordo com a preferência dos candidatos e a disponibilidade do recrutador com o modelo de agendamento de blocos do ClickUp

Encontrar um horário de entrevista que seja conveniente para todos é o principal desafio que os recrutadores enfrentam ao agendar entrevistas. Sem uma visibilidade clara da disponibilidade da sua equipe de RH, você pode enviar convites para entrevistas com datas erradas e ter dificuldades com tarefas de recrutamento sobrepostas.

O modelo de agendamento em blocos do ClickUp oferece uma maneira rápida e fácil de criar e ajustar as agendas da equipe de contratação.

Use este modelo para:

Visualize e priorize tarefas de recrutamento com o recurso fácil de arrastar e soltar

Organize projetos em blocos em um espaço compartilhado para que todos saibam quando agendar as próximas entrevistas

Gerencie recursos como ferramentas de avaliação de talentos , manuais de recrutamento e guias para várias equipes de contratação em um só lugar

Remarque entrevistas no Calendário ClickUp para manter todos atualizados em caso de imprevistos

🔑 Ideal para: Coordenar horários de entrevistas para vários cargos e manter todos alinhados com atualizações em tempo real no calendário

💡 Dica profissional: Mantenha-se em dia com a sua agenda com o recurso Calendário do ClickUp — o seu centro completo para gerenciar tarefas, prazos e disponibilidade da equipe. Sincronize com o Google ou Outlook, arraste e solte tarefas entre visualizações e planeje a sua semana com total visibilidade de todos os projetos. Agende automaticamente suas tarefas prioritárias com o Calendário IA do ClickUp

5. Modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Avalie as agendas diárias e semanais de cada recrutador com o modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp

Primeiro, você deve conhecer a agenda individual de cada membro para determinar a disponibilidade da equipe de contratação. Use o modelo de disponibilidade de agenda pessoal do ClickUp para ver quais tarefas eles têm em andamento, quando e se elas podem ser movidas para acomodar entrevistas urgentes.

Este modelo permite que você:

Visualize e personalize sua programação semanal no Calendário compartilhado em tempo real

Use a visualização de calendário do ClickUp para mapear sua programação e concluir suas tarefas, eventos e compromissos dentro do prazo

Acompanhe a disponibilidade dos gerentes de contratação e outros recrutadores e as atividades futuras de forma rápida para planejar os cronogramas das entrevistas

Identifique e resolva antecipadamente possíveis conflitos na programação das entrevistas

🔑 Ideal para: Verificar a disponibilidade dos membros da equipe e planejar compromissos semanais para otimizar os agendamentos de entrevistas e evitar conflitos com tarefas de recrutamento em andamento.

💡 Dica profissional: peça ao ClickUp Brain para agendar um horário gratuito para você e um colega entrevistador — depois, deixe que ele crie automaticamente eventos no calendário e envie lembretes, para que nada seja esquecido. Use o ClickUp Brain para agendar reuniões instantaneamente

6. Modelo de planejador de calendário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Agende entrevistas, adicione datas e configure lembretes com o modelo de planejador de calendário do ClickUp

O modelo de planejador de calendário do ClickUp transforma seu calendário normal em uma ferramenta estratégica de planejamento de entrevistas. Você pode planejar as tarefas de recrutamento para a semana ou o mês com antecedência. Isso ajuda a equipe de contratação a enviar os convites para as entrevistas e planejar suas agendas de acordo.

Este modelo irá ajudá-lo a:

Mantenha-se organizado e em dia com tarefas diárias, semanais e mensais para realizar entrevistas eficazes

Analise suas tarefas e metas para encontrar os horários ideais para as entrevistas e envie convites automaticamente aos candidatos com o Calendário ClickUp

Compartilhe prazos e outras datas importantes do recrutamento no Calendário para manter os candidatos e recrutadores informados

Ajuste os cronogramas das entrevistas em painel sem atrapalhar o cronograma de recrutamento

Verifique o fluxo de trabalho geral e o progresso da contratação

🔑 Ideal para: Estabelecer uma visão clara e compartilhada das agendas de entrevistas e cronogramas de contratação para manter o processo eficiente e colaborativo

7. Modelo de reunião ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme reuniões de entrevista em tarefas rastreáveis com o modelo de reunião do ClickUp

Quando você tem várias entrevistas agendadas para diferentes cargos, os recrutadores podem ter dificuldade em lembrar todos os compromissos. Isso pode resultar em atrasos no envio dos convites para as entrevistas, entrevistas perdidas e candidatos frustrados.

Use o modelo de reunião do ClickUp para acompanhar as entrevistas agendadas e manter a equipe de contratação em dia. Este modelo permite que você:

Atribua reuniões de entrevista presenciais e virtuais aos recrutadores certos

Agende a data e a hora da entrevista de acordo com a disponibilidade das partes interessadas

Use o Gerenciamento de Tarefas do ClickUp para codificar por cores ou marcar tarefas por cargo, entrevistador ou estágio da entrevista, facilitando a distinção entre diferentes compromissos de entrevista

Adicione links para reuniões, listas de verificação e perguntas para avaliar a personalidade e a qualificação para cada cargo

Configure lembretes para informar recrutadores e candidatos sobre as próximas entrevistas

🔑 Ideal para: Organizar entrevistas para várias vagas em aberto e enviar lembretes de forma sistemática

Com o ClickUp, reduzimos o tempo necessário para distribuir tarefas e executá-las, de alguns dias para algumas horas. Agora, as pessoas sabem quais tarefas estão pendentes para sua integração e o que precisam fazer — o que é um pesadelo tentar organizar por e-mail. Graças aos modelos, os gerentes estão a um clique de criar painéis de integração para cada novo colaborador. Uma revolução.

8. Modelo de processo de entrevista ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie uma estrutura colaborativa para entrevistas com o modelo de processo de entrevista do ClickUp

Entrevistas estruturadas têm um coeficiente de validade mais alto, tornando-as mais eficazes na seleção de candidatos adequados. Para estruturar entrevistas, você deve definir um processo padrão que todos os recrutadores devem seguir.

O modelo de processo de entrevista do ClickUp permite que você configure uma estrutura de entrevista padronizada e repetível para que todos os candidatos sejam avaliados de forma justa e consistente.

Com este modelo, você pode:

Crie, teste e otimize seu processo de entrevistas

Avalie os candidatos de forma rápida, precisa e justa

Decida os formatos e estilos de entrevista adequados em colaboração com a sua equipe de contratação

Defina perguntas de entrevista para diferentes cargos, para que os recrutadores possam coletar todas as informações necessárias

🔑 Ideal para: Reduzir preconceitos e garantir uma avaliação consistente dos candidatos para cada vaga.

💡 Dica profissional: você também pode pedir aos agentes de IA pré-configurados do ClickUp para lembrá-lo das entrevistas do dia. Com base no seu calendário, ele pode enviar a entrevista agendada se receber o gatilho certo. Crie um prompt no campo e adicione gatilhos

9. Modelo de gerenciamento e relatório de entrevistas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Colete e gerencie relatórios de desempenho dos candidatos facilmente com o modelo de gerenciamento e relatório de entrevistas do ClickUp

Não sabe qual escolher devido ao grande volume de entrevistas? O modelo de gerenciamento e relatório de entrevistas do ClickUp ajudará você a escolher a pessoa certa em um vasto banco de candidatos. Você terá uma breve visão geral da posição do candidato no processo de contratação e seu desempenho em um só lugar.

Você pode atribuir IDs aos candidatos e usá-las para pesquisar perfis específicos. Pense nisso como um sistema de acompanhamento de candidatos, só que muito mais simples.

Este modelo irá ajudá-lo a:

Mantenha uma lista de todos os candidatos a vagas e seus status em um espaço de trabalho organizado, garantindo que nenhum candidato seja esquecido durante o processo de contratação

Atualize os status à medida que os candidatos avançam pelas diferentes etapas da entrevista, mantendo todas as partes interessadas informadas e reduzindo o risco de falhas de comunicação ou etapas perdidas

Adicione campos personalizados, como adequação à cultura , habilidades de comunicação, experiência, arquivo de entrevista e habilidades técnicas, ao registro de cada candidato

Compile todos os dados e comentários das entrevistas em relatórios abrangentes usando o ClickUp Docs , que podem ser facilmente compartilhados com a equipe de contratação para uma tomada de decisão colaborativa

🔑 Ideal para: Configurar uma maneira simples e organizada de acompanhar os candidatos, avaliar o desempenho e selecionar os candidatos mais adequados para a vaga e a cultura da empresa.

Lembro-me que, no início de 2021, estávamos tentando lançar vários produtos. Perdemos prazos, tivemos problemas. As pessoas não estavam se comunicando. Não sabíamos quem deveria tomar as decisões. Contratamos algumas pessoas inteligentes, mas diria que o ClickUp tem sido a espinha dorsal da operação da empresa, especialmente para garantir ótimos fluxos de trabalho.

Obtenha o modelo gratuito Crie um processo de contratação justo e inclusivo com o modelo de contratação de candidatos do ClickUp

Preconceitos inconscientes no recrutamento podem afetar a imparcialidade do seu processo de contratação. Com um sistema de classificação mensurável, o modelo de contratação de candidatos do ClickUp ajuda a reduzir esses preconceitos. Você pode acompanhar a pontuação de cada candidato, avaliar a imparcialidade das avaliações e manter seu processo transparente e consistente.

Além disso, compartilhe feedback com os candidatos para melhorar a experiência deles, mesmo que não tenham sido selecionados.

Use este modelo para:

Avalie os candidatos com precisão com escalas de classificação personalizáveis

Mantenha-se organizado com listas de verificação, prazos e outros lembretes

Use a visualização em tabela e os painéis de acompanhamento para analisar e comparar as qualificações e avaliações dos candidatos lado a lado

Capture e organize todos os detalhes necessários sobre o candidato

🔑 Ideal para: Minimizar preconceitos, melhorar a transparência e garantir que todos os candidatos sejam avaliados de forma justa

👀 Você sabia? 67% do tempo de um recrutador é gasto coordenando agendas de entrevistas.

11. Modelo de recrutamento e contratação da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acesse fichas de avaliação dos candidatos e organize tarefas de recrutamento com o modelo de recrutamento e contratação do ClickUp

O modelo de recrutamento e contratação do ClickUp também é uma ótima ferramenta para manter seu processo de contratação justo e mensurável. Ele organiza suas tarefas de recrutamento, armazena candidaturas a vagas e oferece cartões de pontuação para avançar os candidatos certos para a próxima etapa.

Este modelo permite que você:

Acompanhe os candidatos ao longo do processo de contratação com fichas de avaliação de entrevistas

Organize os formulários de candidatura em pastas para cada vaga disponível

Use o ClickUp Automations para atribuir tarefas, enviar lembretes e atualizar status à medida que os candidatos avançam no processo, minimizando o trabalho manual e os atrasos

Visualize e gerencie cronogramas com as visualizações Gantt e Linha do tempo, garantindo que prazos e dependências fiquem claros

Sincronize com calendários externos (Google Agenda, Outlook), sites de emprego e e-mail para manter todas as atividades de recrutamento conectadas e atualizadas

🔑 Ideal para: Criar um sistema centralizado para gerenciar anúncios de vagas, avaliar candidatos de forma objetiva e otimizar o fluxo de contratação, desde a candidatura até a contratação final.

💡 Dica profissional: Um e-mail claro e oportuno com o agendamento da entrevista melhora as taxas de resposta dos candidatos e define o tom para uma experiência profissional. Inclua o tipo de entrevista (por telefone ou vídeo), opções de horário, link para a reunião (se for virtual) e detalhes do entrevistador. Para evitar idas e vindas, você também pode usar um calendário compartilhado, como o ClickUp Calendar, ou integrá-lo a ferramentas de agendamento de calendário, como o Calendly.

12. Modelo de lista de verificação para contratação da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Adicione uma lista de verificação a cada tarefa de recrutamento com o modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

Os candidatos que relatam uma experiência ruim de recrutamento são menos propensos a se candidatar novamente ou indicar outras pessoas. E durante ciclos de contratação movimentados, mesmo as equipes de recrutamento mais diligentes podem perder etapas ou perder o controle do progresso.

Facilite o trabalho deles com o modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp. Ele apresenta todas as etapas cruciais em uma lista de verificação simples e rastreável que você pode adicionar a qualquer tarefa de recrutamento.

Com este modelo, você pode:

Garanta que sua equipe comunicou os detalhes aos candidatos que passaram para a próxima fase e informou aqueles que não foram aprovados

Oferece uma maneira consistente e organizada de analisar as candidaturas

Atribua ações de acompanhamento, acompanhe dependências e garanta que nada seja esquecido durante um processo de recrutamento de grande volume

Acompanhe a documentação, como comprovantes de qualificações, acordos de confidencialidade e contratos de trabalho

🔑 Ideal para: Estabelecer um processo repetível em que nenhuma etapa importante seja esquecida, especialmente durante ciclos de contratação intensos e acelerados.

13. Modelo de cronograma de entrevistas para RH da Template. Net

O Modelo de cronograma de entrevistas de RH da Template. Net é um modelo simples para definir todos os detalhes sobre as próximas entrevistas da sua empresa. Você pode especificar o endereço do escritório, fornecer uma descrição detalhada da vaga e definir um questionário padrão.

Use este modelo para:

Forneça o endereço do escritório e instruções para entrevistas no local

Defina a agenda da entrevista para manter ambas as partes alinhadas

Faça uma lista de perguntas que o recrutador precisa fazer nas entrevistas em painel

Estabeleça critérios de avaliação dos candidatos e detalhes sobre as qualificações necessárias para entrevistas justas

🔑 Ideal para: Manter os entrevistadores alinhados e os candidatos informados, ao mesmo tempo que padroniza o processo de entrevista entre departamentos e funções.

📮 ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e administrativas. Para isso, uma IA precisa ser capaz de: entender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas tem uma ou duas dessas etapas definidas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com inteligência artificial, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em vagas disponíveis em sua agenda com base em níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas através do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho excessivo!

14. Modelo de carta de confirmação de agendamento de entrevista da Template. Net

Criar e-mails diferentes para confirmar entrevistas é outra tarefa repetitiva na agenda já lotada da sua equipe de RH. Isso fica ainda mais difícil durante ciclos de contratação de alto volume. O Modelo de Carta de Confirmação de Agenda de Entrevista da Template. Net simplifica isso com um modelo de e-mail personalizável.

Este modelo pode ajudá-lo a:

Crie um convite atraente para a entrevista com o nome da empresa, detalhes do cargo e horário da entrevista

Convide candidatos para várias vagas de emprego dentro do prazo, sem precisar escrever e-mails individuais

Personalize o assunto e adapte o texto do e-mail para se adequar a diferentes vagas

🔑 Ideal para: Enviar convites personalizados para entrevistas com todos os detalhes importantes em um tom profissional, rapidamente.

📖 Leia também: Saiba mais sobre um dia na vida de um recrutador

15. Modelo de agenda semanal de entrevistas da Template. Net

O Modelo de Agenda Semanal de Entrevistas da Template. Net é uma estrutura ideal para gerenciar agendas de entrevistas semanais. Você pode discutir a disponibilidade da sua equipe e listar as datas e horários das entrevistas em um documento compartilhado.

Este modelo permite que você:

Informe aos seus recrutadores quem eles irão entrevistar, quando e para qual cargo, e prepare-os adequadamente

Permita que os recrutadores revisem e solicitem buffers na programação, caso precisem de tempo adicional

Escreva notas sobre suas expectativas para as entrevistas desta semana ou sobre como apresentar a empresa, ajudando as equipes de RH a conduzir entrevistas mais eficazes

🔑 Ideal para: Organizar e gerenciar agendas semanais de entrevistas.

16. Modelo de e-mail para agendamento de entrevistas da Workable

via Workable

Comece com o pé direito personalizando o convite para a entrevista com o Modelo de e-mail para agendamento de entrevistas da Workable. Ele mostra exatamente como criar uma linha de assunto, apresentar o cargo e formatar o e-mail para impressionar o candidato.

Você pode usar este modelo para:

Comunique a hora, a data e as expectativas padrão da entrevista ao candidato

Peça que eles respondam com os horários preferidos na seção “datas seguintes” do e-mail

Personalize e-mails em massa para cada cargo disponível

Detalhe as próximas etapas para as entrevistas de acompanhamento para esclarecer as expectativas dos candidatos

🔑 Ideal para: Confirmar entrevistas e estabelecer uma comunicação inicial com o candidato.

17. Modelo de agenda de entrevistas da Pocket HRMS

via Pocket HRMS

O Modelo de Agenda de Entrevistas da Pocket HRMS é ideal para convidar candidatos para entrevistas presenciais. Ele mostra como você deve fornecer orientações para o seu escritório e quais documentos o candidato precisa levar. Você pode personalizá-lo de acordo com os cargos que está contratando.

Com este modelo, você pode:

Confirme entrevistas presenciais com os candidatos

Permita que os candidatos selecionem as datas e horários preferidos para a entrevista

Especifique o código de vestimenta e os documentos necessários para uma entrevista na sua empresa

🔑 Ideal para: Enviar convites personalizados para entrevistas presenciais em grande escala.

19. Modelo de formulário de agendamento de entrevistas da Jotform

via Jotform

Está cansado de perguntar repetidamente a disponibilidade de cada candidato? Use o modelo de formulário de agendamento de entrevistas da Jotform para permitir que os candidatos escolham suas datas, horários e muito mais por meio de um formulário personalizável.

Este modelo irá ajudá-lo a:

Recolha informações importantes sobre os candidatos

Deixe os candidatos selecionarem um horário de entrevista entre os horários disponíveis

Escolha o formato preferido entre entrevista por telefone, entrevista por vídeo ou entrevista presencial

🔑 Ideal para: Eliminar gargalos na programação e dar aos candidatos mais controle sobre o processo de entrevista.

💡 Dica profissional: envie com antecedência uma lista de verificação para a entrevista em vídeo, incluindo requisitos técnicos, opções de backup e código de vestimenta. Além disso, sempre confirme a estabilidade da internet e as configurações de fundo para evitar distrações. Isso garante uma interação perfeita e ajuda os candidatos a apresentar sua experiência profissional de maneira eficaz. Para saber mais, leia as dicas sobre como se preparar para uma entrevista remota.

O que torna um modelo de agenda de entrevistas bom?

Os modelos gratuitos de RH podem economizar seu tempo, orçamento, sanidade e reputação. Mas, para isso, eles devem ter algumas qualidades específicas, como:

Estrutura e critérios claros: lista o nome da empresa, os nomes dos candidatos, as funções, as etapas da entrevista, os horários e os detalhes do entrevistador em um formato organizado. Inclui campos onde os recrutadores podem inserir sua disponibilidade para coordenar entrevistas em painel

Visibilidade de conflitos: destaca agendas sobrepostas e indisponibilidade de entrevistadores para evitar problemas de agendamento. Ajuda a identificar e corrigir erros para evitar remarcações frequentes e manter um tom profissional desde o início

Opções de personalização: permite adicionar ou remover campos com base no seu processo de entrevista e nas necessidades específicas da função. Oferece flexibilidade para adaptar o modelo a vários ciclos de contratação

Acompanhamento por etapas: acompanha os candidatos em cada etapa — entrevista inicial, rodadas técnicas e acompanhamento após a entrevista . Inclui e-mails personalizáveis de convite para entrevistas com linhas de assunto e modelos que você pode automatizar em cada etapa

Ferramentas de colaboração: permite que recrutadores, gerentes de contratação e entrevistadores adicionem notas, compartilhem feedback e atualizem a disponibilidade em um só lugar. Mantém todos alinhados e garante uma experiência consistente para os candidatos

Planejamento de acompanhamento: oferece espaço para registrar as próximas etapas, como entrevistas de acompanhamento, datas de decisão e prazos para feedback. Mantém os candidatos informados e envolvidos durante todo o processo de entrevista

Suporte para várias funções: gerencia agendas de entrevistas para várias funções e departamentos em um único modelo. Elimina a necessidade de manter calendários separados para cada vaga

Agende entrevistas com eficiência e simplifique seu processo de recrutamento com o ClickUp

Todos os modelos mencionados acima possuem recursos para facilitar o agendamento de entrevistas.

Mas o ClickUp é a sua melhor aposta para agendar entrevistas facilmente com os melhores modelos e manter o seu ciclo de recrutamento consistente e centralizado. Ele pode ser usado como software de RH e base de conhecimento para toda a sua equipe de recrutamento.

Use-os para manter os candidatos informados, os recrutadores alinhados e os ciclos de contratação dentro do prazo.

Além disso, ele também se integra a mais de 1.000 plataformas, para que você possa sincronizar facilmente sua pilha de tecnologias de recrutamento existente com o ClickUp.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e organize todas as entrevistas com os candidatos sem esforço!