Modelos gratuitos de pesquisa de usuários para otimizar seus insights e planejamento de UX

Projetar um produto sem conversar com os usuários é como escrever uma carta de amor para um estranho e esperar que ela cause impacto. Você sabe quais palavras usar, mas isso nunca vai deixar uma marca!

A pesquisa de usuários é uma parte crucial do processo de desenvolvimento de produtos. Ela fornece aos designers de UX, gerentes de produto e pesquisadores os insights necessários para criar soluções que realmente funcionam. É aí que um modelo de pesquisa de usuários sólido se torna essencial para sua equipe de UX.

Seja para conduzir entrevistas, planejar testes de usabilidade ou analisar resultados de pesquisa, os modelos ajudam você a se manter organizado, focado e alinhado entre as equipes.

Neste guia, reunimos os melhores modelos gratuitos de planos de pesquisa de UX para otimizar seu fluxo de trabalho, para que você possa gastar menos tempo organizando o caos e mais tempo criando experiências que seus usuários vão adorar.

👀 Você sabia? 88% dos usuários não voltam a visitar um site após uma experiência ruim. Isso significa que quase nove em cada dez visitantes em potencial podem desaparecer apenas porque a experiência do usuário não atendeu às suas expectativas.

O que são modelos de pesquisa de usuários?

Os modelos de pesquisa de usuários são documentos pré-estruturados ou formatos digitais que ajudam a otimizar o processo de planejamento, condução e análise da pesquisa de usuários. Esses modelos facilitam o planejamento de estudos, a coleta de insights e o alinhamento das equipes em relação às necessidades e comportamentos dos usuários.

Ao usar um modelo de pesquisa de usuários, você pode:

Defina claramente os objetivos e o escopo da sua pesquisa

Mantenha a consistência em diferentes projetos de pesquisa

Implemente formatos reutilizáveis para scripts, perguntas de entrevistas e notas, e economize tempo

Melhore a colaboração entre as equipes de design, produto e pesquisa

Transforme dados brutos em insights significativos mais rapidamente

Esses modelos são valiosos para designers de UX, gerentes de produto, profissionais de marketing e pesquisadores de design que precisam de uma estrutura confiável para manter sua estratégia de pesquisa de usuários focada e eficiente.

👀 Você sabia? Investir em experiência do usuário (UX) gera retornos substanciais. Para cada R$ 1 gasto em UX, as empresas podem esperar um retorno de até R$ 100, o que se traduz em um ROI de 9.900%. Essa estatística ressalta os benefícios financeiros de priorizar a pesquisa e o design do usuário.

Melhores modelos de pesquisa de usuários

1. Modelo de plano de pesquisa de usuários do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie planos de pesquisa estruturados, eficientes e perspicazes com o modelo de plano de pesquisa de usuários do ClickUp

O modelo de plano de pesquisa de usuários do ClickUp é uma ferramenta abrangente e fácil de usar, projetada para otimizar seu processo de pesquisa de usuários do início ao fim.

Este modelo de pesquisa de UX simplifica o processo de pesquisa do usuário, orientando você passo a passo pelas atividades de criação de personas. Com layouts estruturados e campos predefinidos, você não começa do zero, mas sim a partir de uma estrutura comprovada que garante clareza e consistência.

Este modelo gratuito ajuda você a:

Use a seção Declaração do problema para definir os problemas dos usuários e da empresa e documentar os gatilhos da pesquisa, como insatisfação do cliente ou métricas em declínio

Atribua tarefas e acompanhe quem é responsável por quais partes do plano de pesquisa do usuário com a visualização do quadro do ClickUp

Identifique as necessidades, motivações e comportamentos do seu público-alvo para informar decisões futuras sobre produtos. Use o ClickUp Docs para debater ideias e estabelecer a meta da sua pesquisa de usuários

🔑 Ideal para: designers de UX, gerentes de produto, pesquisadores e equipes multifuncionais que precisam de uma abordagem estruturada para planejar e conduzir pesquisas com usuários.

📖 Leia também: Melhores ferramentas de insights do cliente

2. Modelo de estudos do usuário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje, acompanhe e organize todas as etapas do seu processo de pesquisa de usuários em um só lugar com o modelo de estudos de usuários do ClickUp

O comportamento do usuário nunca é estático. À medida que as preferências, rotinas e expectativas mudam, é fundamental manter-se em sintonia com o seu público.

O modelo de estudos do usuário do ClickUp ajuda você a capturar e responder a essas mudanças com clareza e rapidez. Com mais de 10 campos personalizáveis, você pode redefinir seus perfis-alvo, coletar feedback sobre recursos específicos do produto e identificar áreas que precisam de uma investigação mais aprofundada.

Este modelo torna a pesquisa pós-lançamento clara e prática, permitindo que você:

Atribua tarefas relacionadas aos colegas de equipe diretamente do modelo para uma execução mais rápida e uma tomada de decisão alinhada

Colete feedback significativo por meio de formulários ClickUp integrados e pesquisas enviadas diretamente aos usuários existentes

Acesse e organize os dados dos usuários em visualizações personalizadas dedicadas, como Insights, Processo de pesquisa e Ações necessárias

🔑 Ideal para: pesquisadores de UX, gerentes de produto e equipes de design que desejam realizar estudos com usuários e integrar feedback ao desenvolvimento de produtos.

💡 Dica profissional: Realize pesquisas com usuários no início do processo de desenvolvimento. Isso evitará reformulações dispendiosas posteriormente. Identificar as necessidades dos usuários e possíveis problemas desde o início garante que os produtos sejam criados corretamente da primeira vez, economizando tempo e recursos.

3. Modelo de persona do usuário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie um perfil abrangente do cliente com o modelo de persona do usuário do ClickUp, organizando insights de pesquisa e mapeando cenários do usuário

Tenha uma visão clara sobre quem realmente são seus usuários com o modelo de persona do usuário do ClickUp. Ele ajuda você a criar perfis de clientes detalhados e personalizáveis ou mapas de persona para orientar o desenvolvimento de produtos, o marketing e a pesquisa de usuários.

Projetado para se adaptar aos seus objetivos de pesquisa, este modelo de persona do usuário permite organizar e categorizar personas por setor, função ou segmento de serviço. Você pode criar vários tipos de persona em cada categoria, facilitando a análise de diversos grupos de usuários.

Este modelo ajuda a criar personas de usuários eficazes para um alcance direcionado. Ele permite que você:

Lance formulários de persona do usuário pré-criados para obter informações relevantes, como nome, idade, sexo, estado civil, salário, ocupação e uso da Internet

Personalize cada perfil adicionando ou removendo campos para atender às necessidades de pesquisa da sua equipe

Carregue imagens para dar a cada persona uma identidade visual e diferenciá-las dentro do seu espaço de trabalho

🔑 Ideal para: equipes de produto, profissionais de marketing e pesquisadores de UX que desejam entender seus usuários-alvo, criar personas baseadas em dados e tomar decisões informadas.

💡 Dica profissional: Não sabe por onde começar seu questionário de pesquisa de usuários? Peça ajuda ao assistente de IA do ClickUp, o ClickUp Brain. Ele pode sugerir perguntas personalizadas com base nos objetivos do seu projeto, público-alvo e estágio da pesquisa. Crie questionários rápidos ou campanhas completas de pesquisa de usuários com o ClickUp Brain

📖 Leia também: Melhores ferramentas de software de design UX para designers

4. Modelo de história do usuário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Preencha a lacuna entre as necessidades dos usuários e os recursos do produto com o modelo de história do usuário do ClickUp

Se você está criando produtos que realmente atendem aos seus usuários, entender as expectativas deles é fundamental. O modelo de história do usuário do ClickUp ajuda você a definir as necessidades dos usuários de maneira estruturada e ágil, transformando os insights dos usuários em tarefas claras e acionáveis em todo o seu ciclo de desenvolvimento.

Ele oferece mais de 15 visualizações flexíveis, incluindo a Visualização de carga de trabalho para planejamento da capacidade da equipe. Há também a Visualização de calendário para cronogramas de lançamento, para que você possa monitorar facilmente o fluxo de histórias e garantir que nada passe despercebido.

O que você pode fazer com este modelo:

Documente histórias detalhadas dos usuários usando um formato consistente, como: Como [usuário], eu quero [objetivo] para que [motivo]

Priorize as histórias dos usuários com base na urgência, impacto ou viabilidade

Divida histórias em tarefas e subtarefas e acompanhe-as ao longo dos sprints

Use este modelo do ClickUp Whiteboard para permitir que as equipes mapeiem histórias de usuários, organizem feedback e alinhem todos os recursos com um objetivo real do usuário

🔑 Ideal para: gerentes de produto ágeis, designers de UX e desenvolvedores de software que desejam alinhar seu roteiro de produto com o comportamento do usuário e garantir que cada recurso ofereça valor mensurável.

Aqui está um guia rápido sobre como usar o ClickUp como designer de UX/UI:

5. Modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mapeie a jornada do usuário com clareza e confiança usando o modelo de mapeamento de histórias do usuário do ClickUp

Esteja você apenas começando uma pesquisa de persona ou planejando seu próximo sprint de produto, o modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp pode ser seu principal recurso. É um modelo de quadro branco flexível e fácil de usar para iniciantes, que ajuda a visualizar toda a experiência do cliente a partir de uma perspectiva centrada no usuário.

Este modelo permite organizar visualmente cada interação em um fluxo de usuários e orientar sua equipe distribuída com etapas no documento para manter todos alinhados — ideal para construir um entendimento comum das necessidades dos usuários.

Ele permite que você:

Adicione ou remova notas adesivas, desenhe conexões com setas, vincule a documentos ou sites, insira formas, imagens e até mesmo esboços à mão livre

Use seções prontas para atividades do usuário, etapas, lançamentos e personas

Obtenha respostas para perguntas de pesquisa como: O que é frustrante para o usuário? Quais recursos precisam de atualizações, adições ou remoções? E muito mais

🔑 Ideal para: Gerentes de produto, designers de UX e profissionais de marketing que desejam criar produtos que priorizam o usuário, alinhando as prioridades de desenvolvimento com as jornadas e o comportamento reais dos clientes.

6. Modelo de fluxo de usuários do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize e otimize a jornada do usuário como nunca antes com o modelo de fluxo do usuário do ClickUp

Quer criar experiências de usuário perfeitas que orientem seu público sem esforço pelo seu produto? O modelo de fluxo de usuários do ClickUp é a ferramenta ideal para mapear jornadas intuitivas que se alinham ao comportamento real dos clientes. Obtenha ajuda estruturada para sua equipe identificar pontos de atrito e melhorar a usabilidade.

Criado no Quadro Branco do ClickUp, o modelo vem com ferramentas flexíveis de edição e diagramação. Basta arrastar, soltar e conectar formas do ponto inicial a cada nó de decisão, e seu fluxograma do usuário estará pronto.

Esteja você aprimorando a integração, o checkout ou qualquer interação essencial, este modelo de mapa de empatia facilita:

Crie diagramas de fluxograma que detalham cada etapa que um usuário realiza para concluir uma tarefa

Marque tarefas com status personalizados, como “Aberto” e “Concluído”, para acompanhar o progresso de cada fluxo de usuários

Empatize com seus usuários visualizando a experiência deles de maneira clara e estruturada

Otimize o fluxo do usuário obtendo insights sobre como as pessoas interagem com seu produto e sua marca

🔑 Ideal para: pesquisadores de UX e equipes de desenvolvimento que desejam criar experiências de usuário intuitivas e eficientes.

📮 ClickUp Insight: 30% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA para pesquisa e coleta de informações. Mas existe uma IA que ajuda você a encontrar aquele arquivo perdido no trabalho ou aquela conversa importante no Slack que você esqueceu de salvar? Sim! A Pesquisa Conectada com IA da ClickUp pode pesquisar instantaneamente todo o conteúdo do seu espaço de trabalho, incluindo aplicativos integrados de terceiros, reunindo insights, recursos e respostas. Economize até 5 horas por semana com a pesquisa avançada da ClickUp!

7. Modelo ClickUp Voz do Cliente

Obtenha o modelo gratuito Transforme feedbacks dispersos em insights visuais usando o quadro branco ClickUp Voice of the Customer

Quer transformar o feedback bruto dos clientes em insights reais? O modelo Voz do Cliente da ClickUp é o seu ponto de partida. Este modelo facilita a coleta e a organização de feedback de pesquisas, entrevistas e mídias sociais.

Seja realizando uma sessão de pesquisa de brainstorming ou mergulhando fundo nos pontos fracos dos usuários, sua equipe de sucesso do cliente pode colaborar sem esforço, compartilhar insights e agir rapidamente.

Além disso, notas adesivas de diferentes cores e tamanhos ajudam a categorizar o feedback, descobrir padrões e acompanhar o que realmente importa ao longo da jornada do cliente. Não se trata apenas de coletar feedback — este modelo pode ajudar você a fazer com que ele seja relevante.

Com este modelo, você pode:

Personalize seu fluxo de trabalho para se adequar ao estilo e ao processo da sua equipe

Colabore em tempo real, discuta pontos críticos e alinhe as próximas etapas

Visualize o feedback dos clientes de forma clara, organizada e prática

🔑 Ideal para: Equipes de sucesso do cliente, pesquisadores de UX e equipes de marketing que desejam centralizar o feedback, identificar temas recorrentes e tomar decisões baseadas em dados para melhorar a experiência do usuário e a retenção.

Antes, era uma loucura. Lançávamos algo e tínhamos que fazer rollbacks porque o recurso tinha muitos bugs e não era bem planejado. Vimos uma grande redução nos bugs relatados, e o ClickUp nos ajuda a evitar muitos problemas.

8. Modelo de mapa da jornada do cliente ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize toda a jornada do seu cliente com o modelo de mapa da jornada do cliente da ClickUp

Não sabe por onde começar a mapear a jornada do cliente? Comece com o modelo de mapa da jornada do cliente da ClickUp. Este modelo simples e intuitivo, no estilo quadro branco, ajuda as equipes a visualizar todo o ciclo de vida do cliente, desde a primeira interação até a conversão.

Ele ajuda você a mapear visualmente cada estágio da interação do cliente com sua marca, ao mesmo tempo em que aproveita recursos poderosos como gravação de tela, colaboração em tempo real, automação e IA para otimizar cada etapa do ciclo de vida do cliente.

Isso ajuda você a:

Saiba quando os clientes potenciais descobrem sua marca pela primeira vez

Considere onde eles avaliam suas ofertas, comparam opções e exploram recursos

Estude o ponto de decisão quando eles se comprometem e se tornam clientes pagantes

🔑 Ideal para: equipes de marketing, gerentes de produto, designers de UX e estrategistas de experiência do cliente que desejam identificar pontos fracos, alinhar mensagens e melhorar a jornada do cliente de ponta a ponta.

9. Modelo de plano de teste de usabilidade do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje, gerencie e acompanhe testes de usabilidade com facilidade usando o modelo de plano de teste de usabilidade do ClickUp

O modelo de plano de teste de usabilidade da ClickUp elimina as suposições dos testes de usabilidade, oferecendo à sua equipe um caminho claro e estruturado, desde o planejamento até o relatório final, tudo em um só lugar. Os testes de usabilidade avaliam a facilidade de uso do seu produto, observando usuários reais enquanto eles realizam tarefas típicas.

Este modelo de teste de usabilidade permite-lhe planear e executar testes de forma eficaz com funcionalidades que:

Mapeie e gerencie itens acionáveis ao longo do tempo com uma linha do tempo visual agrupada por iniciativa

Use a visualização de lista abrangente agrupada por iniciativa para manter os objetivos focados, mensuráveis e organizados

Identifique em que estágio cada tarefa se encontra com os campos personalizados, mantendo sua equipe coordenada e informada em cada etapa

🔑 Ideal para: Desenvolvedores de produtos e desenvolvedores de software que desejam testar seus softwares com usuários reais do público-alvo para obter insights acionáveis e centrados no usuário.

🧠 Curiosidade: Testes com apenas cinco usuários podem revelar aproximadamente 85% dos problemas de usabilidade. O especialista em usabilidade Jakob Nielsen defende esse princípio, enfatizando a eficiência dos testes em pequena escala na identificação de problemas significativos.

10. Modelo de quadro branco de pesquisa ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Simplifique o planejamento da sua pesquisa com o modelo de quadro branco de pesquisa do ClickUp

A pesquisa de usuários não precisa ser entediante. Você pode transformar seus insights em uma experiência visual interativa com o modelo de quadro branco do Plano de Pesquisa de Usuários do ClickUp. Seja para coletar feedback por meio de entrevistas, pesquisas ou sessões ao vivo, este modelo ajuda você a organizar tudo em um único espaço colaborativo.

Adicione rapidamente notas digitais, mapeie as ideias dos usuários e envolva as partes interessadas simplesmente compartilhando um link. Também é perfeito para pesquisas internas de UX, pois todos podem participar, comentar e contribuir em tempo real.

Este modelo de plano de pesquisa de UX permite que você:

Acompanhe o progresso de cada tarefa de pesquisa com status personalizados, garantindo clareza nas etapas de conclusão das tarefas

Identifique tendências e padrões nos dados da sua pesquisa, ajudando a chegar a conclusões perspicazes

Aproveite recursos como gravação de tela, edição colaborativa, automações e IA para otimizar seus planos de pesquisa de UX

🔑 Ideal para: Pesquisadores acadêmicos, equipes de desenvolvimento de produtos e analistas de mercado que buscam organizar e gerenciar projetos de pesquisa com eficiência.

Eu uso o ClickUp de forma intermitente para gerenciar vários projetos de UX ao mesmo tempo. A principal razão pela qual gosto do ClickUp é que posso separar todo o meu trabalho em projetos e equipes e, em seguida, visualizar tudo em um nível tão alto ou detalhado quanto eu quiser.

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe e gerencie as interações com os clientes com o modelo de formulário de contato do cliente ClickUp

Cansado de perder mensagens de clientes ou vasculhar threads de e-mail para encontrar aquela solicitação? O modelo de formulário de contato do cliente ClickUp pode ser sua arma secreta. Ele permite que as equipes coletem, organizem e ajam com eficiência com base no feedback, nas perguntas ou nas questões dos clientes, tudo em um espaço de trabalho centralizado.

Este modelo torna a interação com o cliente um processo mais estruturado e orientado para a equipe. Veja como:

Utilize campos personalizados para coletar dados qualitativos e informações vitais dos clientes, como nome, e-mail, número de telefone, nome da empresa e a natureza da consulta

Implemente status personalizados, como “Nova solicitação”, “Em análise”, “Bloqueado” e “Concluído”, para monitorar o progresso de cada cliente, garantindo acompanhamento e resolução em tempo hábil

Mantenha um banco de dados das interações com os clientes, facilitando a análise de tendências , ciclos de feedback e a tomada de decisões informadas para melhorar produtos ou serviços

🔑 Ideal para: Equipes de suporte ao cliente, profissionais de marketing e empresários que desejam coletar e gerenciar consultas, feedback e informações de contato dos clientes.

12. Modelo de gerenciamento de testes ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie casos de teste e colabore com sua equipe para identificar bugs, solicitações de recursos e muito mais com o modelo de gerenciamento de testes do ClickUp

Para garantir que seu software seja confiável e esteja realmente pronto para ser lançado, você precisa de mais do que apenas alguns testes rápidos. Você precisa de um sistema de gerenciamento de testes sólido e completo, e o modelo de gerenciamento de testes do ClickUp oferece exatamente isso.

Este modelo ajuda as equipes de controle de qualidade a estruturar todo o fluxo de trabalho de testes, seja para depurar um pequeno site ou validar um aplicativo de grande escala. Ele é organizado, escalável e criado para alinhar sua equipe, desde o planejamento dos testes até a geração de relatórios.

O modelo de pesquisa torna os testes mais inteligentes, permitindo que você:

Acompanhe cada etapa do teste com 11 status detalhados, como “Ignorar”, “Em andamento” e “Pronto para revisão”

Adicione IDs de casos de teste, níveis de prioridade e tempos estimados de conclusão para manter todos os detalhes em um só lugar

Alterne entre as visualizações Lista, Quadro e Incorporar para se adequar à forma como sua equipe prefere visualizar o progresso e os insights

🔑 Ideal para: Equipes de garantia de qualidade, testadores de software e gerentes de projeto que buscam uma abordagem estruturada e eficiente para planejar, executar e acompanhar testes de software.

13. Modelo de teste de aceitação do usuário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe cada etapa do UAT com precisão usando o modelo de lista de verificação de teste de aceitação do usuário do ClickUp

O teste de aceitação do usuário (UAT) é uma das etapas mais importantes antes do lançamento de um produto. No entanto, manter-se em dia com listas de verificação, contribuições das partes interessadas e aprovações pode se tornar uma tarefa complicada rapidamente.

Usar o modelo de teste de aceitação do usuário do ClickUp pode simplificar muito todo o processo de UAT.

Projetado para substituir planilhas dispersas e feedbacks fragmentados, este modelo traz clareza e estrutura para todas as fases do seu processo de UAT. Essa estrutura organizada ajuda você a planejar, executar e acompanhar as atividades de pesquisa com eficácia.

Com este modelo de UAT, você pode:

Acompanhe cada etapa com quatro opções de status claras: “A fazer”, “Em andamento”, “Em espera” e “Concluído”

Comece com confiança com um Guia de Introdução dedicado, concebido para o acompanhar em cada fase da sua UAT

A visualização das etapas e fases do UAT ajuda você a organizar seu processo em partes menores e mais fáceis de implementar

🔑 Ideal para: Gerentes de produto e equipes de controle de qualidade que precisam de uma maneira estruturada de realizar sessões de teste com usuários e capturar feedback acionável sobre o produto antes de lançá-lo.

O que torna um modelo de pesquisa de usuários bom?

Um modelo de pesquisa de usuários bem elaborado vai além da organização básica. Esses recursos essenciais foram projetados para orientar todo o seu processo de pesquisa com clareza e consistência:

Objetivos de pesquisa claros : defina o que você está tentando aprender para alinhar a equipe e manter o estudo focado

Seção de perfil do participante : identifique segmentos de usuários e participantes ideais para coletar insights relevantes

Rastreador de metodologia : documente : documente os métodos de pesquisa do usuário (por exemplo, pesquisas, entrevistas, testes de usabilidade) e como cada um será executado

Criador de perguntas e roteiros : forneça espaço para listar perguntas ou prompts importantes para obter feedback consistente e imparcial

Campos de coleta de dados : padronize a forma como notas, citações e observações são registradas para simplificar a análise

Documentação de insights : resuma as principais conclusões, temas e possíveis próximos passos

Estrutura flexível : adapte o modelo a diferentes necessidades de pesquisa sem formatação complexa ou rígida

Ferramentas de colaboração: permita que as partes interessadas contribuam, revisem e ajam com base na pesquisa em um espaço compartilhado

Obtenha melhores insights por meio da pesquisa de usuários com o ClickUp

Uma pesquisa de UX excepcional não requer reinventar o processo. Você só precisa da estrutura certa para fazer perguntas inteligentes, descobrir insights significativos e manter sua equipe alinhada.

Os modelos gratuitos de pesquisa de UX da ClickUp fazem exatamente isso.

Esteja você planejando entrevistas com usuários, realizando testes de usabilidade ou mapeando jornadas de empatia, esses modelos foram criados para trazer clareza e consistência ao seu fluxo de trabalho. Não há configurações complexas ou várias ferramentas — apenas recursos práticos e escaláveis, criados para equipes de UX modernas.

Com tudo em um só lugar, desde os objetivos da pesquisa até os insights, você gastará menos tempo procurando notas espalhadas e mais tempo projetando produtos que seus usuários realmente precisam.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e otimize sua pesquisa de UX com modelos tão inteligentes quanto você.