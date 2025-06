Modelos gratuitos de avaliação de 90 dias para avaliar o desempenho dos funcionários

O desengajamento e a rotatividade dos funcionários podem custar a uma empresa de médio porte listada no S&P 500 entre US$ 228 milhões e US$ 355 milhões por ano em perda de produtividade.

Esse é um número impressionante — e um sinal claro de que monitorar o desempenho dos funcionários e fornecer suporte oportuno são fundamentais para a retenção e a lucratividade.

Mas acompanhar apenas as horas de trabalho não é suficiente. Isso não dirá se os funcionários estão priorizando as tarefas certas ou se seus esforços estão alinhados com os objetivos da equipe. Em vez de se concentrar no “tempo trabalhado”, é hora de mudar para os resultados reais.

É aí que entram os modelos de avaliação de desempenho. Para ajudá-lo a acompanhar o progresso individual de forma eficaz. Aqui estão os 10 melhores modelos de avaliação de 90 dias, cada um deles concebido para captar os componentes-chave da produtividade dos funcionários.

🧠 Curiosidade: O Efeito Avestruz é um viés cognitivo em que as pessoas costumam evitar informações negativas, incluindo feedback construtivo que poderia ajudá-las a monitorar o progresso de seus objetivos.

10 modelos gratuitos de avaliação de 90 dias

Você sempre pode criar seus próprios modelos para uma avaliação de 90 dias. No entanto, esse é um processo demorado e que se torna cansativo rapidamente. Por que passar por todo esse trabalho quando você pode acessar esses modelos gratuitamente com o aplicativo completo para o trabalho — ClickUp?

Veja o que Nidhi Rajput, BDM da CedCommerce, disse sobre o uso do ClickUp:

Como TL, você precisa monitorar o trabalho realizado por outras pessoas, e o ClickUp facilita o gerenciamento de tarefas, carga de trabalho etc. Além disso, me ajudou a apresentar o desempenho da equipe e o desempenho individual dos membros.

1. Modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe facilmente o progresso dos seus novos funcionários com o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

Recebeu um novo grupo de funcionários? Ou talvez alguém da sua equipe tenha sido promovido. Não espere pelas avaliações anuais para avaliar como eles estão se adaptando à nova função.

O modelo de plano de 30-60-90 dias da ClickUp divide o processo de integração e avaliação em etapas claras. Os novos membros da equipe podem usar essas etapas como marcos, acompanhar suas tarefas e entender exatamente o que precisam fazer para atingir as metas.

Você pode avaliar o progresso deles a cada trinta dias, identificar necessidades de treinamento e oferecer suporte para ajudar na transição.

Use este modelo para:

Defina objetivos individuais, tarefas e metas comerciais, adicione notas e acompanhe as ações a partir do primeiro dia

Crie status de tarefas personalizados , como Concluída, Em andamento, A fazer e Aguardando o cliente, para monitorar a produtividade

Use atributos personalizados como “Quem é o responsável” e “Estágio de integração” para garantir a responsabilidade por cada tarefa

Defina prazos para cada tarefa e crie um cronograma organizado para o caminho de crescimento do funcionário

Colabore com as partes interessadas e discuta o progresso na visualização do chat

Crie um plano de 30-60-90 dias e monitore os próximos marcos com a Visualização de Calendário

Liste as tarefas do processo de integração e acompanhe o progresso através da Visualização do Quadro de Integração

Ideal para: gerentes de RH e líderes de equipe que estão integrando novos membros à equipe.

2. Modelo de documento de integração de funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Descreva a função, as responsabilidades e as tarefas dos novos funcionários com o modelo de documento de integração de funcionários da ClickUp

Os novos contratados levam tempo para se sentir à vontade com suas responsabilidades e construir um relacionamento com os colegas de equipe. Para prepará-los para o sucesso, torne essa transição o mais tranquila possível com o modelo de documento de integração de funcionários do ClickUp.

Você pode usar este modelo para:

Defina a descrição detalhada da função, juntamente com a missão, a visão e os valores da empresa

Adicione as principais responsabilidades do cargo

Liste os objetivos das tarefas e adicione materiais de treinamento e outros recursos

Crie uma lista de verificação para metas de integração e especifique quais tarefas estão programadas para cada semana do processo de integração

Dê clareza a toda a sua equipe sobre as metas de integração para que eles possam oferecer o suporte necessário ao novo colega

Ideal para: Ajudar os novos contratados a se adaptarem às suas funções de trabalho com facilidade.

📚 Leia também: Modelos gratuitos para definição e acompanhamento de metas para Excel e ClickUp

3. Modelo de formulário de feedback do funcionário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Colete feedback dos funcionários rapidamente com o modelo de formulário de feedback do funcionário da ClickUp

Dê aos seus funcionários um sentimento de pertencimento com o modelo de formulário de feedback do funcionário da ClickUp.

Esta alternativa inteligente às ferramentas de feedback dos funcionários permite-lhe recolher feedback dos seus colaboradores e aplicá-lo para criar um ambiente de trabalho mais estimulante e eficiente.

Você pode usar este modelo de formulário de feedback para:

Reúna feedback dos funcionários rapidamente por meio de avaliações

Acompanhe o sentimento dos funcionários ao longo do tempo para identificar aqueles com risco de rotatividade

Acesse modos de visualização como Lista de todos os respondentes, Lista de respostas, Tabela de feedback dos funcionários e Quadro branco

Marque as partes interessadas e adicione comentários

Ideal para: Construir uma cultura empresarial centrada nos funcionários.

📚 Leia também: Melhor software de monitoramento de funcionários

4. Modelo de avaliação de desempenho da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie uma tabela de avaliação de funcionários fácil com o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

63% das pessoas deixam seus empregos devido a feedback de baixa qualidade. 17% chegam a citar o feedback insuficiente como o principal motivo para procurarem outros cargos. Quer reter seus melhores funcionários? Ofereça feedback construtivo regularmente.

O modelo de avaliação de desempenho da ClickUp pode facilitar o processo com um documento personalizável.

Você pode usá-los para:

Permita que os funcionários deem sua opinião após a autoavaliação

Incentive os funcionários a pedir feedback

Permita que os colegas ofereçam feedback sobre o desempenho de seus colegas

Liste os pontos fortes e as conquistas dos funcionários para incentivar uma cultura de reconhecimento e valorização

Adicione recursos como dicas de avaliação de desempenho para funcionários e gerentes para avaliações de desempenho adequadas

Crie campos personalizados para se adequar a quaisquer critérios de avaliação exclusivos que você possa ter

Ideal para: Avaliações de desempenho organizadas e incentivo à troca transparente de feedback.

👀 Você sabia? Mesmo com feedback pouco frequente dos gerentes, os funcionários que recebem reconhecimento dos colegas pelo menos uma vez por mês são 38% mais propensos a serem produtivos no trabalho do que aqueles que raramente recebem reconhecimento de qualquer um dos grupos.

5. Modelo abrangente de avaliação de desempenho da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Programe avaliações como tarefas com prazos e barras de progresso com o modelo abrangente de avaliação de desempenho da ClickUp

O modelo abrangente de avaliação de desempenho da ClickUp permite monitorar o progresso dos funcionários por meio de autoavaliações e avaliações dos gerentes. Você pode ajustar as visualizações com opções como Lista e Quadros e colaborar com os gerentes para monitorar o desempenho dos funcionários.

Equipes com baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes com alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas.

Você pode usá-los para:

Transforme o acompanhamento e a entrega de feedback em tarefas

Ofereça aos funcionários a oportunidade de se autoavaliarem

Crie um ciclo de feedback estruturado por meio de avaliações dos gerentes e monitore o progresso

Converse sobre o desempenho dos funcionários por meio de comentários, notas e quadros brancos

Ideal para: Manter conversas colaborativas sobre a carreira.

6. Modelo de avaliação de desempenho trimestral da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Promova o desenvolvimento dos funcionários com o modelo de avaliação de desempenho trimestral da ClickUp

Ter um sistema de feedback adequado em intervalos regulares mantém os esforços alinhados e ajuda os funcionários a melhorar. O modelo de avaliação de desempenho trimestral da ClickUp facilita essa tarefa para cada funcionário a cada trimestre.

Com este modelo, você pode:

Categorize e adicione atributos para acompanhar metas, OKRs e outros KPIs de desempenho

Detecte áreas de melhoria em capacidades qualitativas, como habilidades de comunicação e resolução de problemas

Demonstre apreço e faça críticas construtivas de maneira organizada

Ideal para: Avaliar objetivos de curto prazo, reconhecer conquistas e definir metas SMART a cada trimestre para manter os funcionários alinhados e motivados.

7. Modelo de relatório semanal do funcionário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Ajude os funcionários a avaliar seu desempenho com o modelo de relatório semanal do funcionário da ClickUp

Para que seu local de trabalho funcione como um mecanismo bem lubrificado, os funcionários devem avaliar seu trabalho de forma independente, identificar lacunas e trabalhar em seus pontos fracos. O modelo de relatório semanal do funcionário da ClickUp permite que eles registrem os detalhes minuciosos de seu desempenho todas as semanas, ajudando-os a perceber o que pode ser melhorado de forma independente.

Você pode usar este modelo para:

Acompanhe as atividades, o tempo gasto em cada uma delas e todas as partes envolvidas em um só lugar

Identifique desafios comuns e resolva-os semanalmente para preparar os funcionários para o sucesso

Incentive a autoavaliação por meio da escala de classificação no modelo

Permita que os funcionários descrevam seus planos de melhoria para que você possa oferecer assistência relevante no momento certo

Ideal para: Identificar problemas de desempenho logo no início e tornar os funcionários mais autônomos por meio de autoavaliações.

8. O modelo Começar, Parar, Continuar da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize fluxos de trabalho e priorize tarefas com o modelo Iniciar, Parar, Continuar do ClickUp

Como garantir que seus funcionários dediquem tempo a tarefas que beneficiem sua empresa? Use o modelo Iniciar, Parar, Continuar do ClickUp.

Você pode usar este modelo para:

Preencha notas adesivas com as ações ou atividades de acordo com a categoria no gráfico

Adicione o status Iniciado para atividades urgentes e prioritárias

Adicione o status “Interrompido” para atividades ineficientes e que geram desperdício

Adicione o status Continuar para ações e processos aprovados

Obtenha uma representação visual do progresso

Ideal para: Autoavaliação e avaliação organizacional.

9. Modelo de relatório de desempenho da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Quantifique e visualize a produtividade e os custos com o modelo de relatório de desempenho da ClickUp

O modelo de relatório de desempenho da ClickUp permite analisar o desempenho da sua equipe em cada projeto. Suas visualizações intuitivas facilitam a medição de métricas de produtividade, o cálculo de custos e a análise de tendências.

Você pode usar este modelo para:

Monitore o progresso e os KPIs em tempo real

Insira os custos excedentes durante o cronograma do programa/projeto/marco

Adicione datas de vencimento e atrasos

Preveja os custos dos projetos

Quantifique o tempo, o progresso e o orçamento por meio de recursos visuais e gráficos

Ideal para: Visualizar o desempenho baseado em projetos com base no tempo, na produtividade e no custo

📚 Leia também: Exemplos de avaliações de desempenho (frases + comentários)

🧠 Curiosidade: O governo dos Estados Unidos começou a tradição das avaliações anuais de funcionários com a Lei de Avaliação de Desempenho, em 1950. Ela determinava que os funcionários federais fossem classificados em uma das três categorias: excelente, satisfatório ou insatisfatório.

10. Modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Ajude os funcionários a crescer por meio de feedback direcionado e iniciativas com o modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp

O modelo de plano de ação para funcionários da ClickUp permite criar um caminho detalhado para que os funcionários identifiquem onde e como podem melhorar. Ele ajudará você a criar relatórios de desempenho individuais durante um período de avaliação e a definir um roteiro de melhorias para cada funcionário.

Você pode usar este modelo para:

Registre relatórios de incidentes e garanta a responsabilidade tanto dos funcionários quanto de seus supervisores

Liste suas conclusões e comprove-as com dados

Destaque áreas que precisam ser melhoradas, crie um plano de ação para cada uma delas e adicione prazos, status e notas para cada ação na seção “Iniciativas corretivas”

Acompanhe o progresso de acordo com o problema e defina critérios de sucesso como aprovado ou reprovado

Obtenha assinaturas digitais de funcionários e avaliadores

Ideal para: Abordar questões de desempenho e orientar os funcionários para melhorias e crescimento específicos de habilidades.

Obtenha acesso instantâneo à Biblioteca de Modelos do ClickUp, que está repleta de modelos personalizáveis de avaliação de desempenho. Edite, organize-os em listas, atribua itens de ação como tarefas e acompanhe o progresso — tudo a partir de um painel único e fácil de usar.

O que são modelos de avaliação de 90 dias?

os modelos de avaliação de desempenho de 90 dias são guias estruturados que ajudam os gerentes a avaliar o progresso de um funcionário durante os primeiros três meses. Essas listas de verificação abrangem métricas de desempenho importantes, habilidades necessárias, avaliações de metas, áreas a serem melhoradas e seções de feedback, tudo em um só lugar.

Um modelo bem elaborado preenche a lacuna entre expectativas, produtividade e crescimento, dando aos gerentes uma visão clara do desempenho de cada funcionário. Isso facilita o fornecimento de suporte e orientação em tempo hábil.

Esses modelos são especialmente úteis para criar um resumo dos “ Primeiros 90 dias ” para novos contratados, ajudando tanto os gerentes quanto os funcionários a acompanhar o progresso inicial. Com seções pré-preenchidas, tudo o que você precisa fazer é adicionar os detalhes e transformá-los em relatórios de desempenho acionáveis, ajudando os funcionários a se autoavaliar, melhorar e permanecer alinhados com suas equipes.

👀 Você sabia? A ideia de que os funcionários devem ser avaliados pela sua capacidade de atingir as metas específicas de suas funções surgiu pela primeira vez na década de 1960, através da Gestão por Objetivos. Funcionários e gerentes definiam metas em conjunto e eram avaliados anualmente com base no seu cumprimento.

O que torna um modelo de avaliação de 90 dias bom?

Um modelo eficaz de avaliação de 90 dias deve ser uma tela em branco para o desempenho, as metas e o progresso da sua equipe. Muitos modelos têm campos detalhados e nomes de componentes sofisticados.

Mas como escolher o modelo certo para sua empresa? Aqui estão algumas qualidades que você deve procurar:

Critérios e fluxo claros: Possui critérios específicos, mostrando exatamente o que cada campo está avaliando. Não deve conter jargões ou ser excessivamente complicado, para que todas as partes interessadas possam navegar facilmente

Conversa bidirecional: Oferece espaço para gerentes e funcionários adicionarem comentários. Isso promove uma comunicação aberta

Avaliação equilibrada: Segue uma estrutura de questionário de avaliação 360, destacando conquistas e áreas de melhoria. Dessa forma, você terá uma visão completa do desempenho dos funcionários

Metas direcionadas e focadas no futuro: Define metas claras e viáveis e permite esclarecer as expectativas para os próximos 90 dias, garantindo que os esforços estejam alinhados com os objetivos da empresa

Métricas de progresso: Possui KPIs para todas as habilidades e metas necessárias, quantificando conquistas e crescimento ao longo do tempo

📚 Leia também: Exemplos de avaliações de desempenho (frases + comentários)

Simplifique o processo de avaliação de desempenho com o ClickUp

Uma avaliação de 90 dias não é apenas uma lista de itens a serem verificados, é uma oportunidade de definir o tom para o sucesso a longo prazo dos funcionários. Com o modelo e o processo certos, você pode transformar as avaliações de desempenho em conversas significativas que promovem o crescimento, a clareza e o alinhamento.

E se você estiver pronto para levar seu processo de avaliação um passo adiante, experimente o ClickUp. De modelos personalizáveis de avaliação de 90 dias a acompanhamento de metas, atribuição de tarefas e painéis de desempenho, o ClickUp oferece tudo o que você precisa para gerenciar as avaliações dos funcionários, tudo em um só lugar.

Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta ClickUp e controle a produtividade da sua equipe.