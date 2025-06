Os 10 melhores contadores de palavras com IA para uma escrita melhor

Você já ficou tão envolvido em escrever que perdeu a noção do limite de palavras?

Todos nós já passamos por isso.

🧠 Curiosidade: Uma pessoa comum digita em média 40 palavras por minuto, enquanto um digitador profissional chega a digitar mais de 80 palavras por minuto!

Seja você um estudante trabalhando em um trabalho escolar ou um profissional de marketing otimizando para SEO, controlar a contagem de palavras é outra tarefa que você deve ter em mente. Felizmente, a maioria dos processadores de texto possui um contador de palavras integrado para fazer esse trabalho.

Dito isso, os contadores de palavras com IA modernos fazem mais do que apenas contar suas palavras. Eles podem melhorar a legibilidade, realizar verificações gramaticais, detectar plágio e ajustar seu estilo de escrita.

Então, se você está procurando aquele algo a mais, reunimos alguns dos melhores contadores de palavras com IA que ajudam você a escrever mais rápido!

Os melhores contadores de palavras com IA em resumo

O que você deve procurar em contadores de palavras com IA?

Já mencionamos como os contadores de palavras com IA fazem mais do que apenas contar palavras com precisão. Portanto, para ajudá-lo a aproveitar ao máximo a ferramenta de contagem de palavras com IA, fique atento aos seguintes recursos:

Contagem de palavras e caracteres em tempo real : selecione uma ferramenta que exiba a contagem de frases, palavras e caracteres instantaneamente, enquanto você digita. Esse feedback imediato permite que você atenda aos requisitos de contagem de palavras e permaneça dentro de quaisquer limites sem ter que verificar manualmente

Análise de legibilidade e complexidade : além de compartilhar a contagem de palavras, escolha uma ferramenta de contagem de palavras com IA que forneça pontuações de legibilidade (por exemplo, Flesch-Kincaid) e sugira melhorias analisando a estrutura da frase, complexidade, voz passiva, etc., para otimizar o nível de leitura

Sugestões de gramática e estilo : escolha uma ferramenta de contagem de palavras com IA que identifique e corrija erros gramaticais, como erros ortográficos, sinais de pontuação ausentes, etc. Ela também deve fazer sugestões de estilo para atender aos seus objetivos de redação, destacando frases estranhas e problemas de clareza para uma redação polida e profissional

Resumo com IA : opte por ferramentas de contagem de palavras com IA de alta qualidade e recursos de resumo para condensar textos longos em pontos-chave. Esse recurso é particularmente útil para estudantes, profissionais e criadores de conteúdo que desejam obter insights rápidos a partir de documentos longos

Densidade de palavras-chave e insights de SEO : profissionais de marketing de conteúdo e redatores devem procurar uma ferramenta de contagem de palavras que rastreie a densidade de palavras-chave para otimizar e equilibrar os requisitos de SEO com a confiabilidade e a natureza envolvente do conteúdo

Detecção de plágio e conteúdo gerado por IA : Educadores que avaliam redações para admissão em faculdades devem escolher uma ferramenta de contagem de palavras que detecte conteúdo gerado por IA e plágio. Isso adiciona credibilidade à originalidade do texto

Cálculo do tempo estimado de leitura: priorize uma ferramenta de contagem de palavras que forneça uma estimativa do tempo de leitura ou fala para ajudar a desenvolver um conteúdo envolvente e consciente do tempo, maximizando o engajamento

Os melhores contadores de palavras com IA

Aqui está nossa lista das melhores ferramentas de contagem de palavras que oferecem mais do que apenas a contagem de palavras em todo o documento:

1. ClickUp (Melhor para escrita integrada e produtividade)

Experimente agora Trabalhe com sua equipe de forma colaborativa sem exceder o limite de palavras com a poderosa combinação do ClickUp Docs + ClickUp Brain

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, que reúne redação com IA, contagem de palavras e colaboração em documentos em um único espaço de trabalho! Projetado para escritores, profissionais de marketing e equipes, o ClickUp oferece uma combinação perfeita de contagem de palavras, sugestões inteligentes e ferramentas de colaboração, tornando-o a solução perfeita para profissionais que precisam de mais do que apenas um contador simples.

O ClickUp Brain é um assistente de IA que cuida de todas as tarefas de redação e edição. Você pode usá-lo para gerar conteúdo escrito, resumir, traduzir e muito mais. Essa ferramenta de IA otimiza seu processo de redação, gerando novas ideias de conteúdo, redigindo artigos e até mesmo resumindo documentos longos em segundos.

Imagine que você está preparando uma postagem no blog para o lançamento do mais recente produto da sua empresa. Basta compartilhar os pontos principais e o ClickUp Brain redige um artigo atraente, sugere títulos cativantes e aprimora sua redação para maior clareza e impacto. Ele também pode criar modelos reutilizáveis para postagens futuras, traduzir seu conteúdo para públicos globais e organizar toda a sua pesquisa em um só lugar.

Crie blogs, relatórios, e-mails e muito mais com a assistência de redação alimentada por IA do ClickUp Brain

Com o ClickUp Brain como seu assistente de redação, você economiza tempo, aumenta a criatividade e garante que sua mensagem sempre atinja o objetivo.

Diferente dos contadores de palavras básicos, o ClickUp é bem completo, com um hub centralizado para equipes. Ele permite compartilhar documentos, acompanhar projetos, otimizar fluxos de trabalho e muito mais, tudo em um só lugar.

O ClickUp Docs permite criar e editar documentos de forma colaborativa. Enquanto sua equipe trabalha no documento, o contador de palavras integrado exibe o número de palavras no documento em tempo real, ajudando você a atender aos requisitos de contagem de palavras.

Além disso, o ClickUp Docs salva tudo na nuvem com o recurso de salvamento automático e mantém o histórico de versões para estabelecer uma única fonte de verdade.

Portanto, seja para criar conteúdo, colaborar em documentos comerciais ou melhorar suas habilidades de redação, o ClickUp ajuda a garantir que cada palavra conte para uma redação significativa e de alta qualidade.

Melhores recursos do ClickUp

Use o ClickUp AI para resumir documentos inteiros ou textos selecionados, facilitando a criação de resumos executivos ou visões gerais rápidas

Colabore com colegas de equipe em tempo real — adicione comentários, atribua tarefas e acompanhe as alterações diretamente no seu documento

Vincule seus textos diretamente às tarefas por meio do ClickUp Tasks , para que você possa atribuir rascunhos, definir prazos e acompanhar o progresso junto com o trabalho do seu projeto

Acesse versões anteriores dos seus documentos, compare alterações e restaure rascunhos anteriores, se necessário

Elimine distrações com o Modo Foco, que oculta barras laterais e escurece outros conteúdos para que você possa se concentrar na escrita

Adicione campos personalizados no ClickUp, como metas de contagem de palavras, nível de leitura ou status do conteúdo, às suas tarefas de redação para melhor acompanhamento e relatórios

Configure automações no ClickUp para mover tarefas de redação pelo seu fluxo de trabalho, notificar editores ou atualizar status quando os rascunhos estiverem prontos para revisão

Use ou crie modelos para posts de blog, relatórios ou resumos para manter a consistência e economizar tempo em projetos de redação recorrentes

Gere rapidamente atualizações da equipe ou notas rápidas a partir de suas atividades de escrita recentes usando o ClickUp AI

Pesquise instantaneamente em todos os seus documentos, tarefas e comentários usando a Pesquisa conectada para encontrar conteúdo específico, palavras-chave ou referências

Limitações do ClickUp

O extenso conjunto de recursos pode parecer um pouco complicado para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

Veja o que Dayana Mileva, diretora de contas da Pontica Solutions, tem a dizer sobre o ClickUp:

As mentes inovadoras da nossa organização sempre se esforçam para ser melhores e buscam constantemente maneiras de economizar mais um minuto, mais uma hora ou, às vezes, até um dia inteiro. O ClickUp resolveu muitos problemas para nós que, olhando para trás, estávamos tentando resolver usando ferramentas impróprias, como tabelas do Excel e documentos do Word.

As mentes inovadoras da nossa organização sempre se esforçam para ser melhores e buscam constantemente maneiras de economizar mais um minuto, mais uma hora ou, às vezes, até um dia inteiro. O ClickUp resolveu muitos problemas para nós que, olhando para trás, estávamos tentando resolver usando ferramentas impróprias, como tabelas do Excel e documentos do Word.

2. Grammarly (ideal para sugestões de gramática e estilo com inteligência artificial)

via Grammarly

O Grammarly é mais conhecido por seus recursos avançados de verificação gramatical e ortográfica, mas também funciona como um contador de palavras preciso com inteligência artificial. Esse verificador gramatical aprimorado por IA ajuda escritores, estudantes e profissionais a acompanhar a contagem de palavras enquanto recebem insights sobre legibilidade, tom e clareza.

As atualizações em tempo real do Grammarly tornam-no um excelente companheiro para quem trabalha em ensaios, relatórios ou conteúdos que precisam de cumprir requisitos específicos de comprimento. Além de contar palavras, o Grammarly fornece informações sobre a estrutura das frases, concisão e repetição de palavras. A sua interface intuitiva garante que não só cumpre o seu limite de palavras, como também refina a sua escrita.

Melhores recursos do Grammarly

Acompanhe a contagem de palavras sem esforço, com atualizações em tempo real em todos os tipos de documentos

Receba insights contextuais sobre o comprimento das frases, clareza e engajamento

Ajuste sua redação para atender a requisitos específicos de comprimento sem perder a coerência

Integre em várias plataformas com extensões de navegador e aplicativos para desktop para um acompanhamento contínuo

Limitações do Grammarly

Nem sempre 100% preciso, o Grammarly às vezes sinaliza frases corretas como erros

Versão premium necessária para análises detalhadas além do rastreamento básico da contagem de palavras

Preços do Grammarly

Gratuito

Pro : US$ 30/mês por membro

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Grammarly

G2 : 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 7.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grammarly?

Um revisor do G2 diz:

Eu uso o Grammarly há algum tempo e não poderia estar mais satisfeito com os resultados. Ao contrário de muitos corretores ortográficos ou gramaticais tradicionais, essa plataforma vai muito além do básico. Ela ajuda você a melhorar sua redação, adaptando-se ao tipo de texto em que você está trabalhando — seja um e-mail formal, um relatório, um artigo acadêmico ou até mesmo um conteúdo criativo — e, mais importante, leva em consideração o público-alvo.

Eu uso o Grammarly há algum tempo e não poderia estar mais satisfeito com os resultados. Ao contrário de muitos corretores ortográficos ou gramaticais tradicionais, essa plataforma vai muito além do básico. Ela ajuda você a melhorar sua redação, adaptando-se ao tipo de texto em que você está trabalhando — seja um e-mail formal, um relatório, um artigo acadêmico ou até mesmo um conteúdo criativo — e, mais importante, leva em consideração o público-alvo.

3. Hemingway Editor (ideal para melhorar a legibilidade e a concisão)

via Hemingway Editor

O Hemingway Editor é uma ferramenta de escrita com IA única, focada na legibilidade e que fornece uma contagem precisa de palavras. Essa ferramenta online analisa a complexidade das frases e o excesso de palavras em tempo real, beneficiando escritores que buscam textos concisos e impactantes.

O Hemingway não se limita a contar palavras — ele destaca advérbios excessivos, frases complexas e uso da voz passiva, tornando-o uma excelente ferramenta para quem deseja que seu conteúdo seja sucinto e impactante. Sua interface fácil de ler simplifica o acompanhamento de palavras sem distrações desnecessárias.

Principais recursos do Hemingway Editor

Identifique frases prolixas e reduza a complexidade desnecessária

Mantenha a concisão com feedback em tempo real sobre o comprimento das frases

Exporte textos facilmente para usar em outras plataformas de escrita

Acesse mesmo se não tiver uma conexão ativa com a internet

Limitações do Hemingway Editor

Opções de formatação limitadas em comparação com outros processadores de texto

Sem integração com armazenamento em nuvem, os usuários devem salvar e transferir o conteúdo manualmente

Preços do Hemingway Editor

Gratuito

Hemingway Editor Plus (Individual 5K): US$ 18,33/mês

Hemingway Editor Plus (Individual 10K) : US$ 12,50/mês

Hemingway Editor Plus (Team 5K): US$ 12,50/mês por usuário

Avaliações e comentários do Hemingway Editor

G2 : 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hemingway Editor?

Uma avaliação do G2 diz:

Gosto que ele mede enquanto escrevo. É uma boa forma de avaliar e escrever de maneira consistente para um grande público. Torna minha escrita muito acessível.

Gosto que ele mede enquanto escrevo. É uma boa forma de avaliar e escrever de maneira consistente para um grande público. Torna minha escrita muito acessível.

📮 ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto aumentam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e dá respostas super relevantes para suas tarefas! Tenha o dobro de produtividade com o ClickUp!

4. ProWritingAid (Melhor para análises detalhadas de redação e feedback)

via ProWritingAid

O ProWritingAid oferece um assistente de redação abrangente com inteligência artificial e um contador de palavras integrado que ajuda os usuários a monitorar o comprimento dos documentos com eficiência. Ideal para autores, editores e criadores de conteúdo, ele rastreia a contagem de palavras e fornece sugestões detalhadas de redação, incluindo melhorias de estilo e verificações gramaticais.

O que se destaca no ProWritingAid é que ele oferece feedback contextual, analisando tudo, desde o comprimento das frases até palavras usadas em excesso.

Melhores recursos do ProWritingAid

Realize análises gramaticais e estilísticas aprofundadas com mais de 20 relatórios

Otimize o ritmo com insights sobre o fluxo de palavras e o equilíbrio dos parágrafos, especialmente para redação criativa

Personalize limites de palavras para diferentes tipos de conteúdo, incluindo romances e relatórios comerciais

Obtenha um dicionário de sinônimos e sugestões de palavras no aplicativo para aprimorar seu vocabulário

Limitações do ProWritingAid

Baixa velocidade de processamento para documentos grandes.

Caro para todos os recursos, levando alguns usuários a explorar alternativas ao ProWritingAid

Preços do ProWritingAid

Gratuito

Premium : US$ 30/mês

Premium Pro: US$ 36/mês

Avaliações e comentários do ProWritingAid

G2 : 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 490 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProWritingAid?

Uma avaliação do G2 diz:

O ProWritingAid é incrivelmente rico em recursos. Você pode escolher o tipo de linguagem (comercial, informal, acadêmica etc.) e as sugestões geralmente são extremamente precisas. O software é especialmente ótimo para identificar palavras de preenchimento e ajudar a otimizar o texto, além, é claro, de corrigir erros de digitação!

O ProWritingAid é incrivelmente rico em recursos. Você pode escolher o tipo de linguagem (comercial, informal, acadêmica etc.) e as sugestões geralmente são extremamente precisas. O software é especialmente ótimo para identificar palavras de preenchimento e ajudar a otimizar o texto, além, é claro, de corrigir erros de digitação!

🧠 Curiosidade: Com quase 345 milhões de assinantes e cerca de 321 milhões de usuários ativos, há uma grande quantidade de documentos, planilhas e apresentações sendo criados no Microsoft 365, que também inclui o Microsoft Word!

5. Google Docs (ideal para colaboração em tempo real e armazenamento em nuvem)

via Google Docs

O Google Docs é uma plataforma de escrita popular baseada em nuvem que integra um contador de palavras de fácil acesso em seu pacote de documentos com inteligência artificial. Escritores, estudantes e profissionais podem verificar instantaneamente o número de palavras enquanto redigem o conteúdo, tornando-o uma excelente ferramenta para projetos com requisitos rigorosos de comprimento.

O Google Docs permite que vários usuários trabalhem no mesmo documento em tempo real para centralizar a documentação do projeto. Além disso, sua integração com o Google Drive garante que todos os arquivos sejam armazenados com segurança e acessíveis de qualquer lugar.

Melhores recursos do Google Docs

Colabore de forma eficiente enquanto acompanha as alterações e os limites de palavras

Salve documentos automaticamente na nuvem, evitando perda de dados

Use a digitação por voz para ditar o texto enquanto monitora a contagem de palavras

Acesse gramática básica e verificação ortográfica

Limitações do Google Docs

Verificações gramaticais limitadas com IA e sugestões de estilo

O acesso offline requer configuração manual e links com apenas uma conta

Preços do Google Docs

Gratuito com uma conta Google

Avaliações e comentários do Google Docs

G2 : 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 28.360 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Docs?

Um avaliador da Capterra disse o seguinte sobre o Google Docs:

Adoro a facilidade de colaborar com colegas de trabalho, seja editando ao mesmo tempo ou adicionando comentários e sugestões de alterações, sem interromper o fluxo do documento. As opções de compartilhamento também são ótimas, pois você pode limitar o compartilhamento com base no domínio do Google Workspace, em endereços de e-mail específicos ou apenas em pessoas com links específicos.

Adoro a facilidade de colaborar com colegas de trabalho, seja editando ao mesmo tempo ou adicionando comentários e sugestões de alterações, sem interromper o fluxo do documento. As opções de compartilhamento também são ótimas, pois você pode limitar o compartilhamento com base no domínio do Google Workspace, em endereços de e-mail específicos ou apenas em pessoas com links específicos.

💡 Dica profissional: deixe a IA cuidar do trabalho pesado da documentação para que você recupere seu foco. Como? A IA automatiza a formatação, detecta erros e aprimora a legibilidade, liberando você de tarefas cruciais. Além disso, personaliza o conteúdo, reduz custos e estimula a colaboração em equipe em tempo real.

6. Microsoft Word (ideal para redação tradicional com aprimoramento de IA)

via Microsoft Word

Lançado pela primeira vez em 1983, o Microsoft Word continua sendo um dos softwares de processamento de texto mais confiáveis. Ele oferece um contador de palavras confiável que é atualizado em tempo real.

Seja na elaboração de relatórios, trabalhos de pesquisa ou conteúdo criativo, o recurso integrado de contagem de palavras do Word ajuda os usuários a permanecerem dentro dos limites exigidos sem esforço. As informações do MS Word sobre legibilidade, contagem de caracteres e tempo estimado de leitura tornam-no uma excelente opção para profissionais.

Embora tenha começado com recursos simples de edição de texto, o Microsoft Word agora vem repleto de recursos alimentados por IA, como sugestões de gramática e estilo, texto preditivo e conversão de voz em texto. Suas ferramentas de edição baseadas em IA garantem que a contagem de palavras não seja apenas um número, mas parte de um processo de redação refinado.

Melhores recursos do Microsoft Word

Monitore a contagem de palavras ao vivo na barra de ferramentas inferior enquanto escreve

Defina limites de palavras para tarefas, publicações em blogs e relatórios

Use a edição com IA para refinar a estrutura sem exceder os limites

Acesse ferramentas de tradução integradas para redação multilíngue e localização de conteúdo

Limitações do Microsoft Word

Não possui recursos avançados de reescrita com IA quando comparado a assistentes de redação dedicados

Os recursos baseados em assinatura limitam o acesso total sem um plano pago

Preços do Microsoft Word

Microsoft 365 Personal : US$ 9,99/mês

Microsoft 365 Family : US$ 12,99/mês por usuário

Microsoft 365 Apps for Business: US$ 9,99/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Word

G2 : 4,7/5 (mais de 1.870 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.470 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Word?

Um revisor do G2 disse o seguinte sobre o Microsoft Word:

O Microsoft Word é uma ferramenta realmente excelente para digitar e editar documentos. Adoro o fato de ele ter modelos diferentes para qualquer tipo de documento que você precise digitar – cartas, currículos, folhetos, entre outros. Recursos úteis, como vários tipos e tamanhos de fontes, formatos de cores, verificação ortográfica, verificação gramatical e outros, ajudam a tornar meus documentos muito melhores do que o normal. Também é muito legal que muitos desses recursos incríveis sejam gratuitos e que talvez você nunca precise pagar por atualizações. É muito fácil de navegar. Mesmo um usuário iniciante não terá dificuldade em usá-lo.

O Microsoft Word é uma ferramenta realmente ótima para digitar e editar documentos. Adoro o fato de ter modelos diferentes para qualquer tipo de documento que você precise digitar – cartas, currículos, folhetos, entre outros. Recursos úteis, como vários tipos e tamanhos de fontes, formatos de cores, verificação ortográfica, verificação gramatical e outros, ajudam a tornar meus documentos muito melhores do que o normal. Também é muito legal que muitos desses ótimos recursos sejam gratuitos e que talvez nunca seja necessário pagar por atualizações. É muito fácil de navegar. Mesmo um usuário iniciante não terá dificuldade em usá-lo.

7. QuillBot (Melhor para parafraseamento e resumo com IA)

via QuillBot

O QuillBot é um assistente de redação com inteligência artificial projetado para melhorar a escrita por meio de paráfrases, resumos e correção gramatical. Ele também funciona como um eficiente contador de palavras com inteligência artificial.

Sua capacidade única de reduzir a contagem de palavras sem alterar o significado torna-o particularmente útil para estudantes, gerentes de mídias sociais, profissionais de marketing e escritores que precisam encurtar ou expandir textos de maneira eficiente, mantendo o controle do comprimento.

Principais recursos do QuillBot

Resume conteúdos longos em pontos-chave concisos

Faça verificações gramaticais e destaque erros para refinar o conteúdo

Reduza ou expanda o texto para atender aos limites de palavras exigidos sem esforço

Integre com o Google Docs para uma edição de conteúdo perfeita

Limitações do QuillBot

A paráfrase é limitada a várias palavras ou caracteres na versão gratuita

Dificuldades em manter o contexto em paráfrases longas

Preços do QuillBot

Gratuito

Premium : US$ 4,17/mês

Equipe: Preços personalizados

Avaliações e comentários do QuillBot

G2 : 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuillBot?

Uma avaliação do G2 diz:

Para escrever rapidamente algumas postagens nas redes sociais, estou usando o QuillBot para melhorar o estilo de redação. Além de parafrasear, ele vem com muitos outros recursos, como verificador gramatical e verificador de plágio. Achei essa ferramenta muito útil. Posso parafrasear rapidamente o mesmo texto em duas ou três versões diferentes e postar em plataformas diferentes.

Para escrever rapidamente algumas postagens nas redes sociais, estou usando o QuillBot para melhorar o estilo de redação. Além de parafrasear, ele vem com muitos outros recursos, como verificador gramatical e verificador de plágio. Achei essa ferramenta muito útil. Posso parafrasear rapidamente o mesmo texto em duas ou três versões diferentes e postar em plataformas diferentes.

8. Originality.ai (Ideal para detecção de conteúdo de IA e verificações de plágio)

Originality.ai é principalmente um verificador de detecção de IA e plágio. Possui um contador de palavras integrado que permite aos usuários acompanhar o comprimento do documento. Ele também realiza verificações de fatos para garantir que seu conteúdo seja único e preciso.

Essa ferramenta é especialmente útil para conteúdos focados em SEO. Ela fornece insights sobre a estrutura do texto e a legibilidade, além de rastrear a contagem de palavras. Ela garante que os artigos atendam aos requisitos de comprimento, mantendo a originalidade.

Principais recursos do Originality.ai

Basta colar o conteúdo para detectar conteúdo gerado por IA, incluindo resultados dos modelos ChatGPT e GPT-4

Verifique a contagem de palavras instantaneamente enquanto executa verificações de plágio em várias fontes

Gera uma pontuação de originalidade do conteúdo que determina a autenticidade

Permita que suas equipes colaborem, tornando-o útil para editoras e agências

Limitações do Originality.ai

Às vezes, geram falsos positivos, pois nenhum detector de IA é 100% correto

Não possui verificador gramatical ou de legibilidade, o que significa que você terá que integrá-lo a outras ferramentas

Preços do Originality.ai

Pague conforme usar : US$ 30 (pagamento único)

Pro : US$ 14,95/mês

Empresa: US$ 179/mês

Avaliações e comentários da Originality.ai

G2 : 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Originality.ai?

Uma avaliação da G2 diz:

Usamos essa plataforma regularmente para verificar se há conteúdo gerado por IA e plagiado. A ferramenta é fácil de usar e os destaques codificados por cores facilitam a identificação das partes do conteúdo que podem ter sido geradas por IA. Ela verifica documentos rapidamente e os relatórios são detalhados, ajudando-nos a verificar a originalidade com eficiência.

Usamos essa plataforma regularmente para verificar se há conteúdo gerado por IA e plagiado. A ferramenta é fácil de usar e os destaques codificados por cores facilitam a identificação das partes do conteúdo que podem ter sido geradas por IA. Ela verifica documentos rapidamente e os relatórios são detalhados, ajudando-nos a verificar a originalidade com eficiência.

🧠 Curiosidade: Um estudo recente descobriu que 88% das pessoas já usaram IA para superar a paralisia de tarefas.

9. Wordcounter. ai (Ideal para contagem básica de palavras e análise simples de texto)

Se você está procurando uma ferramenta de contagem simples, o Wordcounter.ai é a escolha certa. Ele oferece grande diversidade, funcionando como um contador de frases e parágrafos e contando palavras.

A ferramenta exibe o tempo total de leitura e fala do conteúdo na caixa de entrada. Você também pode compartilhar uma lista de palavras-chave, e ela exibirá a densidade das palavras-chave, que você pode exportar como CSV ou TXT.

Principais recursos do Wordcounter.ai

Use-o como contador de palavras, contador de frases e contador de parágrafos — tudo ao mesmo tempo

Analise a densidade de palavras-chave, auxiliando na otimização para mecanismos de busca

Destaque palavras usadas em excesso para diversificar o vocabulário

Obtenha resultados sem se inscrever e sem trabalhar em navegadores para acesso rápido

Limitações do Wordcounter.ai

Não oferece verificação gramatical ou ortográfica, exigindo integração com outras ferramentas

Não possui recursos avançados de IA para melhorar a escrita, como sugestões para melhorar frases e legibilidade

Preços do Wordcounter.ai

Gratuito

Avaliações e comentários sobre o Wordcounter.ai

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

10. ZeroGPT (ideal para detectar textos gerados por IA)

via ZeroGPT

Semelhante ao Originality.ai, o ZeroGPT ajuda a diferenciar conteúdo gerado por IA de conteúdo humano. Com contadores integrados de caracteres e palavras, essa ferramenta é bastante útil para educadores, editores e empresas.

A ferramenta usa algoritmos avançados de detecção de IA para escanear e analisar textos em busca de padrões que indiquem sua origem. Os relatórios detalhados do ZeroGPT atribuem autenticidade ao conteúdo escaneado.

Principais recursos do ZeroGPT

Acompanhe a contagem de palavras de forma integrada enquanto detecta texto gerado por IA

Garanta uma escrita semelhante à humana sem exceder os limites

Use análises baseadas em IA para refinar as estruturas das frases

Otimize a redação acadêmica com o acompanhamento estruturado de palavras

Limitações do ZeroGPT

Não é totalmente confiável, pois muitas vezes gera falsos positivos ou negativos

Não possui integração com as principais plataformas de conteúdo

Preço do ZeroGPT

Gratuito

Pro : US$ 9,50/mês

Mais : US$ 19/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do ZeroGPT

G2 : 4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ZeroGPT?

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais gosto no ZeroGPT é sua interface de usuário e facilidade de uso. Além do recurso de detecção de IA, ele também oferece muitos outros recursos, como verificador gramatical, resumidor de texto, parafraseador, tradutor de IA, etc. E também está disponível no WhatsApp e no Telegram, o que o torna ainda mais fácil de usar em todos os dispositivos. Ele também gera rapidamente um relatório em PDF com o resultado da detecção de IA, o que proporciona transparência e credibilidade adequadas.

O que mais gosto no ZeroGPT é sua interface de usuário e facilidade de uso. Junto com o recurso de detecção de IA, ele também oferece muitos outros recursos, como verificador gramatical, resumidor de texto, parafraseador, tradutor de IA, etc. E também está disponível no WhatsApp e no Telegram, o que o torna ainda mais fácil de usar em todos os dispositivos. Ele também gera rapidamente um relatório em PDF com o resultado da detecção de IA, o que proporciona transparência e credibilidade adequadas.

💡 Dica profissional: Divida frases longas em frases mais curtas. Assim, será menos provável que elas sejam sinalizadas como conteúdo gerado por IA.

Faça cada palavra valer a pena com o ClickUp

Escolher o contador de palavras gratuito certo também depende das suas necessidades específicas. Se você procura verificação gramatical com IA, detecção de originalidade de conteúdo ou colaboração perfeita em documentos, além de contadores de palavras, você pode escolher entre as opções acima.

Por exemplo, o Hemingway Editor melhora a legibilidade, enquanto o ZeroGPT e o Originality.ai verificam a autenticidade do conteúdo e, com o Grammarly, você verifica a gramática — e a lista continua.

No entanto, se você está procurando uma ferramenta completa que combine o melhor da contagem de palavras, assistência de redação com IA e colaboração em equipe, o ClickUp é a melhor opção. A integração do ClickUp Docs e do ClickUp Brain permitirá que você alcance seus objetivos de redação de maneira integrada e eficiente. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e junte-se à onda de criação de conteúdo liderada por IA!