As 11 melhores alternativas ao Speak AI para conversão de voz em texto em 2025

Cansado de atingir os limites do Speak AI? Sua transcrição é interrompida no meio da conversa ou você fica preso alternando entre aplicativos apenas para atribuir uma ação simples.

O que começa como uma economia de tempo acaba adicionando mais trabalho com contexto perdido, fluxos de trabalho confusos e recursos que simplesmente não vão longe o suficiente. Se você está procurando algo que se encaixe no seu fluxo de trabalho diário, você está no lugar certo.

Reunimos 11 alternativas ao Speak AI que vão além da transcrição básica, mantendo a precisão, o custo e a integração sob controle.

Vamos começar! 💪

Por que escolher uma alternativa ao Speak AI

O Speak AI cobre o básico, mas não transforma suas reuniões em fluxos de trabalho acionáveis.

Veja por que você pode considerar experimentar uma alternativa ao Speak AI. 💁

Recursos de transcrição limitados: Não possui criação automatizada de tarefas ou itens de ação a partir de conversas.

Sem integrações profundas: a ferramenta não se conecta diretamente com aplicativos de gerenciamento de projetos ou colaboração em equipe.

Recursos de pesquisa limitados: as transcrições não podem ser pesquisadas em várias reuniões ou chamadas.

Sem transcrição automática de clipes de voz: as mensagens de voz não são transcritas nem vinculadas a tarefas/comentários relevantes.

Configuração fragmentada do fluxo de trabalho: a ferramenta de linguagem de IA requer várias ferramentas separadas para notas, tarefas e comunicação.

Sem resumos inteligentes: sem destaques de reuniões gerados por IA em tempo real ou extração de pontos-chave.

Alternativas ao Speak AI em resumo

Aqui está uma tabela comparando todas as alternativas ao Speak AI. 📊

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Transcrições e fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos. Tamanho da equipe: equipes de todos os tamanhos, incluindo indivíduos, equipes pequenas e operações empresariais. Resumos automáticos de reuniões com o AI Notetaker, ClickUp Brain para insights contextuais, Docs integrado para edição colaborativa, integração perfeita de tarefas com o ClickUp Tasks. Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas. Descript Conteúdo de vídeo e podcast com transcrição integrada. Tamanho da equipe: criadores de conteúdo e podcasters. Overdub para clonagem de voz, gravação de tela, edição multitrack, remoção de palavras de preenchimento, ferramentas de publicação para podcasts e vídeos. Plano gratuito disponível; a partir de US$ 24/mês (Hobbyist) Otter. ai Transcrições de reuniões ao vivo, resumos automatizados e anotações vinculadas ao calendário. Tamanho da equipe: Pequenas e médias empresas. Transcrição em tempo real, anotações com IA , transcrições de consultas usando o Otter AI Chat e integrações com Zoom, Teams e Google Meet. Plano gratuito disponível; a partir de US$ 17/mês por usuário (Pro) Rev Transcrições verificadas por humanos em documentação jurídica, acadêmica e profissional. Tamanho da equipe: empresas e escritórios de advocacia. Transcrição humana e por IA, carimbos de data/hora automáticos e rótulos de locutor, transcrições editáveis para uso empresarial. Nível gratuito não disponível; a partir de US$ 15/mês (Básico) Duolingo Novos idiomas por meio de aulas gamificadas e comandadas por voz. Tamanho da equipe: Alunos individuais de idiomas. Novos idiomas com ferramentas conversacionais baseadas em IA, como Roleplay, revisão de erros através do Practice Hub e fácil compreensão de conceitos. A partir de US$ 67,89/ano (plano Business). Sonix Transcrição rápida e multilíngue com tradução e identificação do locutor. Tamanho da equipe: empresas de médio porte. Transcrição e tradução de áudio em mais de 40 idiomas, análise de texto com ferramentas de IA, geração de legendas e transcrições detalhadas com alta precisão. Preços personalizados Google Cloud Speech-to-Text Transcrição escalável integradaTamanho da equipe: Empresas e desenvolvedores Reconhecimento de voz em tempo real em vários idiomas e interações com o usuário, diarização do locutor, carimbos de data/hora no nível da palavra para maior precisão, integração com API. A partir de US$ 0,024/minuto Whisper Modelos de IA de transcrição personalizáveis e de código aberto para pesquisa. Tamanho da equipe: pesquisadores e desenvolvedores. Modelo de código aberto para ASR multilíngue, processamento de arquivos offline para privacidade, tratamento eficaz de sotaques variados e ruído de fundo. Plano gratuito disponível Verbit Transcrição e legendagem em conformidade com a ADA em ambientes educacionais, jurídicos e empresariais. Tamanho da equipe: empresas e instituições educacionais. Transcrição por IA com edição humana, precisão específica para cada domínio, legendas em tempo real para os setores educacional e jurídico. Plano gratuito disponível; a partir de US$ 29/mês (autoatendimento) Amazon Polly Texto para fala realista para aplicativos de voz, sistemas IVR e ferramentas de aprendizagem. Tamanho da equipe: desenvolvedores e empresas. Conversão de texto em fala com saída realista, personalização de tom e altura com SSML, streaming de áudio em tempo real. Plano gratuito disponível; a partir de US$ 4/mês (vozes padrão) Assembly AI Criação de aplicativos com detecção de tópicos e análise de sentimentos Tamanho da equipe: Desenvolvedores e empresas Transcrição de voz com detecção de locutor, análise de sentimentos e redação de dados confidenciais. Plano gratuito disponível; preços personalizados.

As melhores alternativas ao Speak AI para usar

Aqui estão os melhores aplicativos de aprendizagem de idiomas com IA que oferecem mais controle e melhor colaboração em comparação com o Speak AI. 🎯

1. ClickUp (ideal para transcrições e fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos)

O trabalho hoje está comprometido.

Nossos projetos, conhecimentos e comunicações estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos atrasam.

O ClickUp resolve isso como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo que combina anotações com IA, transcrição rápida, automação contextual e documentação dinâmica, tudo em um único espaço de trabalho.

Encontre insights mais rapidamente com o ClickUp Brain

Todas as suas notas, discussões e tópicos podem ser pesquisados por meio da IA no ClickUp Workspace.

Com o ClickUp Brain, você integra os dados das reuniões ao restante do seu espaço de trabalho.

Peça um resumo das entrevistas com clientes do mês passado ou o que está pendente em seu pipeline de conteúdo. Ele extrai insights valiosos com base em documentos, tarefas e notas reais; sem necessidade de alternar entre plataformas ou vasculhar pastas.

Para equipes que gerenciam muitos dados de voz, o ClickUp Brain ajuda a priorizar, organizar e acompanhar.

Ele analisa seu espaço de trabalho e destaca áreas que requerem atenção, como trabalhos atrasados ou dependências ausentes. Basta perguntar, e seus recursos de processamento de linguagem natural entenderão.

Além disso, todas as gravações de voz ou videoclipes que você gravar no espaço de trabalho do ClickUp serão transcritos instantaneamente e poderão ser pesquisados pelo ClickUp Brain!

Nunca mais perca uma ação com o ClickUp AI Notetaker.

Comece com o ClickUp AI Notetaker, que se conecta automaticamente às suas chamadas do Zoom, Google Meet ou Teams para gravar e transcrever a discussão em tempo real. No entanto, isso não é tudo; ele também identifica os principais itens de ação e os converte em tarefas do ClickUp, atribuindo-os às pessoas certas com prazos e contexto relevante.

Digamos que você esteja em uma chamada de planejamento de produto. Em vez de digitar freneticamente ou fazer um acompanhamento posterior para obter clareza, você pode usar a IA para anotações de reunião. Ela captura a conversa, destaca as próximas etapas (como “atualizar o texto da página de destino até terça-feira”) e vincula-as diretamente à sua lista de tarefas.

Perdeu uma ligação de um cliente? O AI Notetaker oferece transcrições pesquisáveis, resumos no estilo TL; DR e destaques instantâneos da ligação, tudo salvo em documentos privados do ClickUp para referência. Você nem precisa perder tempo atualizando manualmente as notas da reunião ou convertendo pontos de voz em listas de tarefas.

Capture cada palavra com o AI Notetaker do ClickUp Transforme as conclusões de cada chamada em uma tarefa rastreável com o ClickUp AI Notetaker.

Trabalhe em sua documentação de forma colaborativa ClickUp Docs

Tudo isso está integrado ao ClickUp Docs, onde você pode transformar transcrições em documentos de trabalho.

Crie esboços de conteúdo, especificações de produtos ou notas de reuniões com sua equipe, edite em conjunto em tempo real e converta destaques em tarefas diretamente do documento. Tudo fica vinculado: transcrições, cronogramas e tarefas, para que os projetos permaneçam baseados no que foi dito e acordado.

Transforme notas desorganizadas em documentos dinâmicos com o ClickUp Docs

Melhores recursos do ClickUp

Converta itens de ação em tarefas instantaneamente: crie, atribua e acompanhe tarefas automaticamente a partir de notas de reuniões usando o ClickUp Tasks

Acesse transcrições pesquisáveis: use use a Pesquisa Conectada do ClickUp para encontrar citações, contexto ou termos-chave em qualquer reunião ou nota anterior.

Grave e transcreva clipes de voz: transforme comentários de voz ou gravações de tela em conteúdo transcrito e pesquisável usando o ClickUp Clips

Publicação automática nos canais da equipe: envie os destaques das reuniões e tarefas para envie os destaques das reuniões e tarefas para o ClickUp Chat vinculado ao Docs e outros projetos relevantes.

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme devido às suas extensas opções de personalização

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do G2 diz tudo:

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, redigir documentos e até mesmo transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a alternância de contexto e utilize menos ferramentas adicionais. [...] Tudo em um único espaço de trabalho. Executamos sprints ágeis, publicamos documentos e gerenciamos OKRs sem precisar alternar entre aplicativos. As integrações nativas (Slack, Drive, GitHub) são rápidas de configurar. Permissões granulares + automações robustas. É fácil conceder aos contratados acesso somente para comentários ou acionar fluxos de trabalho de várias etapas quando um status é alterado.

📮 ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões, quase 40% dos entrevistados participam de 4 a 8 ou mais reuniões por semana, com cada reunião durando até uma hora. Isso se traduz em uma quantidade impressionante de tempo coletivo dedicado a reuniões em toda a sua organização. E se você pudesse recuperar esse tempo? O AI Notetaker integrado do ClickUp pode ajudá-lo a aumentar a produtividade em até 30% por meio de resumos instantâneos de reuniões, enquanto o ClickUp Brain ajuda na criação automatizada de tarefas e fluxos de trabalho otimizados, transformando horas de reuniões em insights acionáveis.

2. Descript (ideal para conteúdo de vídeo e podcast com transcrição integrada)

via Descript

O Descript é um editor de áudio e vídeo de nível profissional que simplifica o processo de produção para criadores, equipes e educadores. Sua transcrição alimentada por IA transforma suas gravações em texto editável, permitindo que você corte, apare e refine o conteúdo com a mesma facilidade com que edita um documento.

Desde a regeneração de clipes de voz usando IA até a remoção de ruídos de fundo e a geração de conteúdo visual, o gravador de voz com IA prioriza a criação de conteúdo de ponta a ponta. Isso o torna a escolha ideal para profissionais que desenvolvem estratégias de conteúdo com foco em mídia, e não apenas analisam dados de conversas.

Melhores recursos do Descript

Corrija erros de áudio, crie introduções ou dublando conteúdo usando as ferramentas de clonagem de voz e geração de voz sintética com IA da Descript.

Use Editar para clareza e Remover repetições para limpar a fala com um clique e aperfeiçoar sua narrativa.

Deixe que o Speaker Detective integrado identifique e identifique vozes em segundos, economizando tempo de marcação manual.

Use a IA para identificar e extrair os melhores momentos para clipes de mídia social, aumentando o engajamento.

Limitações do Descript

A edição de conteúdo de vídeo com vários locutores ou de longa duração causa atrasos

A IA pode interpretar mal algumas frases, exigindo revisão manual.

Preços do Descript

Gratuito

Hobbyist: US$ 24/mês por usuário

Criador: US$ 35/mês por usuário

Negócios: US$ 65/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários do Descript

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Veja uma avaliação do G2 para esta alternativa ao Speak AI:

O fato de eu poder editar/cortar/colar texto e também editar o vídeo/áudio subjacente é uma grande vantagem. Para o trabalho que faço (produzir vídeo-aulas para cursos online), isso é essencial e não encontrei nenhum outro aplicativo como este... A transcrição piorou. Costumava ser melhor e mais precisa. Além disso, sincronizar o roteiro com o áudio é muito complicado. Ser capaz de sincronizar uma transcrição com o áudio é muito importante e é uma das razões pelas quais uso o Descript, mas às vezes é muito frustrante porque o aplicativo muitas vezes não consegue detectar com precisão onde o texto deve ir, ESPECIALMENTE se houver várias tomadas (o que sempre acontece, pois gravamos ao vivo no estúdio).

🧠 Curiosidade: No início dos anos 90, a Dragon Systems lançou o “Dragon Dictate”, seguido pelo “Dragon NaturallySpeaking”, que era capaz de reconhecer fala contínua a 100 palavras por minuto, um desenvolvimento que nos aproximou das ferramentas de transcrição de IA que usamos hoje.

3. Otter.ai (ideal para transcrições de reuniões ao vivo e resumos automatizados)

Otter.ai é um agente de reuniões com IA completo para profissionais que estão sobrecarregados com reuniões consecutivas.

O que diferencia o Otter é sua IA proativa que participa. Seu Meeting Agent pode participar automaticamente de sessões do Zoom, Teams e Google Meet.

Esta ferramenta de IA gera transcrições ao vivo com mais de 95% de precisão e envia notas instantaneamente para ferramentas como Google Docs, Salesforce, Notion e Asana. Além disso, o resumidor de transcrições de IA suporta transcrições em vários idiomas, incluindo inglês, francês e espanhol, atendendo a uma base de usuários diversificada.

Melhores recursos do Otter.ai

Use assistentes personalizados como o Media Agent para criação de conteúdo, o Sales Agent para acompanhamento de CRM ou o Education Agent para automação de notas de aula.

Faça perguntas ao AI Chat sobre reuniões anteriores e obtenha respostas contextuais, resumos ou até mesmo rascunhos de e-mails.

Aplique o Studio Sound para melhorar a clareza do áudio gravado e a precisão da transcrição.

Defina preferências para resumos, comportamento do agente e integrações para adaptar a ferramenta ao seu fluxo de trabalho.

Limitações do Otter.ai

A precisão da transcrição varia com sotaques não padronizados e áudio pouco claro.

Mesmo com a versão premium, alguns nomes, termos ou frases podem ser interpretados incorretamente, fazendo com que os usuários recorram às alternativas ao Otter.ai.

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Aqui está uma avaliação do G2 sobre esta alternativa ao Speak AI:

O que mais gosto no Otter é que posso prestar toda a minha atenção às pessoas com quem estou falando ao telefone, sem precisar ficar fazendo anotações. As conversas ficam mais fluidas, posso fazer mais perguntas e obter muito mais informações, porque sei que o Otter vai fazer anotações e gravar uma transcrição em áudio... Atualmente, acho que o que poderia ser melhorado é a seção dentro das anotações sobre os pontos de ação. Às vezes, ela os omite, então preciso revisar a parte da conversa para obter o ponto de ação completo.

📣 A vantagem do ClickUp: o Brain MAX é o seu companheiro de desktop com tecnologia de IA que coloca a produtividade com prioridade na voz no centro do seu fluxo de trabalho. Com recursos avançados de conversão de voz em texto, você pode simplesmente falar suas ideias, tarefas, lembretes ou mensagens, e o Brain MAX instantaneamente as transcreve e organiza. Seja para capturar notas rápidas, redigir e-mails ou atualizar sua lista de tarefas, o Brain MAX facilita manter-se organizado e produtivo, tudo sem usar as mãos. Essa experiência perfeita com prioridade para a voz ajuda você a agir mais rapidamente, reduzir o esforço manual e manter o foco no que é mais importante.

4. Rev (ideal para transcrições verificadas por humanos em documentação jurídica, acadêmica e profissional)

via Rev

O Rev é um software veterano de conversão de voz em texto que atende a setores onde a precisão é imprescindível, como jurídico, saúde e mídia. Ele fornece transcrições admissíveis em tribunal e em conformidade com a HIPAA.

Ao contrário do Speak AI, que muitas vezes tem dificuldades com a clareza de múltiplos locutores ou com a precisão jurídica, o Rev oferece a pesquisadores, equipes jurídicas, jornalistas e consultores o poder de escolher seu nível de precisão. Com um aplicativo móvel robusto, segurança de nível industrial e comparação de múltiplos arquivos, esta alternativa oferece suporte a análises profundas de conversas.

Revise os melhores recursos

Escolha entre transcrições com precisão superior a 96% feitas por IA ou transcrições feitas por humanos com precisão de nível judicial.

Converta longos depoimentos, chamadas de descoberta ou entrevistas em conclusões importantes com marcas de tempo vinculadas.

Use o Multi-File Insights para identificar discrepâncias em várias gravações para revisões de depoimentos.

Use o assistente de IA para identificar evidências, citações ou momentos importantes em horas de depoimentos.

Limitações do Rev

Alguns usuários relatam que os arquivos desaparecem temporariamente e precisam ser reenviados.

Falta de processamento em lote ou automação para fluxos de trabalho em grande escala

Preços da Rev

Básico: US$ 14,99/mês por usuário

Pro: US$ 34,99/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 420 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rev?

Uma avaliação do G2 descreve assim:

Adoro usar o aplicativo para capturar áudio enquanto visito prédios para as matérias que estou escrevendo... Gosto de usar as transcrições de IA acessíveis, que estão ficando melhores, mas espero que continuem melhorando. Curiosamente, a transcrição ao vivo que aparece na tela costuma ser melhor do que a transcrição de IA que posso solicitar posteriormente, e gostaria de poder optar por usar essa versão, mas parece que o Rev não a salva.

🧠 Curiosidade: a transcrição por IA evoluiu muito desde 1952, quando um sistema chamado “Audrey” só conseguia reconhecer dígitos falados. Nos anos 60, o Shoebox da IBM já era capaz de entender 16 palavras, o que era um grande avanço na época.

5. Duolingo (ideal para aprender novos idiomas por meio de aulas gamificadas e com comando de voz)

via Duolingo

O Duolingo pode ser conhecido por ensinar idiomas, mas pode ser útil para criadores de conteúdo que trabalham em projetos multilíngues. Se você está criando conteúdo para um público global ou lidando com diferentes idiomas, seu reconhecimento de voz, explicações gramaticais, feedback de pronúncia e enorme banco de dados de idiomas podem ajudá-lo a aperfeiçoar sua entrega.

Não é uma ferramenta de transcrição completa, mas é ótima para melhorar a clareza, localizar seus roteiros e garantir que suas frases soem naturais. Pense nela como um complemento para sua configuração principal de transcrição, especialmente se a precisão e as nuances linguísticas forem importantes para o seu trabalho.

Melhores recursos do Duolingo

Conecte-se com personagens de IA como “Lily” por meio de videochamadas, simulando conversas da vida real.

Use sequências diárias, lembretes e tabelas de classificação para se manter motivado e incentivar a melhoria da fala a longo prazo.

Incentive o uso do Duolingo for Business para melhorar a comunicação entre os funcionários por meio de programas de idiomas estruturados com análises administrativas.

Use o reconhecimento de voz com tecnologia de IA para corrigir a pronúncia e melhorar a fluência oral instantaneamente.

Limitações do Duolingo

Alguns usuários consideram a interface muito nítida ou agressiva para os olhos.

A abordagem semelhante a um jogo pode priorizar o envolvimento em detrimento do aprendizado profundo ou imersivo do idioma.

Preços do Duolingo

Gratuito

Plano Empresarial: US$ 67,89/usuário por ano

Avaliações e comentários do Duolingo

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Duolingo?

Dê uma olhada nesta análise da Capterra:

Minha experiência foi muito boa, apesar de haver muitos anúncios no aplicativo, achei que valia a pena investir na minha educação em outros idiomas e foi por isso que assinei a versão super do aplicativo... Na minha opinião, o aplicativo poderia ter mais idiomas disponíveis para aprender, mesmo que você só saiba português. Como isso ainda não é possível, os brasileiros precisam aprender inglês primeiro e depois aprender a maioria dos outros idiomas no aplicativo.

💡 Dica profissional: use modelos de lista de tarefas no ClickUp para atribuir automaticamente ações de acompanhamento a partir dos resumos do seu AI Notetaker. Dessa forma, cada ponto importante se transforma em uma tarefa sem que você precise levantar um dedo.

6. Sonix (ideal para transcrição multilíngue e identificação de locutores)

via Sonix

O Sonix é uma ferramenta de transcrição com IA que transforma conteúdo de áudio e vídeo em texto altamente preciso em mais de 53 idiomas. Você também pode destacar momentos importantes, deixar comentários e exportar em vários formatos (incluindo SRT, DOCX e PDF).

Ao contrário das ferramentas que simplesmente geram uma transcrição básica, o Sonix também cria um reprodutor de mídia com uma transcrição para compartilhar ou incorporar, facilitando a revisão ou apresentação do seu conteúdo. De um editor intuitivo no navegador à geração perfeita de legendas, ele oferece um fluxo de trabalho abrangente para transcrever, traduzir, analisar e compartilhar notas com facilidade.

Os melhores recursos do Sonix

Gere resumos, detecte temas e sentimentos e rotule capítulos automaticamente com seus recursos avançados de análise de IA.

Gerencie o acesso de vários usuários com controle total sobre os privilégios de upload, edição e comentários.

Compartilhe clipes ou transcrições completas usando o reprodutor de mídia nativo, que também oferece suporte à publicação otimizada para SEO.

Integre com o Zoom, Dropbox, Adobe Premiere e muito mais para se adequar perfeitamente ao seu fluxo de trabalho existente.

Limitações do Sonix

A ferramenta não suporta conversão de voz para texto em tempo real.

Faltam certos recursos avançados de pós-transcrição, como análise de sentimentos e categorização temática.

Preços do Sonix

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sonix

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 130 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sonix?

De acordo com uma avaliação da Capterra sobre esta alternativa ao Speak AI:

Este é um dos poucos serviços que pode lidar com vários idiomas e traduções. Gostei da interface amigável e da capacidade de exportar para softwares como Adobe e Atlas. ti. A melhor parte é a facilidade de editar transcrições... O que não gostei foi que eles oferecem análise qualitativa básica por uma taxa extra. Adoraria que isso estivesse incluído, mas entendo que minha licença era básica.

🧠 Curiosidade: Muito antes de termos teclados e armazenamento em nuvem, os antigos escribas eram os melhores registradores! No Egito, eles eram VIPs, com a confiança dos faraós para documentar a história, os impostos e os rituais usando hieróglifos complexos. No antigo Israel, os escribas eram especialistas jurídicos e estudiosos religiosos que ajudavam a preservar a Bíblia Hebraica.

7. Google Cloud Speech-to-Text (ideal para transcrição integrada e escalável)

O Google Cloud Speech-to-Text é uma API de reconhecimento de voz que utiliza o Chirp, seu modelo básico treinado com milhões de horas de áudio e bilhões de frases multilíngues. Isso significa melhor desempenho com sotaques, jargões específicos de domínios e ruídos de fundo.

A ferramenta opera em três modos flexíveis: síncrono, assíncrono e streaming, tornando-a ideal para aplicações em tempo real, processamento em lote e tudo mais. Pesquisadores que trabalham com dados confidenciais ou empresas com necessidades rigorosas de conformidade acharão útil sua API V2, que oferece registro de nível empresarial e controle regional de transcrição.

Melhores recursos do Google Cloud Speech-to-Text

Treine o modelo para priorizar vocabulário específico do domínio ou terminologia específica da marca para melhorar o resultado.

Escolha entre modelos otimizados para tarefas de telefonia, vídeo ou comandos, ou crie o seu próprio com a interface de usuário de conversão de voz em texto.

Transcreva conteúdo de áudio para públicos globais com suporte nativo em dialetos principais e secundários.

Limitações do Google Cloud Speech-to-Text

Ajustar e configurar modelos para atender a necessidades específicas pode ser um desafio.

A precisão diminui significativamente com ruído de fundo ou gravações pouco nítidas.

Preços do Google Cloud Speech-to-Text

API Speech-to-Text V1: US$ 0,024/minuto

API de conversão de voz em texto V2: US$ 0,016/minuto

Avaliações e comentários do Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Cloud Speech-to-Text?

Diretamente de uma avaliação do G2:

Adicionar o meu primeiro membro à minha equipa foi muito fácil... As configurações administrativas detalhadas podem ser um pouco difíceis de navegar. No entanto, se você estiver a gerir uma equipa muito pequena, provavelmente não precisará se preocupar com tudo isso. E se você estiver em uma empresa maior, provavelmente terá recursos para que um membro da equipe ou um departamento inteiro cuide das configurações administrativas do usuário.

8. Whisper (ideal para modelos de transcrição personalizáveis e de código aberto)

via Whisper

O Whisper, desenvolvido pela OpenAI, foi treinado com 680.000 horas de áudio multilíngue e multitarefa para funcionar de maneira confiável em condições reais, não apenas em gravações com qualidade de estúdio.

A ferramenta opera em um poderoso modelo Transformer codificador-decodificador que identifica idiomas, adiciona carimbos de data/hora, oferece suporte a áudio multilíngue e até traduz a fala para o inglês, tudo em um processo contínuo. E como é totalmente open source, desenvolvedores, pesquisadores e equipes de produto podem ajustá-la e desenvolvê-la livremente, sem complicações com licenças.

Os melhores recursos do Whisper

Gere carimbos de data/hora para frases automaticamente para simplificar a edição de mídia e a sincronização de conteúdo.

Acesse e modifique a arquitetura do modelo e o código de inferência do Whisper para criar aplicativos de voz personalizados ou ferramentas de pesquisa acadêmica.

Implante o Whisper offline em máquinas locais ou servidores privados para maior privacidade de dados.

Limitações do Whisper

Pode gerar palavras ou frases imprecisas (alucinações), especialmente em áudios ruidosos ou complexos.

A ferramenta processa o áudio em blocos de 30 segundos, resultando em transcrições incompletas ou fragmentadas para entradas mais longas.

Preços do Whisper

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Whisper

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Whisper?

Veja o que um usuário disse:

O Whisper impressiona com sua interface de usuário integrada, garantindo uma comunicação sem esforço. Sua implementação é simples, embora um pouco de orientação inicial melhorasse a experiência de integração... Embora seja geralmente eficaz, o Whisper poderia se beneficiar de uma orientação de integração aprimorada para novos usuários. Além disso, foram observados atrasos ocasionais nos tempos de resposta do suporte ao cliente.

👋🏾 Aprenda a usar a IA para notas de reuniões. Assista a este tutorial:

9. Verbit (ideal para transcrição e legendagem em conformidade com a ADA)

via Verbit

A Verbit usa uma abordagem híbrida exclusiva: primeiro, sua IA gera transcrições rapidamente e, em seguida, uma rede de editores profissionais humanos as refina. Esse modelo em camadas permite que a Verbit atenda a altos padrões de precisão, mesmo em gravações complexas, técnicas ou com ruído.

O que diferencia o Verbit é seu foco nas necessidades das empresas. Ele é feito sob medida para setores como educação, direito e mídia, que exigem padrões legais, acadêmicos e de acessibilidade rigorosos. A plataforma também oferece legendas ao vivo, extração de palavras-chave, resumos automáticos de notas e formatação personalizável.

Melhores recursos do Verbit

Forneça legendas acessíveis e em conformidade com a ADA (Lei dos Americanos com Deficiência) para eventos ao vivo e conteúdo gravado.

Exporte transcrições em formatos como PDF, Word, CSV, JSON e SRT com recursos como códigos de tempo SMPTE e identificação do locutor.

Incorpore transcrições com o Smart Player com transcrições pesquisáveis, clipes de reprodução e legendas ocultas na tela.

Use suas ferramentas especializadas, como Captivate™ e Gen. V™, para transformar conteúdo falado em informações úteis.

Limitações do Verbit

A formatação da transcrição não é otimizada para legibilidade e carece de segmentação natural.

É difícil desfazer erros de agendamento, como corrigir erros, o que exige entrar em contato com um representante.

Preços do Verbit

Gratuito (até 30 minutos)

Autoatendimento: US$ 29/mês por usuário

Serviço completo: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Verbit

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Verbit?

Aqui está uma avaliação do G2 sobre esta alternativa ao Speak AI:

Algumas coisas que gosto no Verbit são sua interface amigável, ASR preciso e abordagem orientada para o cliente. Eu o uso todos os dias; ele está integrado ao nosso sistema... O Verbit não oferece um serviço ponto a ponto; você precisa assinar um contrato para usá-lo.

🔍 Você sabia? Na década de 1970, a Universidade Carnegie Mellon, com o apoio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, desenvolveu um sistema de reconhecimento de voz chamado “Harpy” para compreender frases completas usando um vocabulário de 1.000 palavras, um grande avanço para a tecnologia de transcrição de IA.

via Amazon Polly

Se você está se perguntando como adicionar uma narração a um vídeo, esta ferramenta é ideal para você. O Amazon Polly é o mecanismo avançado de conversão de texto em fala (TTS) da Amazon Web Services, projetado para criar experiências de voz interativas. Ele converte texto simples, documentos e até mesmo scripts multilíngues em fala realista, oferecendo vozes naturais com tecnologia de redes neurais.

A vantagem do Polly reside na sua capacidade de interpretar contextos complexos, lidando com homógrafos, passagens multilíngues, unidades e datas com uma precisão quase humana. Com suporte para 47 vozes em 24 idiomas, a ferramenta oferece uma excelente cobertura linguística. É especialmente valiosa para equipes que criam módulos de e-learning, ferramentas de acessibilidade ou aplicativos de voz globais.

Melhores recursos do Amazon Polly

Insira tags de linguagem de marcação de síntese de voz para ajustar a ênfase, o tom, a velocidade da fala e a pronúncia.

Exporte áudio como arquivos MP3, Ogg ou PCM, adequados para tudo, desde podcasting até sistemas IVR.

Conecte o Polly a outros serviços da AWS, como Lambda ou S3, para obter automação avançada e fluxos de trabalho de implantação.

Limitações do Amazon Polly

Os usuários relatam capacidade limitada de personalizar profundamente o tom de voz, a pronúncia ou criar perfis de voz exclusivos.

Apesar das melhorias, alguns usuários ainda consideram que as vozes do Polly carecem de profundidade emocional ou inflexão natural.

Preços do Amazon Polly

Gratuito

Vozes padrão: US$ 4/mês por 1 milhão de caracteres

Neural Voices: US$ 16/mês por 1 milhão de caracteres

Vozes generativas: US$ 30/mês por 1 milhão de caracteres

Vozes de formato longo: US$ 100/mês por 1 milhão de caracteres

Avaliações e comentários sobre o Amazon Polly

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Amazon Polly?

Aqui está um trecho de uma avaliação do G2:

Gosto muito de como o Amazon Polly faz os computadores falarem como humanos. Soa muito natural e você pode escolher diferentes vozes. É ótimo para fazer narrações para vídeos ou fazer seus aplicativos falarem. Super fácil de usar!…Não gosto que o Amazon Polly tenha taxas de uso, o que significa que você tem que pagar pelo número de caracteres que ele lê em voz alta. Pode ficar caro se você usar muito.

11. Assembly AI (ideal para a criação de aplicativos com detecção de tópicos e análise de sentimentos)

via Assembly AI

O AssemblyAI foi projetado com desenvolvedores e equipes técnicas em mente: aqueles que precisam de reconhecimento de voz confiável que se integre perfeitamente a fluxos de trabalho personalizados. Em vez de apenas converter áudio em texto, ele ajuda as equipes a aprofundar o que está sendo dito e quem está dizendo.

A ferramenta suporta mais de 99 idiomas, separa os falantes, reconhece termos específicos do setor e detecta automaticamente o idioma, tudo através de uma API. É conveniente para equipes de produto, pesquisadores e engenheiros que desejam ter mais controle sobre como os dados de voz são processados.

Melhores recursos do Assembly AI

Capture e transcreva conversas ao vivo com latência inferior a 500 ms e detecção avançada do fim da fala.

Use o modelo universal treinado em mais de 12,5 milhões de horas de dados multilíngues para obter >93,3% de precisão e a menor taxa de erros de palavras do setor.

Converta números, datas e maiúsculas/minúsculas automaticamente para obter um texto limpo e legível, sem pós-processamento.

Atribua cada palavra falada ao locutor certo para obter transcrições mais claras e análises de conversação mais profundas.

Limitações do Assembly AI

Mesmo com um playground, a interface da API pode ser intimidante para quem não é desenvolvedor.

Os resultados da API podem não ter a formatação adequada, ao contrário da versão gratuita da interface.

Preços do Assembly AI

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Assembly AI

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Assembly AI?

Veja o que um usuário disse sobre esta alternativa ao Speak AI:

Eu uso o AssemblyAI para obter transcrições dos episódios do meu podcast, e a precisão é muito boa. O carimbo de data/hora associado a cada palavra nos permite conectar facilmente com o áudio do podcast e ir direto para onde precisamos. O suporte ao cliente tem sido ótimo... Às vezes é um pouco complicado quando o podcaster diz a grafia do código promocional que usa. Por exemplo, se o código promocional for SUMMER. Posso obter S-U-M-M-E-R, o que não é fácil de trabalhar. Mas acho que é um caso extremo.

🔍 Você sabia? A IA está ajudando a dar vida à história! Aaron Newcomer, um colecionador de cartas históricas, usou sua paixão para lançar uma startup de IA que transcreve manuscritos do século XIX. Graças ao aprendizado de máquina, agora podemos ler documentos centenários que antes eram quase impossíveis de decifrar.

Ouça seu fluxo de trabalho e escolha o ClickUp

Cada uma dessas alternativas ao Speak AI traz algo valioso, seja transcrição, colaboração em tempo real ou análise avançada de voz. Mas se você está procurando mais do que apenas conversão de voz em texto, o ClickUp se destaca como a solução completa que conecta suas conversas diretamente ao seu trabalho.

Com o ClickUp AI Notetaker, você pode gravar e transcrever reuniões automaticamente, enquanto o ClickUp Brain oferece suporte contextual de IA em todo o seu espaço de trabalho. E não podemos esquecer do ClickUp Docs, onde você pode colaborar em conteúdos, extrair itens de ação e manter tudo conectado para uma tomada de decisão informada.

