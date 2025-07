Modelo gratuito de proposta de paisagismo para contratos profissionais

Os jardins são o resultado da colaboração entre a arte e a natureza.

Os jardins são o resultado da colaboração entre a arte e a natureza.

Um paisagista é para um jardim o que um arquiteto é para um edifício: um artista que compõe a forma como os elementos naturais ganham vida para obter a máxima funcionalidade e beleza.

Mas, por mais gratificante que seja o trabalho, conquistar clientes potenciais pode ser difícil ao apresentar seu trabalho de paisagismo, especialmente sem uma proposta clara e profissional, repleta de informações essenciais.

Esse desafio fica ainda mais complicado quando seus serviços de paisagismo atendem a uma ampla gama de clientes. Um dia, é um gerente de propriedade comercial; no outro, é um condomínio residencial de alto padrão.

Para construir relacionamentos duradouros no ramo de paisagismo, você pode usar um modelo de proposta de paisagismo que permite personalizar ofertas, mostrar sua experiência em design paisagístico e fornecer uma estimativa precisa sem precisar começar do zero.

Aqui está uma lista dos modelos de propostas gratuitos mais bem avaliados, criados para economizar tempo e simplificar seu próximo projeto de paisagismo.

O que são modelos de propostas de paisagismo?

Um modelo de proposta de paisagismo é um documento pré-formatado usado por profissionais de paisagismo para descrever o escopo do trabalho, os custos do projeto e os termos do contrato para um projeto de paisagismo de forma juridicamente vinculativa.

Sua principal função? Padronizar a forma como os serviços de paisagismo são apresentados a clientes em potencial, ajudando as empresas a se comunicarem com clareza e conquistarem mais trabalhos, idealmente em uma única página. Veja como funcionam:

✅ Descreva o escopo do trabalho, incluindo tarefas específicas, detalhes do local e elementos do projeto paisagístico✅ Divida os custos do projeto com uma lista clara e detalhada de materiais, mão de obra e outras despesas✅ Apresente uma estrutura profissional e organizada que reflita a credibilidade da sua empresa de paisagismo✅ Inclua seções como informações do cliente, condições de pagamento, garantias e informações sobre a empresa✅ Personalize as ofertas para atender às expectativas dos clientes e agilizar o processo de criação da proposta

O que torna um modelo de proposta de paisagismo bom?

“Olá a todos, encontrei na Internet um modelo [de paisagismo] com o qual tenho trabalhado, mas acho que está incompleto e um pouco vago”, reclamou este usuário do Reddit.

Então, o que um bom modelo de proposta de paisagismo oferece?

Idealmente, o modelo deve fornecer a cada projeto de paisagismo uma estrutura de proposta, clareza e profissionalismo. Ele também ajuda as empresas de paisagismo a definir as expectativas dos clientes, evitar falhas de comunicação e garantir contratos com confiança.

Use um modelo de proposta bem estruturado para:

Apresente um escopo claro do trabalho com cronogramas, resultados esperados e elementos de manutenção do gramado ou paisagismo

Forneça uma estimativa precisa dos custos do projeto, detalhando materiais, mão de obra e outros custos

Inclua termos de pagamento, garantias e cláusulas de cancelamento juridicamente válidos para proteger ambas as partes

Apresente imagens do projeto paisagístico e informações sobre a empresa para fornecer aos clientes potenciais um contexto completo do projeto

Personalize seções para atender às necessidades dos clientes, mantendo um padrão consistente de propostas em toda a sua empresa

🧠 Curiosidade: os gramados são a maior “cultura” irrigada nos EUA — sim, ainda mais do que o milho! Toda essa grama consome muita água, e é por isso que mais pessoas estão trocando-a por plantas nativas.

23 modelos gratuitos de propostas de paisagismo

Aqui está a nossa lista dos melhores modelos de propostas de paisagismo que o ajudarão a criar as suas propostas com o mínimo de esforço:

1. Modelo de proposta de serviços ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Impressione clientes em potencial desde o primeiro dia usando o modelo de proposta de serviços da ClickUp

Lidar sozinho com orçamentos de paisagismo, cronogramas e expectativas dos clientes pode parecer um trabalho em tempo integral, quando seu trabalho real com as plantas ainda nem começou!

Para dar estrutura a esta fase, experimente o modelo de proposta de serviços da ClickUp. Precisa de orçar serviços rapidamente e ainda assim manter uma aparência profissional? Este é o modelo ideal para si.

Projetado para qualquer setor de serviços, incluindo empresas de paisagismo, este modelo de proposta ajuda você a descrever os serviços de paisagismo, detalhar os custos do projeto e definir o escopo do trabalho em um formato claro.

Você pode criar propostas personalizadas que incluem todos os detalhes: preços, prazos e até mesmo serviços de manutenção do gramado.

Além disso, as visualizações integradas de gerenciamento de projetos, como Lista, Calendário e Gantt, facilitam o acompanhamento de todas as etapas do seu projeto de paisagismo.

✨ Ideal para: Empresas de paisagismo que gerenciam projetos de diversos clientes e buscam otimizar propostas com detalhamento dos serviços.

💡 Dica profissional: Adicione opções de manutenção sazonal como itens opcionais — isso pode aumentar as vendas de trabalhos recorrentes logo na primeira proposta.

2. Modelo de proposta de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique as aprovações e gerencie propostas com várias partes interessadas usando o modelo de proposta de projeto ClickUp

Quando você está apresentando um projeto complexo de paisagismo, clareza é tudo — e o modelo de proposta de projeto do ClickUp ajuda você a apresentá-lo visualmente.

Criado no ClickUp Whiteboards, este modelo de proposta é ideal para empreiteiros de paisagismo que precisam mapear os detalhes do projeto, os materiais necessários e os prazos em um único espaço colaborativo.

Por que o formato visual é tão importante? Desde o esboço do escopo do trabalho até a estimativa dos custos do projeto, as equipes de TI e os clientes em potencial permanecem alinhados desde o início.

A lista de verificação intuitiva garante que nenhuma tarefa — seja ela cuidados com o gramado, elementos de paisagismo ou cuidados com as plantas — seja esquecida.

✨ Ideal para: Empreiteiros paisagistas que colaboram com equipes e clientes em projetos complexos e multifásicos.

3. Modelo de quadro branco para propostas de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje sua proposta de paisagismo usando o modelo de quadro branco para propostas de projetos do ClickUp

Como os paisagistas costumam lidar com instalações em grande escala ou contratos sazonais, seu trabalho pode ser diversificado. É por isso que é importante dividir projetos complexos de paisagismo em fases gerenciáveis.

Use o modelo de quadro branco para propostas de projetos da ClickUp para definir o escopo do trabalho, alocar responsabilidades e delinear os custos do projeto sem se afogar em papelada.

Quer esteja a colaborar com a sua equipa ou a apresentar a sua proposta a um potencial cliente, este modelo de proposta de projeto é uma escolha inteligente para profissionais que pretendem criar propostas de projeto mais estruturadas e visuais.

É perfeito para profissionais que esboçam ideias em reuniões ou orientam os clientes ao longo das fases. Adicione imagens, desenhe esboços do local e identifique instantaneamente quem está fazendo o quê.

✨ Ideal para: Designers e empreiteiros que elaboram propostas de forma colaborativa ou apresentam trabalhos de paisagismo de alto conceito em reuniões com clientes.

🧠 Curiosidade: Os EUA têm cerca de 40 a 50 milhões de acres de gramado, quase três vezes o tamanho de Nova Jersey. O que compõe a maior parte desse gramado? A maior parte é composta por jardins residenciais e faixas ao longo das estradas!

4. Modelo de proposta comercial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Pare de perder horas formatando propostas com o modelo de proposta comercial do ClickUp

Está apresentando uma proposta de paisagismo de alto valor para clientes corporativos ou gestores imobiliários? O modelo de proposta comercial do ClickUp ajuda você a apresentar sua oferta com confiança, especialmente para projetos multifásicos ou orientados por marcos.

Se você tem uma empresa de paisagismo que oferece tudo, desde cuidados com o gramado até projetos completos de paisagismo, este modelo permite que você descreva claramente seus serviços, marcos do projeto e condições de pagamento. Use este modelo para apresentar seus níveis de serviço, incluir prazos relacionados a licenças e conquistar a confiança do cliente com cronogramas de pagamento estruturados e pontos de verificação de responsabilidade.

Com seções criadas para contar histórias, cronogramas e estimativas precisas, este modelo de proposta comercial ajuda a construir confiança com clientes em potencial, mantendo sua apresentação profissional.

✨ Ideal para: Profissionais de paisagismo que oferecem serviços de alto valor com marcos e orçamentos claramente definidos.

5. Modelo de solicitação de proposta da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um processo formal de licitação com o modelo de solicitação de proposta do ClickUp

Para profissionais de paisagismo que participam de licitações para projetos públicos ou grandes contratos, as solicitações de propostas (RFPs) costumam ser o ponto de partida. O modelo de solicitação de proposta do ClickUp é perfeito para equipes que procuram fornecedores ou subcontratados de paisagismo. Use-o para padronizar a forma como você convida propostas, avalia envios e gerencia propostas recebidas para projetos públicos ou trabalhos de paisagismo terceirizados.

Este modelo foi criado para emitir RFPs, não para responder a elas, e é diferente de uma proposta que você envia.

Você pode usar este modelo para gerenciar esboços de propostas, avaliar o escopo do projeto e garantir que sua equipe forneça uma resposta forte e oportuna.

Além disso, este modelo vem com ferramentas integradas, como gráficos de Gantt e quadros Kanban. Isso facilita o acompanhamento das metas do projeto e do andamento da proposta, desde o início até o envio.

✨ Ideal para: Empreiteiros que respondem a propostas formais ou projetos públicos de paisagismo que exigem conformidade e estrutura.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para atrair os fornecedores certos ou perdendo tempo analisando propostas inadequadas? Como escrever uma RFP impactante orienta você em todo o processo, desde a elaboração até a avaliação, para que você obtenha melhores propostas com mais rapidez.

6. Modelo de proposta comercial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe sua experiência com as expectativas do cliente com o modelo de proposta comercial da ClickUp

Cada vez mais pessoas estão transformando seus quintais em hortas, prova de que um projeto paisagístico bem pensado não se resume mais apenas à aparência, mas também à finalidade.

No entanto, apresentar serviços de paisagismo de alto valor a clientes corporativos, HOAs ou gestores de propriedades comerciais requer estrutura.

O modelo de proposta comercial da ClickUp ajuda você a apresentar os detalhes do projeto de paisagismo — desde o escopo do trabalho e os materiais necessários até os preços e condições de pagamento — em um formato profissional e elegante.

O modelo facilita a organização de todos os componentes da sua oferta, para que a sua proposta de paisagismo reflita a sua experiência e atenção aos detalhes.

✨ Ideal para: Empresas que oferecem serviços de paisagismo e manutenção para condomínios, centros comerciais ou propriedades comerciais.

📖 Leia também: Melhores ferramentas de software para gerenciamento de propostas

7. Modelo de narrativa de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planejando um projeto completo de paisagismo? Esclareça o objetivo por trás de cada proposta com o modelo de narrativa de projeto do ClickUp

Por trás de cada proposta de paisagismo bem-sucedida, há uma história clara que mostra aos clientes por que o projeto é importante.

Embora possa parecer profundo e poético, manter o escopo do trabalho transparente realmente ajuda a longo prazo.

O modelo de narrativa de projeto do ClickUp ajuda você a conectar a visão com a execução — perfeito para parques ecologicamente conscientes, restauração de habitats ou melhorias de sustentabilidade.

Use isso para esclarecer a intenção por trás da proposta, destacar as metas ambientais e dar às partes interessadas um motivo convincente para aprovar sua solução de paisagismo.

✨ Ideal para: Paisagistas e consultores que desejam contextualizar e explicar o objetivo por trás do escopo de cada projeto.

8. Modelo de proposta orçamentária ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Comunique preços detalhados para seus serviços de paisagismo com o modelo de proposta orçamentária do ClickUp

De acordo com o relatório State of the Landscape Labor Market (Situação do mercado de trabalho em paisagismo) de 2024, 70% das empresas de paisagismo fecham antes de completar 18 meses. O culpado comum: planejamento financeiro deficiente.

É por isso que ter um orçamento claro pode impactar significativamente o sucesso de uma proposta de paisagismo.

O modelo de proposta orçamentária do ClickUp ajuda você a apresentar uma estimativa precisa das despesas em um formato estruturado e fácil de ler.

Você pode usar este modelo de proposta de orçamento para conquistar a confiança de clientes em potencial, mostrando exatamente onde seu investimento será aplicado, desde os materiais necessários até as condições de pagamento final.

Além disso, este modelo também inclui ferramentas visuais para simplificar a elaboração de relatórios e manter sua proposta com base financeira sólida.

✨ Ideal para: Equipes que precisam apresentar preços transparentes e detalhamentos de custos para garantir a confiança do cliente.

9. Modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta que sua proposta esteja em conformidade com a lei usando o modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp

O sinal mais comum de um negócio de paisagismo lucrativo é a existência de vários projetos de paisagismo. No entanto, isso também significa prazos e escopos diferentes.

O modelo de gerenciamento de contratos da ClickUp simplifica o processo, ajudando você a acompanhar todos os contratos, desde a minuta até a aprovação e o envio final.

Com recursos como status personalizados, campos de rastreamento de documentos e várias opções de visualização, como Gantt e Quadro, é fácil:

✅ Monitore prazos

✅ Acompanhe as expectativas dos clientes

✅ Gerencie contratos legais

✨ Ideal para: Empresas de paisagismo que lidam com vários contratos e prazos para diferentes clientes.

💡 Dica profissional: Cansado de projetos que ultrapassam o prazo e o orçamento? O curso Mastering Project Estimation Techniques (Dominando as técnicas de estimativa de projetos) mostra como criar previsões mais precisas usando métodos de estimativa comprovados.

10. Modelo de solicitação de orçamento da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Entregue uma proposta de paisagismo bem documentada com o modelo de solicitação de orçamento do ClickUp

Você está procurando materiais para um projeto de paisagismo em grande escala? Ou comparando subcontratados para serviços especializados de paisagismo?

O modelo de solicitação de cotação (RFQ) da ClickUp ajuda você a simplificar a comunicação com os fornecedores. Solicite, acompanhe e avalie cotações com facilidade em um formato consistente.

Use este modelo para detalhar os requisitos, esclarecer os custos do projeto e garantir que todas as cotações estejam alinhadas com o escopo do trabalho e o cronograma.

✨ Ideal para: Equipes que procuram materiais ou subcontratados e comparam orçamentos para trabalhos de paisagismo em grande escala.

11. Modelo de contrato de serviços ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Proteja sua empresa de mal-entendidos futuros usando o modelo de contrato de serviços da ClickUp

O setor de cuidados com o gramado cresceu mais de 8,2% ao ano nos últimos três anos — e esse crescimento não está diminuindo.

Mas antes de iniciar qualquer projeto de paisagismo, é necessário começar com um acordo claro e sólido.

O modelo de contrato de serviços da ClickUp ajuda as empresas de paisagismo a definir o escopo do trabalho, as condições de pagamento e os prazos de serviço de uma forma simples de entender para ambas as partes.

Este modelo também fornece dicas úteis para garantir que nenhum detalhe importante, como prazos, entregas ou outros custos, seja esquecido.

✨ Ideal para: Empresas que definem termos e prazos de serviço claros antes de iniciar um novo projeto de paisagismo.

📖 Leia também: Como redigir um documento de início de projeto

12. Modelo de proposta de paisagismo da PandaDoc

via PandaDoc

O modelo de proposta de paisagismo da PandaDoc foi projetado especificamente para profissionais de paisagismo que desejam produzir propostas claras e prontas para os clientes sem ter que começar do zero.

Desde cartas de apresentação e um resumo executivo até manutenção de gramados, paisagismo e estimativas detalhadas de mão de obra, este modelo ajuda você a apresentar uma oferta impecável.

Com suporte integrado para assinaturas eletrônicas e seções estruturadas para serviços de paisagismo residencial e comercial, este modelo garante que sua proposta cubra todos os detalhes importantes para os clientes em potencial, além de um plano de implementação.

O modelo de proposta de paisagismo da PandaDoc é especialmente útil para quem gerencia vários trabalhos, ajudando a padronizar sua proposta e deixando espaço para personalização.

✨ Ideal para: Profissionais de paisagismo que oferecem serviços combinados, como manutenção, paisagismo com elementos sólidos e atualizações sazonais.

13. Modelo de proposta de manutenção de gramados da PandaDoc

através do PandaDoc

Cuidar do gramado pode parecer simples, mas conquistar um cliente requer mais do que apenas um cortador de grama.

O modelo de proposta de manutenção de gramados da PandaDoc ajuda as empresas de paisagismo a apresentar seus serviços, preços e cronograma de serviços em um formato claro e pronto para o cliente.

Você tem seções para sua carta de apresentação, principais ofertas, serviços adicionais, um formulário de aceitação e muito mais.

O modelo de proposta de manutenção de gramados é especialmente útil para contratos de manutenção recorrente, incluindo detalhes de mão de obra, cronogramas e até mesmo depoimentos de clientes.

✨ Ideal para: Equipes que prestam serviços contínuos de manutenção de gramados e desejam formalizar contratos recorrentes com clientes.

📮 ClickUp Insight: Apenas 12% dos participantes da pesquisa atualmente utilizam recursos de IA integrados em ferramentas de produtividade. Essa baixa adoção aponta para uma lacuna na integração contínua e sensível ao contexto — algo que a maioria das plataformas de IA independentes ainda lida melhor. Mas e se sua IA pudesse realmente agir, como executar a automação a partir de um simples comando de texto? O ClickUp Brain faz exatamente isso. Ele está integrado em todos os cantos da plataforma, desde resumir threads de comentários e refinar conteúdo até recuperar dados da área de trabalho, gerar recursos visuais e muito mais. Não é à toa que 40% dos usuários do ClickUp substituíram três ou mais ferramentas pelo ClickUp, o aplicativo completo criado para o trabalho de equipes reais.

14. Modelo de proposta de paisagismo da Proposify

através do Proposify

Quer fechar negócios mais rapidamente? O modelo de proposta de paisagismo da Proposify foi concebido para ajudar as empresas de paisagismo a fazer isso mesmo.

Com seções como uma carta de apresentação personalizada, uma descrição dos problemas específicos do projeto e uma discriminação detalhada do orçamento, este modelo garante que sua proposta de paisagismo atenda diretamente às expectativas do cliente.

O modelo é totalmente personalizável, permitindo destacar:

✅ Informações sobre a empresa

✅ Trabalhos anteriores

✅ Proposta visual com vídeos e imagens incorporados

Além disso, oferece tabelas de preços interativas integradas e assinaturas eletrônicas para agilizar as aprovações.

✨ Ideal para: Empresas que apresentam propostas sofisticadas e com muitos recursos visuais para clientes residenciais ou comerciais de paisagismo.

📖 Leia também: Os melhores softwares gratuitos de gerenciamento de projetos para experimentar

15. Modelo de proposta de paisagismo da SiteRecon

através do SiteRecon

Uma das melhores maneiras de conquistar clientes maiores é destacando oportunidades de economia em sua proposta.

Comece com uma abordagem visual. O modelo de proposta de paisagismo da SiteRecon inclui seções importantes para definir seus serviços de paisagismo, preços e responsabilidades da equipe, abordando pontos comuns que incomodam os clientes, como cuidados com o gramado, poda e irrigação.

No entanto, o que diferencia este modelo de proposta é a sua integração com mapas de propriedades, permitindo-lhe documentar ideias de melhorias diretamente no local.

✨ Ideal para: Profissionais que precisam de propostas com foco no visual, com melhorias baseadas no local e oportunidades de venda mapeadas.

🧠 Curiosidade: O termo arquitetura paisagística só surgiu em 1828, graças a um livro de Gilbert Laing Meason. Originalmente um termo da pintura, paisagem em si é uma palavra holandesa, emprestada de landschap!

16. Modelo de proposta de paisagismo da Aspire

via Aspire

Quer apresentar sua empresa de paisagismo como profissional, confiável e atenta aos detalhes desde a primeira interação com o cliente? O modelo de proposta de paisagismo da Aspire irá ajudá-lo.

Este modelo de proposta gratuito para download orienta você em todas as etapas, desde a definição do escopo e das responsabilidades do projeto até a apresentação de um orçamento detalhado com fases e marcos.

Este modelo é especialmente útil para empresas que pretendem expandir-se, graças à sua compatibilidade com o software completo da Aspire para a gestão de empresas de paisagismo.

✨ Ideal para: Empresas de paisagismo que utilizam o pacote de software Aspire para padronizar propostas e dimensionar operações com eficiência.

17. Modelo de proposta de paisagismo para habitat de vida selvagem da Template. Net

através do Template.Net

O modelo de proposta de paisagismo para habitat da vida selvagem da Template.net foi criado para profissionais que desejam apoiar a biodiversidade, os polinizadores e os ecossistemas nativos.

Este modelo orienta você na avaliação das condições do local e das necessidades da fauna local, recomendando plantas nativas, incorporando elementos aquáticos e apresentando um orçamento e um cronograma claros.

✨ Ideal para: Paisagistas ecologicamente conscientes, especialistas em restauração ou departamentos de parques que criam projetos focados no habitat.

18. Modelo de proposta de paisagismo para área infantil da Template. Net

através do Template.Net

O modelo de proposta de paisagismo para áreas de recreação infantil da Template.net foi criado para planejadores que projetam espaços externos seguros, inclusivos e envolventes em escolas, parques e áreas residenciais.

O modelo orienta você em todos os detalhes — equipamentos de lazer, zonas sensoriais, recursos de acessibilidade, como balanços para cadeiras de rodas, e normas de segurança essenciais.

Com materiais ecológicos, escolhas cuidadosas de plantas, como arbustos que atraem polinizadores e árvores de sombra, além de um orçamento claro e uma discriminação dos custos, o modelo combina criatividade e estrutura.

✨ Ideal para: Urbanistas e designers que criam ambientes externos seguros, inclusivos e criativos para crianças.

💡 Dica profissional: Cansado de prazos perdidos e surpresas de última hora? Desenvolver um escopo de projeto para uma conexão mais forte entre a equipe mostra como definir expectativas claras desde o início, para que sua equipe permaneça alinhada, evite desvios do escopo e mantenha os projetos no caminho certo desde o primeiro dia.

19. Modelo de proposta de paisagismo para parque empresarial da Template. Net

através do Template.Net

O modelo de proposta de paisagismo para parques empresariais da Template.net ajuda as empresas de paisagismo comercial a garantir a satisfação dos inquilinos.

Este modelo é especialmente útil se você estiver apresentando propostas a clientes corporativos ou gerentes de instalações. Ele descreve os principais elementos do projeto, como conceitos de design sustentável, sistemas de irrigação, cuidados com o gramado e manutenção sazonal das plantas.

Você também recebe modelos para um cronograma de pagamentos em fases, um plano de manutenção e um cronograma claro do projeto, facilitando a elaboração de propostas detalhadas e a conquista de contratos de longo prazo com confiança.

✨ Ideal para: Empreiteiros de paisagismo que gerenciam planos de embelezamento e manutenção de longo prazo de locais comerciais.

💡 Dica profissional: Está tendo dificuldades com briefings de projetos vagos? Os melhores modelos de formulários de solicitação de projetos para equipes ajudam você a definir metas, resultados e requisitos claros desde o início, para que você possa iniciar cada projeto com o contexto certo e menos surpresas.

20. Modelo de proposta de paisagismo para complexos industriais da Template. Net

através do Template.Net

Quando um paisagismo precisa combinar com a escala e a textura de uma zona industrial e oferecer apelo visual, conforto aos funcionários e sustentabilidade, é preciso mais do que apenas algumas árvores no estacionamento.

O modelo de proposta de paisagismo para complexos industriais da Template.net ajuda empresas de paisagismo ou equipes de instalações a projetar melhorias ecológicas abrangentes e em grande escala.

Este modelo orienta você em todas as etapas, desde a análise das condições do solo e do clima até a proposta de espécies de plantas nativas, jardins de chuva e vegetação de baixa manutenção.

Este modelo gratuito também abrange zonas de estar agradáveis para os funcionários, instalações artísticas e projetos de cercas com foco na segurança.

✨ Ideal para: Projetos de grande escala que equilibram sustentabilidade ambiental com estética industrial e conforto dos funcionários.

21. Modelo de proposta de paisagismo para festas ou reuniões da Template. Net

através do Template.Net

Quando se trata de grandes eventos, o cenário é tudo. Seja um casamento de sonho num jardim ou uma festa de verão, o paisagismo deve combinar com o momento.

O modelo de proposta de paisagismo para festas ou reuniões da Template.net foi criado para organizadores de eventos, gerentes de locais ou profissionais de paisagismo que desejam dar vida a um tema.

Este modelo inclui seções para as expectativas do cliente, seleções de plantas e decoração (como arcos com rosas e assentos rústicos de madeira) e até mesmo detalhes de iluminação para combinar com o clima do evento, desde a cerimônia até a recepção.

Veja o que você ganha:

✅ Cronogramas de preparação pré-evento

✅ Discriminação clara dos custos

✅ Limpeza pós-evento estruturada

✨ Ideal para: Organizadores de eventos e gerentes de locais que projetam espaços temáticos ao ar livre para casamentos ou ocasiões especiais.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de visão geral do projeto para alinhamento da equipe

22. Modelo de proposta de paisagismo com energia solar da Template. Net

através do Template.Net

Com mais pessoas tentando reduzir seu impacto ambiental, o paisagismo ecologicamente consciente está se tornando um estilo de vida.

Suponha que você seja uma empresa, um desenvolvedor ecológico ou um arquiteto paisagista especializado em integrar tecnologia verde em espaços externos. Nesse caso, o modelo de proposta de paisagismo com energia solar da Template.net oferece uma proposta estruturada.

Com uma estrutura detalhada de divisão de custos, estimativas de ROI e um cronograma claro, este modelo facilita a apresentação de soluções sustentáveis de paisagismo que têm boa aparência e fazem sentido financeiro.

✨ Ideal para: Empreendedores ecológicos ou arquitetos paisagistas que apresentam projetos externos integrados à energia solar e energeticamente eficientes.

🧠 Curiosidade: Uma hora de capina queima 300 calorias (o mesmo que caminhar ou andar de bicicleta em ritmo moderado), e cortar a grama manualmente queima 500 calorias por hora (o mesmo que jogar tênis).

23. Modelo de carta de proposta de paisagismo da Template. Net

através do Template.Net

Às vezes, tudo o que é necessário para conquistar um cliente é uma carta bem redigida, que pareça pessoal, mas profissional.

O modelo de carta de proposta de paisagismo da Template.net oferece uma maneira clara e direta de apresentar seus serviços de paisagismo, projetado para empreiteiros, designers ou empresas que oferecem tecnologia de design de paisagismo.

Este modelo funciona porque tem o formato de uma carta comercial formal. Ele ajuda você a estabelecer uma conexão enquanto descreve seus serviços e sua disponibilidade para começar.

✨ Ideal para: Freelancers ou empresas que iniciam propostas com uma apresentação pessoal e formal antes da elaboração do contrato.

Pare de enrolar com propostas da ClickUp

A equipe executiva da Hawke Media reduziu os atrasos nos projetos em mais de 70% no primeiro ano usando o ClickUp.

As empresas de paisagismo trabalham com prazos apertados e, embora não seja possível acelerar a natureza, você pode definir cronogramas realistas e gerenciar as expectativas antecipadamente.

Com mais de 1.000 modelos e recursos do ClickUp, como campos personalizados, dependências de tarefas e visualizações de cronograma, você pode mapear todas as fases do seu projeto de paisagismo e acompanhar o progresso em tempo real.

Inscreva-se agora no ClickUp e assuma o controle dos seus cronogramas de paisagismo.