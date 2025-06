Como calcular taxas de gerenciamento de projetos (com fórmulas e exemplos)

Você conhece aquele momento em que está elaborando uma proposta de projeto e tudo está indo bem, até chegar a um item: taxa de gerenciamento de projetos.

De repente, você fica em dúvida. Você cobra um valor fixo? Uma porcentagem do custo total do projeto? Você deve cobrar por hora? E o que realmente conta quando se fala em gerenciamento de projetos?

Alguns absorvem discretamente o esforço em seus preços gerais, esperando que isso se equilibre. Outros pensam demais e apresentam um número que parece desconectado do trabalho real envolvido.

A verdade é que o gerenciamento de projetos é um trabalho real e mensurável. Se você está gastando tempo coordenando as partes interessadas, buscando aprovações, ajustando cronogramas ou garantindo que os resultados sejam entregues, você está fazendo gerenciamento de projetos. E isso merece uma taxa adequada.

Este guia irá ajudá-lo a calcular essa taxa de forma clara e confiante. Vamos explicar o que conta como gerenciamento de projetos, apresentar os diferentes modelos de preços que você pode usar e mostrar fórmulas simples com exemplos reais.

O que são taxas de gerenciamento de projetos?

As taxas de gerenciamento de projetos são o que você paga a um gerente de projetos (ou equipe) para planejar, coordenar e supervisionar seu projeto do início ao fim. Essas taxas cobrem tudo, desde a criação de cronogramas até o gerenciamento de orçamentos e a garantia de que o escopo do projeto não saia dos trilhos.

Se você está se perguntando como calcular as taxas de gerenciamento de projetos, não existe uma resposta única para todos os casos.

💰 Por exemplo, se o orçamento do seu projeto for de US$ 100.000, um gerente de projeto pode cobrar de 5% a 15%, dependendo da complexidade e do escopo.

Compreender as taxas de gerenciamento de projetos é uma parte importante do domínio do gerenciamento de custos de projetos. Isso ajuda você a manter o orçamento e evitar surpresas desagradáveis no meio do caminho.

⭐ Modelo em destaque Já passou horas tentando aperfeiçoar o gerenciamento de custos de projetos, mas acabou frustrado e sobrecarregado? O modelo gratuito de orçamento de projetos da ClickUp com WBS ajuda você a dividir projetos em tarefas gerenciáveis e permite uma estimativa de custos mais precisa. Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de orçamento de projeto com WBS do ClickUp para definir o escopo do projeto, alocar recursos e estimar as taxas do projeto com precisão

Métodos comuns para calcular taxas de gerenciamento de projetos

Existem diferentes modelos de preços para cada ocasião, dependendo da complexidade do seu projeto, da duração e do seu nível de envolvimento diário.

Vamos analisar os métodos mais comuns e quando cada um funciona melhor 👇

1. Método da taxa horária

Essa é a abordagem mais direta, na qual você cobra com base nas horas trabalhadas. É flexível e precisa quando o escopo não está totalmente definido ou deve evoluir.

⚒️ Fórmula: Taxa total = Taxa horária × Total de horas trabalhadas

✅ Ideal para: Gerentes de projetos freelancers ou consultores que trabalham em projetos de curto prazo ou de escopo variável, especialmente em setores como serviços criativos, solução de problemas de TI ou desenvolvimento de produtos em estágio inicial, onde as tarefas e os prazos mudam com frequência

2. Preços com taxa fixa

Você concorda com uma taxa total para todo o projeto antecipadamente. Esse modelo de preços exige um escopo de trabalho claro e definido e geralmente se baseia em dados históricos ou experiências anteriores.

⚒️ Fórmula: Taxa total = valor fixo predefinido (com base no tempo estimado × taxa horária ou valor entregue)

✅ Ideal para: Agências ou gerentes de projetos que lidam com projetos repetíveis e claramente definidos, como implementação de software, planejamento de eventos ou cronogramas de construção, nos quais os resultados e as fases são previsíveis

3. Porcentagem do custo total do projeto

Sua taxa é calculada como uma porcentagem do orçamento total do projeto. Esse método alinha os incentivos, pois projetos maiores e mais complexos exigem maior supervisão e coordenação.

⚒️ Fórmula: Taxa total = Orçamento do projeto × % da taxa (normalmente 5% a 15%)

✅ Ideal para: Gerentes de projetos que gerenciam grandes projetos de capital ou construções de infraestrutura, nos quais os orçamentos são significativos e os clientes esperam envolvimento em todo o ciclo de vida, desde a aquisição e gestão de fornecedores até relatórios para as partes interessadas

4. Taxa fixa ou mensal

O gerente de projetos recebe um pagamento mensal consistente durante um período definido. Esse modelo funciona bem para suporte contínuo, supervisão de longo prazo ou quando o gerente de projetos está integrado à equipe do cliente.

⚒️ Fórmula: Taxa total = Taxa mensal × Número de meses

✅ Ideal para: Empresas com ciclos de projetos contínuos, como startups de SaaS que ampliam recursos ao longo do tempo, equipes de transformação interna ou gerentes de projetos que dão suporte a iniciativas interdepartamentais sem data de término definida

5. Estimativa ascendente

Esse método envolve dividir todo o projeto em tarefas menores, estimar cada uma individualmente e, em seguida, agregar os custos ou o tempo. É altamente detalhado e, muitas vezes, o mais preciso, desde que você tenha uma compreensão sólida do escopo completo e da estimativa de custo do projeto.

⚒️ Fórmula: Estimativa total do projeto = soma de todas as estimativas individuais das tarefas (custo ou tempo da tarefa × quantidade) + margem de contingência

✅ Ideal para: Projetos complexos com vários resultados, como desenvolvimento de software empresarial, construções ou produção de hardware, onde a precisão e o controle sobre componentes individuais são importantes

6. Estimativa descendente

Na estimativa de projeto de cima para baixo, você começa com o orçamento geral ou as restrições de cronograma e, em seguida, aloca recursos para as fases ou tarefas de acordo com isso. Esse método de determinação das taxas de gerenciamento de projetos usa restrições como entrada e as divide entre os segmentos do projeto.

⚒️ Fórmula: Estimativa total = Orçamento predefinido ou Duração ÷ Número de fases ou tarefas (ajuste as alocações com base na prioridade ou complexidade)

✅ Ideal para: projetos com orçamento limitado ou prazos curtos, como campanhas de marketing com prazo fixo ou reformulações de processos internos, em que a equipe deve trabalhar retroativamente a partir de metas não negociáveis

📚 Leia também: Melhores ferramentas de software para colaboração com clientes

Fatores que influenciam as taxas de gerenciamento de projetos

Ao determinar quanto cobrar pela gestão de um projeto (ou quanto você pagará por um), vários fatores entram em jogo. Vamos analisá-los:

1. Tamanho e complexidade do projeto

Ao tentar calcular as taxas de gerenciamento de projetos, leve em consideração o tamanho e a complexidade.

📌 Uma pequena campanha de marketing é muito menos desafiadora do que um grande projeto de construção. Se você estiver coordenando dezenas de partes móveis ou trabalhando com várias equipes, isso exigirá mais tempo, experiência e esforço, o que aumenta o custo.

⚡ Arquivo de modelos: Para evitar surpresas, defina expectativas claras desde o início com um modelo de proposta de projeto sólido que descreva o escopo, os resultados esperados e as estruturas de taxas.

2. Setor

Alguns setores exigem maior especialização, o que pode aumentar os custos do projeto.

📌 Por exemplo, o gerenciamento de projetos na área de tecnologia ou construção geralmente custa mais, pois esses campos costumam envolver regulamentações mais rígidas, conhecimento especializado e riscos mais elevados. Compare isso com o gerenciamento de um evento comunitário local, onde as coisas são mais simples.

3. Duração do projeto

A duração de um projeto tem impacto direto no custo.

📌 Se for uma iniciativa de curto prazo, a taxa pode ser menor, mas para projetos de longo prazo, você precisará de uma equipe comprometida por meses ou até anos, o que pode sair caro.

Além disso, quanto mais longo for o projeto, mais recursos serão necessários, e isso afeta a alocação de recursos e as taxas.

4. Local

A localização do projeto desempenha um papel muito importante.

📌 Se for uma área com custo de vida alto, como Nova York ou São Francisco, as taxas serão mais altas. Isso porque os salários são mais altos nessas áreas!

A integração do cliente também pode envolver o enfrentamento de desafios relacionados à localização, o que pode ajustar as taxas para refletir fatores locais. Cidades remotas ou menores? Normalmente, taxas mais baixas.

5. Conhecimento e experiência

O nível de especialização e experiência pode agregar um valor considerável às taxas de gerenciamento de projetos, por isso vale a pena levar isso em consideração.

Quanto mais experiente ou especializado for um gerente de projetos, mais ele poderá cobrar. Se você estiver contratando alguém que já gerenciou projetos multimilionários ou possui inúmeras certificações, espere pagar um valor mais alto.

🎯 Guia rápido: Não tem certeza se deve criar internamente ou contratar ajuda externa? Aqui está um guia sobre quando a terceirização do gerenciamento de projetos pode realmente economizar tempo e dinheiro.

6. Alterações no escopo

Às vezes, o cliente pode querer adicionar mais recursos ou alterar o objetivo final. Essas alterações resultam em taxas mais altas, pois o gerente de projeto precisa recalibrar e dedicar mais horas ao projeto. Se isso acontecer depois que você já tiver cobrado o cliente, ajuste a taxa de acordo com o novo escopo (não tenha receio de solicitar pagamentos adicionais quando o escopo mudar).

⚡ Arquivo de modelos: Use um modelo de RFQ padronizado com rubricas de pontuação pré-definidas em vez de começar do zero a cada vez. Essa mudança simples geralmente reduz o tempo de aquisição e garante que os fornecedores apresentem propostas diretamente comparáveis.

Como escolher a estrutura de taxas certa

Descobrir a estrutura de taxas certa significa encontrar o que funciona melhor para você e seu cliente.

Vamos apresentar algumas opções para que você possa ver o que se adapta melhor ao seu projeto e estilo:

Estrutura de taxas Vantagens Desvantagens Exemplo Taxa horária Flexibilidade, fácil acompanhamento das horas trabalhadas, funciona bem para projetos indefinidos Menos previsível, pode ficar caro para projetos maiores Um consultor contratado por algumas horas por semana para um projeto pequeno Taxa fixa/tarifa fixa Custos previsíveis para o cliente, incentivando a eficiência Risco de subestimar, sem pagamento extra por problemas inesperados Um projeto de desenvolvimento de software com um cronograma e entregas claros Retentor Alinha as metas do gerente de projetos com o orçamento, orientado para o desempenho Pode ser difícil ajustar as taxas se o escopo mudar, potencial para subutilização Difícil estimar o custo final, menos previsível Porcentagem do custo do projeto Alinha as metas do gerente de projetos com o orçamento, orientado para o desempenho Difícil de estimar antecipadamente, potenciais conflitos sobre a estimativa precisa dos custos Um projeto de construção em que o gerente de projeto recebe uma porcentagem do orçamento total Custo mais Cobre custos reais, o cliente paga apenas pelo que é utilizado Custo final difícil de estimar, menos previsível Um projeto de construção ou fabricação em que os custos podem variar Pagamento por etapas/progresso O cliente só paga quando os principais resultados são alcançados, alinhando os incentivos Pode atrasar o pagamento se os marcos não estiverem claros ou estiverem atrasados Um projeto de web design em que os pagamentos são feitos após a conclusão de cada fase Preços baseados em valor Cobranças com base no valor agregado, maior potencial de lucro Difícil de determinar o valor, requer um profundo conhecimento das necessidades do cliente Uma campanha de marketing que aumenta significativamente as vendas de um cliente

Como usar o ClickUp para definir o escopo, acompanhar e justificar taxas de gerenciamento de projetos

Você calculou suas taxas de gerenciamento de projetos. Você escolheu o modelo de preços certo. Mas a maioria dos clientes não vai simplesmente acreditar na sua palavra.

Eles farão perguntas como:

💭 "Por que estamos sendo cobrados por reuniões internas?"💭 "Você pode mostrar quanto tempo foi gasto na coordenação?"💭 "Isso deveria ser uma taxa fixa — por que você está cobrando mais?"

E, a menos que você tenha dados para comprovar, essas conversas rapidamente se tornam constrangedoras.

É aí que um software de gerenciamento de projetos como o ClickUp muda o jogo. É o aplicativo completo para o trabalho que ajuda você a definir claramente o escopo, acompanhar os custos com precisão e justificar com confiança, seja cobrando por hora, por mês ou por etapa.

Vamos detalhar exatamente como fazer isso 👇

Use o controle de tempo para registrar as horas reais

Como gerente de projetos, quando você cobra por hora ou opera com um contrato de prestação de serviços, a resistência mais significativa que você enfrentará é: "Para onde foi todo esse tempo?"

Para esses momentos e muito mais, o Controle de Tempo de Projetos do ClickUp oferece uma resposta precisa. Você pode controlar o tempo diretamente em tarefas, subtarefas, reuniões ou até mesmo comunicações com clientes, para não precisar adivinhar ou preencher manualmente planilhas de horas no final da semana.

Registre as horas de trabalho, o tempo gasto em tarefas de alta prioridade e exporte todos os detalhes para os clientes em um piscar de olhos com o ClickUp Time Tracking

Veja como você pode usar isso:

🔁 Acompanhe o tempo de forma flexível, de qualquer lugar: Inicie e pare os cronômetros diretamente de uma tarefa, registre o tempo manualmente ou sincronize entre desktop, celular e web. O ClickUp ainda se integra a ferramentas como Toggl, Harvest e Everhour para oferecer mais flexibilidade.

🗂 Organize o tempo registrado com notas e etiquetas: Anexe notas às entradas de tempo para explicar o que foi feito. Use etiquetas como "Chamada do cliente", "Planejamento do cronograma" ou "Feedback" para mostrar exatamente o que conta para o gerenciamento do projeto.

As ferramentas de controle de tempo do ClickUp permitem rotular e marcar entradas de tempo como faturáveis para um faturamento claro

📊 Crie e personalize planilhas de horas: Agrupe registros de tempo por membro da equipe, tag, tarefa ou data. As visualizações semanais e mensais permitem que você veja rapidamente quem gastou tempo em quê, perfeito para faturamento de clientes (todos os custos diretos e indiretos) e revisões internas.

📈 Veja a estimativa versus o tempo real registrado: compare quanto tempo você achava que algo levaria com o tempo que realmente levou. Ótimo para identificar excessos de serviços, aumento do escopo ou imprecisões no planejamento desde o início.

Defina estimativas de tempo e acompanhe o tempo real gasto nas tarefas no ClickUp para planejar e gerenciar projetos com mais eficiência

⚡ Arquivo de modelos: Registrar o tempo é apenas metade do trabalho. A outra metade? Estruturar seu orçamento desde o primeiro dia. Use um modelo de orçamento de projeto para mapear estimativas de custos, acompanhar despesas e definir taxas horárias por tarefa ou equipe.

Use campos personalizados e campos de fórmula para realizar cálculos com base no modelo de preços escolhido

Você pode usar os campos personalizados e os campos de fórmula do ClickUp para calcular as taxas de gerenciamento de projetos, criando um sistema estruturado que calcula dinamicamente as taxas com base em parâmetros como orçamento do projeto, duração ou horas trabalhadas.

💰 Comece decidindo sua estrutura de taxas: você pode escolher entre uma taxa fixa, uma porcentagem do orçamento total do projeto, taxas por hora multiplicadas pelo tempo trabalhado ou uma taxa escalonada, dependendo do tamanho ou da complexidade do projeto.

✍🏼 Acesse sua Lista ou Espaço do ClickUp onde estão as tarefas do seu projeto e adicione estes Campos Personalizados:

Para taxas baseadas em porcentagem: Orçamento do projeto: campo Moeda Taxa de PM %: campo Número (por exemplo, 10 para 10%)

Orçamento do projeto: Campo moeda

Taxa de gerenciamento de projetos (%): Campo numérico (por exemplo, 10 para 10%)

Para cálculo da taxa horária: Horas trabalhadas: campo Número (você também pode registrar isso no campo Rastrear tempo) Taxa horária de PM: campo Moeda

Horas trabalhadas: Campo numérico (você também pode registrar isso no campo Rastrear tempo)

Taxa horária de PM: Campo de moeda

Para taxas fixas ou configurações mais complexas: Taxa fixa de gerenciamento de projetos: Campo de moeda Taxas adicionais: Campo de moeda (para complementos personalizados)

Taxa fixa de gerenciamento de projetos: Campo de moeda

Taxas adicionais: Campo moeda (para complementos personalizados)

Orçamento do projeto: Campo moeda

Taxa de gerenciamento de projetos (%): Campo numérico (por exemplo, 10 para 10%)

Horas trabalhadas: Campo numérico (você também pode registrar isso no campo Rastrear tempo)

Taxa horária de PM: Campo de moeda

Taxa fixa de gerenciamento de projetos: Campo de moeda

Taxas adicionais: Campo moeda (para complementos personalizados)

Crie campos personalizados no ClickUp para calcular taxas de gerenciamento de projetos

🤝 Lembrete importante: você só precisa dos campos que correspondem ao seu modelo de taxas. Não se preocupe com o resto.

🧮 Adicionar um campo de fórmula: clique em "Adicionar campo personalizado" → Selecione Fórmula. Em seguida, nomeie o campo como "Taxas de gerenciamento de projetos" ou "Taxa do projeto" e insira uma fórmula de acordo com o seu modelo de taxas:

📌 Exemplo: {Horas trabalhadas} * {Taxa horária de PM}

Depois de inserir o valor nos dois campos constituintes, você obterá um valor calculado automaticamente para as taxas do seu projeto no campo Fórmula.

💡 Dica profissional: Ative o modo Editor avançado para cálculos complexos, por exemplo, quando quiser usar um modelo híbrido para calcular a taxa do projeto, que ficaria assim: IF({Orçamento do projeto} > 10000, {Taxa fixa de gerenciamento de projetos} + ({Orçamento do projeto} 0,05), {Taxa fixa de gerenciamento de projetos} + ({Orçamento do projeto} 0,1)). (Cobra-se uma taxa de 5% se o orçamento do projeto for superior a US$ 10 mil; caso contrário, a taxa é de 10%)

Crie propostas transparentes em documentos voltados para o cliente

Uma das maneiras mais rápidas de construir confiança (e evitar resistência às suas taxas de gerenciamento de projetos) é mostrar exatamente o que está incluído. Para fazer isso, use o ClickUp Docs para criar propostas voltadas para o cliente em minutos.

Crie propostas de projetos colaborativas e prontas para o cliente com o ClickUp Docs

Os documentos ajudam você a:

✍️ Escreva propostas bem formatadas e com escopo definido: Use cabeçalhos, tabelas, seções recolhíveis e chamadas para definir cronogramas, entregas, frequência de comunicação e sua estrutura de taxas.

🔗 Vincule tarefas e cronogramas à proposta: Mostre aos clientes como o escopo se conecta ao trabalho real. Por exemplo, vincular uma tarefa "Configuração do cronograma" ou uma tarefa recorrente "Relatórios semanais" faz com que seu gerente de projetos pareça mais genuíno.

👀 Controle a visibilidade e as permissões: mantenha as notas internas ocultas e compartilhe apenas as seções relevantes para o cliente. Você também pode conceder acesso apenas para comentários, caso deseje receber feedback do cliente sem que ele faça alterações na proposta.

📌 Controle de versão e atualizações em tempo real: Não é mais necessário enviar PDFs atualizados ou solicitar aos clientes que "verifiquem a versão mais recente". Basta atualizar o documento, e o cliente sempre verá o escopo e os termos do contrato mais recentes.

E se escrever propostas parece uma perda de tempo, você vai adorar o ClickUp Brain . O assistente de IA nativo do ClickUp ajuda você a redigir automaticamente o escopo das propostas, detalhar os resultados esperados ou até mesmo reescrever respostas prontas para os clientes no seu tom de voz.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacional, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário precisa alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto aumentam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos em texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

Acompanhe os orçamentos e compare com as estimativas

O ClickUp possui um conjunto completo de recursos de software de gerenciamento de projetos para oferecer visibilidade de todos os resultados. A solução ClickUp Project Management Team vem com painéis para monitorar o uso do orçamento, mais de 15 visualizações para ampliar o escopo, marcos para vincular o faturamento à entrega e muito mais.

Obtenha uma visão geral dos resultados esperados dos clientes, cronogramas de projetos, custos e muito mais com a solução ClickUp Project Management Team

É isso que queremos dizer ⬇️

Veja o que está planejado e o que está realmente acontecendo: Use Use os campos personalizados do ClickUp para adicionar tempo e custo estimados a cada tarefa, comparando-os com o tempo real registrado. Use a visualização em tabela do ClickUp para filtrar ainda mais por responsável, tag ou tipo de tarefa, para que você sempre saiba quais partes do projeto estão ultrapassando o orçamento

Obtenha insights instantâneos com painéis: use use painéis ClickUp visuais e em tempo real que mostram o tempo registrado, o orçamento consumido, a utilização da equipe ou o custo por marco. E se os cronogramas mudarem ou novos requisitos surgirem no meio do projeto, você pode atualizar seus orçamentos e contratos em tempo real

Para dar um passo adiante, diga adeus à tarefa manual de vasculhar painéis, documentos e tarefas para encontrar aquela informação importante antes que seu cliente sincronize.

Basta pedir ao ClickUp Brain uma atualização rápida e deixá-lo percorrer todo o seu espaço de trabalho para encontrar a resposta mais relevante e atualizada para sua pergunta em um piscar de olhos!

Use o ClickUp Brain para obter atualizações instantâneas sobre tarefas, fluxos de trabalho e entregas

Exemplos de cenários de cálculo de taxas de projeto

O cálculo das taxas de projeto ainda parece abstrato? Estes exemplos irão mostrar-lhe exatamente como as estimativas de projetos funcionam na prática 👇

1. Retentor de agência de marketing (taxa fixa mensal)

Digamos que você administra uma startup de SaaS em crescimento e precisa de resultados de marketing consistentes — blogs, SEO, atualizações de conteúdo, tudo isso. Você não quer renegociar o escopo todos os meses, e sua agência não quer controlar as horas de cada mensagem no Slack. É aí que um valor fixo mensal funciona perfeitamente para sua equipe de gerenciamento de projetos e para o cliente.

Entregas por mês Valor estimado 4 publicações no blog (1000–1500 palavras) uS$ 2.000 Pesquisa e relatórios de SEO $1000 2 chamadas estratégicas ou de revisão $500 Suporte e edições no Slack $500 Taxa total $4.000/mês

Essa configuração oferece previsibilidade para ambas as partes. Você obtém resultados confiáveis sem precisar microgerenciar as tarefas. A empresa de gerenciamento de projetos obtém uma fonte de renda consistente e pode planejar melhor sua largura de banda.

🧠 Curiosidade: O termo "gerenciamento de projetos " só se tornou popular na década de 1950. Antes disso, os projetos eram apenas... trabalho. A formalização começou nos setores de defesa e construção.

🔖 Bônus: Como solicitar pagamento de um cliente de maneira profissional

2. Desenvolvimento de software (tarifa por hora + margem de segurança)

Imagine que você está criando um MVP para um produto de FinTech. O escopo ainda está em evolução, mas você tem um prazo de três meses e precisa de uma equipe de desenvolvimento para entregar rapidamente. Nesse caso, um modelo de tarifa por hora com uma margem de contingência é uma aposta mais segura do que um preço fixo.

Função Taxa horária Estimativa de horas Custo Líder técnico $120 160 $19.200 Desenvolvedor back-end $100 160 uS$ 16.000 Desenvolvedor front-end $90 160 $14.400 Subtotal $49.600 10% de contingência uS$ 4.960 Estimativa total $54.560

A margem de segurança protege você caso haja alterações nos prazos ou você descubra casos excepcionais no meio do sprint. Ela também mantém sua equipe motivada para permanecer eficiente sem subestimar o trabalho.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos de faturas gratuitos do Microsoft Word

3. Projeto de construção (porcentagem do custo total)

Digamos que você seja um construtor residencial fazendo um orçamento para um projeto de casa personalizada. O custo total da construção está estimado em US$ 400.000. Para o cliente, isso inclui tudo: materiais, mão de obra, licenças. Para você, gerenciar esse projeto em tempo integral por 6 a 8 meses requer supervisão, coordenação de fornecedores, controle de qualidade e acompanhamento do cronograma do projeto.

Em vez de cobrar por hora, você pode cobrar um custo de gerenciamento de projetos como uma porcentagem do custo total (uma prática comum na construção civil).

Custo total do projeto uS$ 400.000 Taxa de PM (10%) $40.000 Cronograma de pagamentos 25% adiantado, restante vinculado às etapas de construção

Este modelo alinha seus incentivos com o andamento do projeto. Se os custos aumentarem devido a alterações solicitadas pelo cliente, sua taxa será ajustada proporcionalmente.

📌 Por exemplo, as quatro maiores empresas geralmente não utilizam uma fórmula de preços padrão para seus projetos. Em vez disso, elas definem suas taxas com base nas especificidades do seu compromisso, como escopo, tamanho da empresa, localização e o tipo de resultados que você deseja obter.

Dependendo das suas necessidades, eles podem cobrar por hora, definir uma taxa fixa para o projeto, vincular os pagamentos a marcos ou até mesmo vincular a taxa aos resultados que ajudam você a alcançar.

A taxa normalmente inclui:

Composição e senioridade da equipe

Duração do compromisso

Tamanho do cliente e setor

Entrega global vs. local

Valor entregue versus esforços de gerenciamento de projetos despendidos

As expectativas de margem interna (~30-40%) e o custo de implantação de parceiros/especialistas também são fatores que influenciam o preço.

Defina com confiança o preço de cada projeto com o ClickUp

Não existe uma fórmula única para as taxas de gerenciamento de projetos, e é exatamente isso que torna tudo tão difícil. Você precisa lidar com cronogramas em constante mudança, escopos complexos e trabalhos invisíveis que raramente recebem o crédito (ou o orçamento) que merecem. E, em algum momento entre a reunião inicial e a entrega final, a linha entre um preço justo e uma cobrança abaixo do valor começa a ficar confusa.

O ClickUp ajuda você a acabar com essa confusão.

Com controle de tempo, campos personalizados e campos de fórmula, soluções para equipes, IA e relatórios integrados ao seu espaço de trabalho, você pode vincular cada número ao esforço real. Precisa justificar uma taxa mais alta para uma construção complexa? Mostre isso. Quer evitar que o aumento do escopo consuma suas margens? Detecte isso antecipadamente. Prefere padronizar a forma como você faz cotações em todos os projetos? Automatize isso.

E quando os clientes perguntarem pelo que estão pagando, você terá a resposta antes mesmo que eles terminem a pergunta.

Não pense mais nisso. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e sinta a diferença!

Perguntas frequentes (FAQs)

1. O que é uma taxa padrão de gerenciamento de projetos?

Não existe uma taxa fixa universal para taxas de gerenciamento de projetos. Tudo depende do tipo de projeto, do escopo e do setor. Dito isso, a maioria das taxas de PM se enquadra em uma dessas estruturas comuns:

Porcentagem do custo do projeto: Normalmente de 5% a 15%, especialmente em construção, eventos e implementações em grande escala

Taxa horária ou diária: varia de US$ 50 a US$ 200+ por hora, dependendo da experiência do gerente de projetos e da complexidade do projeto

Taxa fixa ou adiantamento: Frequentemente usado para projetos de marketing, design ou consultoria, cujo escopo é previsível

Se o seu projeto for complexo, de longo prazo ou envolver a coordenação de várias equipes e fornecedores, espere taxas mais altas. Para projetos mais curtos ou bem definidos, uma taxa fixa ou uma porcentagem menor pode ser mais adequada.

2. Você pode cobrar taxas de gerenciamento de projetos separadamente de outros serviços?

Sim, você pode — e, em muitos casos, deve. Cobrar taxas de gerenciamento de projetos (PM) separadamente ajuda a esclarecer o valor da supervisão, coordenação e entrega que vai além do trabalho de execução.

Por exemplo, uma empresa de gerenciamento de projetos pode cobrar separadamente pelo trabalho de design e pelo tempo de gerenciamento de projetos gasto em chamadas com clientes, cronogramas e ciclos de feedback.

3. Você deve cobrar o gerenciamento de projetos como uma porcentagem do orçamento ou das horas trabalhadas?

Se o seu projeto tem um escopo claro e um orçamento maior, cobrar uma porcentagem é mais fácil e se adapta bem. Mas se as coisas forem mais flexíveis ou o esforço do gerente de projetos variar, opte pelo faturamento por hora. Escolha o que lhe dá mais clareza e controle.