As 13 melhores alternativas ao ElevenLabs para conversão de texto em fala realista

Já tentou gerar narrações que soassem humanas, mas acabou ficando com um tom monótono robótico?

Embora a ElevenLabs tenha elevado o padrão com sua conversão de texto em fala [TTS] realista, ela não é a única opção. A voz certa pode fazer o sucesso ou o fracasso da sua mensagem, seja na produção de podcasts, vídeos de treinamento ou anúncios dinâmicos.

Nesta postagem do blog, exploraremos as melhores alternativas ao ElevenLabs para uma fala realista, expressiva e natural. 🔊

Por que escolher uma alternativa ao ElevenLabs?

O ElevenLabs é um forte concorrente no setor de TTS, mas não é a opção ideal para todos os criadores ou empresas. Veja por que pode fazer sentido explorar uma alternativa ao Elevenlabs:

Geração limitada de caracteres: limitado a 5.000 caracteres por solicitação nos planos pagos e 2.500 no plano gratuito.

Sistema de crédito mensal rigoroso: o uso é regido por limites de crédito mensais, e exceder os limites exige a compra de créditos extras.

Restrições de tamanho do projeto: Os projetos são limitados a 200 capítulos, com cada capítulo permitindo 400 parágrafos e cada parágrafo até 5.000 caracteres.

Recursos avançados caros: projetos com vários locutores, áudio de alta qualidade (192 kbps) e clonagem de voz de nível profissional estão disponíveis apenas em planos de nível superior.

Suporte limitado a idiomas: recursos importantes, como o ElevenReader Publishing, oferecem suporte apenas ao inglês.

Altos custos de experimentação: os créditos são usados em todas as tentativas, incluindo edições, novas tentativas e gerações de testes.

Sem direitos de treinamento de modelos de IA: os resultados não podem ser reutilizados para treinamento, ajuste fino ou desenvolvimento de outras ferramentas de IA.

As melhores alternativas ao ElevenLabs num relance

Aqui está uma tabela comparando todas as alternativas ao ElevanLabs. 📊

As melhores alternativas ao ElevenLabs para usar

Essas 13 alternativas ao ElevenLabs oferecem recursos especializados, como tecnologia de clonagem de voz para criação de scripts, transcrição e gerenciamento de fluxos de trabalho de áudio.

Vamos começar! 💪

1. ClickUp (ideal para recursos de transcrição integrados e notas acionáveis)

A IA no ClickUp pode capturar e transcrever instantaneamente suas notas de voz em chats e tarefas, tornando-as pesquisáveis.

Como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, o ClickUp combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação em equipe, tudo em uma única plataforma, acelerada pela automação e pesquisa de IA de última geração.

Os fluxos de trabalho de conversão de voz em texto com tecnologia de IA estão disponíveis em toda a plataforma, ajudando você a se mover na velocidade dos seus pensamentos.

ClickUp Brain: IA ambiental que conecta suas conversas aos fluxos de trabalho

No centro da plataforma está o ClickUp Brain, um assistente de IA integrado diretamente em todas as camadas do seu espaço de trabalho, desde o ClickUp Docs até as Tarefas e Reuniões.

Esta ferramenta de IA contextual transforma a maneira como você captura, transcreve e age nas conversas em seu espaço de trabalho. Com recursos como transcrição de voz com tecnologia de IA, você pode gravar reuniões ou clipes de voz diretamente no ClickUp, e o Brain irá gerar automaticamente transcrições precisas — sem mais confusão com anotações ou perda de detalhes importantes.

Mas não para por aí: o ClickUp Brain analisa de forma inteligente essas transcrições e bate-papos para identificar itens de ação, transformando-os instantaneamente em tarefas ou lembretes com contexto rico, tudo sem sair do seu fluxo de trabalho. Esteja você usando o recurso Talk to Text do aplicativo para desktop para ditado sem usar as mãos ou aproveitando o AI Notetaker para resumir reuniões e extrair os próximos passos, o ClickUp Brain garante que todas as conversas sejam pesquisáveis, acionáveis e perfeitamente conectadas aos seus projetos. Isso significa que você pode pedir ao Brain para encontrar itens de ação da chamada da semana passada, transcrever ou resumir uma nota de voz ou até mesmo criar tarefas a partir de threads de bate-papo — tornando todo o seu espaço de trabalho mais inteligente, mais organizado e verdadeiramente colaborativo.

Gere relatórios de equipe, acompanhe o progresso e obtenha insights instantaneamente com o ClickUp Brain

Torne suas reuniões mais produtivas com o ClickUp AI Notetaker.

O ClickUp AI Notetaker participa automaticamente das suas reuniões no Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, transcreve a conversa em tempo real e identifica os principais itens de ação.

Após a reunião, a ferramenta de IA para anotações gera um resumo abrangente e o anexa diretamente às tarefas ou projetos relevantes do ClickUp em seu espaço de trabalho. Isso garante que decisões e responsabilidades críticas sejam claramente documentadas e facilmente acessíveis.

Por exemplo, você está integrando um novo cliente para um projeto de locução ou parceria de conteúdo. Você pode usar a IA para notas de reunião; ela participa da sua chamada, captura os requisitos, prazos e preferências criativas do cliente e, em seguida, cria automaticamente tarefas atribuídas ao seu roteirista, editor de som ou desenvolvedor.

ClickUp Docs

Quer criar briefings criativos, roteiros ou especificações técnicas? Recorra ao ClickUp Docs.

Escreva rascunhos de posts de blog, scripts ou documentação de desenvolvimento com edição em tempo real no ClickUp Docs

Com seus recursos de IA integrados, você pode resumir instantaneamente longas sequências de comentários, extrair pontos de ação e sugerir as próximas etapas, perfeito para gerenciar aprovações de roteiros, notas de desenvolvimento ou revisões internas entre equipes.

Por exemplo, ao elaborar uma nova política da empresa, os membros da equipe podem colaborar e compartilhar notas. Basta pedir ao ClickUp Brain para fornecer um resumo para revisões rápidas em linguagem natural, e você o receberá em segundos. A melhor parte? Todas as suas notas, transcrições, modelos de listas de tarefas e afazeres se conectam automaticamente a tarefas, marcos e cronogramas.

Melhores recursos do ClickUp

Grave e compartilhe feedback: capture gravações de tela com narração para revisar edições, explicar alterações de design ou orientar sua equipe sobre novos recursos usando capture gravações de tela com narração para revisar edições, explicar alterações de design ou orientar sua equipe sobre novos recursos usando o ClickUp Clips

Organize seus fluxos de trabalho: crie pipelines personalizados para o seu processo, como revisão de roteiros, entrega de áudio ou rastreamento de bugs com crie pipelines personalizados para o seu processo, como revisão de roteiros, entrega de áudio ou rastreamento de bugs com os status de tarefas personalizados do ClickUp

Visualize suas ideias: use use os quadros brancos do ClickUp para planejar roteiros, esboçar conteúdo de vídeo ou mapear sprints de desenvolvimento em um espaço visual de formato livre criado para brainstorming.

Reúna tudo: conecte ferramentas como Figma, Google Drive ou GitHub para que seus ativos, notas e códigos estejam sempre ao seu alcance com as integrações do ClickUp

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado íngreme devido aos seus recursos abrangentes e opções de personalização

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do G2 diz tudo:

O ClickUp Brain realmente economiza tempo. A IA integrada agora pode resumir longas conversas, rascunhar documentos e até mesmo transcrever clipes de voz diretamente dentro de uma tarefa, o que permite que minha equipe reduza a alternância de contexto e utilize menos ferramentas adicionais. [...] Executamos sprints ágeis, publicamos documentos e gerenciamos OKRs sem precisar alternar entre aplicativos. As integrações nativas (Slack, Drive, GitHub) são rápidas de configurar.

⭐️ Bônus: O Brain MAX é o seu companheiro de desktop com tecnologia de IA, criado para fluxos de trabalho que priorizam a voz. Seus recursos avançados de conversão de voz em texto permitem que você fale suas ideias, tarefas ou instruções e as transcreva, organize e execute instantaneamente. Seja para capturar notas de reuniões, atualizar planos de projetos ou enviar mensagens rápidas, o Brain MAX facilita o gerenciamento do seu trabalho sem usar as mãos. Essa experiência integrada com prioridade de voz simplifica suas rotinas diárias, reduz o esforço manual e mantém você focado no que é mais importante, tornando a produtividade mais rápida e natural do que nunca.

2. Murf. ai (Ideal para produzir narrações com IA com qualidade de estúdio)

O Murf.ai é uma ferramenta de geração de voz com IA excelente para conteúdos que exigem profundidade emocional, como audiolivros, e-learning ou campanhas promocionais. A ferramenta de transcrição com IA oferece controle total sobre o estilo da voz, tom, velocidade e pronúncia, tudo através de uma interface de estúdio intuitiva ou acesso à API.

Espaços de trabalho compartilhados, bibliotecas de pronúncia e predefinições de voz ajudam a garantir que sua produção permaneça consistente entre projetos, equipes e idiomas. Além disso, sua fonte de voz ética e biblioteca extensa significam que você não fica preso a escolher entre as mesmas cinco opções genéricas; você obtém vozes que soam humanas e correspondem ao contexto do seu público global.

Melhores recursos do Murf.ai

Entrega direta de voz com Say It My Way para replicar seu tom, ritmo e cadência vocal, orientando a voz da IA linha por linha.

Gere variantes de voz com Variabilidade e crie instantaneamente várias opções de tom e ritmo para a mesma linha sem precisar refazer manualmente.

Destaque palavras de impacto com ênfase no nível da palavra para adicionar ênfase a palavras específicas para uma narração dramática ou clareza instrucional.

Edite áudio por meio de script com o recurso de edição de voz, incluindo transcrição e reescrita de narrações gravadas diretamente como texto antes de renderizá-las novamente instantaneamente.

Limitações do Murf.ai

Os planos de nível inferior não geram vozes com som natural.

Os ajustes personalizados de pronúncia nem sempre são eficazes ou fáceis de usar.

Preços do Murf.ai

Gratuito

Criador: US$ 29/mês por usuário

Crescimento: US$ 99/mês por usuário

Negócios: US$ 299/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Murf.ai

G2: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Murf.ai?

Um breve trecho de um usuário real:

O Murf Studio é fácil de usar. Somos um consultório odontológico e atualmente o estamos usando para transformar nossa música de espera entediante em um argumento de marketing com música para informar nossos pacientes sobre nossos serviços... Às vezes, a voz soava um pouco artificial... Mas não tenho certeza se vale a pena fazer o upgrade. Gostaria de poder testar um pouco para ver se os recursos atualizados valeriam o investimento para mim.

📮 ClickUp Insight: Os resultados de nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões indicam que 42% das equipes usam clipes gravados (21%) ou ferramentas de gerenciamento de projetos (21%) para trabalhos assíncronos. No entanto, essas ferramentas geralmente exigem recursos adicionais, incluindo assinaturas separadas, logins e curvas de aprendizado. Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp facilita a comunicação assíncrona. Acesse videoclipes, mensagens de voz, fluxos de trabalho de projetos, documentos colaborativos e um bloco de notas com IA integrado — tudo em um único espaço de trabalho. Por que gerenciar várias assinaturas e informações dispersas quando uma única solução pode otimizar todo o seu fluxo de trabalho? 💫 Resultados reais: As equipes que utilizam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% em conversas e reuniões desnecessárias!

3. PlayHT (ideal para criar conteúdo multilíngue)

via PlayHT

Está enfrentando dificuldades devido à flexibilidade vocal limitada ou gargalos de produção? A PlayHT está aqui para ajudá-lo. Mais do que apenas converter texto em fala, a PlayHT personaliza a experiência de voz que você deseja. Em vez de se limitar a leituras robóticas ou predefinições rígidas, você obtém vozes como “Mikael”, “Deedee” e “Atlas”, cada uma construída com uma personalidade humana convincente para tons e casos de uso específicos.

Quer ajustar a entrega de um módulo de eLearning com muitas siglas? Ou talvez adicionar uma narração em vídeo? Você pode. Seu modelo Dialog traz fluidez e nuances conversacionais, ótimo para podcasts e assistentes de IA. Enquanto isso, o modelo 3.0 Mini mantém as coisas leves e responsivas para aplicações em tempo real, como jogos ao vivo ou agentes interativos.

Melhores recursos do PlayHT

Ajuste a emoção, o ritmo, o tom, a ênfase e até mesmo insira pausas intencionais com Estilos de fala e Inflexões .

Use a visualização em nível de parágrafo para ajustar a entrega antes de gerar o áudio final.

Defina como nomes de marcas, termos técnicos ou acrônimos são pronunciados e reutilize-os sem esforço.

Alterne entre locutores usando o editor Multi-Voice para criar roteiros ricos em diálogos com várias vozes de IA distintas no mesmo arquivo.

Limitações do PlayHT

Variedade e autenticidade limitadas em certos sotaques, por exemplo, os usuários reclamam que as vozes australianas soam americanas ou britânicas.

Interface de usuário desajeitada e inconsistente, especialmente durante as transições entre editores.

Preços do PlayHT

Preços personalizados

Avaliações e comentários do PlayHT

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Curiosidade: A jornada das narrações geradas por IA começou com dispositivos mecânicos como o fonógrafo de Thomas Edison em 1877, que podia gravar e reproduzir sons, mas não tinha a capacidade de sintetizar a fala humana real.

4. Amazon Polly (ideal para fornecer síntese de voz de alta qualidade)

via Amazon Polly

O Amazon Polly é um serviço TTS baseado em nuvem oferecido pela Amazon Web Services (AWS). Embora não tenha sido desenvolvido para leituras teatrais ou personagens hiper-expressivos, ele funciona bem quando escalabilidade, suporte multilíngue e velocidade são requisitos indispensáveis.

Os desenvolvedores podem usar a Linguagem de Marcação de Síntese de Fala (SSML) para ajustar a saída de fala, ajustando aspectos como pronúncia, volume, tom e velocidade da fala para obter o efeito desejado. Além disso, para aqueles que estão criando aplicativos habilitados para voz ou experiências de mídia, os modelos de fala neural de baixa latência da Polly oferecem realismo suficiente para manter os ouvintes envolvidos.

Melhores recursos do Amazon Polly

Transforme PDFs, artigos e páginas da web em fluxos de voz com TTS neural.

Use marcas de fala e léxicos de pronúncia personalizados para obter nomes, jargões ou acrônimos exatamente corretos.

Use a API Amazon Polly para habilitar a voz em aplicativos, sites ou sistemas voltados para o cliente sob demanda.

Produza milhares de versões em áudio de conteúdos variáveis sem precisar contratar ou regravar.

Limitações do Amazon Polly

Requer conhecimento técnico para usar o SSML de forma eficaz para recursos avançados de clonagem de voz e personalização de fala.

Os usuários relataram problemas na captura precisa de sons de fala nativos ou no reconhecimento de certas vozes regionais.

Preços do Amazon Polly

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre ferramentas

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Amazon Polly?

Um usuário compartilhou esta avaliação no G2:

Gosto muito de como o Amazon Polly faz os computadores falarem como humanos. Soa muito natural e você pode escolher diferentes vozes. É ótimo para fazer narrações para vídeos ou fazer seus aplicativos falarem. Super fácil de usar! Não gosto que o Amazon Polly tenha taxas de uso, o que significa que você tem que pagar pelo número de caracteres que ele lê em voz alta. Pode ficar caro se você usá-lo muito.

📖 Leia também: Alternativas ao Otter AI

5. Google TTS (ideal para gerar conteúdo de áudio multilíngue)

via Google TTS

O Google Cloud Text-to-Speech é um serviço baseado em nuvem que transforma texto escrito em fala humana com som natural, aproveitando as tecnologias avançadas de aprendizado de máquina do Google.

Com mais de 380 vozes e mais de 50 variantes de idiomas, a ferramenta oferece suporte robusto, desde dimensionamento de conteúdo global até branding de áudio hiperlocalizado. Além disso, seu streaming de baixa latência do Chirp 3 e o realismo respaldado por pesquisas do WaveNet proporcionam um resultado refinado.

Melhores recursos do Google TTS

Escolha as vozes WaveNet para gerar fala de alta fidelidade com entonação e ritmo realistas, com tecnologia dos modelos avançados da DeepMind.

Use as vozes do Neural2 para produzir uma fala mais natural e expressiva com a tecnologia de rede neural de última geração.

Implemente vozes Chirp 3 (HD) para criar áudio espontâneo e coloquial com disfluências semelhantes às humanas e entonação sutil.

Use o suporte SSML para formatar datas, números, pausas e enfatizar frases-chave.

Limitações do Google TTS

Cada solicitação de API é limitada a um máximo de 5.000 bytes de entrada de texto, dividindo textos mais longos em várias solicitações.

Não é otimizado para cenários de streaming em tempo real.

Preços do Google TTS

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Google TTS

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

👋🏾 Aprenda a usar a IA para melhorar a produtividade. Assista a este tutorial!

6. Microsoft Azure (ideal para executar aplicativos baseados em voz)

via Microsoft Azure

O Microsoft Azure AI Speech oferece uma plataforma de fala completa que permite transcrever, sintetizar, analisar e até mesmo criar vozes neurais personalizadas. A melhor parte? Tudo fica na nuvem confiável da Microsoft, oferecendo ferramentas de nível empresarial sem comprometer a escala ou o controle.

O Speech Studio permite que você crie sua voz de marca do zero ou aprimore as experiências de áudio usando modelos integrados de alta fidelidade. As vozes HD aprimoram ainda mais isso, ajustando os tons de voz em tempo real para corresponder ao sentimento do texto inserido, garantindo uma saída mais expressiva e sensível ao contexto.

Melhores recursos do Microsoft Azure

Adicione síntese de voz realista aproveitando vozes neurais pré-construídas com alta fidelidade (48 kHz) para uma saída mais realista.

Aproveite sua API de síntese em lote para gerar áudios longos, como audiolivros ou materiais de treinamento, de forma assíncrona.

Gere dados visêmicos para animar avatares ou humanos digitais com sincronização labial precisa em inglês americano.

Limitações do Microsoft Azure

A implementação da API TTS requer proficiência em serviços em nuvem e APIs.

Criar uma voz neural personalizada requer um investimento significativo, incluindo a aprovação da Microsoft e um tempo de treinamento substancial.

Preços do Microsoft Azure

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Microsoft Azure

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Azure?

Veja o que uma avaliação da Capterra tem a dizer:

O que mais gosto no Microsoft Azure é que ele oferece bancos de dados como SQL e também os recursos DevOps são ótimos e ajudam muito na criação de sites e aplicativos... O que menos gosto é que, às vezes, os serviços são lentos e há interrupções que levam a tempo de inatividade.

🔍 Você sabia? Na década de 1950, a Bell Labs criou o Audrey, um sistema capaz de reconhecer os dígitos de zero a nove. Décadas depois, a tecnologia de fala evoluiu com o Modelo Oculto de Markov, impulsionando ferramentas dos anos 90 como o Dragon Dictate, que finalmente compreendia mais do que apenas números.

7. Speechify (ideal para transformar qualquer texto em áudio em qualquer lugar)

via Speechify

O Speechify é uma plataforma TTS com tecnologia de IA que converte conteúdo escrito em áudio com som natural. Disponível como aplicativo móvel, aplicativo para desktop e extensão de navegador, ele atende a uma base diversificada de usuários, incluindo estudantes, profissionais e pessoas com dificuldades de leitura, como dislexia.

Desde digitalizar conteúdo físico com seu celular e transformá-lo em áudio instantaneamente até dublar conteúdo em vários idiomas para alcance global, a plataforma está repleta de funcionalidades para eliminar gargalos de produção.

Melhores recursos do Speechify

Utilize o Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) para digitalizar documentos físicos ou imagens e reproduzi-los em voz alta.

Use-a como uma extensão do Chrome para ler páginas da web, e-mails e documentos diretamente no seu navegador.

Aproveite o recurso de clonagem de voz para replicar sua própria voz com apenas 20 segundos de áudio.

Leia até 4,5 vezes mais rápido com a reprodução alimentada por IA para visualizar scripts, documentos ou conteúdos longos em qualquer lugar.

Limitações do Speechify

O serviço pode apresentar problemas de latência em aplicativos de streaming em tempo real.

O sistema tem dificuldade para transmitir emoções sutis ou sutilezas contextuais.

Preços do Speechify

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Speechify

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Speechify?

De acordo com um avaliador do G2:

Usei o Speechify pela primeira vez em um dos meus projetos e gostei imediatamente. O melhor é que a API é muito fácil de usar e o resultado é muito nítido e claro. Isso me poupou muito tempo e me proporcionou o resultado correto... Há uma limitação em termos da quantidade de texto que pode ser traduzida de uma só vez na versão gratuita. Se eles oferecessem uma versão premium para testes, isso ajudaria muito a validar a ferramenta.

🧠 Curiosidade: A Speechify foi fundada por Cliff Weitzman, que originalmente a criou para ajudar com sua própria dislexia. Agora, seu objetivo é tornar a leitura mais rápida e acessível para todos.

📖 Leia também: Melhor software de conversão de voz em texto

8. Descript (ideal para criar e editar podcasts e tutoriais)

via Descript

Se a criação de narrações, vídeos ou podcasts refinados ocupa sua agenda ou, pior ainda, seu orçamento, a Descript oferece uma solução inteligente.

É uma plataforma de edição de áudio e vídeo com tecnologia de IA que ajuda no seu processo de edição, permitindo que você edite arquivos de mídia por meio de transcrições baseadas em texto. Projetada para criadores de conteúdo, podcasters, educadores e profissionais de marketing, a ferramenta permite eliminar tiques verbais comuns em suas gravações com apenas alguns cliques, aprimorando seu conteúdo.

Melhores recursos do Descript

Use o Overdub para gerar clones de voz realistas para correção de erros, narração ou dublagens totalmente sintéticas.

Recorte, copie, cole ou regenere a fala a partir do texto usando o Editor de Scripts e use a IA para simular o contato visual direto, mesmo ao ler scripts.

Use Regenerate para substituir tropeços ou falas perdidas por vozes geradas por IA perfeitas.

Limitações do Descript

O manuseio de podcasts de vídeo com vários locutores ou gravações longas causa atrasos, áudio fora de sincronia ou falhas no aplicativo.

Embora a edição básica seja fácil, as ferramentas e funções mais complexas carecem de clareza ou suporte para integração.

Preços do Descript

Gratuito

Aficionado: US$ 24/mês por usuário

Criador: US$ 35/mês por usuário

Negócios: US$ 35/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Descript

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Veja o que um avaliador do G2 disse:

Gosto da narração de IA de conversão de texto em fala. É super fácil de usar e fazer alterações instantâneas nos roteiros é incrível, em comparação com contratar um locutor. Também é ótimo para gravar demonstrações de tela dentro do ambiente... Não gosto de alguns dos recursos de edição. Congelar quadros e ampliar e reduzir a imagem é um pouco trabalhoso em comparação com programas editores de vídeo tradicionais, como o Premiere Pro.

9. Resemble AI (ideal para gerar aplicativos de voz sintética em tempo real)

via Resemble AI

A Resemble AI oferece um conjunto de ferramentas para conversão de texto em fala (TTS), conversão de fala em fala (STS) e conversão de voz em tempo real, atendendo a muitas aplicações, como processos de criação de conteúdo, assistentes virtuais e mídia interativa.

Precisa de vozes que evoluam com seus personagens, conteúdo ou marca? A ferramenta permite gerar características de voz personalizadas em segundos usando apenas uma descrição de texto. Você pode expandir e integrar ainda mais recursos de voz realistas por meio do pacote Python ou API para criar agentes em tempo real e experiências de voz interativas.

Principais recursos do Resemble AI

Use o Voice Design para criar vozes exclusivas a partir de descrições de texto simples, sem a necessidade de amostras de áudio ou conhecimento técnico.

Use a Detecção Original para proteger a integridade da marca com detecção em tempo real de manipulação de áudio, imagem e vídeo.

Localize a fala em mais de 142 idiomas e dialetos regionais com entonação precisa e nuances culturais.

Limitações da Resemble AI

Os usuários precisam ajustar manualmente as pronúncias usando controles deslizantes, o que pode ser demorado.

As vozes geradas podem soar robóticas ou assustadoras, especialmente quando tentam imitar sotaques reais.

Preços da Resemble AI

Pague conforme o uso

Criador: US$ 19/mês por usuário

Profissional: US$ 99/mês por usuário

Negócios: US$ 699/mês por usuário

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Resemble AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

10. WellSaid Labs (ideal para produzir narração de áudio de alta qualidade para treinamento)

via WellSaid Labs

A WellSaid Labs simplifica os processos de dublagem por IA para equipes que se preocupam com velocidade, consistência e controle. O destaque? Ela foi criada para colaboração e escalabilidade. Você pode atribuir projetos, criar bibliotecas fonéticas compartilhadas e testar várias opções de voz em campanhas ou fluxos de produtos.

O modelo de IA fechado da plataforma garante que seus dados, propriedade intelectual da marca e trabalho criativo nunca saiam do seu ecossistema. Além disso, você pode ajustar intuitivamente o tom, o ritmo e o volume com dicas verbais, permitindo um controle preciso da saída de voz sem linguagens de marcação complexas.

Os melhores recursos do WellSaid Labs

Colabore entre equipes em tempo real com um espaço de trabalho compartilhado projetado para projetos de voz de alto volume.

Pesquise vozes com precisão usando filtros como sotaque, personalidade ou estilo de produção para encontrar a combinação perfeita.

Faça alterações instantâneas no áudio com o AI Director sem reiniciar todo o fluxo de trabalho.

Integre a criação de voz à sua pilha por meio de uma API de baixa latência que renderiza fluxos MP3 em milissegundos.

Limitações do WellSaid Labs

Recursos como o sistema de dicas (atualmente em versão beta) podem exigir algum tempo para serem dominados por usuários sem conhecimentos técnicos.

O foco é principalmente em vozes em inglês, limitando a usabilidade para criadores de conteúdo globais.

Preços da WellSaid Labs

Gratuito

Criativo: US$ 55/mês por usuário

Negócios: US$ 160/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresas: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a WellSaid Labs

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a WellSaid Labs?

Veja o que diz uma avaliação do G2:

A variedade de personagens/vozes foi muito útil, assim como a capacidade de dividir por frase ou parágrafo. A equipe com a qual eu trabalhava era muito específica sobre como queria que o nome da organização fosse pronunciado, e eu consegui garantir que fosse anunciado corretamente... Embora na maioria das vezes as narrações pronunciassem as palavras com precisão, houve alguns problemas de pronúncia que me fizeram tentar repetidamente soletrar a pronúncia.

11. Lovo AI (ideal para criar narrações prontas para anúncios e áudio com marca)

via Lovo AI

O Lovo AI é um gerador de voz com IA avançada que converte texto escrito em fala com som natural. Sua ferramenta principal, Genny, combina vozes geradas por IA com um editor de vídeo integrado, permitindo que você produza conteúdo de narração de alta qualidade e vídeo sincronizado em um só lugar.

Considere o Genny um estúdio. De roteiros a legendas e imagens geradas por IA, ele vem repleto de ferramentas que tornam seu processo criativo mais suave. Seja para animar um vídeo explicativo, criar conteúdo de e-learning ou testar opções de voz para um protótipo de jogo, a ferramenta oferece uma plataforma integrada com mais de 500 vozes de IA em vários idiomas (mais de 100).

Melhores recursos do Lovo AI

Incorpore nuances emocionais, como entusiasmo ou tristeza, às narrações para aprimorar a narrativa e o envolvimento do público.

Utilize o Genny integrado para editar conteúdo de áudio e vídeo.

Elabore roteiros de narração em segundos usando o Genny’s AI Writer, criado para impulsionar o processo criativo.

Limitações da Lovo AI

Embora gere vozes semelhantes às humanas, alguns usuários notam uma leve qualidade robótica, especialmente para ouvidos treinados.

Os usuários não podem ajustar totalmente pausas, intervalos e entonações dentro do mesmo roteiro, o que limita a precisão.

Preços do Lovo AI

Básico: US$ 10/mês por usuário

Pro: US$ 48/mês por usuário

Pro +: US$ 149/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Lovo AI

G2: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

💡 Dica profissional: Certifique-se de criar seu próprio estilo de narração. Documente-o em um Guia de Estilo de Voz para reutilizá-lo em outros projetos. Mantenha a consistência em: Personalidade de voz (escolha um modelo de dublador comum)

Tom (amigável, profissional, sarcástico)

Ritmo (lento para tutoriais, rápido para TikToks)

12. Listnr (ideal para gerar áudio TTS e hospedar podcasts)

via Listnr

O Listnr entra em cena onde as narrações tradicionais ficam aquém, especialmente quando o tempo, a consistência e a variedade de idiomas se tornam obstáculos. Ele oferece uma maneira rápida e escalável de criar narrações com som natural em mais de 142 idiomas.

Com mais de 1000 vozes ultrarrealistas, ele ajuda você a dimensionar o conteúdo em formatos como Reels, vídeos do YouTube, podcasts, jogos e audiolivros, sem comprometer o tom ou a clareza. Uma diferença fundamental em relação ao ElevenLabs? O Listnr permite hospedar e publicar podcasts, incorporar reprodutores de áudio diretamente em seu site e até mesmo converter blogs inteiros em episódios falados.

Melhores recursos do Listnr

Hospede podcasts completos e converta conteúdo escrito em episódios de podcast usando ferramentas de podcasting integradas.

Use o recurso personalizável de incorporação de reprodutor de áudio para adicionar narrações ao seu site, LMS ou recursos de marketing.

Use o Emotion Fine-Tuning para ajustar o tom e a expressão para narrativas ou dublagens mais envolventes.

Limitações do Listnr

Sem relatório de problemas integrado por meio de API para palavras mal pronunciadas ou incomuns.

Qualidade inconsistente em alguns sotaques, especialmente para idiomas específicos.

Preços do Listnr

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Listnr

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Listnr?

Uma avaliação do G2 resume assim:

…O que eu gosto no Listnr é o fundador. Ele está sempre evoluindo, aprimorando recursos e pedindo feedback direto para melhorar o produto. É fácil de configurar e usar, e economiza muito tempo na criação de conteúdo em áudio a partir de postagens existentes…Às vezes é um pouco lento, com um pouco de lag, mas isso também está melhorando, então, à medida que a tecnologia evolui, espero que a velocidade também melhore. A falta de distribuição é algo que precisa ser priorizado, assim como a programação de podcasts.

13. Synthesia (ideal para criar vídeos com avatares de IA e narração)

via Synthesia

O Synthesia transforma texto escrito em vídeos de qualidade profissional com avatares realistas e narrações com som natural. Criado originalmente em 2017 como uma alternativa baseada em pesquisa à produção de vídeo tradicional, ele é usado por mais de 50.000 equipes para produzir treinamentos internos, capacitação de vendas, explicações sobre produtos e conteúdo de vídeo localizado.

Combinando tecnologia avançada de conversão de texto em fala (TTS) com apresentadores digitais personalizáveis, a ferramenta permite que os usuários criem conteúdo envolvente com câmeras, microfones ou atores. Isso a torna a solução ideal para empresas, educadores, profissionais de marketing e criadores de conteúdo que desejam produzir vídeos de alta qualidade com eficiência.

Melhores recursos do Synthesia

Gere vídeos com mais de 230 avatares realistas que podem transmitir sua mensagem de maneira semelhante à humana.

Incorpore vídeos em seu LMS, CMS, CRM ou ferramentas de autoria sem exportar.

Melhore seus vídeos com milhões de imagens, vídeos, ícones, GIFs e trilhas sonoras livres de royalties disponíveis na plataforma.

Limitações do Synthesia

As opções de personalização de personagens, entrega de fala e pronúncia são limitadas.

Os avatares muitas vezes parecem robóticos e carecem de gestos naturais, como virar-se, usar adereços ou digitar.

Preços da Synthesia

Gratuito

Starter: US$ 29/mês por usuário

Criador: US$ 89/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Synthesia

G2: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 270 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Synthesia?

Veja o que uma avaliação da Capterra disse:

Com o Synthesia, posso criar vídeos profissionais de ótima qualidade em uma fração do tempo que levava antes, embora seja um usuário experiente de outras ferramentas de criação de vídeo, como o Adobe Premiere Pro... Às vezes, acho difícil definir o ritmo certo para a narração, ou seja, quando o avatar fala, preciso adicionar várias pausas, etc. ao roteiro, mesmo quando escolho deliberadamente a voz que fala devagar e com clareza. Às vezes, também tenho dificuldade com a edição de texto. Por exemplo, muitas vezes não consigo selecionar o texto que desejo editar imediatamente e preciso clicar/tentar 2-3-4 vezes antes de poder alterar o tamanho da fonte, por exemplo, ou a própria fonte. Não sei por que isso acontece.

🧠 Curiosidade: Em 1936, a Bell Labs apresentou o Voder, o primeiro sintetizador de voz eletrônico. Ele não “falava” sozinho, precisava de um operador treinado que usasse teclas e pedais para produzir sons semelhantes à fala.

De narrações a fluxos de trabalho com o ClickUp

Encontrar a ferramenta de conversão de texto em fala certa depende de como ela se encaixa no seu fluxo de trabalho geral.

Embora essas alternativas ao ElevenLabs que abordamos ofereçam qualidade de voz e personalização perfeitas, a maioria se limita à geração de voz.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, vai além. O ClickUp AI Notetaker transforma reuniões em transcrições estruturadas que você pode converter imediatamente em material pronto para TTS. Com o ClickUp Brain e o ClickUp Brain MAX, você pode gerar conteúdo pronto para voz e até mesmo automatizar atualizações. E com o ClickUp Docs, você pode colaborar, organizar e finalizar scripts com sua equipe.

Então, por que esperar? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅