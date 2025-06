Opções gratuitas de modelos de rastreamento de leads para gerenciar seu pipeline de vendas

Acompanhar os leads pode parecer como fazer malabarismos com tochas em chamas. Você sabe que é fundamental para identificar oportunidades de crescimento e oferecer uma ótima experiência ao cliente, mas tentar ficar por dentro de todos os leads, todas as etapas e todos os acompanhamentos? É muita coisa.

Você pode começar com uma planilha básica no Excel ou no Google Sheets, o que é perfeitamente aceitável. Mas logo as coisas podem ficar confusas. É aí que entra um modelo sólido de rastreamento de leads.

Com um modelo bem projetado, você tem uma estrutura pronta para organizar informações de clientes, rastrear interações e ficar por dentro dos acompanhamentos.

Neste guia, vamos detalhar o que torna um modelo de rastreamento de leads realmente eficaz, como escolher aquele que se adapta ao seu fluxo de trabalho e onde você pode obter alguns modelos excelentes (e gratuitos!) para começar a gerenciar seus leads como um profissional.

O que são modelos de rastreamento de leads?

Os modelos de rastreamento de leads são ferramentas estruturadas que ajudam você a gerenciar e monitorar clientes potenciais. Eles servem como uma ferramenta centralizada para rastrear a origem dos leads de vendas, seu nível de engajamento e quais ações são necessárias para guiá-los pelo funil de vendas.

Aqui estão os elementos padrão de um modelo de rastreamento de leads:

Nome e informações de contato do lead : detalhes essenciais, como nome, e-mail, número de telefone e empresa

Fonte do lead : a origem do lead (por exemplo, formulário do site, mídia social, indicação, evento etc.)

Data do primeiro contato : A interação inicial ou consulta do lead

Status do lead : classificação como novo, em andamento ou convertido para entender o escopo das oportunidades de vendas

Histórico de interações : um registro de chamadas, e-mails, reuniões e acompanhamentos

Representante de vendas designado : O indivíduo responsável por gerenciar o lead

Próximos passos: ações de acompanhamento necessárias para levar o lead à conversão

💡 Dica profissional: Aumente suas vendas com um software dedicado ao rastreamento de leads para organizar, pontuar e nutrir leads automaticamente. O sistema certo de gerenciamento de leads transforma o interesse casual em receita consistente, fazendo com que cada interação conte para a conversão.

O que torna um modelo de rastreamento de leads bom?

Encontrar o modelo de rastreamento de leads perfeito é fundamental para organizar todas as informações sobre os leads e o funil de vendas.

Veja o que você deve procurar em um modelo de rastreamento de leads:

Estrutura e fluxo : selecione um modelo bem organizado com um fluxo lógico, que o guie por cada etapa do gerenciamento de clientes sem esforço. Deve ser fácil inserir, atualizar e recuperar informações quando necessário

Personalização do design : opte por um modelo flexível que permita ajustar campos, categorias e seções para se adequar ao seu fluxo de trabalho. A personalização garante que sua equipe trabalhe com eficiência, sem distrações desnecessárias

Colaboração eficiente : escolha um modelo de rastreamento de leads que permita que vários membros da equipe acessem e atualizem as informações dos leads em tempo real. Isso garante que todos estejam em sintonia, reduzindo falhas de comunicação e melhorando o trabalho em equipe

Apelo visual : priorize um modelo esteticamente agradável e fácil de ler para melhorar a usabilidade. O uso de códigos de cores, rótulos claros e layouts estruturados pode tornar o rastreamento de leads mais intuitivo e menos confuso

Organização e rastreamento fáceis : escolha um modelo de rastreamento de leads com recursos como classificação rápida, filtragem e pesquisa de leads. Isso ajudará você a economizar tempo e melhorar a tomada de decisões

Abrangente, mas conciso: escolha um modelo de vendas que capture todos os detalhes relevantes dos leads e acompanhe o progresso — ele não deve estar cheio de informações desnecessárias. Manter o foco garante que os dados permaneçam eficientes e úteis, sem complexidade desnecessária para suas equipes de vendas e marketing, além de ajudar você a tomar decisões informadas

📮 ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam em média 25 mensagens por dia, procurando informações e contexto. De acordo com uma pesquisa da ClickUp, uma boa parte do tempo é desperdiçada rolando, pesquisando e decifrando conversas fragmentadas em e-mails e chats. 😱 Com uma plataforma inteligente que conecta tarefas, projetos, chats e e-mails (além de IA!) em um só lugar, você não perderá nenhuma informação importante.

Os melhores modelos de rastreamento de leads para impulsionar seus esforços de vendas e marketing

Aqui estão os melhores modelos de rastreamento de leads do ClickUp, o aplicativo para o dia a dia no trabalho, e outros. Eles permitem que você acompanhe todas as fases do seu funil de vendas e otimize a conversão de leads.

1. Etapas do ClickUp para criar um modelo de funil de vendas

Obtenha um modelo gratuito Visualize o funil de vendas, organize tarefas e garanta a colaboração com o ClickUp Passos para criar um modelo de funil de vendas

Um funil de vendas é uma etapa importante na criação de uma estratégia de vendas bem-sucedida. O Modelo de etapas do ClickUp para criar um funil de vendas ajuda você a visualizar claramente todas as etapas do funil de vendas para garantir a consistência no processo de vendas.

O modelo fornece um plano para adaptar o funil de vendas a diferentes segmentos de clientes e identificar gargalos. Ele também ajuda a analisar a eficácia do funil.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Use campos personalizados no ClickUp para capturar e acompanhar facilmente as métricas do seu funil

Crie listas de verificação sobre as etapas de vendas, atribua tarefas e defina prioridades para manter a estratégia em funcionamento

Adicione todos os anexos relevantes necessários para impulsionar a estratégia ou consultar durante qualquer etapa do funil de vendas

Ideal para: Equipes de vendas que desejam identificar gargalos e otimizar o funil para obter maior eficiência.

🎁 Bônus: Quer organizar e nutrir seus leads de maneira eficiente? Use modelos de CRM para manter todos os dados dos leads em um só lugar.

2. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie dados de clientes, crie um funil de vendas e defina prioridades com o modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Os pipelines de vendas ajudam você a acompanhar seus clientes e leads do início ao fim. O modelo de pipeline de vendas do ClickUp oferece um kit de ferramentas eficiente para otimizar cada etapa do seu processo de vendas.

Com o modelo, você pode otimizar a comunicação da equipe e fazer previsões precisas de vendas futuras. Além disso, ele garante um desenvolvimento mais rápido do produto com um processo de vendas simplificado.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe os detalhes sobre os clientes em potencial e novos leads usando a pasta de gerenciamento de pipeline

Registre detalhes de contato, detalhes da conta e detalhes do plano sobre clientes atuais e antigos na pasta de gerenciamento de contas

Classifique rapidamente os leads de acordo com fatores como urgência, valor e potencial

Ideal para: Equipes de vendas que desejam rastrear e gerenciar leads ao longo do ciclo de vendas.

➡️ Leia mais: Métricas do funil de vendas que toda equipe de vendas deve acompanhar

3. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha clareza sobre os esforços de vendas e tome decisões baseadas em dados com o modelo de rastreamento de vendas do ClickUp

O modelo ClickUp Sales Tracker simplifica a avaliação do desempenho da equipe e o gerenciamento do seu pipeline de vendas. O modelo permite definir e revisar metas de vendas, identificar tendências e acompanhar o desempenho para progredir em direção às metas.

Com este modelo, você pode acompanhar o desempenho individual e da equipe em tempo real. Ele também ajuda a esclarecer onde os esforços de vendas devem ser concentrados e a tomar decisões baseadas em dados para otimizar seu pipeline.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Adicione uma lista de produtos, metas a serem alcançadas e outras métricas para acompanhar suas vendas por produto

Crie métricas na lista de volume de vendas por mês para obter uma visão geral dos produtos vendidos e direcionados a cada mês

Use o rastreador de vendas para obter detalhes sobre custos, margens de lucro, metas e retornos

Ideal para: Gerentes de vendas que monitoram o desempenho da equipe e os esforços de vendas.

🧠 Curiosidade: Pesquisas indicam que 62% dos varejistas acreditam que dados e análises criam uma vantagem competitiva.

4. Modelo de CRM de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique clientes potenciais e obtenha insights sobre os clientes com o modelo de CRM de vendas da ClickUp

Ter um software de CRM eficiente é essencial para impulsionar o crescimento e ficar à frente da concorrência. Caso você não tenha um, o modelo de CRM de vendas do ClickUp oferece uma ferramenta produtiva para tomar decisões baseadas em dados e aprimorar sua estratégia.

Ele ajuda você a obter insights sobre o comportamento do cliente, acessando dados em um só lugar. Além disso, o modelo aumenta a produtividade com processos automatizados e economiza tempo, eliminando a necessidade de entrada manual de dados.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Reúna todos os dados dos clientes que deseja acompanhar, incluindo detalhes de contato, histórico de vendas e quaisquer notas sobre os leads

Segmente seus clientes com base em dados demográficos, interesses e outros fatores para criar campanhas e mensagens personalizadas

Inicie o envio automático de e-mails para cada segmento de clientes para manter contato com eles

Ideal para: Equipes que desejam centralizar as interações com os clientes e os dados de vendas, além de monitorar o feedback e as avaliações dos clientes para entender suas preferências.

📚 Leia também: Como automatizar seu fluxo de trabalho de CRM: benefícios e práticas recomendadas

5. Modelo de relatório de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Entenda as principais métricas e o comportamento do cliente com o modelo de relatório de vendas do ClickUp

Um relatório de vendas é essencial para se manter informado sobre o andamento do seu processo de vendas. O modelo de relatório de vendas do ClickUp é uma ferramenta eficiente para obter clareza sobre todo o processo.

Com este modelo, você acompanha o desempenho das vendas, mantém a responsabilidade e elabora um plano de vendas baseado em dados para impulsionar o crescimento. Além disso, você obtém uma visão geral das vendas usando os relatórios anuais, trimestrais e mensais, que incluem detalhes sobre projeções, vendas reais, regiões, etc.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Designe tarefas usando status personalizados, como Aberto e Concluído, para monitorar o avanço do desempenho e das realizações de vendas

Analise a visão geral das vendas para examinar detalhes sobre os serviços com melhor desempenho

Adicione fórmulas para acompanhar vários aspectos, como crescimento das vendas e metas de vendas, e obtenha insights para impulsionar os esforços de marketing

Ideal para: Equipes de vendas que desejam acompanhar o desempenho por meio de relatórios de vendas detalhados para análise do crescimento das vendas.

💡 Dica profissional: ferramentas com inteligência artificial, como o ClickUp Brain, ajudarão você a manter um funil de vendas e dados de leads claros e estruturados. De acordo com suas instruções, a ferramenta gerará insights detalhados para ajudar você a organizar melhor os dados. Veja como isso ajuda: Automatize tarefas repetitivas para se concentrar em problemas complexos e análise de dados ⏳

Mantenha a eficiência no processo de conversão de leads com sugestões baseadas em IA 🔄

Crie um funil de vendas bem organizado para aumentar as taxas de conversão 🚀

Automatize tarefas repetitivas com o ClickUp Brain

6. Modelo de relatório semanal de vendas da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje esforços futuros e otimize a estratégia com o modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp

Os relatórios semanais de vendas fornecem uma visão rápida do desempenho e ajudam a identificar gargalos para otimizar seus esforços. O modelo de relatório semanal de vendas do ClickUp faz isso e muito mais para mantê-lo à frente.

O modelo ajuda você a entender melhor os dados dos clientes para tomar decisões que impulsionam o sucesso. Ele também ajuda a rastrear e analisar o desempenho, encontrar áreas para melhorias e direcionar seus esforços na direção certa.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Adicione a fórmula de desvio da meta para analisar o desvio positivo ou negativo em relação às metas estabelecidas

Obtenha uma visão geral dos relatórios nas filas "Revisão" e "Concluído"

Compartilhe insights com sua equipe instantaneamente para melhorar a colaboração e o alinhamento

Ideal para: Equipes de vendas que desejam monitorar tendências de vendas de curto prazo para otimizar o funil de vendas.

➡️ Leia mais: Melhores exemplos de software de CRM e seus casos de uso para aumentar a produtividade

Waseem Nicola, gerente de operações da Carflow, diz o seguinte sobre o uso do ClickUp:

Ele (ClickUp) ajudou e simplificou a organização do trabalho entre os departamentos dentro das Operações: Suporte/Gerenciamento de Projetos/Entrega e Sucesso do Cliente. Também melhorou nossa capacidade de comunicação e transparência com outras partes interessadas internas, como Vendas, e externas, como clientes de varejo e empresariais.

Ele (ClickUp) ajudou e simplificou a organização do trabalho entre os departamentos dentro das Operações: Suporte/Gerenciamento de Projetos/Entrega e Sucesso do Cliente. Também melhorou nossa capacidade de comunicação e transparência com outras partes interessadas internas, como Vendas, e externas, como clientes de varejo e empresariais.

7. Modelo de KPI de vendas da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina e monitore KPIs, atribua tarefas e analise o progresso com o modelo de KPI de vendas do ClickUp

Decidir quais métricas de KPI (indicadores-chave de desempenho) de vendas acompanhar para obter os melhores insights é um desafio. Como o nome sugere, o modelo de KPI de vendas do ClickUp permite definir metas e KPIs mensuráveis em todo o funil de vendas para manter a equipe alinhada e focada em atingir as metas.

Com o modelo, você pode ver claramente as principais métricas, acompanhar o desempenho e identificar áreas que precisam ser melhoradas para garantir resultados melhores.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Use relatórios semanais e mensais para acompanhar o desempenho contínuo e otimizar a estratégia

Defina diferentes KPIs e adicione fórmulas para analisar o desempenho de forma eficiente

Obtenha uma visão geral anual das métricas mensais usando o quadro de receitas por mês para formular estratégias eficientes

Ideal para: Equipes de vendas que desejam definir, acompanhar e revisar regularmente as principais métricas de desempenho de vendas para obter resultados de longo e curto prazo.

Descubra como definir KPIs eficazes através deste vídeo rápido:

➡️ Leia mais: Ferramentas de automação de vendas para pequenas empresas

8. Modelo de mapa da jornada do cliente da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha insights sobre o comportamento do cliente com o modelo de mapa da jornada do cliente da ClickUp

O modelo de mapa da jornada do cliente da ClickUp fornece uma estrutura detalhada para acompanhar diferentes aspectos da jornada do cliente. Ele ajuda você a criar estratégias que melhoram a satisfação do cliente e o progresso dos negócios.

Basicamente, este modelo permite visualizar as interações com os clientes e identificar vários pontos de contato e oportunidades para reduzir o atrito. Como resultado, crie uma estratégia de sucesso que aumente as taxas de conversão e melhore a satisfação do cliente.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Defina diferentes fases da jornada do cliente e adicione detalhes relevantes em cada seção para obter insights abrangentes

Use perguntas sobre o comportamento do cliente durante cada fase para obter insights sobre as preferências do cliente

Identifique maneiras de resolver os problemas dos clientes em sincronia com o líder da sua equipe

Ideal para: Profissionais de marketing e equipes de vendas que desejam melhorar a experiência do cliente mapeando pontos de contato.

💡 Dica profissional: Quer manter um fluxo constante de leads? Use IA para geração de leads e impulsione seu processo de geração de leads: Analise grandes volumes de dados para obter insights baseados em dados ✅️

Crie conteúdo dinâmico para atrair os clientes ✅️

Personalize a jornada do cliente para melhorar o engajamento ✅️

Automatize tarefas repetitivas e garanta a eficiência ✅️

9. Modelo de rastreamento de leads de vendas da HubSpot

via HubSpot

O modelo de rastreamento de leads de vendas da HubSpot oferece uma ferramenta simples para rastrear leads de vendas e entender o comportamento do cliente.

O modelo mostra claramente os leads em diferentes estágios. Isso ajudará você a criar estratégias para atingir essas metas de vendas e impulsionar seus negócios.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Use painéis e recursos de relatórios para obter uma visão geral dos dados e realizar análises aprofundadas

Adicione as fases da venda, novos negócios, processo de relatórios e outros detalhes para garantir a coerência

Atualize os dados à medida que seus leads avançam pelas diferentes etapas para garantir insights precisos

Ideal para: Profissionais de marketing e equipes de vendas que buscam otimizar a conversão de leads por meio de insights baseados em dados.

10. Modelo de planilha para rastreamento de leads de vendas da Pipedrive

via Pipedrive

Para nutrir os leads até a fase de compra, você precisa entender completamente as necessidades e o comportamento do cliente. O modelo de planilha do Sales Lead Tracker da Pipedrive oferece uma ferramenta prática para analisar dados e capturar insights relevantes para criar uma estratégia de vendas eficaz.

Esta planilha de rastreamento de leads ajuda você a garantir uma alocação eficiente de recursos e identificar áreas que precisam ser melhoradas.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Adicione todos os detalhes sobre o lead, desde a data da última vez que você entrou em contato até a próxima data de contato e os detalhes de contato para garantir esforços oportunos

Acompanhe diferentes métricas, como fonte do lead, status e venda projetada, para obter dados sobre aquisição e comportamento do cliente

Deixe comentários para preencher qualquer detalhe importante sobre o lead e garantir que os esforços estejam na direção certa

Ideal para: Profissionais de marketing e equipes de vendas que desejam acompanhar o status dos leads, o histórico de contatos e as vendas projetadas para otimizar suas estratégias de acompanhamento.

🧠 Curiosidade: Estudos indicam que leads nutridos tendem a ter compras 47% maiores do que leads não nutridos.

11. Modelo de rastreamento de leads de vendas do Excel/Google Sheets da Coefficient

via Coefficient

O modelo de rastreamento de leads de vendas do Excel/Google Sheets da Coefficient oferece uma ferramenta fácil de usar para adicionar os dados necessários dos clientes e rastrear as diferentes fases da jornada do cliente.

Desde a captura de leads até o fechamento do negócio, este modelo de Excel para rastreamento de leads de vendas ajuda a identificar oportunidades e tomar medidas para converter os leads com sucesso. Além disso, ele fornece uma visão geral detalhada dos leads convertidos e das vendas previstas para acompanhar se os esforços estão na direção certa.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe o comportamento de um lead potencial ao longo do processo de vendas para encontrar insights relevantes para impulsionar seus negócios

Liste a data do último contato e do próximo contato, a próxima ação a ser realizada e o status do lead para garantir uma abordagem precisa e personalizada para cada lead

Adicione a fonte do lead, o tipo de lead e a pessoa de contato para obter insights sobre o tipo e o comportamento do seu cliente

Ideal para: Profissionais de marketing e equipes de vendas que procuram uma ferramenta de rastreamento de leads simples e personalizável para facilitar a colaboração.

📚 Leia também: Como criar um fluxograma do processo de vendas

12. Modelo de funil de vendas em Excel da SalesFlare

via SalesFlare

O modelo de funil de vendas do Excel da SalesFlare oferece um layout organizado para gerenciar e analisar seus leads, a fim de criar uma estratégia de vendas eficaz.

Este modelo permite prever receitas, acompanhar representantes de vendas, verificar taxas de conversão e acessar outros dados importantes. Isso ajudará você a entender o comportamento do cliente e a direcionar a estratégia de forma eficaz para a conversão.

💫 Por que você vai adorar este modelo:

Receba um lembrete se você não tiver feito o acompanhamento do lead até a data de vencimento e garanta que nenhum lead fique sem atendimento

Use a planilha de insights do funil de vendas para obter uma visão geral da receita, representantes de vendas, porcentagem de fechamento, ganhos por conta e porcentagem de conversão de leads

Personalize as configurações e a folha de instruções com base no funil de vendas, na estrutura da equipe, na duração do acompanhamento, nas metas e em outras métricas para garantir projeções e insights precisos

Ideal para: Profissionais de marketing e equipes de vendas que desejam acompanhar as taxas de conversão de leads e as previsões de receita.

🔎 Você sabia? Empresas com práticas avançadas de geração e gerenciamento de leads alcançam uma cota de vendas 9,3% maior.

Otimize seu rastreamento de leads com o ClickUp

Os modelos de rastreamento de leads ajudarão você a encontrar insights relevantes sobre o comportamento do cliente. Com um modelo de rastreamento de leads, você pode ver onde estão os bloqueadores de vendas e as oportunidades potenciais de conversão.

O ClickUp oferece uma plataforma completa para otimizar o funil de vendas. Com recursos como ClickUp Docs, ClickUp Brain e modelos personalizáveis de rastreamento de leads, você pode melhorar a jornada do cliente e garantir a colaboração entre os membros da sua equipe.

