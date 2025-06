13 exemplos de depoimentos de clientes que geram confiança

Quando as pessoas pensam em comprar um produto ou serviço, elas não confiam apenas em anúncios, recursos ou argumentos de venda. Elas procuram validação — provas de que outras pessoas tiveram uma boa experiência.

É aí que os depoimentos de clientes têm mais peso do que qualquer coisa que uma empresa diga sobre si mesma. Eles parecem autênticos, identificáveis e confiáveis, como uma recomendação de um colega, em vez de propaganda exagerada.

De acordo com a Bright Local, 77% dos clientes sempre ou regularmente leem avaliações e depoimentos online ao pesquisar empresas locais. Muitas vezes, eles usam o que aprendem para tomar uma decisão de compra positiva (ou negativa)!

Se você deseja saber o que, como e por que usar depoimentos de clientes, continue lendo.

Também compartilharemos exemplos de depoimentos de clientes para inspirar você. Converse com seus clientes mais fiéis para descobrir como depoimentos autênticos podem ajudar a aumentar as vendas e reduzir a incerteza dos compradores online.

O que é um depoimento de cliente?

Um depoimento de cliente é um endosso poderoso de um cliente satisfeito, que valida o valor de um produto ou serviço. Os depoimentos podem assumir várias formas, incluindo avaliações escritas, videoclipes, estudos de caso, publicações nas redes sociais e muito mais.

🔮 Você sabia? A probabilidade de compra de um produto com cinco avaliações é 270% maior do que a de um produto sem avaliações!

Independentemente do formato, você pode solicitar depoimentos de clientes para apresentar sua marca e seus produtos da melhor maneira possível para clientes em potencial.

Embora alguns depoimentos sejam recomendações pagas, especialmente no marketing de influência, a maioria é compartilhada voluntariamente pelos clientes em sites de avaliações ou coletada por meio de contato direto das empresas.

Quando combinados com uma redação eficaz, estratégias inteligentes de retenção de clientes e esforços de marketing direcionados, os depoimentos de clientes desempenham um papel importante para ajudar a superar a hesitação do comprador, aumentar as vendas online e transformar clientes fiéis em defensores apaixonados da marca.

O que torna um depoimento de cliente excelente?

Veja o que diferencia um depoimento esquecível de um inesquecível:

Identificação clara do cliente: Inclui o nome do cliente, cargo, empresa e, às vezes, até uma foto. Essa especificidade torna o depoimento mais credível e identificável

Problema específico ou ponto fraco: Descreve o problema exato que o cliente enfrentava antes de encontrar a solução

Resultados concretos e mensuráveis: Em vez de elogios vagos, depoimentos fortes citam resultados tangíveis, como "aumento de 30% nas taxas de conversão" ou "economia de 10 horas por semana"

Voz e tom autênticos: Soa como pessoas reais falando. Fraseologia natural, pequenas imperfeições e expressões emocionais tornam os depoimentos mais críveis

Diferenciais importantes: destacam como seu produto é melhor que a concorrência em termos de preço, suporte, caso de uso e prestação de serviços excepcionais, etc

História de transformação: Descreve claramente a jornada "antes e depois", ajudando os clientes em potencial a visualizar sua própria história de sucesso

⚡️Arquivo de modelos: Modelos de questionários gratuitos para uma coleta de dados eficiente

13 exemplos poderosos de depoimentos de clientes (com modelos)

Se você está procurando inspiração para mostrar histórias reais de sucesso de clientes (e talvez economizar algum tempo enquanto faz isso), confira estes 13 exemplos poderosos de depoimentos, além de modelos prontos para uso que facilitam ainda mais a criação dos seus próprios depoimentos:

1. Depoimento com citação curta

Estas são as clássicas citações "curtas e diretas" de clientes que descrevem suas experiências positivas com sua empresa. Simples, mas super eficazes, elas funcionam muito bem quando você deseja pontos de prova rápidos para seu próprio site, mídias sociais ou materiais de marketing.

A ClickUp usa citações curtas para construir credibilidade instantânea e mostrar como aumenta a eficiência da equipe com colaboração em tempo real, IA, automação e gerenciamento de projetos escalável.

O ClickUP reúne todas as nossas equipes em um só lugar

📌 Dica rápida: combine citações com imagens de clientes ou logotipos da empresa para torná-las mais genuínas.

Aqui está um modelo que você pode usar:' "[Produto/serviço] me ajudou a [alcançar um resultado específico]* muito mais rápido do que eu esperava. Não poderia estar mais feliz!" – [Nome do cliente], [Cargo/Nome da empresa]

💡 Dica profissional: Destaque os depoimentos de resenhas da imprensa em suas páginas de depoimentos para adicionar credibilidade de terceiros. Menções em mídias confiáveis podem ser mais persuasivas do que apenas citações de clientes.

2. Depoimento focado em resultados

Esse tipo de depoimento se concentra especificamente em resultados mensuráveis. Ele mostra provas irrefutáveis de que seu produto ou serviço causa um impacto real.

Eles são perfeitos para atingir clientes orientados para resultados que se preocupam com o ROI (retorno sobre o investimento) ou com a economia de tempo. Para aprofundar, aqui está um exemplo da ClickUp, que resolve problemas hiperespecíficos da CEMEX.

📌 Dica rápida: inclua números e prazos específicos para tornar o impacto claro e impressionante.

⌛ Modelo que economiza tempo: use o modelo de pesquisa de satisfação do cliente da ClickUp para encontrar instantaneamente clientes prontos para dar depoimentos. Os clientes que avaliam seu serviço com nota alta e confirmam que seus problemas foram resolvidos ("O problema foi resolvido? — SIM") são os principais candidatos para uma rápida divulgação de depoimentos.

3. Depoimento em vídeo

O vídeo leva a autenticidade a um novo nível. Ver e ouvir um cliente real falar sobre o seu produto cria uma forte conexão emocional e constrói confiança rapidamente.

No vídeo, clientes da ClickUp de vários setores compartilham suas experiências com a ClickUp, enfatizando seu impacto na colaboração em equipe e na produtividade geral.

📌 Dica rápida: mantenha os vídeos com 1 a 2 minutos de duração e concentre-se no problema que o cliente enfrentou e em como sua marca ajudou

4. Depoimento antes e depois

Mostre a vida antes e depois do seu produto. Torne-o identificável destacando um ponto fraco claro do seu público-alvo e oferecendo uma solução relevante, como fez a OC Fitness Coach.

📌 Dica rápida: concentre-se em mudanças emocionais e práticas, além de números. Mostre como a vida, negócios ou sentimentos do cliente mudaram após usar seu produto/serviço.

5. Depoimento no estilo estudo de caso

Um estudo de caso compartilha insights profundos sobre como você resolveu o problema de um cliente, com estatísticas, resultados e um pouco de narrativa para torná-lo interessante. Este estudo de caso da ClickUp combina resultados quantificáveis e benefícios práticos em uma narrativa envolvente para mostrar aplicações do mundo real.

📌 Dica rápida: Estruture seu estudo de caso de forma clara: Desafio → Solução → Resultados → Citação do cliente.

Use este modelo no estilo de estudo de caso como referência: Contexto: "Como profissional [função/setor], eu precisava de ajuda com [desafio específico]"

Jornada: "Descobri [Produto/Serviço] e o processo de integração foi [fácil/rápido/simples]. Eles se destacaram por causa de [diferencial importante]"

Impacto: "Desde então, vi [resultados detalhados] e me sinto mais confiante em relação a [tarefa/área de resultado]"

Recomendação: "Eu recomendo fortemente [produto/serviço] para qualquer pessoa que esteja procurando [benefício/resultado]"

6. Depoimento de prova social

Às vezes, os clientes publicam espontaneamente sobre sua marca em plataformas como Twitter, LinkedIn ou Instagram. Essas publicações funcionam como recomendações espontâneas que se tornam uma validação concreta e independente dos pontos fortes da sua marca.

📌 Dica rápida: com permissão, compartilhe novamente os depoimentos nas redes sociais e marque o cliente para garantir a autenticidade e o alcance.

7. Depoimentos específicos do setor

Esses depoimentos são personalizados para mostrar o impacto em um setor específico. Ao destacar os desafios específicos que seu produto ou serviço resolveu, você posiciona seu produto como uma solução especializada.

Veja como as avaliações dos clientes da AppLovin ajudam a consolidá-la como uma solução líder em publicidade e marketing com tecnologia de IA para os setores de aplicativos móveis e jogos.

📌 Dica rápida: inclua terminologia específica do setor e desafios que os clientes em potencial reconhecerão e com os quais se identificarão.

8. Depoimentos de influenciadores ou especialistas

Um grande nome do seu setor está elogiando você? Isso é um grande impulso para a sua credibilidade!

Ao entrar em um novo mercado ou tentar reposicionar sua marca, você pode pedir a influenciadores, celebridades ou especialistas no assunto que emprestem sua autoridade à sua marca.

Se você deseja um alcance mais amplo ou precisa atender às expectativas dos clientes de maneira eficaz, grave depoimentos em áudio com líderes do setor e transforme-os em podcasts!

E a publicação da Serena Williams no LinkedIn para a Shopify é o exemplo perfeito de depoimento de influenciador.

📌 Dica rápida: certifique-se de que os depoimentos dos influenciadores estejam alinhados com os valores da sua marca para evitar parecer inautêntico.

9. Depoimentos comparativos

Um cliente explica por que escolheu VOCÊ em vez dos seus concorrentes. Com isso, você pode segmentar clientes em potencial que estão na fase de avaliação e comparando soluções semelhantes.

Nesta avaliação da G2, um gerente de projetos técnicos explica como o ClickUp se destaca como um aplicativo completo para o trabalho.

📌 Dica rápida: incentive os clientes satisfeitos a deixar avaliações e responda aos comentários negativos e positivos para mostrar que você se importa

10. Depoimentos de revisão por pares

Essas são avaliações e comentários coletados em plataformas de terceiros, como Reddit ou Trustpilot. Como um único depoimento positivo pode gerar discussões orgânicas sobre sua marca, eles podem ser incrivelmente valiosos.

Veja como este tópico do Reddit divulga o ClickUp.

📌 Dica rápida: crie contas oficiais apenas para participar de conversas de maneira natural (por exemplo, "Olá, somos a [Marca], obrigado pelo feedback — estamos ouvindo!").

11. depoimento "Você recomendaria?"

Uma recomendação direta? Altamente convincente quando as pessoas ainda estão decidindo.

Se um cliente diz que recomendaria você, isso demonstra que ele está genuinamente satisfeito com o valor que você oferece, não apenas como um comprador ocasional, mas como um defensor leal da sua marca.

📌 Dica rápida: Enquadre esses depoimentos impactantes e a defesa do cliente em torno de aspectos específicos que o cliente apreciou, como facilidade de uso ou atendimento personalizado

12. Depoimento escrito longo

Quer transmitir a profundidade do problema, a solução e o impacto emocional de uma forma mais narrativa? Peça aos clientes que compartilhem sua perspectiva única em um depoimento em um post de blog e forneça uma estrutura para facilitar isso para eles.

Aqui está um modelo de e-mail que você pode usar: Assunto: Adoraríamos saber sobre sua experiência com [nome da sua empresa]! Olá, [nome do cliente], espero que esteja tudo bem! Estou entrando em contato porque valorizamos muito o seu feedback e adoraríamos saber mais sobre a sua experiência com [seu produto/serviço]. Se você tiver alguns minutos, ficaríamos muito gratos se pudesse compartilhar um depoimento mais longo. Sinta-se à vontade para esclarecer dúvidas como: O que o levou a escolher [seu produto/serviço]?

Como isso ajudou você a superar seus desafios iniciais?

Quais benefícios mais se destacaram para você?

Como tem sido sua experiência geral conosco? Se for mais conveniente, teremos prazer em entrar em contato por telefone para saber sua opinião, ou você pode simplesmente responder a este e-mail. Muito obrigado pelo seu apoio contínuo. Esperamos seu contato em breve! Atenciosamente, [Seu nome] [Sua função] [Suas informações de contato]

📌 Dica rápida: ofereça um pequeno incentivo, como um desconto, um brinde ou uma doação para uma instituição de caridade que eles apoiem, como forma de agradecimento

💡 Dica profissional: misture depoimentos de funcionários e depoimentos de entrevistas para criar uma história completa. As perspectivas dos funcionários aumentam a credibilidade da marca internamente, enquanto o feedback dos clientes aumenta a confiança e influencia as decisões de compra.

13. Depoimento emocional

Nem todas as vitórias se resumem a números. Às vezes, trata-se de sentimentos como alívio, alegria, gratidão ou confiança.

Veja como este depoimento de cliente da WeightWatchers usa uma linguagem que evoca emoção para ressoar com clientes potenciais em um nível emocional.

📌 Dica rápida: deixe as emoções do cliente guiarem suas palavras e transforme mensagens centradas no ser humano em depoimentos convincentes

⚡️Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de mapas da jornada do cliente

Como coletar depoimentos que convertem

Definir ótimos depoimentos é apenas uma parte da equação; construir um sistema confiável para coletá-los é o que transforma o sucesso dos clientes em ativos de marketing.

Vamos ver como configurar isso:

Identifique momentos de alta satisfação: acompanhe os marcos dos clientes (como conclusão da integração, grandes conquistas, datas de renovação) e solicite depoimentos quando os clientes estiverem mais satisfeitos e dispostos a compartilhar

Use perguntas pré-formuladas para entrevistas: em vez de pedir aos clientes que "enviem algo", oriente-os com 3 a 5 perguntas específicas que criem histórias mais fortes sem sobrecarregá-los com a tarefa de escrever

Ofereça entrevistas por telefone como opção: Às vezes, os clientes preferem falar em vez de escrever. Oferecer uma ligação rápida de 10 minutos permite capturar depoimentos ricos e detalhados que você pode editar posteriormente para criar citações refinadas

Capture microtestemunhos ao longo da jornada: em vez de esperar por um testemunho "final", colete trechos rápidos de e-mails, chats, sites de avaliações ou feedback pós-webinar à medida que eles acontecem

Torne o processo simples: preencha previamente as informações básicas do cliente nas ferramentas de feedback, quando possível, mantenha os formulários curtos (menos de 5 minutos) e permita o envio fácil de vídeos ou capturas de tela

Quando NÃO pedir um depoimento ❌ Imediatamente após a compra: logo após uma venda, os clientes ainda não viram resultados. Perguntar muito cedo pode resultar em feedback vago ou vazio, em vez de provas significativas

Durante a integração ou implementação: Os clientes ainda estão aprendendo sobre seu produto ou serviço. A experiência deles ainda não está totalmente formada e seus comentários podem destacar confusão em vez de sucesso

Quando um cliente está enfrentando problemas: Se um cliente está com dificuldades, frustrado ou lidando com tickets de suporte não resolvidos, uma solicitação de depoimento parecerá insensível e prejudicará a confiança

Sem um gatilho claro para o sucesso: se não houver uma vitória clara no projeto, um resultado ou um marco alcançado, esperar ajudará você a reunir um depoimento muito mais forte e orientado para os resultados posteriormente

Onde usar depoimentos para obter o máximo impacto

Para transformar depoimentos em crescimento real, você precisa colocá-los onde eles terão maior influência nas decisões do seu público. Alguns deles incluem:

Páginas de destino: coloque seus depoimentos mais fortes perto dos botões de call to action nas suas páginas de destino. Eles criam confiança exatamente quando os visitantes estão decidindo se devem dar o próximo passo

Páginas de produtos: use depoimentos que falem diretamente sobre recursos ou benefícios específicos. Posicione-os perto dos detalhes do produto correspondente para que os leitores associem os elogios ao que mais importa

Páginas de preços: Destaque depoimentos que mencionem a relação custo-benefício, economia ou retorno sobre o investimento. Isso ajuda a reduzir objeções relacionadas a preços e reforça o valor da sua oferta

Campanhas por e-mail: Inclua depoimentos curtos e impactantes em seus e-mails de nutrição, anúncios de produtos ou acompanhamentos pós-demonstração. Provas consistentes mantêm a credibilidade da sua marca ao longo da jornada do comprador

Apresentações de vendas e propostas: Equipe sua equipe de vendas com depoimentos que correspondam ao setor, tamanho da empresa ou desafios do cliente em potencial. Personalizar a prova social torna as apresentações muito mais persuasivas

Webinars e demonstrações ao vivo: Mencione algumas citações de clientes durante seus webinars ou apresentações de demonstração. Incluir histórias de sucesso reais gera confiança sem soar como uma venda agressiva

Páginas de agradecimento e pós-compra: Exiba depoimentos de clientes após uma inscrição, compra ou download. Isso tranquiliza os compradores de que tomaram uma decisão inteligente e reduz as dúvidas pós-compra

💡 Dica profissional: Os melhores depoimentos começam muito antes de você solicitá-los. Use o modelo de colaboração para sucesso do cliente da ClickUp para manter sua equipe sincronizada desde a primeira reunião com o cliente até o endosso final. Quando todos conhecem a história do cliente, é muito mais fácil obter feedback real e poderoso. Um pouco de organização antecipada faz toda a diferença.

⚡️Arquivo de modelos: 10 modelos gratuitos de atendimento ao cliente para organizar as operações de suporte

Use o ClickUp para gerenciar solicitações e recursos de depoimentos

Coletar depoimentos e acompanhar os KPIs da experiência do cliente ajuda a construir confiança, impulsionar conversões e promover a fidelidade do cliente. Mas gerenciar todo o processo de depoimentos não é nada simples.

Você entra em contato com os clientes, mas perde o controle dos acompanhamentos. As citações são aprovadas, mas nunca acabam nas campanhas. Algumas das melhores histórias dos seus clientes ficam esquecidas em pastas aleatórias porque as equipes de marketing, vendas e atendimento não estão alinhadas.

Sem um sistema centralizado, você fica constantemente lutando para coletar, organizar e realmente usar os depoimentos quando eles são mais importantes. O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece uma maneira poderosa e unificada de gerenciar depoimentos em todas as etapas da jornada do cliente, desde a primeira solicitação até o gerenciamento contínuo do relacionamento.

Vamos dar uma olhada em como o ClickUp funciona como um software de sucesso do cliente para otimizar todo o processo 👇

1. Reúna depoimentos com os formulários do ClickUp

Os formulários ClickUp facilitam a criação de formulários de solicitação de depoimentos com a marca da sua empresa em poucos minutos. Em vez de enviar solicitações por e-mail, usar um software de automação de formulários dedicado ou rastrear manualmente as respostas, você pode enviar um único link de formulário aos clientes e capturar tudo automaticamente no ClickUp.

Você pode adicionar campos para permissão de publicação, tipo de setor, detalhes do caso de uso ou até mesmo uploads opcionais de fotos, garantindo que sua equipe colete depoimentos completos e prontos para a campanha desde o primeiro dia.

Quando as respostas começarem a chegar, você pode dar um passo adiante com o ClickUp Brain. Ele permite analisar o feedback dos clientes a partir dos envios de formulários em tempo real, ajudando você a identificar padrões, histórias promissoras de clientes e priorizar os acompanhamentos de forma mais inteligente.

Basta abrir o Espaço, a Pasta ou a Lista onde os envios do Formulário estão armazenados, clicar em Pergunte à IA no canto superior direito do cabeçalho e fazer perguntas como "Quais depoimentos mencionam [recurso do produto]?" ou "Mostre-me envios de clientes do setor de saúde".*

Analise o feedback dos clientes fazendo perguntas em linguagem natural e obtenha insights instantâneos com o ClickUp Brain

Em segundos, o Brain extrai insights de seus envios, para que você possa transformá-los instantaneamente em recursos de marketing utilizáveis.

📮ClickUp Insight: Metade dos nossos entrevistados tem dificuldade em adotar a IA; 23% simplesmente não sabem por onde começar, enquanto 27% precisam de mais treinamento para fazer qualquer coisa avançada. O ClickUp resolve esse problema com uma interface de chat familiar que parece uma mensagem de texto. As equipes podem começar imediatamente com perguntas e solicitações simples e, à medida que avançam, descobrir naturalmente recursos de automação e fluxos de trabalho mais poderosos, sem a curva de aprendizado intimidante que impede tantas pessoas.

O ClickUp torna ainda mais fácil coletar depoimentos, oferecendo modelos de formulários de feedback prontos para uso.

Por exemplo, você pode usar o modelo de formulário de feedback da ClickUp para criar uma plataforma para seus clientes expressarem suas opiniões e coletar insights valiosos para aprimorar seus produtos.

Obtenha um modelo gratuito Organize e acompanhe os comentários dos clientes de maneira estruturada usando o modelo de formulário de feedback do ClickUp

Veja como isso pode ajudá-lo ainda mais👇

Colete avaliações gerais do serviço usando campos de classificação por estrelas pré-criados, ajudando sua equipe a identificar instantaneamente clientes satisfeitos que valem a pena abordar para depoimentos

Reúna automaticamente os motivos das pontuações e sugestões de melhorias, obtendo um contexto mais rico ao selecionar as melhores citações e histórias de clientes para destacar

Com os campos personalizados integrados do ClickUp , como Nível do cliente, você pode priorizar os esforços de coleta de depoimentos em torno dos seus grupos de clientes mais estratégicos ou de alto valor

Saiba exatamente a qual representante de atendimento ou fornecedor o feedback se refere, facilitando a conexão das histórias de sucesso dos clientes a equipes ou iniciativas específicas ao criar campanhas

2. Acompanhe e organize depoimentos com os painéis do ClickUp

Indo além, os painéis do ClickUp oferecem visibilidade em tempo real sobre a situação de cada depoimento.

Visualize o desempenho do projeto e acompanhe o progresso da equipe em tempo real usando os painéis do ClickUp

Veja o que você pode fazer com os painéis:

Monitore o status de envio e aprovação : crie widgets de status para ver quantos pedidos de depoimentos foram enviados, quantos estão pendentes e quantos foram totalmente aprovados, tudo em tempo real

Visualize depoimentos por persona ou setor: configure gráficos circulares ou gráficos de barras que categorizam depoimentos por tipo de cliente, caso de uso do produto ou setor vertical, ajudando as equipes de marketing a personalizar campanhas com precisão

Personalize seu espaço de trabalho adicionando cartões de diferentes categorias usando os cartões ClickUp

Acompanhe o uso de depoimentos em campanhas : adicione gráficos ou listas de tarefas que mostram quais depoimentos foram vinculados a campanhas ativas de marketing, vendas ou sucesso do cliente e identifique lacunas onde novas citações são necessárias

Identifique depoimentos de alto desempenho: acompanhe as metas de atendimento ao cliente e métricas de engajamento, como cliques, compartilhamentos ou conversões vinculadas a depoimentos específicos, para que você possa priorizar as histórias mais impactantes

3. Gerencie relacionamentos com depoimentos com a solução ClickUp CRM

O gerenciamento de depoimentos não termina após a coleta de algumas citações. Construir relacionamentos de longo prazo com clientes satisfeitos geralmente leva a histórias mais ricas e contínuas, como estudos de caso, referências, avaliações de produtos ou entrevistas com clientes.

A solução ClickUp CRM Team ajuda as equipes de vendas e sucesso do cliente a gerenciar essas relações de forma mais estratégica.

Gerencie os relacionamentos com os clientes e as etapas do funil de vendas de maneira eficaz usando a solução ClickUp CRM Team

Você pode acompanhar os autores dos depoimentos em um banco de dados de clientes, definir lembretes de acompanhamento para solicitar citações atualizadas ou referências e criar sequências de nutrição, tudo isso enquanto mantém as transferências entre as equipes sem interrupções.

4. Capture vitórias de suporte e fortaleça a lealdade com a solução de atendimento ao cliente ClickUp

Uma excelente gestão da comunicação com o cliente gera os depoimentos mais fortes e emocionantes, mas somente se sua equipe estiver pronta para capturá-los no momento certo.

A solução ClickUp Customer Service Team permite que as equipes de suporte identifiquem, sinalizem e cultivem oportunidades de depoimentos quando a satisfação do cliente está no auge, e não semanas depois, quando o entusiasmo já diminuiu.

Organize e otimize suas operações de atendimento ao cliente com a solução ClickUp Customer Service Team

Em resumo:

Delegue e sinalize leads de depoimentos com facilidade : os representantes de suporte podem marcar rapidamente tickets resolvidos que mostram resultados excepcionais, sem precisar sair do fluxo de trabalho. Você pode atribuir esses tickets marcados às equipes de marketing ou de sucesso do cliente para divulgação de depoimentos

Personalize os fluxos de trabalho de atendimento para capturar informações importantes dos clientes : use campos personalizados para registrar dados adicionais, como avaliações de satisfação do cliente, notas de resolução e destaques emocionais da interação

Priorize clientes dignos de depoimentos: as configurações de prioridade do ClickUp ajudam as equipes a concentrar os esforços de acompanhamento em clientes de alto impacto — aqueles que obtiveram grandes conquistas ou demonstram forte lealdade à marca — para que você possa direcionar os melhores candidatos primeiro

📚Leia também: Como resolver desafios comuns do atendimento ao cliente

Transforme depoimentos em ativos de crescimento com o ClickUp

Coletar depoimentos é uma coisa. Transformá-los em ativos consistentes e geradores de receita é outra. Sem o sistema certo, até mesmo as melhores citações dos seus clientes acabam perdidas em threads de e-mail ou espalhadas por várias equipes.

O ClickUp ajuda você a ir muito além da coleta de feedback. Com formulários, painéis, ferramentas de CRM e fluxos de trabalho de atendimento ao cliente, tudo em um só lugar, sua equipe pode capturar, gerenciar e ativar depoimentos sem suposições. Seja para divulgar as histórias certas na fase certa ou alinhar as equipes de vendas, suporte e marketing em torno do sucesso do cliente, o ClickUp oferece tudo o que você precisa para ampliar a prova social.

Experimente o ClickUp gratuitamente e otimize todo o seu fluxo de trabalho de depoimentos.