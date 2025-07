os 11 melhores agentes de IA para reuniões: automatize notas, transcrições e agendamentos

As reuniões não são o problema. O problema é o que acontece depois delas. Tarefas perdidas, conclusões esquecidas e horas gastas escrevendo acompanhamentos ou vasculhando gravações.

Na verdade, as equipes perdem mais de 60% do tempo tentando lembrar o contexto e determinar os próximos passos. É aí que entram os agentes de reunião com IA . Essas ferramentas participam das suas chamadas, fazem anotações, resumem os pontos principais e acompanham as ações a serem realizadas, para que você possa manter o foco durante a reunião.

Eu testei os melhores. Aqui estão os melhores agentes de IA para reuniões que transformam conversas em clareza automaticamente.

O que você deve procurar em agentes de IA para reuniões?

Nem todos os agentes de IA para reuniões são iguais. Alguns são excelentes anotadores, enquanto outros são gênios do agendamento. Os melhores? Eles fazem tudo sem deixar as reuniões parecerem uma bagunça robótica.

Veja o que você deve procurar ao escolher agentes de IA para reuniões:

Transcrições precisas : se a IA não consegue distinguir entre “item de ação” e “acidente”, isso é um problema

Resumo inteligente : ninguém tem tempo para ler minuciosamente : ninguém tem tempo para ler minuciosamente as atas de reuniões — a IA deve destacar as principais ideias, decisões e ações a serem tomadas

Integrações fáceis : quer você use Zoom, Google Meet, Slack ou Microsoft Teams, seu assistente de IA deve se integrar perfeitamente

Assistência na programação : as melhores ferramentas não se limitam a tomar : as melhores ferramentas não se limitam a tomar notas de reuniões com IA — elas ajudam você a agendar, remarcar e organizar reuniões

Segurança e privacidade: discussões confidenciais permanecem privadas — procure por criptografia de ponta a ponta e políticas de dados robustas

Aproveite esses recursos e seu agente de IA não só economizará tempo, como também tornará as reuniões virtuais finalmente úteis. Agora, vamos conferir as melhores ferramentas para realizar o trabalho!

📮ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para registrar decisões, as informações importantes de que você precisa podem ficar perdidas em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

Os melhores agentes de IA para reuniões em resumo

Ferramenta Melhor recurso Caso de uso principal Preços ClickUp Gerenciamento de reuniões com IA, notas e tarefas unificadas, painéis personalizáveis Equipes globais e locais de trabalho híbridos precisam de geração instantânea de tarefas Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Otter AI Transcrição em tempo real, resumos inteligentes, colaboração assíncrona Profissionais autônomos e equipes que precisam de resumos rápidos e acompanhamento de ações Gratuito; planos pagos a partir de US$ 16,99/mês Fireflies AI Transcrições pesquisáveis, integrações com CRM, comandos de voz Equipes que precisam de reuniões pesquisáveis, registro de CRM e análise de palestrantes Gratuito; planos pagos a partir de US$ 18/mês Avoma Previsão de receitas, resumos inteligentes, insights sobre negócios Equipes de vendas otimizando o desempenho e acompanhando os riscos de receita uS$ 29/mês para o Meeting Assistant; US$ 69/mês para o Revenue Intelligence tl;dv Atualizações automáticas de ferramentas de CRM, marcação ao vivo, transcrição multilíngue Equipes de vendas e globais que precisam de sincronização de CRM e compartilhamento de destaques de reuniões Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29/mês MeetGeek Resumos automatizados por e-mail, criação de tarefas, integrações com CRM Equipes que desejam insights detalhados enviados diretamente após a reunião Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19/mês Sembly AI Transcrições exportáveis com registros de data e hora, Notas de Reunião Inteligentes Equipes que precisam de transcrições estruturadas e com registro de data e hora para documentação Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês Fathom AI Destaques e resumos multilíngues em tempo real Equipes remotas e sem conhecimentos técnicos que buscam simplicidade Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19/mês Supernormal transcrição em mais de 60 idiomas, sincronização automática com CRMs Estudantes e educadores precisam de tutoria e ajuda nos estudos com tecnologia de IA Gratuito; planos pagos a partir de US$ 18/mês Jamworks Flashcards de IA, gravação de palestras, captura de notas em tempo real Equipes em ambientes barulhentos precisam de chamadas mais claras e nítidas uS$ 18,99/mês para estudantes Krisp AI Cancelamento de ruído, clareza de voz, transcrição com IA Equipes em ambientes barulhentos que precisam de chamadas mais claras e nítidas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 16/mês

Os 11 melhores agentes de IA para reuniões

👀 Você sabia? 83% dos profissionais do conhecimento dependem principalmente de e-mail e chat para a comunicação em equipe, espalhando informações vitais por canais desconectados e limitando a colaboração eficaz.

O agente de IA certo para reuniões muda isso, transformando reuniões em ação em vez de perda de tempo. Aqui estão os meus 11 favoritos que me ajudam a passar por um dia cheio de reuniões!

1. ClickUp (Melhor para superaplicativos de IA para reuniões — gerenciamento de reuniões, itens de ação e automação do fluxo de trabalho)

O primeiro é o ClickUp —o aplicativo completo para o trabalho. Desde o gerenciamento de projetos e acompanhamento de metas até o controle de uma agenda lotada de reuniões, o ClickUp ajuda você a manter tudo organizado, conectado e em movimento.

Agentes de IA para acompanhamento fácil de reuniões e itens de ação

Os agentes de IA da ClickUp são assistentes digitais proativos projetados para automatizar o “próximo passo” após cada reunião.

O que diferencia os agentes de IA é sua capacidade de agir de fato, não apenas analisar ou resumir, mas executar.

Faça mais com os agentes de IA do ClickUp

Com isso, você pode:

Automatize a execução: crie e atribua itens de ação instantaneamente a partir de notas ou resumos de reuniões, sem necessidade de entrada manual

Acompanhamento sem uso das mãos: os agentes de IA enviam lembretes, acompanham o progresso e mantêm todos responsáveis

Automatize fluxos de trabalho recorrentes: para reuniões regulares, os agentes de IA podem configurar agendas recorrentes, atribuir trabalhos preparatórios e garantir que todas as reuniões comecem com todos prontos

Melhores casos de uso: Crie e atribua itens de ação instantaneamente

Envie lembretes e acompanhamentos automáticos

Acompanhe a conclusão das tarefas das reuniões

Automatize a preparação e o acompanhamento de reuniões recorrentes

Os agentes de IA têm como foco a execução e a responsabilidade, automatizando acompanhamentos de rotina e a criação de tarefas, enquanto mantêm os usuários no controle.

Deixe que o ClickUp AI Notetaker cuide do caos das reuniões

ClickUp AI Notetaker é o MVP silencioso da sua reunião, focado em capturar e organizar tudo o que é discutido.

Ele se junta às suas chamadas do Zoom ou Google Meet, grava a conversa, transcreve tudo em tempo real e entrega resumos refinados — automaticamente.

Deixe o ClickUp AI Notetaker automatizar suas anotações, resumos e agendamentos

Transcrição em tempo real das suas chamadas

Resumos gerados por IA com decisões, conclusões e próximos passos

Insights acionáveis que se transformam em tarefas do ClickUp com um único clique

Registros pesquisáveis para revisitar reuniões anteriores a qualquer momento

Você permanece presente e envolvido — o AI Notetaker cuida da documentação.

💡 Dica profissional: habilite as integrações de calendário do ClickUp para sincronizar automaticamente suas reuniões e acionar o AI Notetaker quando as chamadas começarem.

ClickUp Brain: insights contextuais e geração de conteúdo

ClickUp Brain é o seu assistente de IA integrado que transforma conversas e conteúdos em insights claros e acionáveis dentro do seu espaço de trabalho. Com ele, você pode:

Geração inteligente de conteúdo: redija instantaneamente agendas , resumos, e-mails e atualizações de projetos personalizados para o seu fluxo de trabalho

Extração de insights: resuma notas de reuniões , documentos e threads de comentários instantaneamente

Recomendações contextuais: sugira os próximos passos, prazos e automações com base na atividade do seu espaço de trabalho

Crie agendas detalhadas para reuniões instantaneamente com o ClickUp Brain

Melhores casos de uso: Gere agendas de reuniões com base em objetivos ou reuniões anteriores

Resuma notas, documentos e threads

Elabore acompanhamentos e atualizações de projetos

Forneça respostas instantâneas para o espaço de trabalho com tecnologia de IA

O ClickUp Brain tem tudo a ver com inteligência contextualizada, ajudando você a preparar, resumir e planejar reuniões de maneira mais inteligente.

Brain Max: o super aplicativo de IA definitivo para reuniões

Para equipes prontas para consolidar sua pilha de IA, o Brain Max é a atualização que transforma o ClickUp em um verdadeiro superaplicativo de IA.

Caso de uso do Brain Max

Veja como o Brain Max leva suas reuniões mais longe:

Talk-to-Speech para reuniões: dite notas de reuniões, itens de ação ou acompanhamentos por voz — ideal para capturar ideias no meio de uma discussão ou durante momentos em que você não pode usar as mãos

Automatização de reuniões com IA: transforme automaticamente resumos de reuniões em tarefas acionáveis, atribua-as e agende lembretes, sem necessidade de entrada manual

Conhecimento centralizado de IA: pesquise todas as suas notas de reuniões, documentos e tarefas com consultas baseadas em IA, para nunca perder o controle das decisões ou das próximas etapas

Integrações avançadas: conecte-se perfeitamente ao Zoom, Google Meet e sua agenda para acionar o AI Notetaker, sincronizar agendas e automatizar o agendamento

Eliminação da proliferação de IA: Substitua uma variedade de ferramentas de IA, anotadores e assinaturas de produtividade separados por uma plataforma segura e unificada

Melhores casos de uso: Dite notas e itens de ação por voz

Automatize todo o fluxo de trabalho das reuniões

Pesquise instantaneamente qualquer decisão ou tarefa da reunião

Consolide todas as ferramentas de IA para reuniões em uma única plataforma

O verdadeiro divisor de águas? O Brain Max controla a proliferação da IA. Você tem tudo em um só lugar, em vez de pagar por vários aplicativos desconectados. As equipes que utilizam o Brain Max relataram uma economia de até 88% ao consolidar sua pilha de produtividade no ClickUp.

Resumindo, o ClickUp Brain oferece IA inteligente e contextualizada para todas as reuniões. O Brain Max transforma o ClickUp em seu centro de comando de IA completo, simplificando reuniões, automatizando acompanhamentos e eliminando a confusão (e os custos) da proliferação da IA.

💡 Dica profissional: use o recurso de conversão de voz em texto do Brain Max para capturar itens de ação e feedback em tempo real — depois, deixe que os agentes de IA os transformem em tarefas e lembretes, para que nada seja esquecido.

Realize reuniões focadas e orientadas para a ação com o ClickUp Meetings

Além da IA, o ClickUp Meetings permite agendar, acompanhar e automatizar acompanhamentos, garantindo que as ações a serem realizadas não sejam esquecidas.

Crie agendas com edição de texto avançada para destacar pontos importantes e mantenha-se organizado com o ClickUp Meetings

Com isso, você pode usar:

Comentários atribuídos para delegar tarefas e garantir a responsabilidade

Listas de verificação para acompanhar tudo o que você planeja discutir e marcar os itens à medida que avança

Tarefas recorrentes para gerar automaticamente agendas para reuniões recorrentes

Comandos Slash para ações rápidas e eficientes, sem cliques desnecessários

💡 Dica profissional: integre o ClickUp com o Zoom, o Google Agenda e outras ferramentas para agendar, participar e acompanhar reuniões, tudo sem precisar alternar entre aplicativos.

Está com dificuldade para manter suas notas de reunião organizadas, úteis e legíveis posteriormente? Esses modelos do ClickUp eliminam a confusão da documentação:

Expectativas da reunião para estruturar suas reuniões de maneira eficaz O modelo de notas de reunião do ClickUp ajuda a organizar notas com páginas e subpáginas e usa IA para gerar resumos. Inclui seções comopara estruturar suas reuniões de maneira eficaz

O modelo de ata de reunião do ClickUp é a sua melhor opção para documentar tudo o que acontece em uma reunião em um formato estruturado e fácil de seguir. Ele inclui seções para detalhes importantes, como facilitador, participantes, agenda, pontos de discussão, atualizações do comitê e itens de ação, facilitando o acompanhamento das decisões e dos follow-ups

Melhores recursos do ClickUp

Armazene notas de reuniões, agendas e itens de ação no ClickUp Docs com resumos integrados e criação de tarefas

Transforme discussões em tarefas com comentários atribuídos para garantir que os acompanhamentos sejam realizados

Acompanhe agendas e pontos de discussão em tempo real com listas de verificação

Grave reuniões assíncronas com o ClickUp Clips e use IA para transcrever vídeos para referência

Gere agendas automaticamente para reuniões internas recorrentes

Integre com o Zoom e o Google Agenda para facilitar o agendamento e a participação

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos que economizam tempo pode levar algum tempo para os novos usuários se acostumarem

O aplicativo móvel cobre os recursos principais, mas não tem todas as funcionalidades da versão para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Nós usamos para ajudar e acelerar nossas reuniões diárias do nosso ritual Scrum. Isso me ajuda a conhecer o progresso do meu sprint, o progresso das minhas tarefas e a manter um backlog organizado para todas as minhas tarefas.

*Nós o utilizamos para auxiliar e acelerar nossas reuniões diárias do nosso ritual Scrum. Ele me ajuda a acompanhar o progresso do meu sprint, o andamento das minhas tarefas e a manter um backlog organizado para todas as minhas tarefas

2. Otter AI (ideal para criar resumos condensados de reuniões)

via Otter AI

Agora é possível evitar anotações frenéticas e itens de ação perdidos. O Otter.ai, um dos melhores assistentes de IA para reuniões, transcreve reuniões em tempo real, gera resumos instantâneos e até mesmo atribui tarefas para ajudar você a se manter envolvido enquanto ele lida com pontos-chave e itens de ação.

Ao contrário das ferramentas de transcrição padrão, o Otter.ai vai além com o OtterPilot, que se conecta automaticamente ao Zoom, Google Meet e Microsoft Teams para fazer anotações para você. Um dos principais pontos fortes é a capacidade de condensar longas reuniões de 1 hora em resumos rápidos e fáceis de entender, com 30 segundos de duração.

Os recursos de automação inteligente do Otter são úteis para profissionais autônomos e grandes equipes. Ele identifica automaticamente momentos importantes, palestrantes e contexto, criando notas de reunião detalhadas sem a necessidade de marcação manual. Você pode destacar seções da transcrição no mesmo espaço de trabalho, anexar slides e gerar insights de acompanhamento.

Os recursos de colaboração em tempo real do Otter AI tornam-no especialmente eficaz para reuniões de equipe. Os colegas podem comentar, marcar uns aos outros e atribuir acompanhamentos enquanto a reunião ainda está acontecendo, sem precisar esperar que ela termine. Os canais de IA suportam atualizações assíncronas, transformando transcrições em conhecimento compartilhado pela equipe que evolui com o tempo.

Recurso de IA: O OtterPilot usa IA para participar automaticamente de reuniões, gravar e transcrever conversas em tempo real, gerar resumos e tarefas e fornecer um assistente de chat para responder perguntas e redigir conteúdo.

Principais recursos do Otter AI

Transcreva, resuma e capture itens de ação automaticamente com um assistente de reuniões com IA

Use o Otter AI Chat para fazer perguntas ou gerar e-mails, atualizações de status e outras informações

Colabore além das reuniões ao vivo usando os Canais de IA, que combinam discussões em tempo real com atualizações assíncronas

Integre com o Slack, Salesforce, HubSpot e muito mais para automatizar fluxos de trabalho e manter os projetos em dia

Destaque seções da transcrição manualmente ou com IA para criar acompanhamentos instantâneos

Anexe imagens, slides de apresentações ou documentos aos momentos da reunião para adicionar contexto

Limitações da Otter AI

Pode ter dificuldade com sotaques não americanos ou não britânicos em transcrições automatizadas

O plano gratuito permite apenas três importações de áudio/vídeo por conta

Opções de formatação limitadas para transcrições exportadas em comparação com outras ferramentas

Preços do Otter AI

Gratuito

Pro : US$ 16,99/mês por usuário

Negócios : US$ 30/mês por usuário

Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários sobre o Otter AI

G2 : 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Otter AI

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais gosto no Otter é que posso prestar toda a atenção às pessoas com quem estou falando, sem precisar ficar tomando notas o tempo todo. As conversas ficam mais fluidas, posso fazer mais perguntas e descobrir muito mais informações, porque sei que o Otter vai tomar notas e gravar uma transcrição em áudio.

O que mais gosto no Otter é que posso prestar toda a atenção às pessoas com quem estou falando ao telefone, sem precisar ficar tomando notas o tempo todo. As conversas ficam mais fluidas, posso fazer mais perguntas e descobrir muito mais informações, porque sei que o Otter vai tomar notas e gravar uma transcrição em áudio.

🧠 Curiosidade: Otter.ai recebeu o nome de um dos animais mais inteligentes e sociáveis — as lontras! Essas criaturas inteligentes não são apenas espertas — elas usam ferramentas, lembram-se de coisas por anos e até brincam por diversão. Ah, e elas também são muito carinhosas — dão as mãos apenas para ficarem próximas.

3. Fireflies AI (Ideal para transcrições e anotações de reuniões com IA)

via Fireflies AI

Quer automatizar suas notas, transcrições e resumos de reuniões? A Fireflies AI garante que nenhum detalhe seja perdido.

Ao convidar o Fireflies AI Notetaker para suas chamadas, você pode transcrever e resumir reuniões no Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e muito mais. O recurso de pesquisa de IA encontra instantaneamente tópicos importantes, itens de ação ou detalhes essenciais.

O Fireflies se destaca por sua análise detalhada de reuniões e base de conhecimento pesquisável. Cada reunião se torna um recurso pesquisável com marcação de palavras-chave, análise de sentimentos e detalhamento do tempo de fala dos participantes. Você também pode gerar listas de reprodução personalizadas de chamadas gravadas por tópico, como objeções ou solicitações de recursos.

A plataforma também permite a integração com ferramentas de CRM, como Salesforce e HubSpot, ajudando as equipes de vendas, suporte e contratação a registrar conversas e itens de ação automaticamente. Seu recurso de comando de voz permite controlar o bot com frases como “anote” ou “destaque isso” — perfeito para acompanhamento sem usar as mãos durante chamadas que exigem muita concentração.

Recurso de IA: O Fireflies AI usa processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para transcrever reuniões em tempo real, identificar sentimentos, extrair itens de ação e habilitar comandos ativados por voz para capturar notas de reuniões sem usar as mãos.

Principais recursos do Fireflies AI

Acompanhe o tempo de conversação, o sentimento e as principais métricas para treinar seus colegas de equipe com mais eficácia

Colabore com comentários, pins e trechos de áudio para facilitar o compartilhamento em equipe

Registre notas de chamadas, atividades e gravações no seu CRM para referência futura

Compartilhe notas no Slack, Notion, Asana e muito mais para uma integração perfeita do fluxo de trabalho

Pesquise transcrições por palavra-chave, orador ou tópico para obter informações rapidamente

Crie listas de reprodução personalizadas a partir de trechos de reuniões para treinamento, coaching ou transferência de tarefas entre equipes

Limitações da IA Fireflies

A ferramenta não está disponível para dispositivos móveis

Suporta apenas um idioma de transcrição por reunião

Os carimbos de data e hora nas transcrições podem ocasionalmente apresentar desvios em chamadas longas com vários interlocutores

Preços do Fireflies AI

Gratuito

Pro : US$ 18/mês por licença

Negócios : US$ 29/mês por licença

Empresa: US$ 39/mês por licença

Avaliações e comentários sobre Fireflies AI

G2 : 4,8/5 (mais de 610 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies AI

Uma avaliação da Capterra diz:

Escolhi o Fireflies porque ele pode criar atas para reuniões presenciais e também para videoconferências

Escolhi o Fireflies porque ele pode criar atas para reuniões presenciais e também para videoconferências

Leia também: Melhores ferramentas de transcrição com IA para experimentar

4. Avoma (Ideal para previsão de receitas com alertas baseados em IA)

via Avoma

A Avoma é uma plataforma de IA completa que automatiza tudo, desde a tomada de notas até o agendamento, coaching e previsão de receitas. A verdadeira magia acontece com os recursos de Inteligência de Conversação e Inteligência de Receitas. Esses recursos analisam reuniões para revelar insights importantes, acompanhar tendências e apoiar uma melhor tomada de decisões.

A Avoma melhora o desempenho da equipe de vendas automatizando a pontuação de chamadas, oferecendo treinamento personalizado e enviando alertas de risco de negócios em tempo real. Isso leva a melhores taxas de sucesso e cumprimento de cotas, tornando sua equipe mais eficiente e eficaz.

Além das vendas, a Avoma ajuda as equipes de sucesso do cliente e de produtos a analisar feedback, treinar representantes de suporte e identificar pontos de atrito na integração. A plataforma oferece suporte a transcrição em vários idiomas, anotações colaborativas e reprodução de reuniões com IA, para que as equipes possam revisitar momentos importantes sem precisar assistir às chamadas inteiras.

O AI Scheduler combina automaticamente os participantes com os horários disponíveis, enquanto os Smart Summaries dividem cada chamada em agendas, conclusões e objeções, prontas para serem enviadas para CRMs, Slack ou e-mail.

Recurso de IA: A Avoma utiliza IA para transcrever, resumir e analisar reuniões, prever tendências de receita, avaliar a qualidade das conversas e gerar insights de coaching para equipes de vendas e suporte.

Principais recursos do Avoma

Economize mais de quatro horas por semana automatizando anotações, e-mails de acompanhamento e atualizações de CRM

Agende reuniões e encaminhe leads sem esforço com um agendador e roteador de leads com tecnologia de IA

Gere atas de reuniões com inteligência de conversação para aumentar as taxas de sucesso e acelerar a integração

Melhore a previsão de receitas e o sucesso das negociações com alertas baseados em IA, análise de ganhos e perdas e acompanhamento de vendas

Sincronize notas, itens de ação e resumos de reuniões diretamente no Salesforce, HubSpot e outros CRMs

Divida as reuniões em capítulos — agrupados automaticamente por tópico ou objeção — para que os representantes de vendas possam revisar mais rapidamente

Use painéis de coaching para comparar o desempenho dos representantes e fornecer feedback personalizado em grande escala

Limitações do Avoma

Sua ampla gama de recursos pode ser intimidante para novos usuários

Os recursos avançados de inteligência de receita exigem planos mais caros

Os resumos podem precisar de revisão manual quando os falantes se sobrepõem ou a qualidade do áudio é ruim

Preços do Avoma

Teste gratuito disponível

Startup: US$ 29/mês por usuário

Organização: US$ 39/mês por usuário

Empresa: US$ 39 cobrados anualmente

+Complementos:

Conversation Intelligence : US$ 35/mês por usuário

Revenue Intelligence : US$ 35/mês por usuário

Lead Router: US$ 25/mês por usuário

Avaliações e comentários dos clientes da Avoma

G2 : 4,6/5 (mais de 1.330 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Avoma

Uma avaliação da G2 diz:

Os recursos de transcrição automática de gravações são muito precisos, economizando nosso tempo e garantindo que nada se perca na conversa. A capacidade de diferenciar os interlocutores e o resumo das notas da reunião fornecido no final facilitam o acompanhamento das discussões e a consulta posterior de pontos importantes.

Os recursos de transcrição automática de gravações são muito precisos, economizando nosso tempo e garantindo que nada se perca na conversa. A capacidade de diferenciar os interlocutores e o resumo das notas da reunião fornecido no final facilitam o acompanhamento das discussões e a consulta posterior de pontos importantes.

🧠 Curiosidade: A palavra “minuto” em “ata de reunião” não se refere ao tempo — ela vem do latim minuta scriptura, que significa “pequena escrita”. Portanto, sim, suas notas de reunião sempre tiveram o objetivo de ser curtas e objetivas.

o tl;dv (too long; didn’t view, ou “muito longo, não vi”) é um assistente de reuniões com IA que grava, transcreve, resume e, o mais importante, integra os resultados das reuniões com outras ferramentas de fluxo de trabalho. Ele sincroniza facilmente com o Zoom, o Microsoft Teams e o Google Meet. Grava chamadas automaticamente e fornece resumos e destaques concisos gerados por IA.

Ele também atualiza seu CRM após cada chamada, preenchendo automaticamente detalhes importantes e enviando tarefas para CRMs como Salesforce e HubSpot ou ferramentas como Jira, Slack, Asana e ClickUp. Com lembretes de reuniões para tópicos específicos ou chamadas de clientes, você pode se concentrar mais em aprimorar suas habilidades de vendas.

o tl;dv se destaca por permitir que você marque momentos ao vivo e gere instantaneamente clipes compartilháveis com títulos e resumos gerados por IA. Esses clipes podem ser incorporados em documentos, compartilhados via Slack ou salvos em contas de clientes para transferências mais rápidas entre equipes.

Inclui pesquisa por palavras-chave, destaques com marcação de tempo e uma caixa de entrada inteligente que sinaliza as reuniões que precisam de sua revisão. Com transcrição multilíngue e identificação dos locutores, o tl;dv funciona bem para equipes globais em rápida evolução.

Recurso de IA: o tl;dv usa IA para transcrever reuniões, resumir pontos-chave, detectar sinais dos palestrantes e acionar automaticamente atualizações de tarefas em ferramentas de CRM e de projetos.

tl;dv melhores recursos

Use modelos personalizáveis de notas de reunião com suporte para mais de 30 idiomas

Atualize automaticamente seu CRM com detalhes da reunião e envie tarefas rotineiras para outras ferramentas

Crie clipes, marque momentos importantes e compartilhe-os sem sobrecarregar os chats da equipe

Use prompts de execução automática para destacar reuniões ou tópicos importantes e receba relatórios diretamente em sua caixa de entrada

Marque timestamps ao vivo durante as reuniões e crie destaques instantâneos com resumos gerados por IA

Pesquise em todas as transcrições usando filtros por locutor, palavra-chave ou tópico para recuperar o contexto mais rapidamente

limitações do tl;dv

O bot tl;dv pode não participar de reuniões no plano gratuito

A versão móvel é menos intuitiva do que a versão para computador, tornando difícil gravar reuniões em qualquer lugar

As reproduções das reuniões podem ocasionalmente apresentar falhas ou atrasos

Os clipes podem demorar mais para serem gerados em reuniões longas com baixa qualidade de áudio

preços tl;dv

Gratuito

Pro : US$ 29/mês por usuário

Negócios : US$ 65/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

avaliações e comentários dos clientes tl;dv

G2 : 4,7/5 (mais de 330 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o tl;dv

Uma avaliação da G2 diz:

O TLDV fez uma grande diferença na forma como gerencio reuniões. As transcrições e resumos automáticos me poupam muito tempo, especialmente quando preciso revisitar pontos específicos ou compartilhar notas com minha equipe. Também adoro a capacidade de marcar momentos importantes e navegar rapidamente por gravações longas. A interface é limpa e fácil de usar, e se integra bem com as ferramentas que já utilizo.

O TLDV fez uma grande diferença na forma como gerencio reuniões. As transcrições e resumos automáticos me poupam muito tempo, especialmente quando preciso revisitar pontos específicos ou compartilhar notas com minha equipe. Também adoro a capacidade de marcar momentos importantes e navegar rapidamente por gravações longas. A interface é limpa e fácil de usar, e se integra bem com as ferramentas que já utilizo.

👀 Você sabia? A Microsoft descobriu que o tempo de reunião triplicou entre 2020 e 2022, graças ao trabalho remoto — não é de se admirar que as agendas estejam caóticas! As ferramentas certas podem acabar com a desorganização, mantendo as reuniões produtivas e sua sanidade intacta.

via MeetGeek

O MeetGeek é outro assistente de reuniões com IA que se destaca e vale a pena considerar. Ele oferece ferramentas poderosas que participam automaticamente de reuniões do calendário e geram gravações, transcrições e notas de reunião.

O recurso de destaque do MeetGeek é sua capacidade de detectar e categorizar tópicos — marcando fatos, decisões e preocupações — e enviar automaticamente resumos detalhados e insights por e-mail para ferramentas relevantes ou partes interessadas após a reunião.

O MeetGeek também oferece suporte a fluxos de trabalho automatizados para reuniões, como envio de e-mails de acompanhamento personalizados, atualização de entradas no CRM e criação de tarefas em ferramentas de projeto. Ele também permite enviar e-mails de recapitulação com a marca da empresa, em formatos personalizáveis e com links, que podem ser enviados automaticamente aos participantes ou canais da equipe.

Com espaços de trabalho compartilhados e arquivos pesquisáveis, o MeetGeek é um hub central para reuniões. A marcação inteligente e a navegação pela linha do tempo permitem que as equipes acessem rapidamente decisões ou riscos, enquanto integrações com ferramentas como Notion, Asana e HubSpot facilitam a ação com base em insights.

Recurso de IA: O MeetGeek usa IA para identificar tópicos, marcar decisões, extrair destaques e enviar resumos automatizados, acompanhamentos e tarefas para ferramentas externas com base no contexto da reunião.

Melhores recursos do MeetGeek

Pesquise notas de reuniões anteriores por palavra-chave para encontrar detalhes específicos mais rapidamente

Envie resumos por e-mail precisos e detalhados com informações detalhadas para qualquer ferramenta após cada reunião

Personalize o nome, as mensagens e os resumos do seu assistente de IA para uma marca personalizada

Integre com plataformas de CRM como o HubSpot para fornecer às equipes de vendas e atendimento ao cliente informações cruciais sobre os clientes durante as chamadas

Envie e-mails de acompanhamento automatizados e personalizados com base nas funções dos participantes e nos tópicos discutidos

Use espaços de trabalho compartilhados e marcadores de linha do tempo para otimizar revisões multifuncionais

Limitações do MeetGeek

Participe automaticamente de todas as reuniões, mesmo que seja apenas para anotações, o que alguns consideram intrusivo

Compartilhar gravações diretas de reuniões pode ser mais fácil, de acordo com alguns usuários

A edição de resumos gerados após a reunião pode exigir esforço manual para casos de uso específicos

Preços do MeetGeek

Plano gratuito

Pro : US$ 19/mês por usuário

Negócios : US$ 39/mês por usuário

Empresa: US$ 59/mês por usuário

Avaliações e comentários do MeetGeek

G2 : 4,6/5 (mais de 430 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o MeetGeek

Uma avaliação da G2 diz:

Se eu tiver mais de uma reunião ao mesmo tempo, posso configurar o MeetGeek para participar das reuniões e ele toma todas as notas relevantes, registra quem estava presente e fornece um resumo detalhado do que aconteceu na reunião.

Se eu tiver mais de uma reunião ao mesmo tempo, posso configurar o MeetGeek para participar das reuniões e ele toma todas as notas relevantes, registra quem estava presente e fornece um resumo detalhado do que aconteceu na reunião.

Leia também: Tipos de agentes de IA para aumentar a eficiência dos negócios

via Sembly AI

Não precisa gravar — o Sembly AI captura automaticamente suas reuniões. Tem uma chamada pré-gravada? Carregue o áudio ou vídeo para obter transcrições, notas e insights rapidamente.

O Sembly se destaca com transcrições exportáveis que incluem marcas de tempo personalizáveis e rótulos de locutores — ideal para conformidade, documentação ou análises detalhadas. Você também pode gravar conversas offline pelo navegador ou telefone.

O assistente pessoal de IA da Sembly pode participar de reuniões por você e analisar discussões para identificar sentimentos, acompanhamentos e decisões importantes. O Smart Meeting Notes organiza transcrições em seções estruturadas, como problemas, riscos, soluções e resultados.

A plataforma oferece suporte a mais de 40 idiomas e se integra a ferramentas como Microsoft Teams, Zoom e Google Agenda. Os espaços de trabalho em equipe permitem que as equipes armazenem, anotem, pesquisem e marquem transcrições de forma centralizada entre departamentos.

Recurso de IA: O Sembly usa IA para transcrever, marcar e estruturar conversas em reuniões, fornecendo resumos inteligentes, detecção de locutores, análise de sentimentos e transcrições pesquisáveis com marcas de tempo.

Melhores recursos do Sembly AI

Exporte transcrições em TXT, SRT ou DOCX com carimbos de data e hora personalizáveis e rótulos de locutores, e compartilhe via Slack ou seu CRM

Integre com plataformas de videoconferência e serviços de armazenamento em nuvem para acesso contínuo

Pesquise reuniões por palavra-chave, item-chave ou participante para encontrar informações instantaneamente

Use o Smart Meeting Notes para organizar conversas por problema, solução e resultado

Colabore em espaços de trabalho compartilhados com filtragem, marcação e análise avançadas

Limitações da IA da Sembly

A navegação pode parecer menos intuitiva do que em ferramentas mais simples

O recurso AI Meeting Chat tem limites baixos de prompts nos planos mais básicos

Alguns usuários enfrentam lentidão ao exportar arquivos grandes ou gravações longas

Preços do Sembly AI

Pessoal : Gratuito

Profissional : US$ 15/mês

Equipe : US$ 29/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Sembly AI

G2 : 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Sem avaliações disponíveis

O que usuários reais estão dizendo sobre o Sembly AI

Uma avaliação da G2 diz:

O Sembly funciona com todas as plataformas e mesmo quando você não está online, oferecendo uma fonte consistente de anotações. Eu uso todos os dias e, como é baseado na web, é fácil de integrar.

O Sembly funciona com todas as plataformas e mesmo quando você não está online, oferecendo uma fonte consistente de anotações. Eu uso todos os dias e, como é baseado na web, é fácil de integrar.

🧠 Curiosidade: Um em cada cinco americanos trabalha atualmente em um emprego com alta exposição à IA. À medida que os locais de trabalho evoluem, o segredo não é evitar a IA, mas aprender a trabalhar com ela, especialmente em reuniões, onde as ferramentas de IA podem aumentar a produtividade, capturar insights e manter todos alinhados.

8. Fathom AI (Ideal para auxiliar equipes não técnicas a otimizar suas reuniões)

via Fathom AI

Para equipes que querem pular a curva de aprendizado, o Fathom AI é uma solução simples e eficaz. Ele possui uma interface limpa e intuitiva, tornando-o um dos assistentes de reunião mais fáceis de usar. Você pode transformar suas discussões em um resumo da reunião e criar um plano de ação em minutos. O Fathom gera notas detalhadas, destaca itens de ação e ajuda você a redigir e-mails de acompanhamento.

O recurso de destaque do Fathom é o suporte a 28 idiomas, proporcionando notas precisas independentemente do idioma da reunião.

O Fathom AI é popular entre equipes de atendimento ao cliente e remotas que desejam manter o foco durante as chamadas e receber documentação precisa. Durante as reuniões, os usuários podem destacar momentos importantes com um clique, e o Fathom adiciona instantaneamente esses trechos ao resumo.

Após cada reunião, o Fathom envia resumos por e-mail ou Slack, incluindo decisões, perguntas e próximos passos. Envie automaticamente insights da reunião para ferramentas como HubSpot ou Salesforce, sem necessidade de trabalho manual.

Recurso de IA: O Fathom usa IA para gravar, transcrever, destacar e resumir reuniões, oferecendo suporte multilíngue, criação de clipes em tempo real e conteúdo de acompanhamento automatizado por e-mail ou sincronização com CRM.

Principais recursos do Fathom AI

Crie e compartilhe vídeos curtos para destacar os momentos importantes

Gere destaques em tempo real e resumos de reuniões com IA

Acompanhe as visualizações de páginas e as principais fontes de referência em um painel centralizado do Fathom Analytics

Envie insights das reuniões diretamente para ferramentas como HubSpot ou Salesforce sem levantar um dedo

Receba e-mails resumidos com itens de ação, listas de participantes e cronogramas logo após cada chamada

Limitações da IA da Fathom

As notas copiadas podem incluir links de vídeo, que alguns usuários consideram desnecessários

A instalação é simples, mas pode demorar mais do que o esperado

Integração limitada com plataformas não CRM em comparação com os concorrentes

Preços do Fathom AI

Gratuito

Premium: US$ 19/mês por usuário

Edição para equipes : US$ 29/mês por usuário

Team Edition Pro: US$ 39/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a Fathom AI

G2 : 5/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 670 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Fathom AI

Uma avaliação da G2 diz:

Este aplicativo tem sido incrivelmente útil para me manter organizado e produtivo, especialmente durante reuniões. Adoro como ele captura automaticamente os momentos importantes, gera resumos e me permite focar na conversa em vez de ficar tomando notas o tempo todo. A interface é limpa e intuitiva, e os recursos são exatamente o que eu preciso. Recomendo para quem quer trabalhar de forma mais inteligente e economizar tempo!

Este aplicativo tem sido incrivelmente útil para me manter organizado e produtivo, especialmente durante reuniões. Adoro como ele captura automaticamente os momentos importantes, gera resumos e me permite focar na conversa em vez de ficar tomando notas o tempo todo. A interface é limpa e intuitiva, e os recursos são exatamente o que eu preciso. Recomendo muito para quem quer trabalhar de forma mais inteligente e economizar tempo!

Leia também: Modelos gratuitos de lista de tarefas no Excel e ClickUp

9. Supernormal (ideal para equipes globais que precisam de suporte multilíngue para anotar atas de reuniões)

via Supernormal

O próximo é o Supernormal, um agente de IA compatível com o Zoom, projetado para simplificar suas reuniões. Este agente de IA do Zoom é o Supernormal. Ele automaticamente faz anotações, gera resumos de IA e sincroniza itens de ação perfeitamente com o Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Norma, a assistente de IA, categoriza pontos-chave, cria tarefas e atualiza automaticamente seu CRM ou ferramentas de projeto.

Projetado para equipes globais, ele se integra ao Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot e Asana, e oferece suporte a mais de 60 idiomas.

O Supernormal elimina o trabalho administrativo pós-reunião, transformando resumos em itens de ação estruturados e atribuindo-os instantaneamente. Inclui modelos adaptados às funções de vendas, produtos ou RH, para que cada formato de reunião se alinhe com o fluxo de trabalho da sua equipe.

Ele sincroniza automaticamente com sua agenda para participar das reuniões certas e oferece suporte a resumos com a marca da empresa e formatação de transcrições específicas para cada palestrante. As equipes podem colaborar nas notas em tempo real ou de forma assíncrona, o que é ideal para ambientes híbridos.

Recurso de IA: A Supernormal usa IA para participar de reuniões, transcrever em mais de 60 idiomas, gerar resumos estruturados automaticamente, atribuir tarefas e enviar atualizações para ferramentas de CRM e de projetos com uma configuração mínima.

Melhores recursos do Supernormal

Capture transcrições em tempo real e resumos de reuniões gerados por IA

Atribua itens de ação e crie tarefas automaticamente no Asana, ClickUp e outras ferramentas

Garanta criptografia de nível empresarial e certificação SOC 2 para segurança

Receba e-mails semanais com os principais resumos das reuniões todos os domingos

Use modelos de reunião por função para gerar resumos relevantes com mais rapidez

Colabore em notas em tempo real, mesmo que alguns participantes percam a reunião ao vivo

Limitações do Supernormal

Alguns usuários consideram as opções de personalização complexas no início

Há um limite de tokens — excedê-lo pode resultar em respostas truncadas ou erros

Atrasos ocasionais na sincronização de atualizações entre todas as ferramentas integradas

Preços super normais

Gratuito

Pro: US$ 18/mês por usuário

Negócios: US$ 29/mês por usuário (7 dias de teste gratuito)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários excelentes

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Supernormal

Uma avaliação do G2 diz:

O que mais gosto no Supernormal é a transcrição precisa, mesmo em português, e a forma como organiza automaticamente as notas das reuniões por tópico. Isso me poupou muito tempo na preparação da documentação pós-reunião e dos resumos para alinhamento com as equipes técnicas. Também aprecio a integração perfeita com o Google Meet, que permite que as gravações comecem automaticamente sem necessidade de intervenção manual. A interface é limpa e intuitiva, o que ajuda muito na gestão de vários projetos.

O que mais gosto no Supernormal é a transcrição precisa, mesmo em português, e a forma como organiza automaticamente as notas das reuniões por tópico. Isso me poupou muito tempo na preparação da documentação pós-reunião e dos resumos para alinhamento com as equipes técnicas. Também aprecio a integração perfeita com o Google Meet, que permite que as gravações comecem automaticamente sem necessidade de intervenção manual. A interface é limpa e intuitiva, o que ajuda muito na gestão de vários projetos.

👀 Você sabia? Estudos mostram que 68% dos funcionários afirmam que reuniões ineficientes em equipe são o maior obstáculo à produtividade. É muito tempo perdido que poderia ter sido economizado com um software de gerenciamento de reuniões com tecnologia de IA!

10. Jamworks (Ideal para aulas particulares com flashcards)

via Jamworks

Ainda está rabiscando notas como nos anos 90? Conheça o Jamworks. Este não é apenas mais um aplicativo para anotações — é o seu assistente pessoal de estudos. Ele grava palestras, gera notas com IA e até cria flashcards interativos para ajudar você a reter conceitos-chave.

Distraído na aula? Precisa de uma rápida revisão antes de uma prova? A Jamworks tem o que você precisa.

O Jamworks foi criado para estudantes, educadores e alunos focados em acessibilidade que desejam reter mais com menos esforço. Destaque momentos importantes durante uma palestra e gere instantaneamente materiais de estudo a partir desses segmentos.

O tutor de IA pode explicar ideias complexas em termos simples, traduzir notas para vários idiomas e testar seus conhecimentos usando flashcards personalizados. Ele se integra a plataformas de aprendizagem como Canvas e Moodle para manter seu conteúdo sincronizado.

Recurso de IA: A Jamworks usa IA para transcrever palestras, identificar tópicos importantes, gerar flashcards e oferecer tutoria 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de um assistente de IA personalizado.

Principais recursos do Jamworks

Grave e transcreva palestras em tempo real para que você possa se concentrar em aprender, em vez de tomar notas freneticamente

Detecte tópicos importantes automaticamente e divida as aulas em capítulos para facilitar a navegação

Gere notas de aula de alta qualidade, detalhadas o suficiente para impressionar os professores

Crie flashcards com IA com perguntas e respostas geradas automaticamente para revisões sem esforço

Peça explicações personalizadas a um tutor de IA, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer idioma

Destaque segmentos importantes de palestras e converta-os instantaneamente em prompts de estudo ou flashcards

Integre com plataformas LMS populares, como Canvas, Blackboard e Moodle, para uma sincronização perfeita

Limitações do Jamworks

A função de gravação pode ser complicada, exigindo vários cliques para localizar e compartilhar o link da reunião

Os materiais do site podem não estar sempre precisos, completos ou atualizados

Atualmente, suporta apenas uso individual — sem colaboração integrada para estudos em grupo ou notas compartilhadas

Preços do Jamworks

14 dias de teste gratuito

Preço: US$ 18,99/mês por usuário

Avaliações e comentários da Jamworks

G2 : Sem avaliações disponíveis

Capterra: Sem avaliações disponíveis

O que usuários reais estão dizendo sobre o Jamworks`

Um comentário no Reddit diz:

Eu realmente recomendo o aplicativo jamworks! Ele grava minhas aulas e usa IA inteligente para fazer minhas anotações 🙂 Ele também acaba de introduzir um quiz para suas anotações!!

Eu realmente recomendo o aplicativo jamworks! Ele grava minhas aulas e usa IA inteligente para fazer minhas anotações 🙂 Ele também acaba de lançar um quiz para suas anotações!!

11. Krisp AI (Ideal para melhorar a experiência em reuniões com cancelamento de ruído)

via Krisp AI

Está enfrentando dificuldades com ruídos de fundo ou excesso de informações durante as reuniões? O Krisp, um assistente com tecnologia de IA, foi desenvolvido para tornar as reuniões mais produtivas.

Ele filtra ruídos, transcreve conversas e gera notas de reuniões — ideal para indivíduos e equipes. O Krisp funciona perfeitamente com o Zoom, Google Meet e Microsoft Teams — sem necessidade de plug-ins.

O Krisp não apenas cancela ruídos, mas também separa vozes, detecta eco e permite que você ative seu próprio filtro de clareza de voz. Isso garante que sua voz permaneça clara, mesmo em ambientes barulhentos.

O AI Meeting Assistant transcreve conversas, identifica os interlocutores e fornece resumos das chamadas para download. Para equipes híbridas ou remotas em ambientes barulhentos, o Krisp melhora a qualidade do áudio sem a necessidade de atualizações de hardware.

Recurso de IA: O Krisp usa IA para remover ruídos de fundo, cancelar eco, converter sotaques para maior clareza e gerar transcrições e resumos inteligentes em tempo real.

Principais recursos do Krisp AI

Cancele ruídos de fundo em tempo real com o cancelamento de ruídos alimentado por IA

Transcreva reuniões automaticamente com texto preciso gerado por IA

Gere notas com IA com pontos-chave e itens de ação

Grave reuniões e acesse-as posteriormente para revisão ou compartilhamento

Use IA para converter sotaques e melhorar a clareza

Habilite o cancelamento de eco, o aprimoramento de voz e a filtragem de conversas cruzadas

Baixe transcrições resumidas e insights sobre os palestrantes

Limitações da Krisp AI

O plano gratuito limita os resumos diários de IA e a duração do cancelamento de ruído

Alguns usuários enfrentam problemas ocasionais com determinadas integrações de aplicativos

Opções limitadas de edição no aplicativo para transcrições em comparação com ferramentas dedicadas para anotações

Preços do Krisp AI

Gratuito

Pro : US$ 16/mês por usuário

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre a Krisp AI

G2: 4,7/5 (mais de 560 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o Krisp

Um comentário no Reddit diz:

Uso há anos no Brasil (onde os cachorros latem o tempo todo) e funciona muito bem. Todos os outros ruídos são filtrados ainda melhor.

Uso há anos no Brasil (onde os cachorros latem o tempo todo) e funciona muito bem. Todos os outros ruídos são filtrados ainda melhor.

💡Dica profissional: antes de enviar o convite para a reunião, pergunte-se: isso poderia ser um e-mail? Se sim, economize o tempo de todos e use o ClickUp Brain para redigir suas ideias ou resumir os pontos principais!

