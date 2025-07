12 modelos gratuitos de lista de clientes para rastrear contatos

Ter clientes satisfeitos não é mais suficiente. Se você realmente deseja um negócio próspero, precisa criar fãs entusiasmados.

Ter clientes satisfeitos não é mais suficiente. Se você realmente deseja um negócio próspero, precisa criar fãs entusiasmados.

Sabe aquele momento em que um cliente pede uma atualização e você fica procurando em e-mails, notas e planilhas pela metade tentando lembrar onde está a informação? Sim, não é nada divertido.

Um modelo de lista de clientes bem organizado rastreia todas as interações com os clientes e organiza os contatos.

Nesta postagem do blog, exploraremos 12 modelos gratuitos do ClickUp para ajudá-lo a manter o controle do gerenciamento de clientes, sem estresse. 📋

O que são modelos de lista de clientes?

Os modelos de lista de clientes são layouts estruturados que ajudam a armazenar e gerenciar informações de clientes em um só lugar. Eles incluem seções para armazenar detalhes de contato, serviços oferecidos, status do projeto e datas importantes.

Esses modelos ajudam você a manter um formato consistente para acompanhar interações, follow-ups e prazos.

Eles são comumente usados em sistemas de CRM, software de gerenciamento de projetos de clientes e outras ferramentas para apoiar o acompanhamento de relacionamentos e a clareza operacional.

🔍 Você sabia? O tamanho do mercado global de gerenciamento de relacionamento com clientes deve crescer a uma taxa composta anual de 14,6% entre 2025 e 2030. Tendências atuais, como hiperpersonalização do atendimento ao cliente, IA e automação, impulsionaram esse crescimento.

O que torna um modelo de lista de clientes bom?

Um modelo de lista de clientes bem projetado é uma ferramenta estratégica para gerenciar relacionamentos com clientes de maneira eficaz. Veja o que considerar ao avaliar um modelo. ⚓

Informações do cliente: Captura detalhes essenciais, como nomes de clientes, informações de contato, nomes de empresas e notas relevantes

Categorização e segmentação: implementa elementos de design para classificar os clientes com base no status (por exemplo, ativo, potencial, inativo), setor ou tipo de serviço para priorização personalizada

Campos personalizáveis: Incorpora campos personalizáveis para registrar cronogramas de projetos, condições de pagamento e preferências de comunicação

Recursos de integração: Conecta-se perfeitamente a ferramentas como sistemas de CRM, plataformas de e-mail ou software de gerenciamento de projetos

Manutenção e atualizações regulares: permite que você estabeleça uma rotina para atualizar e permite que você estabeleça uma rotina para atualizar e armazenar informações de clientes para manter a precisão à medida que sua empresa cresce

🤝 Lembrete amigável: Sempre personalize sua comunicação. Mesmo uma mensagem rápida como “Espero que o lançamento do segundo trimestre tenha corrido bem!” faz com que sua mensagem pareça um relacionamento, e não um argumento de venda.

12 modelos de lista de clientes

Reunimos 12 modelos de listas de clientes para ajudá-lo a manter seus contatos em dia, automatizar fluxos de trabalho e manter seus negócios em movimento.

Vamos começar! 💪

1. Modelo de lista de clientes ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todas as relações com os clientes em movimento com o modelo de lista de clientes do ClickUp

Se você trabalha com vários clientes, acompanhar todas as interações, detalhes e tarefas pode rapidamente se tornar confuso. O modelo de lista de clientes do ClickUp foi criado para simplificar isso. Classifique os clientes em listas organizadas, acompanhe o status de cada tarefa e personalize totalmente a forma como você visualiza seu pipeline ou carga de trabalho.

Você pode definir status personalizados, como A fazer, Em andamento e Concluído , para acompanhar o progresso com facilidade e até mesmo criar seus próprios campos para categorizar tarefas com base na urgência e importância. Além disso, oferece sete visualizações, incluindo listas, gráficos de Gantt, calendário e chat para colaborar em tempo real.

📌 Ideal para: Freelancers e consultores independentes que precisam de uma maneira estruturada de acompanhar os detalhes dos clientes, o status do compromisso e as ações de acompanhamento em um formato simples e de alto nível.

📮 ClickUp Insight: Em média, um profissional do conhecimento precisa se conectar com seis pessoas para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com seis conexões principais diariamente para reunir informações essenciais, alinhar prioridades e levar os projetos adiante. A luta é real: acompanhamentos constantes, confusão de versões e lacunas de visibilidade prejudicam a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com Pesquisa Conectada e Gerenciador de Conhecimento com IA, resolve isso disponibilizando instantaneamente o contexto na ponta dos seus dedos.

2. Modelo de colaboração para sucesso do cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma experiência suave e consistente para os clientes com o modelo de colaboração para sucesso do cliente da ClickUp

O modelo de colaboração para sucesso do cliente da ClickUp é uma maneira simples, mas poderosa, de coordenar transferências internas e centralizar informações importantes sobre os clientes. Ele fornece uma plataforma central para acompanhar metas, preferências de comunicação, partes interessadas e prazos de entrega.

Você pode usar o Quadro de Pipeline de Endossos para acompanhar a jornada de cada cliente, simplesmente arrastando e soltando-os na próxima etapa à medida que avançam. Para entender melhor as necessidades dos clientes, use o Documento de Endosso para obter dicas úteis sobre como capturar metas, obstáculos e métricas-chave de sucesso.

O modelo personalizável também permite capturar detalhes do cliente, como tamanho da empresa, setor, tomadores de decisão e informações do contrato, por meio de um formulário estruturado que alimenta diretamente seu fluxo de trabalho.

📌 Ideal para: Equipes de experiência do cliente em startups de SaaS ou empresas baseadas em assinaturas que gerenciam a saúde do cliente, metas compartilhadas e estratégias de retenção em um único espaço colaborativo.

Estudo de caso: Prestação de serviços 64% mais rápida com manuais de entrega ao cliente criados com os modelos ClickUp para RevPartners, levando a uma redução no tempo gasto com a organização e operacionalização do trabalho. Eu não achava que encontraria algo que gostasse. Então descobri o ClickUp. O ClickUp mudou minha vida e a forma como administro meus negócios. Eu não achava que encontraria algo que gostasse. Então descobri o ClickUp. O ClickUp mudou minha vida e a forma como administro meus negócios.

📖 Leia também: Como criar um sistema eficaz para conquistar clientes

3. Modelo de documento de descoberta de agências/clientes ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Garanta a satisfação do cliente com o modelo de documento ClickUp Agency/Client Discovery

“Entendemos o que o cliente deseja?” Para responder a essa pergunta, consulte o modelo de documento ClickUp Agency/Client Discovery. É um documento pronto para uso com instruções que orientam você durante a integração do cliente, suas necessidades, objetivos de negócios e termos importantes do projeto.

Comece a usar roteiros de chamadas personalizados para diferentes estratégias de clientes, para que todas as conversas ocorram sem problemas. Quando chegar a hora das chamadas de descoberta, você pode usar um banco de perguntas integrado que ajuda a orientar a discussão e garante que você esteja coletando as informações mais relevantes e direcionadas.

O Formulário de Chamada de Descoberta facilita a compilação de detalhes importantes, como tomadores de decisão e status de qualificação de leads, e mantém tudo organizado.

📌 Ideal para: Agências criativas e de marketing que estão integrando novos clientes, estrategistas de contas e líderes de projetos que estão coletando informações, expectativas e requisitos em estágios iniciais.

🔍 Você sabia? No início do século XX, as empresas já estavam indo além de nomes e números. Elas começaram a manter anotações detalhadas, como preferências dos clientes, histórico de compras e feedback, porque conhecer o cliente significava manter os negócios.

4. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Impulsione as renovações de clientes e reduza a rotatividade com o modelo de sucesso do cliente ClickUp

O modelo de sucesso do cliente ClickUp é um sistema pré-construído para monitorar cada relacionamento com o cliente ao longo de seu ciclo de vida. O modelo mapeia toda a jornada do cliente com visualizações dedicadas, como o Painel de engajamento, onde cada cliente é automaticamente rotulado com uma pontuação de saúde, Muito bom, Médio ou Em risco de cancelamento, para que você saiba o que priorizar.

Ele também oferece um Manual de Sucesso do Cliente, um documento centralizado que descreve etapas específicas para integração, vendas adicionais e prevenção de cancelamentos.

Precisa de feedback? O Formulário de Feedback integrado coleta insights diretamente dos clientes existentes, alimentando um Painel NPS que exibe pontuações de fidelidade em tempo real.

📌 Ideal para: Gerentes de sucesso do cliente que trabalham em empresas de serviços ou orientadas para produtos e precisam alinhar os resultados dos clientes, as etapas de integração e as métricas de satisfação.

5. Modelo de gerenciamento de clientes jurídicos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie documentos de casos e informações jurídicas de clientes com o modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp

Perder um processo judicial ou esquecer de acompanhar o andamento de um caso pode atrapalhar semanas de trabalho jurídico. O modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp ajuda a evitar isso. Ele foi criado para simplificar a forma como os profissionais da área jurídica gerenciam casos, detalhes de pagamento e comunicação com os clientes.

Cada caso é acompanhado por meio de tags de status como Rascunho, Com advogado adversário ou Com cliente, para que você sempre saiba o que está pendente e quem é o responsável. O acompanhamento de pagamentos está integrado diretamente ao fluxo de trabalho de gerenciamento de clientes, permitindo que você monitore as etapas de faturamento, os tipos de pagamento e as horas registradas.

Para casos com documentação complexa, cada cliente tem sua própria visualização de documentos, onde você pode centralizar e-mails, resumos e registros de contato. O modelo também inclui uma visualização da lista de pagamentos para organizar as finanças específicas do caso e gerenciar registros de faturamento usando campos personalizados para horas, tipo de pagamento e datas de vencimento.

📌 Ideal para: Profissionais jurídicos independentes e escritórios de advocacia boutique que gerenciam vários clientes, cronogramas de casos e documentos confidenciais com organização rigorosa.

🤝 Lembrete amigável: Não desapareça dos seus clientes após a conclusão do projeto. Um e-mail rápido “só para saber como estão as coisas” meses depois mantém as portas abertas para trabalhos futuros (e indicações!).

6. Modelo de serviços ao cliente ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Lide com várias solicitações de serviço de maneira eficiente com o modelo de serviços ao cliente do ClickUp

O modelo de serviços ao cliente da ClickUp oferece um espaço de trabalho unificado para gerenciar várias contas de clientes, lidar com solicitações de escopo e acompanhar a prestação de serviços em todo o seu portfólio, mantendo sua equipe alinhada e informada.

Este é um modelo de início rápido, o que significa que foi criado para uma integração rápida. Ele está estruturado em listas como Contas de clientes, Solicitações de escopo e Portfólio de projetos, para que cada etapa do ciclo de vida do cliente tenha um lugar dedicado.

As contas dos clientes podem ser gerenciadas e monitoradas usando visualizações estruturadas com rótulos de status claros, como Ativo, Cliente potencial ou Em risco, facilitando a visualização da situação de cada cliente. Para a coordenação pré-venda, um sistema de formulários dinâmico ajuda você a lidar com solicitações de escopo com eficiência, mantendo a comunicação entre as equipes de vendas e entrega.

📌 Ideal para: Gerentes de contas e equipes de prestação de serviços em empresas de marketing ou suporte de TI que acompanham entregas, prazos e trabalhos multifuncionais vinculados a contas de clientes individuais.

O ClickUp tem sido a ferramenta que realmente nos ajudou a trazer inovação para este negócio, o que nos permitiu crescer de 2% de vendas digitais para mais de 65% de vendas digitais após a pandemia.

O ClickUp tem sido a ferramenta que realmente nos ajudou a trazer inovação para este negócio, o que nos permitiu crescer de 2% de vendas digitais para mais de 65% de vendas digitais após a pandemia.

7. Modelo de CRM ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elimine silos e acompanhe o progresso dos clientes com o modelo de CRM da ClickUp

O modelo ClickUp CRM é uma estrutura leve e descomplicada que ajuda você a organizar leads, acompanhar conversas, gerenciar acompanhamentos e se concentrar nas contas mais importantes.

Primeiro, configure seu pipeline com status personalizáveis, como Qualificado, Aberto e Fechado, e acompanhe os detalhes dos clientes usando oito campos personalizados prontos, como Nome do contato, Setor e Cargo.

Gerencie seu trabalho com quatro visualizações fáceis de usar, incluindo uma Visualização em lista para tarefas diárias e uma Visualização do processo de vendas para acompanhamento do pipeline. Automações, lembretes e dependências de tarefas integrados mantêm tudo em movimento sem acompanhamento manual. Agora, tudo o que você precisa fazer é reunir as informações dos seus clientes, inseri-las no modelo de gerenciamento de clientes e começar a acompanhar negócios, tarefas e progresso instantaneamente.

Além disso, o Manual de vendas integrado fornece um guia claro para estratégias de divulgação, planejamento de contas e critérios de qualificação.

📌 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e profissionais B2B que desejam criar um sistema leve de relacionamento com clientes que acompanha interações, notas e caminhos de conversão.

8. Modelo de CRM de vendas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as negociações e mantenha os relacionamentos com os clientes intactos com o modelo de CRM de vendas do ClickUp

O modelo de CRM de vendas da ClickUp transforma os dados dos seus clientes em um pipeline ativo, que você pode classificar, segmentar e analisar sem sair do seu espaço de trabalho.

Primeiro, você pode mapear seu ciclo de vendas com mais de 20 etapas personalizadas de negociação, obtendo uma visão clara do que está em andamento, o que está parado e o que precisa de acompanhamento. Você também pode adicionar campos detalhados para fonte do lead, tamanho da negociação, método de contato e último contato, para nunca perder nada.

Quando se trata de visualizar seu pipeline, você não fica preso a um único layout. Você pode alternar entre quadros visuais do pipeline, listas classificáveis e visualizações resumidas, dependendo de como prefere trabalhar.

Este modelo ajuda você a otimizar seu processo de CRM, priorizar oportunidades de alto valor, avançar mais rapidamente nas negociações e documentar todas as interações.

📌 Ideal para: Representantes de vendas e equipes de fechamento que precisam de um pipeline estruturado com visibilidade em tempo real do status das negociações, notas de negociação e pontos de contato com os clientes.

Obtenha um modelo gratuito Armazene e gerencie todos os seus contatos essenciais através do modelo de lista de contatos do ClickUp

O modelo de lista de contatos do ClickUp oferece um sistema de gerenciamento de contatos totalmente personalizável. Você pode agrupar contatos por fonte, localização, cargo ou status de engajamento.

Se você está procurando leads, lidando com fornecedores ou coordenando projetos voltados para o cliente, este modelo permite filtrar, atualizar e pesquisar sua base de contatos sem perder tempo.

Acompanhe o ciclo de vida do engajamento com status personalizados, como 1º contato, Lead, Desengajado e Ativo. Você também pode visualizar seus dados de contato de maneiras diferentes, como usar a visualização em mapa para filtrar por localização ou a visualização em quadro para agrupar por fonte. Além disso, você pode coletar novos contatos por meio de um formulário compartilhável que é enviado diretamente para o seu sistema.

📌 Ideal para: Equipes administrativas e agentes de suporte que lidam com a comunicação com clientes, com acesso rápido a informações de contato atualizadas, registros de comunicação e preferências em um local centralizado.

10. Modelo de diretório ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize todas as informações relacionadas a pessoas, funções e documentos com o modelo de diretório do ClickUp

O modelo de diretório ClickUp é para equipes que gerenciam muitas contas de clientes, trabalham com diferentes fornecedores ou colaboram entre departamentos. Ele permite agrupar pessoas por função, manter um histórico completo das alterações e trabalhar em conjunto em tempo real.

O modelo armazena tudo o que você precisa: funções, linhas de reporte, datas de contratação e documentos de apoio. Você pode manter um diretório centralizado de colaboradores internos e externos, filtrar instantaneamente registros por Departamento ou Status de emprego e exibir informações importantes usando 17 campos personalizados, como Superior direto, Foto e Data de nascimento.

Etiquetas de fluxo de trabalho como Período de experiência, Aposentado ou Novo funcionário ajudam você a acompanhar as mudanças no ciclo de vida rapidamente, enquanto os documentos anexados mantêm todos os registros completos e fáceis de auditar.

📌 Ideal para: Gerentes de operações e equipes de RH que precisam de um diretório centralizado de funcionários ou fornecedores com perfis pesquisáveis e metadados específicos para cada função.

Obtenha um modelo gratuito Gerencie informações de contato de vários fornecedores com o modelo de lista de contatos da empresa ClickUp

O modelo de lista de contatos da empresa ClickUp é perfeito para quem gerencia várias relações internas e externas que precisam de estrutura. Ao contrário dos modelos para rastrear leads ou clientes, este se concentra em manter o controle de contatos relacionados à empresa, como funcionários, prestadores de serviços, fornecedores e partes interessadas internas.

Usando os rótulos de status Novo funcionário, Regular, Probatório e Demitido, você pode acompanhar marcos importantes, como integração, mudanças de função ou demissões. Este modelo de lista de clientes também separa as informações de contato pessoais dos detalhes operacionais usando diferentes visualizações, o que é ótimo.

O RH pode se concentrar nos dados pessoais, enquanto os chefes de departamento veem apenas as informações relevantes para eles.

📌 Ideal para: Equipes de vendas corporativas e gerentes de contas de clientes que gerenciam contatos entre departamentos dentro da mesma organização e precisam acompanhar hierarquias internas.

🔍 Você sabia? Sua lista de clientes pode ser mais valiosa do que você imagina. Ela pode ser considerada legalmente um segredo comercial se contiver dados exclusivos e não públicos, como pessoas de contato importantes ou padrões de compra específicos.

12. Modelo de lista de partes interessadas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Programe e gerencie as relações com as partes interessadas com o modelo de lista de partes interessadas do ClickUp

O modelo de lista de partes interessadas do ClickUp concentra-se no alinhamento e na comunicação entre as partes interessadas, ajudando você a acompanhar quem está envolvido, com o que se preocupam e quanta influência têm.

Sua abordagem estratégica o diferencia: você pode mapear níveis de influência, sinalizar expectativas e organizar as partes interessadas com base em se elas são internas ou externas.

Exibições integradas, como Por influência e Informações de contato, facilitam a priorização do alcance, e campos específicos de função, como Perfil ClickUp e Método de comunicação preferencial, garantem que suas interações permaneçam relevantes e eficientes.

📌 Ideal para: Coordenadores de projetos e especialistas em implementação que gerenciam projetos com várias partes e campanhas de marketing, útil para acompanhar os principais participantes, tomadores de decisão e sua influência.

Transforme clientes potenciais em clientes com o ClickUp

Com o modelo de lista de clientes certo, gerenciar seus contatos não será mais uma tarefa difícil.

Seja para acompanhar follow-ups, gerenciar reuniões ou organizar informações de clientes, esses modelos do ClickUp facilitam o controle sem complicações.

Chega de notas perdidas ou detalhes esquecidos. Apenas informações organizadas e acessíveis sobre os clientes, que ajudam você a manter a produtividade e estar sempre no topo do seu jogo.

Pronto para assumir o controle do gerenciamento de clientes? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅