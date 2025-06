Simplifique o planejamento do seu projeto: opções de modelos de cronograma do Figma para equipes

Já tentou usar o Figma para esboçar um cronograma de projeto, mas acabou criando uma confusão de setas e formas? Sim! Já passei por isso.

Começar do zero e criar um cronograma bem organizado pode ser assustador, especialmente se você estiver gerenciando vários projetos, prazos e atualizações da equipe.

Embora ferramentas como Microsoft PowerPoint, Google Slides, Google Sheets e Google Docs sejam úteis, os modelos de cronograma de projetos do Figma simplificam a organização do cronograma do projeto, fornecendo um recurso gráfico organizado para acompanhamento, planejamento e modificação de prazos. Esses modelos permitem que você acompanhe todas as mudanças — de um fluxo de trabalho criativo a um evento ou lançamento de produto — sem complicações.

Este artigo explora os melhores modelos de cronograma do Figma que economizarão seu tempo, impulsionarão a colaboração e manterão seus projetos funcionando perfeitamente. 🎉

O que torna um modelo de cronograma do Figma bom?

Um modelo de cronograma do Figma bem projetado oferece uma abordagem sistemática e visualmente atraente para mapear eventos, marcos e fases do projeto. Ele deve ser intuitivo, adaptável e personalizável, preservando a consistência do design. A seguir estão os aspectos importantes que tornam um modelo de cronograma do Figma excelente:

✅ Layout claro e lógico: escolha um modelo com um fluxo bem estruturado, garantindo que eventos, tarefas ou marcos sejam exibidos em uma sequência lógica

✅ Layout automático e escalabilidade: selecione um modelo que use o recurso Auto Layout do Figma, garantindo que os elementos sejam ajustados automaticamente quando novos itens forem adicionados ou redimensionados

✅ Componentes personalizáveis: escolha modelos personalizáveis que permitem componentes reutilizáveis para elementos recorrentes, como marcos, rótulos de tarefas ou indicadores de progresso. Você poderá personalizar facilmente com apenas alguns cliques

✅ Seções e rótulos codificados por cores: priorize modelos de cronograma gratuitos com categorias codificadas por cores para diferentes tarefas ou marcos, a fim de melhorar a legibilidade e ajudar você a distinguir rapidamente entre fases, prazos ou prioridades do projeto. Esses recursos visuais também ajudam durante as apresentações

✅ Design responsivo e restrições: escolha um modelo criado sem restrições e com opções de redimensionamento para que funcione em vários tamanhos de tela e dispositivos

✅ Estilos de texto e ícones predefinidos: escolha um modelo com tipografia consistente, estilos de texto predefinidos e ícones ou indicadores mínimos, mas eficazes, para melhorar a clareza e manter a uniformidade

✅ Recursos de colaboração e compartilhamento: configure um modelo de linha do tempo do Figma de alta qualidade que seja fácil de usar em equipe, permitindo colaboração em tempo real, edições fáceis e anotações claras para que vários usuários possam contribuir sem interromper a estrutura

🧠 Curiosidade: 37% dos projetos fracassam devido à falta de objetivos e marcos definidos.

Modelos de cronograma do Figma

Aqui está uma ampla variedade de modelos de cronograma do Figma com visões gerais detalhadas e recursos estruturados para ajudá-lo a visualizar um projeto inteiro e seus fluxos de trabalho de maneira eficaz.

1. Modelo de cronograma de projeto do Figma

via Figma

O modelo de cronograma de projeto do Figma foi criado para ajudar equipes e gerentes de projeto a planejar com eficiência marcos, prazos e entregas críticas do projeto. Com seu formato estruturado, este modelo mostra quanto trabalho já foi concluído, simplificando o acompanhamento de atividades, dependências e possíveis gargalos.

Organize visualmente as fases, distribua responsabilidades e cumpra prazos sem pular processos críticos. Personalize as cores, fontes e estruturas de layout do modelo para atender aos requisitos individuais do projeto.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Garanta que todos os marcos e prazos do projeto sejam exibidos claramente com um layout de cronograma estruturado

Acesse modificações em elementos de design, como esquemas de cores, rótulos e dependências de tarefas, para se adequar a diferentes escopos de projeto

Colabore em tempo real, adicione atualizações, acompanhe as alterações e faça os ajustes necessários sem interromper os fluxos de trabalho

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que buscam uma maneira visual de organizar tarefas de projeto e monitorar prazos para suas equipes, clientes e outros públicos relevantes.

📮 Insight do ClickUp: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e administrativas. Para fazer isso, uma IA precisa ser capaz de: entender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar tarefas ou ajustá-las e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas tem uma ou duas dessas etapas definidas. No entanto, o ClickUp ajudou os usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com inteligência artificial, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em vagas disponíveis em sua agenda com base nos níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas por meio do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras.

2. Modelo de linha do tempo vertical do Figma

via Figma

O modelo de linha do tempo vertical do Figma é uma excelente opção para apresentar eventos em ordem cronológica, de cima para baixo. Esse modelo simples de linha do tempo oferece uma abordagem clara e atraente para descrever uma série de eventos.

Além disso, o layout vertical promove clareza e aumenta a eficiência do espaço, tornando-o ideal para aplicativos móveis ou baseados na web. Você pode alterar os intervalos de tempo, adicionar imagens e destacar períodos críticos com componentes gráficos exclusivos.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Exiba todos os eventos em uma sequência lógica e fácil de acompanhar

Otimize o espaço vertical, tornando-o ideal para designs onde o espaço horizontal é limitado

Modifique cores, tipografia e espaçamento para alinhar com a marca ou as necessidades do projeto

Ideal para: Designers e criadores de conteúdo que precisam apresentar informações sequenciais.

💡 Dica profissional: assistentes de IA integrados, como o ClickUp Brain, podem filtrar os dados do seu projeto mais rapidamente e sugerir cronogramas realistas com base no histórico do projeto.

Obtenha sugestões sobre cronogramas de tarefas e crie gráficos de Gantt no ClickUp com o ClickUp Brain

3. Modelo de gráfico de Gantt do Figma

via Figma

O modelo de gráfico de Gantt do Figma oferece uma abordagem organizada e visualmente atraente para o planejamento, acompanhamento e gerenciamento de projetos.

Este modelo, criado para equipes que trabalham em projetos complexos, ajuda a organizar tarefas, definir prazos e monitorar dependências em uma estrutura de cronograma simples. Ele mantém todos os membros da equipe focados em marcos e progressos cruciais, reduzindo confusão e atrasos no projeto.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Exiba as tarefas ao longo de um cronograma, facilitando a visualização das datas de início e término, durações e sobreposições entre tarefas

Defina e visualize dependências entre tarefas

Ajuste cores, rótulos e layouts para alinhar com a identidade visual do projeto e requisitos específicos

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que precisam de uma abordagem estruturada e visual para o planejamento e acompanhamento de projetos com modelos de infográficos de cronograma personalizáveis.

💡 Dica profissional: Um cronograma de projeto bem estruturado é uma ferramenta de comunicação que une os membros da equipe e as partes interessadas, oferecendo uma visão clara das tarefas e dos prazos.

4. Modelo de cronograma de lançamento de produto do Figma

via Figma

O modelo de cronograma de lançamento de produto do Figma ajuda gerentes de produto, profissionais de marketing e desenvolvedores a planejar e executar um lançamento de produto bem-sucedido.

Ele descreve os procedimentos necessários para o lançamento de um novo produto, desde a pesquisa de mercado e desenvolvimento até as atividades promocionais e otimizações pós-lançamento. O modelo garante que todas as partes interessadas compreendam os prazos e dependências essenciais.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Divida o lançamento do produto em etapas gerenciáveis

Defina e monitore prazos para desenvolvimento, teste, marketing e distribuição de produtos

Personalize o design para se adequar a diferentes categorias de produtos e estratégias de lançamento, garantindo flexibilidade

Ideal para: Gerentes de produto, equipes de marketing e líderes empresariais que buscam um roteiro abrangente para lançar um novo produto no mercado com sucesso.

5. Modelo de linha do tempo Figma Brain

via Figma

O modelo de linha do tempo Figma Brain é uma linha do tempo visualmente atraente que organiza e apresenta eventos sequenciais, processos ou marcos de uma maneira que todos entendem.

Com seu layout inovador e organizado, este modelo é ideal para documentar fases de projetos, sessões de brainstorming, fluxos de trabalho e narrativas. O estilo clean e moderno também permite que os usuários destaquem eventos essenciais, mantendo a clareza do cronograma

💫 Por que você vai adorar este modelo

Torne o acompanhamento do cronograma mais envolvente com um layout exclusivo e criativo

Edite cores, texto e elementos de layout para se adequar a diferentes casos de uso

Adapte-se a diferentes necessidades, como monitorar lançamentos de produtos, mapear fluxos de trabalho ou visualizar eventos

Ideal para: designers, gerentes de projeto e profissionais criativos que desejam uma maneira visualmente agradável de estruturar e apresentar cronogramas.

Limitações do uso do Figma para modelos de cronograma

Embora o Figma seja uma ferramenta eficaz de design web, há limites a serem considerados ao desenvolver modelos de cronograma:

Ausência de recursos nativos de linha do tempo : o Figma não possui funções integradas de linha do tempo, exigindo que os designers desenvolvam manualmente os componentes da linha do tempo, o que pode aumentar o tempo e o esforço necessários

Recursos de animação limitados : os recursos limitados de animação do Figma dificultam a criação de cronogramas interativos com animações complexas

Dependência de plug-ins de terceiros : os designers geralmente dependem de plug-ins de terceiros ou integrações do Figma para aprimorar a funcionalidade. No entanto, esses plug-ins podem ser pouco confiáveis ou não ter suporte

Desafios de escalabilidade : Criar cronogramas escaláveis que se adaptem a diferentes tamanhos de tela é complicado, exigindo ajustes adicionais para garantir a capacidade de resposta

Restrições de colaboração: o Figma permite a colaboração; no entanto, designs de cronogramas complexos podem ser difíceis de lidar em conjunto

➡️ Leia mais: As melhores ferramentas de web design (ferramentas de design gráfico)

Modelos alternativos de linha do tempo do Figma

Se você está procurando alternativas ao Figma que vão além das possibilidades básicas, esses modelos gratuitos do ClickUp, o aplicativo para o trabalho do dia a dia, ajudarão a agilizar o acompanhamento de projetos ou o planejamento de eventos, mantendo uma aparência atraente.

1. Modelo de cronograma de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e acompanhe os cronogramas dos projetos com o modelo de cronograma de projetos do ClickUp

O modelo de cronograma de projetos do ClickUp é uma ferramenta de planejamento visual que permite às equipes acompanhar o andamento dos projetos, prazos e dependências em um formato simples de quadro branco. Ele permite que as equipes planejem o trabalho, atribuam responsabilidades e alterem cronogramas à medida que os projetos avançam.

Você pode visualizar os fluxos de trabalho em tempo real usando uma interface de arrastar e soltar, permitindo cooperação e eficiência. A estrutura do quadro branco é flexível, tornando-o perfeito para o acompanhamento ágil do tempo.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Tenha uma visão clara e panorâmica dos cronogramas, marcos e dependências dos projetos

Defina tarefas com status, campos e visualizações personalizados para se alinhar ao fluxo de trabalho e aos requisitos do projeto

Atualize, atribua e ajuste tarefas diretamente no quadro branco

Reconfigure rapidamente as fases do projeto e adapte-se a prazos em constante mudança

Ideal para: Gerentes de projeto, equipes ágeis e grupos multifuncionais que buscam uma maneira dinâmica e interativa de gerenciar cronogramas de projetos.

💡 Dica profissional: Seja como parte de uma equipe dinâmica ou gerenciando seus projetos, acompanhar seu tempo de forma eficaz aumenta a produtividade e o sucesso. É aqui que o acompanhamento ágil do tempo oferece uma abordagem flexível que ajuda você a monitorar seu tempo enquanto adota os princípios ágeis: adaptabilidade, transparência e melhoria contínua.

2. Modelo de cronograma de projeto ClickUp Gantt

Obtenha um modelo gratuito Simplifique o planejamento de projetos complexos com o modelo de cronograma de projetos Gantt do ClickUp

O modelo de cronograma de projeto Gantt do ClickUp permite que as equipes visualizem os cronogramas dos projetos, acompanhem as dependências das tarefas e garantam a conclusão dentro do prazo. Ele simplifica o planejamento de projetos complexos com uma interface dinâmica e interativa que exibe tarefas e marcos em uma linha do tempo.

A adaptabilidade do modelo o torna perfeito para equipes que precisam de uma abordagem estruturada, mas flexível, para o gerenciamento do tempo do projeto.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Mapeie facilmente tarefas e cronogramas, garantindo que as fases e dependências do projeto sejam claramente definidas

Monitore o status do projeto usando barras de tarefas codificadas por cores e prazos ajustáveis

Estabeleça relações entre tarefas para evitar gargalos e melhorar a eficiência do fluxo de trabalho

Alterne entre as visualizações mensal, anual, semanal e resumida

Ideal para: Qualquer pessoa que deseja implementar um cronograma no estilo Gantt em seus projetos.

📚 Leia também: Passos para uma gestão eficiente do tempo do projeto

3. Modelo de cronograma de projeto de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie planos de marketing estruturados com o modelo de cronograma de projetos de marketing do ClickUp

O modelo de cronograma de projetos de marketing do ClickUp é uma abordagem sistemática para equipes planejarem, programarem e acompanharem iniciativas de marketing com eficácia. Esse modelo fornece uma visão geral detalhada das principais iniciativas de marketing, prazos e entregas, garantindo que as equipes permaneçam no caminho certo para atingir seus objetivos.

Com status, campos e visualizações personalizáveis, este modelo ajuda os profissionais de marketing a organizar tarefas, acompanhar o andamento das campanhas e alinhar os esforços de marketing com os objetivos corporativos.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Mapeie e gerencie tarefas de marketing, garantindo que os prazos sejam cumpridos sem correria de última hora

Alterne entre as visualizações Atividades, Pipeline, Capacidade de leads de marketing e Cronograma para acompanhar o andamento da campanha a partir de diferentes perspectivas

Use status predefinidos, como "Descontinuado", "Avaliação", "Execução", "Não iniciado" e "Planejamento", para categorizar e acompanhar as etapas da campanha

Compartilhe atualizações com os membros da equipe, atribua responsabilidades e garanta uma coordenação tranquila entre as equipes

Ideal para: equipes de marketing, estrategistas de conteúdo e gerentes de campanha que precisam de uma maneira estruturada de acompanhar os esforços de marketing, prazos e planos de execução.

➡️ Leia mais: Melhor software para cronogramas de projetos

4. Modelo de cronograma preenchível do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize os cronogramas dos projetos com facilidade usando o modelo de cronograma preenchível do ClickUp

O modelo de cronograma preenchível do ClickUp permite que as equipes planejem, acompanhem e atualizem facilmente os cronogramas dos projetos. Use campos e status personalizados para criar cronogramas precisos que reflitam adequadamente as fases do projeto, os prazos de conclusão previstos e o planejamento da capacidade. O recurso preenchível deste modelo permite que as equipes ajustem os cronogramas de forma dinâmica.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Mapeie facilmente as fases, marcos e prazos do projeto para manter tudo em dia

Designe tarefas com atributos específicos, como dias alocados, custo real, conclusão da tarefa e fase do projeto, para um acompanhamento detalhado

Alterne entre as visualizações Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário para analisar o andamento do projeto a partir de diferentes perspectivas

Compartilhe atualizações com os membros da equipe, acompanhe as alterações e garanta que todos estejam alinhados com as metas do projeto

Ideal para: Líderes de equipe e gerentes que trabalham com planejamento de capacidade e gerenciamento de carga de trabalho.

5. Modelo de quadro branco para cronograma de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize os principais marcos em um formato interativo com o modelo de quadro branco de cronograma do ClickUp

O modelo de quadro branco de cronograma do ClickUp é uma solução simples que permite que as equipes visualizem e gerenciem cronogramas de projetos em um quadro branco colaborativo.

Este modelo permite mapear facilmente marcos importantes, atribuir tarefas e alterar prazos em tempo real. Usando uma interface versátil de arrastar e soltar, você pode reorganizar facilmente tarefas e dependências, garantindo que os projetos sejam executados sem problemas e sem gargalos.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Organize tarefas e marcos em ordem cronológica para manter a clareza e otimizar o gerenciamento do tempo

Modifique status, rótulos e categorias para atender às necessidades específicas do seu projeto e ao fluxo de trabalho da sua equipe

Atualize o cronograma, atribua tarefas e forneça feedback instantaneamente

Ideal para: Equipes que desejam criar cronogramas de projetos de maneira colaborativa.

📚 Leia também: Como resolver desafios comuns de gerenciamento de tempo: o guia definitivo

6. Modelo de cronograma de projeto criativo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie fluxos de trabalho criativos com o modelo de cronograma de projetos criativos do ClickUp

O modelo de cronograma de projetos criativos do ClickUp é uma ferramenta eficaz para estruturar cronogramas de projetos criativos, desde a concepção até a conclusão. Ele oferece uma maneira fácil de dividir atividades, definir prioridades e acompanhar o progresso.

Além disso, permite que as equipes organizem facilmente seus fluxos de trabalho de forma visual, garantindo que todas as etapas — como brainstorming, produção e execução final — ocorram dentro do prazo.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Descreva as etapas de um projeto criativo, desde a concepção até a entrega, com um cronograma claro e estruturado

Monitore marcos e a conclusão de tarefas usando status personalizados, como Aberto e Concluído, para ficar por dentro dos prazos

Atribua tarefas aos membros da equipe, acompanhe suas contribuições e mantenha um fluxo de comunicação contínuo

Utilize a visualização criativa da linha do tempo do projeto, rótulos de prioridade e subtarefas aninhadas para manter as tarefas bem organizadas e acessíveis

Ideal para: Profissionais criativos, equipes de design e agências de marketing que buscam um cronograma estruturado para gerenciar projetos criativos com eficiência.

7. Modelo de tarefa de cronograma de eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e visualize agendas de eventos com o modelo de tarefa de linha do tempo de eventos do ClickUp

O modelo de tarefa de cronograma de eventos do ClickUp é uma solução estruturada que permite aos planejadores de eventos organizar, acompanhar e executar com precisão cada aspecto de um evento. Desde a concepção até o encerramento pós-evento, este modelo permite que as equipes deleguem tarefas, definam prazos e avaliem o progresso em tempo real.

Automação integrada, acompanhamento de marcos e recursos de comunicação são algumas das outras funcionalidades deste modelo que garantem que nenhum detalhe seja negligenciado e aumentam a eficiência do planejamento de eventos.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Mapeie as tarefas do início ao fim

Configure notificações automáticas para manter a equipe no caminho certo

Use as visualizações Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário para obter uma visão completa do cronograma do evento

Delegue tarefas, acompanhe responsabilidades e compartilhe atualizações de maneira integrada com as partes interessadas

Ideal para: Organizadores de eventos, equipes de marketing e gerentes de projeto que precisam de um sistema de acompanhamento estruturado e em tempo real.

8. Modelo de cronograma de implementação de software ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie a implementação de software com eficiência com o modelo de cronograma de implementação de software do ClickUp

Gerenciar uma implantação de software envolve organizar muitas equipes, estabelecer marcos e manter as partes interessadas informadas. O modelo de cronograma de implantação de software ClickUp simplifica o processo, fornecendo um calendário claro para cada fase. Evite gargalos e mantenha o lançamento de produtos em dia com dependências de tarefas integradas, acompanhamento de marcos e atualizações automáticas.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Categorize tarefas com atributos como Fase de implementação, Equipe responsável e Duração em dias, enquanto usa status como A fazer, Em andamento e Concluído para acompanhar o progresso

Alterne entre Processo de implementação, Plano de implementação, Guia de introdução e Resultados da implementação para obter visibilidade total dos diferentes aspectos da implementação

Estabeleça dependências para garantir que as tarefas críticas sejam concluídas na sequência correta

Ideal para: equipes de TI, engenheiros de DevOps e gerentes de produto que buscam uma abordagem estruturada para gerenciar lançamentos de software.

🧠 Curiosidade: O setor global de desenvolvimento de software está em franca expansão e deve crescer 26,67% ao ano entre 2024 e 2029.

9. Modelo de roteiro de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e execute o desenvolvimento de produtos com o modelo de roteiro de projetos do ClickUp

Um roteiro planejado permite que as equipes vejam as etapas de desenvolvimento do produto, priorizem recursos iminentes e alinhem sua estratégia aos objetivos de negócios.

O modelo de roteiro de projeto do ClickUp tem como objetivo ajudar equipes de produto e gerentes de projeto no planejamento, acompanhamento e execução eficazes de iniciativas de longo prazo. Este modelo define claramente cada fase de um projeto. Ele também oferece várias visualizações e opções de comunicação para manter todas as equipes alinhadas.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Organize backlogs de produtos, lançamentos de recursos e objetivos de longo prazo em um roteiro estruturado

Use as visualizações Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário e Quadro para acompanhar as fases do projeto, prazos e disponibilidade da equipe

Defina tarefas com atributos exclusivos, como status de produção, principais partes interessadas e datas de lançamento previstas, para garantir o alinhamento

Acompanhe dependências, atribua tarefas e atualize o andamento do projeto em tempo real com todas as equipes internas envolvidas

Ideal para: Equipes de desenvolvimento de produtos que buscam otimizar o planejamento de lançamentos, acompanhar marcos e colaborar com eficiência.

➡️ Leia mais: Como criar um roteiro de projeto (com exemplos)

10. Modelo de roteiro trimestral do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as metas e iniciativas trimestrais com o modelo de roteiro trimestral do ClickUp

Assim como o modelo de roteiro de projeto do ClickUp, o modelo de roteiro trimestral do ClickUp permite que as equipes visualizem, priorizem e acompanhem metas críticas ao longo de três meses.

Este modelo se concentra em alinhar as equipes em torno de objetivos estratégicos. Ele garante que as tarefas essenciais, prazos e marcos sejam bem organizados e facilmente adaptáveis à medida que as necessidades do negócio mudam. Este roteiro curto mantém todos informados e focados nas atividades de alta prioridade.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Alinhe os objetivos trimestrais com as metas de longo prazo da empresa

Analise o progresso a partir de diferentes perspectivas com as visualizações Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário

Otimize o monitoramento do seu roteiro utilizando reações a comentários, subtarefas aninhadas e rótulos de prioridade

Defina marcos, monitore o progresso e adapte o roteiro à medida que as prioridades mudam ao longo do trimestre

Ideal para: Líderes empresariais e chefes de departamento que procuram priorizar iniciativas e garantir a execução tranquila dos planos trimestrais.

Veja o que Nick Foster, diretor de produtos da Lulu Press, disse sobre o ClickUp:

O ClickUp nos ajuda a organizar nosso roteiro de produtos e recursos para que possamos introduzir facilmente novos recursos e funcionalidades aos clientes e verificar continuamente o progresso em direção às nossas metas. No final das contas, nosso objetivo número um é criar produtos melhores para nossos clientes, e o ClickUp nos ajuda a fazer isso.

O ClickUp nos ajuda a organizar nosso roteiro de produtos e recursos para que possamos introduzir facilmente novos recursos e funcionalidades aos clientes e verificar continuamente o progresso em direção às nossas metas. No final das contas, nosso objetivo número um é criar produtos melhores para nossos clientes, e o ClickUp nos ajuda a fazer isso.

11. Modelo de roteiro de negócios ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize a execução da estratégia de negócios com o modelo de roteiro de negócios do ClickUp

O modelo de roteiro de negócios do ClickUp ajuda as empresas a coordenar suas estratégias, priorizar esforços e acompanhar o progresso em direção a metas importantes. Com prazos claros, status exclusivos e visualizações personalizadas, ele estrutura seu roteiro de maneira eficaz e mantém as partes interessadas atualizadas em todas as etapas.

O modelo também permite que as empresas definam marcos, estabeleçam resultados claros e verifiquem se todos os departamentos estão trabalhando em direção aos mesmos objetivos.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Use status predefinidos, como Cancelado, Concluído, Em andamento, Em espera e A fazer, para categorizar iniciativas e gerenciar o progresso de maneira eficaz

Acesse todas as iniciativas por trimestre, metas estratégicas, guia de introdução, roteiro Gantt e cronograma por categoria de negócios para obter insights mais profundos sobre seu roteiro

Melhore o acompanhamento com recursos de controle de tempo, avisos de dependência, tags e atualizações automáticas para manter todos alinhados

Ideal para: Líderes empresariais, gerentes de projeto e executivos que desejam criar um roteiro estruturado e transparente para atingir objetivos comerciais de longo prazo.

12. Modelo simples de Gantt do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie projetos com um cronograma claro usando o modelo simples de Gantt do ClickUp

O modelo simples de Gantt do ClickUp é uma ferramenta fácil de usar que oferece uma visão geral dos prazos do projeto com datas específicas, dependências e possíveis impedimentos. Ele permite principalmente que os usuários visualizem o andamento do trabalho, alterem prazos dinamicamente e otimizem fluxos de trabalho.

Este modelo é ideal para equipes com uma abordagem simples, mas eficaz, para gerenciar cronogramas de projetos.

💫 Por que você vai adorar este modelo

Tenha uma visão geral do seu projeto, incluindo o andamento das tarefas e as dependências

Configure rapidamente e faça ajustes fáceis sem uma curva de aprendizado íngreme

Acomode prioridades e prazos em constante mudança com datas de início e término alteráveis

Identifique e resolva proativamente os gargalos antes que eles afetem os cronogramas dos projetos

Ideal para: Gerentes de projeto, equipes pequenas e pessoas que procuram uma solução de gráfico de Gantt fácil de usar para acompanhar e executar projetos.

📚 Leia também: Gráfico de Gantt x Linha do tempo: o que são e como usá-los

Melhore o planejamento do cronograma e o acompanhamento do projeto com o ClickUp

A escolha do modelo de cronograma Figma certo depende realmente das necessidades do seu projeto, da forma como a sua equipe trabalha e de como todos colaboram. Se você estiver gerenciando um projeto acelerado com muitas partes móveis, vai precisar de um modelo mais detalhado e flexível. Para algo mais simples, como um calendário de conteúdo ou um pequeno sprint de design, uma versão simplificada pode ser mais adequada.

O melhor é que os modelos do Figma são visuais e fáceis de personalizar. Assim, depois de encontrar um que se aproxime do que você precisa, você pode ajustá-lo para se adequar perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

Os modelos do ClickUp são uma excelente opção para equipes que precisam de atualizações em tempo real, dependências de tarefas e colaboração. Com esses modelos, você pode acompanhar facilmente o progresso, designar prioridades, alterar cronogramas e simplificar o gerenciamento de projetos, do planejamento à execução. Independentemente das suas necessidades de cronograma, o ClickUp oferece uma solução para equipes de todos os tamanhos.

Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo e comece a gerenciar seus cronogramas com clareza e confiança!