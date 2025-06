Toggl Track vs. Timely: qual ferramenta de controle de tempo é melhor para você?

Seu dia de trabalho é uma confusão de tarefas e, de alguma forma, o tempo simplesmente desaparece. A questão é que a maioria das pessoas não controla seu tempo.

Apenas 18% têm um sistema adequado de gerenciamento de tempo, deixando o resto de nós se perguntando: "Onde foi parar o meu dia?"

É exatamente por isso que existem ferramentas de controle de tempo como o Toggl Track e o Timely. Um permite que você controle manualmente cada minuto, enquanto o outro usa controle de tempo automático com inteligência artificial para fazer o trabalho pesado por você. Mas qual deles é realmente melhor para o seu fluxo de trabalho?

Neste guia, comparamos o Toggl com o Timely e analisamos os principais recursos, preços e prós e contras de ambos os softwares de controle de tempo para ajudar você a decidir qual se adapta melhor ao seu estilo. Ah, e atenção: temos uma recomendação bônus (dica: é o ClickUp) a caminho!

Toggl Track vs. Timely em resumo

Recurso/Plano Toggl Track Timely Bônus: ClickUp Controle de tempo Monitoramento manual e com temporizador Monitoramento automático de tempo com IA Monitoramento manual e com temporizador, bloqueio automático de tempo e integrações com aplicativos de monitoramento de tempo Integrações mais de 100 integrações (incluindo Asana e Slack) Conecta-se a ferramentas de comunicação, calendários, ferramentas de projeto e aplicativos de folha de pagamento mais de 1.000 integrações (incluindo Slack, Google Drive, Zoom, GitHub e muito mais) Gerenciamento de usuários Gratuito para até 5 usuários, planos escaláveis Gerenciamento flexível de equipes com permissões Funções flexíveis para usuários, permissões e acesso para convidados Acesso móvel Aplicativo móvel e extensão para navegador Aplicativos móveis e para desktop com monitoramento automático Aplicativo móvel, aplicativo para desktop e extensão para navegador Recursos avançados O controle de tempo e o agendamento automatizado estão profundamente integrados ao gerenciamento de tarefas, documentos, metas, painéis, estimativas de tempo e relatórios Controle de tempo, planilhas de horas e previsões com inteligência artificial Controle de tempo e agendamento automatizado profundamente integrados com gerenciamento de tarefas, documentos, metas, painéis, estimativas de tempo e relatórios Disponibilidade para avaliação Plano gratuito disponível, 30 dias de teste para a versão premium 14 dias de teste gratuito, sem plano gratuito Plano gratuito disponível. Planos pagos a partir de US$ 7

O que é o Toggl Track?

O Toggl Track é um software de controle de tempo simples e poderoso que ajuda você a controlar quanto tempo gasta em tarefas e projetos. Seja você um freelancer controlando horas faturáveis ou um gerente acompanhando as métricas de produtividade da equipe, o Toggl Track tem tudo o que você precisa. Ele mantém as coisas simples e claras, mesmo que você esteja apenas tentando descobrir onde seu tempo está indo.

É simples de configurar, evita o incômodo de planilhas intermináveis e oferece uma visão clara das entradas de tempo rastreadas sem complicações.

🧠 Curiosidade: O Toggl foi inicialmente criado em 2006 por uma pequena empresa de software na Estônia, apenas como uma forma de monitorar suas próprias horas de trabalho. Acabou se tornando muito útil, então eles decidiram torná-lo público. Agora, é uma das ferramentas de monitoramento de tempo mais populares do mercado.

Recursos do Toggl Track

Em comparação com outras ferramentas, o Toggl Track faz mais do que apenas iniciar e parar cronômetros. Ele ajuda você a monitorar, analisar e aproveitar ao máximo seu tempo com recursos inteligentes criados para reduzir o trabalho manual.

Veja o que o destaca:

Recurso nº 1: Monitoramento automatizado do tempo

Cansado de registrar manualmente o seu tempo? O Toggl Track pode capturar automaticamente os aplicativos e sites que você usa, para que você não precise iniciar e parar cronômetros constantemente. Sua atividade permanece totalmente privada no seu dispositivo e só é registrada quando você decide transformá-la em uma entrada de tempo.

É uma maneira simples de evitar horas esquecidas e obter um registro claro e preciso de onde seu tempo é gasto.

⚡️ Arquivo de modelos: Cansado de controlar retroativamente as planilhas de horas? Organize a programação da sua equipe com o modelo de gerenciamento de tempo do ClickUp. É uma maneira clara e estruturada de organizar tarefas, prioridades e prazos sem confusão.

Obtenha um modelo gratuito Organize seu tempo para atingir seus objetivos com o modelo de gerenciamento de tempo do ClickUp

Recurso nº 2: Monitoramento do tempo do projeto com palavras-chave

O controle manual do tempo pode ser tedioso. Com o Toggl Track, você pode definir palavras-chave para seus projetos, de modo que sempre que abrir um aplicativo ou site com essa palavra-chave no título, receberá uma solicitação para controlar seu tempo. É uma maneira simples de controlar suas horas sem precisar se lembrar de iniciar um cronômetro todas as vezes.

Recurso nº 3: Relatórios inteligentes de planilha de horas

Monitorar o tempo manualmente é contraproducente, e o Toggl Track resolve isso. A ferramenta gera automaticamente relatórios detalhados de planilhas de horas, ajudando você a ver onde seu tempo é gasto e identificar tendências de produtividade. Você também pode exportar os dados sempre que precisar compartilhá-los com sua equipe ou clientes.

📮ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento utilizam estratégias personalizadas de gerenciamento de tempo. No entanto, a maioria das ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho ainda não oferece recursos integrados robustos de gerenciamento de tempo ou priorização, o que pode dificultar a priorização eficaz. Os recursos de agendamento e controle de tempo com inteligência artificial do ClickUp podem ajudar você a transformar suposições em decisões baseadas em dados. Ele pode até sugerir janelas de foco ideais para tarefas. Crie um sistema de gerenciamento de tempo personalizado que se adapta à sua maneira de trabalhar!

Recurso nº 4: Faturamento simplificado

Registrou suas horas faturáveis? Transforme-as em faturas precisas com apenas alguns cliques — o recurso de faturamento integrado do Toggl Track sincroniza-se com seus registros de tempo, tornando o faturamento dos clientes mais rápido e sem estresse.

Preços do Toggl Track

Gratuito : até 5 usuários

Starter : US$ 10/mês por usuário

Premium : US$ 20/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

💡 Dica profissional: Se os relatórios do Toggl Track não forem suficientes, explore alternativas ao Toggl com informações mais detalhadas, relatórios personalizados e exportação de dados. Isso é especialmente útil para gerentes de projeto que precisam de visibilidade clara sobre a produtividade da equipe.

O que é o Timely?

O Timely vai além do controle básico de tempo — ele captura automaticamente suas horas de trabalho, controla as taxas faturáveis e oferece painéis de projetos para manter tudo organizado. Com o controle automático de tempo, você não precisa registrar horas ou iniciar cronômetros manualmente.

Em vez disso, o Timely registra seu trabalho em segundo plano, ajudando você a ficar por dentro dos projetos e ter uma visão clara de como seu tempo é gasto.

É especialmente útil para equipes pequenas, garantindo que todos fiquem sincronizados sem se preocupar em como economizar tempo e não perder o controle das horas faturáveis ou do andamento do projeto.

Recursos do Timely

O Timely não é apenas um cronômetro — é uma ferramenta inteligente de gerenciamento de tempo projetada para registrar, organizar e analisar seu trabalho sem esforço. Veja o que o destaca:

Recurso nº 1: Monitoramento automático de tempo e rastreador de memória

via Timely

Com o rastreador de memória do Timely, você pode ignorar os cronômetros e deixar que ele capture automaticamente suas atividades de trabalho. Ele registra tudo o que você faz, desde aplicativos até documentos, garantindo que você obtenha um registro de tempo preciso.

Isso facilita o faturamento dos clientes com confiança, sem se preocupar com horas esquecidas ou tarefas perdidas.

Recurso nº 2: Gerenciamento mais inteligente de projetos e tarefas

via Timely

O painel de projetos do Timely ajuda você a manter tudo organizado em um só lugar. Você pode planejar seu tempo, gerenciar tarefas e colaborar com sua equipe de forma mais eficiente. Use tags para categorizar seu trabalho, facilitando o acompanhamento do progresso e mantendo-se atualizado sobre os diferentes projetos sem complicações.

Recurso nº 3: planilhas de horas e taxas faturáveis com inteligência artificial

via Timely

O Timely elimina o incômodo das planilhas de horas, gerando-as automaticamente com base no trabalho rastreado. Isso reduz o tempo de administração e garante registros precisos. Você também pode definir taxas faturáveis personalizadas para diferentes membros da equipe ou projetos, ajudando a rastrear a receita com mais precisão e evitar cobranças a menor.

Recurso nº 4: Insights sobre a produtividade e o desempenho da equipe

via Timely

O acompanhamento da capacidade do Timely ajuda você a ver quanto trabalho sua equipe pode realizar, facilitando o equilíbrio das tarefas e evitando o esgotamento. Com ferramentas de produtividade individuais, você pode apoiar o desempenho individual, enquanto o recurso Tempo planejado permite programar o trabalho com antecedência, mantendo os projetos em dia e as cargas de trabalho gerenciáveis.

Preços do Timely

Starter : US$ 11/mês por usuário

Premium : US$ 20/mês por usuário

Ilimitado: US$ 28/mês por usuário

Toggl Track vs. Timely: comparação de recursos

Tanto o Toggl Track quanto o Timely são excelentes softwares de controle de tempo, mas têm abordagens diferentes. Aqui está uma comparação detalhada entre os dois:

Recurso nº 1: Monitoramento de tempo automatizado x manual

O Toggl Track oferece várias maneiras de monitorar seu tempo — e até mesmo blocos de tempo —, tornando-o uma opção flexível para diferentes estilos de trabalho. Você pode usar o modo Temporizador para iniciar e parar temporizadores na web, no celular ou no aplicativo para desktop, ou contar com o recurso Linha do tempo, que registra automaticamente qualquer site ou aplicativo que você usar por mais de 10 segundos.

A integração com o calendário permite importar eventos do Outlook ou do Google Agenda para um registro rápido do tempo. Você pode adicionar ou editar manualmente entradas de tempo ou usar a extensão do navegador para monitorar o tempo diretamente em ferramentas baseadas na web.

Por outro lado, o Timely adota uma abordagem totalmente automatizada por meio do seu aplicativo Memory, que registra suas atividades na web e em aplicativos em segundo plano. Em vez de iniciar e parar cronômetros, basta arrastar e soltar "memórias" em uma planilha automatizada gerada por IA para registrar seu trabalho.

Embora essa abordagem reduza a necessidade de entradas manuais, o Timely não oferece um cronômetro ou soluções diretas de controle de tempo baseadas em calendário, como o Toggl Track. No entanto, você ainda pode adicionar tempo manualmente usando Tempo planejado, Tempo registrado ou Carimbos de data/hora quando necessário.

🏆 Vencedor: Timely. O Toggl Track oferece um equilíbrio entre temporizadores e entradas manuais, se você preferir o controle manual. Mas para o controle de tempo sem intervenção manual, as planilhas de horas e o controle de tempo com IA do Timely o tornam o vencedor indiscutível.

👀 Você sabia? A IA pode ajudar os funcionários a recuperar 40% de suas horas de trabalho automatizando tarefas manuais, como entrada de dados, codificação e formatação de documentos. As ferramentas com IA até mesmo monitoram o tempo automaticamente, para que você gaste menos tempo registrando horas e mais tempo realizando suas tarefas.

Recurso nº 2: Gerenciamento de equipes e projetos

O Toggl Track concentra-se principalmente em informações sobre rentabilidade, enquanto o Timely foi concebido com base em padrões de trabalho e visibilidade de toda a equipe.

Com o recurso Projetos do Toggl Track, você pode filtrar dados de tempo por membros da equipe, clientes ou status faturável e acompanhar as horas faturáveis ao longo do tempo por meio de um gráfico de tendências — ideal para quem deseja uma visão clara das fontes de receita.

O Painel de Projetos do Timely, por outro lado, enfatiza as horas planejadas em comparação com as horas registradas, tornando-o perfeito para equipes que gerenciam cargas de trabalho em vez de finanças.

Para gerenciamento de equipes, o Painel de Pessoas do Timely oferece uma visão geral das horas monitoradas, atribuições de tarefas e entradas de tempo ausentes. Em contrapartida, o Centro de Organização do Toggl Track oferece informações detalhadas sobre a carga de trabalho dos funcionários, taxas faturáveis e permissões no espaço de trabalho.

🏆Vencedor: Toggl Track. Ambas as ferramentas oferecem gerenciamento de tarefas como um complemento, mas o Toggl Track ganha no rastreamento de projetos voltados para o lucro, com sua importação fácil de CSV e insights claros sobre receitas. O Timely é sólido para padrões de trabalho e progresso em tempo real, mas para maximizar a lucratividade, o Toggl Track é a escolha mais inteligente.

Recurso nº 3: Análises, relatórios e insights

Tanto o Timely quanto o Toggl Track oferecem relatórios detalhados sobre projetos, horas faturáveis e desempenho da equipe, fornecendo aos gerentes todos os dados necessários para acompanhar o progresso. Ambas as ferramentas incluem controle de despesas, resumos de tempo, relatórios completos do espaço de trabalho e opções fáceis de exportação para PDF, CSV e Excel.

Onde o Toggl Track se destaca de outros aplicativos em insights de rentabilidade. Seu Insights Hub dedicado detalha os ganhos do projeto, custos de mão de obra e tendências de rentabilidade com comparações em tempo real. Quer ver quem está gerando receita e onde o tempo está sendo gasto? O Toggl tem tudo o que você precisa.

Os relatórios ao vivo e instantâneos do Timely são úteis para atualizações em tempo real dos clientes, mas suas opções de personalização não são tão poderosas quanto as do Toggl. O centro de análises do Toggl oferece widgets personalizados e gráficos interativos que permitem aos administradores criar painéis adaptados ao fluxo de trabalho de sua equipe.

🏆 Vencedor: Toggl Track. Se você deseja relatórios automatizados que não apenas monitorem o tempo, mas também ajudem a maximizar o lucro, as análises detalhadas e os painéis de relatórios personalizáveis do Toggl são revolucionários.

Recurso nº 4: Cobrança e faturamento

Tanto o Timely quanto o Toggl Track oferecem suporte a orçamento, controle de folha de pagamento e exportação de planilhas de horas, mas abordam o faturamento de maneiras diferentes.

O Toggl Track oferece controle granular sobre taxas faturáveis, permitindo que os administradores definam taxas por projeto, membro da equipe ou entrada de tempo, tornando-o ideal para monitorar a rentabilidade do projeto e gerenciar orçamentos.

Ele também se integra ao QuickBooks, Xero, FreshBooks e Zoho Books para facilitar a sincronização de faturas, mas a geração de faturas requer entrada manual e só pode ser exportada como PDF.

O Timely, por outro lado, simplifica o faturamento com a geração de faturas com um clique, que calcula automaticamente os totais; não são necessários ajustes manuais ou fórmulas. Todos os seus aplicativos também sincronizam em tempo real com o QuickBooks, garantindo que os pagamentos e as faturas estejam sempre atualizados sem esforço extra.

🏆 Vencedor: Timely. Embora o Toggl ofereça personalização, o faturamento automático e a sincronização com o QuickBooks do Timely tornam o faturamento preciso mais rápido e sem complicações.

Toggl Track vs. Timely no Reddit

Recorremos ao Reddit para ver o que usuários reais tinham a dizer sobre o Timely e o Toggl. Como era de se esperar, ambos os aplicativos de controle de tempo têm seus fãs leais e detratores.

Por exemplo, o usuário Mudbiker do Reddit em r/prodcutivity elogiou a facilidade de uso do Toggl Track:

No tempo que você levaria para conferir 13 aplicativos diferentes, você já poderia ter aprendido a usar o Toggl. Eu o recomendei a um colega de trabalho que não é muito experiente em tecnologia, e ele começou a usá-lo em menos de 15 minutos. É muito simples.

No tempo que você levaria para conferir 13 aplicativos diferentes, você já poderia ter aprendido a usar o Toggl. Recomendei-o a um colega de trabalho que não é muito experiente em tecnologia, e ele começou a usá-lo em menos de 15 minutos. É muito simples.

Por outro lado, os usuários do Timely ficaram igualmente entusiasmados com sua experiência descomplicada. O usuário daseighty do Reddit, no fórum r/androidapps, escreveu:

Adorei a simplicidade do Timely. Nada do que experimentei até agora se compara a ele.

Adorei a simplicidade do Timely. Nada do que experimentei até agora se compara a ele.

Enquanto alguns adoram a configuração intuitiva do Toggl Track, outros apreciam a abordagem elegante e prática do Timely. Mas, independentemente da ferramenta que você preferir, uma coisa é certa: o controle de tempo não deve ser um incômodo.

E se nenhuma das ferramentas parecer adequada, não se preocupe, sempre há outra opção!

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Toggl Track e ao Timely

O Toggl Track e o Timely são ferramentas sólidas com controle de tempo preciso, mas e se você precisar de mais do que apenas controle ilimitado? É aí que entra o ClickUp —o aplicativo completo para o trabalho.

O ClickUp não é apenas um rastreador de tempo; é o aplicativo completo para o trabalho. Seja para rastrear horas faturáveis, planejar tarefas ou gerenciar a produtividade da equipe, o ClickUp mantém tudo em um só lugar.

Veja como o ClickUp supera o Timely e o Toggl Track:

Vantagem nº 1 do ClickUp: bloqueio e agendamento automatizados de tempo através do Calendário ClickUp

O Calendário ClickUp oferece uma maneira dinâmica de gerenciar tarefas, prazos e compromissos em um só lugar. Usando uma variedade de opções personalizáveis, você pode manter sua agenda organizada e alinhada com seu fluxo de trabalho.

O ClickUp Calendar oferece:

Bloqueio de tempo com IA: agenda automaticamente suas tarefas mais importantes nos horários disponíveis da agenda, ajudando você a proteger seu tempo de concentração

Calendário unificado: veja todas as suas reuniões e tarefas juntas, para que você possa planejar seu trabalho e blocos de tempo em um só lugar

Agendamento por arrastar e soltar: mova facilmente tarefas para o seu calendário para reservar tempo para trabalhos mais complexos ou prazos

Estimativas de tempo para tarefas: atribua estimativas de tempo às tarefas para que o ClickUp possa sugerir blocos de tempo realistas para o seu trabalho

Tarefas atrasadas e prioritárias: identifique rapidamente tarefas atrasadas ou de alta prioridade e reserve tempo para concluí-las

Lembretes personalizados: receba notificações antes dos seus blocos de trabalho ou reuniões agendados, para nunca perder uma sessão de foco

Visualizações pessoais e compartilhadas: use seu próprio calendário para bloquear horários pessoais ou calendários de projetos compartilhados para agendar tarefas para toda a equipe

Vantagem nº 2 do ClickUp: controle de tempo integrado para suas tarefas e projetos

O controle de tempo do ClickUp Project vai além de ser um aplicativo gratuito de controle de tempo. Ao contrário do Toggl Track e do Timely, ele conecta o controle de tempo com recursos de gerenciamento de tarefas e projetos, relatórios detalhados e colaboração em equipe, tudo em um só lugar.

Controle o tempo em qualquer lugar com o controle de tempo de projetos do ClickUp no desktop, celular ou web com a extensão gratuita para Chrome

Com o ClickUp, você obtém:

Controle de tempo global : inicie e pare cronômetros em qualquer dispositivo e alterne entre tarefas com o cronômetro global. Adicione tempo manualmente ou crie entradas por intervalo de datas

Integrações : sincronize o tempo dos seus aplicativos de controle favoritos, como Toggl, Harvest e Everhour, diretamente no ClickUp

Planilhas de horas personalizáveis : visualize o tempo monitorado por dia, semana ou mês com detalhamento das tarefas e entradas de tempo

Monitoramento cumulativo de tempo : veja quanto tempo cada membro da equipe gasta em diferentes tarefas e adicione o tempo monitorado fora do ClickUp usando integrações

Relatórios avançados : crie relatórios personalizados, filtre entradas de tempo e compare estimativas com horas reais para manter os projetos em dia

Estimativas de tempo do projeto: obtenha uma visão geral do progresso da equipe e veja se as tarefas estão dentro dos prazos estimados

Como a solução de monitoramento automatizado do ClickUp está integrada ao seu sistema de gerenciamento de projetos, você não está apenas registrando horas, mas também obtendo insights fundamentais sobre produtividade. Se você precisa de uma maneira mais inteligente de gerenciar o tempo, o ClickUp é a solução ideal.

💡Dica profissional: Transforme o gerenciamento dos seus projetos com o ClickUp Brain! Essa ferramenta com inteligência artificial mantém seus projetos em dia, desde a elaboração de atualizações e resumos de tarefas até a automação de cronogramas e respostas às perguntas da equipe.

Obtenha um resumo rápido das suas atividades e acompanhe o tempo gasto através do ClickUp Brain

Vantagem nº 3 do ClickUp: Gerenciamento de tempo do ClickUp

Monitorar o tempo não deve ser uma tarefa em si. Com o ClickUp Time Management, você pode iniciar e parar cronômetros de qualquer lugar — desktop, celular ou até mesmo do seu navegador.

Você pode alternar entre tarefas, registrar o tempo manualmente e ver exatamente onde cada minuto é gasto. Além disso, as estimativas de tempo integradas garantem expectativas claras, para que os membros da equipe sempre saibam quanto tempo devem dedicar a cada tarefa.

Planeje com mais inteligência e mantenha-se dentro do cronograma com o agendamento por arrastar e soltar no ClickUp

Precisa planejar com antecedência? O ClickUp oferece controle total sobre sua programação com visualizações como Calendário, Gantt, Linha do tempo e Carga de trabalho. Chega de problemas de gerenciamento de tempo!

Arraste e solte tarefas com facilidade, reprograme dependências e ajuste prazos para manter os projetos em dia. Com recursos de gerenciamento de tempo de projetos, como planilhas de horas, controle de tempo faturável e planejamento de marcos, cumprir prazos nunca foi tão fácil.

Vantagem do ClickUp nº 4: Estimativas de tempo do ClickUp

O ClickUp ajuda você a dividir as estimativas de tempo entre os membros da equipe para tarefas e subtarefas. Atribua a quantidade certa de tempo às pessoas certas, acompanhe o progresso e compare as horas reais com as estimadas para melhorar as previsões futuras.

Planeje com mais inteligência com estimativas de tempo acumuladas — veja o tempo total do projeto em um piscar de olhos

Precisa de uma visão geral? Este software de monitoramento de funcionários calcula automaticamente as estimativas de tempo para que você sempre saiba quanto tempo um projeto levará. Chega de correria de última hora.

Use a visualização Carga de trabalho para equilibrar a capacidade, a visualização Calendário para agendar estimativas e a visualização Caixa para acompanhar o andamento das tarefas. Além disso, exporte dados para criar relatórios personalizados e ficar à frente dos prazos.

Para equipes que desejam trabalhar com mais eficiência, o Modelo de Caixa de Tempo do ClickUp ajuda a definir limites de tempo claros para as tarefas, mantendo o foco e reduzindo distrações.

Obtenha um modelo gratuito Otimize seu fluxo de trabalho e conclua tarefas com mais eficiência com o modelo Time Box do ClickUp

Usamos o ClickUp para colaborar com todas as equipes no que diz respeito à implementação de novas mudanças, levantamento de problemas dos usuários e solução dos mesmos, envolvendo a equipe certa. Como essa ferramenta também possui controle de tempo, é fácil acompanhar o tempo gasto em cada tarefa.

Usamos o ClickUp para colaborar com todas as equipes no que diz respeito à implementação de novas mudanças, levantamento de problemas dos usuários e solução dos mesmos, envolvendo a equipe certa. Como essa ferramenta também possui controle de tempo, é fácil acompanhar o tempo gasto em cada tarefa.

Está monitorando o tempo? Deixe o ClickUp fazer o trabalho pesado

O Toggl Track e o Timely são ótimos para monitorar o tempo, mas e se você pudesse realmente controlá-lo? Estudos mostram que leva cerca de 23 minutos para recuperar o foco após uma interrupção, portanto, simplesmente monitorar o tempo não é suficiente.

É aí que entra o ClickUp. É um sistema completo de gerenciamento de tempo que ajuda você a planejar, acompanhar e otimizar seu trabalho em um só lugar. Quando se trata de aplicativos de produtividade, ele é incomparável.

Você pode definir estimativas de tempo, monitorar a carga de trabalho da equipe e usar as visualizações Calendário, Gantt ou Linha do tempo para programar o trabalho do seu jeito. Além disso, com planilhas de horas e relatórios integrados, você sempre terá uma visão clara de como o tempo da sua equipe está sendo usado.

Por que apenas monitorar o tempo quando você pode controlá-lo? Mude para o ClickUp e faça cada hora valer a pena.