13 melhores alternativas ao Meta AI em 2025

Se você testou o Meta AI e pensou: "Isso é bom, mas não é exatamente o que eu preciso ", você não está sozinho. Embora os modelos LLaMA e as ferramentas de IA integradas do Meta sejam impressionantes, eles nem sempre são os mais adequados para todos os fluxos de trabalho.

Talvez você esteja procurando uma melhor qualidade de saída. Controles de privacidade mais rígidos. Ou uma ferramenta que se integre à sua pilha existente sem precisar de fita adesiva. Talvez você precise de uma alternativa que não exija uma conta do Meta ou que supere o preço do Meta AI.

Seja qual for o seu motivo, este guia é para você.

Reunimos 13 das melhores alternativas ao Meta AI disponíveis em 2025 - cada uma delas avaliada para casos de uso no mundo real, como modelagem de linguagem, automação de fluxo de trabalho, geração de imagens, colaboração em equipe e muito mais. Você encontrará insights lado a lado sobre o que cada ferramenta faz de melhor, suas limitações, preços e como elas se comparam - para que você possa escolher a plataforma de IA certa para seus objetivos, e não apenas o maior nome da sala.

Melhores alternativas ao Meta AI em um relance

Ferramenta Melhor para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento de projetos e colaboração tudo-em-um com tecnologia de IA Assistente de redação com IA, automação do fluxo de trabalho, pesquisa conectada Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/mês ChatGPT Chatbot de IA versátil e conversacional para uso diário Fortes recursos de raciocínio, suporte de codificação, ecossistema de plugins Plano gratuito disponível; Plus a partir de US$ 20/mês Claude Respostas diferenciadas e análise de documentos Janela de contexto longa, processamento robusto de documentos, raciocínio cuidadoso Plano gratuito disponível; Pro a partir de US$ 20/mês Jasper Criação e marketing de conteúdo de nível empresarial Personalização da voz da marca, recursos de SEO, colaboração em equipe Planos a partir de US$ 49/mês IA de perplexidade Recuperação e pesquisa de informações em tempo real Integração de pesquisa na Web ao vivo, rastreamento de citações, recursos multimodais Plano gratuito disponível; Pro a partir de US$ 20/mês Google Gemini Raciocínio multimodal e integração com o ecossistema do Google Funcionalidade entre aplicativos, raciocínio sólido entre formatos, amplo conhecimento Plano gratuito disponível; Avançado a partir de US$ 19,99/mês Microsoft Copilot Fluxos de trabalho profissionais e integração com o Microsoft 365 Integração com o ecossistema nativo da Microsoft, assistência contextual, segurança empresarial uS$ 30/mês (requer uma assinatura do Microsoft 365) Cara de abraço Implementação e experimentação de modelos de IA de código aberto Milhares de modelos abertos, ferramentas de colaboração, ajuste fino de modelos Plano gratuito disponível; Pro a partir de US$ 9/mês DALL-E 3 Geração e edição avançadas de imagens Imagens fotorrealistas, pintura/despintura, acompanhamento preciso de solicitações Pagamento por geração a partir de US$ 20 por 250 imagens (ou US$ 0,08/imagem) YouChat IA de conversação aprimorada por pesquisa na Web Resultados de pesquisa integrados, rastreamento de citações, compreensão multimodal Plano gratuito disponível; Pro a partir de US$ 20/mês Meta AI Tomada de notas, transcrição e resumo de reuniões com tecnologia de IA Transcrição ao vivo, resumos de reuniões, itens de ação automatizados Plano gratuito disponível; Pro a partir de US$ 16,99/mês Replit AI Desenvolvimento e codificação de software assistido por IA Conclusão de código, assistência à depuração, suporte educacional Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 35/mês Notion AI Gerenciamento de conhecimento e criação de conteúdo Redação de documentos, resumo, espaço de trabalho integrado Adicione a qualquer plano por US$ 10/usuário/mês

O que você deve procurar nas alternativas ao Meta AI?

Nem todas as ferramentas de IA são criadas para o mesmo trabalho, e esse é o objetivo de buscar uma alternativa. Quer você esteja criando um chatbot, analisando imagens, resumindo pesquisas ou automatizando fluxos de trabalho, a melhor alternativa de Meta AI se alinhará às suas metas, pilha e necessidades de dados específicas.

Veja o que você deve considerar:

Especialização : Algumas ferramentas são excelentes para pesquisa em tempo real (como o Perplexity), enquanto outras se destacam em fluxos de trabalho de produtividade (como o : Algumas ferramentas são excelentes para pesquisa em tempo real (como o Perplexity), enquanto outras se destacam em fluxos de trabalho de produtividade (como o ClickUp ou o Notion AI). Saiba o que você deseja otimizar: velocidade, profundidade, criatividade ou contexto

Comprimento do contexto e qualidade do modelo : Se estiver trabalhando com documentos grandes ou precisar de um raciocínio diferenciado, escolha ferramentas com LLMs avançados e recursos de contexto longo (como Claude ou Gemini)

Integrações e UI : A integração perfeita com suas ferramentas atuais (por exemplo, Google Workspace, Microsoft 365, IDEs) pode ser decisiva para a adoção

Acesso a informações em tempo real : Para pesquisa e verificação de fatos, priorize IAs com conectividade com a Internet que possam acessar e citar informações atuais em vez de depender apenas de dados de treinamento

Privacidade e controle de dados : Especialmente para empresas, verifique se a ferramenta oferece suporte à implantação no local, à criptografia de ponta a ponta ou a controles administrativos granulares

Transparência nos preços : Algumas ferramentas são escalonadas de acordo com o uso, outras de acordo com o assento - entender o modelo de preços o ajudará a evitar custos inesperados

Privacidade e segurança de dados: Examine as políticas de privacidade do provedor, principalmente se você for compartilhar informações comerciais confidenciais. Procure opções que não treinem em suas entradas e ofereçam segurança de nível empresarial (como o : Examine as políticas de privacidade do provedor, principalmente se você for compartilhar informações comerciais confidenciais. Procure opções que não treinem em suas entradas e ofereçam segurança de nível empresarial (como o ClickUp Brain

Em última análise, a ferramenta certa parece menos uma caixa preta e mais um parceiro confiável em seu fluxo de trabalho.

As 13 melhores alternativas ao Meta AI

Com base nos critérios acima e em nossa pesquisa e experimentação com várias ferramentas, aqui está uma lista das principais alternativas ao Meta AI para impulsionar sua produtividade, criatividade e tomada de decisões este ano.

1. ClickUp (a melhor ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos tudo-em-um com tecnologia de IA)

Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp transforma a maneira como as equipes trabalham, combinando gerenciamento de projetos, colaboração de documentos e poderosos recursos de IA em uma plataforma perfeita. Ao contrário do Meta AI, que funciona como um chatbot de IA autônomo, o ClickUp Brain integra a IA diretamente em seus fluxos de trabalho, documentos, tarefas e até mesmo no bate-papo.

Experimente a poderosa IA nativa do ClickUp Use o ClickUp Brain para trazer um poderoso modelo de IA diretamente para seu espaço de trabalho para geração de conteúdo, resumo, gerenciamento de conhecimento e gerenciamento de projetos

Imagine que você está gerenciando o lançamento de um produto. Em vez de alternar entre seu software de gerenciamento de projetos e um assistente de IA, o ClickUp permite que você use um assistente de IA nativo e com reconhecimento de contexto para:

Gere sua cópia de marketing

Resumir notas de reunião

Automatize tarefas repetitivas como enviar e-mails de acompanhamento e reunir atualizações da equipe toda sexta-feira

A melhor parte? Ele traz vários LLMs, incluindo GPT-4o, 3o-mini, o1 e Claude 3. 7 Sonnet, para o seu espaço de trabalho em uma única ferramenta. Essa integração elimina a troca de contexto que prejudica a produtividade.

Alterne LLMs no ClickUp Brain para personalizar sua experiência com IA

Para as equipes de conteúdo, o ClickUp Brain pode transformar uma simples solicitação em uma publicação de blog totalmente formatada, sugerir melhorias na redação e até mesmo ajudar a planejar calendários de conteúdo.

Crie todos os tipos de conteúdo - de postagens de blog a e-mails - facilmente com o ClickUp Brain

Os desenvolvedores apreciam a forma como o ClickUp Brain pode gerar trechos de código, automatizar a documentação e ajudá-los a priorizar correções quando tudo parece urgente e importante ao mesmo tempo.

Gere trechos de código em segundos com o ClickUp Brain

O que realmente diferencia o gerenciamento de projetos no ClickUp é a forma como ele conecta todos os seus dados de trabalho por meio de pesquisa com tecnologia de IA. Ao contrário da Meta AI, que não tem conhecimento de seus projetos ou documentos, a Connected Search do ClickUp pode encontrar e conectar instantaneamente informações em todo o conteúdo de seu espaço de trabalho.

em vez de criar manualmente dependências de tarefas ou recursos de agendamento, basta informar ao ClickUp Brain o que você está tentando realizar e ele sugerirá fluxos de trabalho otimizados, criará estruturas de tarefas e até mesmo esboçará modelos de comunicação para sua equipe. Fique à frente dos prazos com a priorização de tarefas com tecnologia de IA no ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Brain : Gere conteúdo, refine a redação, resuma documentos e tópicos de bate-papo, automatize reuniões e muito mais com comandos simples de linguagem natural

ClickUp AI Notetaker : Grave, transcreva e resuma reuniões por voz. Extraia as principais conclusões e itens de ação das reuniões com IA contextualmente consciente : Grave, transcreva e resuma reuniões por voz. Extraia as principais conclusões e itens de ação das reuniões com IA contextualmente consciente

ClickUp Connected Search : Encontre qualquer coisa instantaneamente com a IA que entende consultas em linguagem natural e conecta informações em todo o seu espaço de trabalho : Encontre qualquer coisa instantaneamente com a IA que entende consultas em linguagem natural e conecta informações em todo o seu espaço de trabalho

Automações do ClickUp : Configure fluxos de trabalho inteligentes que roteiam, priorizam e até mesmo concluem tarefas repetitivas automaticamente usando um construtor de automação sem código : Configure fluxos de trabalho inteligentes que roteiam, priorizam e até mesmo concluem tarefas repetitivas automaticamente usando um construtor de automação sem código

ClickUp Docs : Colabore ao vivo em documentos com ferramentas de redação, formatação e edição assistidas por IA incorporadas diretamente na documentação do seu projeto : Colabore ao vivo em documentos com ferramentas de redação, formatação e edição assistidas por IA incorporadas diretamente na documentação do seu projeto

ClickUp Whiteboards : Desenhe, esboce, faça brainstorming, gere imagens de IA e colabore para dar vida às ideias em uma tela compartilhada : Desenhe, esboce, faça brainstorming, gere imagens de IA e colabore para dar vida às ideias em uma tela compartilhada

Limitações do ClickUp

O extenso conjunto de recursos pode parecer esmagador para novos usuários que talvez precisem de tempo para descobrir as ferramentas mais relevantes para seu fluxo de trabalho

Alguns recursos avançados de IA estão disponíveis apenas em planos de nível superior

Preços do ClickUp

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma análise do Reddit destaca:

O ClickUp Brain me poupa um monte de idas e vindas, honestamente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a alternância constante entre as guias é muito pesada. E, sinceramente, quando estou em minha zona de trabalho intenso, essa é a última coisa que quero fazer. Eu uso a IA principalmente para escrever coisas, já que trabalho no setor de conteúdo. Ela também edita o que escrevi (incrível!). Outro recurso que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. Tão bonitinhos!

O ClickUp Brain me poupa um monte de idas e vindas, honestamente. Sei que existem ferramentas de IA com um nível gratuito bastante eficiente, mas a alternância constante entre as guias é muito pesada. E, sinceramente, quando estou em minha zona de trabalho intenso, essa é a última coisa que quero fazer. Eu uso a IA principalmente para escrever coisas, já que trabalho no setor de conteúdo. Ela também edita o que escrevi (incrível!). Outro recurso que me ajuda muito é o Docs. Adoro as opções de formatação, especialmente os banners. Tão bonitinhos!

📮 ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA de conversação como o ChatGPT e o Claude. Sua interface familiar de chatbot e suas habilidades versáteis - gerar conteúdo, analisar dados e muito mais - podem ser o motivo pelo qual elas são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que mudar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, a taxa de alternância associada e os custos de mudança de contexto aumentam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica diretamente no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, pode entender solicitações de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente o aumento de 2x na produtividade com o ClickUp!

2. ChatGPT (melhor para geração de texto versátil e IA de conversação)

via ChatGPT

O ChatGPT serve como uma alternativa poderosa ao Meta AI quando você precisa de um parceiro de conversação mais capaz e refinado. Quer você esteja fazendo um brainstorming para um novo comunicado à imprensa, depurando um código complicado ou pesquisando tópicos complexos, o ChatGPT é excelente em ajudá-lo a pensar nos problemas de vários ângulos.

Ao contrário dos recursos mais limitados do Meta AI, o ChatGPT pode lidar com solicitações diferenciadas como "Reescreva este e-mail em um tom mais diplomático " ou "Explique a computação quântica como se eu fosse uma criança de 10 anos ". "Essa versatilidade o torna inestimável para profissionais que precisam alternar entre tarefas criativas e analíticas ao longo do dia.

Além disso, o recurso Deep Research permite que ele navegue de forma autônoma na Web, gerando relatórios abrangentes sobre tópicos especificados pelo usuário por meio da análise e interpretação de textos, imagens e PDFs.

Melhores recursos do ChatGPT

Lidar com problemas complexos e de várias etapas com respostas lógicas e coerentes

Crie e corrija códigos em dezenas de linguagens de programação com explicações

Escolha entre diferentes versões do GPT, dependendo de sua prioridade em termos de recursos ou velocidade

Interaja de forma conversacional por meio da fala em vez de digitar (na assinatura Plus)

Limitações do ChatGPT

O recurso de memória aprimorada/persistente, embora benéfico para a personalização, levanta preocupações sobre a privacidade dos dados e a possibilidade de a IA reter informações confidenciais inadvertidamente

Pode ocasionalmente "alucinar" ou apresentar informações incorretas com confiança

Preços do ChatGPT

Gratuito

ChatGPT Plus : uS$ 20/mês

Profissional: uS$ 200/mês

Equipe : uS$ 30/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o ChatGPT

G2: 4. 7/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários do mundo real estão dizendo sobre o ChatGPT?

Uma análise da Capterra diz:

Excelente para melhorar o trabalho que você tem, gerar ideias e obter respostas rápidas para perguntas sem precisar fazer uma longa pesquisa no mecanismo de busca.

Excelente para melhorar o trabalho que você tem, gerar ideias e obter respostas rápidas para perguntas sem precisar fazer uma longa pesquisa no mecanismo de busca.

📚 Leia também: Testamos as melhores alternativas para o ChatGPT

3. Claude (melhor para raciocínio com nuances e respostas ponderadas)

via Claude

Criado pela Anthropic com foco na utilidade, inocuidade e honestidade, o Claude se destaca em situações que exigem análise e explicação avançadas de dados.

Imagine que você é um pesquisador tentando entender diferentes perspectivas sobre uma questão ética complexa. Enquanto a Meta AI pode fornecer respostas simplificadas, a Claude pode explorar cuidadosamente vários pontos de vista, reconhecer incertezas e ajudá-lo a desenvolver uma compreensão mais abrangente do tópico. Isso o torna particularmente valioso para acadêmicos, escritores e profissionais que lidam com assuntos diferenciados.

A impressionante janela de contexto de 100 mil tokens do Claude (no Claude 2 e superior) transforma a maneira como você pode interagir com a IA. Você pode carregar um trabalho de pesquisa, um contrato comercial ou a documentação de um produto inteiro e fazer perguntas específicas sobre detalhes ocultos no texto.

Reivindique os melhores recursos

Processe até 100 mil tokens (aproximadamente 75.000 palavras) em uma única conversa

Minimize os resultados e vieses prejudiciais por meio de sua abordagem de IA constitucional

Acesse recursos de IA agêntica para executar tarefas de forma autônoma, como pesquisar na Web e iniciar aplicativos por meio de sua API

Limitações do Claude

Recursos de codificação mais limitados em comparação com algumas alternativas

Sem recursos de geração de imagens

Ocasionalmente excessivamente cauteloso em suas respostas para evitar possíveis problemas

Preços claros

Gratuito

Pro: $20/mês

Máximo: uS$ 100/mês

Equipe: US$ 30/usuário/mês

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas de reclamações

G2: 4. 3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 20 avaliações)

📚 Leia também: Claude vs. ChatGPT: Qual é o melhor para codificação?

4. Jasper (melhor para marketing e criação de conteúdo com base em IA)

via Jasper

Quando a sua equipe de marketing precisa produzir consistentemente conteúdo de alta qualidade que realmente converte, o Jasper entra em cena onde o Meta AI fica aquém. Esse assistente de redação especializado em IA foi criado especificamente para profissionais de marketing que precisam manter a voz da marca em vários canais.

Ao contrário da geração de conteúdo genérico do Meta AI, o Jasper vem carregado de modelos criados para formatos de conteúdo específicos, desde sequências de e-mail e textos de anúncios até posts de blog e legendas de mídia social. A cereja do bolo? Quando você o conecta aos ativos da sua marca e às ferramentas de SEO, obtém um conteúdo que não é apenas criativo, mas estrategicamente otimizado para pesquisa.

Melhores recursos do Jasper

Acesse recursos de SEO incorporados, com integração Surfer SEO para conteúdo que se classifica

Defina e mantenha uma voz de marca consistente em todo o conteúdo que você produz

Obtenha mais de 50 modelos para tipos de conteúdo específicos, de artigos longos a anúncios sociais

Aproveite os recursos de colaboração da equipe para obter fluxos de trabalho de aprovação de conteúdo perfeitos

Limitações do Jasper

A curva de aprendizado pode ser íngreme para usuários novos na criação de conteúdo de IA

Preço mais alto em comparação com assistentes de IA de uso geral

Repetição ocasional em peças de conteúdo mais longas que exigem edição humana

Preços do Jasper

Creator: US$ 49/mês

Pro: $69/mês

Negócios: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jasper

G2: 4. 7/5 (mais de 1.250 avaliações)

Capterra: 4. 8/5 (mais de 1840 avaliações)

O que os usuários do mundo real estão dizendo sobre o Jasper?

Um usuário do G2 diz:

Sou cliente há mais de um ano e nem testo mais outras ferramentas porque nenhuma se compara. A escolha do modelo certo pode exigir algumas tentativas e erros, mas é muito útil aprender

Sou cliente há mais de um ano e nem testo mais outras ferramentas porque nenhuma se compara. A escolha do modelo certo pode exigir algumas tentativas e erros, mas é muito útil aprender

📚 Leia também: Prompts do Jasper AI para aprimorar sua escrita e criatividade

5. Perplexity AI (melhor para pesquisa e recuperação de informações em tempo real)

via Perplexity AI

Se você já perguntou à Meta AI sobre eventos recentes e acabou recebendo informações desatualizadas, a Perplexity AI oferece uma mudança interessante. Essa IA focada em pesquisa combina a interface de conversação com a qual você já está familiarizado, mas acrescenta algo crucial: recursos de pesquisa na Web em tempo real com as devidas citações.

Imagine que você está preparando uma apresentação de análise de mercado para ser entregue amanhã. Em vez de pesquisar manualmente as últimas estatísticas e tendências do setor, você pode perguntar à Perplexity: "Quais são as últimas tendências em investimentos em energia renovável para este ano? " Ela fornece imediatamente informações atualizadas, completas com fontes que você pode verificar e citar - algo que a Meta AI simplesmente não pode fazer com seu limite de conhecimento fixo.

Melhores recursos do Perplexity AI

Obtenha informações precisas e verificadas de toda a Internet em tempo real

Obtenha fontes citadas para cada informação, facilitando a verificação cruzada de dados e a exploração de fontes mais detalhadas

Processe textos, imagens e PDFs para uma pesquisa abrangente

Crie contexto para projetos de pesquisa complexos com memória de conversação confiável

Limitações do Perplexity AI

Os resultados da pesquisa podem, às vezes, sobrecarregar a resposta principal que você está procurando

A camada gratuita tem consultas diárias limitadas e recursos reduzidos

É menos eficaz para a geração de conteúdo criativo em comparação com outras alternativas

Preços do Perplexity AI

Gratuito : Consultas diárias limitadas

Profissional: uS$ 20/mês

Equipe e empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Perplexity AI

G2: 4. 7/5 (mais de 40 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários do mundo real estão dizendo sobre o Perplexity AI?

Um usuário do Reddit compartilha:

Para mim, é uma ferramenta de pesquisa incrível e acho que, no futuro, será ainda melhor. Muito rápida, muito precisa. Ela fornece uma resposta bem completa para o meu contexto exato.

Para mim, é uma ferramenta de pesquisa incrível e acho que, no futuro, será ainda melhor. Muito rápida, muito precisa. Ela fornece uma resposta bem completa para o meu contexto exato.

📚 Leia também: Melhores alternativas para o Perplexity AI

6. Google Gemini (melhor para recursos multimodais e integração com o ecossistema do Google)

via Google Gemini

O uso do Google Gemini oferece algo que o Meta AI não chega nem perto de igualar: integração perfeita com o Google Workspace e recursos multimodais realmente impressionantes.

Digamos que você esteja planejando uma atualização do design do produto. Você pode mostrar ao Gemini imagens do seu produto atual, esboços de suas ideias e descrições de texto, tudo ao mesmo tempo - e ele entende as relações entre todos esses elementos. Experimente perguntar: "Que melhorias poderíamos fazer nesse design com base nas tendências atuais? " enquanto compartilha imagens e pesquisas da concorrência. O Gemini processa tudo junto, fornecendo insights contextuais.

Para empresas que já usam aplicativos do Google, a integração é particularmente poderosa. O Gemini pode ajudar a redigir e-mails no Gmail, criar apresentações no Slides, analisar dados no Sheets e até mesmo auxiliar na codificação no Colab.

Melhores recursos do Google Gemini

Use o raciocínio multimodal avançado que compreende texto, imagens e código simultaneamente

Acesse o vasto gráfico de conhecimento do Google para obter informações precisas e atualizadas

Gere imagens para vídeos do YouTube a partir de prompts de texto ou anime imagens estáticas com recursos como o Veo 2

Limitações do Google Gemini

Alguns recursos empresariais ainda estão em desenvolvimento

Requer acesso a uma conta do Google, o que pode não funcionar para todas as políticas de segurança organizacional

Preços do Google Gemini

Gemini Free : Recursos básicos sem custo

Gemini Advanced : uS$ 19,99/mês (incluído no Google One AI Premium)

Empresa: Preços personalizados por meio do Google Workspace

Avaliações e resenhas do Google Gemini

G2: 4. 4/5 (mais de 160 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

📚 Leia também: Google Gemini vs. ChatGPT

7. Microsoft Copilot (melhor para produtividade empresarial e integração com o ecossistema da Microsoft)

via Microsoft

O Copilot está profundamente integrado ao pacote Microsoft 365, trazendo inteligência contextual para as ferramentas que sua equipe já usa todos os dias.

Imagine o seguinte: você está se preparando para uma apresentação a um cliente que deve ser feita amanhã. Em vez de alternar entre aplicativos, você pode pedir ao Copilot para "resumir todos os e-mails recentes do Cliente X, redigir uma apresentação com base em nossas três últimas atualizações de projeto e criar uma agenda de reunião", tudo isso enquanto acessa seus dados reais do ecossistema da Microsoft. Para as equipes que lidam com vários projetos, o Copilot pode analisar o calendário do Outlook e sugerir como priorizar as tarefas com base nos prazos futuros e nas agendas de reuniões.

Diferentemente das alternativas mais voltadas para o consumidor, o Copilot foi desenvolvido com os padrões de segurança corporativa da Microsoft, garantindo que os dados e os prompts de sua empresa permaneçam privados e em conformidade com as políticas organizacionais.

Melhores recursos do Microsoft Copilot

Crie conteúdo contextual diretamente no Word, PowerPoint, Excel e Outlook com base nos dados de sua organização

Simplifique a produtividade das reuniões gerando notas, itens de ação e acompanhamentos automaticamente

Responda a perguntas sobre os documentos, as apresentações e as planilhas da sua empresa usando o acesso em conformidade com a segurança ao seu ambiente Microsoft

Limitações do Microsoft Copilot

Requer uma assinatura do Microsoft 365 para funcionalidade completa

O desempenho depende de quão bem sua organização estruturou seu ambiente Microsoft

Personalização limitada em comparação com alternativas de código aberto

Preços do Microsoft Copilot

uS$ 30/usuário/mês (requer uma assinatura do Microsoft 365)

Classificações e análises do Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (mais de 70 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

8. Hugging Face (melhor para desenvolvimento e implementação de IA de código aberto personalizável)

via Hugging Face

A postura aberta e voltada para a comunidade do Hugging Face proporciona uma experiência totalmente diferente da abordagem fechada e única do Meta AI. Essa plataforma de código aberto serve tanto como um centro comunitário quanto como um kit de ferramentas para criar, treinar e implementar modelos de IA personalizados, adaptados às suas necessidades específicas.

Para equipes técnicas que precisam de soluções de IA para tarefas específicas do setor, o Hugging Face é transformador. Imagine que sua empresa de saúde precise de um assistente de IA que entenda a terminologia médica - você pode encontrar um modelo pré-treinado entre milhares de opções de código aberto ou ajustar um especificamente para suas necessidades. As equipes de desenvolvimento podem colaborar diretamente na plataforma, testando diferentes modelos antes de integrá-los aos aplicativos de produção.

Melhores recursos do Hugging Face

Acesse milhares de modelos pré-treinados para diferentes tarefas de IA, desde a geração de texto até o reconhecimento de imagens

Crie e apresente demonstrações de IA sem uma configuração extensa de infraestrutura

Aproveite uma rede de pesquisadores e profissionais de IA que compartilham códigos, modelos e soluções quando você se sente preso em um desafio de implementação

Limitações do Face Hugging

Requer conhecimento técnico para aproveitar totalmente os recursos da plataforma

A camada gratuita tem limitações de computação para o treinamento de modelos personalizados

Preços do Hugging Face

HF Hub : Gratuito

Conta Pro : uS$ 9/usuário/mês

Enterprise Hub: A partir de US$ 20/usuário/mês

Avaliações e resenhas do Hugging Face

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários do mundo real estão dizendo sobre o Hugging Face?

Um usuário do Reddit compartilha:

Acabei de aprender a usar o huggingface e seus endpoints dedicados. Acho que é bastante econômico porque você paga apenas pelo tempo de uso, o que significa que você pode executar todo o seu trabalho em gpus robustas rapidamente e depois não pagar mais, o que evita que meu pobre laptop tenha dificuldades.

Acabei de aprender a usar o huggingface e seus endpoints dedicados. Acho que é bastante econômico porque você paga apenas pelo tempo de uso, o que significa que você pode executar todo o seu trabalho em gpus robustas rapidamente e depois não pagar mais, o que evita que meu pobre laptop tenha dificuldades.

9. DALL-E 3 (melhor para geração de imagens de IA de alta qualidade)

via ChatGPT

Criado pela OpenAI, o DALL-E 3 é excelente na geração de visuais originais, desde renderizações fotorrealistas até conceitos artísticos abstratos.

A versão mais recente oferece um controle impressionante sobre o estilo e a composição da imagem e até mesmo a capacidade de estender as imagens existentes para além de seus limites originais.

O que torna o DALL-E 3 particularmente valioso é sua capacidade de gerar imagens que respeitam as diretrizes da marca. Os profissionais de marketing podem criar visuais consistentes em todas as campanhas, sem a necessidade de pagar por fotografias ou ilustrações personalizadas para cada ativo.

Melhores recursos do DALL-E 3

Crie imagens fotorrealistas a partir de descrições de texto detalhadas com precisão notável

Edite imagens geradas para modificar imagens existentes ou ampliar seus limites

Faça experiências com vários estilos artísticos e imite abordagens estéticas específicas

Limitações do DALL-E 3

Recursos de edição limitados em comparação com softwares de design profissionais

Não é possível gerar determinados tipos de conteúdo devido a restrições de segurança

Os resultados de maior qualidade exigem compras de créditos além da alocação gratuita

Preços do DALL-E 3

DALL-E 3(OpenAI) : Disponível por meio do ChatGPT Plus (US$ 20/mês) com gerações gratuitas limitadas

DALL-E 3 API : Pagamento conforme o uso a partir de aproximadamente US$ 0,08 por imagem

Enterprise: Preços personalizados para necessidades de alto volume

DALL-E 3 avaliações e resenhas

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

📚 Leia também: Alternativas e concorrentes do DALL-E (gratuitos e pagos)

10. YouChat (melhor para conversas com IA baseadas em pesquisa e com informações atuais)

Deseja combinar IA conversacional com pesquisa na Web em tempo real? O YouChat ajuda você a fazer exatamente isso.

Quando você pergunta ao YouChat sobre "as mais recentes regulamentações de IA na Europa", ele não se limita a adivinhar - ele pesquisa na Web e mostra exatamente onde encontrou as informações. Essa abordagem que prioriza a pesquisa diferencia o YouChat das limitações dos dados de treinamento do Meta AI, tornando-o perfeito para pesquisadores, estudantes e profissionais que precisam de informações confiáveis e atuais.

Melhores recursos do YouChat

Veja exatamente quão recentes são as informações com registros de data e hora ao lado dos resultados da pesquisa

Alterne perfeitamente entre modos especializados: peça para ele analisar códigos em um minuto e pesquisar a Revolução Francesa para um trabalho de História no minuto seguinte

Salve toda a sua jornada de pesquisa com links de conversas compartilháveis que podem ser consultados por colegas

Integre-se ao YouCode e ao YouWrite para obter um fluxo de trabalho completo, da pesquisa à implementação

Controle de quais aplicativos e sites o YouChat extrai, avalie a confiabilidade das fontes e filtre os resultados por recência ou região

Limitações do YouChat

Às vezes, ele traz resultados de pesquisa tangencialmente relacionados que exigem filtragem adicional

Preços do YouChat

Gratuito : Perguntas e respostas básicas

Profissional: uS$ 20/mês

Equipe : uS$ 30/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do YouChat

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há avaliações suficientes

O que os usuários do mundo real estão dizendo sobre o YouChat?

Uma avaliação do G2 diz o seguinte:

O AI Chat Search fornece informações breves e o site mais recente com resultados de qualidade diferentes dos concorrentes. Eu o utilizo como um mecanismo de busca confiável para tópicos específicos..

O AI Chat Search fornece informações breves e o site mais recente com resultados de qualidade diferentes dos concorrentes. Eu o utilizo como um mecanismo de busca confiável para tópicos específicos..

11. Otter AI (melhor para transcrição de reuniões e inteligência de conversação com tecnologia de IA)

Já esteve em uma reunião crucial com um cliente discutindo os requisitos do projeto quando alguém disse algo brilhante, mas você estava muito ocupado fazendo anotações para processá-lo completamente? A Otter AI resolve essa dor de cabeça comum no local de trabalho, transcrevendo e resumindo automaticamente suas conversas em tempo real.

Aquela chamada de vendas em que o cliente mencionou seu orçamento? O Otter não apenas transcreve, mas também destaca o número principal e o adiciona ao seu resumo. Está realizando uma reunião híbrida com três pessoas na sala de conferência e duas remotas? O Otter identifica quem disse o quê, captura os slides compartilhados na tela e organiza tudo em um formato facilmente pesquisável.

Melhores recursos do Otter AI

Transforme o check-in de 60 minutos da sua equipe em um resumo digitalizável com itens de ação, decisões e perguntas extraídos automaticamente

Permita que os participantes da reunião destaquem momentos importantes e adicionem comentários em tempo real, como no Google Docs colaborativo para conversas

Faça com que ele reconheça os termos do jargão do seu setor, como "EBITDA" ou "endpoint de API", com treinamento de vocabulário personalizado

Faça com que ele entre em suas chamadas do Zoom, Teams ou Google Meet automaticamente quando conectado ao seu calendário

Crie uma base de conhecimento pesquisável na qual você possa encontrar em segundos aquela discussão sobre um recurso específico de três semanas atrás

Limitações da Otter AI

Dificuldade para manter a precisão em cafeterias barulhentas ou quando vários membros da equipe falam uns sobre os outros

Pode parecer lento ao editar transcrições longas de sessões de workshop de um dia inteiro

Preços da Otter AI

Gratuito

Profissional: uS$ 16,99/mês/usuário

Empresarial : uS$ 30/mês/usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Otter AI

G2: 4. 3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 90 avaliações)

12. Replit (melhor para assistência de codificação colaborativa e desenvolvimento em tempo real)

via Replit

Imagine ter um parceiro de codificação que conhece todo o seu projeto de dentro para fora e pode concluir suas funções antes mesmo de você terminar de digitá-las. Esse é o Replit AI. Enquanto a Meta AI pode ajudá-lo com trechos de código isolados, a Replit AI vive dentro do seu ambiente de desenvolvimento e entende o contexto do seu projeto.

Quer você seja um estudante criando seu primeiro projeto Python ou uma equipe de desenvolvedores colaborando em um aplicativo Web complexo, o Replit AI acelera seu fluxo de trabalho de codificação e ensina práticas melhores ao longo do caminho.

Melhores recursos do Replit

Deixe que ela observe enquanto você codifica e sugira a conclusão de uma consulta de banco de dados ou lógica de função complicada com o Ghost Pair Programming

Transforme códigos legados enigmáticos em explicações simples em inglês

Implemente seu aplicativo instantaneamente com um clique, pois o Replit cuida de toda a configuração de hospedagem nos bastidores

Permita que toda a sua equipe codifique em conjunto e em tempo real com edição simultânea e assistência de IA para todos

Converta seu script Python para JavaScript (ou qualquer uma das mais de 50 linguagens) mantendo a mesma funcionalidade

Limitações do Replit

Pode ficar mais lento ao trabalhar com recursos de IA que consomem muitos recursos em bases de código maiores

As restrições de computação da camada gratuita tornam-se perceptíveis ao criar algo além de aplicativos simples

Preços do Replit

Inicial : Gratuito

Core : uS$ 35/mês

Equipes : uS$ 40/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Replit

G2: 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)

Capítulo: Não há avaliações suficientes

13. Notion AI (melhor para assistência contextual a documentos e inteligência de espaço de trabalho)

via Notion

Alguma vez você já olhou para uma página em branco do Notion, imaginando como começar a redigir aquela proposta importante para o cliente? O Notion AI é como ter um parceiro de redação que já leu todos os documentos em seu espaço de trabalho.

Ao contrário da experiência desconectada do Meta AI, o Notion AI funciona exatamente onde sua equipe já colabora. Está começando um novo briefing de campanha de marketing? O Notion AI pode extrair informações relevantes de suas campanhas anteriores, incorporar a voz da sua marca a partir de materiais existentes e gerar um primeiro rascunho que realmente pareça ter sido escrito pela sua equipe.

Quando sua sessão de planejamento trimestral se prolongar, basta pedir ao Notion AI para transformar aquelas anotações de discussão confusas em um plano de projeto organizado com cronogramas e responsabilidade, mantendo o contexto das metas e dos recursos da sua empresa.

Melhores recursos do Notion AI

Transforme seus marcadores dispersos de uma sessão de brainstorming em um documento coerente e estruturado em segundos

Crie resumos executivos personalizados de relatórios extensos

Extraia as próximas etapas concretas das anotações das reuniões da sua equipe e organize-as em tarefas atribuíveis

Ajuste seu rascunho de e-mail de "passivo-agressivo" para "diplomaticamente firme" com a transformação de tom

Traduza instantaneamente a documentação do seu produto para os idiomas que sua equipe internacional precisa, mantendo a precisão técnica

Limitações do Notion AI

Funciona melhor quando você já tem páginas do Notion bem organizadas com as quais ele pode aprender

Ocasionalmente, perde nuances na terminologia específica da empresa que não aparecem com frequência em seu espaço de trabalho

Preços do Notion AI

Adicione a qualquer plano Notion por US$ 10/usuário/mês

Avaliações e resenhas do Notion

G2: 4. 7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários do mundo real estão dizendo sobre o Notion AI?

Uma avaliação do G2 diz o seguinte:

Como qualquer ferramenta de IA, ela tem suas limitações naturais, mas no contexto de como eu a utilizo, ela atende perfeitamente às minhas necessidades.

Como qualquer ferramenta de IA, ela tem suas limitações naturais, mas no contexto de como eu a utilizo, ela atende perfeitamente às minhas necessidades.

Pronto para substituir o Meta AI? Veja por que o ClickUp deve ser sua primeira parada

Se você chegou até aqui, uma coisa é certa: não faltam ferramentas de IA capazes no mercado. Não importa se você está no modo de pesquisa com o Perplexity, criando campanhas com a marca no Jasper ou analisando fluxos de trabalho da equipe com o Claude: há uma ferramenta para cada nicho.

Mas se estiver procurando simplificar em vez de empilhar aplicativos, ClickUp é sua melhor aposta.

Por quê? Ao contrário do ChatGPT ou do Meta AI, a plataforma multifuncional do ClickUp reúne tudo em um só lugar. Você obtém escrita aprimorada por IA, automação de tarefas, criação de documentos e colaboração em tempo real alimentada por IA, tudo em uma única plataforma que se adapta à sua equipe. Ao contrário do Meta AI, o ClickUp foi desenvolvido especificamente para o trabalho - com recursos de IA que aprimoram seus fluxos de trabalho diários reais, não apenas as conversas.

Em vez de ficar alternando entre aplicativos ou aguardando a próxima atualização do LLM, você pode se organizar, automatizar o trabalho pesado e se concentrar no que realmente faz a diferença - a partir de hoje.

experimente a versão gratuita do ClickUp e veja como é ter uma IA que não apenas auxilia, mas que realmente faz o trabalho para você.