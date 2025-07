As 10 melhores alternativas ao Amie para gestão integrada de calendários e tarefas

O Amie é principalmente um aplicativo de calendário com um design limpo e uma abordagem simples, permitindo aos usuários gerenciar tarefas, reuniões e cronogramas.

Ele sugere os melhores horários para as tarefas, bloqueia tempo para prioridades e lembra você de reuniões e tarefas restantes para que nada seja esquecido.

No entanto, os recursos do Amie são bastante básicos. Ele fica aquém para usuários que precisam de ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos. O Amie também não está disponível para Android, o que limita significativamente sua acessibilidade. Portanto, é comum que os usuários busquem alternativas ricas em recursos para o Amie.

Nesta publicação, discutimos as dez melhores alternativas ao Amie, incluindo as suas melhores funcionalidades, vantagens e desvantagens, e preços. Continue a ler até encontrar a que melhor se adapta às suas necessidades!

Por que escolher alternativas ao Amie?

Embora o Amie seja um aplicativo minimalista e direto, ele pode ser muito simples para uso comercial. Aqui estão algumas desvantagens que fazem os usuários procurarem alternativas ao Amie:

Recursos limitados: Embora o Amie seja bom para planejamento casual, ele não possui os recursos necessários para lidar com fluxos de trabalho complexos e necessidades de gerenciamento de tarefas. Além disso, se você deseja recursos avançados de agendamento, o Amie pode não ser suficiente ❌

Não disponível no Android: Atualmente, o Amie possui apenas um aplicativo móvel para iOS e um aplicativo para desktop macOS, tornando-o indisponível para usuários do Android, o que é uma desvantagem significativa ❌

Suporte ao cliente deficiente: Alguns usuários dizem que o atendimento ao cliente da Amie não é muito bom. A equipe não tem conhecimento adequado e demora muito para resolver os problemas ❌

Falhas frequentes: O aplicativo Amie para macOS, incluindo a versão para desktop, é lento, o que pode ser frustrante para os usuários ❌

Problemas de sincronização: As listas de tarefas e os e-mails às vezes não sincronizam corretamente, resultando em atualizações perdidas ❌

Alternativas ao Amie em resumo

Antes de entrar em detalhes, aqui está uma prévia das alternativas ao Amie, seus casos de uso, estruturas de negócios e preços para cada plataforma.

Alternativas ao Amie Caso de uso Ideal para Preços* ClickUp Plataforma de produtividade completa com calendário integrado Equipes de PMEs e empresas, freelancers e profissionais que trabalham remotamente Plano gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Taskade Gerenciamento e agendamento de tarefas com IA Empresas de grande porte Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20 por mês Akiflow Planejamento e gerenciamento de tempo Indivíduos, freelancers e equipes de PMEs uS$ 34 por mês Vimcal Gerenciamento de agendas em diferentes fusos horários Empresas globais e profissionais que trabalham em diferentes fusos horários Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 15 por mês Motion Agendamento e gerenciamento de tarefas com IA Trabalhadores remotos e grandes empresas Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 19 por usuário/mês Sunsama Equilibrando o trabalho pessoal e profissional Freelancers e trabalhadores remotos Teste gratuito por 14 dias; planos pagos a partir de US$ 20 por mês Todoist Gerenciamento de tarefas pessoais Freelancers e trabalhadores remotos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 2,50/usuário por mês Reclaim. ai Acompanhamento de hábitos e agendamento Freelancers e trabalhadores remotos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/usuário por mês Morgen Calendar Gerenciamento de tarefas diárias PMEs e equipes remotas uS$ 30 por mês Notion Gerenciamento de projetos e conhecimento Empresas de grande porte Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/usuário por mês

As melhores alternativas ao Amie para utilizar

1. ClickUp (A melhor plataforma de produtividade tudo-em-um com calendário integrado)

Programe tarefas, visualize o trabalho e crie automaticamente agendas diárias com o ClickUp Calendar

O trabalho hoje em dia está desorganizado. Nossos projetos, conhecimentos e comunicações estão espalhados por ferramentas desconectadas. O resultado? Produtividade reduzida. Se o seu cenário de trabalho típico é assim, você precisa de uma plataforma completa para otimizar os fluxos de trabalho e impulsionar os resultados.

ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina gerenciamento de projetos, conhecimento e agenda em uma plataforma centralizada, com tecnologia de IA para ajudar você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Quer gerenciar cronogramas, coordenar eventos e planejar projetos em um só lugar? Veja como você pode usar o ClickUp para aumentar a eficiência.

Calendário ClickUp

Com o Calendário ClickUp, você sabe o que precisa fazer, quando fazer e quais são suas tarefas prioritárias. Ele cria sua programação diária automaticamente com base em eventos, tarefas e metas.

Sincronize calendários, receba lembretes de reuniões e compare agendas com o ClickUp Calendar

Além disso, o ClickUp Calendar reprograma tarefas e bloqueia automaticamente o tempo de concentração para manter tudo em dia.

Aprenda a automatizar seu trabalho com o ClickUp Calendar 👇

Tarefas ClickUp

Com o ClickUp Tasks, acompanhar e gerenciar tarefas se torna super fácil. Você pode automatizar atribuições de tarefas, alterar status e acompanhar o progresso. O ClickUp Tasks também permite que você priorize tarefas, defina prazos, crie subtarefas e até mesmo mencione membros da equipe com o recurso Assign Comments (Atribuir comentários ) para que eles não percam nada.

Crie, priorize e gerencie tarefas com o ClickUp Task Management

ClickUp Brain

Quer saber se você precisa fazer tudo manualmente? Não se preocupe. O agente de IA integrado do ClickUp ajuda você a fazer mais em menos tempo. O ClickUp Brain, o poderoso assistente de IA do ClickUp, pode resumir tarefas em segundos, gerar briefings, encontrar detalhes importantes do projeto, agendar automaticamente seu trabalho com base na urgência, prazos e carga de trabalho e até mesmo criar tarefas a partir de notas, chats e documentos.

Automatize a criação, atribuição e agendamento de tarefas e muito mais com o ClickUp Brain

Modelo de planejador de calendário ClickUp

A cereja no topo do bolo? O ClickUp tem uma vasta biblioteca de modelos para economizar seu precioso tempo. Por exemplo, o Modelo de Planejador de Calendário do ClickUp reúne tarefas e prazos em um só lugar, facilitando a atualização.

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se organizado e gerencie projetos com eficiência com o modelo de planejador de calendário do ClickUp

Este modelo ajuda você a:

Fique por dentro dos próximos eventos e prazos

Obtenha visibilidade dos fluxos de trabalho e do progresso das tarefas

Organize projetos em partes gerenciáveis

Alocar e gerenciar recursos com mais eficiência

Da mesma forma, o ClickUp também possui vários modelos de calendário mensal que ajudam você a organizar as tarefas diárias com eficiência, garantindo que nada seja esquecido.

Melhores recursos do ClickUp

Colaboração em tempo real: Organize notas, crie bases de conhecimento e colabore em tarefas de projetos com Organize notas, crie bases de conhecimento e colabore em tarefas de projetos com o ClickUp Docs

Controle de tempo: Adicione estimativas de tempo às tarefas e subtarefas e acompanhe quanto tempo você gasta em cada atividade com Adicione estimativas de tempo às tarefas e subtarefas e acompanhe quanto tempo você gasta em cada atividade com o Controle de Tempo do ClickUp

Painéis personalizáveis: acompanhe a produtividade pessoal e da equipe, cargas de trabalho, horas faturáveis e muito mais com os painéis do ClickUp

Integrações perfeitas: Conecte-se a mais de 1000 ferramentas para trabalhar sem precisar trocar de plataforma com Conecte-se a mais de 1000 ferramentas para trabalhar sem precisar trocar de plataforma com as integrações do ClickUp

Limitações do ClickUp

A plataforma pode parecer um pouco confusa no início devido ao grande número de recursos

Algumas funcionalidades têm uma curva de aprendizagem

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz:

Eu uso o ClickUp para tudo. Ele é essencial para o meu fluxo de trabalho diário, planejamento de projetos e base de conhecimento. Adoro como tudo fica em um só lugar. Usei muitas ferramentas ao longo dos anos para me ajudar a acompanhar o trabalho, e o ClickUp resolve todos os meus problemas. Gosto da flexibilidade que o ClickUp oferece – criei tantas listas de gerenciamento de tarefas, reformas, gerenciamento de projetos, projetos de software, investimentos imobiliários, atas de reuniões e informações de acompanhamento que sinto que é essencial para qualquer empresa, desde negócios individuais até grandes corporações.

2. Taskade (Melhor para automação de fluxo de trabalho)

via Taskade

O Taskade é uma plataforma de produtividade alimentada por IA que permite criar agentes de IA personalizados para otimizar atividades rotineiras, como criação de conteúdo, pesquisa e gerenciamento de tarefas.

Você pode automatizar a criação e priorização de tarefas, encontrar informações com IA e gerar itens de ação. Ele também permite criar fluxos de trabalho de IA para automatizar tarefas repetitivas, como aprovações, alteração de status de tarefas, etc., e criar formulários compartilháveis para coletar e analisar dados.

A melhor parte é que, apesar de seus recursos robustos, o Taskade é fácil de configurar e usuários sem conhecimentos técnicos podem adotá-lo sem treinamento intensivo.

Melhores recursos do Taskade

Crie fluxos de trabalho de automação personalizados com IA e automatize tarefas repetitivas

Configure a extração automatizada da web para extrair conteúdo, dados e links em tempo real de qualquer site

Crie esboços, converta notas em tarefas acionáveis, priorize tarefas automaticamente e gere mapas mentais com IA

Limitações do Taskade

Sem controle de tempo integrado

Oferece personalizações e integrações limitadas

Preços do Taskade

Gratuito

Pro: US$ 20 por mês

Equipe: US$ 100 por mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Taskade

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Taskade?

Um usuário da Capterra diz:

A experiência geral é ótima. Fácil de começar. Comecei em menos de uma hora e a maioria das interfaces é bastante intuitiva. No entanto, a edição de texto poderia ser melhorada. O comportamento Selecionar e Copiar não é padrão, não é possível mover grandes áreas de texto/tarefas e ações geradas por IA, como resumos ou pesquisas, não têm fontes de referência. Se o Taskade resume o documento carregado, ele não fornece um link para indicar onde está o documento original. Presumo que, com o tempo, quando eu acumular muitos documentos, será muito difícil encontrar a fonte original.

📮 ClickUp Insight: Os resultados de nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões indicam que os profissionais do conhecimento podem passar quase 308 horas por semana em reuniões em uma organização com 100 pessoas! Mas e se você pudesse reduzir o tempo dessas reuniões? O espaço de trabalho unificado do ClickUp reduz drasticamente as reuniões desnecessárias! 💫 Resultados reais: Clientes como a Trinetix reduziram as reuniões em 50% centralizando a documentação do projeto, automatizando fluxos de trabalho e melhorando a visibilidade entre equipes usando nosso aplicativo completo para o trabalho. Imagine recuperar centenas de horas produtivas todas as semanas!

3. Akiflow (Melhor para planejamento e organização de tarefas)

via Akiflow

A plataforma de produtividade Akiflow oferece recursos de gerenciamento de tempo e organização de tarefas. Você pode converter e-mails e mensagens em tarefas, organizá-las usando pastas e tags de projetos e personalizar visualizações para dividir ainda mais seus fluxos de trabalho.

A plataforma também ajuda você a organizar tarefas no calendário com agendamento por arrastar e soltar e reprogramar tarefas com base em mudanças de prioridades.

O que se destaca é o recurso “Rituals” do Akiflow, que permite criar fluxos de trabalho estruturados e recorrentes. Ele promove o planejamento diário e semanal, com rituais opcionais de planejamento e encerramento para ajudar você a começar e terminar o dia com eficácia.

Melhores recursos do Akiflow

Transforme e-mails, mensagens ou textos de qualquer site em tarefas, planeje sua agenda e trabalhe com eficiência

Atribua tarefas automaticamente com IA baseada em treinamento personalizado

Use atalhos de teclado e comandos personalizáveis para acelerar os fluxos de trabalho

Limitações do Akiflow

Recursos básicos de gerenciamento de tarefas

Algumas funcionalidades têm uma curva de aprendizado íngreme

Preços do Akiflow

Pro Mensal: US$ 34 por mês

Pro Anual: US$ 19 por mês, cobrado anualmente

Avaliações e comentários sobre o Akiflow

G2: 5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Akiflow?

Um usuário do G2 diz:

Adoro a possibilidade de criar tarefas com alocações de tempo específicas e arrastá-las para os espaços do calendário. Isso realmente me ajudou a ter uma visão mais realista do que posso realizar em um determinado dia ou semana. O recurso de planejamento diário é útil para planejar intencionalmente cada dia com metas específicas e blocos de tempo para concluir determinados itens. Isso ajudou a melhorar minha eficiência geral!

4. Vimcal (ideal para gerenciar reuniões em diferentes fusos horários)

via Vimcal

O Vimcal simplifica cálculos complexos de fusos horários, tornando-o adequado para usuários que trabalham com uma equipe global. É uma plataforma de organização e gerenciamento de calendários que ajuda a agendar reuniões com mais eficiência. A IA da ferramenta ajuda a encontrar os melhores horários para reuniões e criar eventos com base nas suas informações.

O Vimcal também ajuda a organizar calendários, gerenciando reuniões desnecessárias. Ele lida com agendamentos em diferentes fusos horários e oferece fusos horários individualizados, enquetes para grupos maiores e exclusão automática de reservas em seu nível avançado (Vimcal EA).

A melhor parte? A ferramenta possui um poderoso centro de comando onde você pode criar eventos e definir disponibilidade usando atalhos de teclado ou teclas de atalho.

Melhores recursos do Vimcal

Lide com agendamentos complexos em diferentes fusos horários com o gerenciamento de fusos horários

Crie enquetes para encontrar os melhores horários para reuniões ou eventos, auxiliando na tomada de decisões em grupo

Use o modo de foco ou não perturbe com um cronômetro Pomodoro para manter o foco durante o horário de trabalho

Limitações do Vimcal

Sem recursos de gerenciamento de tarefas

Alguns usuários relataram problemas na interface do usuário no aplicativo para iOS, como lentidão na seleção de eventos, dificuldade para acessar detalhes de eventos e falhas ocasionais

Preços do Vimcal

Gratuito: Apenas para iOS

iOS e desktop: US$ 15/mês

Empresa: Preço personalizado

EA Scheduling: US$ 75/mês

EA Agency & Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Vimcal

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Você sabia? 71% dos profissionais perdem tempo semanalmente devido a reuniões desnecessárias ou canceladas.

5. Motion (melhor para agendamento e gerenciamento de tarefas com IA)

via Motion

O Motion ajuda você a planejar seus dias de trabalho, levando em consideração tarefas pessoais e profissionais. Ele ajuda com o timeboxing e reorganiza sua agenda automaticamente quando você tem trabalhos incompletos na sua lista de tarefas. A plataforma oferece quadros Kanban para gerenciar projetos, análises detalhadas de produtividade e modelos de agenda personalizáveis para economizar seu tempo.

A melhor parte é a IA do Motion. Ele prioriza tarefas automaticamente, gerencia status, revisa documentos, faz anotações, cria fluxos de trabalho e encontra tudo o que você procura — tarefas, detalhes de projetos, anotações e comunicações. Se você tiver algum tempo livre, ele também preenche sua agenda com tarefas pendentes prioritárias.

Melhores recursos do Motion

Combine o Outlook, o iCloud e o Google Agenda em uma única visualização e bloqueie automaticamente tarefas com o AI Calendar

Insira tarefas, crie tarefas recorrentes, mantenha notas e escolha horários personalizados para as tarefas com o gerenciador de tarefas

Defina limites diários e horários preferenciais para reuniões e permita que o assistente de reuniões do Motion gerencie as agendas

Limitações de movimento

O recurso de IA tem uma curva de aprendizado íngreme

Não é possível compartilhar tarefas do Motion com partes interessadas externas. Funciona apenas para a equipe interna

Preços dinâmicos

Teste gratuito trial

Pro AI: US$ 19 por licença/mês

Business AI: US$ 29 por licença/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Motion

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Motion?

Um usuário da Capterra diz:

Gostei da integração com os meus calendários, especialmente porque tenho vários calendários baseados em vários clientes relacionados com o trabalho. No entanto, foi difícil de aprender e não era intuitivo. Os projetos nunca eram agendados porque não era intuitivo. Calendário caro.

Gostei da integração com os meus calendários, especialmente porque tenho vários calendários baseados em vários clientes relacionados com o trabalho. No entanto, foi difícil de aprender e não era intuitivo. Os projetos nunca eram agendados porque não era intuitivo. Calendário caro.

📖 Leia mais: Melhores alternativas ao Google Agenda

6. Sunsama (ideal para manter o equilíbrio entre vida profissional e pessoal)

via Sunsama

O Sunsama funciona com base na ideia do equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Seus recursos de planejamento diário guiado, definição de metas e timeboxing ajudam os profissionais que trabalham remotamente a criar horários eficazes para trabalhar em casa.

A ferramenta de produtividade, com seu design minimalista e modo de foco, ajuda você a expandir suas listas de tarefas para que possa se concentrar na tarefa em que está trabalhando. Ela avisa quando você está exausto com as tarefas e permite que você desligue o computador de forma razoável. Além disso, você pode acessar análises para entender como gasta seu tempo no trabalho.

Melhores recursos do Sunsama

Planeje seu dia com etapas guiadas usando uma rotina passo a passo

Agende tarefas automaticamente no calendário

Importe tarefas de e-mails, tarefas de ferramentas de gerenciamento de projetos e reuniões de calendários com integrações perfeitas

Limitações do Sunsama

Alguns usuários dizem que a colaboração em tempo real pode ser mais suave

Não há um recurso específico para anotações de longo prazo. No entanto, você pode adicionar notas às tarefas

Preços do Sunsama

14 dias de teste gratuito

Assinatura mensal: US$ 20 por mês

Assinatura anual: US$ 16 por mês, cobrados anualmente

Avaliações e comentários sobre o Sunsama

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sunsama?

Um usuário da Capterra diz:

Como empreendedor individual, muitas vezes é difícil lidar com o número de tarefas que tenho por dia. O Sunsama me lembra de fazer pausas, me dá uma visão realista de quanto tempo uma tarefa levará e fornece um resumo semanal de como gasto meu tempo. Posso incorporar meus calendários pessoais e profissionais, atividades de bem-estar e tempo com a família, tudo em um só lugar. Isso me ajuda a manter o foco nos meus objetivos e intenções. No entanto, inserir tarefas e subtarefas poderia ser mais intuitivo.

🧠 Você sabia? 66% dos profissionais nos EUA não têm equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e 77% dos profissionais já passaram por esgotamento no trabalho.

7. Todoist (Melhor para gerenciar tarefas pessoais)

via Todoist

O Todoist é uma plataforma de gerenciamento de tarefas com uma interface intuitiva que permite aos usuários gerenciar com eficiência as tarefas diárias. Ao contrário do Amie, que se concentra no gerenciamento do calendário executivo, o Todoist permite organizar, classificar e priorizar tarefas usando filtros personalizados e várias visualizações.

O Todoist também possui um recurso exclusivo de gamificação, chamado Karma, que ajuda você a acompanhar as tendências de produtividade e acumular pontos com a conclusão de tarefas e o alcance de metas. Você também pode visualizar seu progresso diário com gráficos codificados por cores e comparar a produtividade semanal com gráficos semanais.

Melhores recursos do Todoist

Capture e organize tarefas, categorize, rotule e programe-as automaticamente

Planeje projetos, adicione descrições de tarefas e subtarefas e acompanhe o progresso com visualizações flexíveis do projeto

Use um layout de calendário compartilhado para colaborar com sua equipe e manter seus projetos em dia

Limitações do Todoist

Adicionar subtarefas envolve várias etapas, o que pode ser frustrante às vezes

Falta flexibilidade para organizar a ordem das tarefas

O recurso de criação de texto às vezes não consegue entender comandos específicos

Preços do Todoist

Iniciante: $0

Pro: US$ 2,50 por usuário/mês

Negócios: US$ 8 por usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Todoist?

Um usuário da Capterra diz:

Gosto de poder enviar um e-mail para minha lista de tarefas. Adoro ter uma lista de coisas a fazer, pois isso me ajuda a me organizar e, às vezes, quero adiar meus e-mails. Então, basta encaminhá-los com uma data para minha lista de tarefas e recebo uma notificação em outro momento. Além disso, adoro verificar meus itens quando termino e riscá-los como se fosse um papel e caneta. No entanto, acho a colaboração com os recursos de equipe complicada.

✨Curiosidade: O Todoist permite definir tarefas recorrentes com base na conclusão da tarefa anterior. Ao usar a sintaxe “every!”, você pode garantir que as datas das tarefas sejam calculadas com base na conclusão da última tarefa, em vez de uma data fixa aleatória.

8. Reclaim. ai (Ideal para criar hábitos e agendar tarefas com inteligência artificial)

Reclaim.ai, da Dropbox, é uma plataforma de produtividade que ajuda a evitar erros de planejamento com recursos avançados de controle de tempo, programação automatizada de intervalos, sincronização de calendário e acompanhamento inteligente de hábitos.

Com o Reclaim, você pode agendar tarefas automaticamente com base na prioridade e nos prazos. Você pode definir durações específicas para as tarefas, comparar o tempo de trabalho com o tempo pessoal, realizar um acompanhamento detalhado ou superficial do trabalho e até mesmo relatar os dias mais produtivos.

A característica mais exclusiva da ferramenta é o seu rastreador de hábitos com IA, que reprograma automaticamente as tarefas quando o trabalho sobrecarrega os hábitos, apoiando o crescimento pessoal. Ele também rastreia os tempos de atividade pessoal, gera relatórios semanais e agenda/reprograma automaticamente reuniões com base nas suas preferências.

Melhores recursos do Reclaim.ai

Acompanhe o tempo de atividade da sua equipe em reuniões e melhore a produtividade com análises de pessoas

Otimize os fluxos de trabalho com links de agendamento e incorpore esses links para um sistema de reservas rápido e personalizado

Programe automaticamente pausas após reuniões ou sessões de trabalho com IA

Limitações do Reclaim.ai

A interface do usuário do aplicativo móvel pode ser difícil de usar às vezes

Não é possível automatizar o agendamento de tarefas dependentes

Às vezes, a ferramenta agenda tarefas em excesso, tornando o calendário muito cheio

Preços do Reclaim.ai

Lite: Gratuito

Starter: US$ 8 por licença/mês

Negócios : US$ 12 por licença/mês

Enterprise: US$ 18 por licença/mês, cobrado anualmente

Avaliações e comentários sobre Reclaim.ai

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Reclaim.ai?

Um usuário do G2 diz:

É uma solução simples e poderosa para gerenciamento de tarefas, priorização e agendamento. Em particular, funciona muito bem para o meu caso de uso, que é anotar itens de ação no Google Docs, que sincronizam bidirecionalmente para Google Docs ⇆ Google Tasks ⇆ Reclaim. Experimentei muitas outras ferramentas, especificamente Smartsheet, ClickUp, Motion e Google Sheets, e acho que Reclaim.ai é finalmente a que vou usar. No entanto, os recursos de gerenciamento de projetos do Reclaim são limitados.

9. Morgen Calendar (ideal para tarefas diárias e gerenciamento de tempo)

via Morgen

O Morgen é um planejador diário com recursos avançados de bloqueio de tempo e gerenciamento básico de tarefas. Seu AI Planner organiza seu dia priorizando tarefas e sugerindo quando trabalhar nelas com base na sua capacidade e nos seus objetivos diários. Você pode utilizar esses planos juntamente com o bloqueio manual de tempo para agendar e reprogramar suas atividades.

O gerenciamento integrado de calendários da plataforma permite um calendário de tarefas dedicado, sincronização de tarefas entre todos os calendários e integração com ferramentas de gerenciamento de projetos.

Ao contrário do Amie, o Morgen oferece estatísticas sobre padrões de agendamento pessoal e tempo gasto em tarefas. Além disso, você pode criar “Frames” para diferentes tipos de tarefas e monitorar o tempo gasto em cada uma delas.

Melhores recursos do Morgen Calendar

Receba recomendações sobre quando trabalhar em quais tarefas com base em seus objetivos e horas de maior produtividade com o AI Planner

Resolva conflitos de agendamento, adicione co-anfitriões a links de agendamento e visualize horários atualizados em tempo real com agendamento por intervalos de tempo

Crie tarefas, adicione prazos e categorize listas de tarefas com o gerenciador de tarefas

Limitações do Morgen Calendar

De acordo com alguns usuários, o aplicativo móvel Morgen apresenta problemas de sincronização, o que pode ser frustrante

O gerenciamento de tarefas pode parecer manual, com pouca ou nenhuma automação

Preços do Morgen Calendar

Indivíduos mensal: US$ 30 por mês

Indivíduos Anual: US$ 15/mês, cobrado anualmente

Believer: US$ 6,50/mês, cobrado a cada cinco anos

Team Monthly: US$ 25 por usuário/mês

Team Yearly: US$ 10 por licença/mês

Avaliações e comentários sobre o Morgen Calendar

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Morgen Calendar?

Um usuário do G2 diz:

Posso ver o que já fiz e acompanhar minhas tarefas. Posso criar um link de agendamento em um piscar de olhos e evitar trocar e-mails para definir o horário certo para uma reunião. Além disso, posso criar tarefas com prioridade e mesclar todos os meus calendários em um só. É muito bom para verificar diferentes fusos horários para reuniões com pessoas em todo o mundo. No entanto, não é possível enviar links de agendamento para reuniões com mais de uma pessoa.

10. Notion (Melhor para gerenciamento de conhecimento empresarial)

via Notion

O Notion é um aplicativo de produtividade com calendário integrado e ferramentas de gerenciamento de projetos que ajudam você a organizar tarefas, agendar reuniões, fazer anotações, centralizar informações e colaborar.

Enquanto o Amie é mais focado em calendários, o Notion atende a diversas necessidades empresariais. Sua flexibilidade permite que você crie fluxos de trabalho personalizados, integre ferramentas, acompanhe projetos e use quadros Kanban interativos e tabelas para gerenciamento de dados.

No entanto, o Calendário do Notion está disponível como um aplicativo separado e seus recursos de IA são limitados.

Melhores recursos do Notion

Use bancos de dados flexíveis para organizar informações e tarefas

Agende eventos, defina lembretes e organize compromissos e reuniões com o Notion Calendar

Crie painéis personalizados para visualizar o trabalho e acompanhar o progresso

Acesse vários modelos de listas de tarefas projetados para gerenciamento de tarefas diárias, acompanhamento de marcos de projetos e muito mais

Limitações do Notion

Tem uma curva de aprendizado íngreme

As funcionalidades offline limitadas tornam difícil editar notas ou acessar informações críticas sem conexão com a Internet

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12 por licença/mês

Negócios: US$ 24 por licença/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um usuário do G2 diz,

Os bancos de dados são ótimos para organizar cronogramas de produção e agendas sociais. A integração com o calendário, a integração do aplicativo com todos os meus itens do Google e os recursos de IA me ajudaram a economizar muito tempo em tarefas tediosas. A IA ainda precisa de input e revisão humana, mas é uma ótima ferramenta para eu ser hiperprodutivo em sessões de trabalho mais curtas. No entanto, às vezes a edição de notas no Android é inconsistente. As ferramentas para modificar um bloco às vezes desaparecem e eu preciso fechar o aplicativo e reabri-lo para que funcione.

Automatize o agendamento de tarefas como um profissional com o ClickUp

Embora o agendamento por IA e as sugestões de tarefas do Amie sejam ótimos, seu gerenciamento básico de tarefas e integrações com calendários às vezes deixam a desejar. Eles deixam você querendo mais para garantir a máxima produtividade e um gerenciamento de trabalho eficiente.

Todas as ferramentas que discutimos ajudarão você a manter todas as suas tarefas em dia e facilitar o agendamento de reuniões. No entanto, apenas uma plataforma pode levar o gerenciamento de tarefas e projetos para o próximo nível.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece gerenciamento de tarefas com inteligência artificial, gerenciamento de projetos, comunicação, um calendário integrado e agendamento, tudo em um só lugar.

Isso facilita o gerenciamento de projetos complexos e otimiza os fluxos de trabalho, permitindo que você conclua suas tarefas rapidamente.

Quer saber mais sobre o ClickUp? Cadastre-se gratuitamente e comece a explorar!