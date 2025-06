os 10 melhores softwares de lançamento de produtos para campanhas bem-sucedidas

A maneira como você lança um produto tem um papel importante na lucratividade, no impacto e no crescimento dele.

Embora o roteiro possa ser ajustado posteriormente, o lançamento ajuda você a começar com o pé direito e evitar erros dispendiosos.

Com mais de 2,3 milhões de aplicativos somente em dispositivos móveis, há muita concorrência para arriscar uma abordagem manual ao lançamento de produtos. É aí que um software eficaz de lançamento de produtos facilita o trabalho e todas as tarefas multifuncionais.

Não sabe como escolher a solução certa? Este artigo facilita a sua vida. Selecionamos os melhores softwares de lançamento de produtos com todas as informações necessárias para você decidir, desde os principais recursos até avaliações e comentários.

Os melhores softwares de lançamento de produtos em resumo

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento completo do lançamento de produtos Quadros brancos, automação de tarefas, modelos de listas de verificação de lançamento, ClickUp Brain (IA) Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Aha! Gerenciamento abrangente do ciclo de vida do produto Controle de pontuação, planejamento de roteiro, visualizações de capacidade Teste gratuito disponível; preços personalizados para empresas Productboard Análise da opinião dos clientes + integrações de ferramentas Feedback no produto, estruturas de priorização (RICE, WSJF), integração com CRM Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Trello Fluxos de trabalho estruturados para lançamento e marketing de produtos Quadros Kanban, integração com Jira, visualização em mapa Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Asana Colaboração simplificada no processo de lançamento Campos personalizados, acompanhamento de tarefas em tempo real, formulários de feedback adaptáveis Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Monday.com Metodologia ágil para lançamentos Quadros de sprint, visualização da carga de trabalho, modelos de lançamento Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Jira Product Discovery Integração com o ecossistema Atlassian Pontuação de ideias, integração com o Slack, fórmulas de insights Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Notion Notas pré-lançamento e planejamento de recursos Modelos de lançamento, acompanhamento de dependências, documentos e bancos de dados incorporados Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Craft. io Gerenciamento intuitivo de recursos Planejamento de capacidade, integração com GitLab, OKRs multinível Teste gratuito disponível; preços personalizados para empresas ProdPad Gerenciamento de ideias + planejamento enxuto Priorização do impacto e do esforço, feedback vinculado, modelos de roteiro Teste gratuito disponível

O que você deve procurar em um software de lançamento de produtos?

Ao selecionar um software de lançamento de produtos, considere os seguintes aspectos:

Automação : você já tem muito o que fazer para criar o produto perfeito — seu software de lançamento deve cuidar do resto. Ele deve automatizar listas de verificação de lançamento, aprovações de conteúdo, acompanhamento de tarefas multifuncionais, cronogramas de campanha e atualizações das partes interessadas para que você possa chegar ao mercado mais rapidamente e com menos estresse

Gerenciamento de projetos e colaboração : deve fornecer uma única fonte de verdade, simplificar o gerenciamento de projetos e melhorar a colaboração entre departamentos multifuncionais envolvidos no lançamento, incluindo equipes de produto, marketing e vendas, e liderança

Relatórios e análises : O software ideal para lançamento de produtos fornece relatórios sobre campanhas de marketing e permite monitorar todos os lançamentos de produtos em um único portfólio

Recursos da lista de verificação : Lançamentos são complexos. Uma lista de verificação garante que nada importante — como controle de qualidade final, sequência de e-mails ou habilitação interna — seja esquecido. Sua ferramenta deve garantir que as principais ações, verificações e revisões sejam concluídas enquanto acompanha o progresso geral

Recursos de integração : um bom software de lançamento oferece integração perfeita com outras ferramentas utilizadas pelas equipes, aumentando a eficiência do fluxo de trabalho

Compartilhamento de dados em tempo real: A capacidade de compartilhar dados em tempo real permite que as equipes de lançamento façam os ajustes necessários. Sua ferramenta deve permitir a criação de painéis personalizados para compartilhar insights em tempo real com parceiros internos e externos

💡Dica profissional: Procure soluções com modelos reutilizáveis para verificações de controle de qualidade, calendários de conteúdo e fluxos de trabalho de aprovação. Isso ajuda sua equipe a iniciar estratégias de lançamento, mapear ciclos de vida de produtos e criar buzz antes do lançamento com mais rapidez.

Os 10 melhores softwares para lançamento de produtos

Vamos agora discutir as principais opções do mercado e como elas tornam os lançamentos de produtos algo pelo qual toda a sua equipe pode ansiar (e não temer).

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento completo de lançamento de produtos)

ClickUp para equipes de produtos

Quer ir além do lançamento perfeito e alcançar a excelência no ciclo de vida? O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, pronto para elevar sua eficiência. Ele simplifica fluxos de trabalho multifuncionais, aumenta a capacidade de trabalho e economiza tempo e dinheiro, garantindo que todas as equipes trabalhem juntas de forma integrada para atingir as metas do produto.

O ClickUp para equipes de produtos acelera e aprimora a entrega de produtos. Painéis integrados oferecem visões gerais abrangentes das atividades de lançamento, enquanto os recursos de rastreamento de problemas e gerenciamento de sprints mantêm o ritmo.

Transforme ideias em ações coordenadas, incorpore documentação e crie roteiros de produtos com os quadros brancos do ClickUp

A colaboração em tempo real nos quadros brancos do ClickUp simplifica as análises de pesquisa de mercado, o escopo do produto e o brainstorming para encontrar soluções para possíveis obstáculos.

Você também pode visualizar todo o ciclo de vida do produto em qualquer uma das mais de 15 visualizações do ClickUp, desde resumos de alto nível até visualizações detalhadas específicas da equipe, incluindo as tarefas restantes do ClickUp antes do lançamento.

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as ações a realizar, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Quer esteja a enviar notas de acompanhamento ou a utilizar folhas de cálculo, o processo é frequentemente disperso e ineficiente. A solução de gestão de tarefas da ClickUp garante uma conversão perfeita das conversas em tarefas, para que a sua equipa possa agir rapidamente e manter-se alinhada.

Defina metas mensuráveis para o lançamento do seu projeto com o ClickUp Goals

O ClickUp Goals permite definir metas mensuráveis e automatizar o acompanhamento do progresso do lançamento do seu produto. Com apenas alguns cliques, você pode configurar facilmente métricas e KPIs da campanha. Selecione entre metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e baseadas em tarefas para monitorar o desempenho.

Otimize fluxos de trabalho, execute tarefas rotineiras e gerencie transferências de projetos para o seu lançamento com o ClickUp Automations

O ClickUp Automations permite configurar fluxos de trabalho personalizáveis, notificações baseadas em lógica e atualizações automatizadas de tarefas para que você possa concentrar sua energia e esforços no que realmente importa: entusiasmar os clientes potenciais e gerar receita desde o primeiro dia. Tudo, desde o envio de listas de verificação de controle de qualidade até o encaminhamento de designs finalizados para o marketing, leva apenas alguns segundos com as automações sem código do ClickUp.

Configure automação avançada, gere relatórios de progresso, debata funcionalidades do produto e até crie estratégias e planos de ação para o seu lançamento com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain, a solução de IA dedicada da plataforma, pode ajudar as equipes de produto a criar uma estratégia de lançamento de produto, dividi-la em um plano de ação e resumir os desenvolvimentos do lançamento do produto para aumentar a visibilidade de toda a equipe. Ele pode até revelar possíveis gargalos em seus roteiros de produto e sugerir soluções.

Avalie e analise o feedback sobre os produtos usando o ClickUp Brain para tomar decisões baseadas em dados

Você pode inserir dados de feedback dos clientes no Brain para avaliar expectativas, melhorar a funcionalidade e gerar níveis de prioridade para novos recursos de software.

Configurar seus processos pode exigir muitos recursos. Se você deseja algo rápido e eficaz, o ClickUp também oferece vários modelos prontos para uso para lançamento de produtos, para que você não precise reinventar a roda toda vez.

Obtenha um modelo gratuito Alinhe sua equipe, tarefas e estratégias com o modelo de lista de verificação para lançamento de produtos da ClickUp

Por fim, se você deseja acompanhar tudo em um só lugar, o modelo de lista de verificação para lançamento de produtos da ClickUp oferece uma estrutura comprovada para obter o máximo de tração. Suas listas de tarefas categorizadas garantem que você não perca atividades essenciais de lançamento, como controle de qualidade, testes beta e lançamentos privados.

Depois de personalizado, ele se torna um manual reutilizável que permite às equipes atribuir responsabilidades, atualizar status personalizados e mapear prioridades de lançamento. Além disso, seu gráfico de Gantt e o tipo de tarefa Marcos facilitam o gerenciamento de escalações e garantem a entrega no prazo.

📖 Leia também: Como ter sucesso no lançamento do seu produto com esta lista de verificação

Melhores recursos do ClickUp

Marque colegas de equipe em atualizações de lançamento e adicione sugestões de qualquer lugar com os comentários atribuídos do ClickUp

Documente planos de ação e anote notas de reuniões em uma única fonte de verdade com o ClickUp Docs

Encontre qualquer arquivo de produto, relatório de recursos ou tarefa na plataforma, unidade local ou ferramenta integrada com a Pesquisa Conectada do ClickUp

Acompanhe as capacidades da equipe, evite o esgotamento e planeje recursos adicionais a tempo com a Visualização da carga de trabalho do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os recursos abrangentes da plataforma podem parecer um pouco complexos no início, especialmente para novos usuários

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

O ClickUp foi uma virada de jogo para nossa equipe, transformando fluxos de trabalho desatualizados tanto no rastreamento de bugs quanto no desenvolvimento de novos produtos.

📖 Leia também: Como criar uma lista de verificação para o desenvolvimento de produtos

2. Aha! (Ideal para gerenciamento abrangente do ciclo de vida do produto)

Aha! é uma ferramenta de lançamento de produtos com uma interface simples, ferramentas de relatórios abrangentes e modelos úteis de gerenciamento de produtos. A plataforma oferece recursos direcionados, como rastreadores de status e ferramentas de produtividade, como listas de verificação de tarefas e anúncios automatizados.

As equipes também podem usar o Aha! Roadmaps para incluir planos claros e visuais em suas estratégias de produtos personalizadas.

Os melhores recursos do Aha!

Simplifique lançamentos e lançamentos com integrações externas e um hub centralizado que armazena dados de clientes e produtos internos

Priorize recursos com um quadro de resultados personalizável de cinco fatores que avalia o impacto no usuário, o esforço, o potencial de receita, o valor estratégico e o risco

Planeje lançamentos de produtos com base na capacidade da equipe, usando gráficos e visualizações orientados para a carga de trabalho

Limitações do Aha!

Gerenciar permissões com equipes grandes pode parecer complicado

Configurar e ajustar vários produtos pode ser demorado

Preços do Aha!

Desenvolver: A partir de US$ 9/usuário por mês

Quadros brancos : a partir de US$ 9/usuário por mês

Conhecimento: A partir de US$ 18/usuário por mês

Ideias: A partir de US$ 39/usuário por mês

Roteiros: A partir de US$ 59/usuário por mês

Avaliações e comentários da Aha!

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Aha!

O relatório cronológico nos ajuda a verificar e aprofundar todas as características do nosso produto, os prazos que temos para projetá-lo e lançá-lo no mercado, bem como os objetivos que pretendemos alcançar após a sua apresentação no mercado.

👀 Você sabia? Mais de 60% dos gerentes de produto trabalham para organizações que não possuem nenhum processo de gerenciamento de produto. Parece que ter uma solução dedicada poderia ajudar a acabar com uma cultura de trabalho estressante.

3. Productboard (Ideal para análise da opinião dos clientes e integração de ferramentas)

via Productboard

Se sua empresa enfatiza o foco no cliente enquanto gerencia uma equipe diversificada, o Productboard elevará seu desempenho. A plataforma possui criadores de roteiros, ferramentas de pesquisa dentro do produto e configurações de prioridade centradas no cliente.

Os relatórios de alocação e eficiência em tempo real mantêm os líderes da sua equipe à frente dos gargalos de recursos do lançamento do produto.

Principais recursos do Productboard

Importe feedback diversificado e em tempo real com várias integrações de portais de clientes para Google Play, Slack e muito mais

Defina fórmulas com base em estruturas de priorização populares, como RICE, WSJF e ROI, ou crie fórmulas personalizadas

Quantifique a receita potencial de cada ideia de recurso importando dados de clientes de um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM)

Limitações do Productboard

Fica lento ao lidar com grandes conjuntos de dados, tornando-o menos ideal para projetos que exigem muitos recursos

Preços do Productboard

Starter: Gratuito

Essenciais: US$ 25/usuário por mês

Pro: US$ 75/usuário por mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Productboard

G2: 4,3/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

💡 Dica profissional: Monitore as solicitações dos clientes e a concorrência para prever os níveis de satisfação e identificar ideias de produtos vencedoras. Quase 80% dos líderes empresariais afirmam que o feedback dos clientes é um fator essencial para as decisões de negócios.

4. Trello (ideal para lançamentos de produtos estruturados e esforços de marketing)

via Trello

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos da Atlassian que traz estrutura para lançamentos de produtos com sua visualização intuitiva em quadro. As equipes podem mapear as fases de lançamento em etapas claras e visuais, como planejamento, desenvolvimento, marketing e suporte pós-lançamento.

Cada cartão em um quadro contém todos os detalhes da tarefa em um só lugar, desde prazos e listas de verificação até feedback e arquivos, facilitando o acompanhamento do progresso. Isso também mantém as equipes multifuncionais alinhadas durante todo o ciclo de lançamento.

Principais recursos do Trello

Concentre os esforços em cada atividade, departamento ou espaço de trabalho de lançamento de produto com um recurso de agrupamento de quadros

Gerencie planos globais de distribuição de produtos com uma visualização clara do mapa geográfico, que acompanha os lançamentos regionais e facilita uma melhor coordenação logística

Analise o progresso do desenvolvimento em tempo real com uma conexão direta com as questões do Jira

Limitações do Trello

Pode ser complicado para usuários sem conhecimentos técnicos ou que não estão familiarizados com ferramentas de gerenciamento de projetos no estilo Kanban

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/usuário por mês

Premium: US$ 12,50/usuário por mês

Empresa: Até US$ 17,50/usuário por mês (com base no número de usuários, cobrado apenas anualmente)

Avaliações e comentários do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Trello

Adoro a facilidade com que posso organizar todas as minhas tarefas com base nos meus projetos específicos – posso criar uma coluna para um projeto, cliente ou lançamento de produto específico OU, se o projeto for realmente grande, posso até criar um quadro inteiro para esse projeto, para ter todos os detalhes num só lugar.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de planos de marketing de produtos para planejar campanhas

5. Asana (ideal para uma colaboração simplificada no processo de lançamento)

via Asana

As empresas que gerenciam lançamentos de produtos multifuncionais podem achar o Asana atraente por seu espaço de trabalho simplificado e colaborativo. As equipes podem criar cronogramas de lançamento, atribuir tarefas de marketing, vendas, produtos e engenharia e acompanhar o progresso em tempo real.

A edição em tempo real permite que todos, desde a equipe de sucesso do cliente até as equipes de vendas e técnica, fiquem cientes dos prazos, mensagens e alterações de última hora em tempo real. Em resumo, o Asana elimina a chance de falhas de comunicação durante as fases críticas do lançamento.

Principais recursos do Asana

Crie campos de dados personalizados para se adequar às suas métricas específicas de lançamento, como datas de lançamento, disponibilidade de recursos ou status da campanha

Colete feedback personalizado dos clientes com formulários que possuem lógica adaptativa

Automatize estimativas de esforço, contagens regressivas para lançamentos e pontuações de risco com base no progresso do lançamento do produto em tempo real

Limitações do Asana

Permite atribuir tarefas a apenas uma pessoa, limitando o trabalho conjunto de várias partes interessadas na mesma lista de verificação de lançamento de produtos

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

6. Monday.com (Ideal para implementar a metodologia Agile em lançamentos de produtos)

O próximo da lista é o Monday.com, que oferece recursos de gerenciamento de sprint e scrum que ajudam no planejamento do ciclo de vida do produto. Ele também possui gráficos burndown e Gantt para identificação rápida de problemas e mapeamento de dependências.

Tenha acesso a modelos de lançamento personalizáveis e use painéis de controle para acompanhar tudo, desde a preparação pré-lançamento até a análise pós-lançamento.

Principais recursos do Monday.com

Visualize a carga de trabalho de cada membro da equipe em cada sprint e evite gargalos durante o lançamento do produto

Sincronize as equipes de engenharia e atendimento ao cliente com um roteiro em tempo real para os próximos lançamentos

Defina lembretes inteligentes para aprovações, transferências e controle de qualidade com notificações flexíveis e lógica condicional

Limitações do Monday.com

Os preços variam rapidamente de acordo com o tamanho da equipe e os recursos avançados, tornando-o caro para pequenas empresas

Preços do Monday.com

Gratuito

Básico: US$ 12/usuário por mês

Padrão: US$ 14/usuário por mês

Pro: US$ 24/usuário por mês

Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações da Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 12.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.600 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre Monday.com

As funções de acompanhamento e relatórios do projeto permitem-nos identificar áreas que necessitam de melhorias, de modo a otimizar as nossas operações

📖 Leia também: Modelos gratuitos de estratégia de entrada no mercado que você deve ter à mão

7. Jira Product Discovery (ideal para integração com o ecossistema Atlassian)

Precisa de ferramentas de gerenciamento de produtos que se integrem ao seu ecossistema Atlassian? O Jira Product Discovery está na lista. A solução inclui várias estruturas de priorização e interfaces de brainstorming que criam um roteiro de produtos focado no cliente.

Sua interface limpa e intuitiva, com organização por arrastar e soltar e campos ricos em emojis, facilita o planejamento, o acompanhamento e o ajuste de cada detalhe do lançamento com sua equipe.

Principais recursos do Jira Product Discovery

Simplifique seu processo de integração de recursos com opções de decisão claras para cada ideia e transfira os recursos certos para o planejamento do lançamento

Combine naturalmente informações de ferramentas de comunicação como o Slack com suas integrações bem desenvolvidas

Adapte o método de pontuação de impacto para priorizar recursos do produto com fórmulas personalizadas de impacto e insights sob medida para o seu negócio

Limitações do Jira Product Discovery

Concentra-se em ferramentas simples de gerenciamento de produtos e deixa de lado muitos recursos de análise e relatórios

Preços do Jira Product Discovery

Gratuito

Padrão: A partir de US$ 10/usuário por mês

Premium: A partir de US$ 25/usuário por mês

Avaliações e comentários sobre o Jira Product Discovery

G2: Sem avaliações disponíveis

Capterra: Avaliações insuficientes

📖 Leia também: Principais ferramentas de marketing para startups (gratuitas e pagas)

8. Notion (ideal para notas pré-lançamento, planejamento e criação de recursos)

via Noti em

O Notion oferece modelos pré-criados para cronogramas de lançamento, planos de GTM e wikis para as partes interessadas, para que as equipes não percam tempo reinventando a roda.

Seus calendários sincronizados, páginas multifuncionais e recursos integrados formam uma fonte única e completa de informações. O Notion também promove a rastreabilidade em cada lançamento com seu recurso de acompanhamento de dependências, responsabilidade pelas atividades e documentação nos fluxos de trabalho de aprovação.

Principais recursos do Notion

Gerencie todas as suas estratégias e cronogramas de lançamento em um único espaço unificado

Aproveite os modelos para criar listas de verificação padronizadas para o lançamento, sem complicações

Importe todos os seus dados de várias ferramentas de gerenciamento de tarefas e aplicativos de documentação

Limitações do Notion

Pode apresentar problemas de desempenho ao gerenciar grandes conjuntos de dados

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/usuário por mês

Negócios: US$ 18/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Notion AI: Adicione ao seu espaço de trabalho por US$ 10 por membro/mês

Avaliações e comentários do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Notion

Criei um painel de gerenciamento de projetos com bancos de dados vinculados, rastreadores de tarefas e notas de reuniões para ajudar minha equipe a se manter organizada em torno do lançamento de um produto de alto risco

🧠 Curiosidade: a primeira versão do Notion era um construtor de páginas web, não um software de produtividade. Só entrou no mercado de gerenciamento de espaço de trabalho anos mais tarde.

9. Craft. io (Ideal para gerenciamento intuitivo de recursos)

Precisa gerenciar lançamentos de produtos complexos? Craft.io é uma ótima opção. A ferramenta se destaca por seu planejamento intuitivo de capacidade e recursos avançados de roadmapping. Os gerentes de produto podem simular como os recursos afetam as capacidades sem alterar o roadmap ativo.

Principais recursos do Craft.io

Crie e analise estratégias de marketing e vendas em tempo real com espaços dedicados

Mantenha a continuidade do fluxo de trabalho, desde o desenvolvimento até o lançamento, com integrações importantes, como Azure DevOps e GitLab

Vincule tarefas diárias e recursos do produto a objetivos estratégicos maiores com uma solução OKR multinível integrada

Limitações do Craft.io

Não possui histórico de edições para rastrear quem fez alterações em uma história ou item

Preços do Craft.io

Starter: US$ 24/usuário por mês

Pro: US$ 99/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Craft.io

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

10. ProdPad (Ideal para gerenciamento de ideias e mapeamento enxuto)

via ProdPad

O ProdPad é uma solução para a concepção e o planejamento eficientes do lançamento do seu produto. Seus roteiros "Agora-Próximo-Mais tarde" mantêm as tarefas de lançamento simples e organizadas.

Se você recebeu feedback sobre protótipos, a solução vincula automaticamente esse feedback às ideias relevantes. As equipes também podem votar na mudança antes de transformar essas ideias em realidade.

Principais recursos do ProdPad

Use um gráfico de impacto versus esforço para dar um toque visual à representação e priorização de ideias

Sincronize dados das suas equipes de desenvolvimento de produtos e defina processos pré-definidos com a automação do fluxo de trabalho

Trace a estratégia do produto e os objetivos de negócios com ferramentas de canvas de produto e OKR

Limitações do ProdPad

Carece do controle de acesso robusto e das opções de compartilhamento necessárias ao gerenciar várias equipes e funções

Preços do ProdPad

Roadmaps Essentials: US$ 30/usuário por mês

Roadmaps Advanced: US$ 55/usuário por mês

Ideias Essenciais: US$ 30/mês por usuário

Ideias avançadas: US$ 45/usuário por mês

Feedback Essentials: US$ 30/usuário por mês

Feedback Avançado: US$ 45/usuário por mês

Avaliações e comentários do ProdPad

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre o ProdPad

É muito interessante visualizar as várias histórias e categorias quando elaboramos nosso roteiro de produtos.

Transforme cada lançamento de produto em um sucesso com o ClickUp

Uma ferramenta de lançamento de produtos bem-sucedida molda a receita, controla os custos e impulsiona a lucratividade desde o primeiro dia. Ela até mesmo orienta o custo de aquisição de clientes e o ciclo de vida. Dada a complexidade da função, o software certo simplifica o processo. Ele também aumenta a visibilidade e mantém as equipes alinhadas.

Uma das principais soluções que apresentamos certamente atenderá às suas necessidades, mas as muitas variáveis envolvidas no lançamento de produtos tornam essencial priorizar o gerenciamento integrado de tarefas, a comunicação, a análise e a visualização.

Para obter potência e equilíbrio em todos esses elementos, o ClickUp é o parceiro perfeito. Além disso, sua IA e automação farão com que o sucesso de cada lançamento de produto seja a norma para sua equipe.

Pronto para tornar cada lançamento um sucesso?