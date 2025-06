Leonardo AI vs. Stable Diffusion: qual é o melhor gerador de arte com IA?

Seja você um designer profissional ou apenas alguém com um toque criativo, é provável que já tenha experimentado a arte gerada por IA. De designs conceituais impressionantes a imagens hiper-realistas, essas ferramentas ampliam os limites da criatividade, tornando o processo de design mais fácil e divertido.

Mas, com tantas opções, escolher o gerador de arte com IA certo pode parecer complicado ou até mesmo inadequado para o seu fluxo de trabalho.

Para simplificar, comparamos dois dos principais concorrentes — Leonardo AI e Stable Diffusion — para ajudar você a decidir qual é o mais adequado para você.

Mas aqui está a grande questão: existe uma maneira mais inteligente de gerenciar seu fluxo de trabalho criativo? (Dica: o ClickUp pode ser a solução)

Vamos descobrir. 👀

⏰ Resumo de 60 segundos Escolher a ferramenta de arte com IA certa não se resume a imagens bonitas, mas sim a encontrar aquela que se adapta ao seu fluxo criativo. Leonardo AISua melhor opção para visuais refinados sem muito trabalho. Treine modelos personalizados, texturize objetos 3D, anime imagens estáticas e desenhe livremente com o Realtime Canvas. Ótimo para designers e artistas que desejam resultados elegantes e rápidos. Stable DiffusionA fera do código aberto. Enorme biblioteca de prompts, flexibilidade incrível e controle perfeito dos pixels. Ideal se você quer liberdade criativa total e não tem medo de se aprofundar nos prompts e nas configurações. 🧠 Leonardo AI vs. Stable Diffusion: comparação de recursos Recurso Leonardo AI Stable Diffusion Vencedor 🥇 Facilidade de uso Interface intuitiva, baseada em navegador Interface simples baseada em navegador Empate Personalização Limitado (modelos proprietários) Totalmente open source e personalizável Stable Diffusion Recursos 3D texturas 3D, sem suporte para modelagem mapas de profundidade 3D com ControlNet Stable Diffusion 🎨 Criar imagens é apenas o primeiro passo. E quanto à ideação, feedback, colaboração, prazos e entrega? Insira ClickUp : ClickUp Brain para gerar imagens de IA, prompts criativos, briefings de design e configurar seu fluxo de trabalho de design completo! Use o para gerar imagens de IA, prompts criativos, briefings de design e configurar seu fluxo de trabalho de design completo!

ClickUp Whiteboards e transforme-as em tarefas instantaneamente Visualize ideias come transforme-as em tarefas instantaneamente

ClickUp para equipes de design Acompanhe todas as solicitações, revisões e aprovações de design com o Se Leonardo AI é o seu pincel e Stable Diffusion é a sua paleta, ClickUp é o estúdio completo!

O que é Leonardo AI?

Via Leonardo AI

O Leonardo AI é um gerador de imagens de IA criado para designers gráficos, artistas de efeitos visuais e desenvolvedores de jogos. Seu recurso de destaque é a capacidade de treinar modelos de IA personalizados. Você pode treiná-lo usando suas obras de arte ou estilos preferidos, garantindo que todas as criações permaneçam alinhadas com sua identidade visual única.

Além disso, os desenvolvedores de jogos podem usar o Leonardo AI para projetar elementos de personagens, interface do usuário e ambientes de jogos, enquanto as equipes de marketing podem achá-lo útil na geração de conteúdo criativo e recursos publicitários.

Leia mais: Exemplos de prompts do Midjourney

Recursos do Leonardo AI

O Leonardo AI oferece recursos sólidos que suportam uma ampla gama de casos de uso de geração de imagens. Aqui está uma rápida visão geral de alguns dos melhores.

Recurso nº 1: geração de textura 3D

Se você trabalha com modelos 3D, isso é uma enorme economia de tempo. Em vez de projetar manualmente texturas para cada superfície, você pode carregar um modelo 3D (no formato OBJ). O Leonardo AI irá gerar texturas detalhadas e realistas que correspondem à aparência desejada.

Isso é especialmente útil para desenvolvedores de jogos, animadores e artistas 3D que desejam texturas de alta qualidade sem gastar horas pintando ou mapeando manualmente.

Recurso nº 2: tela em tempo real

Com o Realtime Canvas, você pode começar com um esboço e o Leonardo AI irá melhorá-lo instantaneamente, adicionando detalhes e transformando-o em uma obra de alta qualidade.

Esteja você fazendo um brainstorming de conceitos, experimentando estilos ou refinando ideias desenhadas à mão, esta ferramenta garante que seus esboços se transformem em visuais refinados, sem a necessidade de redesenhar tudo do zero

Recurso nº 3: Movimento

Se você já desejou dar vida às suas imagens estáticas, o novo recurso Motion do Leonardo AI funciona como um gerador de vídeo com IA, permitindo animar visuais existentes com facilidade, sem a necessidade de software adicional.

Com o Motion, você pode fazer um personagem acenar, dar vida a uma cena ou adicionar movimentos sutis a uma imagem de produto para causar mais impacto. Além disso, você pode gerar animações diretamente a partir de suas imagens, sem precisar de softwares de animação complexos ou conhecimentos técnicos para criar visuais atraentes.

Recurso nº 4: Estado de fluxo

Em vez de gerar imagens individualmente, o Flow State fornece um fluxo contínuo de variações geradas por IA com base em sua solicitação. Você pode navegar rapidamente pelas variações, ajustar sua entrada e escolher a que mais se adequa às suas necessidades.

Além disso, se você deseja que suas imagens correspondam a uma estética específica, basta usar o recurso Mais como este . Ele permite que você escolha o estilo, as cores e a iluminação que você gosta, para que a IA saiba exatamente o que você está procurando.

⭐️ Leitura bônus: Tendências de design gráfico para se destacar

Preços do Leonardo AI

Gratuito para sempre

Aprendiz : US$ 10/mês

Artisan : US$ 24/mês

Maestro : US$ 48/mês

Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços

O que é Stable Diffusion?

Via Stable Diffusion

O Stable Diffusion é uma alternativa poderosa ao Leonardo AI que transforma prompts em imagens fotorrealistas. Ao contrário de outros geradores de imagens de IA, ele oferece controle sobre o estilo, o enquadramento e as predefinições.

Além disso, o modelo também pode lidar com inpainting (preenchimento de partes faltantes de uma imagem) e outpainting (expansão de uma imagem além de suas bordas).

Basicamente, a ferramenta comprime uma imagem em um espaço latente oculto. Em seguida, adiciona ruído, desfocando a imagem. Ela remove gradualmente esse ruído em etapas, reconstruindo a imagem com base nos padrões que aprendeu com seus dados de treinamento.

💡 Dica profissional: Escrever o prompt de IA perfeito pode levar tempo, especialmente quando você está ajustando detalhes para obter o estilo, a composição ou o nível de realismo certos. Em vez de tentar várias vezes, use modelos de prompts de IA para evitar o trabalho de refinar os prompts repetidamente apenas para obter um resultado utilizável.

Recursos do Stable Diffusion

Aqui está um rápido passo a passo de alguns dos principais recursos que o Stable Diffusion oferece 👇

Recurso nº 1: Banco de dados de prompts

O Stable Diffusion oferece um banco de dados com mais de 12 milhões de prompts contribuídos por artistas de IA em todo o mundo. Você pode usar esses prompts para gerar inúmeras imagens geradas por IA.

As sugestões podem ser encontradas facilmente usando o mecanismo de pesquisa dedicado, ajudando você a gerar tudo, desde cenas fotorrealistas até imagens surreais e imaginativas. Elas permitem que você explore vários temas e estilos, e você pode até mesmo ver exemplos das imagens resultantes dessas sugestões para ter uma ideia melhor de sua eficácia.

Recurso nº 2: Geração de imagem para imagem

O Stable Diffusion permite que você envie qualquer imagem e crie novas imagens a partir dela. A plataforma usa síntese de imagem guiada, na qual você envia uma imagem e fornece um prompt de texto para orientar o processo de geração da imagem.

Ele usa um mecanismo de difusão de ruído para criar a nova imagem. Isso significa que a imagem inicial é desfocada com a adição de ruído. Quando a imagem fica completamente ruidosa, ela é gradualmente refinada com a adição de elementos fornecidos pela entrada de texto. O resultado final é uma nova imagem alinhada com as características que você detalhou em suas instruções.

🧠 Curiosidade: Em 2018, uma pintura criada por IA intitulada Retrato de Edmond de Belamy foi leiloada na Christie's por US$ 432.500. Ela foi feita usando um algoritmo de aprendizado de máquina treinado em obras de arte clássicas! 😱

Recurso nº 3: Selecione o estilo

O Stable Diffusion possui um acervo de estilos predefinidos à sua escolha — desde Realista, Cinematográfico e Cyberpunk até Animação, Arte em Linha, Personagem 3D e muito mais, para ajustar sua produção.

Se você estiver trabalhando em um anúncio futurista, opte pelo Cyberpunk; se quiser algo divertido, o Pixel Art pode ser a sua escolha. Essas opções facilitam a correspondência entre a produção da IA e suas necessidades criativas.

Preços do Stable Diffusion

Gratuito para sempre

Prós: US$ 7/mês

Máximo: US$ 14/mês

Leia mais: Principais ferramentas de IA para mídias sociais para profissionais de marketing

Leonardo AI vs. Stable Diffusion: comparação de recursos

Aqui está uma comparação rápida dos recursos.

Recurso Leonardo AI Stable Diffusion Vencedor 🥇 Facilidade de uso Interface intuitiva, baseada em navegador Interface simples baseada em navegador Empate Personalização Limitado (modelos proprietários) Totalmente open source e personalizável Stable Diffusion Recursos 3D texturas 3D, sem suporte para modelagem mapas de profundidade 3D com ControlNet Stable Diffusion

Vamos entender isso em detalhes:

Leonardo AI e Stable Diffusion são duas ferramentas poderosas para imagens e vídeos gerados por IA. Mas qual delas é a mais adequada para suas necessidades criativas? Para ajudar você a decidir, estamos comparando as duas lado a lado, analisando seus pontos fortes, limitações e o que faz cada uma se destacar.

Recurso nº 1: Facilidade de uso e interface

O Leonardo AI possui uma interface intuitiva que se assemelha a um chat, facilitando a navegação. Ele é executado diretamente no seu navegador da web, sem a necessidade de configurações ou instalações complicadas. Basta digitar um comando e a ferramenta de IA gera os criativos de que você precisa — perfeito para iniciantes e profissionais.

O Stable Diffusion também mantém as coisas simples com uma interface intuitiva que funciona diretamente no seu navegador. Não é necessário fazer downloads — basta inserir um texto e ele gera rapidamente imagens de alta qualidade.

🏆 Vencedor Empate! Leonardo AI e Stable Diffusion são ferramentas de geração de imagens fáceis de usar para usuários iniciantes e avançados. Suas configurações personalizáveis permitem ajustar detalhes e gerar imagens fotorrealistas em segundos.

Recurso nº 2: Recursos de código aberto

O Leonardo AI funciona com modelos próprios, o que significa que artistas e designers têm controle limitado sobre a personalização. Também não há acesso aberto à API, então a flexibilidade é bastante restrita. Se você deseja ajustar o modelo em si, o Leonardo AI pode limitar sua capacidade de personalização.

O Stable Diffusion, por outro lado, é totalmente open source, dando aos desenvolvedores a liberdade de ajustar e modificar seus dados de treinamento. Você pode até mesmo hospedá-lo em seu computador ou servidor privado, tornando-o uma ótima opção se você deseja mais controle e personalização.

🏆 Vencedor Tudo se resume ao nível de controle que você deseja. Se você prefere uma ferramenta de IA plug-and-play com configuração mínima, o Leonardo AI mantém as coisas simples

Mas se personalização e flexibilidade são importantes para você, Stable Diffusion é o vencedor indiscutível

👀 Você sabia? De acordo com uma pesquisa da HubSpot, 83% dos profissionais de marketing relataram que a IA permite que eles produzam mais conteúdo do que poderiam sem ela. Eles aproveitam a IA para tarefas de marketing de conteúdo, como criar conteúdo novo, editar ou reformular material existente, preparar esboços de conteúdo e muito mais.

Recurso nº 3: projeções 3D

O Leonardo AI não suporta modelagem 3D com seus recursos atuais. No entanto, ele permite texturização 3D. Isso significa que você pode aplicar cores, padrões e outros detalhes a um modelo 3D para torná-lo mais realista.

Em contrapartida, o Stable Diffusion pode gerar um Mapa de Profundidade usando uma extensão chamada ControlNet. Ela permite adicionar profundidade 3D realista a uma imagem 2D para que pareça mais cinematográfica, um efeito pseudo-3D.

🏆 Vencedor Se você está procurando uma ferramenta que ofereça mais flexibilidade com mapas de profundidade e projeções 3D, o Stable Diffusion é uma escolha sólida. Suas imagens geradas por IA funcionam melhor em fluxos de trabalho 3D, tornando-o mais versátil do que o Leonardo AI.

Leonardo AI vs Stable Diffusion

Tanto o Leonardo AI quanto o Stable Diffusion oferecem um conjunto robusto de recursos para geração de imagens e vídeos. Cada um tem seus pontos fortes e fracos, mas seria interessante ver como os usuários avaliam ao escolher entre o Stable Diffusion e o Leonardo AI.

Levamos isso ao Reddit, onde um usuário recomendou especialmente o Leonardo AI por seus modelos proprietários.

As vantagens do Leonardo são: 1. Modelos proprietários que são muito bons em estilos fotográficos. 2. Computação fora do dispositivo O aplicativo móvel também é muito bom.

As vantagens do Leonardo são:

1. Modelos proprietários que são muito bons em estilos fotográficos. 2. Computação fora do dispositivo

O aplicativo móvel também é muito bom.

Outro usuário do Reddit considera que o Stable Diffusion tem uma vantagem devido à precisão com que consegue gerar imagens.

Como artista, não há nada melhor do que o Stable Diffusion quando se deseja precisão. Não importa o quanto as pessoas tentem vender seu software, NADA alcançará a precisão de geração do SD.

Como artista, não há nada melhor do que o Stable Diffusion quando se deseja precisão. Não importa o quanto as pessoas tentem vender seu software, NADA alcançará a precisão de geração do SD.

Os usuários também parecem apreciar a flexibilidade do Stable Diffusion em relação à personalização.

O Stable Diffusion ainda oferece muito mais controle, liberdade e flexibilidade para personalizar exatamente o que você deseja, algo que os outros não oferecem.

O Stable Diffusion ainda oferece muito mais controle, liberdade e flexibilidade para personalizar exatamente o que você deseja, algo que os outros não oferecem.

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Leonardo AI e ao Stable Diffusion

Se você está explorando a geração de imagens com IA, o Leonardo AI e o Stable Diffusion são ótimas opções. Mas se você precisa de mais do que apenas criação de imagens (pense em colaboração criativa, automação de tarefas e fluxos de trabalho de design simplificados), então é hora de explorar o ClickUp.

📮 ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam em média 25 mensagens por dia, procurando informações e contexto. Isso indica uma quantidade considerável de tempo perdido rolando a tela, pesquisando e decifrando conversas fragmentadas em e-mails e chats. 😱 Se ao menos você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse tarefas, projetos, chats e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você sabe: experimente o ClickUp!

É o "aplicativo completo para o trabalho", projetado para integrar tarefas, projetos e ideias dispersas em um fluxo de trabalho contínuo. Para equipes de design, isso significa um hub centralizado para gerenciar projetos, acompanhar revisões, lidar com solicitações criativas e colaborar sem esforço, tudo em um só lugar.

Então, o que mais o ClickUp pode fazer? E ele poderia ser uma alternativa forte ao Stable Diffusion e ao Leonardo AI?

Vamos descobrir 👇

1. ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Geradores de imagens de IA como Leonardo AI e Stable Diffusion são ótimos para criar recursos visuais, mas não ajudam as equipes de design a colaborar ou gerenciar fluxos de trabalho. Você ainda precisa lidar com várias ferramentas para manter os projetos em andamento.

A ClickUp percebeu essa lacuna e criou o ClickUp Brain, um assistente de IA que otimiza fluxos de trabalho, organiza conhecimentos e gera conceitos de imagens e prompts de IA para impulsionar seu processo de design visual.

Com o Brain, você pode:

Gere instantaneamente imagens e ideias criativas com base nos objetivos do projeto, guias de estilo ou campanhas de sucesso anteriores

Use prompts alimentados por IA para explorar diferentes direções criativas, como esquemas de cores, inspiração de layout ou tendências de tipografia

Gere automaticamente briefings de design detalhados com base nas suas informações, descrevendo os principais objetivos, o público-alvo, os recursos necessários e as diretrizes criativas

Resuma o feedback dos clientes, as solicitações de revisão e as notas internas para que as equipes possam se concentrar no que é importante

Acompanhe automaticamente as alterações no design, o histórico de versões e as aprovações para eliminar confusões

Sugira os próximos passos com base no feedback da revisão, mantendo os projetos criativos em andamento sem intermináveis cadeias de e-mails

Crie briefings de design e próximos passos em pouco tempo com o ClickUp Brain

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain para fazer brainstorming e criar prompts de arte com IA que podem ajudar você a dar vida à sua visão artística. Por exemplo, insira "Dê-me cinco prompts de arte com IA exclusivos para uma cidade cyberpunk à noite, incluindo detalhes sobre a atmosfera, os personagens, a iluminação e a perspectiva" e ele irá gerar um conjunto diversificado de prompts altamente detalhados para você!

Use o ClickUp Brain para gerar prompts artísticos altamente detalhados para ajudar na concepção do design

2. ClickUp's One Up #2: Quadros brancos do ClickUp

Mas o que acontece com as ideias depois que elas tomam forma? Com os quadros brancos do ClickUp, diga adeus às notas e criações espalhadas. Ao contrário das ferramentas tradicionais, os quadros brancos têm uma tela interativa na qual as equipes podem debater ideias usando notas adesivas, desenhos à mão livre e mapas mentais.

Melhor ainda, os quadros brancos (com tecnologia Brain) ajudam você a gerar prompts de imagens e conteúdo visual com assistência de IA sem precisar trocar de ferramenta. É um lugar onde as ideias tomam forma, evoluem e se tornam ativos criativos reais.

Crie e modifique imagens de IA nos quadros brancos do ClickUp

O ponto positivo? Você não precisa alternar entre diferentes aplicativos apenas para criar uma imagem. Se você precisa de ilustrações conceituais ou visuais criativos, o Brain permite gerar, refinar e reajustar imagens até que elas correspondam à sua visão, tornando-o a ferramenta de IA perfeita para designers.

Depois de finalizar suas ideias, transforme-as em tarefas do ClickUp diretamente dos quadros brancos e atribua-as aos membros da sua equipe com apenas alguns cliques.

📌 Exemplo: um designer insere esboços de wireframes, a equipe de marketing mapeia as mensagens e o gerente de projeto vincula tudo aos prazos — tudo em um único quadro.

E se precisar de inspiração, use o novo modelo de quadro branco do ClickUp para começar a esboçar suas ideias. Ele é totalmente personalizável e projetado para ajudar você a executar projetos com mais clareza. O modelo pode ser usado por equipes de marketing, designers ou gerentes de projeto para mapear ideias de campanha, criar wireframes ou delinear fluxos de trabalho.

Crie fluxos de trabalho, debata ideias e entregue projetos mais rapidamente com o novo modelo de quadro branco do ClickUp

3. ClickUp's One Up #3: ClickUp Design

E para unir tudo isso, use o ClickUp Design. Gerencie projetos de design, crie um processo estruturado para capturar solicitações criativas e organize suas prioridades em uma solução centralizada.

🎨 Neste centro criativo, você pode:

Gere personas de design e jornadas do usuário instantaneamente através do ClickUp Brain

Acompanhe solicitações de design, revisões e prazos em um só lugar

Use o ClickUp Docs , quadros brancos e arquivos Figma incorporados para compartilhar e refinar ideias

Adicione comentários diretamente nas maquetes e atribua alterações, sem cadeias intermináveis de e-mails

Conecte-se ao InVision, Miro e mais de 200 outras ferramentas para manter seu fluxo de trabalho tranquilo

Mas um ótimo design é apenas uma peça do quebra-cabeça — o que acontece depois?

Depois que as equipes de design dão vida às ideias criativas, as equipes de marketing transformam esses recursos visuais em campanhas de alto impacto. Do planejamento de conteúdo à execução da campanha, os profissionais de marketing lidam com prazos apertados, vários canais e ciclos de feedback constantes, mantendo a consistência da marca.

É por isso que as pessoas escolhem o ClickUp para equipes de marketing. Assim como simplifica os fluxos de trabalho de design, o ClickUp ajuda as equipes de marketing a planejar, colaborar e acompanhar o desempenho, tudo em um só lugar.

Organize, alinhe e monitore campanhas de marketing com a solução para equipes de marketing da ClickUp

Em resumo,

🎯 Organize calendários de conteúdo, acompanhe prazos e mantenha as campanhas dentro do cronograma📢 Alinhe equipes, gerencie aprovações e consolide feedbacks sem threads de e-mail confusas📊 Monitore os resultados das campanhas, analise o engajamento e ajuste as estratégias em tempo real

💡 Dica profissional: para aumentar a eficiência da sua equipe de design, escolha um software de colaboração que ofereça comunicação em tempo real, controle de versões e integração perfeita com suas ferramentas existentes. Isso garante fluxos de trabalho otimizados e um trabalho em equipe eficaz.

Leve seus fluxos de trabalho de design um passo à frente com o ClickUp

No final das contas, tanto o Leonardo AI quanto o Stable Diffusion têm um desempenho muito bom como poderosos geradores de imagens de IA.

Mas sejamos realistas: ótimos recursos visuais são apenas uma pequena parte da conclusão de um projeto. O ideal seria ter algo que também ajudasse você a criar e executar.

E é aí que entra o ClickUp.

Com recursos poderosos para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe, automação e assistência de IA integrada, o ClickUp mantém suas equipes alinhadas e em movimento rápido. Esteja você gerenciando aprovações de design, acompanhando campanhas ou lidando com prazos, o ClickUp mantém o caos longe e garante que todos (e tudo) estejam em perfeita sincronia.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e livre-se de tarefas dispersas para sempre! ✅