as 10 melhores alternativas ao Adobe Firefly para profissionais criativos em 2025

Lembra quando criar imagens digitais atraentes exigia conhecimentos técnicos aprofundados, softwares caros e horas de trabalho árduo? Embora a CGI tradicional tenha dado vida a mundos fantásticos em filmes como Star Wars e Jurassic Park, sua complexidade limitava o acesso.

Hoje, a Inteligência Artificial (IA) generativa democratizou a criação de imagens, colocando ferramentas poderosas nas mãos de criadores em todos os lugares.

O Adobe Firefly é uma ferramenta popular para gerar imagens a partir de texto, mas não é sua única opção. Se você está procurando uma alternativa ao Adobe Firefly, esta lista explora 10 ferramentas poderosas de IA com recursos exclusivos e fluxos de trabalho criativos para atender a diferentes necessidades. 🎨

🔍 Você sabia? Começamos a usar computadores para criar imagens na década de 1970.

Em resumo: as melhores alternativas ao Adobe Firefly

Aqui está uma rápida visão geral das 10 melhores alternativas ao Adobe Firefly:

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Criação de conteúdo e gerenciamento de projetos com IA Tamanho da equipe: Ideal para indivíduos, equipes de médio porte e grandes empresas que desejam adicionar soluções rápidas de design ao seu fluxo de trabalho Visualizações personalizadas para gestão de RH, insights de desempenho com IA, gestão e colaboração de tarefas sem interrupções, recrutamento, integração e modelos de avaliação de desempenho Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas MidJourney Geração de imagens de alta qualidade Tamanho da equipe: Ideal para equipes pequenas sem designers gráficos dedicados Produza imagens detalhadas, fotorrealistas ou estilizadas a partir de prompts de texto A partir de US$ 10/mês DALL·E 3 Geração detalhada de texto para imagem Tamanho da equipe: Ideal para equipes sem designers gráficos dedicados Geração de recursos visuais criativos a partir de textos descritivos, especialmente para marketing e publicidade A partir de US$ 20/mês (via ChatGPT Plus) Difusão estável Geração de imagens com IA de código aberto Tamanho da equipe: Treinamento de modelos personalizados e criação avançada de imagens baseada em prompts Criação de arte generativa com IA personalizável, de código aberto, pode treinar modelos personalizados A partir de US$ 7/mês (avaliação gratuita disponível) Runway Gen-2 Geração de vídeos e imagens Tamanho da equipe: geração de videoclipes curtos e imagens usando prompts de texto com edição integrada Geração de imagens e vídeos, conversão de texto em imagem, conversão de imagem em vídeo e recursos avançados de edição de vídeo Gratuito; a partir de US$ 15/mês por usuário Canva Design gráfico fácil e intuitivo para iniciantes Tamanho da equipe: Ideal para empresas de médio porte e grandes corporações; requer algum conhecimento em design para uso completo Criação de designs com modelos e recursos visuais gerados por IA para quem não é designer Plano gratuito; a partir de US$ 12,99/mês por usuário DreamStudio Criação de arte generativa com IA personalizável Tamanho da equipe: Produção de imagens de alta resolução com controle sobre variáveis de prompt e estilo Geração de imagens com aspectos personalizáveis, preenchimento/remoção de detalhes e arte gerada por IA em alta resolução Teste gratuito (100 créditos); a partir de US$ 10/mês por 1000 créditos Leonardo AI Modelos e designs complexos de IA Tamanho da equipe: Criação de recursos para jogos, arte conceitual e ilustrações estilizadas com controle rápido Geração de imagens em tempo real, upscaling e vários estilos artísticos; opções de personalização de imagens A partir de US$ 12/mês Craiyon Geração rápida e gratuita de imagens com IA Tamanho da equipe: geração rápida e gratuita de imagens básicas com IA para experimentação ou ideação Gere imagens básicas rapidamente a partir de prompts de texto, ideal para brainstorming rápido e ideação A partir de US$ 12/mês Piktochart Infográficos e apresentações visualmente atraentes Tamanho da equipe: Criação de infográficos, relatórios e apresentações usando uma interface de arrastar e soltar Criação de infográficos, apresentações e relatórios; integra recursos alimentados por IA para design Plano gratuito; a partir de US$ 29/mês por usuário

O que você deve procurar em uma alternativa ao Adobe Firefly?

Ao escolher uma alternativa ao Adobe Firefly, é essencial priorizar os recursos que atendem às suas necessidades criativas.

Quer você esteja gerando imagens de IA de alta qualidade ou otimizando seu fluxo de trabalho de design gráfico, o gerador de arte com IA deve atender aos seguintes critérios:

Geração de imagens realistas: A ferramenta deve produzir visuais nítidos e detalhados a partir de prompts de texto em uma ampla variedade de estilos

Experiência fácil para iniciantes: uma interface limpa e intuitiva ajuda você a começar rapidamente, mesmo que não seja um designer ou desenvolvedor

Controle criativo: procure opções de ajuste rápido, ajustes de estilo e aprimoramento para moldar sua produção exatamente como você deseja

Comunidade de apoio: fóruns ativos, tutoriais e suporte ágil podem fazer uma grande diferença quando você encontra um obstáculo criativo ou técnico

Planos acessíveis: compare limites de uso, níveis de preços e se a ferramenta se adapta ao seu fluxo de trabalho, especialmente se você estiver criando em grande escala

Integração do fluxo de trabalho: As melhores ferramentas funcionam com o que você já usa, como gerenciadores de projetos ou drives na nuvem, para que você não precise alternar entre abas constantemente

💡 Dica profissional: ao usar IA para design gráfico, comece com uma visão clara e instruções detalhadas. Descreva as cores, estilos e atmosferas que deseja incluir para aproveitar ao máximo a IA generativa.

As 10 melhores alternativas ao Adobe Firefly

Agora que você sabe o que procurar, vamos explorar as 10 melhores alternativas ao Adobe Firefly em 2025. Cada gerador de arte com IA é avaliado com base em seus recursos, preço e adequação às necessidades criativas.

1. ClickUp (ideal para criação de conteúdo e gerenciamento de projetos com IA)

Experimente o ClickUp Whiteboards Use IA para gerar imagens no ClickUp Whiteboards e personalize-as de acordo com suas preferências de estilo

O ClickUp se destaca como uma alternativa eficaz ao Adobe Firefly, pois usa inteligência artificial de várias maneiras além da IA generativa para produção de imagens e vídeos.

Esta ferramenta abrangente é um centro para profissionais criativos que desejam aprimorar seus fluxos de trabalho com funcionalidades baseadas em IA.

Ao contrário do Firefly, que se concentra exclusivamente na geração de imagens, o ClickUp oferece suporte a todo o processo criativo, desde o brainstorming e a redação do roteiro até a execução e a entrega. Ele combina recursos poderosos de IA com gerenciamento intuitivo de tarefas para aumentar a produtividade e manter o controle criativo.

ClickUp Whiteboards: agora com geração de imagens por IA

Os quadros brancos ClickUp vão além do brainstorming visual — eles permitem transformar ideias em imagens instantaneamente com a geração de imagens por IA integrada. Você pode digitar um comando diretamente no quadro branco e ver o ClickUp gerar uma imagem para você em segundos. Não são necessárias ferramentas ou guias adicionais.

Como isso ajuda sua equipe:Seja para mapear fluxos de usuários, criar modelos de conceitos ou apenas inserir recursos visuais durante uma sessão de brainstorming em equipe, os quadros brancos mantêm tudo em um só lugar. Você pode desenhar conexões, atribuir tarefas a partir de notas adesivas e, agora, inserir imagens geradas por IA para dar vida às suas ideias.

Geração de imagens personalizadas através do ClickUp Brain

O ClickUp também ajuda você no processo criativo, tornando o brainstorming mais suave e colaborativo, desde a primeira ideia até a execução final.

Suporte a texto e conteúdo com IA com ClickUp Brain

Mas se você está procurando algo mais detalhado, o ClickUp também pode ajudar! Aqui está um exemplo de fluxo de trabalho de como você pode usar o ClickUp AI para criar um prompt detalhado e, em seguida, usar esse prompt para criar uma imagem personalizada.

Passo 1: Gere o prompt de imagem de IA.

ClickUp Brain para geração de imagens como alternativa ao Adobe Firefly

Passo 2: Em seguida, quando usamos o mesmo prompt no Brain para testá-lo, esta foi a imagem gerada. Não foi muito simples?

ClickUp Brain para geração de imagens como alternativa ao Adobe Firefly

O ClickUp Brain não serve apenas para escrever e resumir — é o seu assistente de IA completo para brainstorming, geração de imagens e automação de fluxos de trabalho. Esteja você criando conteúdo, gerenciando projetos ou visualizando ideias, o ClickUp Brain permite que você:

Faça um brainstorming de ideias para campanhas ou conceitos de projetos com sugestões baseadas em IA para estimular a criatividade e estruturar seus planos

Crie briefings criativos detalhados, textos de marketing, publicações nas redes sociais ou esboços de roteiros de vídeo para dar vida às suas ideias

*crie sugestões de imagens de IA eficazes e crie imagens impressionantes geradas por IA para apresentações, materiais de marketing ou narrativas visuais. Por exemplo, gere uma imagem personalizada para visualizar um conceito de produto ou ilustrar uma ideia de campanha

Resuma documentos longos, pesquisas ou threads de feedback instantaneamente , economizando tempo e garantindo clareza

Automatize a criação de tarefas com base nos seus planos, transformando ideias em fluxos de trabalho práticos de forma integrada

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aqui que você precisa de um quadro branco com IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite idealizar, visualizar e executar mais rapidamente!

Gerenciamento estruturado de projetos e tarefas com o ClickUp Tasks

Organize projetos criativos complexos com precisão e atribua tarefas significativas. Divida os resultados em subtarefas, atribua responsáveis, defina dependências, estabeleça prazos usando datas de início e vencimento e acompanhe o progresso por meio de etapas personalizáveis (por exemplo, briefing, conceituação, design, revisão e final). Visualize fluxos de trabalho usando as visualizações Lista, Quadro, Calendário ou Linha do tempo.

Colaboração e feedback centralizados

O ClickUp elimina feedbacks espalhados por e-mails e chats.

Use Comentários diretamente em tarefas, documentos ou elementos do quadro branco. Atribua comentários como itens de ação

Utilize a função Proofing para deixar anotações específicas diretamente em imagens enviadas ou PDFs

Mantenha a comunicação fluindo com o ClickUp Chat integrado

Melhores recursos do ClickUp

Visualize e desenvolva ideias criativas no ClickUp Whiteboards — insira imagens geradas por IA, mapeie conceitos e conecte tudo a tarefas

Use o ClickUp Brain para diversas necessidades criativas, desde a geração de sugestões de texto para publicações nas redes sociais, textos de marketing, rascunhos de e-mails e muito mais

Organize projetos criativos com o ClickUp Tasks , que permite acompanhar cronogramas detalhados, listas de verificação e fluxos de trabalho

Crie fluxos de trabalho e automatize processos no ClickUp Automations que se adaptam ao seu processo criativo, desde a geração de ideias até o produto final

Colabore em tempo real com recursos como comentários, menções e notificações usando o ClickUp Chat

Acesse vários modelos criados especificamente para equipes criativas, incluindo design gráfico, produção de vídeo e planejamento de conteúdo

Armazene, compartilhe e colabore em arquivos de design no ClickUp Docs , com gerenciamento de arquivos integrado, garantindo que todas as versões do seu trabalho criativo sejam facilmente acessíveis

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem levar algum tempo para se acostumar com os recursos abrangentes do ClickUp

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Não acredite apenas na nossa palavra! Veja o que os usuários têm a dizer sobre o ClickUp:

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa, com todos os recursos necessários para todo o desenvolvimento de produtos em um só lugar. A integração com outras plataformas ajuda a facilitar a migração de outras plataformas, e o recurso de IA é capaz de resumir e gerar a descrição da tarefa, o que ajuda os desenvolvedores a entender melhor a tarefa.

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa, com todos os recursos necessários para todo o desenvolvimento de produtos em um só lugar. A integração com outras plataformas ajuda a facilitar a migração de outras plataformas, e o recurso de IA é capaz de resumir e gerar a descrição da tarefa, o que ajuda os desenvolvedores a entender melhor a tarefa.

💡 Dica profissional: Acelere seu processo criativo usando quadros de ideias para debater novas ideias, acompanhar sua implementação e entender como elas se encaixam no seu processo geral.

2. MidJourney (ideal para criar imagens de alta qualidade)

via Midjourney

O Midjourney é um renomado gerador de arte com IA com uma capacidade excepcional de criar imagens impressionantes e imaginativas. Ele se destaca na produção de imagens fotorrealistas, detalhes intricados e vários estilos artísticos.

Ele funciona por meio de um servidor Discord, onde os usuários inserem comandos de texto do MidJourney para orientar a IA na geração de imagens.

Você pode treinar modelos personalizados, explorar variações criativas e interagir com a IA em um espaço dinâmico e colaborativo que alimenta sua imaginação.

Principais recursos do MidJourney

Produza imagens impressionantes e hiper-realistas a partir de prompts de texto, perfeitas para projetos criativos de alto nível

Personalize o estilo visual das imagens geradas para atender às suas necessidades criativas, desde arte hiper-realista até abstrata ou estilizada

Compartilhe suas imagens e inspire-se com uma comunidade vibrante de criadores, trocando sugestões e feedback

Limitações do MidJourney

Ao contrário de outros aplicativos web de IA generativa, o MidJourney não oferece recursos integrados de edição para pós-processamento

O controle preciso sobre pequenos detalhes pode ser desafiador, especialmente para designs complexos

A dependência dos comandos do Discord pode ser pouco intuitiva para alguns usuários

Preços do MidJourney

Básico : US$ 10/mês

Padrão : US$ 30/mês

Pro : US$ 60/mês

Mega: US$ 120/mês

Avaliações e comentários do MidJourney

G2: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: A arte gerada por IA ganhou recentemente um prestigioso concurso de arte. Em 2022, uma obra de arte criada usando o Midjourney conquistou o primeiro lugar na categoria de arte digital do concurso de belas artes da Feira Estadual do Colorado.

3. DALL-E 3 (ideal para geração detalhada de texto para imagem)

O DALL-E 3, desenvolvido pela OpenAI (criadora do ChatGPT), é um dos geradores de imagens de IA mais sofisticados da atualidade. Reconhecido por sua criatividade aprimorada e capacidade de gerar imagens a partir de descrições de texto, o DALL-E 3 se tornou uma ferramenta indispensável para criadores, profissionais de marketing e artistas.

Os algoritmos de aprendizado profundo da plataforma compreendem detalhes complexos a partir de prompts e os traduzem em imagens impressionantes. Eles são particularmente fortes na geração de imagens com elementos de texto específicos renderizados com precisão. A plataforma é integrada ao ChatGPT para prompts conversacionais, tornando-a ideal para uso em muitas áreas, desde mídias sociais até campanhas publicitárias.

Principais recursos do DALL-E 3

Crie imagens detalhadas e realistas a partir de prompts de texto, tornando-o ideal para trabalhos criativos de alto nível

Transforme qualquer texto descritivo em uma imagem ou vídeo poderoso, oferecendo um fluxo de trabalho criativo rápido e intuitivo

Combine vários assuntos e conceitos em uma única imagem coesa, permitindo uma exploração criativa ilimitada

Ajuste o estilo artístico dos visuais gerados para corresponder às preferências criativas específicas, desde fotorrealismo até texturas semelhantes a pinturas

Limitações do DALL-E 3

As imagens geradas podem nem sempre atender aos padrões de qualidade exigidos

Os usuários podem achar as opções de personalização um pouco restritas em comparação com o Photoshop ou o Adobe Firefly

O acesso normalmente requer uma assinatura (ChatGPT Plus/Team ou serviços da Microsoft)

Preços do DALL-E 3

Oferecido como um complemento ao ChatGPT para obter imagens e vídeos gerados por IA

Avaliações e comentários do DALL-E 3

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Alternativas ao Dall-E para criar imagens com IA

4. Stable Diffusion (ideal para geração de imagens com IA de código aberto)

via Stable Diffusion

O Stable Diffusion é uma IA generativa de código aberto projetada para criar imagens de alta qualidade a partir de prompts de texto.

A plataforma oferece flexibilidade, sendo totalmente personalizável e acessível a qualquer pessoa, tornando-a ideal para desenvolvedores e profissionais criativos.

Oferece controle granular sobre os parâmetros de geração (etapas, escala de orientação, sementes) e permite o treinamento de modelos personalizados (LoRAs) em assuntos ou estilos específicos. Uma vasta comunidade fornece modelos e ferramentas pré-treinados (como Automatic1111 ou interfaces web ComfyUI).

Principais recursos do Stable Diffusion

Obtenha uma solução econômica para personalização e integração com outros processos criativos usando sua plataforma de código aberto

Personalize e treine o modelo de IA para criar resultados exclusivos que se alinham perfeitamente com estilos criativos específicos

Execute o modelo em hardware pessoal, reduzindo a dependência de serviços em nuvem e dando aos usuários controle total sobre seu trabalho

Produza imagens realistas com detalhes impressionantes, adequadas para uma variedade de projetos criativos profissionais

Limitações do Stable Diffusion

Configurar e executar o aplicativo localmente pode ser desafiador, exigindo algum conhecimento técnico

A qualidade do resultado depende muito do modelo específico, dos prompts e das configurações utilizadas

Preços do Stable Diffusion

Plataforma Stability AI: US$ 0,01 por imagem (1 crédito) — pague conforme usar

Serviços de terceiros

API Stable Diffusion Básico: US$ 27/mês para ~13.000 imagens Padrão: US$ 47/mês para ~40.000 imagens Premium: US$ 147/mês para alto volume + edição de vídeo/imagem

Básico: US$ 27/mês para cerca de 13.000 imagens

Padrão: US$ 47/mês para ~40.000 imagens

Premium: US$ 147/mês para alto volume + edição de vídeo/imagem

Wheelhouse Pro: US$ 7/mês Máximo: US$ 14/mês

Pro: US$ 7/mês

Máximo: US$ 14/mês

Amazon Bedrock US$ 0,04–US$ 0,14 por imagem , dependendo das configurações do modelo

$0,04–$0,14 por imagem, dependendo das configurações do modelo

Básico: US$ 27/mês para ~13.000 imagens

Padrão: US$ 47/mês para ~40.000 imagens

Premium: US$ 147/mês para alto volume + edição de vídeo/imagem

Pro: US$ 7/mês

Máximo: US$ 14/mês

$0,04–$0,14 por imagem, dependendo das configurações do modelo

Avaliações e comentários sobre o Stable Diffusion

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

➡️ Leia mais: Gerenciamento de projetos de design: um guia completo para equipes de design

5. Runway Gen-2 (ideal para geração de vídeos e imagens)

O Runway é um pacote criativo focado na geração e edição de vídeos com IA. Seu modelo Gen-2 se posiciona na vanguarda da tecnologia de conversão de texto em vídeo e imagem em vídeo. Ele também inclui ferramentas de geração e manipulação de imagens.

Gera videoclipes curtos a partir de prompts de texto ou animando imagens existentes. Oferece recursos de edição de vídeo com IA, como remoção de objetos, câmera lenta, substituição de fundo ("tela verde") e transferência de estilo. Também inclui geração de texto para imagem.

Principais recursos do Runway Gen-2

Crie e edite vídeos diretamente a partir de prompts de texto ou filmagens existentes, oferecendo flexibilidade sem precedentes para criadores de vídeo

Compartilhe projetos com membros da equipe em tempo real, facilitando a colaboração em projetos criativos e obtendo feedback imediato

Use recursos de IA para adicionar efeitos visuais e de texto, melhorar a qualidade do vídeo ou até mesmo gerar elementos visuais totalmente novos com base em suas entradas

Limitações do Runway Gen-2

Por ser uma plataforma relativamente nova, o Runway Gen-2 tem algumas limitações em termos de conjunto de recursos e estabilidade geral

O Runway funciona com um modelo baseado em assinatura, que pode não ser adequado para todos os orçamentos

Focada principalmente em vídeo, a geração de imagens pode ser menos avançada do que ferramentas dedicadas

Preço do Runway Gen-2

Básico: Gratuito

Padrão : US$ 15/mês por usuário

Pro: US$ 53/mês por usuário

Ilimitado : US$ 95/mês por usuário (sem créditos)

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Runway Gen-2

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

6. Canva (ideal para design gráfico fácil e intuitivo para iniciantes)

via Canva

O Canva é uma das ferramentas de design UX mais populares, amplamente utilizada por profissionais e iniciantes. Sua interface amigável e vasta biblioteca de modelos o tornam uma excelente ferramenta para obter designs rápidos e de alta qualidade sem a curva de aprendizado íngreme.

Ele oferece geração simples de texto para imagem dentro do editor Canva. O gerador de imagens com IA se integra perfeitamente aos recursos existentes da plataforma, permitindo que os usuários incorporem facilmente imagens geradas por IA em seus designs. Isso o torna uma escolha popular para profissionais de marketing, gerentes de mídia social e equipes criativas que já utilizam a plataforma.

Principais recursos do Canva

Use as ferramentas de IA do Canva para ajustar designs automaticamente, redimensionar imagens ou gerar elementos visuais, tornando o design mais rápido e eficiente

Acesse milhares de modelos personalizáveis para todos os tipos de projetos, desde apresentações até publicações nas redes sociais

Compartilhe e colabore em designs em tempo real usando o aplicativo web ou móvel, facilitando o trabalho em equipe

Baixe seus designs em vários formatos com um único clique, garantindo publicação e compartilhamento sem complicações

Limitações do Canva

Os recursos avançados de IA generativa estão disponíveis somente após a atualização para os planos pagos

A facilidade de uso e os modelos prontamente disponíveis podem, às vezes, levar à falta de originalidade

Para obter os melhores resultados, é necessário ter uma assinatura do Canva Pro

Preços do Canva

Canva Grátis

Canva Pro: US$ 15/mês por pessoa

Canva Teams: US$ 10/mês por pessoa (mínimo de três pessoas)

Canva Enterprise: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Canva

G2: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

O Canva torna o design gráfico simples e acessível para todos, com algumas funcionalidades semelhantes às de um gerador de imagens com IA. Uma utilizadora menciona isso na sua avaliação:

A magia continua com o Canva... realmente, no último ano, ele continuou se atualizando, evoluindo e levando a facilidade de uso a um novo patamar! Agora, ele se tornou uma "empresa" onde qualquer material ou necessidade que você possa imaginar que exija criatividade e aparência profissional é disponibilizado rapidamente e pronto para uso!

A magia continua com o Canva... realmente, no último ano, ele continuou sendo atualizado, evoluindo e levando a facilidade de uso a um novo patamar! Agora, ele se tornou uma "empresa" onde qualquer material ou necessidade que você possa imaginar que exija criatividade e aparência profissional é disponibilizado rapidamente e pronto para uso!

➡️ Leia mais: Principais ferramentas de IA para mídias sociais para profissionais de marketing

7. DreamStudio (ideal para criação de arte generativa com IA personalizável)

via DreamStudio

O DreamStudio, desenvolvido pela Stable Diffusion, é a interface web oficial desenvolvida pela Stability AI. É uma ferramenta premium projetada para profissionais que precisam de resultados rápidos usando imagens geradas por IA da mais alta qualidade.

Esta ferramenta de IA generativa oferece uma experiência fácil de usar, utilizando modelos de IA poderosos que produzem imagens realistas e de alta qualidade. Ela fornece controles para proporção, predefinições de estilo, prompts negativos e contagem de imagens. Também inclui recursos como imagem para imagem e edição/retocagem básica.

É ideal para criadores que desejam explorar recursos de preenchimento e edição generativos que permitem modificar o estilo das imagens com base em modelos predefinidos.

Principais recursos do DreamStudio

Gere imagens realistas e de alta qualidade a partir de prompts de texto simples usando a tecnologia de IA Stable Diffusion

Edite e ajuste suas criações, permitindo ajustes detalhados e aprimoramentos nas imagens geradas

Gere várias imagens de uma só vez, aumentando a eficiência em projetos maiores ou tarefas de design

Personalize a arte gerada ajustando as configurações do modelo e usando diferentes prompts para criar estilos artísticos variados

Limitações do DreamStudio

O custo dos créditos e os limites de uso podem ser confusos para novos usuários

Sua geração de imagens baseada em IA pode consumir uma quantidade significativa de poder de computação

Preços do DreamStudio

Teste gratuito: 100 créditos para começar a gerar imagens sem custo inicial

Pagamento conforme o uso: os preços são baseados no uso de créditos, com créditos adicionais a partir de US$ 10/mês para 1.000 créditos

Avaliações e comentários do DreamStudio

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

Veja o que um usuário do G2 tem a dizer sobre o DreamStudio por seus resultados precisos:

O Dreamstudio tem uma maneira fácil de inserir os prompts de texto e gerar as imagens mais precisas. É rápido na entrega do resultado. Implementar e integrar a ferramenta é muito mais fácil em comparação com seus principais concorrentes.

O Dreamstudio tem uma maneira fácil de inserir os prompts de texto e gerar as imagens mais precisas. É rápido na entrega do resultado. Implementar e integrar a ferramenta é muito mais fácil em comparação com seus principais concorrentes.

💡 Dica profissional: fique à frente das tendências de design gráfico usando ferramentas de IA para experimentar novos estilos e estéticas antes que eles se tornem populares. Use várias paletas de cores, tipografia e efeitos visuais com IA para se destacar.

8. Leonardo AI (ideal para modelos e designs complexos de IA)

via Leonardo AI

Leonardo AI é uma plataforma de IA generativa que cria recursos de alta qualidade, especialmente para jogos, arte conceitual e aplicações artísticas. Ela produz imagens de alta qualidade e visualmente impressionantes usando prompts de imagem de IA. Oferece uma variedade de recursos avançados, incluindo geração de imagens em tempo real, upscaling e vários estilos artísticos para explorar.

Ele oferece uma biblioteca de modelos pré-treinados otimizados para estilos específicos (personagens, ambientes, itens). Os recursos incluem geração de imagens, AI Canvas para preenchimento/remoção de imagens e recursos de treinamento de modelos. Ele também oferece controles para orientação rápida e dimensões de imagem.

Principais recursos do Leonardo AI

Crie diversos estilos de arte, desde retratos hiper-realistas a ilustrações digitais, com base em prompts de texto específicos

Insira prompts de texto complexos para gerar imagens detalhadas e personalizadas, tornando-as perfeitas para necessidades criativas precisas

Crie obras de arte em alta resolução e use-as em projetos profissionais, como portfólios digitais, materiais de marketing e impressões

Faça ajustes em tempo real nas imagens geradas e refine os resultados para melhor se alinhar com sua visão criativa

Limitações do Leonardo AI

O plano gratuito tem limites diários de tokens e velocidades de geração mais lentas

O foco é mais artístico; o fotorrealismo pode ser mais forte em outras ferramentas

Pode ser complexo para iniciantes devido à variedade de modelos e configurações

Preços do Leonardo AI

Gratuito

Aprendiz: US$ 12/mês

Artisan: US$ 30/mês

Maestro: US$ 60/mês

Leonardo for Teams: US$ 24/licença

Avaliações e comentários da Leonardo AI

G2: 4,5/5 (20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O Leonardo AI é conhecido por sua geração rápida e premium de imagens e seu design fácil de usar. Um usuário menciona

O Leonardo. Ai é rápido na geração de ativos digitais, imagens e modelos 3D de alta qualidade que podem acelerar seu fluxo de trabalho. As opções de personalização são flexíveis para que você possa ajustar a saída gerada pela IA de acordo com sua visão. Perfeito para desenvolvedores de jogos, artistas e designers que desejam criar conteúdo exclusivo sem sacrificar a qualidade.

O Leonardo. Ai é rápido na geração de ativos digitais, imagens e modelos 3D de alta qualidade que podem acelerar seu fluxo de trabalho. As opções de personalização são flexíveis para que você possa ajustar a saída gerada pela IA de acordo com sua visão. Perfeito para desenvolvedores de jogos, artistas e designers que desejam criar conteúdo exclusivo sem sacrificar a qualidade.

9. Craiyon (ideal para geração rápida e gratuita de imagens com IA)

via Craiyon

O Craiyon (anteriormente DALL-E Mini) ganhou fama viral por sua capacidade de gerar imagens frequentemente peculiares e divertidas a partir de prompts de texto. Continua sendo uma ferramenta gratuita baseada na web, ideal para experimentos rápidos e para explorar a geração de imagens por IA sem qualquer inscrição ou custo. Esta ferramenta se destaca pela facilidade de uso, tornando-a perfeita para gerar rapidamente imagens por IA sem configurações complexas.

Embora a qualidade da imagem nem sempre seja tão alta quanto a das ferramentas mais avançadas, o Craiyon oferece uma introdução valiosa ao mundo da geração de arte por IA.

Principais recursos do Craiyon

Insira um texto e receba uma interpretação visual da sua descrição em segundos, perfeita para brainstorming rápido

Gere uma variedade de tipos de imagens, desde retratos realistas a designs abstratos, tornando-a versátil para diferentes necessidades criativas

Use o processador de geração rápida de imagens do Craiyon, que garante que você possa gerar várias imagens em um curto espaço de tempo

Limitações do Craiyon

As imagens podem variar em relevância para a solicitação, exigindo várias tentativas para obter o resultado desejado

A qualidade das imagens geradas não é comparável à de algumas das outras alternativas ao Adobe Firefly

A versão gratuita inclui marcas d'água e anúncios

Preços do Craiyon

Apoiador: US$ 12/mês

Profissional : US$ 24/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Craiyon

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

10. Piktochart (ideal para criar infográficos e apresentações visualmente atraentes)

via Pikochart

O Piktochart é uma plataforma de design fácil de usar que permite aos usuários criar apresentações, infográficos e relatórios visualmente atraentes. Embora não seja focado na geração de imagens por IA, o Piktochart integra recursos alimentados por IA que aprimoram significativamente o processo de design.

Seu criador de imagens com IA generativa permite que os usuários criem e personalizem recursos visuais sem precisar de habilidades avançadas em design gráfico. Isso o torna ideal para profissionais de marketing, educadores e empresários que desejam desenvolver imagens profissionais geradas por IA usando comandos simples. Ele se concentra na criação de recursos visuais para representação e comunicação de dados.

Principais recursos do Piktochart

Crie e personalize designs usando o editor de arrastar e soltar fácil de navegar do Piktochart, perfeito mesmo para usuários que não têm experiência avançada em design

Escolha entre uma vasta biblioteca de modelos de design gráfico para infográficos, apresentações, relatórios e muito mais, garantindo um visual sofisticado para qualquer projeto

Colabore de forma integrada com os membros da equipe, compartilhando designs e editando-os em tempo real

Adicione elementos interativos aos seus designs, incluindo links clicáveis, animações e conteúdo incorporado, para uma experiência de usuário envolvente

Limitações do Piktochart

Ao trabalhar com designs maiores e mais complexos, a plataforma pode apresentar lentidão ou atrasos

Focadas principalmente em gráficos para design de informação, não na criação artística independente de imagens

Preços do Piktochart

Plano gratuito

Pro: US$ 29/mês por usuário

Negócios: US$ 49/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Educação : US$ 39,99/mês por usuário

Campus: Preços personalizados

Sem fins lucrativos: US$ 60/membro, cobrado anualmente

Avaliações e comentários do Piktochart

G2: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

O Piktochart simplifica o design de infográficos e apresentações com recursos baseados em IA. Veja o que um usuário pensa sobre ele:

O que mais gosto nesta ferramenta é que ela contém muitos modelos pré-existentes, o que nos poupa muito tempo na criação de gráficos. Basta escolher os modelos e começar a criar os gráficos para o nosso objetivo, preenchendo as informações dentro do modelo.

O que mais gosto nesta ferramenta é que ela contém muitos modelos pré-existentes, o que economiza muito tempo na criação de gráficos. Basta escolher os modelos e começar a criar os gráficos para o nosso objetivo, preenchendo as informações dentro do modelo.

À medida que as ferramentas de IA generativa continuam a evoluir, outras ferramentas incorporam estilos e algoritmos exclusivos para ajudar a fornecer resultados da mais alta qualidade. Aqui estão algumas ferramentas que vale a pena explorar:

Deep Dream Generator : usa redes neurais para transformar imagens em obras de arte oníricas e surreais com padrões únicos

Artbreeder : uma ferramenta colaborativa de IA que permite aos usuários mesclar e evoluir retratos, paisagens e arte abstrata com controles deslizantes intuitivos

RunDiffusion : uma plataforma de geração de imagens com IA baseada em nuvem que permite aos usuários executar modelos Stable Diffusion com hardware potente

Fotor AI Art Generator: uma ferramenta fácil de usar para iniciantes que converte prompts de texto em obras de arte geradas por IA com estilos personalizáveis

Gere imagens de alta qualidade com a melhor alternativa ao Adobe Firefly

Como os modelos de IA generativa estão em constante evolução, qualquer gerador de imagens de IA ainda é um trabalho em andamento. Eles ajudam você a realizar conversões básicas de texto em imagem e até oferecem recursos como treinamento de modelos personalizados, tornando-os um ótimo complemento para o seu arsenal tecnológico.

O Adobe Firefly oferece uma base sólida. No entanto, existem alternativas melhores para criar imagens impressionantes, editar imagens geradas e oferecer recursos exclusivos a um preço competitivo.

O ClickUp oferece ferramentas com IA, recursos de gerenciamento de projetos e funcionalidades colaborativas de quadro branco para gerenciar projetos criativos do início ao fim.

Comece a usar o ClickUp hoje mesmo para elevar seu processo criativo!