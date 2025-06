Notion vs. Google Sheets: qual ferramenta organiza melhor o trabalho em 2025?

Não sei se você já percebeu, mas está ficando cada vez mais difícil acompanhar tudo. Principalmente porque, atualmente, um funcionário de escritório usa, em média, 11 aplicativos por dia. 😱

É por isso que ferramentas como Notion e Google Sheets se tornaram essenciais. O Notion ultrapassou 100 milhões de usuários, enquanto o Google Sheets continua sendo um clássico, com mais de 3 bilhões de usuários ativos gerenciando tudo, desde orçamentos até planos de projetos.

Mas qual deles mantém você mais organizado? Vamos analisar.

Alerta de spoiler: Fique até o final para ver outra opção que é melhor do que as duas! 😉

O que é o Notion?

O Notion é uma plataforma de produtividade completa que consolida anotações, gerenciamento de tarefas, bancos de dados e muito mais em um único espaço de trabalho personalizável.

Ele se adapta aos fluxos de trabalho individuais e em equipe e permite que você crie um ambiente personalizado que atende às necessidades específicas da sua organização.

via Notion

Recursos do Notion

O Notion oferece um conjunto robusto de recursos para aumentar a produtividade e a colaboração. Veja um resumo do que o destaca:

🌟 Recurso nº 1: bancos de dados e visualizações

via Notion

Os bancos de dados do Notion são dinâmicos. Com um único clique, você pode alternar entre as visualizações de tabela, quadro, lista e calendário. Por exemplo, uma equipe de marketing pode usar a visualização de quadro para acompanhar o andamento da campanha e alternar para a visualização de calendário para ver os próximos prazos. Os desenvolvedores podem até mesmo incorporar trechos de código diretamente em seus bancos de dados para documentação técnica ou acompanhamento de projetos.

📖 Leia mais: Como exportar dados do Notion

🌟 Recurso nº 2: espaços de trabalho personalizáveis

via Notion

Os blocos do Notion permitem que você crie seu espaço de trabalho exatamente como você precisa. Seja um rastreador de tarefas, um calendário de conteúdo ou um diário pessoal, você pode criar tudo sem esforço. Pense nisso como um conjunto de LEGO para produtividade — flexível, personalizável e feito para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Com modelos prontos para usar e layouts totalmente ajustáveis, o Notion se adapta a tudo, desde notas simples até gerenciamento de projetos complexos.

🌟 Recurso nº 3: Colaboração e compartilhamento

via Notion

Com edição em tempo real, comentários e menções, o espaço de trabalho do Notion torna o trabalho em equipe perfeito. Recursos como páginas compartilhadas, blocos sincronizados, comentários e menções melhoram a comunicação e garantem que todos permaneçam alinhados.

Isso reduz falhas de comunicação e aumenta a eficiência. Por exemplo, uma equipe de design remota pode fornecer feedback sobre maquetes diretamente em uma página compartilhada do Notion.

💡Dica profissional: use modelos para economizar tempo! A galeria de modelos do Notion tem soluções prontas para tudo, desde agendas de reuniões até rastreadores de hábitos.

via Notion

O Notion oferece suporte à integração com vários aplicativos externos, permitindo que você conecte suas ferramentas existentes e otimize os fluxos de trabalho em uma plataforma unificada.

📖 Leia mais: Como usar o Notion AI

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Mais: US$ 10 por licença/mês

Negócios: US$ 15 por licença/mês

Empresa: Preço personalizado

Notion AI: Adicione a qualquer plano pago por US$ 8 por membro/mês, cobrado anualmente

✨ Curiosidade: o fundador do Notion, Ivan Zhao, criou o aplicativo inicialmente para uso pessoal, antes de se tornar um fenômeno global.

📮ClickUp Insight: Quase 35% dos profissionais do conhecimento consideram a segunda-feira o dia menos produtivo da semana. E-mails acumulados, mensagens e novas prioridades que surgem durante as reuniões matinais de segunda-feira podem contribuir para isso. Mas e se você pudesse reunir todas as atualizações, tarefas, reuniões e e-mails de segunda-feira em uma única plataforma e lidar com tudo de uma só vez? Experimente o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho!

O que é o Google Sheets?

O Google Sheets é um aplicativo de planilhas baseado na web que permite criar, editar e colaborar em planilhas diretamente no seu navegador, eliminando a necessidade de um software específico.

via Google Sheets

Como componente integral do pacote Google Workspace, o Sheets permite a colaboração em tempo real, permitindo que vários usuários trabalhem simultaneamente no mesmo documento. Essa abordagem baseada em nuvem permite que você acesse seus dados de qualquer dispositivo com conexão à Internet, tornando-o uma ferramenta versátil para uso pessoal e profissional.

📖 Leia mais: Ideias para automatizar o Google Sheets

Recursos do Google Sheets

O Google Sheets oferece recursos abrangentes para simplificar o gerenciamento de dados e aumentar a produtividade.

🌟 Recurso nº 1: colaboração em tempo real

via Google Sheets

Vários usuários podem trabalhar na mesma planilha simultaneamente, com atualizações instantâneas e um histórico detalhado de revisões para acompanhar as alterações. Isso é fundamental para equipes que trabalham com dados compartilhados, como coordenar orçamentos de eventos ou acompanhar marcos de projetos. Imagine uma equipe atualizando colaborativamente o cronograma de um projeto, vendo as alterações uns dos outros em tempo real.

💡Dica profissional: Se você usa o Google Sheets para acompanhar projetos, experimente usar a função IMPORTRANGE para extrair dados de várias planilhas e reunir em um painel principal.

🌟 Recurso nº 2: Fórmulas e funções avançadas

via Google Sheets

De somas simples a tabelas dinâmicas complexas, o Google Sheets tem mais de 400 funções integradas para lidar com qualquer tarefa de dados. Por exemplo, o proprietário de uma pequena empresa pode usar "SUMIF" para acompanhar as vendas por categoria, enquanto um analista de dados pode usar "VLOOKUP" para mesclar conjuntos de dados.

🌟 Recurso nº 3: integração com os serviços do Google

Integra-se perfeitamente com outros aplicativos do Google Workspace, como Docs, Slides e Forms, permitindo um fluxo de trabalho coeso e interconectado. Precisa incorporar um gráfico em uma apresentação ou extrair dados de um Google Form? Tudo isso com apenas alguns cliques.

🌟 Recurso nº 4: assistência com inteligência artificial

via Google Sheets

Com a integração da IA Gemini do Google, o Sheets pode criar gráficos automaticamente e fornecer insights, simplificando a visualização e a interpretação dos dados.

📖 Leia mais: Google Sheets vs. Excel

Preços do Google Sheets

O Google Sheets está disponível em vários planos do Google Workspace:

Gratuito para sempre

Business Starter: US$ 7 por usuário/mês

Padrão empresarial: US$ 12 por usuário/mês

Business Plus: US$ 18 por usuário/mês

Empresa: Preço personalizado

✨Curiosidade: o Google Sheets foi lançado em 2006 como parte do Google Docs & Spreadsheets. Agora, ele tem mais de 900 milhões de usuários ativos por mês!

Notion vs. Google Sheets: comparação de recursos

Tanto o Notion quanto o Google Sheets são ferramentas poderosas, mas têm finalidades muito diferentes. O Notion é um espaço de trabalho completo que se destaca na organização de notas, tarefas básicas e projetos, enquanto o Google Sheets é uma planilha atraente para análise de dados e colaboração.

Aqui está uma tabela útil que resume os principais recursos do Notion e do Google Sheets:

Recurso Notion Google Sheets Bônus: ClickUp ✨ Objetivo Espaço de trabalho completo para notas, bancos de dados e gerenciamento de projetos Ferramenta de planilha baseada em nuvem para organização e análise de dados Plataforma de produtividade completa para definição de metas, gerenciamento de tarefas, etc. Personalização Altamente personalizável com modelos, bancos de dados e layouts de arrastar e soltar Edição em tempo real, comentários, menções e espaços de trabalho compartilhados Visualizações de tarefas, campos, automações e painéis personalizáveis Colaboração Edição em tempo real, comentários, menções e espaços de trabalho compartilhados. Colaboração em tempo real com comentários, sugestões e histórico de versões Hierarquias de tarefas, campos personalizados, controle de tempo e acompanhamento de metas Gerenciamento de dados Formatação de texto avançada, bancos de dados relacionais e páginas vinculadas Fórmulas avançadas, tabelas dinâmicas e gerenciamento de grandes conjuntos de dados Hierarquias de tarefas, campos personalizados, controle de tempo e acompanhamento de metas Integrações Integrações nativas limitadas, mas compatível com APIs e ferramentas de terceiros Integração perfeita com o Google Workspace (Docs, Drive, Meet, etc.) Ampla variedade de integrações, incluindo Slack, Zoom, GitHub e ferramentas do Google Melhor caso de uso Gerenciamento de conhecimento, wikis e planejamento de projetos Análise de dados, acompanhamento financeiro e relatórios Gerenciamento de tarefas, colaboração em equipe, planejamento de sprints e acompanhamento de desempenho

🧠 Você sabia? O "Web Clipper" do Notion permite salvar qualquer página da web diretamente em seu espaço de trabalho.

Então, qual é a melhor opção para organizar seu trabalho? Vamos nos aprofundar escrevendo os principais recursos e comparando-os em detalhes.

🌟 Recurso nº 1: Personalização e flexibilidade

A personalização é onde uma ferramenta realmente mostra seu valor — ela pode se adaptar ao seu fluxo de trabalho exclusivo ou você fica preso ao modelo padrão?

Notion

O Notion é como uma tela em branco onde você pode criar qualquer coisa, desde listas de tarefas até painéis de projetos complexos. Ele oferece funcionalidade de arrastar e soltar, bancos de dados relacionais e modelos personalizáveis. Muitas startups usam o Notion como um processador de texto para criar os wikis de suas empresas, substituindo as ferramentas de documentação tradicionais.

Google Sheets

Por outro lado, o Google Sheets é estruturado e baseado em fórmulas. Embora você possa criar planilhas personalizadas, ele não é tão flexível visualmente quanto o Notion. No entanto, para aqueles que dependem de números, cálculos e atualizações de dados em tempo real, o Sheets é a melhor escolha.

🏆 Vencedor: Notion pela flexibilidade, Google Sheets pelo gerenciamento estruturado de dados.

🌟 Recurso nº 2: Colaboração e edição em tempo real

A colaboração perfeita é imprescindível no ambiente de trabalho remoto e híbrido de hoje. Uma ótima ferramenta deve permitir a colaboração entre vários usuários em tempo real, sem perder nada.

Notion

Os recursos colaborativos do Notion, como comentários, menções e espaços de trabalho compartilhados, são perfeitos para equipes que fazem brainstorming de ideias ou gerenciam projetos. Por exemplo, uma equipe remota pode usar o Notion para criar uma base de conhecimento compartilhada.

Google Sheets

O Google Sheets, por outro lado, é uma ferramenta poderosa de colaboração para tarefas baseadas em dados. Vários usuários podem editar planilhas simultaneamente, e sua integração com o Google Meet e o Chat torna o trabalho em equipe mais fácil. As alterações aparecem instantaneamente e o histórico de revisões facilita o acompanhamento das atualizações. Uma equipe financeira, por exemplo, pode usar o Google Sheets para criar um orçamento de forma colaborativa.

🏆 Vencedor: Google Sheets — criado para colaboração em grande escala.

🌟 Recurso nº 3: Gerenciamento de dados

O gerenciamento eficaz de dados é a espinha dorsal de qualquer fluxo de trabalho organizado. Isso inclui a facilidade com que as informações são armazenadas, manipuladas e recuperadas, bem como a capacidade de se adaptar a diferentes estruturas de dados.

Notion

A funcionalidade de banco de dados do Notion é impressionante, mas é mais adequada para organização de dados leves. É perfeito para gerenciar tarefas, notas e projetos, mas fica aquém para cálculos complexos.

Google Sheets

O Google Sheets ajuda a lidar com grandes conjuntos de dados e cálculos complexos. Com mais de 400 funções integradas e suporte para criar tabelas dinâmicas, gráficos e macros, é o sonho de qualquer analista de dados.

🏆 Vencedor: Google Sheets — para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente.

Notion vs. Google Sheets no Reddit

Para obter opiniões reais e sem filtros sobre o Notion e o Google Sheets, recorremos ao Reddit. Veja o que os usuários têm a dizer!

Um usuário do Reddit está impressionado com o recurso de banco de dados do Notion.

A característica mais exclusiva do Notion é o banco de dados. Portanto, o Notion irá ajudá-lo se você precisar ver uma lista de itens com várias características e será especialmente útil se você quiser organizar e reorganizar essas informações de diferentes maneiras.

A característica mais exclusiva do Notion é o banco de dados. Portanto, o Notion irá ajudá-lo se você precisar ver uma lista de itens com várias características e será especialmente útil se você quiser organizar e reorganizar essas informações de diferentes maneiras.

Da mesma forma, muitos usuários do Reddit apreciam o Google Sheets por seu poder de colaboração e manuseio de dados:

Faço parte de uma equipe de duas pessoas que cria e armazena dados e relatórios para um grande banco regional. Trabalhamos em locais diferentes. O fato de podermos estar juntos no Sheets sem que nada seja danificado ou sem precisar salvar e enviar arquivos é uma dádiva. Posso até ensinar algumas das fórmulas mais complicadas que criei ao longo dos anos, pois podemos trabalhar no mesmo arquivo em tempo real.

Faço parte de uma equipe de duas pessoas que cria e armazena dados e relatórios para um grande banco regional. Trabalhamos em locais diferentes. O fato de podermos estar juntos no Sheets sem que nada seja danificado ou sem precisar salvar e enviar arquivos é uma dádiva. Posso até ensinar algumas das fórmulas mais complicadas que criei ao longo dos anos, pois podemos trabalhar no mesmo arquivo ao vivo.

Então, embora o Notion e o Google Sheets tenham seus pontos fortes, e se você pudesse combinar o melhor dos dois mundos? Conheça o ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho, que fará você repensar todo o seu fluxo de trabalho para obter a máxima eficiência.

📖 Leia mais: ClickUp vs. Notion

Conheça o ClickUp — a melhor alternativa ao Notion e ao Google Sheets

Se o Notion é ótimo para estrutura e o Google Sheets se destaca no manuseio de dados, por que se contentar com apenas um, ou até mesmo adicionar o Microsoft Word? O ClickUp traz o melhor de todos os mundos, oferecendo organização poderosa, colaboração em tempo real e recursos mais avançados para automação, tudo em um só lugar. Chega de alternar entre ferramentas ou lidar com limitações.

Com mais de 800.000 equipes confiando no ClickUp para otimizar seus fluxos de trabalho, vamos detalhar por que ele é a melhor atualização para a produtividade.

🌟 Vantagem nº 1 do ClickUp: gerenciamento de dados mais inteligente com tabelas e campos personalizados

Ao contrário das planilhas rígidas do Google Sheets e das visualizações de banco de dados do Notion, a visualização em tabela do ClickUp oferece o melhor dos dois mundos. Você pode estruturar seu trabalho como uma planilha, adicionando detalhes ricos, atribuindo tarefas e acompanhando o progresso em tempo real.

Organize e visualize seu trabalho sem esforço com a Visualização em tabela do ClickUp

Com a visualização em tabela do ClickUp e os campos personalizados do ClickUp, você pode:

Crie planilhas rápidas e bancos de dados poderosos. Edite dados em massa, oculte ou fixe colunas e organize com facilidade usando o recurso arrastar e soltar

Adicione o progresso das tarefas, anexos de arquivos , classificações por estrelas e mais de 15 outros tipos de campos para personalizar seu fluxo de trabalho. Vincule tarefas, documentos e dependências para criar relações entre os dados, como conectar clientes a pedidos ou usuários a relatórios de bugs

Compartilhe visualizações de tabelas com clientes por meio de links públicos ou exporte dados para planilhas com um único clique

Personalize seu fluxo de trabalho com os campos personalizados do ClickUp — acompanhe, organize e gerencie o trabalho do seu jeito

Com personalização ilimitada e colaboração em tempo real, os campos personalizados e a visualização em tabela do ClickUp são uma opção atraente para gerenciar o trabalho do seu jeito!

💡Dica profissional: combine a visualização em tabela com campos personalizados para criar um banco de dados sem código, adaptado às suas necessidades específicas.

🌟 Vantagem do ClickUp nº 2: documentos com IA para uma colaboração perfeita

Embora o Notion e o Google Sheets tenham seus pontos fortes, o ClickUp Docs leva a colaboração e a organização a um nível totalmente novo. Imagine um espaço de trabalho onde seus documentos não apenas armazenam informações, mas também trabalham para você.

Colabore de forma integrada com o ClickUp Docs — crie, edite e conecte trabalhos em um só lugar

Com o ClickUp Docs, você pode criar, colaborar e se conectar como nunca antes.

Crie documentos para qualquer finalidade: de roteiros a wikis, crie documentos impressionantes com páginas aninhadas, tabelas e modelos. Incorpore marcadores, adicione widgets e formate documentos para atender a qualquer necessidade, ao contrário do Google Docs

Colabore em tempo real: edite junto com sua equipe, marque colegas para feedback e transforme ideias em tarefas rastreáveis

Conecte documentos aos fluxos de trabalho: vincule documentos a tarefas, atualize o status dos projetos e atribua itens de ação sem sair do editor

À medida que você cria roteiros, bases de conhecimento e wikis com o ClickUp Docs, o ClickUp Brain está lá para elevar seu fluxo de trabalho. Ele transforma documentação estática em recursos dinâmicos e inteligentes, revelando insights, automatizando atualizações e ajudando você a escrever mais rápido.

Com ele, você pode:

Redação com IA : redija, refine e estruture conteúdos sem esforço com um assistente de IA que se adapta ao seu estilo

Obtenha respostas instantâneas: pergunte sobre tarefas, documentos ou pessoas — o ClickUp Brain extrai o contexto de todo o seu espaço de trabalho para fornecer respostas precisas e instantâneas

Automatize atualizações: Diga adeus aos relatórios de progresso manuais. O ClickUp Brain gera resumos, stand-ups e atualizações de status automaticamente

ClickUp Brain: o assistente com inteligência artificial que conecta tarefas, documentos e insights para um gerenciamento de trabalho mais inteligente

🌟 Vantagem do ClickUp nº 3: automações que economizam horas

O ClickUp não apenas organiza o trabalho, mas também automatiza os fluxos de trabalho de ponta a ponta. Enquanto o Notion e o Google Sheets exigem atualizações manuais, o ClickUp Automations lida com tarefas repetitivas, como atribuições de tarefas, atualizações de status e lembretes de prazos.

Economize horas automatizando tarefas rotineiras e simplificando fluxos de trabalho sem esforço com o ClickUp Automations

Com o ClickUp Automations, você pode:

Atribua tarefas automaticamente, altere status, mova listas , publique comentários e muito mais

Automatize a responsabilidade pelas tarefas atribuindo dinamicamente observadores, criadores de tarefas ou membros específicos da equipe

Responda automaticamente aos comentários dos clientes , envie atualizações do projeto aos parceiros e mantenha a comunicação fluida

Automatize resumos de tarefas, atualizações de projetos e reuniões rápidas

Outros recursos do ClickUp para melhorar seu fluxo de trabalho

Integrações perfeitas

Conecte-se a mais de 1.000 ferramentas para simplificar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade com as integrações do ClickUp

O ClickUp integra-se com mais de 1000 ferramentas gratuitamente, tornando-o o centro definitivo para o seu trabalho. Desde o Google Drive e Slack ao GitHub e Salesforce, pode sincronizar tudo sem esforço.

Gerenciamento eficiente de tarefas

O gerenciamento de tarefas do ClickUp é onde a produtividade realmente brilha. Ele permite que você atribua tarefas, acompanhe o progresso das tarefas e vincule tarefas dependentes.

Com o ClickUp Tasks, você também pode:

Automatize, priorize e colabore em tarefas, dividindo-as em subtarefas e listas de verificação

Personalize tarefas com campos, categorias e prioridades para se adequar ao seu fluxo de trabalho exclusivo

Acompanhe tendências, analise dados e tome decisões mais inteligentes com o ClickUp AI, que conecta tarefas a todo o seu fluxo de trabalho

Personalize, automatize e conecte tarefas ao resto do seu trabalho para obter produtividade contínua com o ClickUp Tasks

Com o ClickUp, suas tarefas, ferramentas e equipes ficam perfeitamente sincronizados — para que você possa trabalhar de forma mais inteligente, sem se esforçar tanto.

ClickUp: a solução perfeita para o debate entre Notion e Google Sheets

O Notion oferece personalização e flexibilidade incomparáveis, enquanto o Google Sheets continua sendo uma ferramenta poderosa para gerenciamento de dados. Mas por que escolher entre os dois quando o ClickUp oferece o melhor dos dois mundos e muito mais?

O ClickUp é a ferramenta certa de produtividade e gerenciamento de tarefas, oferecendo flexibilidade incomparável, automação com inteligência artificial, colaboração integrada e integrações poderosas. Para fluxos de trabalho simplificados, gerenciamento de tarefas sem esforço e conexões perfeitas entre aplicativos, o ClickUp é a solução completa.

Então, você está pronto para deixar as limitações do Notion e do Google Sheets para trás? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e experimente uma maneira mais eficiente de trabalhar!