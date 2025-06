Agendar trabalhos em uma planilha. Enviar mensagens de texto aos profissionais de limpeza para confirmar turnos. Cobrar pagamentos atrasados. Se você administra uma empresa de limpeza, provavelmente já fez as três coisas — no mesmo dia.

Os processos manuais atrasam o trabalho, causam erros e dificultam o crescimento no setor de limpeza. O software de gerenciamento de limpeza ajuda você a resolver isso. Ele reúne agendamento, faturamento, acompanhamento de tarefas e coordenação de equipes em um só lugar, para que você economize tempo e se concentre em atender mais clientes.

Abaixo, listamos os 10 melhores softwares para empresas de limpeza que ajudam prestadores de serviços de limpeza profissionais e proprietários de serviços de limpeza doméstica a simplificar as operações, manter-se organizados e reduzir as tarefas diárias.

Os 10 melhores softwares para empresas de limpeza em 2025 num relance

Antes de nos aprofundarmos em cada ferramenta da nossa lista, aqui está um resumo das 10 melhores ferramentas de software para empresas de limpeza e o que as torna especiais.

Ferramenta Principais funcionalidades Ideal para Preços* ClickUp Gerenciamento abrangente para projetos de limpeza, agendamento, comunicação e recursos de faturamento + acompanhamento de tarefas, automação e painéis personalizados Ideal para gestão abrangente de empresas de limpeza Tamanho da equipe: Empreendedores individuais, pequenas empresas de limpeza e prestadores de serviços de limpeza em grande escala Gratuito para sempre; planos personalizáveis disponíveis para empresas ZenMaid Agendamento simplificado com calendário de arrastar e soltar, lembretes automáticos, listas de verificação mais claras e reservas online Ideal para agendamento simplificado e comunicação com clientes Tamanho da equipe: Empreendedores individuais e pequenas empresas Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 19/mês HouseCall Pro Gerenciamento de serviços de campo, reservas online, faturamento automatizado, portal do cliente, trabalhos recorrentes Ideal para comunicação de serviços de campo Tamanho da equipe: Prestadores de serviços de limpeza, grandes empresas de limpeza comercial e prestadores de serviços de limpeza doméstica Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 59/mês Jobber Gerenciamento de orçamentos, trabalhos e faturamento com um portal do cliente e CRM Ideal para gerenciar orçamentos, trabalhos e faturamentoTamanho da equipe: Prestadores de serviços de limpeza de médio porte A partir de US$ 24/mês mHelpDesk Ordens de serviço personalizadas e agendamento de campo com um aplicativo móvel e mensagens automatizadas Ideal para ordens de serviço personalizadas e agendamento de campoTamanho da equipe: Empreendedores individuais, empresas de médio porte e empresas comerciais maiores Preços personalizados ServiceTitan Recursos complexos de programação e despacho para grandes equipes com acesso móvel e relatórios Ideal para agendamentos complexos e despacho de grande volumeTamanho da equipe: Empresas de médio porte e grandes empresas comerciais Preços personalizados Hubstaff Controle de tempo com GPS, relatórios de produtividade e integrações com folha de pagamento Ideal para controle de tempo e produtividade dos funcionários Tamanho da equipe: empresas de médio e grande porte Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês Swept Comunicação com a equipe de limpeza com suporte multilíngue e acompanhamento de suprimentos Ideal para comunicação com equipes de limpezaTamanho da equipe: Provedores de serviços de limpeza multilíngues de médio a grande porte Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 30/mês Connectteam Recursos para integração de funcionários e operações diárias Ideal para integração de funcionários e operações diáriasTamanho da equipe: Pequenos prestadores de serviços de limpeza locais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 29/mês WorkWave Service Otimização de rotas e expedição em grande escala com acompanhamento em tempo real Ideal para planejamento de rotas e despacho em grande escalaTamanho da equipe: Grande, prestadores de serviços de limpeza comercial Preços personalizados

O que você deve procurar em um software para empresas de limpeza?

O software de limpeza comercial certo mantém sua equipe alinhada, seus trabalhos dentro do prazo e seus clientes satisfeitos. Para muitos exemplos de empresas de serviços, desde limpeza e climatização até paisagismo, usar o software certo é a diferença entre operações tranquilas e o caos diário.

Aqui está o que você deve procurar ao escolher um software para empresas de limpeza:

Agendamento fácil: O software deve permitir o agendamento de tarefas por arrastar e soltar para designar profissionais de limpeza, gerenciar calendários e evitar agendamentos duplicados

CRM integrado: Um sistema CRM ajuda você a armazenar informações essenciais sobre os clientes, como detalhes de contato, histórico de serviços, solicitações especiais e preferências de limpeza, tudo em um só lugar

Faturamento automatizado: Um bom software para empresas de limpeza deve gerar faturas automaticamente com base nos trabalhos concluídos, enviá-las aos clientes e até mesmo integrar-se a processadores de pagamento para permitir pagamentos online

Controle de tempo: opte por um software com recursos de controle de tempo que permitam aos profissionais de limpeza registrar a entrada e a saída digitalmente. Isso ajuda a garantir a responsabilidade e fornece um registro preciso das horas trabalhadas para o processamento da folha de pagamento

Automatização do fluxo de trabalho: O software com automatização do fluxo de trabalho pode automatizar tarefas como acompanhamento de clientes, faturamento e confirmação de compromissos, liberando tempo para se concentrar nas operações principais do negócio

Gerenciamento de estoque: Manter o controle dos materiais de limpeza pode ser um desafio. Um software com rastreamento de estoque ajuda você a monitorar os níveis de estoque, definir alertas de reabastecimento e garantir que sua equipe tenha os materiais certos para cada trabalho

🧠 Você sabia? O mercado de produtos de limpeza doméstica deve gerar mais de US$ 41,15 bilhões em receita em 2025.

O melhor software para empresas de limpeza em 2025

1. ClickUp (Ideal para gestão abrangente de empresas de limpeza)

Gerencie todos os aspectos do seu negócio de limpeza com o ClickUp

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que ajuda as empresas de limpeza a gerenciar o agendamento de tarefas, a coordenação da equipe, a comunicação com os clientes, o faturamento, o acompanhamento de tarefas e a gestão da força de trabalho.

Com todas as ferramentas disponíveis em um só lugar, o ClickUp substitui planilhas, chats em grupo e aplicativos dispersos por um sistema centralizado, criado para lidar tanto com trabalhos pontuais quanto com contratos de limpeza recorrentes.

Seja para atribuir turnos diários a uma pequena equipe ou gerenciar dezenas de profissionais de limpeza em vários locais, o ClickUp permite criar fluxos de trabalho personalizados, automatizar tarefas rotineiras e acompanhar o andamento dos trabalhos em tempo real. É ideal para empresas de limpeza que desejam ter mais visibilidade de suas operações sem adicionar mais trabalho administrativo.

🧹 Gerenciamento de tarefas e projetos com o ClickUp Tasks

O ClickUp Tasks permite criar agendas de trabalho estruturadas com o nível de detalhe que as empresas de limpeza precisam para se manterem eficientes. Você pode criar diferentes tipos de tarefas para limpezas pontuais, contratos recorrentes ou solicitações urgentes, cada uma com seu status, responsável e prioridade.

Programe limpezas, acompanhe suprimentos, gerencie funcionários e fature clientes com eficiência com o ClickUp Tasks

Quer receber atualizações instantâneas sobre o andamento das tarefas ou pesquisar os requisitos dos clientes? O ClickUp Brain, o poderoso assistente de IA do ClickUp, tem tudo o que você precisa. Ele fornece respostas instantâneas às suas pesquisas.

Obtenha respostas com inteligência artificial com o AI Knowledge Manager no ClickUp Brain

📃 Automatize tarefas administrativas com o ClickUp Automations

O ClickUp Automations ajuda as empresas de limpeza a reduzir o acompanhamento manual e simplificar a gestão de trabalhos. Com o criador de automação de IA e mais de 100 modelos, você pode atribuir trabalhos automaticamente, atualizar o status das tarefas e enviar alertas quando um funcionário começa ou termina um trabalho, sem necessidade de microgestão.

Automatize o agendamento, os lembretes e as atualizações dos clientes para operações de limpeza sem falhas

Você também pode acionar a automação de e-mails para notificar os clientes sobre compromissos agendados ou trabalhos concluídos e gerar faturas assim que um trabalho for concluído, melhorando a satisfação do cliente.

Recursos como atribuidores dinâmicos e registros de auditoria garantem que sua equipe permaneça responsável e seu faturamento permaneça preciso, sem precisar correr atrás de detalhes no final do dia.

📈 Painéis personalizados para acompanhar a receita e o desempenho da equipe

Os painéis ClickUp oferecem às empresas de limpeza uma visão clara do funcionamento das operações, desde a produtividade da equipe até a satisfação do cliente. Em vez de lidar com várias ferramentas, você pode monitorar trabalhos em aberto, tarefas concluídas, receitas e acompanhamento de clientes a partir de um único painel.

Acompanhe o progresso das tarefas e o desempenho geral da empresa com os painéis do ClickUp

Isso beneficia os gerentes que desejam acompanhar o status dos trabalhos, a qualidade do serviço e o desempenho geral sem depender de atualizações manuais.

🧹 Modelo de CRM ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize os dados dos clientes, acompanhe as interações e gerencie as relações de serviços de limpeza com o modelo de CRM da ClickUp

O Modelo CRM ClickUp é um ponto de partida sólido. Ele ajuda você a organizar os dados dos clientes, atribuir tarefas e orientar cada trabalho ou consulta por meio de um processo definido. Veja como você pode usá-lo:

Visualização em lista Acompanhe os registros e preferências dos clientes usando a

Atribua tarefas aos profissionais de limpeza e acompanhe o progresso com a Visualização das minhas atribuições

Gerencie solicitações de serviços recebidas ou leads de vendas usando a Visualização do processo de vendas

Crie um espaço de integração personalizado para novos clientes com a Visualização de boas-vindas

Você também pode experimentar o Modelo de Gerenciamento de Serviços de Instalações da ClickUp. Ele garante uma coordenação precisa e organização de recursos para que suas operações de limpeza funcionem sem problemas. Veja como: Oferece uma visão geral abrangente das atividades relacionadas às instalações para uma melhor tomada de decisão

Ajuda os gerentes a identificar, acompanhar e relatar rapidamente tarefas relacionadas às instalações

Permitindo que os proprietários avaliem rapidamente o desempenho de sua equipe de serviços

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem enfrentar alguma dificuldade inicial devido à variedade de recursos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 afirma:

A capacidade de personalizar fluxos de trabalho, automatizar processos e integrar-se perfeitamente com outras ferramentas torna-o uma parte essencial das nossas operações diárias. As diferentes visualizações (lista, quadro e calendário) permitem uma gestão eficiente das tarefas, e as funcionalidades de documentação integradas ajudam a manter tudo num só lugar. A velocidade e a fiabilidade da plataforma garantem que os nossos projetos se mantêm no bom caminho, sem interrupções.

📮 ClickUp Insight: A mudança de contexto está prejudicando silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm de alternar entre plataformas, gerenciar e-mails e pular de uma reunião para outra. E se você pudesse eliminar essas interrupções dispendiosas? O ClickUp une seus fluxos de trabalho (e bate-papo) em uma única plataforma simplificada. Inicie e gerencie suas tarefas em bate-papos, documentos, quadros brancos e muito mais, enquanto recursos com inteligência artificial mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

2. ZenMaid (Ideal para agendamento simplificado e comunicação com clientes)

via ZenMaid

O ZenMaid é um software de agendamento criado especificamente para serviços de limpeza doméstica e profissionais de limpeza independentes. Ele ajuda você a organizar compromissos, acompanhar a disponibilidade da equipe e automatizar a comunicação diária em um único painel. O ZenMaid elimina o agendamento manual, permitindo que você defina compromissos recorrentes, visualize a disponibilidade e evite reservas duplicadas.

Lembretes automatizados, atualizações por e-mail e ferramentas voltadas para os profissionais de limpeza ajudam a reduzir o número de compromissos perdidos e a melhorar a consistência do serviço. Eles facilitam o acompanhamento e aprimoram o gerenciamento de clientes sem a necessidade de microgerenciar cada detalhe.

Melhores funcionalidades do ZenMaid

Use o calendário de arrastar e soltar para agendar e reprogramar trabalhos rapidamente

Reduza o número de faltas e falhas de comunicação com lembretes automáticos por SMS e e-mail

Crie listas de verificação digitais para os profissionais de limpeza seguirem instruções específicas para cada trabalho

Permita que os clientes agendem serviços de limpeza comercial diretamente com formulários de reserva online integrados

Obtenha registros precisos dos horários de entrada dos funcionários e visibilidade da folha de pagamento com o controle de tempo baseado em GPS

Limitações do ZenMaid

Opções limitadas de relatórios e personalização de dados e modelos

Menos integrações de terceiros em comparação com plataformas de serviços mais amplas

Preços do ZenMaid

Teste gratuito

Inicial: US$ 19/mês

Pro: US$ 39/mês

Pro Max: US$ 49/mês

Avaliações e comentários sobre o ZenMaid

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ZenMaid

Uma avaliação da Capterra afirma:

A facilidade de uso, a capacidade de expansão e os recursos adicionais são incríveis. De aplicativos de rastreamento por GPS a relatórios instantâneos e um painel de controle fácil de ler, ele realmente faz tudo.

3. Housecall Pro (Ideal para comunicação de serviços de campo)

via Housecall Pro

O Housecall Pro ajuda as empresas de limpeza a gerenciar tudo, desde o agendamento e despacho até a comunicação com os clientes e pagamentos. É útil para equipes que lidam com vários compromissos recorrentes e equipes de campo.

O Housecall Pro reduz a carga administrativa com ferramentas que simplificam as reservas online, automatizam o faturamento e criam uma experiência perfeita para o cliente. Recursos como um portal do cliente e atualizações em tempo real ajudam as equipes de limpeza a manter um alto padrão de atendimento ao cliente, mantendo-os informados em todas as etapas.

Melhores recursos do Housecall Pro

Defina compromissos de limpeza recorrentes semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente

Crie formulários de preços personalizados para enviar orçamentos precisos rapidamente

Gere e envie faturas automaticamente após a conclusão do trabalho

Permita que os clientes reservem serviços diretamente através do seu site ou plataformas sociais

Ofereça aos clientes acesso a um portal para gerenciar reservas, pagamentos e comunicação

Limitações do Housecall Pro

Os usuários relatam atrasos nas atualizações do software no aplicativo

O aplicativo móvel tem funcionalidades limitadas em comparação com a versão para desktop

A estrutura de preços pode parecer confusa para empresas menores

Preços do Housecall Pro

Básico: US$ 59/mês

Essenciais: US$ 149/mês

Máximo: R$ 299/mês

Avaliações e comentários sobre o Housecall Pro

G2: 4,3/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Housecall Pro

Uma avaliação da G2 afirma:

O Housecall Pro é muito intuitivo e fácil de implementar. Gosto da configuração do livro de preços, da facilidade de aceitar cartões de crédito/débito e das etiquetas de clientes e trabalhos. Também é fácil acompanhar as fontes de leads. Gosto do suporte ao cliente.

4. Jobber (Ideal para gerenciar orçamentos, trabalhos e faturamento)

via Jobber

O Jobber oferece às empresas de limpeza uma maneira organizada de gerenciar o trabalho dos clientes do início ao fim. É ideal para equipes que lidam com vários trabalhos diariamente e desejam uma maneira mais rápida e organizada de enviar orçamentos, agendar limpezas e receber pagamentos.

Com ferramentas para automatizar o agendamento, gerar faturas e garantir uma comunicação clara, o Jobber ajuda a reduzir o trabalho administrativo e a manter suas operações de limpeza funcionando perfeitamente, especialmente ao gerenciar clientes recorrentes ou solicitações de última hora.

Principais recursos do Jobber

Permita que os clientes reservem serviços diretamente do seu site ou das redes sociais

Dê aos clientes acesso a um portal self-service para visualizar trabalhos, aprovar orçamentos e pagar online

Converta instantaneamente os detalhes do trabalho em faturas com a marca da sua empresa e receba pagamentos mais rapidamente com modelos de faturas

Crie formulários e listas de verificação personalizados para garantir padrões de limpeza consistentes

Acompanhe o histórico dos clientes, notas e registros de comunicação com ferramentas de CRM integradas

Limitações do Jobber

Carece de ferramentas robustas de gestão de inventário e vendas, funcionalidades essenciais para uma empresa de limpeza

Alguns usuários consideram que falta escalabilidade e opções de integração

Preços do Jobber

Teste gratuito

Núcleo: US$ 24/mês

Conecte-se: US$ 72/mês

Cresça: R$ 120/mês

Avaliações e comentários do Jobber

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jobber

Uma avaliação da G2 afirma:

Eu uso o Jobber para organizar meus serviços de limpeza agendados, enviar orçamentos, acompanhar faturas e cobrar pagamentos/depósitos dos clientes. É muito fácil de usar e é exatamente o que eu preciso para minha pequena empresa.

5. mHelpDesk (Ideal para ordens de serviço personalizadas e agendamento de campo)

via mHelpDesk

o mHelpDesk é para empresas que lidam com solicitações de serviços detalhadas e precisam de melhor controle sobre o agendamento de campo. Ele permite gerenciar tipos de tarefas personalizadas, como limpezas profundas, propriedades com várias unidades ou serviços de mudança, com ferramentas para criar ordens de serviço detalhadas, despachar funcionários e acompanhar tarefas em tempo real.

A aplicação móvel ajuda os profissionais de limpeza a manterem-se atualizados sobre as tarefas no local, enquanto os funcionários do escritório podem visualizar o progresso, enviar faturas e processar pagamentos, tudo a partir de um único local.

melhores funcionalidades do mHelpDesk

Atribua e agende trabalhos de limpeza com um calendário que mostra a disponibilidade da equipe

Configure mensagens automáticas para clientes e funcionários para reduzir o número de acompanhamentos

Gere e envie faturas diretamente a partir dos registros de trabalhos

Use o aplicativo móvel para atualizar o andamento dos trabalhos e acessar detalhes dos trabalhos em campo

Aceite pagamentos online ou pessoalmente com o processamento de pagamentos integrado

limitações do mHelpDesk

Atualmente, o aplicativo não suporta o modo offline. Portanto, ele não funciona se não houver conexão com a internet

Os preços não são apresentados antecipadamente — terá de contactar o departamento de vendas para obter mais informações

preços do mHelpDesk

Preços personalizados

avaliações e comentários do mHelpDesk

G2: 4,0/5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o mHelpDesk

Uma avaliação da Capterra afirma:

Você pode automatizar seu negócio para manter um banco de dados de clientes, programar e acompanhar ordens de serviço. O faturamento é muito fácil com o recurso de e-mail que você envia aos seus clientes.

6. ServiceTitan (Ideal para agendamentos complexos e despacho de grande volume)

via ServiceTitan

O ServiceTitan ajuda a gerenciar várias equipes, áreas de serviço ou grandes volumes de trabalhos diários. Ele simplifica o agendamento, monitora a localização das equipes em tempo real e reduz atrasos causados por falhas de comunicação ou coordenação manual.

Se a sua equipe enfrenta constantemente problemas de agendamento ou despacho ineficiente, o ServiceTitan oferece visibilidade e controle completos para resolver esses gargalos. É benéfico para empresas em crescimento que precisam de um acompanhamento mais rigoroso dos trabalhos, um reagendamento mais rápido e uma prestação de serviços mais consistente em toda a linha.

Melhores recursos do ServiceTitan

Agendamento por arrastar e soltar para ajustar facilmente os compromissos com base na disponibilidade da equipe

Painel de despacho em tempo real para acompanhar o status dos trabalhos e a localização dos técnicos

Aplicativo móvel para profissionais de limpeza atualizarem o andamento do trabalho e se comunicarem em campo

Ferramentas de faturamento integradas para enviar solicitações de pagamento logo após a conclusão do serviço

Painéis e relatórios personalizados para monitorar o volume de trabalhos, a receita e a eficiência da equipe

Limitações do ServiceTitan

Pode ser muito complexo para empresas de limpeza de menor dimensão

A configuração e a integração demoram mais em comparação com ferramentas mais simples

Os preços podem ser elevados para equipes com orçamentos limitados

Preços do ServiceTitan

Preços personalizados

Avaliações e comentários do ServiceTitan

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 290 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ServiceTitan

Uma avaliação da G2 afirma:

Adoro poder gerir todo o negócio a partir de uma única aplicação. Despacho, agendamento, monitorização de chamadas, acompanhamento de leads, orçamentos, marketing, comunicação com os clientes, inventário, faturação, gestão de projetos, tarefas internas, comunicação com os técnicos e o portal do cliente... a lista é interminável.

7. Hubstaff (Ideal para controle de tempo e produtividade dos funcionários)

via Hubstaff

O Hubstaff ajuda as empresas de limpeza a monitorar o tempo com precisão e melhorar o desempenho da equipe em todos os locais de trabalho. O rastreamento por GPS, o geofencing e as planilhas de horas automatizadas mostram claramente onde seus funcionários estão e quanto tempo dedicam a cada tarefa.

Essas informações simplificam a folha de pagamento e ajudam a identificar ineficiências, como tempo perdido entre trabalhos ou pessoal subutilizado. Para equipes que trabalham em vários locais, o Hubstaff ajuda a manter a responsabilidade, acompanhar a produtividade e atender às expectativas dos clientes sem precisar ficar de olho em todos os detalhes.

Melhores recursos do Hubstaff

Automatize os registos de entrada e saída nos locais de trabalho com geofencing

Crie relatórios de produtividade mostrando o tempo gasto em cada tarefa e o rendimento da equipe

Calcule automaticamente o pagamento dos profissionais de limpeza com base nas horas registradas, com integrações de folha de pagamento

Crie faturas diretamente a partir do tempo registrado para facilitar o faturamento

Limitações do Hubstaff

Não possui recursos integrados de agendamento ou despacho de tarefas

O acompanhamento da produtividade pode parecer invasivo para alguns membros da equipe

Funcionalidade offline limitada quando as equipes trabalham em áreas com sinal fraco

Preços do Hubstaff

Teste gratuito

Inicial: US$ 7/licença/mês

Cresça: US$ 9/licença/mês

Equipe: US$ 12/usuário/mês

Empresa: US$ 25/licença/mês

Avaliações e comentários do Hubstaff

G2: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hubstaff

Uma avaliação da G2 afirma:

Já utilizamos o Hubstaff há algum tempo e ele fez uma diferença significativa na forma como acompanhamos as horas de trabalho e gerenciamos nossa equipe remota. O recurso de controle de tempo é bom e a interface é fácil de entender para toda a equipe e hierarquia. Isso nos ajudou a impulsionar a equipe em direção a um desenvolvimento eficiente e um melhor acompanhamento.

8. Swept (Ideal para comunicação com equipes de limpeza)

via Swept

O Swept foi desenvolvido especificamente para empresas de limpeza que precisam manter as equipes alinhadas em vários locais de trabalho. Em vez de depender de chats em grupo dispersos ou chamadas de última hora, os gerentes podem usar o Swept para enviar instruções, obter atualizações e garantir que os profissionais de limpeza saibam exatamente o que é esperado deles.

O suporte multilíngue e as mensagens específicas para cada local ajudam a evitar falhas de comunicação e lacunas no serviço, especialmente para equipes que trabalham em diferentes idiomas ou turnos.

Melhores funcionalidades do Swept

Permita mensagens diretas e baseadas na localização entre gerentes e profissionais de limpeza

Garanta clareza entre as equipes com suporte multilíngue para mais de 100 idiomas

Gerencie o rastreamento de suprimentos em tempo real para que os profissionais de limpeza possam sinalizar faltas instantaneamente

Crie listas de verificação digitais personalizadas para cada local de limpeza ou tipo de trabalho

Limitações eliminadas

Algumas funcionalidades, como inspeções de clientes, só estão disponíveis em planos superiores

Os fluxos de trabalho focados em aplicativos móveis podem não ser adequados para equipes com acesso limitado à tecnologia

Os novos usuários podem precisar de tempo para se familiarizar com a plataforma

Preços da Swept

Lançamento: US$ 30/mês

Otimize: $150/mês

Escala: US$ 225/mês

Avaliações e comentários da Swept

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Swept

Uma avaliação da Capterra afirma:

Super fácil para os funcionários registarem a entrada e saída. Excelentes funcionalidades para enviar mensagens aos funcionários atribuídos a locais específicos. As folhas de ponto disponíveis para os funcionários são muito úteis. As informações de segurança associadas aos locais são uma ferramenta ideal. A possibilidade de alterar o idioma é útil para enviar mensagens.

9. Connecteam (Ideal para integração de funcionários e operações diárias)

via Connecteam

A Connecteam ajuda as empresas de limpeza a integrar novos funcionários rapidamente e a realizar as operações diárias sem o caos das planilhas ou listas de verificação em papel. Você pode configurar treinamentos compatíveis com dispositivos móveis, atribuir tarefas com instruções detalhadas e acompanhar o progresso.

Para empresas de limpeza com alta rotatividade de funcionários ou turnos rotativos, ele oferece ferramentas para treinar, gerenciar e se comunicar com as equipes em campo sem atrasar o trabalho no escritório.

Melhores funcionalidades do Connecteam

Crie fluxos de trabalho móveis para integrar novos funcionários de forma eficiente

Ofereça treinamento interativo com vídeos, PDFs e questionários no aplicativo

Use um relógio de ponto integrado para acompanhar com precisão as horas de cada turno

Atribua tarefas de limpeza diárias com instruções, prazos e atualizações em tempo real

Comunique-se instantaneamente com sua equipe usando o chat e os anúncios integrados

Limitações do Connecteam

O desempenho do aplicativo pode ficar um pouco lento com uma conexão de internet ruim

Alguns usuários mencionam que a personalização dos modelos requer um tempo extra de configuração

Os relatórios são funcionais, mas não tão detalhados quanto algumas ferramentas especializadas

Preços do Connecteam

Gratuito

Básico: US$ 29/mês

Avançado: US$ 49/mês

Especialista: US$ 99/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Connecteam

G2: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Connecteam

Uma avaliação da G2 afirma:

O Connecteam tem sido uma ferramenta maravilhosa para minha organização gerenciar seus recursos humanos. A melhor parte dessa ferramenta é que a interface é fácil de entender e pode ser rapidamente assimilada por novos usuários. É extremamente fácil de usar. Adoramos a seção de agendamento, porque podemos agendar facilmente nossa equipe, e os funcionários são imediatamente notificados sobre o turno.

10. WorkWave Service (Ideal para planejamento de rotas e despacho em grande escala)

via WorkWave Service

O WorkWave Service é ideal para empresas com várias equipes em trânsito e um grande volume de compromissos diários. Seus recursos de planejamento de rotas e despacho ajudam a reduzir os custos com combustível, evitar sobreposições de agendamentos e manter as equipes de campo trabalhando com eficiência.

Os gerentes podem atribuir rotas em segundos, acompanhar o progresso em tempo real e ajustar horários sem interromper o dia. Para empresas de limpeza em crescimento com prazos apertados ou grandes áreas de serviço, esta ferramenta garante que os profissionais de limpeza certos cheguem ao trabalho certo na hora certa.

Melhores recursos do WorkWave Service

Planeje e otimize rotas de limpeza em minutos com lógica integrada para horários, zonas e tipos de tarefas

Envie atualizações em tempo real para que você possa redirecionar ou reprogramar instantaneamente

O aplicativo para motoristas mostra aos membros da equipe para onde ir, o que fazer e quando se reportar

Notifique automaticamente os clientes sobre os horários estimados de chegada e atrasos

Acesse relatórios para analisar a eficiência dos trabalhos, o desempenho das rotas e a consistência dos serviços

Limitações do serviço WorkWave

A configuração inicial pode exigir assistência para definir zonas, motoristas e regras de serviço

Não inclui gerenciamento de tarefas por nível de trabalho para profissionais de limpeza (focado em roteirização)

Requer acesso consistente à Internet para que o acompanhamento em tempo real funcione corretamente

Preços do WorkWave Service

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o WorkWave Service

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 3,1/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o WorkWave Service?

Uma avaliação da Capterra afirma:

Não só a navegação (otimização de rotas) é muito mais fácil do que em outras plataformas anteriores, como também queríamos automatizar o "serviço concluído" para que o cliente fosse automaticamente cobrado. Isso era algo que a nossa plataforma antiga não tinha.

Gerencie clientes, equipes e limpezas — tudo no ClickUp

As empresas de limpeza não têm tempo para perseguir tarefas, vasculhar mensagens ou corrigir erros de agendamento. O software certo para empresas de limpeza mantém seus trabalhos em andamento, sua equipe sincronizada e seus clientes fiéis.

Todas as ferramentas que listamos abordam uma parte disso, mas o ClickUp reúne tudo em um só lugar.

Você tem tudo em um só lugar, desde o agendamento de tarefas e faturamento até automação, acompanhamento de clientes e colaboração em equipe. Seja trabalhando sozinho ou gerenciando uma equipe inteira, o ClickUp se adapta à sua forma de trabalhar.

Inscreva-se no ClickUp e gerencie todo o seu negócio de limpeza em um só lugar.