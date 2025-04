As 10 principais alternativas ao Feathery para formulários sem código e automação de fluxo de trabalho

Testamos o Feathery para criar formulários e coletar dados, e ele faz um bom trabalho de personalização e lógica. É um bom criador de formulários se você estiver disposto a dedicar tempo para dominar suas ferramentas.

Mas aqui está o problema: o processo de configuração pode ser tedioso.

Embora o Feathery ofereça recursos avançados, às vezes parece ser muito trabalhoso tirar o máximo proveito dele. E se você estiver procurando uma experiência direta e fácil de usar, talvez não seja a melhor opção.

Se você está frustrado com a curva de aprendizado do Feathery ou deseja um criador de formulários mais simplificado, nós o ajudamos! Reunimos uma lista das 10 principais alternativas ao Feathery que tornam a criação de formulários e a automação do fluxo de trabalho mais rápidas, fáceis e eficientes.

resumo de 60 segundos Aqui estão as 10 principais alternativas ao Feathery disponíveis atualmente: ClickUp : Automação de fluxo de trabalho e integração de tarefas Automação de fluxo de trabalho e integração de tarefas Jotform: Criação de formulários sem código Microsoft Forms: Ideal para usuários do Microsoft 365 que precisam de pesquisas e questionários básicos Wufoo: O melhor para criar formulários de marca Zoho Forms: Melhor para empresas que usam o ecossistema Zoho para coleta de dados Typeform: O melhor para criar formulários envolventes e interativos Google Forms: Ideal para pessoas que usam o Google Workspace Formstack: Melhor para usuários corporativos que desejam criar formulários e gerenciar documentos FormsAssembly: Melhor para empresas que se concentram na coleta segura de dados e na conformidade Aplicativo de formulários: O melhor para criação rápida e simples de formulários

O que é o Feathery?

O Feathery é uma plataforma de criação de formulários sem código projetada para criar formulários complexos e dinâmicos com fluxos de trabalho avançados. Ele permite que os usuários criem formulários de várias etapas e lógica condicional que se adaptam às entradas do usuário em tempo real.

Embora o Feathery seja poderoso para criar experiências de usuário personalizadas e integrar-se a várias ferramentas, sua interface pode ser desafiadora para quem procura uma configuração mais simples. Ele é adequado para usuários que precisam de ampla personalização e controle sobre seus processos de coleta de dados.

Por que optar por alternativas ao Feathery?

Desafios de integração ❌

Conectar o Feathery às suas ferramentas de marketing existentes, como HubSpot, Mailchimp e Salesforce, pode ser um processo complexo e demorado. Os usuários relatam integrações plug-and-play limitadas, etapas de configuração confusas e falta de modelos prontos para uso para acelerar o processo. Se você precisa de uma experiência tranquila, o processo de integração do Feathery pode atrasá-lo.

Curva de aprendizado ❌

Sim, o Feathery é poderoso e oferece muitas opções de personalização. Mas esse nível de flexibilidade também pode parecer exagerado, especialmente se você ainda não estiver familiarizado com ferramentas avançadas de criação de formulários.

Talvez você tenha que passar horas tentando descobrir o que fazer. Embora a equipe de suporte seja útil, os proprietários de pequenas empresas e os usuários não técnicos podem achar o Feathery mais complexo do que o necessário.

Recursos limitados ❌

Agora, este é interessante. Embora o Feathery ofereça muitos recursos interessantes, alguns usuários acham que ele ainda não chegou lá. Alguns usuários relataram que ele carece de ferramentas avançadas de relatório, melhor automação do fluxo de trabalho e modelos personalizáveis.

Ele é ótimo para criar formulários simples, com certeza. Mas se o seu objetivo for algo mais dinâmico (como um formulário para equipes de software) e interativo, talvez você sinta que está em um beco sem saída. Há espaço para melhorias, especialmente se você quiser uma solução mais completa.

Alternativas ao Feathery em resumo

Alternativa ao Feathery Melhor para Principais recursos Preços ClickUp Automação do fluxo de trabalho e integração de tarefas Criador de arrastar e soltar, modelos abrangentes, integrações com o Google Sheets e o PayPal, lógica condicional e formulários responsivos a dispositivos móveis Grátis Jotform Criação de formulários sem código Uma interface simples e intuitiva para formulários, questionários e enquetes, integração perfeita com o Excel, compartilhável por meio de links ou códigos QR, rastreamento de respostas em tempo real e formulários compatíveis com dispositivos móveis A partir de US$ 39/mês Microsoft Forms Usuários do Microsoft 365 que precisam de pesquisas e questionários Criador de arrastar e soltar, personalização de temas, integrações de gateway de pagamento, automação de fluxo de trabalho via Zapier, relatórios personalizados e exportação de dados A partir de US$ 7,14/mês Wufoo Usuários que buscam relatórios sobre formulários Empresas que usam o ecossistema Zoho A partir de US$ 16,25/mês Zoho Forms Formulários de conversação, integração com o Salesforce e o Zapier, vários tipos de formulários, temas personalizáveis e análises para acompanhamento do desempenho. Criador de arrastar e soltar, notificações condicionais, análise de dados, integrações com aplicativos Zoho, compartilhamento por meio de links ou códigos QR A partir de US$ 10/usuário/mês Typeform Criação de formulários envolventes e interativos Uma interface simples para a criação de pesquisas, questionários e formulários de feedback, colaboração em tempo real, análise via Google Sheets e modelos gratuitos A partir de US$ 29/mês Formulários Google Pessoas físicas que usam o Google Workspace Uma interface de arrastar e soltar para publicar formulários em sites, suporte a assinatura eletrônica, recurso de salvar e retomar e conformidade com a privacidade de dados A partir de US$ 7,20/usuário/mês Formstack Usuários corporativos que precisam de formulários e gerenciamento de documentos Fluxos de trabalho automatizados, integração com o Salesforce, assinaturas eletrônicas, geração de documentos com IA, gerenciamento de dados limpos A partir de US$ 99/mês FormAssembly Empresas focadas em segurança e conformidade Uma interface de arrastar e soltar para publicar formulários em sites, suporte a assinatura eletrônica, recurso de salvar e retomar, conformidade com a privacidade de dados A partir de US$ 83/mês Aplicativo de formulários Criação rápida e simples de formulários Criador de arrastar e soltar, coleta de respostas em tempo real, otimização para dispositivos móveis, integrações com o Google Sheets e o Slack, temas personalizáveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês

As melhores alternativas de uso do Feathery

Fizemos o trabalho braçal para você e escolhemos as melhores alternativas gratuitas ao Feathery disponíveis no mercado. Confira-as abaixo:

1. ClickUp (melhor para automação de fluxo de trabalho e integração de tarefas)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com tecnologia de IA. Ele vem com o ClickUp Forms, um poderoso criador de formulários on-line que vai além da simples coleta de dados.

Crie formulários interativos e obtenha insights detalhados com o ClickUp Forms

Você pode usar o ClickUp Forms para criar formulários interativos para obter insights. Em seguida, ele permite que você converta as respostas do formulário em itens de ação.

Por exemplo: Um formulário de solicitação interno pode acionar aprovações e escalonamentos

Um formulário de solicitação de cliente pode criar automaticamente uma tarefa para a sua equipe

Um formulário de feedback pode atribuir acompanhamentos com base na análise de sentimentos

O Feathery exige esforço manual para extrair insights dos dados do formulário. O ClickUp Forms automatiza esse processo integrando-se ao ClickUp Brain, resumindo o sentimento do cliente, identificando perguntas comuns e sugerindo ações.

Essa análise inteligente permite que você tome decisões melhores e mais rápidas, com base em insights claros.

Peça ao ClickUp Brain resumos, sugestões ou perguntas

Mas isso não é tudo.

O ClickUp Forms se integra perfeitamente aos seus fluxos de trabalho. Você pode automatizar processos em que as respostas de formulários acionam instantaneamente a criação de tarefas, atualizações de status e atribuições. Com o ClickUp Automations, você pode configurar regras para criar tarefas, atribuí-las à pessoa certa e sinalizar sua urgência, garantindo que nada seja esquecido.

Com uma simples lógica se/então, configure automações para seus formulários com o ClickUp Automations

Você também tem a flexibilidade de visualizar seus dados em vários formatos. As diversas visualizações do ClickUp oferecem uma maneira mais organizada de examinar seus dados e tomar decisões informadas com quadros Kanban, gráficos de pizza e outras visualizações.

As opções de marca são outro ponto forte do ClickUp Forms. Você pode personalizar seus formulários com temas, planos de fundo, cores e logotipos para combinar perfeitamente com a identidade da sua marca. Enquanto isso, é possível rastrear facilmente as métricas e usar a lógica condicional para adaptar dinamicamente as perguntas com base nas respostas do usuário, aprimorando a experiência geral do usuário.

Dica amigável: Também é muito fácil compartilhar seus formulários do ClickUp. Tudo o que você precisa fazer é copiar o link direto para o formulário e compartilhá-lo com quem quiser (literalmente, isso é tudo!). Além disso, você pode optar por adicionar um formulário HTML à sua página de destino por meio da seção Incorporar código.

Pronto para começar a usar o ClickUp Forms? Confira o Modelo de formulário de feedback do ClickUp para uma configuração rápida e eficaz. Esse modelo permite que você obtenha feedback dos clientes, simplifique as solicitações e transforme os envios em tarefas acionáveis, tudo em um só lugar.

Obter um modelo gratuito Obtenha feedback dos clientes facilmente com o modelo de formulário de feedback do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Converta percepções de formulários em tarefas: Transforme os dados coletados em tarefas acionáveis no Transforme os dados coletados em tarefas acionáveis no ClickUp Tasks para aumentar a produtividade e o acompanhamento

Comunique-se com o ClickUp Chat: Discuta insights, compartilhe atualizações e colabore em tempo real usando o Discuta insights, compartilhe atualizações e colabore em tempo real usando o ClickUp Chat

Defina e acompanhe metas: Monitore o progresso com o Monitore o progresso com o ClickUp Goals , transformando os envios de formulários em objetivos mensuráveis e acompanhando sua conclusão

Use o controle de tempo: Mantenha o controle de quanto tempo é gasto trabalhando em tarefas geradas por insights de formulários com o Mantenha o controle de quanto tempo é gasto trabalhando em tarefas geradas por insights de formulários com o controle de tempo do ClickUp

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem encontrar uma curva de aprendizado mais acentuada

Preços do ClickUp

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação do G2 diz,

O que eu mais gosto no ClickUp é que ele substitui várias ferramentas em um só lugar. Não é mais necessário alternar entre vários aplicativos. Ele oferece um número inigualável de recursos em comparação com outros softwares. Também é altamente personalizável para se adequar a qualquer fluxo de trabalho, graças a recursos como várias exibições que me permitem configurar projetos exatamente como preciso, painéis que me dão uma visão clara de relatórios e estatísticas e automações que me poupam horas ao lidar com tarefas repetitivas.

O que eu mais gosto no ClickUp é que ele substitui várias ferramentas em um só lugar. Não é mais necessário alternar entre vários aplicativos. Ele oferece um número inigualável de recursos em comparação com outros softwares. Também é altamente personalizável para se adequar a qualquer fluxo de trabalho, graças a recursos como várias exibições que me permitem configurar projetos exatamente como preciso, painéis que me dão uma visão clara de relatórios e estatísticas e automações que me poupam horas ao lidar com tarefas repetitivas.

Cerca de 43% dos funcionários enviam de 0 a 10 mensagens diariamente. Embora isso sugira conversas mais focadas ou deliberadas, também pode indicar uma falta de colaboração contínua, com discussões importantes acontecendo em outro lugar (como e-mail). Para evitar a troca desnecessária de plataformas e de contexto, você precisa de um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar com mais eficiência.

2. Jotform (melhor para criação de formulários sem código)

via Jotform

o Jotform é um criador de formulários on-line para simplificar o processo de criação, compartilhamento e gerenciamento de formulários. Sua interface amigável oferece um construtor de arrastar e soltar, tornando a criação de formulários acessível a usuários sem habilidades de codificação.

O Jotform é popular entre as empresas que desejam coletar dados por meio de pesquisas, formulários de feedback, registros e muito mais. Ele suporta várias integrações com outras ferramentas para aumentar a eficiência do fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Jotform

Use um criador de formulários intuitivo do tipo arrastar e soltar para facilitar a personalização

Experimente modelos de formulários abrangentes que atendem a diferentes setores e finalidades

Integre-se perfeitamente com aplicativos como Google Sheets, PayPal e Mailchimp

Use lógica condicional avançada para obter uma experiência de formulário personalizada

Limitações do Jotform

Opções de personalização limitadas em comparação com ferramentas de criação de formulários mais avançadas

O preço pode ser alto para pequenas empresas

O botão de desfazer não é facilmente acessível

Preços do Jotform

Inicial: Gratuito

Bronze: $39 por mês

Prata: US$ 49 por mês

Ouro: $129 por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jotform

G2: 4. 7/5 (mais de 3400 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 2400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jotform?

Uma avaliação do G2 diz,

O Jotform torna a criação de formulários incrivelmente fácil com sua interface de arrastar e soltar, permitindo que eu crie formulários profissionais e refinados rapidamente usando vários modelos para formulários de contato, pesquisas e muito mais. No entanto, o design responsivo poderia ser melhor, pois os formulários às vezes não são bem exibidos em dispositivos móveis, o que é uma preocupação para os usuários móveis.

O Jotform torna a criação de formulários incrivelmente fácil com sua interface de arrastar e soltar, permitindo que eu crie formulários profissionais e refinados rapidamente usando vários modelos para formulários de contato, pesquisas e muito mais. No entanto, o design responsivo poderia ser melhor, pois os formulários às vezes não são bem exibidos em dispositivos móveis, o que é uma preocupação para os usuários móveis.

3. Microsoft Forms (melhor para usuários do Microsoft 365 que precisam de pesquisas e questionários básicos)

via Microsoft Forms

O Microsoft Forms é uma ferramenta simples para criar pesquisas, enquetes e questionários on-line. Perfeitamente integrado ao Microsoft 365, ele permite que os usuários coletem respostas em tempo real, analisem dados com gráficos incorporados e exportem resultados para o Excel para obter insights mais profundos.

Com um design intuitivo, sugestões baseadas em IA e opções de personalização, o Microsoft Forms é ideal para empresas, educadores e equipes que buscam simplificar a coleta de feedback e a tomada de decisões.

Melhores recursos do Microsoft Forms

Habilite respostas anônimas em algumas configurações

Compartilhe formulários facilmente por meio de links, códigos QR ou e-mails

Colete respostas em tempo real com visualização automática de dados

Garanta a acessibilidade com formulários compatíveis com dispositivos móveis

Limitações do Microsoft Forms

Menos opções de design e marca do que os concorrentes

Não possui recursos como lógica condicional e análise avançada

Suporta apenas até 7 medidas em vez de uma escala completa de 1 a 10

Preços do Microsoft Forms

Business Basic: US$ 7,14 por usuário por mês

Business Standard: US$ 14,88 por usuário por mês

Business Premium: US$ 26,20 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Microsoft Forms

G2: 4. 4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Forms?

Uma avaliação do G2 diz,

O Microsoft Forms é incrivelmente fácil de usar, simplificando a coleta de dados de várias pessoas ao mesmo tempo com rastreamento e análise de respostas em tempo real. O suporte ao cliente é rápido e confiável, e a implementação é simples para uso regular. No entanto, ele carece de recursos avançados e não oferece suporte a respostas anônimas no modo Enterprise, o que pode ser uma desvantagem.

O Microsoft Forms é incrivelmente fácil de usar, simplificando a coleta de dados de várias pessoas ao mesmo tempo com rastreamento e análise de respostas em tempo real. O suporte ao cliente é rápido e confiável, e a implementação é simples para uso regular. No entanto, ele carece de recursos avançados e não oferece suporte a respostas anônimas no modo Enterprise, o que pode ser uma desvantagem.

4. Wufoo (melhor para criar formulários de marca)

via Wufoo

O Wufoo é um prático criador de formulários on-line que simplifica as coisas com sua interface fácil de arrastar e soltar e temas pré-desenhados. O Wufoo facilita muito a criação de formulários elegantes e de marca.

Além disso, ele está repleto de recursos para ajudar as empresas a coletar dados, receber pagamentos e otimizar seus fluxos de trabalho por meio de integrações. E, quando se trata de dar sentido a todos esses dados, as ferramentas de análise integradas do Wufoo têm tudo o que você precisa.

Melhores recursos do Wufoo

Crie e implemente rapidamente formulários personalizados usando um construtor intuitivo de arrastar e soltar

Integre facilmente formulários com ferramentas como Zapier, Mailchimp e Salesforce para otimizar os fluxos de trabalho

Permita a coleta segura de pagamentos por meio de integrações com os principais gateways, como PayPal e Stripe

Acesse análises em tempo real com ferramentas de relatórios personalizadas e dados exportáveis para obter insights mais profundos

Limitações do Wufoo

Design desatualizado que torna o Wufoo não amigável ao usuário

Não possui CAPTCHA ou proteção forte contra spam, tornando os formulários vulneráveis

Opções limitadas de personalização de CSS para ajustes avançados de design

Preços do Wufoo

Iniciante: US$ 16,25 por mês

Profissional: US$ 29,08 por mês

Avançado: US$ 74,08 por mês

Valor final: $183,25 por mês

Avaliações e resenhas do Wufoo

G2: 4. 2/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wufoo?

Uma avaliação do G2 diz,

O Wufoo é uma ferramenta direta e fácil de usar que não exige habilidades avançadas de codificação, mesmo para formulários complexos. Seus serviços são envolventes e o preço é razoável. No entanto, o design parece desatualizado e não é muito fácil de usar para quem prefere uma interface moderna, e as opções de personalização de CSS são um tanto limitadas.

O Wufoo é uma ferramenta direta e fácil de usar que não exige habilidades avançadas de codificação, mesmo para formulários complexos. Seus serviços são envolventes e o preço é razoável. No entanto, o design parece desatualizado e não é muito fácil de usar para quem prefere uma interface moderna, e as opções de personalização de CSS são um tanto limitadas.

5. Zoho Forms (melhor para empresas que usam o ecossistema Zoho para coleta de dados)

via Zoho Forms

O Zoho Forms oferece uma abordagem abrangente para a criação de formulários on-line personalizados. Ele foi projetado para atender a vários casos de uso, como coleta de feedback, pesquisas e geração de leads.

Sua interface flexível permite que as empresas incorporem formulários de pedidos, automatizem fluxos de trabalho e recebam notificações em tempo real. Com acesso móvel e opções de integração, o Zoho Forms garante a coleta e o gerenciamento eficazes de dados.

Melhores recursos do Zoho Forms

Crie formulários com facilidade usando um construtor de arrastar e soltar responsivo a dispositivos móveis

Automatize aprovações e atribuições de tarefas para otimizar os fluxos de trabalho internos

Acesse entradas de formulários off-line com suporte a aplicativos móveis para iOS e Android

Gere relatórios visuais e acompanhe o desempenho com ferramentas de análise integradas

Integre-se facilmente aos aplicativos Zoho, ao Google Workspace e a ferramentas de terceiros, como o Mailchimp

Limitações do Zoho Forms

Alguns usuários relatam falhas ocasionais ou lentidão no recurso de sincronização de aplicativos móveis

A personalização avançada pode exigir algum conhecimento técnico, especialmente para a lógica condicional

Flexibilidade de design limitada em comparação com os concorrentes com opções de estilo mais modernas ou dinâmicas

Preços do Zoho Forms

Gratuito

Básico : uS$ 10 por usuário por mês

Padrão : uS$ 25 por usuário por mês

Profissional : uS$ 50 por usuário por mês

Premium: uS$ 90 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Zoho Forms

G2: 4. 5/5 (mais de 130 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 160 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Forms?

Uma avaliação do G2 diz,

O Zoho Forms é fácil de usar e se integra bem, o que o torna uma opção confiável para formulários básicos. Ele é ótimo para lidar com e-mails de forma eficiente e tem sido nossa solução preferida há anos. No entanto, seu preço poderia ser melhor, e alguns recursos estão faltando. Além disso, se você não for cuidadoso, poderá acabar com uma assinatura extra, e o helpdesk pode ser lento para responder.

O Zoho Forms é fácil de usar e se integra bem, o que o torna uma opção confiável para formulários básicos. Ele é ótimo para lidar com e-mails de forma eficiente e tem sido nossa solução preferida há anos. No entanto, seu preço poderia ser melhor, e alguns recursos estão faltando. Além disso, se você não for cuidadoso, poderá acabar com uma assinatura extra, e o helpdesk pode ser lento para responder.

6. Typeform (melhor para criar formulários interativos e envolventes)

via Typeform

O Typeform foi projetado para criar formulários conversacionais e interativos, pesquisas e questionários. Ao contrário do Feathery, que se concentra na coleta dinâmica de dados, a força do Typeform está em fornecer formulários envolventes e visualmente atraentes que aumentam a participação do usuário e aprimoram os formulários de inscrição.

Seu formato exclusivo de uma pergunta por vez e os amplos recursos de integração o tornam uma alternativa robusta para empresas que buscam aprimorar a experiência e a interatividade do usuário.

Melhores recursos do Typeform

Crie formulários e pesquisas visualmente atraentes que pareçam conversacionais e aumentem as taxas de conclusão

Personalize formulários com o kit de sua marca, fontes e temas de cores para obter uma aparência profissional e refinada

Use Logic Jump e Hidden Fields para personalizar as jornadas dos usuários e fazer perguntas mais inteligentes

Integre-se perfeitamente a ferramentas como Google Sheets, HubSpot, Slack e Facebook Pixel

Acompanhe as conversões e o comportamento do público-alvo com análises incorporadas e integrações de marketing

Limitações do Typeform

Os recursos de nível superior podem ser bloqueados por planos de preços caros, especialmente para equipes menores

Funcionalidade off-line limitada - os formulários exigem conexão com a Internet para funcionar

Layouts personalizados e ajustes de design além do estilo padrão são um pouco restritos

Preços do Typeform

Básico: US$ 29 por mês

Mais: US$ 59 por mês

Negócios: $99 por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Typeform

G2: 4. 5/5 (mais de 800 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Typeform?

Uma avaliação do G2 diz,

O Typeform facilita muito a criação de formulários complexos, mantendo as coisas pessoais para os usuários. Ele reduziu drasticamente os envios de spam em meu site e melhorou as consultas gerais. A página de resultados é excelente para reunir rapidamente as estatísticas dos clientes. Entretanto, não gosto do fato de alguns recursos estarem bloqueados por preços premium.

O Typeform facilita muito a criação de formulários complexos, mantendo as coisas pessoais para os usuários. Ele reduziu drasticamente os envios de spam em meu site e melhorou as consultas gerais. A página de resultados é excelente para reunir rapidamente as estatísticas dos clientes. No entanto, não gosto do fato de alguns recursos estarem bloqueados por preços premium.

7. Google Forms (melhor para pessoas que usam o Google Workspace)

via Google Forms

O Google Forms é uma ferramenta gratuita e fácil de usar, perfeita para criar pesquisas, questionários e formulários de feedback. É popular por sua simplicidade e integração suave com o Google Workspace, tornando a coleta de dados muito fácil.

Embora não ofereça muitas opções avançadas de personalização, ele fornece todos os elementos básicos de que você precisa, como a criação de uma pesquisa para coletar e analisar respostas rapidamente.

Melhores recursos do Google Forms

Crie formulários ilimitados gratuitamente com uma interface simples e fácil de usar

Personalize formulários com temas, imagens, cores e fontes para obter uma aparência de marca

Colete e analise respostas em tempo real com a integração perfeita com o Google Sheets

Compartilhe formulários instantaneamente por link ou e-mail e colabore com colegas de equipe em tempo real

Use modelos pré-criados para lançar pesquisas, questionários e formulários de feedback rapidamente

Limitação do Google Forms

Falta de modelos, ramificação e planos de fundo personalizados (GIFs/vídeos)

Os formulários podem parecer visualmente básicos, com menos opções de design em comparação com as ferramentas premium

Sem captura de assinatura incorporada ou autenticação de usuário personalizada além do login do Google

Preços do Google Forms

Gratuito

Business Starter: $7. 20 por usuário por mês

Business Standard: US$ 14,40 por usuário por mês

Business Plus: $21,60 por usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Google Forms

Capterra: 4. 7/5 (mais de 11.000 avaliações)

G2: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Forms?

Uma análise da Capterra diz,

O Google Forms é uma ótima ferramenta para coletar dados de amigos de trabalho ou membros da comunidade. No entanto, ele não possui modelos para questionários e pesquisas, e não há ramificação ou salto de lógica. Além disso, ele não oferece suporte a planos de fundo personalizados com GIFs ou vídeos curtos, o que limita a personalização.

O Google Forms é uma ótima ferramenta para coletar dados de amigos de trabalho ou membros da comunidade. No entanto, ele não possui modelos para questionários e pesquisas, e não há ramificação ou salto de lógica. Além disso, ele não oferece suporte a planos de fundo personalizados com GIFs ou vídeos curtos, o que limita a personalização.

8. Formstack (melhor para usuários corporativos que desejam criar formulários e gerenciar documentos)

via Formstack

O Formstack é uma plataforma de nível empresarial, sem código, desenvolvida para mais do que apenas a criação básica de formulários. É a sua opção para criar formulários avançados, gerenciar documentos e até mesmo coletar assinaturas eletrônicas.

Ao contrário do Feathery, o Formstack oferece uma solução mais completa para impulsionar os fluxos de trabalho. Ele se integra facilmente a várias ferramentas de negócios, ajudando-o a simplificar a coleta de dados, automatizar processos e manter seus dados valiosos no lugar.

Melhores recursos do Formstack

Crie formulários avançados com um construtor intuitivo do tipo arrastar e soltar, sem necessidade de conhecimento de programação

Automatize aprovações, notificações e fluxos de trabalho para aumentar a eficiência da equipe

Analise os dados de envio com relatórios detalhados e ferramentas de otimização

Garanta o armazenamento seguro de documentos com criptografia, conformidade com HIPAA e lógica condicional

Integre-se a mais de 100 ferramentas, incluindo Salesforce, PayPal, Microsoft e Zapier

Limitações do Formstack

Pode ser caro para empresas menores ou equipes com orçamentos limitados

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado ao configurar fluxos de trabalho ou integrações complexas

A capacidade de resposta e o desempenho em dispositivos móveis podem, ocasionalmente, ser inconsistentes

Preços do Formstack

Formulários: $99 por mês

Suíte: $299 por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Formstack

G2: 4. 3/5 (mais de 450 avaliações)

Capítulo: 4. 0/5 (mais de 110 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Formstack?

Uma análise da Capterra diz,

O Formstack oferece uma interface fácil de usar com recursos diretos para a criação de formulários. Entretanto, embora os elementos de arrastar e soltar sejam simples, conectá-los ao software de pagamento ou coletar pagamentos não é tão intuitivo.

O Formstack oferece uma interface fácil de usar com recursos diretos para a criação de formulários. Entretanto, embora os elementos de arrastar e soltar sejam simples, conectá-los ao software de pagamento ou coletar pagamentos não é tão intuitivo.

9. FormAssembly (melhor para empresas focadas na coleta segura de dados e na conformidade)

via FormAssembly

O FormAssembly é uma plataforma de coleta de dados projetada para organizações que priorizam a segurança, a conformidade e a flexibilidade. Ele se destaca por oferecer simplicidade de arrastar e soltar para criação rápida de formulários e opções avançadas de codificação para personalização sob medida.

A forte integração do FormAssembly com o Salesforce e os recursos de conformidade fazem dele uma opção valiosa para empresas que gerenciam dados confidenciais e fluxos de trabalho complexos.

Melhores recursos do FormAssembly

Crie formulários complexos e seguros usando um poderoso construtor de arrastar e soltar com suporte à personalização de HTML

Conecte-se diretamente ao Salesforce e a outras plataformas importantes para sincronização perfeita de dados

Automatize fluxos de trabalho com lógica condicional, aprovações em vários estágios e lógica de formulário robusta

Garanta a conformidade com padrões de segurança rigorosos, como HIPAA, GDPR e SOC 2

Colete pagamentos com segurança por meio de gateways integrados, como Stripe e Authorize. net

Limitações do FormAssembly

Os níveis de preços mais altos podem não ser ideais para pequenas empresas ou usuários individuais

Atrasos ocasionais nas respostas do suporte ao cliente, especialmente para problemas técnicos

Preços do FormAssembly

Básico: $83 por mês (cobrado anualmente)

Essenciais: Preços personalizados

Equipe: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Gov Cloud: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do FormAssembly

G2: 4. 5/5 (mais de 380 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o FormAssembly?

Uma análise da Capterra diz,

O FormAssembly é fácil de usar, com integração direta com o Salesforce e recursos gerados por IA que simplificam a criação de formulários. É fácil navegar pelos campos, clonar formulários sem perder a formatação, e o suporte ao cliente é ágil. No entanto, faltam opções de personalização para CSS e ele não permite anexos de PDF em e-mails de notificação.

O FormAssembly é fácil de usar, com integração direta com o Salesforce e recursos gerados por IA que simplificam a criação de formulários. É fácil navegar pelos campos, clonar formulários sem perder a formatação, e o suporte ao cliente é ágil. No entanto, faltam opções de personalização para CSS e ele não permite anexos de PDF em e-mails de notificação.

10. Aplicativo Forms (melhor para criação rápida e simples de formulários)

O Forms. app é um criador de formulários on-line simples e fácil de usar que facilita a criação e o compartilhamento de formulários, pesquisas e questionários personalizados em pouco tempo. Seu design responsivo a dispositivos móveis e sua interface de arrastar e soltar são perfeitos para tudo, desde a coleta de feedback de clientes até o gerenciamento de inscrições em eventos.

Além disso, com opções de integração e recursos de compartilhamento fáceis, é uma ferramenta prática para a coleta de dados cotidiana.

Melhores recursos do aplicativo Forms

Crie formulários, pesquisas e questionários versáteis com uma interface rápida e fácil de usar

Organize o trabalho com eficiência usando pastas e painéis para diferentes tipos de formulários

Integre-se a outras ferramentas, como o Google Sheets e o Zapier, para otimizar os fluxos de trabalho

Acesse todos os recursos mesmo no plano gratuito, incluindo modelos compatíveis com dispositivos móveis

Personalize o design do formulário de acordo com sua marca usando ferramentas visuais incorporadas

Limitação do aplicativo Forms

Alguns usuários relatam bugs ocasionais ou atrasos de desempenho no aplicativo móvel

Recursos avançados (como lógica condicional) podem ser mais difíceis de localizar ou configurar

Documentação e tutoriais limitados para usuários iniciantes que precisam de orientação passo a passo

Preços do aplicativo Forms

Gratuito: Gratuito

Básico: US$ 5 por mês

Pro: $10 por mês

Premium: $25 por mês

Avaliações e resenhas do aplicativo Forms

G2: 4. 5/5 (mais de 480 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 240 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Forms App?

Uma análise da Capterra diz:

O aplicativo Forms. torna a coleta de dados incrivelmente fácil, com recursos eficientes de tabulação para análise. No entanto, ele não permite a edição de questionários já enviados sem interromper os dados coletados.

O aplicativo Forms. torna a coleta de dados incrivelmente fácil, com recursos eficientes de tabulação para análise. No entanto, ele não permite a edição de questionários já enviados sem interromper os dados coletados.

Use o ClickUp para criar formulários interativos

O ClickUp Forms leva a criação de formulários a um novo patamar, combinando fluxos de trabalho inteligentes, exibições personalizáveis e insights baseados em IA.

Independentemente de você estar criando formulários de feedback, formulários de entrada de projetos, formulários de pagamento, formulários de registro ou pesquisas com clientes, o ClickUp é a solução ideal para transformar respostas em tarefas acionáveis e insights valiosos.

E a melhor parte? Ele se integra perfeitamente aos seus fluxos de trabalho existentes, automatizando atribuições de tarefas e organizando dados de uma forma que faça sentido para você. Além disso, com as diversas exibições do ClickUp, você pode visualizar os dados como nunca antes - seja por meio de quadros Kanban, gráficos de pizza ou painéis personalizados.

Pronto para tornar seu processo de criação de formulários mais fácil e eficaz? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!