As 10 principais soluções de software para PMEs para impulsionar o crescimento em 2025

Administrar uma pequena empresa significa usar muitos chapéus - gerenciar faturas, supervisionar projetos, conversar com clientes e ficar de olho na sua equipe. É muita coisa!

A boa notícia é que o software de gerenciamento de projetos para pequenas e médias empresas (SMBs) elimina o trabalho pesado de seu prato.

Por exemplo, uma plataforma de gerenciamento de projetos com automação pode tornar os fluxos de trabalho mais eficientes; o aprendizado de máquina pode ajudar as empresas a prever tendências, e a computação em nuvem simplifica a colaboração. As possibilidades continuam se expandindo.

Por isso, elaboramos esta lista dos principais softwares para PMEs para ajudá-lo a impulsionar o crescimento dos negócios e conquistar novos clientes.

Resumo das 10 principais soluções de software para PMEs

Aqui está uma tabela de comparação rápida para o software para PMEs:

Nome da ferramenta Melhor para Principais recursos Limitações Preços Classificações ClickUp Software de gerenciamento de trabalho completo para PMEs Acompanhamento de tarefas, colaboração em documentos, automação, painéis, insights baseados em IA, integrações com ferramentas como Xero e QuickBooks Leva tempo para os novos usuários navegarem e utilizarem todos os recursos Gratuito, Ilimitado: US$ 5/usuário/mês, Comercial: US$ 12/usuário/mês, Empresarial: Preços personalizados G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações), Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações) QuickBooks Online da Intuit Faturamento e contabilidade Automatiza faturas recorrentes, pagamentos de contas e lembretes; rastreia o estoque e os fornecedores; relatórios financeiros detalhados Bugs regulares, falta de gerenciamento sólido de usuários e precisão de reconhecimento no recurso de recibo instantâneo Simple Start: $35/mês, Essentials: $65/mês, Plus: $99/mês, Advanced: $235/mês G2: 4. 4/5 (mais de 270 avaliações), Capterra: 4. 3/5 (mais de 7.000 avaliações) HubSpot CRM Gerenciamento de pipeline de vendas Rastreia interações, automatiza fluxos de trabalho, painéis compartilhados, insights baseados em IA, mais de 1.800 integrações Relatórios limitados para dados que não são da HubSpot, personalização desafiadora para processos de vendas complexos Gratuito, Starter: US$ 15/mês por assento, Professional: US$ 800/mês, Enterprise: US$ 3.600/mês G2: 4. 4/5 (mais de 12.000 avaliações), Capterra: 4. 5/5 (mais de 4.000 avaliações) Trello Visualização de projetos Quadros Kanban personalizáveis, linhas do tempo, calendários, automação com o Butler, integrações com o Slack, Google Drive e muito mais Depende muito de integrações de terceiros, personalização limitada para fluxos de trabalho exclusivos Gratuito, Standard: US$ 5/mês, Premium: US$ 10/mês, Enterprise: US$ 17. 50/mês para 50 usuários G2: 4. 4/5 (mais de 13.000 avaliações), Capterra: 4. 5/5 (mais de 23.000 avaliações) Gosto Processamento da folha de pagamento e gerenciamento do processo de RH Automatiza a folha de pagamento e o gerenciamento de impostos, rastreamento de tempo incorporado, integração com QuickBooks, Xero, Shopify e muito mais Personalização limitada, falta de lembretes de intervalos e horas extras para conformidade com a legislação trabalhista Simples: $49/mês + $6/pessoa, Plus: $80/mês + $9/pessoa, Premium: $180/mês + $22/pessoa G2: 4. 5/5 (mais de 2.000 avaliações), Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações) NetSuite Planejamento de recursos empresariais Fluxos de trabalho personalizáveis, insights em tempo real, nutrição de leads, automação de marketing, otimização da cadeia de suprimentos Falta de opções flexíveis de relatórios Preços personalizados G2: 4/5 (mais de 3.000 avaliações), Capterra: 4. 2/5 (mais de 1.000 avaliações) MailChimp Marketing por e-mail Campanhas automatizadas, editor de e-mail do tipo arrastar e soltar, criador de e-mail com tecnologia GPT, ferramentas de comércio eletrônico Não é adequado para marketing de afiliados, criação de lista restritiva Gratuito, Essentials: $13/mês, Standard: $20/mês, Premium: $350/mês G2: 4. 4/5 (mais de 5.000 avaliações), Capterra: 4. 5/5 (mais de 17.000 avaliações) Zendesk Gerenciamento de atendimento ao cliente Consolida as conversas com os clientes, chatbots com IA, bate-papo ao vivo, base de conhecimento, marca personalizável Esmagadora para novos agentes, desafiadora para equipes pequenas que lidam com grandes volumes de tíquetes Support Team: $25/mês/usuário, Suite Team: $69/mês/usuário, Suite Professional: $149/mês/usuário G2: 4. 3/5 (mais de 6.000 avaliações), Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações) Onda Faturamento e aceitação de pagamentos Faturamento gratuito, lembretes de pagamento automatizados, leitura móvel de recibos, atualizações de transações em tempo real Assinatura paga para recursos avançados, folha de pagamento e automação fiscal limitada aos estados suportados Starter: Gratuito, Pro: US$ 16/mês G2: 4. 3/5 (mais de 200 avaliações), Capterra: 4. 4/5 (mais de 1.000 avaliações) Inventário Zoho Gerenciamento de inventário Previsão de demanda, gerenciamento de itens compostos, remessa automatizada, integração com Amazon, eBay, USPS, FedEx Compatibilidade limitada com sistemas externos além do pacote Zoho Gratuito, Standard: US$ 29/mês, Professional: US$ 79/mês, Premium: US$ 129/mês, Enterprise: US$ 249/mês G2: 4. 3/5 (mais de 90 avaliações), Capterra: 4. 5/5 (mais de 400 avaliações)

O que você deve procurar em um software para PMEs?

Escolher o software de gerenciamento de projetos certo para pequenas empresas pode parecer uma tarefa árdua. Há muitas opções, muitos recursos e muitos preços. Então, o que realmente importa?

O segredo é encontrar ferramentas que atendam às suas necessidades atuais e, ao mesmo tempo, ofereçam flexibilidade para crescer. Veja o que você deve observar:

Recursos essenciais de negócios: Usar cinco ferramentas diferentes para faturamento, gerenciamento de incidentes e suporte ao cliente? Isso é uma bagunça. O melhor software para PMEs reúne o gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o gerenciamento de inventário, o gerenciamento de tarefas e outras funções essenciais de negócios em um único pacote

Automação: Opte por ferramentas que ajudem a automatizar tarefas, como acompanhamento de clientes, processamento de folha de pagamento e confirmações de pedidos, para facilitar seu trabalho

Relatórios e análises: Procure um software com recursos avançados de relatórios e análises que forneçam insights detalhados e em tempo real sobre o desempenho das vendas, a disponibilidade dos funcionários, o andamento do projeto e o tráfego e a análise do site

Colaboração em equipe : Se estiver trabalhando com uma equipe, procure um software para pequenas e médias empresas com atribuição de tarefas, controle de tempo e opções de compartilhamento de arquivos

Preços simples e escalabilidade: Os recursos extras não significam muito se o preço for muito alto. Procure planos de preços flexíveis que se ajustem ao tamanho e ao orçamento de sua empresa. Pontos de bônus se houver uma avaliação gratuita para que você possa testar antes de se comprometer

Fácil integração com o que você já usa: Ninguém quer mudar tudo da noite para o dia. Seu novo software deve se integrar facilmente à sua infraestrutura de TI existente, seja ela um software de contabilidade, CRM ou plataforma de marketing por e-mail

Facilidade de uso: As melhores ferramentas para PMEs são intuitivas, de modo que você e sua equipe podem começar a trabalhar sem precisar de horas de treinamento

você sabia que, de acordo com a SMB Tech Survey, 79% dos proprietários de pequenas empresas estão usando pelo menos duas ferramentas digitais para gerenciar suas operações, sendo que 13% usam cinco ou mais!

Os 10 melhores softwares para PMEs

Vamos dar uma olhada nos principais softwares para pequenas e médias empresas, seus melhores recursos, preços e até limitações.

1. ClickUp (o melhor software de gerenciamento de trabalho tudo-em-um para PMEs)

Gerencie todos os seus projetos, documentos e discussões em um só lugar com a Solução de Gerenciamento de Projetos do ClickUp

Você é uma pequena empresa com uma equipe apaixonada, todos ansiosos para fazer as coisas. Mas aqui está o problema - cada um tem sua própria maneira de trabalhar. As finanças são gerenciadas em planilhas, a equipe de marketing usa uma plataforma diferente para gerenciar os leads e as operações? Isso é feito em uma plataforma totalmente diferente. Quando você se dá conta, está gastando mais tempo alternando entre as ferramentas do que realmente fazendo o trabalho. É nesse ponto que ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, facilitam seu trabalho. O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda as pequenas e médias empresas a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Com o ClickUp Project Management Solution, você pode planejar, executar e monitorar seus projetos em um só lugar. Comece listando o escopo e os requisitos do projeto no ClickUp Docs. Você pode adicionar tabelas, inserir elementos de formatação e editar em tempo real com os membros da sua equipe.

Gerencie o escopo e os requisitos do projeto no ClickUp Docs

As pequenas e médias empresas geralmente têm funções abertas e pode ser difícil acompanhar o que todos estão fazendo. Mas isso não acontece com o ClickUp Tasks. Ele o ajuda a atribuir tarefas claras a cada membro da equipe para melhorar a responsabilidade.

Atribua prioridades às tarefas e acompanhe o progresso facilmente com o ClickUp Tasks

Deseja que os membros da equipe trabalhem juntos? Defina dependências de tarefas para que o trabalho seja feito mais rapidamente. Você pode até mesmo definir prioridades de tarefas e status de tarefas personalizadas para facilitar o monitoramento. Se você estiver em trânsito e precisar de uma atualização rápida das tarefas pendentes e do que sua equipe está fazendo, o ClickUp Brain, o poderoso assistente de IA do ClickUp, tem tudo o que você precisa!

Obtenha resumos instantâneos de tarefas e insights com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain pode fornecer atualizações instantâneas sobre projetos e tarefas e até mesmo resumos de bate-papo. Ele funciona como uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento e recupera respostas de seus documentos, tarefas, Wikis e bate-papo. E isso não é tudo! O ClickUp Brain também funciona como um assistente de redação. Ele pode criar campanhas de e-mail personalizadas, publicações em mídias sociais ou textos de sites para clientes. Se você estiver procurando uma ferramenta para aumentar a eficiência do trabalho, o ClickUp Automations é tudo o que você precisa. Ele ajuda você a definir fluxos de trabalho baseados em gatilhos para realizar o trabalho com mais rapidez.

Automatize os fluxos de trabalho e aumente a eficiência com o ClickUp Automations

A melhor parte do ClickUp? Você não precisa gastar dinheiro com várias ferramentas para manter os membros da sua equipe na mesma página. Tudo está disponível em uma plataforma abrangente.

Para facilitar ainda mais o gerenciamento dos negócios, o ClickUp oferece modelos predefinidos. Por exemplo, o ClickUp Project Management Template reúne todas as tarefas do projeto em um só lugar. Ele também o ajuda a visualizar a descrição do projeto, o status da prioridade da tarefa e as métricas de sucesso do projeto.

Obter modelo gratuito Gerencie projetos complexos facilmente com o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Ao administrar uma empresa, sempre há muito com o que lidar, e ter um plano claro pode fazer toda a diferença. O ClickUp Business Roadmap Template simplifica o planejamento estratégico, transformando metas em etapas claras e acionáveis. Ele ajuda a alinhar equipes, priorizar tarefas e visualizar o progresso - tudo em um só lugar.

Obter modelo gratuito Visualize sua estratégia de negócios e priorize tarefas com o ClickUp Business Roadmap Template

Você pode até experimentar o ClickUp Business Inventory Register Template para rastrear todos os itens de estoque em um só lugar e o ClickUp Monthly Business Status Report Template para visualizar o desempenho mensal dos negócios.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Leva tempo para os novos usuários navegarem e utilizarem todos os recursos

Preços do ClickUp

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Por sermos uma equipe menor e termos milhares de pedidos de todo o mundo, precisamos ser extremamente eficientes e os gráficos de Gantt do ClickUp nos permitem acompanhar toda a nossa produção e logística em um só lugar, o que torna nossa equipe de produção dois terços mais eficiente.

Por sermos uma equipe menor e termos milhares de pedidos de todo o mundo, precisamos ser extremamente eficientes e os gráficos de Gantt do ClickUp nos permitem acompanhar toda a nossa produção e logística em um só lugar, o que torna nossa equipe de produção dois terços mais eficiente.

2. Intuit QuickBooks Online (melhor para faturamento e contabilidade)

via QuickBooks

O QuickBooks Online é a solução para pequenas empresas que desejam manter suas finanças sob controle sem dor de cabeça. Ele abrange tudo, desde o rastreamento de faturas e despesas até o gerenciamento de pagamentos e reconciliação bancária. Na verdade, você pode personalizá-lo com centenas de integrações de aplicativos.

O QuickBooks importa automaticamente suas transações bancárias e de cartão de crédito e as compara com seus registros para manter tudo preciso. Você pode até mesmo configurar regras bancárias para facilitar a reconciliação e a categorização. E se você tiver dúvidas, o chatbot de IA integrado está à disposição para ajudar com insights financeiros e perguntas sobre contabilidade.

Melhores recursos do Intuit QuickBooks Online

Automatize faturas recorrentes, pagamentos de contas e lembretes de pagamento, mantendo o backup de seus dados na nuvem

Envie faturas diretamente de seu telefone ou do Gmail, adicione botões de pagamento e converta estimativas em faturas com um clique

Gerencie o estoque, os fornecedores e os pedidos de compra com recursos integrados de rastreamento e agrupamento

Acesse relatórios financeiros detalhados sob demanda ou configure-os para serem executados automaticamente para obter insights de negócios em tempo real

Limitações do Intuit QuickBooks Online

Encontra bugs regulares que podem interromper os fluxos de trabalho

Falta um forte gerenciamento de usuários e precisão de reconhecimento no recurso de recibo instantâneo

Preços do Intuit QuickBooks Online

Início simples: US$ 35/mês

Essenciais: $65/mês

Mais: $99/mês

Avançado: $235/mês

Avaliações e resenhas do Intuit QuickBooks Online

G2: 4. 4/5 (mais de 270 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 7.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Intuit QuickBooks Online?

A facilidade de fazer login e navegar no Intuit QuickBooks foi minha parte favorita. Eu podia adicionar um novo funcionário em cerca de 10 minutos e também enviar links para que se inscrevessem no sistema de relógio de ponto. Acho que a parte que mais me desagradou foi o preço. Definitivamente, o uso do sistema foi mais caro para a empresa do que o nosso novo serviço de folha de pagamento. O suporte ao cliente também não era dos melhores.

A facilidade de fazer login e navegar no Intuit QuickBooks foi minha parte favorita. Eu podia adicionar um novo funcionário em cerca de 10 minutos e também enviar links para que se inscrevessem no sistema de relógio de ponto. Acho que a parte que mais me desagradou foi o preço. Definitivamente, o uso do sistema foi mais caro para a empresa do que o nosso novo serviço de folha de pagamento. O suporte ao cliente também não era dos melhores.

você sabia? O QuickBooks Online permite que você compartilhe com segurança seus livros com seu contador usando o recurso Invite Accountant.

3. HubSpot CRM (melhor para gerenciamento de pipeline de vendas)

via HubSpot

O HubSpot CRM mantém tudo o que você precisa em um só lugar: marketing, vendas e atendimento, tudo conectado. Você pode facilmente captar leads por meio de formulários da Web, chatbots ou dispositivos móveis e rastrear cada interação para nunca perder uma etapa da jornada do cliente. Interaja com os leads por e-mail, telefone, chat ao vivo ou mídia social e automatize os acompanhamentos com fluxos de trabalho personalizados.

A IA nativa ajuda a prever vendas, identificar oportunidades de crescimento e enriquecer seus dados. Você pode criar relatórios personalizados, gerenciar tarefas e acionar fluxos de trabalho sem problemas. Com mais de 1.800 integrações, você pode adaptá-lo para atender às necessidades da sua equipe, de modo que o CRM trabalhe para você, e não o contrário.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Acompanhe as interações personalizadas e o histórico de contatos para otimizar o acompanhamento e o gerenciamento de relacionamentos

Crie fluxos de trabalho automatizados para tarefas internas, aprovações e notificações, usando opções personalizadas ou pré-configuradas

Acesse painéis compartilhados para obter insights em tempo real e alinhar as equipes de vendas e marketing

Use o Breeze Copilot inteligente para criar e sugerir fluxos de trabalho

Limitações do HubSpot CRM

Recursos de relatório limitados, especialmente para dados não coletados pela HubSpot

A personalização pode ser um desafio para processos de vendas complexos, limitando a flexibilidade

Preços do HubSpot CRM

Gratuito

Marketing Hub Starter : uS$ 15/mês por assento

Plataforma do Cliente Starter: US$ 15/mês por assento

Marketing Hub Professional: US$ 800/mês

Marketing Hub Enterprise: US$ 3600/mês

Avaliações e opiniões sobre o HubSpot CRM:

G2: 4. 4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a HubSpot?

O melhor do HubSpot Sales Hub são os recursos para se conectar com os clientes ou até mesmo lembrar sua equipe internamente. É incrível os relatórios que ele pode gerar quando as informações corretas são inseridas. Fácil de usar, implementar e integrar se a sua equipe estiver disposta a aprender. Há uma curva de aprendizado que sua equipe precisa estar disposta a fazer. Os recursos on-line são ótimos para o aprendizado. Se a sua equipe estiver conectada e usando o sistema, ele será fácil de usar com frequência.

O melhor do HubSpot Sales Hub são os recursos para se conectar com os clientes ou até mesmo lembrar sua equipe internamente. É incrível os relatórios que ele pode gerar quando as informações corretas são inseridas. Fácil de usar, implementar e integrar se a sua equipe estiver disposta a aprender. Há uma curva de aprendizado que sua equipe precisa estar disposta a fazer. Os recursos on-line são ótimos para o aprendizado. Se a sua equipe estiver conectada e usando o sistema, ele será fácil de usar com frequência.

fato divertido: Antes mesmo de a HubSpot ter um produto, seus fundadores, Dharmesh Shah e Brian Halligan, lançaram um blog para promover a ideia do inbound marketing. Eles criaram um público e posicionaram seu software como a solução ideal - antes mesmo de ele existir!

Leia mais: Implemente modelos de rastreamento de problemas para manter o controle do feedback dos clientes ou identificar e resolver bugs rapidamente

4. Trello (melhor para visualizar projetos)

via Trello

O Trello ajuda você a visualizar campanhas de marketing, criação de conteúdo, acompanhamento de vendas e tarefas de RH com facilidade. Você pode criar cartões para tarefas, classificá-las em listas e adicionar detalhes como datas de vencimento, rótulos e prioridades. Precisa incluir anotações, arquivos ou listas de verificação? Não tem problema - está tudo bem ali no cartão.

O Trello permite marcar colegas de equipe, deixar comentários e receber notificações em tempo real para promover a responsabilidade. Embora não tenha sido desenvolvido para orçamento ou faturamento, você ainda pode anexar esses documentos, se necessário. Com os Power-Ups para controle de tempo, gráficos de Gantt e análises, você pode personalizar o Trello para se adequar à sua maneira de trabalhar.

Melhores recursos do Trello

Personalize os fluxos de trabalho com etiquetas, planos de fundo, modelos e adesivos codificados por cores para atender às necessidades e preferências da equipe

Gerencie e avalie seus esforços de marketing com várias visualizações, incluindo quadros Kanban, linhas do tempo, calendários e visualizações de tabela

Automatize fluxos de trabalho repetitivos usando o Butler e crie acionadores, ações baseadas em regras e botões personalizados

Aumente a eficiência por meio da colaboração na nuvem e de integrações como Slack, Google Drive, Jira, Asana, Dropbox e centenas de outros aplicativos

Limitações do Trello

Depende muito de integrações de terceiros, o que aumenta os custos potenciais e os problemas de compatibilidade

As opções limitadas de personalização o tornam menos adaptável a fluxos de trabalho exclusivos

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 5/mês

Premium: $10/mês

Enterprise: $17. 50/mês para 50 usuários

Avaliações e resenhas do Trello:

G2: 4. 4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

O Trello tem sido uma ferramenta maravilhosa para manter a organização e o progresso, e eu o considero bastante eficaz. Sua integração perfeita com outras ferramentas, como o Google Drive e o Slack, simplifica o gerenciamento de várias tarefas em um local centralizado. Embora a versão gratuita seja excelente, alguns recursos úteis só estão disponíveis na versão premium. Seria bom ter mais algumas opções no plano gratuito.

O Trello tem sido uma ferramenta maravilhosa para manter a organização e o progresso, e eu o considero bastante eficaz. Sua integração perfeita com outras ferramentas, como o Google Drive e o Slack, simplifica o gerenciamento de várias tarefas em um local centralizado. Embora a versão gratuita seja excelente, alguns recursos úteis só estão disponíveis na versão premium. Seria bom ter mais algumas opções no plano gratuito.

📮ClickUp Insight: As equipes de baixo desempenho têm quatro vezes mais probabilidade de fazer malabarismos com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

5. Gusto (Melhor para processamento de folha de pagamento e gerenciamento de processos de RH)

via Gusto

O Gusto facilita o pagamento de funcionários em tempo integral, meio período e contratados - sem as complicações habituais. Você pode adicionar novas contratações com apenas alguns cliques e, como o Gusto cobra uma taxa mensal fixa, você pode executar a folha de pagamento quantas vezes precisar, sem custos adicionais.

Ele também vem com o Gusto Wallet, que ajuda os funcionários a gerenciar seu dinheiro com ferramentas de orçamento integradas. O Gusto oferece 11 tipos de relatórios que abrangem tudo, desde a folha de pagamento até insights de RH. Além dos relatórios fixos, como documentos fiscais, você pode personalizar relatórios para qualquer período e até mesmo configurá-los para serem executados automaticamente - diariamente, semanalmente ou sempre que precisar.

Melhores recursos do Gusto

Divida o pagamento automaticamente usando o divisor de contracheque para dividir os ganhos entre várias contas

Controle o tempo facilmente com os recursos integrados de registro de entrada, saída e histórico de turnos

Automatize a folha de pagamento e o gerenciamento de impostos para fazer cálculos, retenções e pagamentos de IRS sem complicações

Integre-se a mais de 46 aplicativos de negócios, contabilidade, RH e comunicação, incluindo QuickBooks, Xero, Shopify, Google Workspace, Slack e Microsoft 365

Limitações do Gusto

Opções limitadas de personalização podem tornar a plataforma menos flexível

Falta de lembretes de intervalos e horas extras para conformidade com a legislação trabalhista

Preços do Gusto

Simple: $49/mês (mais $6/mês por pessoa)

Mais: US$ 80/mês (mais US$ 9/mês por pessoa)

Premium: US$ 180/mês (mais US$ 22/mês por pessoa)

Avaliações e resenhas do Gusto:

G2: 4. 5/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Gusto?

A navegação pelo Gusto é simples. Posso localizar com facilidade e rapidez as tarefas que preciso concluir. Todas as informações necessárias, como recibos de pagamento, impostos, contribuições e benefícios, estão prontamente acessíveis. O atendimento ao cliente é excelente e eles são muito receptivos. A navegação no Gusto é simples. Uma desvantagem é que alguns recursos podem levar algum tempo para se acostumar, especialmente para novos usuários, e certas opções podem parecer um pouco enterradas na plataforma.

A navegação pelo Gusto é simples. Posso localizar com facilidade e rapidez as tarefas que preciso concluir. Todas as informações necessárias, como recibos de pagamento, impostos, contribuições e benefícios, estão prontamente acessíveis. O atendimento ao cliente é excelente e eles são muito receptivos. A navegação no Gusto é simples. Uma desvantagem é que alguns recursos podem levar algum tempo para se acostumar, especialmente para novos usuários, e certas opções podem parecer um pouco enterradas na plataforma.

fato divertido: Com a Gusto Wallet, você pode definir limites de gastos para itens essenciais, como aluguel e compras, e acompanhar seu progresso a cada mês.

6. NetSuite (melhor para planejamento de recursos empresariais)

via NetSuite

O NetSuite conecta tudo - finanças, estoque, CRM, RH e muito mais - em um sistema unificado. Sua visibilidade em tempo real e uma única fonte de verdade o ajudam a tomar decisões mais inteligentes e rápidas, sem suposições. E se sua empresa tiver requisitos exclusivos? Você pode desenvolver sua configuração atual com recursos flexíveis que crescem com você. Mais de trinta módulos e inúmeros add-ons permitem que você personalize um sistema adaptado às suas necessidades exatas.

O design baseado em nuvem do NetSuite mantém tudo acessível de qualquer lugar. Ele permite que você acompanhe o inventário, automatize fluxos de trabalho e obtenha insights precisos sem precisar fazer malabarismos com várias plataformas.

Melhores recursos do NetSuite

Personalize fluxos de trabalho, formulários e integrações para atender às necessidades exclusivas da empresa

Obtenha insights em tempo real por meio de painéis personalizáveis e análises preditivas

Utilize ferramentas integradas para estimular leads, automação de marketing e otimização da cadeia de suprimentos

Gerencie e atualize os preços de forma centralizada para maximizar os lucros e criar ofertas especiais que impulsionem as vendas

Limitações do NetSuite

Falta de opções flexíveis de geração de relatórios, o que dificulta a geração de resumos claros e resultados legíveis

Preços do NetSuite

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do NetSuite

G2: 4/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o NetSuite?

Acho que o NetSuite é uma ótima ferramenta para as empresas usarem para uma infinidade de coisas diferentes. Desde o gerenciamento de estoque até as contas a receber, esse site nos permite gerenciar e acompanhar com certa facilidade uma variedade de informações estatísticas sobre nossa empresa, estoque e contas.

Acho que o NetSuite é uma ótima ferramenta para as empresas usarem para uma infinidade de coisas diferentes. Desde o gerenciamento de estoque até as contas a receber, esse site nos permite gerenciar e acompanhar com certa facilidade uma variedade de informações estatísticas sobre nossa empresa, estoque e contas.

7. MailChimp (melhor para marketing por e-mail)

via MailChimp

Se você estiver enviando e-mails para clientes, consumidores ou assinantes, o MailChimp o ajudará a fazer isso com mais eficiência. Você pode projetar boletins informativos de marca, automatizar campanhas e acompanhar o desempenho com análises detalhadas.

Ele oferece dois editores intuitivos com blocos de conteúdo essenciais e modelos modernos de arrastar e soltar para pequenas empresas que facilitam a criação de e-mails profissionais. O MailChimp também se integra a mais de 500 aplicativos, incluindo WordPress, Facebook e Google, para facilitar a personalização e o crescimento do público.

Melhores recursos do MailChimp

Execute campanhas de entrada com formulários incorporados, páginas de destino e sequências de gotejamento automatizadas

Use o agendamento de compromissos com uma ferramenta de agendamento integrada que ofereça suporte a pagamentos on-line

Venda produtos e gerencie o marketing com as ferramentas nativas de comércio eletrônico

Automatize a geração de conteúdo com o criador de e-mails do MailChimp com tecnologia GPT

Limitações do MailChimp

Não é adequado para marketing de afiliados, pois políticas rígidas podem levar ao cancelamento da conta

Restringe a criação de listas, tornando o gerenciamento de contatos mais desafiador

Preços do MailChimp

Gratuito

Essenciais: $13/mês

Padrão: US$ 20/mês

Premium: $350/mês

Avaliações e opiniões sobre o MailChimp

G2: 4. 4/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 17.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MailChimp?

O Mailchimp é bastante sólido para marketing por e-mail, especialmente se você estiver apenas começando. O editor do tipo arrastar e soltar facilita a criação de e-mails, e as ferramentas de automação economizam muito tempo com coisas como e-mails de boas-vindas e lembretes. O aumento de preço é um pouco exagerado. À medida que sua lista de e-mails cresce, ela se torna cara rapidamente, e o suporte ao cliente do plano gratuito é basicamente inexistente.

O Mailchimp é bastante sólido para marketing por e-mail, especialmente se você estiver apenas começando. O editor de arrastar e soltar facilita a criação de e-mails, e as ferramentas de automação economizam muito tempo com coisas como e-mails de boas-vindas e lembretes. O aumento de preço é um pouco exagerado. À medida que sua lista de e-mails cresce, ela se torna cara rapidamente, e o suporte ao cliente do plano gratuito é basicamente inexistente.

você sabia que o Mailchimp tem mais de 14 milhões de usuários ativos, com quase 14.000 novas inscrições todos os dias?

8. Zendesk (melhor para gerenciamento de atendimento ao cliente)

via Zendesk

O Zendesk é um conhecido software de gerenciamento de problemas. Ele facilita o suporte ao cliente ao reunir todas as suas conversas - e-mail, bate-papo, telefone e redes sociais - em um único local. Precisa de respostas instantâneas? Os chatbots com inteligência artificial estão à sua disposição. Deseja mensagens em tempo real? O bate-papo ao vivo está integrado. Além disso, uma base de conhecimento ajuda os clientes a se ajudarem.

O Zendesk também se integra facilmente ao Slack, ao Teams e a mais de 1.200 aplicativos, para que tudo permaneça conectado. As análises integradas permitem que você acompanhe os tempos de resposta e analise a satisfação do cliente, e você pode personalizar a marca, os temas e os widgets para se adequarem à sua empresa.

Melhores recursos do Zendesk

Acompanhe o comportamento e a análise dos visitantes para obter insights e melhorar o envolvimento do cliente

Reúna os dados de seus clientes, desde as compras até as preferências, com o Zendesk Sunshine

Personalize os widgets de bate-papo para atender às necessidades de marca, design do site e funcionalidade

Monitore as principais métricas de suporte para otimizar os tempos de resposta e a satisfação do cliente

Limitações do Zendesk

Novos agentes podem achar a plataforma esmagadora devido ao excesso de ferramentas e opções

Lidar com grandes volumes de tíquetes pode ser difícil para equipes pequenas sem processos claros

Preços do Zendesk

Equipe de suporte: US$ 25/mês por usuário

Suite Team: $69/mês por usuário

Suite Professional: $149/mês por usuário

Suite Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2: 4. 3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zendesk?

A experiência do usuário é realmente simples; ele consolida todas as comunicações com os clientes em um só lugar, seja por e-mail, chat ao vivo ou conversas telefônicas. A capacidade de automatizar tarefas de fluxo de trabalho, como atribuição de tíquetes, envio de respostas e rastreamento de interações, é notável. Levou muito tempo para configurar as coisas desde o início, mas o sistema é poderoso e precisa de algumas mudanças antes de ser ativado e usado em todo o seu potencial.

A experiência do usuário é realmente simples; ele consolida todas as comunicações com os clientes em um só lugar, seja por e-mail, chat ao vivo ou conversas telefônicas. A capacidade de automatizar tarefas de fluxo de trabalho, como atribuição de tíquetes, envio de respostas e rastreamento de interações, é notável. Levou muito tempo para configurar as coisas desde o início, mas o sistema é poderoso e precisa de algumas mudanças antes de ser ativado e usado em todo o seu potencial.

Fato divertido: A Zendesk oferece um programa para startups por meio do qual as startups em estágio inicial podem obter crédito gratuito da Zendesk por seis meses!

9. Wave (melhor para faturamento e aceitação de pagamentos)

via Wave

O Wave simplifica a contabilidade - sem o preço elevado. Esse software gratuito e baseado na nuvem permite controlar receitas e despesas, conciliar transações bancárias e enviar faturas profissionais. Ele também permite personalização extensiva de faturas e configura lembretes de pagamento automatizados, para que você não fique constantemente correndo atrás de pagamentos.

Você pode organizar recibos com o escaneamento móvel de recibos para captura automatizada de contas e importações em lote. Para a folha de pagamento, o Wave gera relatórios de impostos para manter as coisas sem complicações. É uma maneira fácil e econômica de manter o controle de suas finanças.

Melhores recursos do Wave

Atribua funções de usuário como administrador, editor, gerente de folha de pagamento, visualizador e consultor da H&R Block

Exporte relatórios financeiros nos formatos CSV e PDF e transações em Excel e CSV

Exibir atualizações de transações em tempo real nos painéis

Gerencie várias empresas em uma única assinatura

Limitações do Wave

Requer uma assinatura paga para recibos móveis e captura automatizada de faturas

A automação da folha de pagamento e dos impostos está disponível apenas nos estados suportados

Preços do Wave

Inicial: Gratuito

Profissional: $16/mês

Avaliações e resenhas do Wave

G2: 4. 3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wave?

Seu sistema de faturamento é muito fácil de usar e amigável ao cliente. Eles também cobram um valor razoável pelo processamento de cartões de crédito para pequenas empresas. A integração bancária para rastreamento de pagamento de contas pode ser um pouco confusa.

Seu sistema de faturamento é muito fácil de usar e amigável ao cliente. Eles também cobram um valor razoável pelo processamento de cartões de crédito para pequenas empresas. A integração bancária para rastreamento de pagamento de contas pode ser um pouco confusa.

10. Zoho Inventory (melhor para gerenciamento de inventário)

via Zoho Inventory

O Zoho Inventory facilita o gerenciamento de estoque ao se conectar com a Amazon, o eBay e muito mais. Você pode rastrear cada item com números de série, agrupar produtos sem esforço e definir pontos de reabastecimento automático para evitar falta de estoque.

Ele também funciona com USPS, FedEx, PayPal e Stripe para agilizar o envio e os pagamentos. Quer saber mais? O Zoho Books e o Zoho CRM ajudam na contabilidade e nos dados dos clientes. Com relatórios poderosos para orientar suas decisões, manter o controle do estoque nunca foi tão simples.

Melhores recursos do Zoho Inventory

Crie e rastreie pedidos de compra com informações sobre pedidos pendentes e concluídos

Preveja as necessidades de estoque usando a previsão de demanda com base nas tendências de vendas

Agrupe vários componentes em uma única unidade com o gerenciamento de itens compostos para facilitar o manuseio

Automatize o envio com integrações de transportadoras, impressão de etiquetas e rastreamento

Limitações do Zoho Inventory

Oferece compatibilidade limitada com sistemas externos além do pacote Zoho

Preços do Zoho Inventory

Gratuito

Padrão: US$ 29/mês, cobrado anualmente

Profissional: US$ 79/mês, cobrado anualmente

Premium: $129/mês, cobrado anualmente

Enterprise: $249/mês, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões sobre o Zoho Inventory

G2: 4. 3/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Inventory?

Embora o inventário da Zoho cubra todos os aspectos necessários do modelo de negócios tradicional, eu precisava de alguns relatórios personalizados para o meu negócio. E a equipe da Zoho me acompanhou em todas as etapas do processo e me forneceu todos os relatórios personalizados que solicitei, mesmo antes de fazer o upgrade para o plano pago. Eu recomendaria a Zoho a todos. Eles poderiam melhorar o software para focar também no lado B2B.

Embora o inventário da Zoho cubra todos os aspectos necessários do modelo de negócios tradicional, eu precisava de alguns relatórios personalizados para o meu negócio. E a equipe da Zoho me acompanhou em todas as etapas do processo e me forneceu todos os relatórios personalizados que solicitei, mesmo antes de fazer o upgrade para o plano pago. Eu recomendaria a Zoho a todos. Eles poderiam melhorar o software para focar também no lado B2B.

