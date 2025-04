10 melhores softwares de gerenciamento de frotas para otimizar as operações em 2025

Sua frota está lhe custando muito tempo e dinheiro?

Manter o controle dos veículos, da manutenção e dos motoristas não é nada fácil. Sem o sistema certo, você pode perder reparos, perder eficiência de combustível ou ter dificuldades com entregas atrasadas. Os registros em papel e as planilhas só dificultam as coisas.

Pense em como as coisas seriam mais fáceis se você recebesse alertas antes que um caminhão precisasse de óleo, conhecesse automaticamente as rotas mais rápidas ou pudesse provar que seus motoristas estão seguindo as regras de segurança. É isso que o software de gerenciamento de frotas faz. Ele o ajuda a ver onde cada veículo está, quando precisa de manutenção e como os motoristas estão se saindo - tudo em um só lugar.

Neste guia, analisamos os principais softwares de gerenciamento de frotas para ajudá-lo a encontrar o mais adequado para sua empresa.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de frotas?

Um bom software de gerenciamento de frota ajuda a colaborar com a sua equipe de forma integrada, economizar tempo, reduzir custos e manter os motoristas seguros. Mas com tantas opções, como escolher o melhor? Concentre-se nos seguintes recursos principais:

Programação e rastreamento proativos da manutenção: Procure um software que programe automaticamente o serviço com base na quilometragem real, nas horas do motor ou em intervalos de tempo. Um registro digital completo de todo o trabalho de manutenção, incluindo recibos e notas de reparo, ajuda a identificar problemas recorrentes e a prolongar a vida útil do veículo

Relatórios personalizáveis e percepções de negócios: O software certo ajuda a visualizar as principais métricas, como recibos de combustível, utilização do veículo e custos de manutenção em um piscar de olhos. Procure sistemas que permitam criar relatórios personalizados e exportar dados para uma análise financeira mais profunda

Rastreamento GPS em tempo real com notificações inteligentes: Os melhores sistemas fornecem dados de localização precisos e atualizados para todos os veículos com recursos de delimitação geográfica personalizáveis.

Monitoramento abrangente da segurança do motorista: As soluções modernas usam a tecnologia de IA e vídeo para avisos de colisão, alertas de frenagem brusca e cartões de pontuação do motorista para ajudar a melhorar a segurança em toda a sua frota

Ferramentas automatizadas de conformidade: Um bom software de gerenciamento de frotas automatizará alertas sobre licenças ou registros vencidos e ajudará a eliminar a burocracia

Fato interessante: A descarbonização está se tornando uma prioridade máxima, com mais da metade dos operadores de frotas dos EUA visando frotas totalmente livres de carbono até 2027 e 90% comprometidos com a transição no futuro.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de frotas

O software de gerenciamento de frota certo facilita o rastreamento de veículos, a otimização de rotas, o monitoramento do comportamento do motorista e muito mais.

Aqui estão os 10 melhores softwares de gerenciamento de frota para aumentar a eficiência e gerenciar os custos em suas operações de transporte.

1. ClickUp (melhor para criar um hub de gerenciamento de frota centralizado)

Experimente o ClickUp - é grátis Use o ClickUp para rastrear o ciclo de vida do veículo e programar a manutenção

Para gerenciar uma frota, é necessário fazer malabarismos com os cronogramas, acompanhar a manutenção dos veículos e manter o controle de uma centena de partes móveis. O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, reúne tudo em um só lugar, tornando o gerenciamento de frotas mais fácil e organizado.

Gerencie as operações da frota com o ClickUp Tasks

Com o ClickUp Tasks, você pode criar, atribuir e monitorar tarefas, como manutenção de veículos, gerenciamento de combustível e acompanhamento do desempenho do motorista. Crie campos personalizados para cada tarefa atribuída aos motoristas para registrar facilmente os principais detalhes, como "Número da licença", "Veículo atribuído" e "Horas mensais de direção". '

Nunca perca uma atualização das tarefas de gerenciamento de frota com o Task Management do ClickUp

Os gerentes de operação também podem usar status personalizados para diferentes tarefas para um melhor monitoramento. Por exemplo, se estiver acompanhando a manutenção do veículo, use status como "Scheduled" (Programado) para manutenção planejada, mas não iniciada, e "Delayed" (Atrasado) se algumas peças não estiverem disponíveis.

Monitore a duração dos projetos

O recurso Time Tracking do ClickUp ajuda os membros da equipe a registrar as horas gastas em atividades de manutenção de veículos, otimização de rotas e trabalho administrativo. Você pode usá-lo para rastrear as horas de trabalho do motorista. Os motoristas podem iniciar/parar o cronômetro quando começam e terminam o turno (via celular ou desktop). Também é fácil monitorar quanto tempo cada veículo está em operação para planejar a manutenção com base no uso.

Rastreie as horas de trabalho dos motoristas e o uso do veículo com o recurso Time Tracking do ClickUp

Esses dados ajudam a identificar ineficiências, otimizar recursos e cortar custos desnecessários. Quando você sabe exatamente para onde o tempo está indo, melhorar a produtividade se torna muito mais fácil.

Analise os dados da frota e obtenha estratégias de aprimoramento com o ClickUp Brain

Você pode até usar o ClickUp Brain, o poderoso assistente de IA do ClickUp, para analisar dados de veículos e motoristas e obter estratégias sobre como otimizar o gerenciamento geral da frota. Isso garante a melhoria contínua da manutenção do veículo, dos horários dos motoristas e da conformidade - tudo em um só lugar.

Analise os dados de gerenciamento de frota com o ClickUp Brain para reduzir o tempo de inatividade

Modelo de gerenciamento de frota do ClickUp: Tudo o que você precisa em um só lugar

O Fleet Management Template da ClickUp fornece uma estrutura para o gerenciamento de frotas. Você pode usá-lo para organizar os dados do veículo, rastrear a manutenção e obter visibilidade do uso do veículo.

Obter modelo gratuito Facilite o gerenciamento da frota centralizando os dados com o ClickUp Fleet Management Template

Use-o para:

Defina lembretes para manutenção regular para que os veículos permaneçam em ótima forma

Delegue facilmente o trabalho a motoristas e mecânicos

Fique de olho nos custos de combustível, reparos e outras despesas

Acompanhe a quilometragem, a eficiência e a saúde geral de sua frota

Com tudo em um modelo de gerenciamento de frota, gerenciar sua frota se torna menos uma dor de cabeça e mais uma facilidade.

Recursos do ClickUp

Analise instantaneamente as programações de manutenção, os gastos com combustível e o desempenho dos motoristas com o ClickUp Brain e preveja possíveis problemas nos veículos antes que se tornem reparos dispendiosos

Mantenha todos os documentos relacionados à frota - registro de veículos, seguro e registros de manutenção - em um só lugar com o ClickUp Docs . Atualize, organize e compartilhe facilmente informações críticas com sua equipe

Precisa atualizar motoristas ou mecânicos em tempo real? O ClickUp Chat mantém sua equipe conectada em tempo real

Esboce planos de rota, mapeie cronogramas de entrega e faça brainstorming de logística com os quadros brancos interativos do ClickUp

Monitore o desempenho dos veículos, as despesas e o progresso das tarefas usando os ClickUp Dashboards personalizáveis

Saiba como criar um ClickUp Dashboard personalizado para as operações de sua frota here👇🏽

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos que o ClickUp oferece pode parecer esmagadora para alguns usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Empresarial: $12/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Definitivamente, ele tornou a vida comparativamente mais fácil, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, monitorar e relatar o trabalho com facilidade e, com base em reuniões diárias, o planejamento futuro foi facilitado.

📮 ClickUp Insight: As equipes de baixo desempenho têm 4 vezes mais probabilidade de lidar com mais de 15 ferramentas, enquanto as equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papo e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que importa, enquanto a IA cuida do resto.

📖 Leia mais: Como usar planilhas de horas automatizadas (práticas recomendadas e benefícios)

2. Fleetio (melhor para manutenção preventiva)

via Fleetio

O Fleetio é um software moderno de gerenciamento de frotas que rastreia, mantém e otimiza veículos e equipamentos com eficiência. Sua programação de manutenção preventiva permite que você defina limites de serviço com base em diferentes fatores, como distância percorrida ou horas de motor.

O Fleetio envia lembretes móveis para automatizar a manutenção, reduzindo o risco de avarias inesperadas e aumentando a vida útil geral da frota. Você também pode acompanhar os custos de serviço de cada veículo e planejar a manutenção regular de acordo.

A melhor parte? Com integrações para rastreamento de veículos por GPS, cartões de combustível e telemática, o Fleetio elimina a entrada manual de dados e mantém todas as informações críticas em um só lugar.

Recursos do Fleetio

Monitore as tendências de uso de combustível, identifique ineficiências e mantenha o controle das condições e localizações dos pneus

Use painéis de controle e relatórios para ver o desempenho da frota, as despesas e o histórico de localização em um piscar de olhos

Realize a inspeção de veículos e motoristas, anexe fotos e adicione comentários com o software de inspeção

Limitações do Fleetio

Não tem a capacidade de atualizar instantaneamente o inventário de combustível quando um tíquete de combustível é adicionado a partir de um sistema local, o que pode criar discrepâncias no rastreamento

A integração de leituras de quilometragem com cartões de combustível, especialmente com cartões WEX, apresenta desafios para o rastreamento e a geração de relatórios precisos

Não oferece uma maneira integrada de rastrear a depreciação do veículo, o que é crucial para o planejamento financeiro e a auditoria, especialmente para organizações sem fins lucrativos

Preços da Fleetio

Essencial: $5 por veículo por mês

Profissional: US$ 7 por veículo por mês, cobrado anualmente

Prêmio: US$ 10 por veículo por mês, cobrado anualmente

Classificações e análises do Fleetio

G2: 4. 6/5 (mais de 120 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 190 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fleetio?

O melhor do Fleetio é, de longe, a simplicidade de utilização. Qualquer pessoa pode aprender facilmente a usar esse sistema em um curto período de tempo e começar a usá-lo. Além disso, ele tem um conjunto completo de recursos que são realmente valiosos para qualquer gerente de frota.

Dica profissional: Incorpore padrões de segurança nas operações diárias de sua frota. Atualize regularmente seu software de gerenciamento de frotas com os regulamentos da OSHA, DOT, FMCSA e NHTSA para automatizar o acompanhamento da conformidade. Configure alertas para inspeções de veículos, limites de horas de serviço (HOS) e protocolos de materiais perigosos.

3. Samsara (melhor para segurança e conformidade em tempo real orientadas por IA)

via Samsara

O Samsara é um software baseado em nuvem com sensores de IoT que oferece visibilidade em tempo real de seus veículos, equipamentos e locais de trabalho. A plataforma combina rastreamento por GPS, câmeras alimentadas por IA e diagnósticos inteligentes para melhorar a segurança, a eficiência e a conformidade da frota.

Os gerentes de frota usam o Samsara para monitorar rotas, uso de combustível e necessidades de manutenção da frota, reduzindo os custos e o tempo de inatividade dos veículos. Seu sistema de segurança baseado em vídeo detecta comportamentos de direção arriscados, como excesso de velocidade ou distração, e fornece alertas e orientação instantâneos. Além de caminhões e reboques, o Samsara também rastreia ativos, cargas sensíveis à temperatura e locais de trabalho remotos.

Recursos do Samsara

Detecte comportamentos de direção inseguros (distração, fadiga) com câmeras de painel com IA e forneça feedback ao motorista

Rastreie a localização, o uso e a integridade das máquinas para evitar quebras inesperadas

Monitore o movimento da carga em tempo real com verificações de temperatura e medidas de prevenção contra roubo

Simplifique a supervisão do local de trabalho com câmeras e sensores remotos que fornecem atualizações ao vivo para os gerentes

Limitações do Samsara

O Samsara exige um contrato de três anos, o que pode não ser adequado para empresas que desejam flexibilidade

Nem todo hardware funciona perfeitamente com todas as marcas de veículos, levando a configurações complicadas e problemas ocasionais de confiabilidade

Preços do Samsara

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Samsara

G2: 4. 6/5 (mais de 1.150 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 710 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Samsara?

Descobrimos que todos os produtos Samsara são extremamente fáceis de usar, não apenas para os motoristas, mas também para os gerentes. Adaptar-se a uma nova plataforma de segurança pode ser um desafio às vezes, mas nossa parceria e as verificações de rotina nos ajudaram a implementá-la sem nenhum problema.

📖 Leia mais: O melhor software de otimização de estoque a ser usado

4. Geotab (melhor para telemática de frotas mistas e transições de frotas ecológicas)

via Geotab

Se estiver procurando uma plataforma de gerenciamento de frotas de alto nível que ajude as empresas a rastrear, otimizar e proteger seus veículos e ativos, o Geotab é a resposta. Ele foi desenvolvido com base em IA e telemática avançadas e fornece rastreamento por GPS em tempo real para rastrear insights sobre o comportamento do motorista.

A plataforma funciona com quase todos os veículos - seja usando o dispositivo GO da Geotab, sistemas construídos por OEMs ou hardware de terceiros - garantindo uma coleta de dados telemáticos perfeita. Ela também suporta a conformidade com as exigências do ELD (Dispositivo de Registro Eletrônico), relatórios de impostos sobre combustível IFTA e DVIR (Relatórios de Inspeção do Veículo do Motorista), facilitando a adesão às regulamentações.

Recursos do Geotab

Use um único sistema para gerenciar frotas e ativos com insights inteligentes e orientados por dados

Aumente a segurança dos motoristas e reduza os riscos com câmeras de controle e alertas em tempo real

Monitore equipamentos e cargas com soluções integradas de hardware e software

Acompanhe o uso de combustível, as necessidades de manutenção e o comportamento do motorista para reduzir custos

Limitações do Geotab

O software não fornece diretamente a quilometragem total para um intervalo de datas específico; em vez disso, os usuários precisam calculá-la manualmente a partir das leituras do odômetro, o que aumenta a complexidade desnecessária

O carregamento de dados para intervalos de datas estendidos é lento, e o sistema não tem a capacidade de pesquisar vários veículos de uma só vez

Preços do Geotab

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Geotab

G2: 4. 4/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Geotab?

O Geotab é fácil de usar e de implementar. A equipe de suporte ao cliente é incrível e está entre as mais prestativas com as quais já lidei até hoje. Eu uso o Geotab todos os dias e ele facilita muito o rastreamento dos nossos veículos.

5. Fleet Complete (melhor para rastrear veículos e equipamentos pesados)

via Fleet Complete

O Fleet Complete ajuda as empresas a otimizar as operações por meio do rastreamento de veículos em tempo real, insights baseados em IA e inteligência de veículos conectados. Projetado para frotas de todos os tamanhos - de vans de entrega local a logística empresarial - ele fornece dados acionáveis para melhorar a eficiência, aumentar a segurança e garantir a conformidade.

A plataforma integra rastreamento por GPS, câmeras de painel com IA e telemática avançada para dar aos gerentes visibilidade total da localização dos veículos, do comportamento dos motoristas e das condições dos ativos. Ela também oferece suporte a frotas mistas, incluindo EVs, com ferramentas especializadas para gerenciamento de carregamento e otimização de energia.

Para setores como transporte, construção e frotas governamentais, o Fleet Complete oferece soluções personalizadas - desde ELDs em conformidade com a FMCSA até o monitoramento de equipamentos pesados.

Recursos do Fleet Complete

Detecte excesso de velocidade, frenagem brusca e direção distraída com alertas instantâneos e evidências em vídeo

Automatize os registros de horas de serviço e os relatórios de inspeção para evitar violações e multas

Monitore a integridade da bateria, os padrões de carregamento e o uso de energia para veículos elétricos e híbridos

Rastreie reboques, máquinas e mercadorias de alto valor com GPS à prova de violação e sensores ambientais

Crie painéis de controle personalizados para acompanhar as principais métricas, como gastos com combustível, programações de manutenção e desempenho dos motoristas

Limitações do Fleet Complete

Alguns usuários relataram que o suporte ao cliente varia de acordo com o local

As atualizações de rastreamento sofrem um atraso perceptível em vez de fornecer dados em tempo real

O upload em massa de localizações de GPS requer formatação precisa, o que o torna um processo tedioso

O sistema não calcula automaticamente a quilometragem, aumentando a carga de trabalho

Preços do Fleet Complete

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Fleet Complete

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulo: Não há comentários suficientes

Dica profissional: Envolva motoristas e gerentes de frota na escolha do software e ofereça treinamento abrangente. Sua experiência em primeira mão garante que o sistema atenda às necessidades práticas e seja utilizado de forma eficaz.

6. Fleetmatics by Verizon Connect (melhor para otimização da força de trabalho móvel)

via Fleetmatics by Verizon Connect

A Fleetmatics, agora parte da Verizon Connect, fornece soluções avançadas de gerenciamento de frotas e de força de trabalho móvel para empresas de todos os tamanhos, desde pequenas operações de entrega até grandes frotas com centenas de veículos.

Com o rastreamento por GPS em tempo real, as empresas obtêm visibilidade total da localização dos veículos, das rotas e do comportamento dos motoristas, o que ajuda a reduzir os custos de combustível, evitar o uso não autorizado de veículos e melhorar os tempos de resposta. A plataforma também oferece suporte a frotas de veículos elétricos (EV) com monitoramento de bateria ao vivo, atualizações de status de carregamento e insights para maximizar os esforços de sustentabilidade.

Fleetmatics da Verizon Connect

Acesse mapas ao vivo, dados de desempenho do motorista e relatórios automatizados para tomar decisões informadas

Rastreie os níveis de bateria e o status de carregamento e otimize sua frota de veículos elétricos para melhorar a sustentabilidade

Receba notificações instantâneas sobre direção brusca, excesso de velocidade ou marcha lenta para treinar hábitos mais seguros

Monitore a integridade do veículo, programe reparos e evite avarias com relatórios de diagnóstico

Automatize os registros de horas de serviço e os relatórios do DOT para manter a conformidade com menos erros

Limitações do Fleetmatics by Verizon Connect

A adição de um novo GPS para veículos pode levar meses devido à lentidão das respostas de vendas

O cancelamento do serviço pode ser difícil, especialmente considerando a taxa de rescisão antecipada de US$ 3.000 cobrada de alguns usuários

A instalação pode ser inconveniente, exigindo instaladores aprovados pela empresa com longos tempos de espera por peças

Preços do Fleetmatics by Verizon Connect

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Fleetmatics by Verizon Connect

G2: 3. 8/5 (mais de 900 avaliações)

Capítulo: 3. 2/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fleetmatics by Verizon Connect?

O Verizon Fleet Tracking tem sido um grande recurso para nossos negócios. Gostamos muito do geofencing, bem como do rastreamento de velocidade e tempo, e utilizamos todos esses recursos em nossas operações diárias.

Você sabia? Os avanços na tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) estão revolucionando o rastreamento de frotas e o geofencing, com expectativa de aumento do valor de mercado de US$ 4,5 bilhões para impressionantes US$ 13,9 bilhões até 2030.

7. Teletrac Navman (melhor para eficiência de combustível e percepções de frota com várias energias)

via Teletrac Navman

O Teletrac Navman é uma solução de gerenciamento de frotas e ativos que combina rastreamento por GPS em tempo real, análise de desempenho do motorista e telemática avançada para oferecer aos gerentes de frota visibilidade e controle totais.

Com recursos como rastreamento de veículos ao vivo, as empresas podem monitorar rotas, reduzir o tempo ocioso e responder rapidamente a atrasos. O sistema também prioriza a segurança por meio da videotelemática com IA, ajudando a evitar acidentes e a melhorar o comportamento do motorista. Os alertas de manutenção garantem que os veículos permaneçam em ótimas condições, evitando quebras inesperadas.

Recursos do Teletrac Navman

Detecte direção arriscada e forneça provas em caso de incidentes com câmeras de alta definição

Receba avisos antecipados sobre problemas no motor, desgaste dos pneus e outros problemas para evitar reparos dispendiosos

Analise o uso de combustível e explore opções de energia alternativa para uma frota mais ecológica

Simplifique os registros eletrônicos, as inspeções e os relatórios IFTA com ferramentas integradas

Limitações do Teletrac Navman

A conectividade por satélite em áreas rurais é inconsistente, o que leva a lacunas no rastreamento

O rastreamento por GPS pode não ser confiável em áreas com sinal fraco, causando atrasos ocasionais nas atualizações de localização

Preços do Teletrac Navman

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Teletrac Navman

G2: 3. 7/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulo: 2. 8/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teletrac Navman?

É ótimo que eu possa rastrear os reboques em tempo real para saber onde eles estão localizados. Gosto do fato de haver muitas opções de informações sobre os reboques. Também é bom poder organizar as coisas no sistema da maneira que for mais útil para mim, de modo que as informações de que preciso estejam em primeiro lugar quando abro o Teletrac.

Você sabia? O software de gerenciamento de frotas é fundamental para reduzir os riscos e os custos operacionais, pois somente os acidentes com veículos custam aos empregadores dos EUA mais de US$ 60 bilhões por ano. Um sistema robusto ajuda a melhorar a segurança dos motoristas, otimizar rotas e evitar incidentes dispendiosos.

8. FleetGO (melhor para conformidade europeia e cargas sensíveis à temperatura)

A plataforma baseada na nuvem do FleetGO oferece soluções avançadas de gerenciamento de frotas para dar às empresas visibilidade e controle totais sobre seus veículos, reboques e ativos. Com rastreamento por GPS, análise automatizada do tacógrafo (registro do tempo de condução, velocidade, distância e atividade do motorista) e monitoramento remoto da temperatura, o FleetGO garante que as empresas mantenham a conformidade e reduzam custos desnecessários.

O sistema foi desenvolvido para ser flexível, quer você esteja rastreando um único carro ou gerenciando uma grande frota de caminhões e reboques. Ele também oferece monitoramento da pressão dos pneus para evitar avarias, rastreamento detalhado de reboques para evitar perdas e um aplicativo intuitivo de inspeção de veículos que simplifica a conformidade com os regulamentos da DVSA.

Recursos do FleetGO

Rastreie mercadorias sensíveis à temperatura em várias zonas e mantenha registros legais

Evite quebras e economize combustível com alertas de pressão dos pneus em tempo real

Mantenha-se em conformidade com as leis de horas de trabalho dos motoristas usando verificações automatizadas do tacógrafo e relatórios claros

Oriente os motoristas nas verificações obrigatórias com comprovante de foto e assinaturas digitais para conformidade total

Limitações do FleetGO

A empresa não especifica o horário de funcionamento de sua equipe de suporte, o que gera incerteza sobre quando a assistência está disponível

Preços do FleetGO

Preços personalizados

Classificações e resenhas do FleetGo

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

📖 Leia mais: O melhor software de ordens de serviço para solicitações de manutenção

9. Wheels, Inc. (melhor para serviços completos de leasing de frotas e suporte para transição de veículos elétricos)

A Wheels, Inc. oferece uma gama completa de serviços para frotas - desde o leasing e a manutenção de veículos até o gerenciamento de combustível, telemática e carregamento de veículos elétricos - para que as empresas possam executar operações mais inteligentes e eficientes. Suas soluções abrangem todas as etapas do gerenciamento de frotas, incluindo suporte a acidentes, programas de segurança de motoristas, gerenciamento de pedágios e violações e conformidade com as regulamentações de transportadoras motorizadas.

Para empresas que estão fazendo a transição para veículos elétricos, a plataforma fornece orientação especializada sobre a seleção de VEs, infraestrutura de carregamento e treinamento de motoristas. Sua tecnologia avançada de frota oferece insights em tempo real, ferramentas móveis para motoristas e análises para otimizar o desempenho.

Recursos do Wheels, Inc

Consolide o leasing, a manutenção, o combustível e a telemática em um só lugar para um gerenciamento de frota perfeito

Obtenha orientação especializada sobre veículos elétricos, infraestrutura de recarga e treinamento de motoristas

Implemente programas de segurança para incentivar a direção responsável e minimizar os riscos

Escolha a terceirização completa ou serviços personalizados para se alinhar aos requisitos de sua empresa

Limitações da Wheels, Inc

A configuração do sistema envolve custos significativos

Preços da Wheels, Inc

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Wheels, Inc

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há avaliações suficientes

📖 Leia mais: Como implementar o gerenciamento do ciclo de vida de TI

10. Lytx (melhor para treinamento de motoristas com IA e prevenção de colisões)

via Lytx

O Lytx é um software líder de rastreamento de frotas que combina IA, visão de máquina e rastreamento GPS em tempo real para aumentar a segurança, a eficiência e a conformidade. Ele ajuda os gerentes de frota a monitorar o comportamento do motorista, reduzir acidentes e otimizar as operações por meio de insights acionáveis.

O recurso de destaque do Lytx é a detecção de riscos com tecnologia de IA, que identifica mais de 60 comportamentos de direção inseguros, desde a direção distraída até a frenagem brusca, e fornece alertas instantâneos na cabine para correção imediata. O sistema de telemática por vídeo captura imagens de alta definição (incluindo visão noturna e visualizações em 360 graus), permitindo treinamento baseado em evidências e resolução mais rápida de incidentes.

Recursos do Lytx

Detecte direção arriscada (como excesso de velocidade ou distração) e receba alertas em tempo real para evitar colisões

Simplifique os requisitos de ELD, DVIR e DOT com registros, inspeções e relatórios automatizados de motoristas

Acompanhe os padrões de consumo de combustível para minimizar o desperdício e maximizar a eficiência

Acesse o serviço de atendimento ao cliente dedicado para resolver problemas rapidamente e garantir maior tempo de atividade da frota

Limitações do Lytx

Oferece funcionalidade limitada além do monitoramento de segurança

Os usuários relataram problemas com as câmeras Lytx, atendimento ao cliente que não responde e falhas persistentes no sistema

Preços do Lytx

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Lytx

G2: 4. 4/5 (mais de 170 avaliações)

Capítulos: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lytx?

As câmeras têm funcionado bem, e a rapidez com que somos alertados sobre quaisquer discrepâncias ou possíveis problemas é maravilhosa. A LYTX está no topo de sua revisão de vídeo. O suporte ao cliente para os problemas que tivemos foi rapidamente respondido com soluções.

📖 Leia mais: Melhores ferramentas de software de gerenciamento de operações

Use o ClickUp para transformar o gerenciamento de frotas para obter a máxima eficiência

Fazer malabarismos com as programações da frota, avarias e atualizações dos motoristas é exaustivo. Planilhas, aplicativos confusos e informações dispersas consomem seu tempo. O software e as ferramentas tradicionais de rastreamento de frotas dificultam esse trabalho porque você acaba alternando constantemente entre aplicativos, corrigindo erros e buscando atualizações.

O ClickUp muda isso. Ele reúne todas as tarefas, programações e comunicações de sua frota em um painel simples. Atribua tarefas, rastreie veículos e registre a manutenção sem complicações. O ClickUp funciona da mesma forma que você, portanto, você economiza tempo e dores de cabeça.

Pronto para retomar o controle? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo - sua frota (e sua equipe) agradecerão!