Modelos gratuitos de inventário de alimentos para organizar e controlar seus suprimentos

Se você trabalha no ramo de alimentos ou simplesmente gosta de cozinhar em casa, sabe como é importante controlar seus ingredientes e suprimentos. Manter-se organizado pode economizar seu tempo, reduzir o desperdício e garantir que você nunca fique sem o essencial.

É aí que entram os modelos de inventário de alimentos!

Eles organizam as informações, oferecendo uma visão geral do que está em estoque, o que está acabando e o que está próximo do vencimento. Isso oferece o duplo benefício de economizar dinheiro e evitar o desperdício.

Neste artigo, reunimos mais de 15 modelos de inventário de alimentos para ajudá-lo a gerenciar seu estoque. Vamos começar.

você sabia que um gerenciamento eficiente do inventário de alimentos reduz os custos de transporte em até 25%?

O que são modelos de inventário de alimentos?

Um modelo de inventário de alimentos oferece uma estrutura para rastrear, gerenciar e organizar os suprimentos de alimentos.

Quer você administre um food truck, um restaurante sofisticado ou uma simples cozinha doméstica, esses modelos permitem que você saiba o que está disponível em estoque, o que precisa ser reabastecido e o que está prestes a vencer.

O modelo ajuda você a preparar uma lista de inventário atualizada, disponibilizando todos os ingredientes principais sem incorrer em desperdício. Eles também ajudam no planejamento do inventário, pois você sabe que os itens estão acabando.

Por fim, eles ajudam no gerenciamento de recursos, otimizando o uso de alimentos, reduzindo a deterioração, melhorando a disponibilidade e otimizando o consumo de alimentos.

O que faz um bom modelo de inventário de alimentos?

Um modelo de inventário de alimentos oferece uma série de benefícios. Mas o que separa um bom modelo de inventário de alimentos dos demais?

Aqui estão alguns dos principais recursos que você pode procurar:

Facilidade de uso : O modelo deve ser simples e intuitivo, permitindo que qualquer pessoa o utilize, independentemente de seu conhecimento técnico

Categorização de alimentos : Deve permitir que você separe os itens alimentares com base em fatores como produtos perecíveis ou não perecíveis, produtos frescos, itens congelados, produtos secos etc.

Controle da data de validade : O modelo deve apresentar uma coluna para a data de validade do produto, permitindo que você faça uso oportuno do produto e minimize o desperdício

Indicador de quantidade em estoque : Por fim, você deve ter acesso a campos que indiquem os níveis de estoque mais recentes. Isso evita a falta de estoque e evita a compra excessiva de itens

Histórico de compra/reabastecimento : Um registro de quando o item foi comprado ou reabastecido para que você possa monitorar as métricas de inventário, como a frequência de compra/reabastecimento

Controle de preços : Mantenha um registro do custo por item para controlar suas despesas e planejar seu orçamento

Detalhes do fornecedor : Esse campo conterá a lista de fornecedores ou as informações do fornecedor, permitindo que você entre em contato rapidamente com eles para reabastecimento ou compra

Integração de ferramentas de IA: O uso de ferramentas de IA no gerenciamento de inventário permitirá que você explore novas possibilidades. Use-as para prever tendências de inventário, prever demandas de produtos, prever quando um produto acabará e até mesmo fazer pedidos automaticamente

Dica profissional: Embora o indicador de quantidade em estoque deva conter um valor numérico, procure um modelo que use código de cores para ajudá-lo a acompanhar visualmente o status do estoque.

18 modelos de inventário de alimentos

Quer você esteja usando um sofisticado software de otimização de inventário para proprietários de restaurantes ou planilhas simples para manter sua despensa organizada, aqui estão alguns dos melhores modelos de gerenciamento de inventário que se integrarão à sua pilha de tecnologia:

1. Modelo de inventário do ClickUp

Assuma o controle do seu inventário hoje mesmo com o modelo de inventário do ClickUp

O modelo de inventário do ClickUp foi projetado para o gerenciamento de inventário de uso mais geral. No entanto, você pode personalizá-lo de acordo com sua preferência e usá-lo para monitorar os dados do inventário de alimentos. Ele oferece uma visão geral abrangente dos níveis de estoque e dos detalhes vinculados.

O modelo permite que você alterne entre seis visualizações diferentes, como "Inventário", "Por fornecedor", etc. Isso permite a visualização de dados sem esforço e o gerenciamento prático do inventário.

Ideal para: Empresas que buscam uma solução versátil para gerenciar e monitorar os níveis de estoque de diversos itens.

2. Modelo de inventário de restaurante do ClickUp

Estoque ingredientes antes que eles acabem com o modelo de inventário de restaurante do ClickUp

O modelo de inventário de restaurante do ClickUp está mais alinhado com as exigências do setor de serviços de alimentação. Use-o para manter níveis precisos de estoque, pedidos e registros de entrega. Você pode selecionar status personalizados como "Novo item", "Fora de estoque", "Em estoque" etc. para monitorar de perto os níveis de estoque.

Esse modelo de inventário de alimentos para restaurantes oferece flexibilidade para alternar entre "Consumo semanal", "Armazenamento de itens" e "Falta de estoque", tornando o acesso às informações mais organizado.

Ideal para: Melhor usado para gerenciar o inventário de restaurantes e reduzir o desperdício de alimentos.

3. Modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp

Evite faltas e excessos de estoque com o modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp

O modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp simplifica as complexidades de lidar com uma lista de inventário grande ou complexa. A guia de visão geral desse modelo funciona como um painel de controle, permitindo o acompanhamento em tempo real dos níveis de estoque, disponibilidade de estoque, movimentação de estoque e flutuações de custo.

O layout de lista permite que você organize os detalhes do produto, como o nome do produto, o preço, etc. Você pode até usar tags para categorizar os produtos no inventário.

Ideal para: Varejistas e gerentes de estoque que buscam uma solução confiável para monitorar e analisar seus dados de estoque.

4. Modelo de relatório de inventário do ClickUp

Gere relatórios de inventário detalhados em segundos com o modelo de relatório de inventário do ClickUp

O modelo de relatório de inventário do ClickUp facilita o monitoramento dos níveis de estoque de produtos e o planejamento de pedidos futuros. Ele apresenta uma tabela personalizável que pode ser atualizada para refletir o estoque disponível. Essas informações permitem que você tome decisões relacionadas à compra, se deseja fazer um novo pedido ou não.

Ele funciona muito bem como um instrumento de tomada de decisões. Ao atualizar regularmente esse relatório, ele também funciona como um dispositivo de manutenção de registros.

Ideal para: Gerentes e equipes de inventário para tomada de decisões e validação eficazes de reabastecimento. Também ajuda na manutenção de registros.

Dica profissional: Use o método FIFO (First In, First Out) para usar o estoque mais antigo antes das entregas de alimentos para minimizar a deterioração.

5. Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Consolide pedidos de compra e controle de inventário em um só lugar com o modelo de pedido de compra e inventário no ClickUp

O modelo de pedido de compra e inventário no ClickUp simplifica a forma como você gerencia os pedidos de compra e os vincula aos itens de inventário.

O modelo de inventário permite que você escolha entre os status personalizados para monitorar o progresso de cada pedido e, ao mesmo tempo, ficar de olho no valor do inventário. A integração dos processos de pedidos de compra com o gerenciamento preciso do inventário evita o desperdício de alimentos e economiza dinheiro.

Ideal para: Restaurantes que buscam unificar as operações do restaurante, como compra de pedidos e controle de estoque, para aumentar a eficiência.

6. Modelo de inventário de material de escritório do ClickUp

Nunca mais fique sem seus alimentos essenciais com o modelo de inventário de materiais de escritório do ClickUp

Os materiais de escritório não precisam ser apenas grampeadores e artigos de papelaria! Use o modelo de inventário de materiais de escritório do ClickUp para criar um registro organizado de todos os seus itens de movimentação rápida.

A captura de informações valiosas sobre os níveis de estoque facilita a realização de pedidos rápidos e garante que você nunca fique sem os produtos necessários.

Além disso, você pode usá-los para encontrar o equilíbrio perfeito entre excesso e escassez de estoque!

Ideal para: Empresas de fast food que desejam monitorar e gerenciar inventários de alimentos para apoiar as operações diárias.

7. Modelo de registro de inventário comercial simples do ClickUp

Mantenha o inventário da sua empresa organizado com o modelo de registro de inventário empresarial simples da ClickUp

Como o nome indica, o modelo Simple Business Inventory Register Template da ClickUp foi criado pensando na facilidade de acesso. Use-o para manter um registro claro e organizado dos itens do inventário.

Escolha entre uma seleção de status personalizados para monitorar o ciclo de vida de cada produto alimentício. Isso é particularmente útil quando se trabalha com itens perecíveis, pois permite que você mantenha a lista de inventário para obter o máximo de segurança alimentar e o mínimo de desperdício de alimentos.

Ideal para: Empresas de alimentos de pequeno e médio porte que buscam uma ferramenta simples, porém eficaz, para rastrear e gerenciar o estoque de produtos perecíveis.

8. Modelo de custo de receita de restaurante do ClickUp

Use o modelo de custo de receita de restaurante do ClickUp para calcular os custos de receitas com precisão

Está se perguntando quanto custa cada prato do seu cardápio? O modelo de custo de receita de restaurante do ClickUp o ajudará a descobrir isso.

Esse modelo de inventário de restaurante inclui campos personalizados para receitas, detalhes do fornecedor, unidade de medida (UOM), rendimento da receita e UOM por receita para o cálculo automático dos custos dos alimentos. Equilibrar o custo sem comprometer a receita dos itens do cardápio é a chave para o sucesso de qualquer restaurante!

Ideal para: Chefs e gerentes de restaurantes que desejam gerenciar meticulosamente o custo por prato para obter maior lucratividade.

Fato curioso: Em um restaurante médio, 10 a 15 itens essenciais do cardápio são responsáveis por quase 50% das vendas. Portanto, priorize de forma inteligente para aproveitar essas oportunidades.

9. Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp

Agilize os pedidos de suprimentos e evite a escassez com o modelo de formulário de pedido de suprimentos do ClickUp

O modelo de formulário de pedido de suprimentos da ClickUp ajuda a simplificar a solicitação e o gerenciamento de pedidos de suprimentos.

Ele apresenta campos personalizáveis para capturar detalhes como descrição do item, quantidade necessária, informações do fornecedor, etc. assim, ele ingere todos os dados que você precisa inserir no software de logística. Acompanhe o status do pedido, desde o envio até o atendimento, para nunca ficar sem o essencial!

Ideal para: Restaurantes e empresas de alimentos que buscam fortalecer seus processos de pedidos de suprimentos usando uma abordagem estruturada e colaborativa.

10. Modelo de formulário de pedido de produtos ClickUp

Otimize o processo de pedido de produtos e controle o estoque recebido com o modelo de formulário de pedido de produtos do ClickUp

O modelo de formulário de pedido de produto do ClickUp facilita o manuseio eficiente de pedidos de produtos para um atendimento preciso e oportuno. Esse modelo de inventário uniforme inclui campos para informações do cliente, detalhes do produto, quantidade do pedido e condições de pagamento.

Esses insights facilitam a manutenção de um estoque ideal de seus itens alimentícios de rápida movimentação para que nunca faltem e para que você honre todos os pedidos!

Ideal para: Restaurantes e empresas de entrega de alimentos que desejam manter o controle de seus níveis de estoque.

11. Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

Configure o atendimento de pedidos sem problemas - da compra à entrega - com o modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

Deseja configurar uma entrega suave e pontual de seus produtos alimentícios? Use o modelo de atendimento de pedidos do ClickUp, que apresenta status personalizados para monitorar cada estágio do atendimento de pedidos e contém detalhes específicos dos pedidos.

Essas informações o ajudam a economizar tempo em atividades demoradas, como a busca manual do status do pedido. Agora, cada entrega de alimentos trará um sorriso ao rosto de seus clientes.

Ideal para: Restaurantes, padarias e empresas de entrega de alimentos que buscam melhorar a eficiência e a precisão do atendimento de pedidos por meio do gerenciamento prático do inventário.

12. Modelo de planilha de inventário de restaurante by Coefficient

via Coefficient

O modelo de planilha de inventário de restaurante da Coefficient ajuda os gerentes a manter um registro preciso do inventário. Isso ajuda no controle eficiente do estoque e na gestão de custos.

A interface fácil de usar permite registrar itens de inventário, controlar quantidades, monitorar taxas de uso e calcular níveis de reabastecimento. Sua integração com o Google Sheets faz com que essa seja uma ótima opção se você opera no Google Workspace.

Ideal para: Operadores de restaurantes que procuram uma planilha de inventário de restaurantes para simplificar o controle de inventário e tomar decisões informadas para reduzir o desperdício de alimentos e otimizar os pedidos de suprimentos.

13. Modelo de planilha de inventário de alimentos da Template. Net

Como o nome sugere, o modelo de inventário de alimentos em planilha está disponível como uma planilha, o que o torna compatível com o Google Sheets e o Microsoft Excel.

Ele permite que você acompanhe todo o seu estoque de alimentos por meio de um layout estruturado de colunas para nome do produto, categoria do alimento, quantidade, data de validade etc. Isso ajuda a manter a segurança dos alimentos e a eliminar o desperdício de alimentos sem comprometer a disponibilidade.

Ideal para: Ideal para empresas de alimentos, restaurantes e bufês que desejam manter um registro preciso e organizado do inventário de alimentos.

14. Modelo de inventário de alimentos em casa da Template. Net

Embora vários modelos de nossa lista ajudem a manter o inventário de restaurantes, aqui está um para sua casa. O modelo de inventário doméstico de alimentos ajuda as famílias a manter um registro organizado dos suprimentos da despensa e da cozinha.

Registre todos os itens da sua despensa e organize-os em categorias como "Grãos", "Produtos enlatados", "Especiarias" etc., para ter uma visão geral abrangente. etc., para ter uma visão geral abrangente. Acompanhe as quantidades e as datas de validade para um planejamento eficaz das refeições sem desperdício.

Ideal para: Indivíduos e famílias que desejam organizar seu inventário de alimentos em casa e manter os ingredientes necessários à mão.

15. Modelo de lista de verificação de inventário da despensa da cozinha por Template. Net

Por falar em despensas, aqui está outro modelo de lista de verificação de inventário de despensa de cozinha. Ele ajuda a manter níveis ideais de suprimentos de alimentos para que você possa preparar sua refeição favorita sem ficar sem suprimentos e sem excesso de estoque.

Use-o para manter um registro dos itens alimentares, quantidades, datas de validade e requisitos especiais de armazenamento para manter-se abastecido com ingredientes frescos e saudáveis.

Ideal para: Cozinheiros domésticos e entusiastas da culinária que gostam de fazer experiências na cozinha e desejam manter a despensa bem abastecida e organizada.

Fato curioso: Refrigerar o pão acelera o processo de congelamento - considere congelá-lo!

16. Modelo de formulário de inventário de entrega de alimentos da Template. Net

O modelo de formulário de inventário de entrega de alimentos foi criado para empresas que operam no segmento de entrega de alimentos.

Ele oferece um formato estruturado para registrar e acompanhar cada entrega de alimentos concluída, anotando detalhes importantes como nome da empresa, pessoa de contato, data de entrega, especificações do pedido e método de pagamento.

Isso ajuda no gerenciamento financeiro eficiente de suas empresas de entrega de alimentos, garantindo que nenhuma entrega seja perdida.

Ideal para: Empresas de entrega de alimentos que desejam manter um registro preciso e auditável de suas entregas para melhorar o gerenciamento do estoque e a experiência do cliente.

17. Modelo de lista de armazenamento de alimentos da Template. Net

Tem uma geladeira ou despensa cheia de alimentos e não sabe como armazená-los?

Use o modelo de lista de armazenamento de alimentos. Essa ferramenta ajuda no gerenciamento eficiente do suprimento de alimentos. Ela apresenta seções para itens da despensa, da geladeira e do freezer, dependendo de como você os armazena.

Acompanhe sistematicamente os produtos, as condições de armazenamento, as quantidades e as datas de validade para manter a segurança dos alimentos, preservar o frescor e evitar a deterioração.

Ideal para: Famílias grandes que estocam itens alimentares para um planejamento eficiente das refeições.

18. Modelo de plano de gerenciamento de estoque de restaurante por Template. Net

O modelo de plano de gerenciamento de estoque de restaurante é uma estrutura para os restaurantes monitorarem e controlarem seus níveis de estoque. O modelo de inventário de alimentos para restaurantes descreve os principais objetivos, como rastreamento preciso, minimização de custos, processos de reabastecimento simplificados e previsão aprimorada.

Isso ajuda na padronização do processo, especialmente em grandes estabelecimentos e cadeias de restaurantes.

Ideal para: Cadeias de restaurantes e grandes estabelecimentos podem usar esse modelo de inventário de restaurante para estabelecer padrões e melhores práticas de gerenciamento de inventário.

Mantenha um inventário de alimentos saudável com o ClickUp

Seja em casa ou no restaurante, um modelo de inventário de alimentos é crucial para manter um registro organizado dos itens alimentares, reduzir o desperdício e a deterioração, economizar dinheiro e garantir operações tranquilas.

Como o aplicativo tudo para o trabalho, o ClickUp é uma plataforma flexível que o ajuda a manter o controle dos níveis de seu inventário, seja armazenando ou usando-os. Use qualquer um dos modelos acima para manter um documento vivo de todos os seus itens de alimentos, garantindo que você nunca fique sem, desperdice alimentos ou tenha excesso de estoque!

Além disso, os recursos de colaboração em tempo real, a integração com IA, os painéis interativos, as atualizações em tempo real e a integração perfeita com outras ferramentas fazem dele uma excelente escolha.

Mantenha o controle de sua lista de inventário.