13 melhores concorrentes do NetSuite para gerenciamento de negócios em 2025

Você sabia que a ineficiência custa às empresas até 30% de sua receita a cada ano?

A solução? Um ERP (Enterprise Resource Planning) robusto e dimensionável que conecta todas as partes da sua empresa - simplificando as operações e impulsionando o crescimento.

Durante anos, o NetSuite tem sido uma força dominante no espaço de ERP. Mas será que ele realmente está à altura da fama? Ou existe uma alternativa mais flexível e econômica esperando por você?

Continue lendo enquanto exploramos os principais concorrentes do NetSuite com recursos abrangentes para crescer de forma mais inteligente e rápida. 🚀

O que é o NetSuite?

via NetSuit

O NetSuite é uma solução de software ERP baseada em nuvem que centraliza suas principais operações de negócios. Ele integra contabilidade de projetos, gerenciamento da cadeia de suprimentos, processamento de pedidos e relatórios financeiros, fornecendo uma plataforma unificada para aumentar a eficiência e a escalabilidade.

Gerenciamento financeiro: Automatize a contabilidade, o orçamento e o controle de receitas

Gerenciamento de estoque: Monitore o estoque, simplifique o atendimento e reduza os erros

Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) : Gerencie as vendas, o marketing e as interações com os clientes

Gerenciamento de armazém: Otimize a logística, as compras e os relacionamentos com fornecedores

Inteligência de negócios e relatórios: Obtenha insights em tempo real com painéis personalizáveis

Limitações do NetSuite

o mercado global de ERP está crescendo e deve dobrar de US$ 55,38 bilhões em 2024 para US$ 110,38 bilhões em 2024. 38 bilhões em 2024 para US$ 110. 15 bilhões até 2034, com um CAGR de 7,1%! Com o aumento da demanda, as empresas precisam de soluções de software de ERP escaláveis e econômicas, mas nem todas as ferramentas acompanham esse ritmo.

Isso também se aplica ao NetSuite ERP. Sua estrutura rígida, altos custos e configuração complexa levam muitas empresas a buscar alternativas mais flexíveis.

É aqui que ele deixa a desejar:

Complexidade de preços : Espere grandes despesas iniciais e recorrentes. A assinatura anual do NetSuite inclui taxas de plataforma, cobranças por usuário e custos extras para módulos adicionais e integrações, tornando-o um compromisso caro

Suporte limitado ao cliente: Pague mais para ter um serviço prioritário. O NetSuite oferece suporte básico com ajuda telefônica para problemas críticos e uma base de conhecimento pesquisável, forçando as empresas a fazer upgrade para obter tempos de resposta mais rápidos e suporte completo 24 horas por dia, 7 dias por semana

Implementação demorada: Espere mais tempo para entrar em operação. A implementação do NetSuite requer configuração extensiva, migração de dados e treinamento de funcionários, muitas vezes atrasando a adoção total e interrompendo os processos de negócios

Restrições de personalização: Modificação com flexibilidade limitada. Embora o NetSuite permita a personalização, as alterações avançadas geralmente exigem desenvolvedores ou consultores terceirizados, o que dificulta a adaptação do sistema às suas necessidades exclusivas

Interface de usuário complexa: Navegue por fluxos de trabalho rígidos. A interface de usuário desordenada do NetSuite exige semanas de treinamento, diminuindo a adoção e a produtividade. Além disso, os problemas de sincronização de dados criam obstáculos para as empresas que precisam de operações contínuas

As melhores alternativas ao NetSuite em um relance

Antes de explorar os detalhes, aqui está uma rápida comparação dos principais concorrentes do Netsuite, casos de uso ideais e recursos de destaque.

Soluções ideal para melhores recursos ClickUp Empresas que precisam de uma plataforma completa Gerenciamento de tarefas e projetos, CRM, ferramentas de IA, fluxos de trabalho personalizáveis, ferramentas de colaboração Odoo Empresas de pequeno e médio porte ERP de código aberto, aplicativos modulares, escalável e flexível Microsoft Dynamics 365 Empresas grandes e corporativas Insights orientados por IA, integrações perfeitas com a Microsoft, ferramentas sólidas de finanças e vendas Sage Intacct Equipes financeiras, contadores, CFOs Gerenciamento de caixa avançado, painéis de controle em tempo real, solução de contabilidade para várias entidades QuickBooks Enterprise Empresas em crescimento, ideal para varejo, comércio eletrônico e manufatura Contabilidade escalável, gerenciamento de estoque, folha de pagamento Acumatica Empresas de médio porte, especialmente de manufatura e construção ERP baseado em nuvem, preços para usuários ilimitados, centrado no cliente Xero Pequenas empresas, startups e comerciantes individuais Contabilidade simplificada, acompanhamento financeiro em tempo real, interface amigável Nuvem SAP S/4HANA Grandes empresas clientes, negócios globais ERP orientado por IA e análise preditiva de negócios Epicor Kinetic Empresas de manufatura e distribuição ERP específico para o setor, gerenciamento profundo da cadeia de suprimentos e automação de armazéns Infor M3 Alimentos, bebidas, moda e produtos químicos Automação avançada de armazém e estoque, ERP baseado em nuvem IFS Cloud ERP Setores com uso intensivo de ativos, como construção e aeroespacial ERP baseado em projetos, gerenciamento de ativos Certinia Empresas baseadas em serviços Forte PSA (Automação de Serviços Profissionais), melhor para empresas de serviços profissionais Dia de trabalho Empresas com foco em RH e finanças Gerenciamento de capital humano (HCM), folha de pagamento, planejamento avançado da força de trabalho e análise

Principais concorrentes do NetSuite para conferir

Se você precisa de uma solução de gerenciamento financeiro melhor, maior escalabilidade ou integrações flexíveis, a ferramenta certa faz toda a diferença!

Aqui estão os principais concorrentes do Netsuite que estão causando impacto no setor:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de negócios personalizável)

Planeje, acompanhe e otimize o gerenciamento de desempenho da empresa com o ClickUp

Gerenciar sua empresa não é algo único, e o ClickUp garante que você nunca terá que se acomodar. Como o aplicativo completo para o trabalho, ele reúne equipes, processos e dados em um sistema conectado - ajudando a otimizar fluxos de trabalho, automatizar operações e escalar sem esforço.

O Gerenciamento de Projetos do ClickUp mantém você no caminho certo com visibilidade em tempo real das cargas de trabalho, capacidade e cronogramas de projetos. Painéis e relatórios personalizados mostram o gerenciamento de receita, o planejamento de recursos empresariais e os KPIs, mantendo a liderança ágil.

E isso não é tudo! O ClickUp combina CRM e gerenciamento de projetos para ajudá-lo a rastrear leads, automatizar vendas e gerenciar clientes sem sair do seu espaço de trabalho. Tudo, desde a integração do cliente até o rastreamento de negócios e o gerenciamento de pedidos, é centralizado no ClickUp CRM.

Deixe o ClickUp Brain fazer o trabalho pesado! Esse assistente com tecnologia de IA automatiza tarefas repetitivas, gera relatórios instantâneos, resume reuniões e identifica inconsistências no fluxo de trabalho. Assim, sua equipe se concentra no trabalho de alto impacto em vez de tarefas administrativas.

Automatize os acompanhamentos de vendas, monitore os marcos do projeto ou simplifique as aprovações internas - sem idas e vindas com o ClickUp

O ClickUp Automations elimina o trabalho manual - atribua tarefas, atualize status, acione notificações e gerencie aprovações automaticamente. Não há mais idas e vindas, apenas fluxos de trabalho suaves que mantêm as equipes multifuncionais em movimento.

Dica profissional: Uma estratégia de negócios vencedora é mais do que planejamento - é uma questão de execução e trabalho em equipe. Use uma análise SWOT para otimizar os processos e, em seguida, dê vida à sua estratégia com as ferramentas de colaboração do ClickUp. Use o ClickUp Docs para documentar iniciativas, centralizar detalhes e criar wikis internos com edição em tempo real e formatação avançada. Precisa de decisões rápidas? O ClickUp Chat mantém as conversas vinculadas às tarefas, para que nada se perca em e-mails ou mensagens dispersas!

Melhores recursos do ClickUp

Crie fluxos de trabalho adequados à sua empresa - seja em operações, RH, finanças ou vendas

Alinhe cada equipe com os objetivos de toda a empresa usando o ClickUp Goals

Equilibre as cargas de trabalho e aumente a responsabilidade com ferramentas avançadas de gerenciamento de recursos

Transforme discussões em ação, convertendo chats, comentários, e-mails e documentos em tarefas instantaneamente

Visualize e planeje de forma mais inteligente com os quadros brancos ClickUp para brainstorming e mapeamento de fluxo de trabalho

Simplifique as aprovações com o ClickUp Forms para coleta de dados estruturados e automação do fluxo de trabalho

Sincronize as finanças sem esforço com QuickBooks, Xero e outras integrações contábeis - sem necessidade de planilhas

Dimensione sem o caos - o ClickUp for Operations monitora o desempenho para manter o crescimento eficiente e econômico

dica profissional: Confuso entre ERP e CRM - por que escolher um quando você pode ter os dois? O ClickUp combina o melhor dos dois mundos, oferecendo gerenciamento de projetos contínuo, acompanhamento de vendas, automação de fluxo de trabalho e personalização completa - tudo em uma única plataforma.

Limitações do ClickUp

Seu extenso conjunto de recursos pode parecer esmagador para novos usuários

Alguns recursos avançados de IA exigem uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Tenho aproveitado o ClickUp para enfrentar diversos desafios comerciais, desde o gerenciamento estratégico e de portfólio até a supervisão de recursos e fornecedores, estendendo-se até mesmo às soluções de ERP. Ao estabelecer e automatizar processos de negócios, observei um aprimoramento notável na eficiência operacional. Os recursos de geração de relatórios da plataforma, incluindo painéis abrangentes e perspectivas de recursos, contribuíram significativamente para uma compreensão mais ampla e perspicaz do nosso cenário geral de negócios.

Tenho aproveitado o ClickUp para enfrentar diversos desafios comerciais, desde o gerenciamento estratégico e de portfólio até a supervisão de recursos e fornecedores, estendendo-se até mesmo às soluções de ERP. Ao estabelecer e automatizar processos de negócios, observei um aprimoramento notável na eficiência operacional. Os recursos de geração de relatórios da plataforma, incluindo painéis abrangentes e perspectivas de recursos, contribuíram significativamente para uma compreensão mais ampla e perspicaz do nosso cenário geral de negócios.

2. Odoo (Melhor para ERP de código aberto e flexibilidade de CRM)

via Odoo

O Odoo é um software de ERP tudo-em-um que cresce com você. Comece com o essencial - estoque, RH, marketing ou contabilidade - e expanda à medida que você cresce. Sua estrutura modular permite que você crie o sistema de negócios perfeito, adaptando-se às suas necessidades exclusivas.

O que é ótimo? Sua flexibilidade de código aberto coloca você no controle. A edição gratuita permite personalização total, enquanto a versão Enterprise oferece hospedagem, manutenção e suporte especializado - ideal para empresas que precisam de uma solução de ERP totalmente gerenciada.

Melhores recursos do Odoo

Administre sua empresa de qualquer lugar com a Web, o desktop e os dispositivos móveis

Mantenha-se no topo da logística com rastreamento em tempo real entre armazéns e locais

Integre scanners de código de barras e sistemas de PDV para um gerenciamento de estoque perfeito

Automatize o gerenciamento de pedidos com a otimização da cadeia de suprimentos baseada em IA

Limitações do Odoo

As personalizações avançadas exigem conhecimento técnico, tornando a configuração complexa para quem não é desenvolvedor

Dependência de desenvolvedores externos para modificações, levando a custos mais altos e tempo de implementação mais longo

Preços do Odoo

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 24,90/mês por usuário

Personalizado: US$ 37,40/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Odoo

G2 : 4. 3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 1200 avaliações)

O que eu mais gosto no Odoo ERP é sua solução completa que abrange uma ampla gama de necessidades de negócios, desde sistemas de contabilidade até sistemas de gerenciamento de estoque, com fácil personalização e interface amigável. Ele ajuda a simplificar as operações e melhorar a eficiência geral.

O que eu mais gosto no Odoo ERP é sua solução completa que abrange uma ampla gama de necessidades de negócios, desde sistemas de contabilidade até sistemas de gerenciamento de estoque, com fácil personalização e interface amigável. Ele ajuda a simplificar as operações e melhorar a eficiência geral.

3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (melhor para integração de ERP e CRM de nível empresarial)

via Microsoft Dynamics 365

O Microsoft Dynamics é uma suíte abrangente projetada para simplificar as operações, aprimorar as experiências dos clientes e conduzir decisões mais inteligentes. Sua maior vantagem? Integração profunda com o MS 365, Power BI e Teams - perfeito para empresas no ecossistema da Microsoft.

Sua principal solução, o Business Central, unifica finanças, operações, vendas e atendimento ao cliente em um único sistema baseado em nuvem, permitindo um dimensionamento perfeito. Os insights de IA, a automação e a análise em tempo real ajudam você a operar de forma mais inteligente sem aumentar os custos.

Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365

Unifique os dados de ERP e CRM para obter insights em tempo real sobre finanças, vendas e operações

Automatize o gerenciamento financeiro com previsões, relatórios e controle de despesas

Melhore o relacionamento com os clientes com insights de vendas de IA e análise preditiva de negócios

Otimize as operações de serviço de campo com agendamento inteligente, rastreamento e assistência remota

Limitações do Microsoft Dynamics 365

Altos custos de implementação - mais adequado para empresas com grandes orçamentos de TI

Curva de aprendizado acentuada devido a seus amplos recursos e opções de personalização

Preços do Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Business Central Essentials : uS$ 70/mês por usuário

Dynamics 365 Business Central Premium: uS$ 100/mês por usuário

Classificações e análises do Microsoft Dynamics 365

G2: 4. 0/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4. 0/5 (mais de 180 avaliações)

Essa ferramenta é como ter uma secretária de alto desempenho que facilita seu trabalho; ela tem uma variedade incrível de aplicativos que nos fez aumentar nossa produtividade. Ela também se integra a quase todos os programas da Microsoft, o que nos permite manter um excelente controle das finanças e das vendas por meio da vinculação com o Excel.

Essa ferramenta é como ter uma secretária de alto desempenho que facilita seu trabalho; ela tem uma variedade incrível de aplicativos que nos fez aumentar nossa produtividade. Ela também se integra a quase todos os programas da Microsoft, o que nos permite manter um excelente controle das finanças e das vendas por meio da vinculação com o Excel.

4. Sage Intacct (melhor para automação e gerenciamento financeiro com IA)

via Sage Intacct

O Sage Intacct foi desenvolvido para empresas que priorizam as finanças e estão prontas para abandonar as planilhas, automatizar a contabilidade e tomar decisões mais inteligentes. Sua automação de IA simplifica o orçamento, o fluxo de caixa e o fechamento financeiro, enquanto o suporte a várias entidades simplifica as consolidações entre subsidiárias.

Com painéis de controle em tempo real e automação favorável à conformidade, você tem uma visão de 360° da lucratividade, das despesas e das tendências de receita. Desde as contas a pagar até a previsão e a integração com o Salesforce, o Sage Intacct mantém seus números nítidos e controlados.

Melhores recursos do Sage Intacct

Automatize os principais processos financeiros - de AP/AR a reconciliações bancárias e reconhecimento de receita

Gerencie várias entidades com facilidade, consolidando as finanças entre subsidiárias e operações globais

Simplifique a conformidade fiscal com relatórios automatizados e demonstrações financeiras prontas para auditoria

Integração com o Salesforce, folha de pagamento e ferramentas de gerenciamento de despesas

Limitações do Sage Intacct

Menos abrangente como software de ERP em comparação com outras alternativas

Caro para pequenas empresas, pois os preços são mais adequados para empresas de médio e grande porte

Preços do Sage Intacct

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Sage Intacct

G2: 4. 3/5 (mais de 3.600 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sage Intacct?

Fizemos a transição do NetSuite porque ele não conseguia lidar adequadamente com as complexidades do comércio eletrônico no atendimento de pedidos. O Intacct lida com questões como o atendimento de vários depósitos e a compra por pedido ou dropshipping dentro do mesmo pedido.

Fizemos a transição do NetSuite porque ele não conseguia lidar adequadamente com as complexidades do comércio eletrônico no atendimento de pedidos. O Intacct lida com questões como o atendimento de vários depósitos e a compra por pedido ou dropshipping dentro do mesmo pedido.

5. QuickBooks Enterprise (melhor para contabilidade e gerenciamento de estoque)

via QuickBooks Enterprise

Embora o QuickBooks seja amplamente conhecido como software de contabilidade, o QuickBooks Enterprise vai além da escrituração contábil básica. Ele oferece uma solução de ERP completa para empresas que exigem controle detalhado de estoque e gerenciamento financeiro.

Insights financeiros profundos e relatórios personalizáveis fazem do QuickBooks a escolha ideal para atacadistas, fabricantes e varejistas. O rastreamento de estoque em tempo real, a categorização de estoque em vários níveis e o reordenamento automatizado ajudam a reduzir as disparidades e a evitar a falta de estoque.

Melhores recursos do QuickBooks Enterprise

Gere mais de 200 relatórios personalizados para acompanhar as finanças, as vendas e as previsões

Automatize a coleta, a embalagem e o envio com o gerenciamento de armazém orientado por dispositivos móveis

Organize o estoque de forma mais inteligente com categorização em vários níveis e controle de validade

Atribua datas de validade a produtos e gerencie mercadorias perecíveis com mais eficiência

Limitações do QuickBooks Enterprise

Problemas de navegação - nenhuma maneira clara de retornar à página original depois de abrir uma transação

As falhas relatadas, como lançamentos contábeis, podem desaparecer se a primeira linha não tiver uma conta

Preços do QuickBooks Enterprise

Ouro: US$ 2.210 por ano (assinatura anual)

Platinum: US$ 2.717 por ano (assinatura anual)

Diamante: US$ 5.264 por ano (assinatura mensal)

Avaliações e resenhas do QuickBooks Enterprise

G2: 4. 2/5 (940+ avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 20.000 avaliações)

A empresa em que trabalho está espalhada por vários locais, e o QuickBooks nos permite trabalhar juntos em tempo real, mesmo que não estejamos fisicamente. Também o utilizamos para a documentação de envio de frete, relatórios, vencimentos e armazenamento de documentos que nossa fábrica utiliza.

A empresa em que trabalho está espalhada por vários locais, e o QuickBooks nos permite trabalhar juntos em tempo real, mesmo que não estejamos fisicamente. Também o utilizamos para a documentação de envio de frete, relatórios, vencimentos e armazenamento de documentos que nossa fábrica utiliza.

6. Acumatica (melhor para soluções de ERP escaláveis e gerenciamento de compras)

via Acumatica

O Acumatica é um ERP moderno e flexível que oferece uma gama de ferramentas de automação de serviços profissionais e planejamento de projetos. Ao contrário dos sistemas tradicionais, ele não cobra taxas por usuário, o que o torna excelente para empresas que planejam escalar sem aumentar os custos de licenciamento.

Os módulos de manufatura, distribuição, construção e varejo específicos do setor da Acumatica se destacam. Eles permitem que as empresas personalizem fluxos de trabalho, acompanhem as finanças em tempo real e otimizem as operações.

Melhores recursos da Acumatica

Sincronize sem esforço com a Amazon, BigCommerce e Shopify para operações de varejo tranquilas

Gerencie as finanças em um só lugar com controle automatizado de caixa e reconciliações bancárias

Simplifique os fluxos de trabalho do projeto vinculando cotações ao CRM e rastreando o histórico de versões

Aprimore as compras agrupando as solicitações e automatizando as aprovações

Limitações da Acumatica

Erros de transferência de dados devido a módulos desenvolvidos de forma independente

A curva de aprendizado acentuada e a terminologia complexa podem exigir treinamento adicional para novos usuários

Preços da Acumatica

Preços personalizados

Classificações e análises da Acumatica

G2: 4. 5/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 150 avaliações)

7. Xero (melhor para automação contábil e financeira de pequenas empresas)

via Xero

Deseja simplificar o faturamento, a conciliação bancária e o controle de despesas? O Xero automatiza essas tarefas e oferece uma visão em tempo real do fluxo de caixa, da saúde financeira e dos próximos pagamentos por meio de seu painel intuitivo.

Está lidando com faturamento recorrente de assinaturas ou transações internacionais? O Xero oferece suporte a várias moedas e lembretes automáticos de faturas para manter os pagamentos em dia.

Além disso, com mais de 1.000 integrações de terceiros, ele se conecta a plataformas de comércio eletrônico, gateways de pagamento e serviços de folha de pagamento, o que o torna uma opção versátil para empresas em crescimento.

Melhores recursos do Xero

Acompanhe projetos e finanças em um só lugar com acompanhamento de trabalhos, orçamento e faturamento

Sincronização com mais de 21.000 bancos em todo o mundo para correspondência e reconciliação de transações em tempo real

Aceite pagamentos instantaneamente por débito, crédito ou débito direto diretamente das faturas

Monitore o fluxo de caixa em tempo real com insights em tempo real e relatórios financeiros automatizados

Limitações do Xero

Projetado principalmente como software de contabilidade com CRM mínimo ou ferramentas de gerenciamento de operações mais amplas

Pode ter dificuldades com altos volumes de transações, fluxos de trabalho complexos e relatórios avançados para empresas maiores

Preços do Xero

No início: US$ 20/mês por usuário

Em crescimento: US$ 47/mês por usuário

Estabelecido: US$ 80/mês por usuário

Avaliações e análises do Xero

G2: 4. 3/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 3.000 avaliações)

O Xero tem sido uma solução de contabilidade confiável, que nos permite lidar com todas as nossas necessidades de gerenciamento financeiro em um único local. Ele ajuda a gerenciar as despesas e a acompanhar os fluxos de caixa que entram e saem da empresa.

O Xero tem sido uma solução de contabilidade confiável, que nos permite lidar com todas as nossas necessidades de gerenciamento financeiro em um único local. Ele ajuda a gerenciar as despesas e a acompanhar os fluxos de caixa que entram e saem da empresa.

8. SAP S/4HANA Cloud (melhor para solução de gerenciamento empresarial orientada por IA)

O SAP S/4HANA Cloud é um ERP alimentado por IA para grandes empresas, simplificando as operações financeiras, logísticas e específicas do setor. A automação em tempo real aprimora a programação, o gerenciamento de fornecedores e o planejamento de capacidade para ambientes de negócios complexos.

Lançado em 2015 como a principal solução da SAP, ele usa computação em memória para processar grandes volumes de dados em tempo real, o que o torna ideal para previsões financeiras, gerenciamento de riscos e conformidade regulatória.

Melhores recursos do SAP S/4HANA Cloud

Otimize as finanças globais com conformidade com o IFRS e gerenciamento avançado de tesouraria

Redefina modelos de negócios em tempo real com a automação do fluxo de trabalho em tempo real

Proteja os dados da empresa com backup integrado, recuperação de desastres e manutenção do sistema

Conecte-se perfeitamente ao SAP e a aplicativos de terceiros para uma integração total

Limitações do SAP S/4HANA Cloud

A implementação complexa requer recursos de TI e experiência significativos

Arquitetura rígida - middleware necessário para integrações de terceiros

Preços do SAP S/4HANA Cloud

Preços personalizados

Classificações e análises do SAP S/4HANA Cloud

G2: 4. 5/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 300 avaliações)

Os aplicativos SAP S/4HANA aumentam a velocidade e a acessibilidade dos dados. É muito fácil de usar, e o suporte ao cliente é incrível.

Os aplicativos SAP S/4HANA aumentam a velocidade e a acessibilidade dos dados. É muito fácil de usar, e o suporte ao cliente é incrível.

9. Epicor Kinetic (melhor para ERP cognitivo centrado em manufatura)

via Epicor Kinetic

O Epicor Kinetic é um ERP desenvolvido especificamente para velocidade, precisão e escalabilidade, capacitando fabricantes discretos, de processo e sob encomenda.

Gerenciando um único local ou uma rede global? Ele unifica a produção em vários locais e aumenta a eficiência. Além disso, seu Manufacturing Execution System (MES) oferece rastreamento do chão de fábrica em tempo real, reduzindo o tempo de inatividade, diminuindo o desperdício e maximizando a produtividade.

Melhores recursos do Epicor Kinetic

Otimize os pedidos personalizados com um configurador de produtos para coletar e gerenciar as solicitações dos clientes

Use a IA para detectar gargalos, prever atrasos e manter o fluxo do planejamento da produção

Aprimore a visibilidade do gerenciamento de recursos com rastreamento e insights de inventário baseados em IoT

Execute ações usando texto, imagem e entrada de voz - converta cotações em pedidos

Limitações do Epicor Kinetic

A configuração e as personalizações podem exigir recursos adicionais de TI.

Suporte ao cliente inconsistente - os usuários relatam atrasos na resolução de problemas complexos

Preços do Epicor Kinetic

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Epicor Kinetic

G2: 3. 8/5 (mais de 470 avaliações)

Capterra: 3. 8/5 (mais de 170 avaliações)

O Epicor Kinetic é um software de ERP muito versátil que permite ao usuário criar campos, consultar o banco de dados e exibir informações em painéis de controle personalizáveis.

O Epicor Kinetic é um software de ERP muito versátil que permite ao usuário criar campos, consultar o banco de dados e exibir informações em painéis de controle personalizáveis.

10. Infor M3 (Melhor para gerenciar fluxos de trabalho empresariais complexos)

via Infor M3

O Infor M3 é um sistema ERP em nuvem desenvolvido para empresas de manufatura, distribuição e aluguel de equipamentos que operam em vários locais, países e moedas. Ele oferece visibilidade em tempo real da produção, do estoque e das finanças, garantindo operações contínuas.

Com fluxos de trabalho altamente configuráveis e acessibilidade flexível à nuvem, o Infor M3 permite que as empresas escalem sem esforço, se adaptem rapidamente e otimizem processos para obter a máxima eficiência.

Melhores recursos do Infor M3

Automatize a análise de dados, os resumos e os relatórios com IA geradora integrada

Descubra ineficiências e identifique gargalos com a mineração de processos.

Acompanhe e relate os esforços de ESG diretamente nas operações diárias

Melhore a previsão, o planejamento e a eficiência do depósito com ferramentas de gerenciamento da cadeia de suprimentos específicas do setor

Limitações do Infor M3

A personalização complexa requer experiência em TI para a configuração

Custo de implementação mais alto em comparação com outras soluções de ERP

Preços doInfor M3

Preços personalizados

Classificações e análises do Infor M3

G2: 3. 8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Impressionante em sua capacidade de estabelecer eficientemente permissões de usuário, oferecendo opções de personalização para se alinhar a várias operações. Particularmente valioso para gerenciar processos de aquisição e depreciação de ativos fixos.

Impressionante em sua capacidade de estabelecer eficientemente permissões de usuário, oferecendo opções de personalização para se alinhar a várias operações. Particularmente valioso para gerenciar processos de aquisição e depreciação de ativos fixos.

11. IFS Cloud ERP (melhor para gerenciamento de ativos empresariais orientado por IA)

via IFS Cloud

O IFS Cloud vai além do ERP tradicional, combinando gerenciamento de ativos empresariais (EAM), gerenciamento de serviços e automação em um sistema centralizado. Seu assistente inteligente de IA, o IFS. ai Copilot, simplifica os fluxos de trabalho e aumenta a produtividade da força de trabalho.

Projetado para ser escalável e eficiente, o IFS Cloud ajuda as empresas a reduzir a complexidade e melhorar as operações. Ele também permite que você integre a sustentabilidade em seus processos principais, desde o rastreamento de emissões até o aprimoramento do atendimento de pedidos e da prestação de serviços.

Melhores recursos do IFS Cloud ERP

Otimize o desempenho dos ativos com rastreamento em tempo real e manutenção preditiva

Aprimore o gerenciamento de serviços melhorando os tempos de resposta e a programação da força de trabalho

Incorpore a sustentabilidade nos fluxos de trabalho, garantindo a conformidade com a CSRD e o controle de emissões

Melhore o atendimento de pedidos e as taxas de entrega com a automação inteligente da cadeia de suprimentos

Limitações do IFS Cloud ERP

As configurações específicas do setor são complexas e exigem conhecimento especializado

Os recursos avançados de IA e automação têm um custo mais alto

Preços do IFS Cloud ERP

Preços personalizados

Avaliações e análises do IFS Cloud ERP

G2: 4. 0/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

É uma solução ERP completa para qualquer empresa de qualquer setor. Seu desempenho é excelente na nuvem e mantém uma impressionante disponibilidade de "tempo de atividade". Contém um excelente conjunto de controles internos para garantir a integridade dos dados em todas as áreas de funcionalidade.

É uma solução ERP completa para qualquer empresa de qualquer setor. Seu desempenho é excelente na nuvem e mantém uma impressionante disponibilidade de "tempo de atividade". Contém um excelente conjunto de controles internos para garantir a integridade dos dados em todas as áreas de funcionalidade.

12. Certinia (melhor para empresas de serviços e recursos de gerenciamento financeiro)

via Certinia

A Certinia (anteriormente FinancialForce) é um ERP centrado em serviços criado nativamente no Salesforce. Ele combina gerenciamento financeiro, automação de serviços profissionais (PSA) e análise orientada por IA em uma plataforma perfeita.

Acompanhe a receita, as despesas e a lucratividade do projeto em tempo real, com sincronização automatizada de transações para obter finanças sempre precisas. Obtenha insights instantâneos sobre custos, fluxo de caixa e previsões, mantendo cada projeto lucrativo e no caminho certo.

Melhores recursos da Certinia

Acompanhe, otimize e proteja as margens com insights em tempo real, ajustando as estratégias conforme necessário

Designe os talentos certos para os projetos certos, aumentando a eficiência e os resultados para os clientes

Melhore o moral e a retenção, criando um ambiente de trabalho que promova o crescimento e a retenção

Aumente o envolvimento e a comunicação por meio de uma única plataforma para todas as interações com os clientes

Limitações da Certinia

Os recursos financeiros e de PSA avançados podem exigir conhecimento especializado do Salesforce para uma personalização completa

Mais adequado para empresas que já usam o ecossistema Salesforce

Preços da Certinia

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Certinia

G2: 4. 1/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

Fácil de usar - especialmente se você tiver experiência com o Salesforce, a ferramenta é personalizável e a equipe de suporte ao cliente nos ajuda a mostrar onde podemos aproveitar melhor as atualizações e os novos recursos. Há uma boa visibilidade de toda a organização para mostrar o fluxo de trabalho do projeto, o progresso e os dados financeiros que não se limitam apenas ao gerenciamento de serviços. '

Fácil de usar - especialmente se você tiver experiência com o Salesforce, a ferramenta é personalizável e a equipe de suporte ao cliente nos ajuda a mostrar onde podemos aproveitar melhor as atualizações e os novos recursos. Há uma boa visibilidade de toda a organização para mostrar o fluxo de trabalho do projeto, o progresso e os dados financeiros que não se limitam apenas ao gerenciamento de serviços. '

13. Workday (melhor para integração perfeita de recursos humanos e finanças)

via Workday

O Workday oferece às empresas visibilidade em tempo real do desempenho da força de trabalho e da saúde financeira. Sua automação orientada por IA, insights preditivos e rastreamento de conformidade simplificam a folha de pagamento, o gerenciamento de despesas e o planejamento da força de trabalho - tudo em um único sistema.

Não importa se você está contratando, gerenciando orçamentos ou otimizando a produtividade da força de trabalho, a Workday se adapta com soluções escaláveis e intuitivas projetadas para empresas de médio a grande porte.

Melhores recursos do Workday

Otimize os custos de pessoal, planejamento de sucessão e mão de obra com painéis em tempo real

Use estratégias orientadas por dados para aprimorar o insight, melhorar a consolidação financeira e reduzir o tempo de fechamento

Fique à frente das regulamentações fiscais, leis trabalhistas e padrões do setor com o rastreamento de conformidade incorporado

Aumente a eficiência, reduza os riscos e fortaleça os relacionamentos em todo o processo de source-to-pay

Limitações do Workday

Recursos complexos e personalização extensiva exigem tempo e treinamento

Mais adequado para empresas de médio a grande porte com orçamento para configuração e suporte contínuo

Preços do Workday

Preços personalizados

Avaliações e análises do Workday

G2: 4. 5/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 1.500 avaliações)

Faça upgrade do NetSuite - administre seus negócios de forma mais inteligente com o ClickUp

Ao comparar o NetSuite com as principais alternativas, uma coisa fica clara: embora o NetSuite ERP seja poderoso, ele não é a única opção. Uma opção melhor está ao seu alcance se você quiser maior flexibilidade, acessibilidade, implementação mais fácil ou personalização mais profunda.

O ClickUp vai além dos sistemas ERP tradicionais, oferecendo uma plataforma totalmente personalizável e completa para gerenciamento de projetos, CRM, automação, business intelligence e colaboração - tudo em um só lugar. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e leve sua empresa para o próximo nível!